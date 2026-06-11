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Hướng dẫn kết nối tài khoản Zalo cá nhân với Hermes Agent trên VPS Hermes của Tino

Tác giả: Đông Tùng Ngày đăng: 11/06/2026 Chuyên mục: Hermes Agent
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Việc quản lý trợ lý ảo trên VPS của Tino tích hợp sẵn Hermes Agent mang lại trải nghiệm vô cùng trực quan và tiện lợi. Với việc hỗ trợ nhiều kênh nhắn tin khác nhau, bạn có thể dễ dàng kết nối trực tiếp một tài khoản Zalo cá nhân để làm kênh giao tiếp cho trợ lý AI. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước kết nối tài khoản Zalo cá nhân với Hermes Agent trên VPS Hermes của Tino

Các bước kết nối tài khoản Zalo cá nhân với Hermes Agent trên VPS Hermes Agent của Tino

Bước 1: Tại giao diện quản lý VPS Hermes, bạn hãy nhấp chọn mục “Kênh kết nối” ở thanh menu bên trái.

Sau đó, cuộn xuống phần “Zalo cá nhân” và nhấn vào nút “Kết nối Zalo“.

Các bước kết nối Zalo cá nhân với Hermes Agent trên VPS Hermes Agent của Tino
Các bước kết nối Zalo cá nhân với Hermes Agent trên VPS Hermes Agent của Tino

Bước 2: Giao diện sẽ hiển thị một mã QR với thông báo trạng thái “Đang chờ quét QR“. Bạn cần mở ứng dụng Zalo trên điện thoại và thực hiện quét mã QR hiển thị trên màn hình.

Lưu ý: Bạn phải dùng phải là một tài khoản Zalo khác để làm trợ lý (không dùng tài khoản chính).

Các bước kết nối Zalo cá nhân với Hermes Agent trên VPS Hermes Agent của Tino
Các bước kết nối Zalo cá nhân với Hermes Agent trên VPS Hermes Agent của Tino

Bước 3: Khi quét thành công, trạng thái ở mục Zalo cá nhân sẽ được cập nhật thành “Đã kết nối“.

Tiếp theo, tại ô “Số Zalo của bạn“, hãy nhập số điện thoại bạn đang sử dụng hằng ngày (lưu ý số này phải khác với tài khoản Zalo trợ lý ở trên).

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Nhấn nút “Xác nhận“. Việc này giúp trợ lý AI nhận diện được bạn là “sếp” để tuân theo các chỉ đạo khi bạn nhắn tin từ số này.

Các bước kết nối Zalo cá nhân với Hermes Agent trên VPS Hermes Agent của Tino
Các bước kết nối Zalo cá nhân với Hermes Agent trên VPS Hermes Agent của Tino

Bước 4: Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ thông báo “Đã nhận diện số của bạn” và trạng thái số Zalo chuyển thành “Đã thiết lập“.

Nếu sau này muốn đổi số chủ, bạn chỉ cần nhập số mới và nhấn “Cập nhật“, hoặc có thể nhấn nút “Ngắt kết nối” màu đỏ nếu muốn dừng sử dụng tài khoản Zalo trợ lý hiện tại.

Các bước kết nối Zalo cá nhân với Hermes Agent trên VPS Hermes Agent của Tino
Các bước kết nối Zalo cá nhân với Hermes Agent trên VPS Hermes Agent của Tino

Bước 5: Bạn có thể dùng tài khoản Zalo của mình nhắn tin thử (ví dụ: “alo chào bạn”) vào tài khoản trợ lý để kiểm tra luồng hoạt động.

Trợ lý Hermes sẽ lập tức phản hồi lại tin nhắn, chứng tỏ quá trình tích hợp đã thành công tốt đẹp.

Các bước kết nối Zalo cá nhân với Hermes Agent trên VPS Hermes Agent của Tino
Các bước kết nối Zalo cá nhân với Hermes Agent trên VPS Hermes Agent của Tino

Kết luận

Chỉ với vài thao tác quét mã và xác thực nhanh chóng, bạn đã cấu hình thành công Zalo cá nhân làm kênh giao tiếp cho Hermes Agent. Nhờ giao diện quản lý trực quan trên VPS của Tino, việc giám sát và điều hành trợ lý ảo trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng phản hồi.

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Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

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Mục lục
  1. Các bước kết nối tài khoản Zalo cá nhân với Hermes Agent trên VPS Hermes Agent của Tino
    1. Kết luận

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