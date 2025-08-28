Năm 2024 đã chứng kiến một “cú nổ lớn” làm thay đổi vĩnh viễn cách chúng ta kiến tạo và tiêu thụ nội dung số. Đó là khi những thước phim siêu thực, sống động đến từng chi tiết bắt đầu lan truyền khắp không gian mạng, nhưng điều đáng nói là chúng được tạo ra chỉ từ vài dòng mô tả văn bản. Đứng sau cuộc cách mạng video AI này không ai khác chính là Sora – một sản phẩm của OpenAI. Vậy Sora OpenAI là gì?

Tổng quan về Sora OpenAI

Sora OpenAI là gì?

Sora OpenAI là một mô hình AI tiên phong trong lĩnh vực tạo video, được phát triển bởi công ty nghiên cứu OpenAI – đơn vị đứng sau những cái tên nổi tiếng toàn cầu như ChatGPT và DALL-E. Được giới thiệu lần đầu vào tháng 2 năm 2024, Sora thuộc loại mô hình “text-to-video”, sở hữu khả năng biến những mô tả chi tiết bằng văn bản (prompts) thành các đoạn video có độ phân giải cao, sống động và liền mạch.

Sora OpenAI là gì?

Điểm cốt lõi làm nên sức mạnh của Sora là khả năng hiểu sâu sắc ngôn ngữ tự nhiên và mô phỏng thế giới vật lý, cho phép nó không chỉ tạo ra hình ảnh chuyển động mà còn tái hiện các nhân vật, cảm xúc và sự tương tác giữa các vật thể một cách logic và chân thực.

Với việc kế thừa sức mạnh từ DALL-E và GPT, Sora đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ sáng tạo nội dung số trở nên trực quan, tự động và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Điều gì làm nên sự khác biệt của Sora OpenAI so với các đối thủ cạnh tranh?

Triết lý “mô phỏng thế giới thực” thay vì “tạo ra video”

Trong khi nhiều đối thủ tập trung vào việc tạo ra những video ngắn, ấn tượng về mặt thị giác, thì mục tiêu tuyên bố của OpenAI là xây dựng một mô hình có thể hiểu và mô phỏng thế giới vật lý thực. Sora không chỉ là một công cụ render video; nó là một bước tiến trong hành trình hướng tới Trí tuệ nhân tạo Tổng hợp (AGI). Sự khác biệt về tầm nhìn này dẫn đến một sản phẩm có “trí tuệ” và độ tin cậy về mặt vật lý cao hơn, dù chưa hoàn hảo.

Lợi thế từ hệ sinh thái và dữ liệu khổng lồ

OpenAI sở hữu một lợi thế mà ít đối thủ có được: một hệ sinh thái các mô hình AI mạnh mẽ. Sora được hưởng lợi trực tiếp từ:

ChatGPT: Khả năng hiểu và diễn giải ý định (prompt) của người dùng ở cấp độ sâu, giúp tối ưu hóa đầu vào cho Sora.

Khả năng hiểu và diễn giải ý định (prompt) của người dùng ở cấp độ sâu, giúp tối ưu hóa đầu vào cho Sora. DALL-E: Những bài học và kiến thức về tạo lập hình ảnh, thành phần, phong cách nghệ thuật.

Cơ sở hạ tầng tính toán và kho dữ liệu huấn luyện khổng lồ mà OpenAI đã tích lũy qua nhiều năm. Điều này cho phép họ huấn luyện Sora trên một quy mô dữ liệu video đa dạng và lớn chưa từng có, giúp mô hình có được sự hiểu biết phong phú về thế giới.

Điều gì làm nên sự khác biệt của Sora OpenAI so với các đối thủ cạnh tranh?

Kiến trúc “Diffusion Transformer” đột phá

Về mặt kỹ thuật, Sora không sử dụng kiến trúc U-Net truyền thống trong các mô hình khuếch tán. Thay vào đó, nó áp dụng kiến trúc Transformer (vốn đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên với GPT) cho dữ liệu video. Điều này cho phép mô hình xử lý và hiểu các chuỗi dữ liệu không gian-thời gian một cách hiệu quả hơn rất nhiều, dẫn đến khả năng mở rộng vượt trội cũng như tạo ra video với độ dài và độ phân giải cao mà ít đối thủ nào theo kịp.

Chiến lược ra mắt thận trọng và “Red Teaming”

Khác với việc phát hành nhanh chóng để cộng đồng trải nghiệm, OpenAI lựa chọn một chiến lược cực kỳ thận trọng. Họ dành nhiều tháng chỉ để kiểm thử nội bộ và với một nhóm nhỏ các nghệ sĩ, nhà làm phim (“red teaming”) để tìm ra các rủi ro, lỗ hổng (như deepfake, bias, nội dung độc hại) trước khi công bố rộng rãi. Cách tiếp cận này, mặc dù khiến người dùng phải chờ đợi, nhưng cho thấy một tầm nhìn dài hạn về an toàn AI và trách nhiệm xã hội, điều mà các startup nhỏ hơn có thể không đủ nguồn lực để thực hiện.

Các tính năng nổi bật của Sora OpenAi

Tạo video từ văn bản (Text-to-Video)

Đây là tính năng nền tảng và ấn tượng nhất của Sora. Người dùng chỉ cần cung cấp một đoạn mô tả chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên, Sora sẽ diễn giải và tạo ra một đoạn video hoàn chỉnh, sống động và có độ phân giải cao (lên đến 1080p hoặc cao hơn).

Độ phức tạp và chi tiết: Sora có thể hiểu các câu lệnh phức tạp, bao gồm nhiều nhân vật, hành động cụ thể, bối cảnh chi tiết và cả những sắc thái cảm xúc tinh tế.

Sora có thể hiểu các câu lệnh phức tạp, bao gồm nhiều nhân vật, hành động cụ thể, bối cảnh chi tiết và cả những sắc thái cảm xúc tinh tế. Kiểm soát phong cách nghệ thuật: Người dùng có thể chỉ định phong cách cho video, ví dụ như “phong cách điện ảnh 35mm”, “hoạt hình Ghibli”, “video tư liệu cũ”, hay “đồ họa game siêu thực”.

Người dùng có thể chỉ định phong cách cho video, ví dụ như “phong cách điện ảnh 35mm”, “hoạt hình Ghibli”, “video tư liệu cũ”, hay “đồ họa game siêu thực”. Điều khiển camera chuyên nghiệp: Sora cho phép người dùng ra lệnh như một đạo diễn thực thụ, yêu cầu các góc quay khó như “cú máy flycam bay vút qua thung lũng”, “góc quay cận cảnh đặc tả biểu cảm” hay “chuyển động lia máy chậm theo nhân vật”.

Tạo video từ hình ảnh tĩnh (Image-to-Video)

Làm sống động ảnh: Chỉ cần tải lên một hình ảnh, Sora có thể tạo ra một đoạn video chuyển động dựa trên nội dung của bức ảnh đó. Ví dụ, một bức ảnh con tàu cướp biển trong chai có thể biến thành cảnh con tàu đang lênh đênh trên mặt biển động.

Chỉ cần tải lên một hình ảnh, Sora có thể tạo ra một đoạn video chuyển động dựa trên nội dung của bức ảnh đó. Ví dụ, một bức ảnh con tàu cướp biển trong chai có thể biến thành cảnh con tàu đang lênh đênh trên mặt biển động. Kết hợp với DALL-E 3: Người dùng có thể tạo một hình ảnh độc đáo bằng DALL-E 3, sau đó đưa vào Sora để biến nó thành một thước phim ngắn, tạo ra một quy trình sáng tạo liền mạch từ ý tưởng đến sản phẩm cuối cùng.

Các tính năng nổi bật của Sora OpenAi

Chỉnh sửa và mở rộng Video (Video-to-Video)

Sora không chỉ tạo mới mà còn có khả năng can thiệp, chỉnh sửa và phát triển các video có sẵn, biến nó thành một công cụ hậu kỳ mạnh mẽ.

Mở rộng video (Video Extension): Bạn có thể yêu cầu Sora tạo thêm nội dung cho một video có sẵn, nối tiếp câu chuyện hoặc tạo ra bối cảnh trước đó, đảm bảo sự liền mạch và nhất quán về phong cách.

Bạn có thể yêu cầu Sora tạo thêm nội dung cho một video có sẵn, nối tiếp câu chuyện hoặc tạo ra bối cảnh trước đó, đảm bảo sự liền mạch và nhất quán về phong cách. Lấp đầy khoảng trống (Video Inpainting): Tương tự như Photoshop, Sora có thể lấp đầy các khung hình bị thiếu hoặc thay đổi các đối tượng cụ thể trong một video chỉ bằng câu lệnh văn bản.

Tương tự như Photoshop, Sora có thể lấp đầy các khung hình bị thiếu hoặc thay đổi các đối tượng cụ thể trong một video chỉ bằng câu lệnh văn bản. Chuyển đổi phong cách (Style Transfer): Áp dụng một phong cách nghệ thuật hoàn toàn mới lên một video hiện có.

Tích hợp trình chỉnh sửa Storyboard

Để phục vụ cho việc kể những câu chuyện dài hơi và phức tạp hơn, Sora được trang bị các công cụ chỉnh sửa trực quan:

Storyboard Editor : Cho phép người dùng kết hợp nhiều video được tạo từ các câu lệnh khác nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh, có trình tự thời gian và tính liên kết chặt chẽ, giống như cách các nhà làm phim dựng kịch bản phân cảnh.

: Cho phép người dùng kết hợp nhiều video được tạo từ các câu lệnh khác nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh, có trình tự thời gian và tính liên kết chặt chẽ, giống như cách các nhà làm phim dựng kịch bản phân cảnh. Tính năng Remix và Recut: Cung cấp khả năng tinh chỉnh, cắt ghép và kết hợp các cảnh quay một cách linh hoạt để tạo ra phiên bản cuối cùng ưng ý nhất.

Đa dạng định dạng và độ phân giải

Sora được thiết kế để tạo video với chất lượng cao ngay từ đầu, hỗ trợ nhiều tỷ lệ khung hình khác nhau (như 16:9, 4:3, 9:16 cho điện thoại dọc) để tối ưu hóa cho các nền tảng phát sóng khác nhau như YouTube, TikTok, Instagramm,.. mà không cần phải crop hay chỉnh sửa nhiều.

Đa dạng định dạng và độ phân giải

Một số hạn chế của Sora OpenAI

Khó mô phỏng vật lý phức tạp: Sora đôi khi gặp khó khăn khi tái hiện các quy luật vật lý như va chạm, đổ vỡ hay chuyển động phi tự nhiên, dẫn đến video có thể trông “ảo” hoặc thiếu tính chân thực.

Sora đôi khi gặp khó khăn khi tái hiện các quy luật vật lý như va chạm, đổ vỡ hay chuyển động phi tự nhiên, dẫn đến video có thể trông “ảo” hoặc thiếu tính chân thực. Tạo hình bàn tay đôi khi vẫn còn lỗi: Tương tự như các mô hình AI tạo ảnh thế hệ trước, Sora vẫn gặp khó khăn trong việc tạo ra bàn tay con người một cách hoàn hảo và nhất quán. Đôi khi, bàn tay có thể có số ngón bất thường hoặc cử động một cách kỳ lạ.

Tương tự như các mô hình AI tạo ảnh thế hệ trước, Sora vẫn gặp khó khăn trong việc tạo ra bàn tay con người một cách hoàn hảo và nhất quán. Đôi khi, bàn tay có thể có số ngón bất thường hoặc cử động một cách kỳ lạ. Chưa xử lý tốt tính nhân quả: Các tình huống liên quan đến quan hệ nhân quả (ví dụ: bật công tắc đèn rồi đèn sáng) đôi khi bị Sora thể hiện sai hoặc không logic.

Các tình huống liên quan đến quan hệ nhân quả (ví dụ: bật công tắc đèn rồi đèn sáng) đôi khi bị Sora thể hiện sai hoặc không logic. Giới hạn trong việc phân biệt hướng: Sora còn dễ nhầm lẫn giữa trái – phải hoặc các hướng tương tự, gây ảnh hưởng đến chi tiết hình ảnh trong video.

Sora còn dễ nhầm lẫn giữa trái – phải hoặc các hướng tương tự, gây ảnh hưởng đến chi tiết hình ảnh trong video. Hạn chế về tính năng an toàn: Để ngăn chặn nguy cơ deepfake, OpenAI tạm thời hạn chế khả năng tạo hình ảnh con người chi tiết, điều này khiến Sora chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của một số lĩnh vực sáng tạo.

Để ngăn chặn nguy cơ deepfake, OpenAI tạm thời hạn chế khả năng tạo hình ảnh con người chi tiết, điều này khiến Sora chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của một số lĩnh vực sáng tạo. Triển khai chưa đồng bộ toàn cầu: Hiện tại, Sora vẫn chưa được mở rộng tại nhiều khu vực như châu Âu, Anh, Thụy Sĩ do vấn đề pháp lý và quy định bảo mật.

Hiện tại, Sora vẫn chưa được mở rộng tại nhiều khu vực như châu Âu, Anh, Thụy Sĩ do vấn đề pháp lý và quy định bảo mật. Nguy cơ sai lệch và lạm dụng: Giống các công cụ AI khác, Sora có thể bị khai thác để tạo nội dung giả mạo, đồng thời kết quả đôi khi vẫn phản ánh thiên kiến dữ liệu huấn luyện.

Một số hạn chế của Sora OpenAI

Chi phí sử dụng Sora OpenAI như thế nào?

Hiện tại, OpenAI không cung cấp Sora như một dịch vụ độc lập với bảng giá riêng. Thay vào đó, quyền truy cập vào Sora được tích hợp trực tiếp vào các gói thuê bao trả phí của ChatGPT. Điều này có nghĩa là để sử dụng Sora, bạn cần đăng ký một trong các gói dịch vụ cao cấp của ChatGPT.

Dưới đây là chi phí và các quyền lợi đi kèm cho từng gói:

Gói ChatGPT Plus

Gói này hướng đến người dùng cá nhân, người làm sáng tạo tự do hoặc những ai muốn khám phá và thử nghiệm khả năng của Sora ở mức độ cơ bản.

Chi phí: Khoảng $20 USD / tháng (khoảng 500.000 VNĐ).

Quyền lợi sử dụng Sora:

Số lượng: Giới hạn, khoảng 50 video mỗi tháng.

Giới hạn, khoảng 50 video mỗi tháng. Độ phân giải: Tối đa 720p (chất lượng HD).

Tối đa 720p (chất lượng HD). Thời lượng: Video tạo ra thường có thời lượng ngắn, tối đa khoảng 5 – 10 giây.

Video tạo ra thường có thời lượng ngắn, tối đa khoảng 5 – 10 giây. Watermark: Các video được tạo ra từ gói này sẽ có chứa watermark (logo mờ) của OpenAI/Sora.

Các video được tạo ra từ gói này sẽ có chứa watermark (logo mờ) của OpenAI/Sora. Tốc độ: Tốc độ xử lý và tạo video ở mức tiêu chuẩn.

Chi phí sử dụng Sora OpenAI như thế nào?

Gói ChatGPT Pro (hoặc Team/Enterprise)

Đây là gói dịch vụ cao cấp dành cho các chuyên gia, doanh nghiệp nhỏ, đội ngũ marketing và các nhà sản xuất nội dung chuyên nghiệp cần khai thác tối đa sức mạnh của Sora.

Chi phí: Khoảng $200 USD/tháng trở lên, tùy thuộc vào gói Pro hay Team/Enterprise.

Quyền lợi sử dụng Sora:

Số lượng: Cao hơn đáng kể, với khoảng 500 video ưu tiên và có thể tạo không giới hạn ở chế độ thông thường (relaxed mode).

Cao hơn đáng kể, với khoảng 500 video ưu tiên và có thể tạo không giới hạn ở chế độ thông thường (relaxed mode). Độ phân giải: Hỗ trợ chất lượng cao hơn, lên đến 1080p (Full HD).

Hỗ trợ chất lượng cao hơn, lên đến 1080p (Full HD). Thời lượng: Có khả năng tạo video dài hơn, tối đa lên đến 20 giây hoặc hơn.

Có khả năng tạo video dài hơn, tối đa lên đến 20 giây hoặc hơn. Watermark: Video tải về không chứa watermark, sẵn sàng để sử dụng chuyên nghiệp.

Video tải về không chứa watermark, sẵn sàng để sử dụng chuyên nghiệp. Tốc độ: Được ưu tiên xử lý, cho tốc độ tạo video nhanh hơn đáng kể.

Được ưu tiên xử lý, cho tốc độ tạo video nhanh hơn đáng kể. Tính năng nâng cao: Truy cập sớm vào các tính năng mới và có thể thực hiện nhiều tác vụ tạo video cùng lúc.

Lưu ý quan trọng:

Không có gói miễn phí: Hiện tại, Sora không có phiên bản miễn phí. Bạn bắt buộc phải là người dùng trả phí của ChatGPT để truy cập.

Sora OpenAI có hỗ trợ API không?

Tính đến hiện tại, OpenAI chưa phát hành API Sora ra công chúng một cách rộng rãi. Thay vào đó, họ đang áp dụng một chiến lược triển khai theo nhiều tầng lớp:

Quyền truy cập hạn chế (Limited Alpha/Beta): Một nhóm chọn lọc bao gồm các đối tác doanh nghiệp lớn, các nhà phát triển chiến lược và các nhà nghiên cứu an toàn đã được cấp quyền truy cập sớm vào API. Mục đích là để thu thập phản hồi, hiểu rõ các trường hợp sử dụng và xây dựng các biện pháp bảo vệ cần thiết trước khi mở rộng.

Một nhóm chọn lọc bao gồm các đối tác doanh nghiệp lớn, các nhà phát triển chiến lược và các nhà nghiên cứu an toàn đã được cấp quyền truy cập sớm vào API. Mục đích là để thu thập phản hồi, hiểu rõ các trường hợp sử dụng và xây dựng các biện pháp bảo vệ cần thiết trước khi mở rộng. Truy cập qua nền tảng đối tác: Đây là con đường chính thức và đáng tin cậy nhất để các doanh nghiệp có thể tiếp cận API Sora vào thời điểm này. Microsoft với tư cách là đối tác lớn của OpenAI đã tích hợp mô hình Sora vào dịch vụ Azure OpenAI Service. Các doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng Azure, triển khai một “instance” của mô hình Sora và tương tác với nó thông qua API của Azure.

Đây là con đường chính thức và đáng tin cậy nhất để các doanh nghiệp có thể tiếp cận API Sora vào thời điểm này. Microsoft với tư cách là đối tác lớn của OpenAI đã tích hợp mô hình Sora vào dịch vụ Azure OpenAI Service. Các doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng Azure, triển khai một “instance” của mô hình Sora và tương tác với nó thông qua API của Azure. Không có API cho người dùng cá nhân (Gói Plus/Pro): Cần làm rõ rằng việc bạn đăng ký gói ChatGPT Plus hay Pro chỉ cho phép bạn sử dụng Sora thông qua giao diện web của ChatGPT. Các gói này không bao gồm quyền truy cập API để tích hợp vào các ứng dụng của riêng bạn.

Sora OpenAI có hỗ trợ API không?

OpenAI thường có xu hướng phát hành API cho các mô hình của mình sau một thời gian thử nghiệm và phát triển nội bộ, khi mô hình đã ổn định và sẵn sàng cho việc sử dụng rộng rãi hơn. Vì vậy, có thể trong tương lai gần, API Sora sẽ được cung cấp rộng rãi hơn cho cộng đồng nhà phát triển. Khi đó, OpenAI dự kiến sẽ áp dụng các mô hình định giá dựa trên mức sử dụng (pay-per-use), tương tự như cách họ tính phí cho các API khác của mình (ví dụ: DALL-E hoặc các mô hình GPT).

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí API bao gồm số lượng video tạo ra, thời lượng video, độ phân giải, và tài nguyên tính toán sử dụng.

Hướng dẫn cách đăng ký sử dụng Sora OpenAI

Lưu ý: Bạn không thể đăng ký trực tiếp một tài khoản tên là “Sora”. Thay vào đó, quyền truy cập Sora được tích hợp vào các gói thuê bao trả phí của ChatGPT. Vì vậy, quy trình đăng ký sử dụng Sora chính là quy trình tạo tài khoản OpenAI và sau đó nâng cấp nó lên gói trả phí.

Dưới đây là các bước chi tiết bạn cần thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập hoặc tạo tài khoản OpenAI miễn phí (Nếu bạn chưa có)

Truy cập chat.openai.com và đăng nhập bằng tài khoản OpenAI.

Nếu chưa có tài khoản, bạn cần đăng ký mới bằng email, Google Account hoặc Microsoft Account. Tham khảo hướng dẫn tại bài viết: ChatGPT là gì?

Đăng nhập hoặc tạo tài khoản OpenAI miễn phí

Bước 2: Nâng cấp lên gói ChatGPT Plus

Sau khi đăng nhập vào ChatGPT, hãy nhìn vào góc dưới bên trái màn hình, bạn sẽ thấy mục Tài khoản. Nhấp vào đó và chọn Nâng cấp gói.

Nâng cấp lên gói ChatGPT Plus

Một cửa sổ mới sẽ hiện ra. Bạn cần đăng ký một trong hai gói sau:

ChatGPT Plus (~20 USD/tháng): Cho phép truy cập Sora với chất lượng video 480p – 720p, giới hạn số lượt tạo video mỗi tháng.

Cho phép truy cập Sora với chất lượng video 480p – 720p, giới hạn số lượt tạo video mỗi tháng. ChatGPT Pro (~200 USD/tháng): Cho phép tạo video chất lượng cao 1080p, độ dài dài hơn, tải video không watermark và tạo cùng lúc nhiều video.

Nâng cấp lên gói ChatGPT Plus

Thực hiện thanh toán:

Bạn sẽ được chuyển đến cổng thanh toán an toàn của Stripe. Tại đây, hãy điền đầy đủ thông tin thẻ thanh toán quốc tế của bạn (Visa, Mastercard, American Express). Lưu ý: Thẻ ATM nội địa sẽ không hoạt động.

Nhập các thông tin khác như địa chỉ thanh toán.

Nâng cấp lên gói ChatGPT Plus

Xác nhận và nhấn “Subscribe” (Đăng ký) để hoàn tất. Khi thanh toán thành công, tài khoản của bạn sẽ tự động được nâng cấp lên ChatGPT Plus.

Bước 3: Truy cập Giao diện Sora

Sau khi đã là thành viên của gói Plus, hãy quay lại giao diện ChatGPT, bạn sẽ thấy một tab có tên “Sora” ở thanh công cụ bên trái. Nhấp vào đó để kích hoạt giao diện chuyên dụng cho việc tạo video.

Truy cập Giao diện Sora

Hoặc vào sora.com (nếu khả dụng tại khu vực của bạn), đăng nhập bằng tài khoản OpenAI đã nâng cấp để sử dụng.

Bước 4: Bắt đầu sáng tạo video đầu tiên

Lần đầu truy cập, có thể bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin ngày sinh. Hãy thực hiện theo hướng dẫn.

Bắt đầu sáng tạo video đầu tiên

Dưới đây là giao diện chính của Sora. Nhìn chung, Sora có giao diện khá đơn giản.

Bắt đầu sáng tạo video đầu tiên

Tại khung nhập liệu, hãy mô tả chi tiết nhất có thể về video bạn muốn tạo.

Bạn có thể:

Chọn tỷ lệ video (ngang 16:9, dọc 9:16, vuông 1:1).

Chọn độ phân giải: 480p, 720p (Plus) hoặc 1080p (Pro).

Thời lượng video

Số lượng video

Xem storyboard/preview để kiểm tra khung hình gợi ý trước khi xuất video.

Lưu ý: Đảm bảo bạn đang sử dụng công cụ tạo Video thay vì ảnh (Image).

Bắt đầu sáng tạo video đầu tiên

Sau khi viết xong prompt và thiết lập xong, nhấn vào nút “Generate” (Tạo) hoặc biểu tượng mũi tên.

Sora sẽ mất vài phút để xử lý và tạo video. Khi hoàn tất, video sẽ hiện ra và bạn có thể xem, tải xuống hoặc tiếp tục tinh chỉnh bằng các prompt mới.

Kinh nghiệm sử dụng Sora OpenAI hiệu quả

Tư duy như một đạo diễn, không phải người ra lệnh

Đừng chỉ ra lệnh “một con mèo đang chạy”. Hãy hình dung bạn đang chỉ đạo một đoàn làm phim và viết prompt như đang trao đổi với họ.

Công thức prompt “Vàng”: [Phong cách/Thể loại] + [Chủ thể/Nhân vật] + [Hành động chi tiết] + [Bối cảnh/Môi trường] + [Ánh sáng/Màu sắc] + [Góc máy/Chuyển động camera]

Kinh nghiệm sử dụng Sora OpenAI hiệu quả

Nắm vững “ngôn ngữ điện ảnh”

Sora hiểu rất rõ các thuật ngữ làm phim chuyên nghiệp. Hãy học và sử dụng chúng để kiểm soát video của bạn.

Góc máy (Camera Angle): low-angle shot (góc máy thấp), high-angle shot (góc máy cao), drone shot (quay bằng flycam), overhead shot (góc máy từ trên xuống), point-of-view (POV) (góc nhìn người thứ nhất).

low-angle shot (góc máy thấp), high-angle shot (góc máy cao), drone shot (quay bằng flycam), overhead shot (góc máy từ trên xuống), point-of-view (POV) (góc nhìn người thứ nhất). Cỡ cảnh (Shot Size): extreme close-up (cận cảnh đặc tả), close-up (cận cảnh), medium shot (trung cảnh), full shot (toàn cảnh), wide shot (cảnh rộng).

extreme close-up (cận cảnh đặc tả), close-up (cận cảnh), medium shot (trung cảnh), full shot (toàn cảnh), wide shot (cảnh rộng). Chuyển động Camera (Camera Movement): tracking shot (lia máy theo chủ thể), panning shot (lia máy ngang), tilting up/down (lia máy lên/xuống), dolly zoom (hiệu ứng Vertigo), slow motion (chuyển động chậm).

tracking shot (lia máy theo chủ thể), panning shot (lia máy ngang), tilting up/down (lia máy lên/xuống), dolly zoom (hiệu ứng Vertigo), slow motion (chuyển động chậm). Ánh sáng (Lighting): cinematic lighting (ánh sáng điện ảnh), golden hour (giờ vàng), dramatic lighting (ánh sáng kịch tính), soft light (ánh sáng mềm), neon lighting (ánh sáng neon).

Lưu ý quan trọng: Đừng lạm dụng chuyển động camera. Một prompt yêu cầu quá nhiều chuyển động phức tạp có thể khiến Sora “bối rối” và tạo ra các cảnh quay bị giật, thay đổi góc đột ngột. Hãy giữ cho chuyển động đơn giản và hợp lý.

Kể chuyện theo chuỗi (Sequential Storytelling)

Đừng cố nhồi nhét cả một câu chuyện phức tạp vào một prompt duy nhất. Hãy chia nhỏ nó ra và sử dụng các tính năng nối tiếp của Sora.

Tạo cảnh mở đầu: Dùng một prompt chi tiết để tạo ra cảnh quay đầu tiên. Ví dụ: “Cận cảnh một la bàn cổ đặt trên tấm bản đồ cũ kỹ, ánh sáng từ ngọn nến chập chờn.”

Dùng một prompt chi tiết để tạo ra cảnh quay đầu tiên. Ví dụ: “Cận cảnh một la bàn cổ đặt trên tấm bản đồ cũ kỹ, ánh sáng từ ngọn nến chập chờn.” Sử dụng tính năng “Extend Video”: Lấy cảnh vừa tạo và viết một prompt mới để nối tiếp câu chuyện. Ví dụ: “Từ cảnh la bàn, máy quay lia ra xa để lộ một nhà thám hiểm già đang trầm ngâm nghiên cứu bản đồ trong cabin tàu gỗ.”

Lấy cảnh vừa tạo và viết một prompt mới để nối tiếp câu chuyện. Ví dụ: “Từ cảnh la bàn, máy quay lia ra xa để lộ một nhà thám hiểm già đang trầm ngâm nghiên cứu bản đồ trong cabin tàu gỗ.” Lặp lại: Tiếp tục quá trình này để xây dựng một câu chuyện hoàn chỉnh, có lớp lang và nhịp độ. Cách này giúp Sora duy trì sự nhất quán về nhân vật và bối cảnh tốt hơn nhiều.

Tận dụng hệ sinh thái AI của OpenAI

Sora mạnh nhất khi được kết hợp với các công cụ AI khác, đặc biệt là trong cùng hệ sinh thái OpenAI.

ChatGPT để lên ý tưởng và viết Prompt: Nếu bạn bí ý tưởng, hãy yêu cầu ChatGPT: “Hãy viết cho tôi 5 ý tưởng prompt chi tiết cho Sora để tạo video về một thành phố tương lai theo phong cách cyberpunk.” ChatGPT sẽ cho bạn những kịch bản rất phong phú.

Nếu bạn bí ý tưởng, hãy yêu cầu ChatGPT: “Hãy viết cho tôi 5 ý tưởng prompt chi tiết cho Sora để tạo video về một thành phố tương lai theo phong cách cyberpunk.” ChatGPT sẽ cho bạn những kịch bản rất phong phú. DALL-E 3 để tạo “Bảng phân cảnh” (Storyboard): Trước khi tạo video, hãy dùng DALL-E 3 để tạo ra các hình ảnh tĩnh cho những cảnh quay chủ chốt. Điều này giúp bạn hình dung rõ hơn về phong cách, màu sắc, và bố cục. Sau đó, bạn có thể dùng tính năng “Image-to-Video” của Sora để làm sống động những hình ảnh đó.

Hiểu rõ giới hạn của Sora

Hãy nhận thức rằng Sora vẫn có thể mắc lỗi trong việc mô phỏng vật lý hoặc các mối quan hệ nhân quả phức tạp. Do đó, nên tránh các kịch bản đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về vật lý nếu không cần thiết.

Thử nghiệm và tinh chỉnh

Nếu bạn mới bắt đầu, hãy thử với các prompt đơn giản trước để hiểu cách Sora phản ứng, sau đó dần dần thêm chi tiết và độ phức tạp. Nếu kết quả không như mong đợi, hãy điều chỉnh prompt của bạn. Đôi khi, chỉ một vài từ thay đổi cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Kết luận

Tuy còn một số hạn chế kỹ thuật và chưa có API độc lập, nhưng với sự hỗ trợ từ ChatGPT Plus/Pro, Sora mở ra tiềm năng to lớn cho sáng tạo nội dung, kể chuyện, quảng cáo, giáo dục… Quan trọng hơn, quá trình hoàn thiện cùng cộng đồng sẽ giúp công cụ này càng ngày càng mạnh mẽ và tin cậy hơn trong tương lai.

Những câu hỏi thường gặp

Video do Sora tạo ra có thể dài tối đa bao nhiêu phút và ở độ phân giải nào? Độ dài và độ phân giải phụ thuộc vào gói của bạn: Gói Pro: Có khả năng tạo video dài hơn, lên đến 20-30 giây ở độ phân giải 1080p (Full HD).

Có khả năng tạo video dài hơn, lên đến 20-30 giây ở độ phân giải 1080p (Full HD). Gói Plus: Thường tạo được video dài tối đa khoảng 5-10 giây ở độ phân giải 720p (HD).

Sora Open AI có cho dùng thử miễn phí không? Hiện tại, bạn không thể dùng thử Sora miễn phí. Để sử dụng Sora, bạn cần đăng ký tài khoản OpenAI và nâng cấp lên một trong các gói thuê bao trả phí của ChatGPT (thường là ChatGPT Plus với giá khoảng $20/tháng). Sora được tích hợp như một tính năng trong các gói trả phí này.

Tôi có được toàn quyền sử dụng (bản quyền) các video do tôi tạo ra bằng Sora cho mục đích thương mại không? Có. Theo chính sách của OpenAI, người dùng sở hữu bản quyền của các video mà họ tạo ra thông qua các gói dịch vụ trả phí. Do đó, bạn hoàn toàn có quyền sử dụng chúng cho các mục đích thương mại như quảng cáo, video trên mạng xã hội, phim ngắn… miễn là nội dung tuân thủ các điều khoản dịch vụ và chính sách an toàn của OpenAI.