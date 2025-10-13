Khám phá top 20 công cụ tạo video AI tốt nhất 2025

Trong bối cảnh nội dung số bùng nổ, video đã trở thành “vua”, là phương tiện truyền thông mạnh mẽ nhất để thu hút, giáo dục và chuyển đổi người xem. Tuy nhiên, quy trình sản xuất video truyền thống thường tốn kém, mất thời gian và đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao. Sự ra đời của các công cụ tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Cùng Tino khám phá top 20 công cụ tạo video AI tốt nhất hiện nay qua bài viết dưới đây nhé!

Công cụ tạo video AI là gì?

Đôi nét về công cụ tạo video AI

Công cụ tạo video AI là các phần mềm hoặc nền tảng trực tuyến ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa và đơn giản hóa quá trình sản xuất video. Thay vì phải thực hiện các công đoạn phức tạp như quay phim, dựng cảnh, và chỉnh sửa thủ công, người dùng có thể tạo ra video hoàn chỉnh chỉ bằng những yêu cầu đầu vào đơn giản.

Về cốt lõi, các công cụ này sử dụng một lĩnh vực của AI gọi là Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI). Chúng có khả năng “hiểu” được ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh do con người cung cấp, và từ đó “sáng tạo” ra các điểm ảnh, chuyển động và cảnh quay hoàn toàn mới để tạo thành một video logic và liền mạch.

Các chức năng chính của công cụ tạo video AI

Chuyển văn bản thành video (Text-to-Video): Bạn chỉ cần gõ một câu lệnh mô tả ý tưởng và AI sẽ tự động tạo ra một đoạn video tương ứng.

Chuyển hình ảnh thành video (Image-to-Video): AI sẽ "thổi hồn" vào các bức ảnh tĩnh, tạo ra các chuyển động mượt mà như lia máy, phóng to/thu nhỏ, hoặc làm cho các đối tượng trong ảnh chuyển động một cách sống động.

Tạo video với người đại diện ảo (AI Avatar): Các công cụ này cho phép bạn tạo ra video với một "người ảo" (avatar) nói theo kịch bản bạn nhập vào.

Chỉnh sửa video thông minh (AI-Powered Editing): AI được tích hợp vào các trình chỉnh sửa để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại như tạo phụ đề, xóa vật thể không mong muốn, khử tạp âm, hoặc tự động cắt ghép các cảnh quay sao cho phù hợp với nhịp điệu của nhạc nền.

Tại sao nên sử dụng công cụ tạo video AI?

Tiết kiệm thời gian và chi phí vượt trội

Các công cụ AI giúp cắt giảm đáng kể tài nguyên so với quy trình sản xuất truyền thống vốn đòi hỏi chi phí cho kịch bản, diễn viên, quay dựng và hậu kỳ. Bằng cách tự động hóa gần như toàn bộ công đoạn từ việc biến ý tưởng thành kịch bản, lựa chọn cảnh quay, tạo giọng đọc, cho đến thêm nhạc nền và hiệu ứng, AI cho phép bạn tạo ra một video hoàn chỉnh chỉ trong vài phút thay vì hàng ngày hay hàng tuần, giúp tiết kiệm tối đa cả thời gian và ngân sách.

Dân chủ hóa sáng tạo – ai cũng có thể làm video

Công nghệ AI đã phá vỡ rào cản kỹ thuật, giúp cho việc sản xuất video không còn là đặc quyền của các chuyên gia. Giờ đây, bạn không cần phải thành thạo các phần mềm chỉnh sửa phức tạp hay có kỹ năng quay dựng chuyên nghiệp; thông qua các giao diện trực quan và thao tác đơn giản, bất kỳ ai từ nhà tiếp thị, giáo viên đến chủ doanh nghiệp nhỏ đều có thể dễ dàng biến ý tưởng của mình thành những sản phẩm video chuyên nghiệp.

Thúc đẩy sáng tạo không giới hạn

AI không chỉ là một công cụ thực thi mà còn đóng vai trò như một người cộng sự sáng tạo đắc lực. Nó giúp bạn vượt qua giới hạn của trí tưởng tượng và ngân sách bằng cách tạo ra những cảnh quay phức tạp, những thế giới giả tưởng hay các hiệu ứng độc đáo chỉ từ mô tả văn bản. Hơn nữa, AI còn có thể gợi ý nhiều phong cách và kịch bản khác nhau từ một ý tưởng duy nhất, khai mở những hướng đi sáng tạo mới mẻ mà bạn chưa từng nghĩ tới.

Nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp

Video do AI tạo ra có thể đạt được chất lượng chuyên nghiệp và đồng nhất một cách dễ dàng. Công nghệ này có khả năng tự động thực hiện các tác vụ hậu kỳ phức tạp như chỉnh màu, cân bằng ánh sáng, hay khử nhiễu âm thanh. Đồng thời, việc sử dụng các avatar AI và giọng đọc được tạo ra một cách tự nhiên giúp video của bạn, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo và thuyết trình doanh nghiệp, luôn có vẻ ngoài chỉn chu và đáng tin cậy.

Cá nhân hóa và mở rộng quy mô dễ dàng

AI mang đến khả năng sản xuất video với số lượng lớn mà không tốn nhiều công sức, đồng thời cho phép tùy chỉnh nội dung để phù hợp với từng đối tượng khán giả. Bạn có thể nhanh chóng tạo ra hàng trăm biến thể của một video quảng cáo để thử nghiệm, cá nhân hóa video marketing theo dữ liệu khách hàng, hoặc dịch thuật và lồng tiếng tự động sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, giúp thông điệp của bạn tiếp cận thị trường toàn cầu một cách hiệu quả.

Tổng hợp 20 công cụ tạo video AI tốt nhất hiện nay

Để giúp bạn dễ hình dung và so sánh, Tino sẽ chia 20 công cụ tạo video AI dưới đây thành 5 nhóm chính:

Nhóm 1: Chuyển văn bản/hình ảnh thành video (Text/Image-to-Video)

Đây là nhóm công cụ đột phá nhất, có khả năng biến những mô tả bằng ngôn ngữ thành các thước phim chân thực, sống động.

1. Sora

Giới thiệu: Được phát triển bởi OpenAI, Sora là mô hình đã định nghĩa lại giới hạn của AI tạo video khi ra mắt. Thay vì chỉ tạo các clip ngắn, Sora tập trung vào việc mô phỏng thế giới vật lý, hiểu sâu sắc các tương tác phức tạp và duy trì tính nhất quán của đối tượng trong thời gian dài, hướng đến việc tạo ra những thước phim có chiều sâu và logic như đời thực.

Tính năng nổi bật: Tạo video dài lên đến 60 giây với độ phân giải cao. Hiểu sâu sắc ngôn ngữ và bối cảnh vật lý, tạo ra các nhân vật, chuyển động nhất quán. Có khả năng tạo video từ hình ảnh tĩnh hoặc mở rộng các video có sẵn.

Hạn chế: Vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa phát hành rộng rãi cho công chúng. Yêu cầu sức mạnh tính toán khổng lồ. Đôi khi vẫn gặp khó trong việc mô phỏng các tương tác vật lý phức tạp (ví dụ: kính vỡ).



👉Xem chi tiết: Sora Open AI là gì?

Sora AI

2. Kling AI

Giới thiệu: Được phát triển bởi Kuaishou Technology, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, Kling nổi lên như một đối thủ cạnh tranh trực tiếp và đáng gờm của Sora. Kling gây ấn tượng mạnh mẽ khi cho phép tạo ra các video dài tới 2 phút ở chất lượng 1080p, một con số vượt trội so với nhiều đối thủ tại thời điểm ra mắt.

Tính năng nổi bật: Tạo video dài 2 phút với chất lượng 1080p/30 fps. Sử dụng công nghệ Chú ý Không-Thời gian 3D (3D Spatiotemporal Attention) để mô phỏng chuyển động phức tạp. Khả năng tái tạo hình ảnh và video 3D chân thực.

Hạn chế: Là một mô hình mới, cần thêm thời gian để kiểm chứng và hoàn thiện. Giai đoạn đầu chủ yếu tập trung vào thị trường nội địa.



👉Xem chi tiết: Kling AI là gì?

Kling AI

3. Runway AI

Giới thiệu: Là một trong những nền tảng tiên phong, Runway AI đã phát triển từ một công cụ thử nghiệm thành một bộ công cụ sáng tạo (creative suite) toàn diện cho các nhà làm phim và nhà sáng tạo. Với các thế hệ mô hình như Gen-1, Gen-2 và Gen-3, Runway không chỉ cung cấp tính năng tạo video mà còn là một trình chỉnh sửa mạnh mẽ tích hợp AI.

Tính năng nổi bật: Bộ công cụ "tất cả trong một": Text-to-Video, Video-to-Video, xóa vật thể, mở rộng khung hình… Giao diện thân thiện, có nhiều gói dịch vụ từ miễn phí đến doanh nghiệp. Phù hợp cho cả sáng tạo nghệ thuật và sản xuất chuyên nghiệp.

Hạn chế: Thời lượng video tạo ra ở các gói cơ bản khá ngắn (4-16 giây). Gói miễn phí bị giới hạn credit, có watermark và xuất video ở độ phân giải 720p.



👉Xem chi tiết: Runway AI là gì?

Runway AI

4. Veo 3

Giới thiệu: Là mô hình tạo video thế hệ mới nhất từ Google DeepMind, Veo 3 thể hiện sức mạnh của Google trong việc xây dựng các mô hình đa phương thức. Điểm độc đáo của Veo là khả năng tạo ra cả hình ảnh và âm thanh đồng bộ, bao gồm lời thoại khớp khẩu hình (lip-sync), biến nó thành một công cụ tiềm năng cho việc làm phim ngắn hoặc quảng cáo.

Tính năng nổi bật: Tạo video 1080p (có thể lên tới 4K) chất lượng điện ảnh, dài hơn một phút. Hiểu rõ các thuật ngữ điện ảnh như "timelapse", "aerial shot". Tích hợp âm thanh đồng bộ: lời thoại, hiệu ứng âm thanh và nhạc nền.

Hạn chế: Yêu cầu nâng cấp tài khoản Gemini AI Pro để tạo nhiều video. Tính năng duy trì nhất quán nhân vật bằng hình ảnh tham chiếu vẫn chưa quá hoàn thiện.



👉Xem chi tiết: Veo 3 là gì?

Veo 3

5. Luma AI (Dream Machine)

Giới thiệu: Luma AI, với sản phẩm chủ lực là Dream Machine, đã nhanh chóng thu hút cộng đồng nhờ tốc độ xử lý ấn tượng và chất lượng video có tính điện ảnh cao. Nền tảng này đã phát triển thành một công cụ sáng tạo toàn diện, tích hợp cả trình tạo ảnh AI (Photon) và có giao diện quản lý ý tưởng theo các “bảng” (boards) rất trực quan.

Tính năng nổi bật: Tốc độ tạo video cực nhanh. Khả năng tạo video 3D và hình ảnh động chân thực từ văn bản và hình ảnh. Chuyển động mượt mà, chi tiết và có tính điện ảnh cao.

Hạn chế: Phiên bản miễn phí có giới hạn số lượt tạo mỗi tháng. Đôi khi vẫn tạo ra các chi tiết phi logic hoặc biến dạng đặc trưng của AI.



👉Xem chi tiết: Luma AI (Dream Machine) là gì?

Luma AI (Dream Machine)

6. Pika AI (Pika.art)

Giới thiệu: Được phát triển bởi Pika Labs, Pika là một công cụ được cộng đồng sáng tạo, đặc biệt là các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, vô cùng yêu thích. Pika không chỉ mạnh về tạo video mà còn cung cấp các công cụ chỉnh sửa linh hoạt bằng lệnh văn bản, rất phù hợp để sản xuất video dạng ngắn (short-form) cho TikTok hay Instagram Reels.

Tính năng nổi bật: Giao diện thân thiện, dễ dàng tạo video từ văn bản hoặc hình ảnh. Cung cấp các công cụ chỉnh sửa trực tiếp bằng lệnh văn bản như mở rộng khung hình, thay đổi tỷ lệ. Tốc độ xử lý nhanh, phù hợp sản xuất hàng loạt.

Hạn chế: Thời lượng video tạo ra khá ngắn, cần ghép nhiều clip cho video dài. Gói miễn phí có watermark và giới hạn credit.



👉Xem chi tiết: Pika AI là gì?

Pika AI (Pika.art)

7. Vidu AI

Giới thiệu: Được phát triển bởi Học viện Trí tuệ nhân tạo Bắc Kinh (BAAI), Vidu là một minh chứng cho sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ AI tại Trung Quốc. Công cụ này cho phép tạo ra các video dài tới 16 giây với độ phân giải 1080p và cung cấp nhiều tùy chọn về phong cách, giúp người dùng dễ dàng tạo ra các sản phẩm đa dạng.

Tính năng nổi bật: Tạo video dài tới 16 giây với độ phân giải 1080p. Giao diện trực quan, cho phép tùy chỉnh phong cách video (hoạt hình 3D, chân thực…). Chất lượng hình ảnh sắc nét, sống động.

Hạn chế: Yêu cầu prompt bằng tiếng Anh để đạt hiệu quả tốt nhất. Tính năng vẫn còn khá cơ bản so với các đối thủ lớn.



👉Xem chi tiết: Vidu AI là gì?

Vidu AI

8. Hailuo AI

Giới thiệu: Đến từ công ty Minimax, Hailuo AI gây ấn tượng mạnh với khả năng tạo video 4K nhanh chóng và duy trì tính nhất quán của nhân vật. Công cụ này được thiết kế với giao diện dễ sử dụng, thậm chí có tính năng tự động mở rộng và chi tiết hóa các prompt ngắn, giúp người dùng không chuyên cũng có thể tạo ra sản phẩm chất lượng.

Tính năng nổi bật: Khả năng tạo video chất lượng cao lên đến 4K. Tích hợp công nghệ AI giúp đồng nhất nhân vật qua các cảnh quay. Giao diện dễ sử dụng, hỗ trợ người dùng chi tiết hóa prompt.

Hạn chế: Là một công cụ mới và chưa phổ biến trên thị trường quốc tế. Để đạt hiệu quả cao nhất, người dùng nên viết prompt bằng tiếng Anh.



👉Xem chi tiết: Hailuo AI là gì?

Hailuo AI

9. Seedance AI

Giới thiệu: Là sản phẩm của ByteDance (công ty mẹ TikTok), Seedance AI được tạo ra với thế mạnh về “storytelling”. Công nghệ lõi của nó cho phép tách biệt thông tin không gian và thời gian, giúp tạo ra các video nhiều cảnh (multi-shot) mượt mà và nhất quán từ một prompt duy nhất, rất lý tưởng để kể những câu chuyện ngắn.

Tính năng nổi bật: Cho phép tạo video nhiều cảnh từ một prompt duy nhất. Độ nhất quán của nhân vật và bối cảnh được duy trì tốt qua các cảnh. Tốc độ sản xuất video nhanh.

Hạn chế: Thời lượng video tạo ra còn khá ngắn (khoảng 5 giây). Chưa có tính năng tạo âm thanh khớp với nội dung.



👉Xem chi tiết: Seedance AI là gì?

Seedance AI

10. Higgsfield AI

Giới thiệu: Được thành lập bởi cựu trưởng bộ phận AI tại Snap, Higgsfield AI trao cho người dùng quyền năng của một “đạo diễn ảo”. Điểm độc đáo của nền tảng này là tính năng cho phép điều khiển camera bằng AI để tạo ra các chuyển động phức tạp như tracking, crane hay drone shot mà không cần thiết bị chuyên nghiệp.

Tính năng nổi bật: Biến ảnh tĩnh hoặc bản phác thảo thành video điện ảnh. Cung cấp khả năng điều khiển camera AI để tạo chuyển động phức tạp. Phù hợp để tạo trailer, TVC hoặc các video sản phẩm cao cấp.

Hạn chế: Tập trung vào video ngắn, có thể không phù hợp cho các dự án dài. Yêu cầu người dùng có tư duy về góc máy để tận dụng tối đa.



👉Xem chi tiết: Higgsfield AI là gì?

Higgsfield AI

11. PixVerse AI

Giới thiệu: PixVerse AI là một công cụ tạo video linh hoạt và dễ tiếp cận, hướng đến việc phục vụ đông đảo người dùng. Với việc cung cấp cả gói miễn phí và trả phí, nó trở thành điểm khởi đầu lý tưởng cho những ai muốn thử nghiệm công nghệ tạo video AI mà không cần cam kết tài chính lớn.

Tính năng nổi bật: Hỗ trợ đa dạng phong cách: anime, hoạt hình 3D, chân thực. Có gói miễn phí để người dùng trải nghiệm. Tốc độ xử lý nhanh, phù hợp để tạo nội dung cho mạng xã hội.

Hạn chế: Chất lượng ở gói miễn phí có thể không bằng các mô hình hàng đầu. Các tính năng nâng cao yêu cầu gói trả phí.



👉Xem chi tiết: PixVerse AI là gì?

PixVerse AI

Nhóm 2: Tạo video với người đại diện ảo (AI Avatar)

12. Synthesia AI

Giới thiệu: Là một trong những công ty tiên phong và dẫn đầu thị trường video AI Avatar, Synthesia được hàng nghìn doanh nghiệp tin dùng như một giải pháp thay thế cho việc quay phim truyền thống. Công cụ này hoạt động như một “chiến thần MC ảo”, cho phép tạo video đào tạo, marketing chuyên nghiệp chỉ trong vài phút.

Tính năng nổi bật: Cung cấp hơn 150 MC ảo đa dạng về độ tuổi, giới tính, sắc tộc. Hỗ trợ thuyết minh bằng hơn 120 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt, với giọng AI tự nhiên. Giao diện chuyên nghiệp, cho phép tùy chỉnh logo, background, văn bản…

Hạn chế: Chi phí cao, chỉ có gói trả phí hướng tới doanh nghiệp. Avatar đôi khi có thể thiếu biểu cảm tự nhiên so với người thật.



👉Xem chi tiết: Synthesia AI là gì?

Synthesia AI

13. HeyGen AI

Giới thiệu: HeyGen là một nền tảng tạo video AI Avatar cực kỳ phổ biến, nổi bật với các tính năng sáng tạo và đột phá. Điểm sáng giá nhất của HeyGen là công nghệ Dịch video (Video Translation), có khả năng dịch video sang hơn 40 ngôn ngữ trong khi vẫn giữ lại giọng nói gốc và đồng bộ khẩu hình của người nói một cách tự nhiên.

Tính năng nổi bật: Cung cấp hơn 100 avatar AI và tính năng nhân bản giọng nói. Tính năng Dịch video độc đáo, giữ lại giọng nói gốc. Có gói miễn phí để người dùng trải nghiệm.

Hạn chế: Gói miễn phí giới hạn thời lượng video và chất lượng. Việc tạo avatar tùy chỉnh cần có gói trả phí.



👉Xem chi tiết: HeyGen AI là gì?

HeyGen AI

14. Hedra AI

Giới thiệu: Hedra AI tạo ra một bước đột phá trong việc tạo ra các nhân vật nói chuyện biểu cảm và sống động. Sức mạnh của nó nằm ở mô hình cốt lõi “Character-1”, có khả năng đồng bộ hóa cực kỳ chính xác giọng nói với từng chuyển động nhỏ trên khuôn mặt, tạo ra những video có chiều sâu và chân thực cao.

Tính năng nổi bật: Đồng bộ hóa chuyển động môi, mắt, đầu cực kỳ chính xác với âm thanh. Tạo ra các biểu cảm tự nhiên, có chiều sâu, "thổi hồn" vào ảnh tĩnh. Chất lượng video chân thực và hấp dẫn.

Hạn chế: Là một nền tảng mới, hệ sinh thái và tính năng chưa đa dạng bằng các đối thủ.



👉Xem chi tiết: Hedra AI là gì?

Hedra AI

Nhóm 3: Trình chỉnh sửa video tích hợp AI

15. Invideo AI

Giới thiệu: Invideo AI hoạt động như một trợ lý sản xuất thông minh, có khả năng biến ý tưởng hoặc văn bản thành video hoàn chỉnh chỉ bằng một câu lệnh. Tính năng nổi bật và khác biệt nhất của nó là khả năng phân tích nội dung từ một URL blog và tự động chuyển đổi toàn bộ bài viết đó thành một video có kịch bản, cảnh quay và giọng đọc đầy đủ.

Tính năng nổi bật: Tự động hoàn thành mọi công đoạn: viết kịch bản, chọn cảnh quay, tạo giọng đọc, thêm nhạc nền. Tính năng độc đáo: chuyển bài viết từ URL thành video. Lý tưởng cho các blogger, nhà tiếp thị nội dung muốn tái sử dụng nội dung.

Hạn chế: Mức độ tùy chỉnh sâu có thể không bằng các phần mềm chỉnh sửa chuyên nghiệp. Chất lượng video phụ thuộc nhiều vào kho media có sẵn.



👉Xem chi tiết: Invideo AI là gì?

Invideo AI

16. Veed AI

Giới thiệu: Veed.io đã phát triển từ một công cụ tạo phụ đề đơn giản thành một bộ công cụ chỉnh sửa video AI toàn diện và mạnh mẽ. Gần đây, Veed đã ra mắt tính năng “AI Agents”, cho phép người dùng ra lệnh chỉnh sửa video bằng ngôn ngữ tự nhiên, biến nó thành một trình biên tập video thông minh thực thụ.

Tính năng nổi bật: Bộ công cụ mạnh mẽ: tạo phụ đề tự động, lọc nhiễu âm thanh, xóa nền… Tính năng "AI Agents" cho phép chỉnh sửa video theo yêu cầu bằng văn bản. Giao diện đơn giản, trực quan, phù hợp cho người không chuyên.

Hạn chế: Phiên bản miễn phí có watermark và giới hạn tính năng. Hiệu suất phụ thuộc vào tốc độ kết nối internet.



👉Xem chi tiết: Veed AI là gì?

Veed AI

Nhóm 4: Nền tảng sáng tạo đa năng và nghệ thuật

17. Leonardo AI

Giới thiệu: Vốn nổi tiếng là một “gã khổng lồ” trong lĩnh vực tạo hình ảnh AI, Leonardo đã mở rộng sang lĩnh vực video với tính năng “Motion”. Công cụ này cho phép người dùng “thổi hồn” vào các hình ảnh tĩnh (cả ảnh do AI tạo ra và ảnh thật), với khả năng tùy chỉnh mức độ chuyển động để tạo ra các video ngắn độc đáo.

Tính năng nổi bật: Thế mạnh về tạo hình ảnh nghệ thuật chất lượng cao. Tính năng "Motion" giúp biến ảnh tĩnh thành video với mức độ chuyển động tùy chỉnh. Hệ sinh thái sáng tạo mạnh mẽ với cộng đồng lớn.

Hạn chế: Tính năng video còn khá cơ bản, chỉ tạo được các clip ngắn từ ảnh. Giới hạn credits trên các gói miễn phí và trả phí.



👉Xem chi tiết: Leonardo AI là gì?

Leonardo AI

18. Midjourney AI

Giới thiệu: Midjourney được mệnh danh là “ông vua” trong lĩnh vực tạo hình ảnh nghệ thuật từ văn bản. Gần đây, vào giữa năm 2025, Midjourney đã chính thức bước chân vào lĩnh vực video với phiên bản V1. Dù còn ở giai đoạn đầu, đây là một bước tiến quan trọng, hứa hẹn sẽ mang phong cách nghệ thuật độc đáo của Midjourney vào thế giới hoạt hình do AI tạo ra.

Tính năng nổi bật: Tạo ra hình ảnh có tính nghệ thuật cực kỳ cao, phong cách độc đáo. Phiên bản video V1 có khả năng tạo chuyển động từ hình ảnh.

Hạn chế: Tính năng video còn rất mới và nhiều hạn chế: video có thể bị giật, lặp lại và không có âm thanh. Sử dụng qua nền tảng Discord có thể gây khó khăn cho người mới.



👉Xem chi tiết: Midjourney AI là gì?

Midjourney AI

19. Imagine Art

Giới thiệu: Imagine Art hoạt động như một “trung tâm chỉ huy” sáng tạo, tích hợp sức mạnh của hơn 40 mô hình AI và 90 phong cách nghệ thuật khác nhau vào một nền tảng duy nhất. Nó không chỉ tạo ảnh, video mà còn tích hợp các công cụ thiết kế giống Canva, cho phép người dùng hoàn thiện tác phẩm của mình mà không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.

Tính năng nổi bật: Tích hợp nhiều mô hình AI và phong cách nghệ thuật đa dạng. Hỗ trợ tạo video 4K từ văn bản hoặc hình ảnh. Tích hợp công cụ thiết kế giống Canva để chỉnh sửa.

Hạn chế: Việc sử dụng các mô hình tích hợp có thể phát sinh chi phí. Chất lượng video phụ thuộc vào mô hình AI được chọn.



👉Xem chi tiết: Imagine Art là gì?

Imagine Art

Nhóm 5: Công cụ chuyên dụng cho lập trình viên

20. JSON2video

Giới thiệu: JSON2video không phải là một công cụ dành cho người dùng cuối mà là một nền tảng API mạnh mẽ dành cho các nhà phát triển. Công cụ cho phép tự động hóa hoàn toàn quy trình sản xuất video hàng loạt bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc theo định dạng JSON, tương tự như cách các lập trình viên tương tác với YouTube Data API.

Tính năng nổi bật: Tự động hóa hoàn toàn quy trình sản xuất video bằng code. Lý tưởng cho các hệ thống cần tạo video marketing, video sản phẩm, báo cáo… một cách tự động. Khả năng mở rộng cao, xử lý hàng ngàn video cùng lúc.

Hạn chế: Yêu cầu kiến thức về lập trình (JSON, API). Không có giao diện người dùng đồ họa.



👉Xem chi tiết: JSON2Video là gì?

JSON2video

Kết luận

Thế giới sản xuất video đang chứng kiến một cuộc cách mạng thực sự với sự góp mặt của AI. 20 công cụ trên chỉ là những đại diện tiêu biểu cho một thị trường đang phát triển không ngừng. Tương lai của ngành sáng tạo nội dung chắc chắn sẽ gắn liền với những công nghệ đột phá này.

Hy vọng bài viết tổng hợp này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn cảnh và chi tiết. Đừng ngần ngại trải nghiệm các phiên bản miễn phí để tìm ra công cụ “chân ái” cho riêng mình. Chúc bạn thành công!

Những câu hỏi thường gặp

Tạo video bằng AI có khó không? Tôi có cần biết kỹ thuật không? Không hề khó. Hầu hết các công cụ tạo video AI hiện nay được thiết kế với giao diện rất trực quan và thân thiện với người dùng. Bạn không cần bất kỳ kỹ năng nào về quay phim, dựng phim hay đồ họa. Về cơ bản, nếu bạn biết gõ văn bản và kéo thả chuột, bạn hoàn toàn có thể tạo ra một video chuyên nghiệp chỉ sau vài phút làm quen.

Chi phí để sử dụng các công cụ này là bao nhiêu? Có cả miễn phí và trả phí. Hầu hết các nền tảng đều cung cấp gói miễn phí để bạn trải nghiệm, nhưng thường đi kèm với các giới hạn như: video có logo của nhà cung cấp (watermark), độ phân giải thấp, và số lượng video giới hạn mỗi tháng. Các gói trả phí (thường từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi tháng) sẽ mở khóa toàn bộ tính năng, cho phép xuất video chất lượng cao, không có watermark và cung cấp nhiều tài nguyên hơn.

Video do AI tạo ra có bản quyền không? Ai là người sở hữu nó? Theo luật pháp hiện hành ở nhiều quốc gia, bản quyền chỉ công nhận tác giả là con người. Do đó, một tác phẩm hoàn toàn do AI tạo ra mà không có sự can thiệp sáng tạo đáng kể của con người thường không được bảo hộ bản quyền. Tuy nhiên, người dùng (người viết câu lệnh, biên tập, sắp xếp) thường được nền tảng cấp quyền sử dụng video (kể cả cho mục đích thương mại) theo điều khoản dịch vụ của họ. Bạn là người sở hữu quyền sử dụng sản phẩm cuối cùng, nhưng không phải là tác giả theo luật bản quyền truyền thống.

Tôi có thể sử dụng video AI để kiếm tiền hoặc đăng lên mạng xã hội không? Chắc chắn là có. Đây là một trong những ứng dụng phổ biến nhất. Hầu hết các công cụ (đặc biệt là khi bạn dùng gói trả phí) đều cho phép bạn sử dụng video cho mục đích thương mại như quảng cáo, marketing, đăng lên YouTube, TikTok, Facebook để xây dựng thương hiệu hoặc kiếm tiền. Tuy nhiên, hãy luôn đọc kỹ điều khoản sử dụng của từng công cụ để đảm bảo bạn không vi phạm quy định của họ.

Chất lượng của video AI có tốt không? Ngày càng tốt, nhưng vẫn có hạn chế. Các mô hình hàng đầu như Sora, Veo 3 có thể tạo ra video với chất lượng điện ảnh, siêu thực. Tuy nhiên, các công cụ phổ thông hơn đôi khi vẫn gặp phải các vấn đề như: nhân vật hoặc đối tượng thiếu nhất quán giữa các cảnh, các chi tiết kỳ lạ (ví dụ: thừa ngón tay), hoặc chuyển động chưa thực sự tự nhiên. Chất lượng video cũng phụ thuộc rất nhiều vào độ chi tiết của câu lệnh bạn cung cấp.