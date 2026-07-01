Lộ trình học LLMs & AI Agents: Làm sao để bắt đầu đúng hướng?

Lộ trình học LLMs & AI Agents đang trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm khi AI không còn dừng lại ở việc hỏi – đáp, mà đã tiến đến giai đoạn có thể lập kế hoạch, dùng công cụ, truy xuất dữ liệu và hỗ trợ tự động hóa quy trình. Nếu trước đây người học chỉ cần biết cách đặt câu lệnh cho ChatGPT, Gemini hay Claude, thì hiện tại, kỹ năng quan trọng hơn là hiểu cách mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động, cách kết nối dữ liệu riêng, cách xây dựng AI Agent và cách đánh giá chất lượng đầu ra.

Cùng Tino tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Lộ trình học LLMs & AI Agents là gì và tại sao quan trọng trong?

Lộ trình học LLMs & AI Agent là chuỗi các bước học tập được sắp xếp theo mức độ khó tăng dần, giúp người học đi từ việc hiểu bản chất mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models) cho đến khả năng tự thiết kế, xây dựng và vận hành một tác nhân AI (AI Agent) có thể tự ra quyết định, sử dụng công cụ và hoàn thành nhiệm vụ mà không cần con người can thiệp liên tục.

Theo khảo sát gần đây với hơn 500 lãnh đạo kỹ thuật, hơn một nửa số tổ chức đã triển khai AI Agent cho các quy trình nhiều giai đoạn và phần lớn có kế hoạch mở rộng sang những trường hợp sử dụng phức tạp hơn trong tương lai. Đây chính là lý do định nghĩa về vai trò kỹ thuật liên quan đến AI đang thay đổi: nhà tuyển dụng không chỉ tìm người biết dùng ChatGPT, mà tìm người biết xây dựng hệ thống Agentic AI và ứng dụng LLMs vào bài toán thực tế của doanh nghiệp.

Lộ trình học LLMs & AI Agents là gì và tại sao quan trọng trong?

Điểm khác biệt lớn nhất giữa một chatbot thông thường và một AI Agent nằm ở khả năng tự chủ. Một chatbot chỉ trả lời khi được hỏi, còn một AI Agent có thể tự lên kế hoạch, gọi công cụ bên ngoài, kiểm tra kết quả và điều chỉnh hành động cho đến khi hoàn thành mục tiêu được giao. Chính năng lực này khiến việc học LLMs & AI Agent trở thành kỹ năng có giá trị cao trên thị trường lao động hiện nay.

Kiến thức nền tảng cần có trước khi bước vào lộ trình học LLMs & AI Agent

Trước khi đi sâu vào các kỹ thuật nâng cao, người học cần chuẩn bị một nền tảng vững chắc. Đây là bước không thể bỏ qua trong bất kỳ lộ trình học LLMs & AI Agent nghiêm túc nào.

Tư duy lập trình cơ bản với Python

Python hiện là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong lĩnh vực AI nhờ hệ sinh thái thư viện phong phú. Người mới nên bắt đầu với cú pháp cơ bản, sau đó làm quen với các thư viện xử lý dữ liệu như Pandas và NumPy. Việc thực hành làm sạch một bộ dữ liệu thực tế sẽ giúp hình thành tư duy làm việc với dữ liệu, một kỹ năng nền tảng cho mọi công việc liên quan đến LLMs sau này.

Kiến thức nền tảng cần có trước khi bước vào lộ trình học LLMs & AI Agent

Hiểu về dữ liệu, xác suất và toán học ứng dụng

Không cần trở thành chuyên gia toán học, nhưng người học nên nắm được các khái niệm cơ bản về xác suất, thống kê và đại số tuyến tính. Những kiến thức này giúp hiểu vì sao mô hình ngôn ngữ đưa ra dự đoán theo cách xác suất, thay vì tạo cảm giác mô hình đang “suy nghĩ” giống con người.

Giai đoạn 1 – Làm quen với LLMs: Hiểu cách mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động

Đây là bước khởi đầu chính thức trong lộ trình học LLMs & AI Agent. Mục tiêu của giai đoạn này là hiểu bản chất kỹ thuật đứng sau các mô hình như GPT, Claude hay Gemini.

Kiến trúc Transformer và cơ chế Self-Attention

Transformer chính là nền tảng của mọi mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay. Cơ chế Self-Attention cho phép mô hình xác định mức độ liên quan giữa các từ trong một câu, từ đó hiểu ngữ cảnh chính xác hơn nhiều so với các kiến trúc mạng nơ-ron cũ. Người học nên dành thời gian tìm hiểu khái niệm Token hóa (Tokenizer), cửa sổ ngữ cảnh (Context Window) và cách tính chi phí sử dụng theo Token, vì đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành khi triển khai ứng dụng thực tế.

Giai đoạn 1 – Làm quen với LLMs

Prompt Engineering – kỹ năng giao tiếp hiệu quả với LLMs

Prompt Engineering là kỹ thuật thiết kế câu lệnh sao cho mô hình ngôn ngữ trả về kết quả chính xác, đúng định dạng mong muốn. Kỹ năng này bao gồm việc đưa ví dụ minh họa (Few-shot Prompting), yêu cầu mô hình trình bày từng bước suy luận (Chain-of-Thought), và kiểm soát định dạng đầu ra bằng JSON hoặc XML. Người mới nên luyện tập viết prompt hằng ngày với nhiều tình huống khác nhau để hình thành trực giác về cách mô hình phản hồi.

Giai đoạn 2 – Nắm vững kỹ thuật RAG và quản lý bộ nhớ cho LLMs

Sau khi hiểu nền tảng LLMs, bước tiếp theo trong lộ trình học LLMs & AI Agent là học cách kết nối mô hình với dữ liệu riêng, thay vì chỉ dựa vào kiến thức đã được huấn luyện sẵn.

Embeddings và Vector Database

Embeddings là kỹ thuật chuyển văn bản thành các vector số học, cho phép máy tính so sánh mức độ tương đồng về ngữ nghĩa giữa các đoạn văn bản khác nhau. Những vector này được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu vector chuyên dụng như Chroma, Qdrant, Milvus hoặc pgvector. Mỗi công cụ có thế mạnh riêng, từ đơn giản dễ bắt đầu đến khả năng mở rộng ở quy mô lớn.

Giai đoạn 2 – Nắm vững kỹ thuật RAG và quản lý bộ nhớ cho LLMs

Xây dựng hệ thống RAG hoàn chỉnh

RAG (Retrieval-Augmented Generation) là kỹ thuật kết hợp giữa tìm kiếm thông tin và sinh văn bản, giúp mô hình ngôn ngữ trả lời dựa trên tài liệu nội bộ của doanh nghiệp thay vì “bịa” thông tin. Quy trình cơ bản gồm: chia nhỏ tài liệu, chuyển thành embeddings, lưu vào vector database, sau đó truy xuất đoạn văn bản liên quan nhất mỗi khi có câu hỏi để đưa vào prompt cho mô hình xử lý. Đây là kỹ thuật gần như bắt buộc khi xây dựng chatbot chăm sóc khách hàng hoặc trợ lý tra cứu nội bộ.

Giai đoạn 3 – Bước vào thế giới AI Agent: Từ lý thuyết đến thực hành

Khi đã nắm chắc LLMs và RAG, người học chính thức bước sang phần thú vị nhất của lộ trình học LLMs & AI Agent: xây dựng những hệ thống có khả năng hành động tự chủ.

AI Agent khác gì so với chatbot truyền thống

Có thể hình dung sự khác biệt qua một ví dụ đơn giản: chatbot giống như hỏi đường một người – bạn hỏi cách đi đến quán cà phê, người đó chỉ đường rồi bạn phải tự di chuyển. AI Agent lại giống như có tài xế riêng, chỉ cần yêu cầu đưa đến quán cà phê, hệ thống sẽ tự mở bản đồ, tính toán lộ trình, tránh kẹt xe và đưa bạn đến tận nơi. Sự khác biệt này nằm ở khả năng tự lên kế hoạch và thực thi nhiều bước liên tiếp mà không cần con người hướng dẫn từng thao tác.

Giai đoạn 3 – Bước vào thế giới AI Agent: Từ lý thuyết đến thực hành

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Vòng lặp Agent và các mô hình kiến trúc phổ biến

Phần lõi của mọi AI Agent là vòng lặp xử lý gồm ba bước: quan sát (nhận thông tin từ môi trường hoặc người dùng), suy luận (lên kế hoạch hành động tiếp theo) và hành động (gọi công cụ, thực thi tác vụ). Một số mô hình kiến trúc phổ biến người học cần nắm gồm ReAct (kết hợp suy luận và hành động xen kẽ), Planner-Executor (tách riêng vai trò lập kế hoạch và thực thi), cùng các mô hình phối hợp đa Agent như tuần tự, song song, phân cấp và chuyển giao nhiệm vụ giữa các tác nhân.

Giai đoạn 4 – Làm chủ các framework xây dựng AI Agent phổ biến

Sau khi hiểu lý thuyết, người học cần chọn công cụ phù hợp để hiện thực hóa ý tưởng. Đây là bước quan trọng trong lộ trình học LLMs & AI Agent, quyết định tốc độ triển khai sản phẩm thực tế.

LangGraph – kiểm soát luồng xử lý phức tạp

LangGraph là framework mô hình hóa quy trình Agent dưới dạng đồ thị trạng thái, phù hợp với những workflow có nhánh rẽ, vòng lặp thử lại hoặc bước phê duyệt của con người (Human-in-the-loop). Đây là lựa chọn được nhiều tổ chức lớn tin dùng nhờ khả năng kiểm soát chi tiết và truy vết luồng xử lý, tuy đường cong học tập có phần dốc hơn so với các framework khác.

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Giai đoạn 4 – Làm chủ các framework xây dựng AI Agent phổ biến

CrewAI – xây dựng đội nhóm Agent theo vai trò

CrewAI tiếp cận theo hướng đơn giản hơn: người dùng định nghĩa các Agent với vai trò, mục tiêu và bối cảnh riêng, giống như phân công công việc cho từng thành viên trong một đội nhóm. Ví dụ thực tế thường gặp là tạo một nhóm gồm Agent nghiên cứu thông tin, Agent viết nội dung và Agent biên tập – phối hợp tự động để tạo ra một bài viết hoàn chỉnh. Nhờ độ khó thấp, CrewAI thường là lựa chọn đầu tiên cho người mới muốn dựng thử nghiệm nhanh.

Claude Agent SDK và các lựa chọn khác

Ngoài hai framework trên, hệ sinh thái công cụ xây dựng Agent hiện nay còn có Claude Agent SDK (framework chính thức của Anthropic, cùng kiến trúc đang vận hành Claude Code, mạnh về tích hợp công cụ và giao thức MCP), AutoGen của Microsoft (thiên về lập trình hội thoại giữa nhiều Agent), cùng các lựa chọn khác như Semantic Kernel, LlamaIndex Workflows và Pydantic AI. Lựa chọn framework nên dựa trên nhu cầu thực tế: cần kiểm soát chặt chẽ chọn LangGraph, cần tốc độ triển khai nhanh chọn CrewAI, cần tích hợp sâu vào hệ sinh thái Anthropic chọn Claude Agent SDK.

Giai đoạn 5 – Triển khai AI Agent vào công việc và doanh nghiệp thực tế

Giai đoạn cuối cùng trong lộ trình học LLMs & AI Agent tập trung vào việc đưa sản phẩm từ môi trường thử nghiệm sang vận hành thực tế.

Kết hợp Function Calling và giao thức MCP

Function Calling là cơ chế cho phép mô hình ngôn ngữ gọi các hàm hoặc API bên ngoài để lấy dữ liệu thời gian thực, chẳng hạn tra cứu thời tiết, truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc gửi email.

MCP (Model Context Protocol) là giao thức mở đang trở thành tiêu chuẩn kết nối giữa Agent với công cụ và nguồn dữ liệu bên ngoài, giúp các Agent xây dựng từ framework khác nhau vẫn có thể giao tiếp và phối hợp với nhau một cách nhất quán.

Giai đoạn 5 – Triển khai AI Agent vào công việc và doanh nghiệp thực tế

Giám sát, đánh giá và tối ưu hiệu suất Agent

Khi đưa Agent vào vận hành thực tế, việc giám sát là bắt buộc để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Người học nên làm quen với các công cụ quan sát hệ thống (Observability) như Langfuse hoặc LangSmith để theo dõi từng bước xử lý, cùng các công cụ đánh giá chất lượng đầu ra như DeepEval hoặc Promptfoo. Một lưu ý quan trọng: giai đoạn thử nghiệm nên có sự giám sát chặt chẽ của con người ở bước đầu, sau đó tăng dần mức độ tự động hóa khi độ tin cậy được kiểm chứng qua thực tế vận hành.

Bạn có thể bắt đầu bằng các dự án sau:

Chatbot hỏi đáp tài liệu công ty

Agent tóm tắt email hằng ngày

Agent phân loại lead bán hàng

Agent tạo bài viết SEO theo outline

Agent kiểm tra nội dung trùng lặp ý

Agent đọc file PDF và trích xuất thông tin

Agent hỗ trợ kỹ thuật dựa trên tài liệu hướng dẫn

Agent kết nối Google Sheet, Gmail và Slack

Agent tự tạo báo cáo tuần từ dữ liệu có sẵn

Khi triển khai, hãy đi theo quy trình:

Xác định mục tiêu

Xác định dữ liệu đầu vào

Chọn model phù hợp

Thiết kế prompt và system instruction

Kết nối tool cần dùng

Thêm RAG nếu cần dữ liệu riêng

Thêm logging và evaluation

Kiểm tra với dữ liệu thật

Giới hạn quyền truy cập

Đưa người dùng thử nghiệm

Tối ưu chi phí và tốc độ

Lộ trình thời gian tham khảo cho từng nhóm đối tượng

Thời gian hoàn thành lộ trình học LLMs & AI Agent phụ thuộc nhiều vào nền tảng sẵn có của mỗi người:

Người trái ngành (Non-IT): cần khoảng 12 – 18 tháng kiên trì, do phải học song song cả tư duy lập trình lẫn kiến thức chuyên môn về AI.

cần khoảng 12 – 18 tháng kiên trì, do phải học song song cả tư duy lập trình lẫn kiến thức chuyên môn về AI. Lập trình viên (Developer): chỉ cần khoảng 6 – 12 tháng nhờ lợi thế sẵn có về code sạch và hiểu biết hạ tầng kỹ thuật.

chỉ cần khoảng 6 – 12 tháng nhờ lợi thế sẵn có về code sạch và hiểu biết hạ tầng kỹ thuật. Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst): khoảng 6 – 9 tháng nhờ đã có tư duy làm việc với dữ liệu và xác suất từ trước.

Dù thuộc nhóm nào, việc chia nhỏ lộ trình thành từng giai đoạn khoảng 2 – 3 tháng, kèm theo dự án thực hành cụ thể sau mỗi giai đoạn, sẽ giúp duy trì động lực học tập lâu dài hơn so với việc học lý thuyết dàn trải.

Công cụ và tài nguyên học LLMs & AI Agent

Một số công cụ nên có mặt trong quá trình thực hành lộ trình học LLMs & AI Agent:

Model cục bộ: Ollama, LM Studio giúp chạy thử nghiệm các mô hình mã nguồn mở như Llama 3 hoặc Mistral ngay trên máy cá nhân, không cần trả phí API trong giai đoạn học tập.

Ollama, LM Studio giúp chạy thử nghiệm các mô hình mã nguồn mở như Llama 3 hoặc Mistral ngay trên máy cá nhân, không cần trả phí API trong giai đoạn học tập. AI model trả phí: ChatGPT, Claude, Gemini, Qwen, DeepSeek, …

ChatGPT, Claude, Gemini, Qwen, DeepSeek, … Nhóm Framework agent: OpenAI Agents SDK, OpenClaw, Hermes Agent, LangGraph, LlamaIndex, Hugging Face smolagents, CrewAI, AutoGen,…

OpenAI Agents SDK, OpenClaw, Hermes Agent, LangGraph, LlamaIndex, Hugging Face smolagents, CrewAI, AutoGen,… Nhóm công cụ triển khai: Docker, VPS, Cloudflare, PostgreSQL, Redis, FastAPI, Next.js, Node.js.

Docker, VPS, Cloudflare, PostgreSQL, Redis, FastAPI, Next.js, Node.js. Nhóm công cụ RAG và dữ liệu: LlamaIndex, LangChain, Chroma, Qdrant, Pinecone, Weaviate, FAISS

LlamaIndex, LangChain, Chroma, Qdrant, Pinecone, Weaviate, FAISS Nhóm công cụ automation: n8n, Make, Zapier, Google Apps Script, Slack Workflow, GitHub Actions

n8n, Make, Zapier, Google Apps Script, Slack Workflow, GitHub Actions Nhóm công cụ đánh giá và giám sát: Ragas, LangSmith, Promptfoo, OpenTelemetry, LLM Guard, Custom evaluation scripts

Ragas, LangSmith, Promptfoo, OpenTelemetry, LLM Guard, Custom evaluation scripts Cộng đồng và tài liệu chính thức: Tài liệu kỹ thuật của từng framework (LangGraph, CrewAI, Claude Agent SDK) luôn là nguồn cập nhật nhanh và chính xác nhất, nên ưu tiên đọc song song với các khóa học có cấu trúc bài bản.

Công cụ và tài nguyên học LLMs & AI Agent

Lộ trình học theo mục tiêu nghề nghiệp

Dành cho marketer và content creator

Bạn nên tập trung vào prompt engineering, content workflow, RAG cho tài liệu thương hiệu, tự động hóa nghiên cứu từ khóa và tái sử dụng nội dung đa kênh.

Lộ trình phù hợp:

Prompt engineering

Context engineering

SEO workflow với AI

RAG cho brand guideline

AI Agent tạo brief nội dung

AI Agent kiểm tra chất lượng bài viết

Tự động hóa đăng bài và báo cáo

Dành cho developer

Developer nên học sâu hơn về API, RAG, LangGraph, LlamaIndex, MCP, evaluation và deployment.

Lộ trình phù hợp:

Python hoặc TypeScript

LLM API

Structured output

Function calling

RAG pipeline

LangGraph hoặc LlamaIndex

MCP server

Agent observability

Guardrails

Triển khai lên VPS hoặc cloud

Lộ trình học theo mục tiêu nghề nghiệp

Dành cho chủ doanh nghiệp và quản lý

Bạn không cần tự viết toàn bộ mã. Mục tiêu là hiểu cách ứng dụng AI Agent vào vận hành và biết cách đặt yêu cầu cho đội kỹ thuật.

Lộ trình phù hợp:

Hiểu LLMs và AI Agent ở mức khái niệm

Xác định quy trình có thể tự động hóa

Đọc hiểu chi phí AI

Đánh giá rủi ro dữ liệu

Thiết kế use case

Đo hiệu quả bằng KPI

Phối hợp với đội triển khai

Dành cho người muốn làm automation

Bạn nên kết hợp AI Agent với các nền tảng workflow automation.

Lộ trình phù hợp:

API cơ bản

Webhook

n8n hoặc Make

Google Sheets, Gmail, Slack, Telegram

LLM API

RAG cơ bản

Tool calling

Workflow nhiều bước

Giám sát lỗi và retry

Những sai lầm thường gặp khi học LLMs & AI Agent cần tránh

Bỏ qua nền tảng để học framework ngay từ đầu: nhiều người mới vội vàng học CrewAI hoặc LangGraph trước khi hiểu bản chất Transformer, dẫn đến việc gặp lỗi khó debug vì không hiểu cơ chế vận hành bên dưới.

nhiều người mới vội vàng học CrewAI hoặc LangGraph trước khi hiểu bản chất Transformer, dẫn đến việc gặp lỗi khó debug vì không hiểu cơ chế vận hành bên dưới. Chỉ học lý thuyết mà không thực hành dự án cụ thể: kỹ năng xây dựng Agent chỉ hình thành rõ nét khi bắt tay làm một sản phẩm hoàn chỉnh, dù đơn giản.

kỹ năng xây dựng Agent chỉ hình thành rõ nét khi bắt tay làm một sản phẩm hoàn chỉnh, dù đơn giản. Chọn framework không phù hợp với nhu cầu: dùng LangGraph cho một quy trình tuần tự đơn giản sẽ tốn thời gian không cần thiết, ngược lại dùng CrewAI cho hệ thống cần kiểm soát luồng phức tạp sẽ khiến việc mở rộng về sau gặp khó khăn.

dùng LangGraph cho một quy trình tuần tự đơn giản sẽ tốn thời gian không cần thiết, ngược lại dùng CrewAI cho hệ thống cần kiểm soát luồng phức tạp sẽ khiến việc mở rộng về sau gặp khó khăn. Xem nhẹ khâu giám sát và đánh giá: một Agent hoạt động tốt trong môi trường thử nghiệm không đồng nghĩa với việc an toàn khi triển khai thực tế; thiếu bước giám sát dễ dẫn đến rủi ro rò rỉ dữ liệu hoặc hành vi ngoài kiểm soát.

Những sai lầm thường gặp khi học LLMs & AI Agent cần tránh

Kết luận

Tóm lại, lộ trình học LLMs & AI Agent không đòi hỏi bạn phải là thiên tài toán học hay lập trình viên kỳ cựu. Điều quan trọng nhất là đi đúng thứ tự: nắm chắc nền tảng Python và dữ liệu, hiểu bản chất mô hình ngôn ngữ lớn, thành thạo kỹ thuật RAG, sau đó mới bước sang xây dựng Agent với các framework như LangGraph hay CrewAI.

Đừng chờ đến khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu mà hãy chọn một giai đoạn phù hợp với trình độ hiện tại, thực hành mỗi ngày, và kiên trì theo lộ trình đã vạch ra. Chúc bạn sớm làm chủ được sức mạnh của AI Agent trong công việc và sự nghiệp của mình.

Những câu hỏi thường gặp

Học LLMs & AI Agent có cần giỏi toán không? Không cần trở thành chuyên gia toán học. Kiến thức xác suất, thống kê cơ bản và đại số tuyến tính ở mức nền tảng là đủ để hiểu cách mô hình ngôn ngữ vận hành và bắt đầu xây dựng ứng dụng thực tế.

Có cần biết lập trình để học AI agents không? Không bắt buộc ở giai đoạn đầu, nhưng biết lập trình sẽ giúp bạn đi xa hơn. Nếu muốn xây agent tùy chỉnh, kết nối API, xử lý dữ liệu riêng và triển khai thực tế, Python hoặc JavaScript là lựa chọn rất hữu ích.

RAG có quan trọng khi học LLMs & AI agents không? Rất quan trọng. RAG giúp AI trả lời dựa trên dữ liệu riêng hoặc dữ liệu mới, thay vì chỉ dựa vào kiến thức sẵn có của model. Đây là nền tảng cho chatbot tài liệu, trợ lý nội bộ, hệ thống hỏi đáp doanh nghiệp và nhiều ứng dụng AI Agent thực tế.

Nên học Python hay JavaScript trước? Nếu mục tiêu là AI, dữ liệu, RAG và backend đơn giản, Python là lựa chọn dễ bắt đầu. Nếu mục tiêu là xây ứng dụng web, dashboard hoặc sản phẩm có giao diện, JavaScript hoặc TypeScript sẽ phù hợp hơn. Với người mới, Python thường dễ tiếp cận hơn.

Học xong lộ trình này có thể làm những công việc gì? Có thể đảm nhận các vị trí như AI Agent Builder, Applied AI Developer, AI Automation Specialist, hoặc tự triển khai giải pháp tự động hóa cho doanh nghiệp riêng, chẳng hạn chatbot chăm sóc khách hàng hoặc hệ thống xử lý quy trình nội bộ.