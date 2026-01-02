Phần mềm bán hàng MISA là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng phần mềm MISA [2026]

Trong bối cảnh kinh doanh số bùng nổ, việc quản lý cửa hàng bằng sổ sách hay bảng tính rời rạc không còn là lựa chọn tối ưu. Các chủ doanh nghiệp cần một giải pháp chuyên nghiệp để kiểm soát dòng tiền và hàng hóa chính xác. Phần mềm quản lý bán hàng MISA được xem là công cụ đắc lực giúp giải quyết bài toán này. Vậy cụ thể phần mềm bán hàng MISA là gì? Cùng Tino tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về phần mềm bán hàng MISA

Phần mềm bán hàng MISA là gì?

MISA là một công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm, nổi tiếng với các giải pháp về kế toán, tài chính và quản trị doanh nghiệp. Kế thừa nền tảng công nghệ vững chắc đó, MISA eShop là phần mềm quản lý bán hàng chuyên biệt dành cho mảng bán lẻ (Retail).

Phần mềm này hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép chủ cửa hàng quản lý toàn diện quy trình kinh doanh từ khâu nhập hàng, kiểm kho, bán hàng đến báo cáo doanh thu. Điểm đặc biệt của MISA eShop là khả năng đồng bộ dữ liệu tức thời giữa các thiết bị (máy tính, máy POS, điện thoại) và các kênh bán hàng khác nhau, tạo nên một hệ thống quản trị tập trung và thống nhất.

Thay vì chỉ là công cụ tính tiền đơn thuần, giải pháp từ MISA đóng vai trò như một “trợ lý ảo”, giúp chuẩn hóa quy trình vận hành cho các cửa hàng vừa và nhỏ cho đến các chuỗi siêu thị lớn.

Phần mềm bán hàng MISA là gì?

Các tính năng nổi bật của phần mềm quản lý bán hàng MISA

Quản lý kho hàng thông minh và chi tiết: Hệ thống cho phép quản lý hàng hóa chi tiết đến từng thuộc tính như: màu sắc, kích thước, số lô, hạn sử dụng và số Imei/Serial. Khi phát sinh giao dịch bán hàng, phần mềm tự động trừ kho ngay lập tức, đảm bảo số liệu trên phần mềm luôn khớp với thực tế.

Hệ thống cho phép quản lý hàng hóa chi tiết đến từng thuộc tính như: màu sắc, kích thước, số lô, hạn sử dụng và số Imei/Serial. Khi phát sinh giao dịch bán hàng, phần mềm tự động trừ kho ngay lập tức, đảm bảo số liệu trên phần mềm luôn khớp với thực tế. Tích hợp bán hàng đa kênh: MISA eShop kết nối trực tiếp với các sàn thương mại điện tử lớn (Shopee, Lazada, TikTok Shop) và mạng xã hội (Facebook, Zalo). Tính năng này hỗ trợ đồng bộ đơn hàng từ tất cả các kênh về một màn hình quản trị duy nhất, giúp nhân viên xử lý đơn nhanh chóng và tránh tình trạng sót đơn.

MISA eShop kết nối trực tiếp với các sàn thương mại điện tử lớn (Shopee, Lazada, TikTok Shop) và mạng xã hội (Facebook, Zalo). Tính năng này hỗ trợ đồng bộ đơn hàng từ tất cả các kênh về một màn hình quản trị duy nhất, giúp nhân viên xử lý đơn nhanh chóng và tránh tình trạng sót đơn. Phát hành hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Tuân thủ quy định mới nhất của Tổng cục Thuế, MISA eShop hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế ngay trên máy tính tiền (POS).

Tuân thủ quy định mới nhất của Tổng cục Thuế, MISA eShop hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế ngay trên máy tính tiền (POS). Báo cáo quản trị trực quan trên thiết bị di động: Chủ cửa hàng có thể theo dõi tình hình kinh doanh mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng trên điện thoại. Hệ thống cung cấp hơn 40 loại báo cáo khác nhau, từ doanh thu, lợi nhuận, chi phí đến phân tích mặt hàng bán chạy và thói quen mua sắm của khách hàng.

Chủ cửa hàng có thể theo dõi tình hình kinh doanh mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng trên điện thoại. Hệ thống cung cấp hơn 40 loại báo cáo khác nhau, từ doanh thu, lợi nhuận, chi phí đến phân tích mặt hàng bán chạy và thói quen mua sắm của khách hàng. Tích hợp thanh toán không tiền mặt: Phần mềm kết nối đa dạng với các ví điện tử (MoMo, ZaloPay, VNPay) và hệ thống ngân hàng, hỗ trợ tạo mã QR động theo từng đơn hàng.

Phần mềm kết nối đa dạng với các ví điện tử (MoMo, ZaloPay, VNPay) và hệ thống ngân hàng, hỗ trợ tạo mã QR động theo từng đơn hàng. Trợ lý AI dự báo nhập hàng: Không chỉ dừng lại ở việc đếm tồn kho, hệ thống sử dụng AI để phân tích sức mua, từ đó gợi ý chính xác số lượng hàng cần nhập, tránh tình trạng đọng vốn hay thiếu hàng.

Không chỉ dừng lại ở việc đếm tồn kho, hệ thống sử dụng AI để phân tích sức mua, từ đó gợi ý chính xác số lượng hàng cần nhập, tránh tình trạng đọng vốn hay thiếu hàng. Biến điện thoại thành máy quẹt thẻ (SoftPOS): Nhân viên có thể thực hiện thanh toán thẻ từ, thẻ chip hoặc Apple Pay ngay trên điện thoại di động cá nhân mà không cần chủ cửa hàng phải đầu tư mua máy POS vật lý.

Nhân viên có thể thực hiện thanh toán thẻ từ, thẻ chip hoặc Apple Pay ngay trên điện thoại di động cá nhân mà không cần chủ cửa hàng phải đầu tư mua máy POS vật lý. Tự động chốt đơn Livestream: Khi phát trực tiếp trên Facebook hay TikTok, phần mềm tự động bắt bình luận đúng cú pháp để tạo đơn hàng ngay lập tức, đảm bảo không bị sót khách.

Khi phát trực tiếp trên Facebook hay TikTok, phần mềm tự động bắt bình luận đúng cú pháp để tạo đơn hàng ngay lập tức, đảm bảo không bị sót khách. Chăm sóc khách hàng tự động qua Zalo: Ngay sau khi khách mua xong, hệ thống tự động gửi tin nhắn cảm ơn và thông báo tích điểm qua Zalo. Tính năng này giúp giữ chân khách cũ hiệu quả mà không tốn công sức thao tác.

Các tính năng nổi bật của MISA eShop

Phần mềm bán hàng MISA phù hợp với mô hình kinh doanh nào?

MISA eShop được thiết kế đặc thù cho ngành bán lẻ, do đó giải pháp này phát huy hiệu quả tối đa với các mô hình sau:

Cửa hàng Thời trang & Phụ kiện: Phù hợp nhờ tính năng quản lý hàng hóa theo size, màu sắc, chất liệu và in tem mã vạch riêng biệt.

Phù hợp nhờ tính năng quản lý hàng hóa theo size, màu sắc, chất liệu và in tem mã vạch riêng biệt. Siêu thị Mini, Tạp hóa, Cửa hàng Mẹ & Bé: Phù hợp với nhu cầu quản lý hàng nghìn mã hàng (SKU) khác nhau và cần tốc độ thanh toán nhanh tại quầy.

Phù hợp với nhu cầu quản lý hàng nghìn mã hàng (SKU) khác nhau và cần tốc độ thanh toán nhanh tại quầy. Cửa hàng Mỹ phẩm & Thực phẩm chức năng: Đáp ứng tốt yêu cầu quản lý lô hàng và cảnh báo hạn sử dụng (Date) để tránh bán hàng hết hạn.

Đáp ứng tốt yêu cầu quản lý lô hàng và cảnh báo hạn sử dụng (Date) để tránh bán hàng hết hạn. Chuỗi cửa hàng nhượng quyền: Hệ thống đáp ứng tốt mô hình quản lý chuỗi, cho phép luân chuyển hàng hóa giữa các kho và báo cáo tổng hợp toàn hệ thống.

Hệ thống đáp ứng tốt mô hình quản lý chuỗi, cho phép luân chuyển hàng hóa giữa các kho và báo cáo tổng hợp toàn hệ thống. Nhà hàng, quán ăn, Bar, Pub & Club: MISA cung cấp bộ giải pháp tập trung vào nghiệp vụ bếp, bar, phục vụ bàn và định lượng nguyên vật liệu.

Đánh giá ưu và nhược điểm của phần mềm MISA

Ưu điểm

Thương hiệu uy tín: Được phát triển bởi tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam, sản phẩm có sự ổn định cao, ít phát sinh lỗi vặt và dữ liệu được bảo mật an toàn.

Được phát triển bởi tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam, sản phẩm có sự ổn định cao, ít phát sinh lỗi vặt và dữ liệu được bảo mật an toàn. Giao diện thân thiện: Thiết kế thuần Việt, logic, dễ làm quen ngay cả với những nhân viên không rành về công nghệ.

Thiết kế thuần Việt, logic, dễ làm quen ngay cả với những nhân viên không rành về công nghệ. Hệ sinh thái đồng bộ: Dễ dàng kết nối dữ liệu với phần mềm kế toán MISA (SME, AMIS) giúp bộ phận kế toán giảm bớt thao tác nhập liệu thủ công.

Dễ dàng kết nối dữ liệu với phần mềm kế toán MISA (SME, AMIS) giúp bộ phận kế toán giảm bớt thao tác nhập liệu thủ công. Hoạt động ngay cả khi mất mạng: Phần mềm cho phép bán hàng offline khi mất kết nối Internet và tự động đồng bộ dữ liệu lên hệ thống khi có mạng trở lại.

Phần mềm cho phép bán hàng offline khi mất kết nối Internet và tự động đồng bộ dữ liệu lên hệ thống khi có mạng trở lại. Hỗ trợ kỹ thuật người Việt: Đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ qua nhiều kênh (tổng đài, chat, tài liệu hướng dẫn), giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

Đánh giá ưu và nhược điểm của phần mềm MISA

Nhược điểm

Chi phí: So với một số phần mềm miễn phí hoặc giá rẻ trên thị trường, mức phí đầu tư ban đầu cho MISA eShop có thể cao hơn đôi chút.

So với một số phần mềm miễn phí hoặc giá rẻ trên thị trường, mức phí đầu tư ban đầu cho MISA eShop có thể cao hơn đôi chút. Cần thiết bị tương thích: Để sử dụng hết các tính năng ưu việt, cửa hàng cần trang bị máy tính hoặc thiết bị phần cứng có cấu hình ổn định.

Để sử dụng hết các tính năng ưu việt, cửa hàng cần trang bị máy tính hoặc thiết bị phần cứng có cấu hình ổn định. Phân chia gói dịch vụ: Một số tính năng nâng cao (như tích hợp website, quản lý khách hàng thân thiết Lomas) thường nằm trong các gói cước cao cấp hoặc yêu cầu mua thêm, người dùng cần xem kỹ bảng giá để chọn gói phù hợp.

Bảng giá phần mềm bán hàng MISA

Hiện tại, MISA eShop cung cấp các gói dịch vụ linh hoạt dành cho Hộ kinh doanh và cá nhân bán lẻ, giúp chủ cửa hàng dễ dàng lựa chọn giải pháp phù hợp với ngân sách và quy mô vận hành.

Bảng giá phần mềm bán hàng MISA

Chương trình ưu đãi đặc biệt

Theo chính sách bán hàng mới nhất được công bố trên hệ thống, khi khách hàng tiếp tục gia hạn dịch vụ từ năm thứ 2 trở lên, MISA áp dụng mức giảm giá 10% trực tiếp vào chi phí gia hạn. Chính sách này giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành lâu dài.

Lưu ý quan trọng về phạm vi áp dụng

Bảng giá trên được thiết kế chuyên biệt cho nhóm ngành Bán lẻ (Retail), bao gồm:

Thời trang, Phụ kiện

Tạp hóa, Siêu thị mini

Mỹ phẩm, Nhà thuốc

Mẹ & Bé, Sách & Văn phòng phẩm…

Đối với nhóm ngành dịch vụ ăn uống (F&B) như: Nhà hàng, Quán Cà phê, Trà sữa, Bar/Pub… MISA sẽ cung cấp báo giá riêng biệt do đặc thù nghiệp vụ về bếp, chế biến và phục vụ bàn có sự khác biệt lớn so với bán lẻ. Chủ kinh doanh cần xác định đúng mô hình để nhận được tư vấn gói cước chính xác nhất.

Hướng dẫn đăng ký và khám phá giao diện MISA eShop

Đăng ký tài khoản MISA eShop

Bước 1: Truy cập hệ thống đăng ký:

Cách 1 (Trên máy tính): Truy cập trực tiếp vào website chính thức misaeshop.vn. Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn vào nút “Dùng thử miễn phí” (hoặc “Đăng ký”).

Truy cập trực tiếp vào website chính thức misaeshop.vn. Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn vào nút (hoặc “Đăng ký”). Cách 2 (Trên điện thoại): Tải ứng dụng MISA eShop từ App Store (iOS) hoặc Google Play (Android) về thiết bị.

Đăng ký tài khoản MISA eShop

Bước 2: Tại giao diện “Đăng ký dùng thử – Miễn phí 15 ngày”, bạn cần chọn đối tượng phù hợp điền chính xác các trường thông tin sau để hệ thống thiết lập dữ liệu:

Thông tin cá nhân: Căn cước công dân: Nhập số định danh cá nhân (Bắt buộc để xác thực chủ sở hữu tài khoản). Họ và tên: Điền đầy đủ họ tên người quản lý. Số điện thoại & Email: Đây sẽ là hai kênh liên lạc chính để nhận mã xác thực và thông báo từ phần mềm.

Thông tin gian hàng: Tên cửa hàng: Nhập tên thương hiệu muốn hiển thị trên hóa đơn. Tỉnh/Thành phố: Chọn khu vực địa lý nơi cửa hàng hoạt động.

Mã nhân viên kinh doanh (Mã NVKD): Có thể bỏ qua nếu bạn tự đăng ký mà không có nhân viên MISA hướng dẫn.

Đăng ký tài khoản MISA eShop

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ, bạn hãy tích vào ô “Đồng ý với Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân” để xác nhận tuân thủ quy định bảo mật. Cuối cùng, nhấn nút “Đăng ký” màu xanh phía dưới cùng.

Hệ thống sẽ gửi một mã xác thực (OTP) về số điện thoại hoặc email vừa đăng ký. Bạn chỉ cần nhập mã này vào và tạo mật khẩu, sau đó, nhấn Xác thực để kích hoạt gian hàng thành công.

Đăng ký tài khoản MISA eShop

Khám phá giao diện MISA eShop

Lần đầu đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã gửi qua SMS hoặc Zalo. Nhớ tick vào ô “Không hỏi lại trên thiết bị này” để không cần nhập mã những lần đăng nhập sau.

Nhập mã xác thực 1 lần duy nhất

Sau khi đăng nhập thành công lần đầu tiên, bạn cần chọn kênh bán hàng rồi nhấn Tiếp tục.

Lưu ý: Có thể điều chỉnh lại các kênh sau này.

Chọn kênh

Tiếp theo, bạn cần cập nhật thông tin tài khoản theo yêu cầu của Misa.

Ngày tháng năm sinh và giới tính:

Ngày tháng năm sinh và giới tính

Cập nhật thông tin địa chỉ:

Cập nhật thông tin địa chỉ

Dưới đây là giao diện chính của MISA eShop. Mặc định, bạn sẽ được ở giao diện “Bàn làm việc”:

Giao diện chính

Khu vực làm việc trung tâm (Bàn làm việc)

MISA eShop thiết kế khu vực Bàn làm việc theo luồng quy trình vận hành 4 bước (Step-by-step), giúp người mới sử dụng dễ dàng hình dung công việc cần làm:

Bước 1 – Khai báo ban đầu: Tại đây, người dùng sẽ thực hiện Kết nối kênh bán hàng , Thêm hàng hóa và Nhập tồn kho ban đầu .

Tại đây, người dùng sẽ thực hiện , và . Bước 2 – Tư vấn: Hỗ trợ các công cụ tương tác như Chat tư vấn và quản lý Livestream bán hàng.

Hỗ trợ các công cụ tương tác như và quản lý bán hàng. Bước 3 – Bán hàng: Trung tâm xử lý giao dịch với các tùy chọn: Bán tại cửa hàng , Xử lý đơn hàng Online từ các sàn TMĐT và Xuất hóa đơn điện tử .

Trung tâm xử lý giao dịch với các tùy chọn: , từ các sàn TMĐT và . Bước 4 – Kê khai thuế: Hoàn tất nghĩa vụ thuế với chức năng Tạo tờ khai nhanh chóng.

Khu vực làm việc trung tâm (Bàn làm việc)

Ngoài ra, khu vực này còn có thanh liên kết nhanh tới các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, TikTok, Instagram ở phía dưới, giúp việc kết nối đa kênh trở nên thuận tiện hơn.

Thanh điều hướng đa nhiệm (Sidebar bên trái)

Đây là nơi tập trung toàn bộ các menu tính năng cốt lõi của phần mềm. Điểm nổi bật trong phiên bản mới là sự xuất hiện của các công cụ hỗ trợ thông minh và tuân thủ pháp luật:

Quản lý nghiệp vụ: Bao gồm các mục quan trọng như Đơn hàng , Hóa đơn bán hàng , Hóa đơn mua hàng để theo dõi dòng chảy hàng hóa.

Bao gồm các mục quan trọng như , , để theo dõi dòng chảy hàng hóa. Tính năng mới cập nhật: Kê khai thuế (Mới): Tính năng này được gắn nhãn “Mới”, hỗ trợ cửa hàng tạo tờ khai và xem danh sách tờ khai thuế trực tiếp trên phần mềm. Trợ lý AI (Mới): Công cụ trí tuệ nhân tạo được tích hợp để hỗ trợ người dùng, nằm ngay phía dưới thanh menu.

Kênh bán hàng & Truyền thông: Tích hợp sẵn công cụ Chat đa kênh và Livestream, giúp nhân viên vừa bán hàng vừa tương tác với khách online mà không cần chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng.

Thanh điều hướng đa nhiệm (Sidebar bên trái)

Hệ thống báo cáo nhanh (Sidebar bên phải)

Góc bên phải màn hình được dành riêng cho các mục quản trị quan trọng. Chủ cửa hàng có thể nắm bắt ngay lập tức các số liệu theo thời gian thực mà không cần truy cập sâu vào từng báo cáo chi tiết:

Hệ thống báo cáo nhanh (Sidebar bên phải)

Nằm ở dưới cùng màn hình là các phím tắt truy cập nhanh vào các phân hệ thường dùng nhất, giúp thao tác của thu ngân và quản lý kho trở nên mượt mà hơn:

Danh mục: Quản lý hàng hóa, khách hàng và nhà cung cấp.

Quản lý hàng hóa, khách hàng và nhà cung cấp. Kho: Thực hiện các nghiệp vụ nhập, xuất kho và kiểm kê định kỳ.

Thực hiện các nghiệp vụ nhập, xuất kho và kiểm kê định kỳ. Quỹ: Quản lý thu, chi và sổ quỹ tiền mặt.

Quản lý thu, chi và sổ quỹ tiền mặt. Thiết lập: Nơi cấu hình máy in, mẫu hóa đơn và phân quyền nhân viên.

Thanh tác nghiệp nhanh (Footer)

Tổng thể, giao diện của MISA eShop mang phong cách hiện đại, tối giản nhưng đầy đủ thông tin, ưu tiên trải nghiệm người dùng theo luồng công việc thực tế của ngành bán lẻ.

Kết luận

Với giao diện trực quan, chi phí hợp lý cùng khả năng đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ từ bán lẻ tại quầy đến kinh doanh online, MISA eShop xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy cho mọi mô hình kinh doanh. Hãy bắt đầu trải nghiệm ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt trong quy trình quản lý.

Những câu hỏi thường gặp

Tôi có thể dùng thử phần mềm trước khi mua không? Có. MISA eShop hiện cung cấp gói dùng thử miễn phí trong 15 ngày với đầy đủ các tính năng để khách hàng trải nghiệm thực tế quy trình vận hành trước khi đưa ra quyết định thanh toán.

Tôi cần trang bị thiết bị gì để sử dụng phần mềm? Phần mềm hoạt động linh hoạt trên nhiều thiết bị. Bạn có thể tận dụng máy tính xách tay, máy tính bàn (PC), máy tính bảng hoặc thậm chí là điện thoại di động thông minh để bán hàng và quản lý mà không bắt buộc phải mua máy POS chuyên dụng đắt tiền.

Phần mềm có kết nối được với các sàn thương mại điện tử không? Có. MISA eShop hỗ trợ kết nối và đồng bộ đơn hàng, tồn kho trực tiếp với Shopee, Lazada, TikTok Shop và các kênh mạng xã hội như Facebook, Zalo về một màn hình quản trị duy nhất.

Dữ liệu kinh doanh của tôi có được bảo mật không? MISA là tập đoàn công nghệ uy tín với tiêu chuẩn bảo mật quốc tế ISO 27000. Mọi dữ liệu về doanh thu, khách hàng đều được mã hóa và lưu trữ an toàn trên nền tảng đám mây, đảm bảo không bị rò rỉ hay mất mát do virus máy tính.

Phần mềm có giới hạn số lượng hàng hóa hay người dùng không? Tùy thuộc vào gói cước đăng ký. Gói Cơ bản sẽ giới hạn một số tính năng, trong khi các gói Chuyên nghiệp hoặc Nâng cao sẽ cho phép mở rộng không giới hạn số lượng người dùng và đáp ứng khối lượng dữ liệu hàng hóa lớn.