Hermes Agent v0.17.0 có gì mới? Toàn cảnh bản cập nhật The Reach Release v2026.6.19

Sau khi phiên bản v0.16.0 “The Surface Release” đưa Hermes Agent lên desktop và giúp trải nghiệm sử dụng trở nên trực quan hơn, bản Hermes Agent v0.17.0 (The Reach Release) tiếp tục mở rộng tham vọng của dự án bằng một hướng đi mới: đưa AI Agent đến nhiều kênh giao tiếp, nhiều công cụ và nhiều môi trường vận hành hơn. Cùng Tino tìm hiểu Hermes Agent v0.17.0 có gì mới qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về bản cập nhật Hermes Agent v0.17.0

Hermes Agent v0.17.0 là bản cập nhật mới nhất của Hermes Agent, phát hành với tag v2026.6.19 (ra mắt ngày 19/6/2026). Bản cập nhật này nối tiếp hướng phát triển từ v0.16.0, nhưng trọng tâm không còn chỉ là “có giao diện dễ dùng hơn”. Thay vào đó, NousResearch đặt mục tiêu mở rộng phạm vi làm việc của Hermes Agent.

Hiểu đơn giản, Hermes Agent v0.17.0 giúp AI Agent:

Xuất hiện trên nhiều kênh nhắn tin hơn

Làm việc tốt hơn trong desktop app

Chạy tác vụ nền thông qua subagent

Tạo automation dễ hơn mà không cần nhớ cú pháp cron

Chỉnh sửa ảnh bằng công cụ image generation sẵn có

Quản lý profile, skills, MCP và gateway thuận tiện hơn

Bảo mật tốt hơn khi dashboard được mở ra môi trường mạng

Tổng quan về bản cập nhật Hermes Agent v0.17.0

Với người mới, phiên bản này giúp họ dễ dàng ứng dụng Hermes hơn trong công việc hằng ngày. Với developer và người dùng chuyên nghiệp, bản cập nhật này mở rộng khả năng triển khai Hermes như một AI Agent đa kênh, có thể chạy trên server, làm việc qua messenger và quản lý qua dashboard.

Link Github: https://github.com/NousResearch/hermes-agent/releases/tag/v2026.6.19

The Reach Release nghĩa là gì?

“The Reach Release” có thể hiểu là bản cập nhật giúp Hermes Agent “vươn xa” hơn. Đây là cách đặt tên khá hợp lý vì Hermes đã mở rộng sang những nơi người dùng thật sự giao tiếp mỗi ngày: iMessage, WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, SimpleX và các gateway khác.

The Reach Release nghĩa là gì?

Trước đây, AI Agent thường bị giới hạn trong một cửa sổ chat hoặc một terminal. Với Hermes Agent v0.17.0, trải nghiệm này thay đổi theo hướng tự nhiên hơn. Bạn có thể dùng Hermes trong desktop app khi làm việc trên máy tính, nhận thông báo từ hệ điều hành, mở watch-window để theo dõi subagent, gửi tác vụ qua messenger hoặc quản lý profile từ trình duyệt.

Nói cách khác, Hermes không chỉ là một công cụ AI chạy độc lập. Hermes đang dần trở thành một lớp trợ lý thông minh có thể xuất hiện ở nhiều điểm chạm trong hệ thống làm việc cá nhân và đội nhóm.

Những số liệu quan trọng trong Hermes Agent v0.17.0

Một trong những cách dễ nhất để thấy quy mô bản v0.17.0 là nhìn vào số liệu phát triển.

Kể từ v0.16.0, bản v0.17.0 có khoảng:

1.475 commit

800 pull request đã merge

1.693 file thay đổi

235.390 dòng thêm mới

50.730 dòng bị xóa

300+ issue được đóng

245 contributor tham gia

Những con số này cho thấy v0.17.0 không phải một bản cập nhật nhỏ. Release này đụng đến nhiều lớp của Hermes: desktop app, dashboard, gateway, messaging platform, agent loop, memory, model picker, automation, MCP, skills, bảo mật, Windows, Docker, installer và cả kiến trúc lõi.

Những số liệu quan trọng trong Hermes Agent v0.17.0

Đặc biệt, số lượng contributor tăng lên 245 người cho thấy Hermes Agent đang nhận được sự quan tâm mạnh từ cộng đồng. Với một dự án AI Agent mã nguồn mở, cộng đồng đóng vai trò rất lớn trong việc sửa lỗi, bổ sung adapter, mở rộng nền tảng và cải thiện khả năng chạy trong nhiều môi trường thật.

Hermes Agent v0.17.0 có gì mới?

Hermes mở rộng sang iMessage qua Photon Spectrum

Hermes Agent v0.17.0 bổ sung khả năng kết nối iMessage thông qua Photon Spectrum. Người dùng có thể đăng nhập bằng lệnh hermes photon login, xác thực bằng device code và gửi, nhận iMessage mà không cần Mac relay hoặc BlueBubbles bridge tự host. Đây là bước mở rộng đáng chú ý vì Hermes có thể xuất hiện trực tiếp trong kênh nhắn tin quen thuộc của người dùng Apple.

Kết nối Raft agent network

Bản v0.17.0 bổ sung adapter cho Raft agent network, cho phép Hermes tham gia vào mạng lưới agent bên ngoài. Raft có thể đánh thức Hermes khi có tác vụ phù hợp thông qua wake-channel bridge. Điểm đáng chú ý là wake payload chỉ chứa metadata như event ID và timestamp, không mang nội dung tin nhắn, giúp tăng tính riêng tư khi vận hành.

Hermes Agent v0.17.0 có gì mới?

Desktop app được nâng cấp mạnh hơn

Hermes Desktop trong v0.17.0 trở nên hoàn thiện hơn với phím tắt tùy chỉnh, thông báo native, cửa sổ chat riêng, terminal pane có thể đổi kích thước và khả năng cài theme từ VS Code Marketplace. Những cải tiến này giúp desktop app phù hợp hơn cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, đặc biệt với người dùng muốn thao tác trực quan thay vì phụ thuộc vào terminal.

Desktop Pets tạo trải nghiệm vui hơn

Desktop Pets là một pop-out overlay đi kèm thông báo trên desktop. Đây không phải tính năng cốt lõi cho workflow kỹ thuật, nhưng giúp Hermes Desktop có cảm giác thân thiện và cá nhân hơn, đặc biệt với người dùng thích một trợ lý AI có sự hiện diện rõ ràng trên màn hình.

Hermes Desktop hỗ trợ thêm Nhật và Trung Phồn Thể

Bản v0.17.0 bổ sung giao diện tiếng Nhật và tiếng Trung Phồn Thể, mở rộng từ bản dịch tiếng Trung Giản Thể đã có trước đó. Đây là cải tiến đáng chú ý vì Hermes Desktop đang hướng đến nhóm người dùng quốc tế rộng hơn, không chỉ tập trung vào tiếng Anh.

Tự động nhận biết văn bản RTL/Bidi

Hermes Desktop có thể tự nhận biết hướng văn bản RTL/Bidi, phù hợp với các ngôn ngữ viết từ phải sang trái như tiếng Ả Rập hoặc Hebrew. Người dùng không cần cấu hình thủ công, nội dung trong cửa sổ chat vẫn hiển thị đúng chiều và dễ đọc hơn.

Live subagent watch-window

Tính năng live subagent watch-window cho phép người dùng theo dõi agent phụ đang xử lý công việc trong thời gian thực. Khi agent chính giao một phần nhiệm vụ cho subagent, người dùng có thể mở cửa sổ riêng để quan sát tiến trình. Đây là nâng cấp hữu ích với các tác vụ dài như nghiên cứu, phân tích code, tổng hợp dữ liệu hoặc xử lý nhiều bước.

Live subagent watch-window

Background subagents giúp giao việc chạy nền

Hermes Agent v0.17.0 hỗ trợ delegate_task(background=true), cho phép subagent chạy tác vụ nền mà không làm gián đoạn phiên làm việc chính. Người dùng có thể tiếp tục trò chuyện hoặc giao việc khác trong khi subagent xử lý nhiệm vụ dài. Khi hoàn tất, kết quả sẽ được trả về hội thoại như một lượt mới.

image_generate hỗ trợ chỉnh sửa ảnh

Công cụ image_generate không chỉ tạo ảnh từ prompt, mà còn hỗ trợ chỉnh sửa ảnh nguồn theo dạng image-to-image. Người dùng có thể dùng để xóa nền, đổi màu logo, tạo biến thể ảnh, chuyển sketch thành render hoặc tinh chỉnh hình ảnh theo yêu cầu thiết kế. Đây là nâng cấp rất hữu ích cho người làm nội dung, SEO, blog và social media.

Automation Blueprints giúp tạo lịch tự động dễ hơn

Automation Blueprints giúp người dùng tạo tác vụ định kỳ mà không cần nhớ cú pháp cron. Thay vì nhập chuỗi lịch phức tạp, người dùng chỉ cần chọn blueprint, trả lời vài câu hỏi và Hermes sẽ dựng cấu hình tương ứng. Tính năng này có thể dùng trên dashboard, CLI, TUI, messenger và trong hội thoại với agent.

Bổ sung xAI Composer model

Hermes Agent v0.17.0 bổ sung grok-composer-2.5-fast trong xAI OAuth model picker. Đây là Composer model được định hướng cho tác vụ coding, có context lớn và có thể dùng thông qua xAI Grok subscription phù hợp. Với developer, đây là lựa chọn đáng chú ý khi cần xử lý code, phân tích dự án hoặc làm việc với ngữ cảnh dài.

Bổ sung xAI Composer model

Dashboard có full profile builder

Web dashboard trong v0.17.0 được bổ sung profile builder đầy đủ. Người dùng có thể tạo profile, chọn model, gắn skills, kết nối MCP server và chuyển đổi profile ngay trên trình duyệt. Cải tiến này giúp giảm nhu cầu chỉnh trực tiếp config.yaml, đặc biệt hữu ích khi triển khai Hermes cho nhiều mục đích khác nhau như viết nội dung, code, hỗ trợ khách hàng hoặc automation.

Curator tiết kiệm token mặc định

Skill curator trong v0.17.0 vẫn có thể cắt tỉa skill không dùng, nhưng không còn chạy LLM consolidation mặc định. Chỉ khi bật curator.consolidate: true hoặc chạy hermes curator run –consolidate, Hermes mới dùng model budget. Điều này giúp quá trình curation nền tiêu tốn gần như zero token trong đa số trường hợp.

read_file đọc trực tiếp .ipynb, .docx và .xlsx

Công cụ read_file nay có thể trích xuất nội dung từ Jupyter Notebook .ipynb, Word .docx và Excel .xlsx sang dạng văn bản. Người dùng không cần chuyển đổi file thủ công trước khi giao Hermes phân tích tài liệu, bảng tính hoặc notebook dữ liệu.

Skills Hub được làm lại trực quan hơn

Skills Hub browser được thiết kế lại với khu vực Featured, preview skill, security scan và khả năng duyệt trusted taps như OpenAI, Anthropic, HuggingFace, NVIDIA. Người dùng có thể xem trước, đánh giá mức độ an toàn và cài skill dễ hơn. Điều này giúp hệ sinh thái skills của Hermes trở nên gần giống một marketplace kỹ năng cho AI Agent.

Memory tool hỗ trợ atomic batch operations

Công cụ memory trong v0.17.0 được nâng cấp với atomic batch operations. Model có thể thêm, thay thế hoặc xóa nhiều mục memory trong một lần gọi. Cách xử lý này giúp hạn chế lỗi khi memory gần đầy, đồng thời giúp quá trình cập nhật trí nhớ của agent ổn định và mượt hơn.

WhatsApp Business Cloud API chính thức

Hermes Agent v0.17.0 bổ sung adapter cho WhatsApp Business Cloud API chính thức. Người dùng có thể kết nối Hermes với WhatsApp theo hướng được Meta hỗ trợ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bridge hoặc QR scanning. Đây là điểm đáng chú ý với doanh nghiệp, đội chăm sóc khách hàng và các nhóm muốn dùng AI Agent trên kênh WhatsApp.

Telegram hỗ trợ rich text tốt hơn

Telegram trong Hermes Agent v0.17.0 được cải thiện khả năng hiển thị tin nhắn rich text thông qua Bot API 10.1. Nội dung trả lời có thể được trình bày đẹp hơn, dễ đọc hơn và phù hợp hơn với hướng dẫn dài, danh sách bước, đoạn code hoặc báo cáo kỹ thuật. Tính năng này giúp trải nghiệm dùng Hermes trên Telegram tự nhiên và chuyên nghiệp hơn.

Telegram hỗ trợ rich text tốt hơn

SimpleX, Discord và Slack được cải thiện

Bản v0.17.0 cũng nâng cấp nhiều nền tảng nhắn tin khác. SimpleX hỗ trợ group, attachment, text batching và auto-accept. Discord được cải thiện về role permission, gateway recovery và trạng thái typing. Slack được tối ưu thread, video attachment và action handler. Những thay đổi này giúp Hermes vận hành ổn định hơn trong môi trường đội nhóm.

Kiến trúc lõi được refactor gọn hơn

Hermes Agent v0.17.0 có nhiều thay đổi ở kiến trúc lõi. Một số file lớn được tách nhỏ, subcommand parser và slash-command handler được tổ chức lại rõ ràng hơn. Với người dùng phổ thông, lợi ích dễ thấy là hệ thống có nền tảng ổn định hơn. Với developer, codebase gọn hơn giúp việc đóng góp, sửa lỗi và mở rộng tính năng thuận tiện hơn.

Hỗ trợ thêm nhiều model và provider mới

Bản cập nhật này bổ sung và làm mới nhiều model/provider, bao gồm các model như z-ai/glm-5.2, anthropic/claude-fable-5, laguna-m.1, nemotron-3-ultra, xAI Composer 2.5 và MiniMax-M3 context 1M. Model picker cũng có nút Refresh-Models để làm mới cache, giúp người dùng chọn model chính xác hơn khi catalog thay đổi.

MCP và hệ thống tool được mở rộng

MCP tiếp tục được cải thiện trong v0.17.0 với Unreal Engine 5.8 MCP server, elicitation handler, keepalive ping và nhiều cơ chế kiểm soát an toàn hơn. Hermes cũng hỗ trợ tốt hơn cho MCP tool kết nối muộn và prompt-only server. Đây là nâng cấp quan trọng với người dùng muốn mở rộng Hermes bằng công cụ ngoài hoặc tích hợp vào workflow kỹ thuật.

MCP và hệ thống tool được mở rộng

Fleet, Relay và Automation hỗ trợ môi trường đội nhóm

Hermes Agent v0.17.0 bổ sung nhiều cải tiến dành cho môi trường vận hành nhiều profile hoặc nhiều gateway. Các điểm mới gồm managed scope, multiplex nhiều profile qua một gateway process, pluggable CronScheduler, Chronos managed-cron provider và gateway-gateway relay. Những nâng cấp này phù hợp với đội nhóm muốn vận hành Hermes như hạ tầng AI Agent dùng chung.

Bảo mật dashboard và gateway được tăng cường

Bản v0.17.0 có nhiều nâng cấp bảo mật như secure dashboard login, websocket auth bằng dashboard token, redact secrets trong debug dump, fail closed cho gateway adapter và approval-button auth khi chưa có allowlist. Với người triển khai Hermes trên VPS hoặc mở dashboard ra mạng, đây là nhóm cải tiến rất quan trọng để giảm rủi ro lộ thông tin nhạy cảm.

Trải nghiệm Windows ổn định hơn

Phiên bản Hermes Agent v0.17.0 có nhiều sửa lỗi riêng cho Windows, gồm cải thiện PowerShell host, PATH, venv lock, registry HERMES_HOME và quá trình repair update. Những thay đổi này giúp người dùng Windows cài đặt, cập nhật và chạy Hermes ổn định hơn, đặc biệt trong trường hợp dùng desktop app hoặc môi trường native Windows.

Cộng đồng đứng sau v0.17.0

Hermes Agent v0.17.0 có 245 contributor tham gia, tăng đáng kể so với 170 contributor ở v0.16.0. Một số đóng góp nổi bật đến từ các mảng desktop app, onboarding, model picker, gateway multiplex, Chronos cron, dashboard auth, installer reliability và payment skills. Điều này cho thấy Hermes đang phát triển nhanh nhờ cộng đồng mã nguồn mở ngày càng lớn.

Những người đóng góp nhiều nhất:

@OutThisLife (92 PR) — tiếp tục dẫn dắt toàn bộ phát triển desktop app: shortcuts, notifications, watch-windows, themes

(92 PR) — tiếp tục dẫn dắt toàn bộ phát triển desktop app: shortcuts, notifications, watch-windows, themes @kshitijk4poor (60 PR) — onboarding, model picker, cron env sanitization

(60 PR) — onboarding, model picker, cron env sanitization @xxxigm (27 PR) — desktop và gateway fixes

(27 PR) — desktop và gateway fixes @benbarclay (23 PR) — gateway multiplex, Chronos cron, dashboard auth

(23 PR) — gateway multiplex, Chronos cron, dashboard auth @helix4u (21 PR) — gateway và installer reliability

(21 PR) — gateway và installer reliability @colinwren-stripe — tích hợp payments skills (Stripe Link)

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Kết luận

Chỉ hai tuần. Đó là tất cả thời gian NousResearch và 245 contributors cần để biến v0.16.0 – một bản phát hành đã rất ấn tượng – thành v0.17.0 với quy mô lớn hơn đáng kể.

Điều đáng chú ý nhất không phải là độ dài danh sách tính năng mà là tốc độ và độ sâu phát triển. Trong khi nhiều dự án AI mất hàng tháng cho một bản cập nhật nhỏ, Hermes Agent đang phát hành những bản cập nhật quy mô lớn mỗi hai tuần một lần, với chất lượng ngày càng cao và cộng đồng ngày càng lớn.