Midjourney AI là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Midjourney [2025]

Bạn đã bao giờ ao ước biến những ý tưởng điên rồ nhất trong đầu thành một bức tranh kiệt tác chỉ bằng vài dòng mô tả? Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, điều không tưởng ấy giờ đây đã trở thành hiện thực, nằm gọn trong một công cụ AI có khả năng làm rung chuyển ngành công nghiệp sáng tạo. Đó là Midjourney AI. Vậy Midjourney AI là gì? Cách sử dụng như thế nào? Cùng Tino khám phá qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Midjourney AI

Midjourney AI là gì?

Midjourney là một công cụ AI tạo ảnh từ văn bản (text-to-image), cho phép người dùng biến các mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên (prompt) thành những bức tranh, minh họa hay tác phẩm nghệ thuật số độc đáo. Điểm đặc biệt của Midjourney là khả năng tạo ra hình ảnh có tính nghệ thuật cao, phong cách đa dạng từ hiện thực, trừu tượng cho đến viễn tưởng, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau như sáng tạo nội dung, thiết kế, quảng cáo hay giải trí.

Midjourney AI là gì?

Đứng sau nền tảng này là Midjourney, Inc., một independent research lab có trụ sở tại San Francisco, được sáng lập bởi David Holz – đồng sáng lập Leap Motion trước đây. Midjourney chính thức bước vào giai đoạn open beta vào tháng 7/2022 và nhanh chóng trở thành một trong những công cụ AI tạo ảnh phổ biến nhất thế giới, thu hút hàng triệu người dùng toàn cầu.

Đến nay, Midjourney đã trải qua nhiều lần nâng cấp lớn, trong đó nổi bật là phiên bản V7 – mang lại chất lượng hình ảnh chân thực hơn, khả năng hiểu ngữ cảnh tốt hơn và tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ sáng tạo. Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, Midjourney còn mở rộng sang khả năng tạo video ngắn từ ảnh (Video V1), cùng các công cụ hữu ích khác, giúp người dùng sáng tạo nhanh chóng và linh hoạt hơn.

Nhờ sự phát triển liên tục và cộng đồng sử dụng rộng lớn, Midjourney đã trở thành một trong những cái tên tiên phong trong lĩnh vực AI generative art, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như DALL·E của OpenAI hay Stable Diffusion.

Điều gì làm nên sự khác biệt của Midjourney?

Triết lý “Tăng cường sức tưởng tượng, không thay thế con người”

Điểm đặc biệt của Midjourney không chỉ nằm ở khả năng tạo ảnh, mà còn đến từ triết lý và định hướng phát triển của đội ngũ đứng sau. Nếu nhiều công cụ AI hình ảnh khác tập trung vào việc tái tạo sự chính xác và tính “giống thật” của hình ảnh, thì Midjourney lại đi theo con đường riêng: đề cao tính nghệ thuật, cảm xúc và sự sáng tạo vượt giới hạn. Hình ảnh mà Midjourney tạo ra thường mang dấu ấn mỹ thuật, đôi khi mơ hồ, trừu tượng, nhưng lại khơi gợi trí tưởng tượng mạnh mẽ – điều mà các công cụ thiên về tính kỹ thuật khó có được.

Chính triết lý này khiến Midjourney trở thành một công cụ gần gũi với cả nghệ sĩ chuyên nghiệp lẫn người dùng phổ thông – những ai muốn thử sức sáng tạo mà không cần kỹ năng thiết kế phức tạp.

Điều gì làm nên sự khác biệt của Midjourney?

Sức mạnh cộng đồng và môi trường Discord độc đáo

Một yếu tố khác tạo nên sự khác biệt là cách Midjourney vận hành như một cộng đồng sáng tạo. Ngay từ đầu, nền tảng này được triển khai thông qua Discord – một không gian nơi hàng triệu người dùng có thể vừa sáng tạo, vừa quan sát tác phẩm của người khác, học hỏi lẫn nhau và chia sẻ cảm hứng. Triết lý “sáng tạo tập thể” này giúp Midjourney không chỉ là một công cụ, mà còn trở thành một hệ sinh thái nghệ thuật số với sự tham gia, đóng góp và lan tỏa không ngừng.

Mô hình kinh doanh tự chủ và tập trung vào sản phẩm

Midjourney là một phòng nghiên cứu độc lập, tự chủ về tài chính và có một đội ngũ rất tinh gọn. Họ không bị áp lực từ các nhà đầu tư mạo hiểm phải chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Điều này cho phép họ toàn quyền tập trung vào việc cải tiến sản phẩm cốt lõi theo tầm nhìn của mình, thay vì phải phân tán nguồn lực vào các mục tiêu thương mại hóa khác.

Việc yêu cầu trả phí để sử dụng cũng tạo ra một tệp người dùng thực sự tâm huyết, góp phần xây dựng một cộng đồng chất lượng và cung cấp nguồn lực ổn định để phòng lab tiếp tục nghiên cứu và phát triển những mô hình AI tốt hơn.

Các tính năng nổi bật của Midjourney

Tạo sinh hình ảnh

MidJourney cho phép người dùng tạo ra hình ảnh chất lượng cao từ các mô tả văn bản (prompt). Người dùng chỉ cần nhập một đoạn mô tả chi tiết hoặc đơn giản, và công cụ sẽ tạo ra các hình ảnh sống động, từ phong cách thực tế đến siêu thực.

Với phiên bản V7, khả năng xử lý prompt được cải thiện đáng kể, mang lại hình ảnh có độ chính xác cao hơn, chi tiết sắc nét và giảm thiểu lỗi pixel. Hỗ trợ độ phân giải lên đến 2048×2048 pixels, lý tưởng cho các dự án chuyên nghiệp.

Tạo sinh video (Text-to-Video & Image-to-Video)

Midjourney giờ đây đã cho phép người dùng tạo ra các đoạn video ngắn, chuyển động từ chính những mô tả văn bản hoặc từ một hình ảnh tĩnh có sẵn.

Image-to-Video: “Thổi hồn” vào các tác phẩm tĩnh, tạo ra các chuyển động nhẹ nhàng (subtle motion) như mây bay, nước chảy hoặc các hoạt ảnh phức tạp hơn.

“Thổi hồn” vào các tác phẩm tĩnh, tạo ra các chuyển động nhẹ nhàng (subtle motion) như mây bay, nước chảy hoặc các hoạt ảnh phức tạp hơn. Text-to-Video: Mô tả một kịch bản ngắn và AI sẽ tạo ra một đoạn video tương ứng, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc sản xuất nội dung, làm phim hoạt hình và marketing.

Mô tả một kịch bản ngắn và AI sẽ tạo ra một đoạn video tương ứng, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc sản xuất nội dung, làm phim hoạt hình và marketing. Kiểm soát chuyển động: Cung cấp các tham số như –motion low/high để người dùng có thể tùy chỉnh mức độ và cường độ của chuyển động trong video.

Các tính năng nổi bật của Midjourney

Duy trì tính nhất quán: Style & Character Reference

Để giải quyết bài toán lớn nhất của AI tạo hình ảnh là sự thiếu nhất quán, Midjourney đã hoàn thiện và nâng cấp bộ đôi công cụ “thần thánh”:

Style Reference (–sref): Cho phép bạn sử dụng một hoặc nhiều hình ảnh làm “tham chiếu phong cách”. Midjourney sẽ “học” theo thẩm mỹ, màu sắc, và không khí của ảnh mẫu để áp dụng lên prompt mới của bạn.

Cho phép bạn sử dụng một hoặc nhiều hình ảnh làm “tham chiếu phong cách”. Midjourney sẽ “học” theo thẩm mỹ, màu sắc, và không khí của ảnh mẫu để áp dụng lên prompt mới của bạn. Character Reference (–cref): Bằng cách cung cấp hình ảnh của một nhân vật, tính năng này giúp tái tạo lại nhân vật đó một cách nhất quán qua nhiều bối cảnh, tư thế và biểu cảm khác nhau, giữ nguyên các đặc điểm nhận dạng cốt lõi.

Tinh chỉnh và cá nhân hóa nâng cao

Midjourney đã vượt qua giới hạn của việc chỉ tạo ra hình ảnh ngẫu nhiên mà còn trao cho người dùng khả năng kiểm soát và tinh chỉnh sâu hơn:

Style Tuner: Bằng cách chọn lựa giữa hàng loạt hình ảnh, bạn tự định hình “gu” thẩm mỹ mà mình muốn, sau đó sử dụng mã này (–style <mã>) cho các lần tạo ảnh sau để có kết quả nhất quán với sở thích cá nhân.

Bằng cách chọn lựa giữa hàng loạt hình ảnh, bạn tự định hình “gu” thẩm mỹ mà mình muốn, sau đó sử dụng mã này (–style <mã>) cho các lần tạo ảnh sau để có kết quả nhất quán với sở thích cá nhân. Vary (Region)/Inpainting: Tính năng cho phép chọn một vùng cụ thể trên hình ảnh đã tạo và ra lệnh cho AI vẽ lại hoặc thay đổi chỉ riêng khu vực đó.

Tính năng cho phép chọn một vùng cụ thể trên hình ảnh đã tạo và ra lệnh cho AI vẽ lại hoặc thay đổi chỉ riêng khu vực đó. Pan & Zoom Out: Mở rộng khung hình của một tác phẩm theo bất kỳ hướng nào (trái, phải, trên, dưới) hoặc thu nhỏ để xem bối cảnh rộng lớn hơn. AI sẽ tự động vẽ thêm các chi tiết phù hợp với nội dung gốc.

Tính năng Upscaling và Concurrent Jobs

Tính năng Upscaling giúp tăng độ phân giải hình ảnh (Subtle hoặc Creative), trong khi Concurrent Jobs cho phép xử lý nhiều tác vụ tạo hình ảnh đồng thời.

Upscaling trong video còn giúp giảm hiện tượng nhiễu và tăng độ nét cho video. Các gói Pro và Mega hỗ trợ đến 12 tác vụ đồng thời, giúp tăng hiệu suất cho người dùng chuyên nghiệp.

Tính năng Upscaling và Concurrent Jobs

Giao diện web và trải nghiệm người dùng cải tiến

Nhận thấy sự bất tiện ban đầu khi phải phụ thuộc hoàn toàn vào Discord, Midjourney đã đầu tư mạnh mẽ vào giao diện web của riêng mình tại địa chỉ: midjourney.com

Giao diện web cung cấp các công cụ sắp xếp, tạo thư mục, tìm kiếm và lọc hình ảnh mạnh mẽ, giúp người dùng dễ dàng quản lý hàng ngàn tác phẩm của mình. Việc tạo và chỉnh sửa prompt trở nên dễ dàng hơn với các công cụ tích hợp ngay trên web, cho phép tải ảnh tham chiếu, điều chỉnh tham số một cách trực quan thay vì phải nhớ các dòng lệnh phức tạp.

Lõi mô hình V7 và khả năng hiểu ngôn ngữ vượt trội

Sức mạnh đằng sau tất cả các tính năng trên là phiên bản mô hình mới nhất (Model Version 7). Phiên bản này có những cải tiến đáng kể như:

V7 có thể diễn giải các câu lệnh dài, phức tạp với nhiều mệnh đề một cách chính xác hơn, giảm thiểu tình trạng “bỏ sót” chi tiết.

Cải thiện đáng kể khả năng vẽ các chi tiết khó như bàn tay, chữ viết, và các kết cấu bề mặt phức tạp, tạo ra những hình ảnh chân thực và đáng tin cậy hơn.

Một số điểm còn hạn chế của Midjourney

Khả năng tái hiện chi tiết phức tạp còn hạn chế: Dù phiên bản mới nhất (V7) đã cải thiện nhiều, Midjourney đôi khi vẫn gặp lỗi trong việc tạo hình chi tiết nhỏ như bàn tay, ngón tay, chữ viết hoặc các vật thể có cấu trúc tinh vi.

Dù phiên bản mới nhất (V7) đã cải thiện nhiều, Midjourney đôi khi vẫn gặp lỗi trong việc tạo hình chi tiết nhỏ như bàn tay, ngón tay, chữ viết hoặc các vật thể có cấu trúc tinh vi. Tính nghệ thuật cao nhưng thiếu sự chính xác: Nhiều bức ảnh có xu hướng “bay bổng” và thiếu tính thực tế. Với các lĩnh vực yêu cầu tính nhất quán (ví dụ: thiết kế thương hiệu, sản phẩm công nghiệp), kết quả từ Midjourney đôi khi không phù hợp.

Nhiều bức ảnh có xu hướng “bay bổng” và thiếu tính thực tế. Với các lĩnh vực yêu cầu tính nhất quán (ví dụ: thiết kế thương hiệu, sản phẩm công nghiệp), kết quả từ Midjourney đôi khi không phù hợp. Khả năng tạo văn bản trong hình ảnh còn kém: Midjourney hiện chưa hỗ trợ tốt việc tạo chữ chính xác trong ảnh. Các từ ngữ thường bị méo, sai chính tả hoặc không rõ ràng, gây hạn chế trong việc thiết kế poster, banner quảng cáo hoặc các ấn phẩm có chứa nhiều chữ.

Midjourney hiện chưa hỗ trợ tốt việc tạo chữ chính xác trong ảnh. Các từ ngữ thường bị méo, sai chính tả hoặc không rõ ràng, gây hạn chế trong việc thiết kế poster, banner quảng cáo hoặc các ấn phẩm có chứa nhiều chữ. Chưa có API chính thức: Tính đến 2025, Midjourney vẫn chưa công bố API chính thức cho developer. Người dùng muốn tích hợp thường phải thông qua dịch vụ bên thứ ba, dẫn đến chi phí cao và thiếu sự ổn định. Đây là một bất lợi so với đối thủ như OpenAI (DALL·E) vốn đã cung cấp API rộng rãi.

Tính đến 2025, Midjourney vẫn chưa công bố API chính thức cho developer. Người dùng muốn tích hợp thường phải thông qua dịch vụ bên thứ ba, dẫn đến chi phí cao và thiếu sự ổn định. Đây là một bất lợi so với đối thủ như OpenAI (DALL·E) vốn đã cung cấp API rộng rãi. Chi phí còn khá cao: Các gói dịch vụ của Midjourney dao động từ 10 USD đến 120 USD/tháng, trong khi giới hạn về số lượng ảnh và GPU time vẫn tồn tại. Đặc biệt, các tính năng như video và 3D modeling yêu cầu gói Standard ($30/tháng) trở lên, giới hạn khả năng tiếp cận cho người dùng ngân sách thấp.

Các gói dịch vụ của Midjourney dao động từ 10 USD đến 120 USD/tháng, trong khi giới hạn về số lượng ảnh và GPU time vẫn tồn tại. Đặc biệt, các tính năng như video và 3D modeling yêu cầu gói Standard ($30/tháng) trở lên, giới hạn khả năng tiếp cận cho người dùng ngân sách thấp. Vấn đề pháp lý và đạo đức: Midjourney từng vướng vào nhiều tranh cãi liên quan đến bản quyền hình ảnh và dữ liệu huấn luyện. Các vụ kiện từ Disney, Universal và nhiều nghệ sĩ cho thấy công cụ này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý và đạo đức trong quá trình phát triển.

Chi phí sử dụng Midjourney và các gói đăng ký

Midjourney cung cấp nhiều gói đăng ký khác nhau để phù hợp với nhu cầu của từng người dùng. Các gói này thường được tính theo tháng hoặc theo năm, với mức giá ưu đãi hơn khi đăng ký theo năm.

Gói đăng ký Giá hàng tháng Giá hàng năm (tính theo tháng) Giới hạn GPU Time (Fast Mode) Chế độ Relax Mode Basic Plan $10 $8 3.3 giờ Không Standard Plan $30 $24 15 giờ Có Pro Plan $60 $48 30 giờ Có Mega Plan $120 $96 60 giờ Có

Trong đó:

Basic Plan: Phù hợp cho người dùng cá nhân hoặc những người mới bắt đầu khám phá Midjourney, với giới hạn thời gian sử dụng GPU nhất định. Sau khi hết thời gian Fast Mode, người dùng có thể mua thêm GPU Time hoặc chuyển sang chế độ Relax Mode (nếu có).

Phù hợp cho người dùng cá nhân hoặc những người mới bắt đầu khám phá Midjourney, với giới hạn thời gian sử dụng GPU nhất định. Sau khi hết thời gian Fast Mode, người dùng có thể mua thêm GPU Time hoặc chuyển sang chế độ Relax Mode (nếu có). Standard Plan: Gói phổ biến nhất, cung cấp thời gian sử dụng GPU đáng kể và bao gồm chế độ Relax Mode, cho phép tạo ảnh không giới hạn nhưng với tốc độ chậm hơn.

Gói phổ biến nhất, cung cấp thời gian sử dụng GPU đáng kể và bao gồm chế độ Relax Mode, cho phép tạo ảnh không giới hạn nhưng với tốc độ chậm hơn. Pro Plan và Mega Plan: Dành cho các chuyên gia, doanh nghiệp hoặc những người có nhu cầu sử dụng cao, với thời gian GPU lớn và các tính năng ưu tiên.

Lưu ý: Các gói này có thể thay đổi theo thời gian và chính sách của Midjourney. Người dùng nên kiểm tra trực tiếp trên trang web chính thức của Midjourney để có thông tin cập nhật nhất về giá cả và các tính năng đi kèm.

Giải thích các thuật ngữ chính:

Fast GPU Time (Thời gian GPU nhanh): Đây là thời gian xử lý ưu tiên. Mỗi khi bạn tạo ảnh ở chế độ “Fast”, hệ thống sẽ trừ vào quỹ thời gian này. Một lệnh /imagine trung bình tốn khoảng 1 phút GPU.

Đây là thời gian xử lý ưu tiên. Mỗi khi bạn tạo ảnh ở chế độ “Fast”, hệ thống sẽ trừ vào quỹ thời gian này. Một lệnh /imagine trung bình tốn khoảng 1 phút GPU. Relax GPU Time (Thời gian GPU thư giãn): Chế độ tạo ảnh không giới hạn số lượng. Các yêu cầu của bạn sẽ được đưa vào hàng chờ và xử lý khi có tài nguyên GPU trống. Thời gian chờ có thể từ 0-10 phút tùy thuộc vào lưu lượng sử dụng của hệ thống.

Chế độ tạo ảnh không giới hạn số lượng. Các yêu cầu của bạn sẽ được đưa vào hàng chờ và xử lý khi có tài nguyên GPU trống. Thời gian chờ có thể từ 0-10 phút tùy thuộc vào lưu lượng sử dụng của hệ thống. Stealth Mode (Chế độ ẩn): Cho phép bạn tạo hình ảnh một cách riêng tư. Các tác phẩm của bạn sẽ không hiển thị công khai trên trang web cộng đồng của Midjourney.

Cho phép bạn tạo hình ảnh một cách riêng tư. Các tác phẩm của bạn sẽ không hiển thị công khai trên trang web cộng đồng của Midjourney. Concurrent Jobs (Tác vụ đồng thời): Số lượng yêu cầu tạo ảnh bạn có thể chạy cùng một lúc.

Xem chi tiết tại đây.

Midjourney có hỗ trợ API không?

Hiện tại, Midjourney không cung cấp một API công khai chính thức cho phép các nhà phát triển bên thứ ba tích hợp trực tiếp vào các ứng dụng của họ theo cách truyền thống như nhiều dịch vụ AI khác.

Midjourney có hỗ trợ API không?

Tuy nhiên, có một số cách gián tiếp mà các nhà phát triển hoặc doanh nghiệp có thể tương tác với Midjourney:

Sử dụng bot Discord

Nhiều ứng dụng hoặc dịch vụ đã phát triển các bot Discord để tự động hóa quá trình gửi lệnh và nhận kết quả từ Midjourney. Phương pháp này yêu cầu hiểu biết về API của Discord và cách Midjourney bot hoạt động trên nền tảng. Vì đây là giải pháp “lách” nên Midjourney có quyền cấm các tài khoản bị phát hiện lạm dụng tự động hóa, điều này có thể làm gián đoạn dịch vụ API mà bạn đang sử dụng.

Các giải pháp của bên thứ ba

Một số nền tảng hoặc dịch vụ bên thứ ba có thể cung cấp các giải pháp tích hợp Midjourney thông qua các phương pháp không chính thức hoặc bằng cách sử dụng các tài khoản Midjourney trả phí của họ. Tuy nhiên, việc sử dụng các giải pháp này cần được cân nhắc kỹ lưỡng về tính ổn định, bảo mật và tuân thủ các điều khoản dịch vụ của Midjourney.

Một số nhà cung cấp API không chính thức phổ biến:

ImagineAPI.dev: Một trong những dịch vụ phổ biến, cung cấp REST API dễ sử dụng và có tích hợp với các nền tảng tự động hóa như Zapier.

Một trong những dịch vụ phổ biến, cung cấp REST API dễ sử dụng và có tích hợp với các nền tảng tự động hóa như Zapier. UserAPI.ai: Cung cấp API không chỉ cho Midjourney mà còn cho các dịch vụ AI khác, hoạt động như một cổng kết nối đa năng.

Cung cấp API không chỉ cho Midjourney mà còn cho các dịch vụ AI khác, hoạt động như một cổng kết nối đa năng. GoAPI: Một nhà cung cấp khác được biết đến trong cộng đồng, cung cấp các endpoint cho các chức năng như /imagine, /describe.

Trong tương lai, với sự phát triển của Midjourney và nhu cầu ngày càng tăng từ cộng đồng nhà phát triển, có thể Midjourney sẽ xem xét việc cung cấp một API chính thức.

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Midjourney cho người mới bắt đầu

Đăng ký tài khoản

Trong bài viết này, Tino sẽ hướng dẫn bạn đăng ký tài khoản Midjourney trên giao diện web để sử dụng nhiều tính năng chỉnh sửa ảnh/video nâng cao một cách thuận tiện hơn.

Bước 1: Tạo tài khoản Discord (Nếu chưa có).

Trước tiên, bạn cần một tài khoản Discord. Truy cập trang đăng ký của Discord tại: https://discord.com/register, điền đầy đủ thông tin như hình dưới và nhấn “Tạo tài khoản“.

Đăng ký tài khoản

Bước 2: Truy cập trang chủ https://www.midjourney.com/home. Tại đây, hãy nhấp vào nút “Sign Up” để bắt đầu quá trình.

Đăng ký tài khoản

Một cửa sổ sẽ hiện lên yêu cầu bạn đăng nhập. Hãy chọn “Continue with Discord” để cho phép Midjourney kết nối với tài khoản Discord bạn vừa tạo hoặc đã có sẵn.

Đăng ký tài khoản

Tham gia và chọn gói cước

Sau khi liên kết tài khoản thành công, bạn sẽ được chuyển hướng đến giao diện chính của Midjourney.

Tham gia và chọn gói cước

Tại đây, bạn chọn mục “Subscribe” rồi nhấn vào “Join now” để đăng ký gói cước.

Tham gia và chọn gói cước

Midjourney là dịch vụ trả phí. Hãy xem xét các quyền lợi của gói Basic, Standard và Pro để chọn gói phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Nhấn “Subscribe” ở gói mong muốn.

(Gói Standard là lựa chọn phổ biến nhất với khả năng tạo ảnh không giới hạn ở chế độ thư giãn).

Tham gia và chọn gói cước

Nhập thông tin thanh toán để hoàn tất mua gói cước.

Tham gia và chọn gói cước

Khám phá và sáng tạo

Để bắt đầu tạo ảnh, hãy nhìn vào thanh công cụ bên trái và nhấp vào mục “Create“.

Tạo hình ảnh/video

Đây là nơi bạn sẽ nhập những mô tả (prompt) cho tác phẩm của mình.

Tạo hình ảnh/video

Một trong những cách tốt nhất để tiến bộ là học hỏi từ người khác. Tại trang Khám phá (Explore), bạn có thể nhấp vào bất kỳ hình ảnh/video nào bạn thích. Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết câu lệnh (prompt) đã tạo ra nó. Bạn có thể nhấn “Copy prompt” để sao chép, sau đó dán vào ô “Create” của mình và chỉnh sửa lại theo ý muốn.

Khám phá (Explore)

Ngoài ra, bạn còn có thể trải nghiệm tính năng chỉnh sửa ảnh thông minh của Midjourney tại mục Edit.

Edit Images

Kinh nghiệm sử dụng Midjourney hiệu quả

Viết prompt chi tiết và cấu trúc

Sử dụng mô tả rõ ràng, bao gồm chủ đề, phong cách, ánh sáng, và tỷ lệ khung hình. Ví dụ: “a serene forest at sunset, realistic style, soft lighting, –ar 16:9 –v 7”.

Thêm các tham số như –q 2 cho chất lượng cao hoặc –style photorealistic để định hướng kết quả.

Chia prompt thành các phần (chủ đề – bối cảnh – phong cách) để AI hiểu rõ hơn.

Sử dụng các AI khác như ChatGPT hay Gemini để viết prompt hay hơn.

Tận dụng Image Editor trên Web

Sau khi tạo hình ảnh, nhấp vào tab “Edit” để truy cập Image Editor.

Sử dụng công cụ cọ (brush) để chỉnh sửa khu vực cụ thể (repainting) hoặc kéo thả để mở rộng khung hình (reframing).

Zoom out đến 10x để tinh chỉnh chi tiết, đặc biệt hữu ích cho các dự án cần độ chính xác cao.

Khám phá thư viện Explore để lấy cảm hứng

Truy cập tab “Explore” trên giao diện web để xem các tác phẩm cộng đồng. Nhấp “Copy prompt” từ các hình ảnh ưa thích để thử lại hoặc điều chỉnh theo ý tưởng riêng.

Quản lý giờ GPU hiệu quả

Kiểm tra số giờ Fast GPU còn lại trong tab “ Account ” để tránh hết hạn ngạch.

” để tránh hết hạn ngạch. Chuyển sang Relax Mode (có sẵn từ gói Standard) khi không cần hình ảnh ngay lập tức, giúp tiết kiệm thời gian Fast GPU.

Mua thêm giờ ($4/giờ) nếu cần, nhưng chỉ khi thực sự cần thiết.

Thử nghiệm với video và 3D

Với gói Standard trở lên, dùng tab “ Create ” và thêm – -video vào prompt (VD: “a dancing robot –video”) để tạo video 60 giây.

” và thêm – vào prompt (VD: “a dancing robot –video”) để tạo video 60 giây. Chọn tùy chọn NeRF-like trong “ Create ” để tạo mô hình 3D, nhập mô tả chi tiết như “3D model of a vintage car”.

” để tạo mô hình 3D, nhập mô tả chi tiết như “3D model of a vintage car”. Thời gian xử lý (3 giờ/video) và tối ưu hóa bằng cách dùng Draft Mode trước.

Cá nhân hóa phong cách với Personalize

Vào tab “Personalize” để tạo hồ sơ phong cách riêng từ hình ảnh đã tạo.

Lưu các mã phong cách (style codes) để tái sử dụng, giúp duy trì sự nhất quán cho dự án dài hạn.

Thử nghiệm với Style Reference bằng cách tải lên hình ảnh mẫu để áp dụng phong cách.

Personalize

Tối ưu hóa tỷ lệ khung hình

Sử dụng các tỷ lệ phổ biến như –ar 16:9 (ngang) hoặc –ar 9:16 (dọc) tùy thuộc vào mục đích (video, poster, v.v.).

Kiểm tra kết quả trong Image Editor để điều chỉnh khung hình nếu cần, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào prompt.

Kết luận

Từ một bot AI trên Discord, Midjourney đã phát triển thành một thế lực thực sự trong ngành công nghiệp sáng tạo, không ngừng cải tiến với những phiên bản mới, mở rộng khả năng sang cả lĩnh vực video và hợp tác với các ông lớn công nghệ.

Dù vẫn còn đó những hạn chế nhưng không thể phủ nhận rằng Midjourney đã và đang dân chủ hóa nghệ thuật, trao cho bất kỳ ai khả năng hiện thực hóa những ý tưởng phức tạp nhất. Tương lai của sáng tạo nội dung hình ảnh chắc chắn sẽ có dấu ấn đậm nét của những công cụ AI như Midjourney.

Những câu hỏi thường gặp

Midjourney có miễn phí không? Không. Kể từ năm 2023, Midjourney đã loại bỏ hoàn toàn chương trình dùng thử miễn phí. Để tạo hình ảnh hoặc video, bạn bắt buộc phải đăng ký một trong các gói thuê bao trả phí hàng tháng hoặc hàng năm (Basic, Standard, Pro, Mega).

Tôi có thể kết nối Midjourney với website/ứng dụng của tôi qua API không? Không chính thức. Midjourney không cung cấp API công khai cho các nhà phát triển. Tuy nhiên, có nhiều dịch vụ của bên thứ ba cung cấp các giải pháp API không chính thức. Việc sử dụng các dịch vụ này có thể tiềm ẩn rủi ro về sự ổn định và vi phạm điều khoản dịch vụ của Midjourney.

Tại sao Midjourney không hiểu đúng câu lệnh của tôi? Có nhiều lý do, nhưng phổ biến nhất là do cấu trúc câu lệnh. Midjourney ưu tiên các từ khóa ở đầu câu lệnh. Hãy thử cấu trúc theo công thức: [Chủ thể chính] + [Mô tả chi tiết về chủ thể] + [Bối cảnh/Môi trường] + [Các yếu tố phụ và phong cách]. Sử dụng từ ngữ rõ ràng và tham khảo các câu lệnh của người khác là cách tốt nhất để cải thiện.

Midjourney có viết được chữ trong ảnh không? Có, nhưng vẫn còn hạn chế. Các phiên bản mới nhất của Midjourney đã cải thiện đáng kể khả năng tạo văn bản. Bằng cách đặt đoạn văn bản mong muốn trong dấu ngoặc kép (“Your Text Here”), AI có thể tạo ra chữ. Tuy nhiên, kết quả đôi khi vẫn bị sai chính tả hoặc biến dạng, đặc biệt với các cụm từ dài hoặc phức tạp. Tính năng này hoạt động tốt nhất cho các từ ngắn và logo đơn giản.