Top 10 phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất 2026

Việc quản lý bán hàng thủ công bằng sổ sách hay bảng tính Excel rời rạc không còn đáp ứng được tốc độ xử lý đơn hàng và nhu cầu quản lý tồn kho theo thời gian thực. Doanh nghiệp cần một giải pháp công nghệ toàn diện để tối ưu hóa quy trình, giảm thất thoát và gia tăng trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, giữa hàng trăm ứng dụng đang có mặt trên thị trường, đâu là lựa chọn phù hợp nhất với quy mô và đặc thù kinh doanh của bạn? Cùng Tino khám phá 10 phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất hiện nay qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng là gì?

Phần mềm quản lý bán hàng là hệ thống ứng dụng công nghệ được thiết kế nhằm tối ưu hóa toàn bộ quy trình vận hành kinh doanh của doanh nghiệp hoặc cửa hàng bán lẻ. Giải pháp này thay thế hoàn toàn các phương thức ghi chép thủ công hay bảng tính rời rạc bằng một nền tảng kỹ thuật số tập trung.

Thông qua hệ thống này, chủ kinh doanh có thể kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động từ khâu nhập hàng, quản lý kho bãi, xử lý đơn hàng, thông tin khách hàng cho đến việc xuất báo cáo doanh thu và lợi nhuận.

Đặc biệt, các công cụ quản lý bán hàng hiện đại còn tích hợp khả năng đồng bộ dữ liệu đa kênh (từ cửa hàng vật lý đến các sàn thương mại điện tử) và ứng dụng AI để dự báo xu hướng tiêu dùng, giúp người quản lý đưa ra quyết định chính xác và kịp thời.

Các tiêu chí chọn phần mềm quản lý bán hàng hiệu quả

Dễ sử dụng, thao tác nhanh: Giao diện phần mềm cần đơn giản và trực quan. Nhân viên bán hàng, dù không rành công nghệ, cũng phải nắm bắt được cách dùng chỉ sau 15 phút làm quen. Thao tác bán hàng, in hóa đơn phải mượt mà, không bị giật lag để khách hàng không phải chờ đợi lâu.

Giao diện phần mềm cần đơn giản và trực quan. Nhân viên bán hàng, dù không rành công nghệ, cũng phải nắm bắt được cách dùng chỉ sau 15 phút làm quen. Thao tác bán hàng, in hóa đơn phải mượt mà, không bị giật lag để khách hàng không phải chờ đợi lâu. Đồng bộ kho hàng tự động: Nếu bạn bán cả trên Shopee, TikTok và tại cửa hàng, hãy chọn phần mềm có khả năng gom tất cả về một mối. Khi có đơn hàng mới ở bất kỳ đâu, số lượng tồn kho phải tự động trừ ngay lập tức trên toàn hệ thống. Cơ chế này giúp chủ shop tránh tình trạng “bán nhầm” hàng đã hết.

Nếu bạn bán cả trên Shopee, TikTok và tại cửa hàng, hãy chọn phần mềm có khả năng gom tất cả về một mối. Khi có đơn hàng mới ở bất kỳ đâu, số lượng tồn kho phải tự động trừ ngay lập tức trên toàn hệ thống. Cơ chế này giúp chủ shop tránh tình trạng “bán nhầm” hàng đã hết. Báo cáo doanh thu rõ ràng: Thay vì những bảng số liệu phức tạp, công cụ quản lý cần hiển thị báo cáo lãi – lỗ, thu – chi một cách dễ hiểu nhất. Chỉ cần mở điện thoại lên, người quản lý có thể biết ngay hôm nay bán được bao nhiêu, mặt hàng nào đang chạy nhất để có kế hoạch nhập hàng kịp thời.

Thay vì những bảng số liệu phức tạp, công cụ quản lý cần hiển thị báo cáo lãi – lỗ, thu – chi một cách dễ hiểu nhất. Chỉ cần mở điện thoại lên, người quản lý có thể biết ngay hôm nay bán được bao nhiêu, mặt hàng nào đang chạy nhất để có kế hoạch nhập hàng kịp thời. Kết nối sẵn vận chuyển và thanh toán: Phần mềm nên tích hợp sẵn các đơn vị giao hàng và cổng thanh toán (QR Code, ví điện tử). Việc này giúp đơn hàng được đẩy sang bên vận chuyển tự động, giảm bớt thao tác nhập liệu thủ công và hạn chế sai sót khi chốt đơn.

Phần mềm nên tích hợp sẵn các đơn vị giao hàng và cổng thanh toán (QR Code, ví điện tử). Việc này giúp đơn hàng được đẩy sang bên vận chuyển tự động, giảm bớt thao tác nhập liệu thủ công và hạn chế sai sót khi chốt đơn. Hỗ trợ kỹ thuật nhiệt tình: Đừng chỉ nhìn vào giá rẻ. Hãy chọn nhà cung cấp có đội ngũ hỗ trợ nhanh chóng khi gặp sự cố. Trong quá trình buôn bán, nếu hệ thống gặp lỗi mà không có người sửa ngay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và uy tín của cửa hàng.

Top 10 phần mềm quản lý bán hàng hàng đầu hiện nay

#1.KiotViet – Giải pháp phổ biến cho cửa hàng vừa và nhỏ

🌐Website: kiotviet.vn

Được phát triển bởi công ty Citigo và ra mắt thị trường từ năm 2014, KiotViet hiện là cái tên quen thuộc hàng đầu tại Việt Nam. Phần mềm này được thiết kế chuyên biệt cho hơn 20 ngành hàng khác nhau, từ thời trang, tạp hóa đến nhà hàng, Bar – Café. KiotViet nổi bật nhờ sự đơn giản, giúp những người không am hiểu công nghệ cũng có thể tiếp cận và sử dụng thành thạo chỉ sau thời gian ngắn làm quen.

Chức năng chính:

Quản lý hàng hóa chi tiết theo mã vạch, serial/IMEI, lô, hạn sử dụng.

Tích hợp bán hàng trên sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, TikTok Shop) và Facebook.

Hỗ trợ tạo website bán hàng nhanh chóng chỉ trong vài phút.

Ứng dụng trên điện thoại cho phép chủ cửa hàng theo dõi doanh số theo thời gian thực.

Tích hợp thanh toán QR Code động và kết nối các hãng vận chuyển lớn.

Chi phí: Mức phí khởi điểm khoảng 250.000 VNĐ/tháng cho gói hỗ trợ cơ bản và tăng dần tùy theo gói chuyên nghiệp.

#2. Sapo – Hệ sinh thái quản lý bán hàng đa kênh toàn diện

🌐Website: sapo.vn

Sapo (thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo) là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa kênh (Omnichannel) tại Việt Nam. Nền tảng này cung cấp một hệ sinh thái khép kín từ quản lý tại cửa hàng (Sapo POS) đến website (Sapo Web) và quản lý fanpage/sàn thương mại điện tử (Sapo Omnichannel), giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru trên mọi điểm chạm với khách hàng.

Chức năng chính:

Đồng bộ tồn kho, đơn hàng và thông tin khách hàng từ Online đến Offline về một màn hình duy nhất.

Tự động gợi ý đơn vị vận chuyển có cước phí rẻ nhất hoặc tốc độ giao nhanh nhất.

Chatbot AI hỗ trợ chốt đơn tự động trên Facebook và livestream.

Quản lý công nợ đối tác và dòng tiền chi tiết, minh bạch.

Tích hợp cổng vận chuyển Sapo Express với nhiều ưu đãi giá cước.

Chi phí: Gói khởi nghiệp từ 170.000 VNĐ/tháng; gói Omnichannel đầy đủ tính năng có chi phí cao hơn, khoảng 600.000 VNĐ/tháng.

#3. Haravan – Tối ưu cho thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu

🌐Website: haravan.com

Ra mắt năm 2014, Haravan được biết đến là giải pháp công nghệ giúp các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu (Brand) và tăng trưởng doanh số vượt trội trên môi trường trực tuyến. Hệ thống này được tin dùng bởi nhiều thương hiệu lớn như Vinamilk, The Coffee House, Juno nhờ khả năng mở rộng và tùy biến mạnh mẽ.

Chức năng chính:

Quản lý bán hàng đa kênh Social Commerce mạnh mẽ (Facebook, Instagram, Zalo, TikTok).

Công cụ HaraSocial giúp quản lý hàng nghìn bình luận/tin nhắn và ẩn thông tin khách hàng tự động.

Tích hợp các công cụ Marketing và Loyalty (chăm sóc khách hàng thân thiết) chuyên sâu.

Báo cáo phân tích hành vi khách hàng bằng trí tuệ nhân tạo.

Chi phí: Chi phí dao động từ 300.000 VNĐ/tháng cho các gói cơ bản và có các gói cao cấp dành cho doanh nghiệp lớn.

#4. MISA eShop – Nghiệp vụ kế toán chuyên sâu và ổn định

🌐Website: eshop.misa.vn

Sản phẩm thuộc Công ty Cổ phần MISA – đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm kế toán. MISA eShop thừa hưởng sự chặt chẽ về quy trình tài chính, mang lại sự yên tâm tuyệt đối về số liệu cho chủ cửa hàng, giúp hạn chế thất thoát tối đa trong quá trình kinh doanh.

Chức năng chính:

Kết nối trực tiếp với phần mềm kế toán MISA SME.NET và hóa đơn điện tử meInvoice.

Hoạt động ổn định ngay cả khi mất kết nối Internet, dữ liệu sẽ đồng bộ lại khi có mạng.

Quản lý chuỗi cửa hàng với tính năng điều chuyển hàng hóa linh hoạt giữa các kho.

App quản lý 5 sao trên di động cho phép tra cứu tồn kho bằng giọng nói.

Chi phí: Mức phí thuê bao từ khoảng 200.000 VNĐ/tháng, thường thanh toán theo gói năm.

5. Nhanh.vn – Giải pháp tích hợp vận chuyển ưu việt

🌐Website: nhanh.vn

Nhanh.vn (trực thuộc VNP Group) phát triển mạnh mẽ nhờ lợi thế là cổng trung gian vận chuyển lớn. Giải pháp này đặc biệt phù hợp cho các chủ shop kinh doanh online có nhu cầu xử lý lượng đơn hàng lớn mỗi ngày và cần tối ưu quy trình giao nhận để tiết kiệm chi phí logistics.

Chức năng chính:

Kết nối đa hãng vận chuyển, so sánh giá cước và hỗ trợ đối soát tiền COD (thu hộ) tự động, chính xác.

Quản lý fanpage thông minh, cho phép tạo đơn hàng ngay trong khung chat.

Đồng bộ sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử nhanh chóng.

Hệ thống báo cáo bán hàng chi tiết theo từng kênh, từng nhân viên.

Chi phí: Có phiên bản dùng thử miễn phí; các gói trả phí bắt đầu từ khoảng 250.000 VNĐ/tháng tùy theo quy mô cửa hàng.

6. Pos365 – Ứng dụng quản lý bán hàng trên nền tảng đám mây

🌐Website: pos365.vn

Pos365 là phần mềm ứng dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing), giúp dữ liệu được lưu trữ an toàn và truy cập mọi lúc mọi nơi mà không lo mất mát khi hỏng thiết bị cứng. Đây là lựa chọn phù hợp cho các mô hình kinh doanh F&B (nhà hàng, quán cà phê) và bán lẻ nhờ giao diện tươi sáng, hiện đại.

Chức năng chính:

Quy trình Order – Báo bếp – Thu ngân khép kín cho mô hình F&B.

Tính năng tính tiền giờ cho mô hình Karaoke, Bida.

Quản lý hạn sử dụng hàng hóa, cảnh báo hàng sắp hết date.

Gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng tự động nhân dịp sinh nhật hoặc khuyến mãi.

Chi phí: Thường cung cấp các gói trả theo năm (1 năm, 2 năm hoặc trọn đời) với mức giá trung bình khoảng 1.950.000 VNĐ/năm.

7. Suno – Đơn giản, dễ dùng cho người mới bắt đầu

🌐Website: suno.vn

Suno hướng tới tiêu chí “siêu đơn giản”, giúp người dùng không cần biết nhiều về máy tính vẫn có thể quản lý cửa hàng hiệu quả. Hệ thống này tập trung vào các tính năng cốt lõi nhất của việc bán hàng mà không quá ôm đồm nhiều chức năng phức tạp, phù hợp cho các cửa hàng nhỏ lẻ.

Chức năng chính:

Giao diện bán hàng cực kỳ tinh giản, thao tác thanh toán nhanh.

Kết nối cân điện tử, máy in mã vạch, máy in hóa đơn dễ dàng.

Quản lý hàng hóa, tồn kho và nhập xuất đơn giản.

Hỗ trợ tạo website bán hàng cơ bản đồng bộ với phần mềm.

Chi phí: Mức giá tham khảo khoảng 220.000 VNĐ/tháng, không phân chia quá nhiều gói cước phức tạp.

8. TrustSales – Phần mềm tập trung quản lý bán hàng trên mạng xã hội

🌐Website: trustsales.vn

TrustSales là công cụ đắc lực cho các chủ shop kinh doanh chủ yếu trên Facebook. Phần mềm này tập trung giải quyết bài toán quản lý hàng nghìn comment/inbox mỗi ngày, giúp nhân viên trực page giảm thiểu tỷ lệ bỏ sót khách hàng và tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

Chức năng chính:

Tự động gom tất cả tin nhắn, bình luận từ nhiều Fanpage về một cửa sổ làm việc.

Tự động ẩn bình luận chứa số điện thoại để tránh bị đối thủ cướp khách.

Tạo kịch bản trả lời tự động (Chatbot) linh hoạt theo từ khóa.

Quản lý đơn hàng và trạng thái vận chuyển ngay trên giao diện chat.

Chi phí: Cung cấp nhiều gói cước linh hoạt từ 220.000 VNĐ/tháng đến 1.650.000 VNĐ/tháng tùy số lượng Fanpage và nhân sự.

9. Loyverse – Lựa chọn miễn phí tốt nhất cho cửa hàng nhỏ

🌐Website: loyverse.com

Loyverse là phần mềm POS trên thiết bị di động có phạm vi hoạt động toàn cầu. Ứng dụng này đặc biệt phù hợp cho các cửa hàng nhỏ, quán cà phê khởi nghiệp với ngân sách hạn chế nhờ chính sách miễn phí các tính năng cơ bản, giúp chủ quán tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.

Chức năng chính:

Biến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng thành máy bán hàng (POS).

Quản lý danh mục sản phẩm, biến thể và mức giá linh hoạt.

Hệ thống hiển thị nhà bếp (KDS) dành cho quán ăn, quán cà phê.

Chương trình khách hàng thân thiết tích điểm đơn giản.

Chi phí: Miễn phí trọn đời cho các tính năng bán hàng và quản lý kho cơ bản; thu phí với các tính năng nâng cao.

10. Odoo – Giải pháp mã nguồn mở linh hoạt cho doanh nghiệp

🌐Website: odoo.com

Khác với các phần mềm đóng gói sẵn kể trên, Odoo là nền tảng quản trị doanh nghiệp (ERP) mã nguồn mở hàng đầu thế giới. Hệ thống này phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc có quy trình vận hành đặc thù cần tùy chỉnh sâu để đáp ứng các yêu cầu quản lý phức tạp.

Chức năng chính:

Hệ thống module đa dạng: Bán hàng (POS), Kho (Inventory), Kế toán, CRM, Sản xuất…

Khả năng tùy biến và lập trình thêm tính năng không giới hạn.

Quản lý chuỗi cung ứng phức tạp và quy trình sản xuất đa công đoạn.

Tích hợp toàn diện mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một nền tảng duy nhất.

Chi phí: Phiên bản Community miễn phí mã nguồn (người dùng tự cài đặt); phiên bản Enterprise và Odoo Online tính phí theo số lượng người dùng (User) hàng tháng.

Bảng so sánh nhanh: Phần mềm Điểm mạnh nổi bật nhất Phù hợp nhất với Mức giá khởi điểm (tham khảo) KiotViet Dễ sử dụng, giao diện thân thiện Cửa hàng bán lẻ vừa và nhỏ, tạp hóa ~ 250.000đ / tháng Sapo Hệ sinh thái đa kênh (Omnichannel) toàn diện Chủ shop bán cả Online và tại cửa hàng ~ 170.000đ / tháng Haravan Tối ưu Marketing và thương hiệu Doanh nghiệp muốn xây dựng Brand bài bản ~ 300.000đ / tháng MISA eShop Ổn định, nghiệp vụ kế toán chặt chẽ Cửa hàng cần quản lý tài chính chi tiết ~ 200.000đ / tháng Nhanh.vn Tích hợp vận chuyển và đối soát COD tốt Shop Online có lượng đơn hàng lớn ~ 250.000đ / tháng Pos365 Công nghệ đám mây, quy trình F&B tốt Nhà hàng, quán Cafe, Karaoke ~ 1.950.000đ / năm Suno Siêu đơn giản, thao tác nhanh gọn Shop nhỏ, người không rành công nghệ ~ 220.000đ / tháng TrustSales Quản lý tin nhắn/bình luận Facebook Shop kinh doanh chủ yếu trên mạng xã hội ~ 220.000đ / tháng Loyverse Miễn phí tính năng cơ bản, dùng trên di động Cá nhân khởi nghiệp, vốn ít Miễn phí (bản chuẩn) Odoo Mã nguồn mở, tùy biến không giới hạn Doanh nghiệp lớn, quy trình phức tạp Miễn phí (Community)

Những lưu ý quan trọng khi triển khai phần mềm quản lý bán hàng

Kiểm tra độ tương thích với thiết bị phần cứng

Trước khi quyết định xuống tiền, hãy xác nhận xem phần mềm định mua có hoạt động tốt trên các thiết bị hiện có tại cửa hàng (máy tính, máy in hóa đơn, máy quét mã vạch, két tiền) hay không. Nhiều trường hợp phần mềm yêu cầu cấu hình máy quá cao hoặc không nhận diện được máy in cũ, buộc chủ cửa hàng phải tốn thêm chi phí nâng cấp phần cứng không đáng có.

Chuẩn hóa dữ liệu ngay từ đầu

Giai đoạn chuyển đổi từ sổ sách hoặc Excel sang phần mềm thường gặp nhiều khó khăn nhất ở khâu nhập liệu. Hãy dành thời gian phân loại hàng hóa, quy định mã sản phẩm (SKU) một cách khoa học và thống nhất. Dữ liệu đầu vào càng chính xác, hệ thống báo cáo sau này sẽ càng chi tiết và hữu ích. Đừng nhập liệu qua loa, vì việc sửa chữa sai sót sau này sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Đào tạo nhân viên sử dụng thành thạo

Con người mới là yếu tố quyết định sự thành bại của công nghệ. Chủ quản lý cần tổ chức các buổi hướng dẫn chi tiết cho nhân viên thu ngân và nhân viên kho. Hãy đảm bảo mọi người đều hiểu rõ quy trình thao tác, từ việc tạo đơn, in hóa đơn đến xử lý đổi trả hàng. Sự lúng túng của nhân viên trước mặt khách hàng do không biết dùng phần mềm sẽ làm giảm hình ảnh chuyên nghiệp của cửa hàng.

Chú trọng bảo mật dữ liệu

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu khách hàng (số điện thoại, địa chỉ, lịch sử mua hàng) là tài sản vô giá. Hãy thiết lập phân quyền chặt chẽ cho từng nhân viên trên hệ thống. Ví dụ: nhân viên bán hàng chỉ được quyền tạo đơn, không được quyền xem giá vốn hay xuất dữ liệu khách hàng ra ngoài. Việc phân quyền rõ ràng giúp hạn chế rủi ro gian lận nội bộ và bảo vệ thông tin khách hàng tuyệt đối.

Kết luận

Mỗi cái tên trong danh sách Top 10 kể trên đều có những thế mạnh riêng biệt. Lời khuyên tốt nhất là chủ cửa hàng hãy xác định rõ nhu cầu thực tế, sau đó đăng ký dùng thử miễn phí các giải pháp tiềm năng. Trải nghiệm thực tế chính là câu trả lời chính xác nhất trước khi bạn đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng. Chúc công việc kinh doanh của bạn luôn thuận lợi và bùng nổ doanh số.

Những câu hỏi thường gặp

Cửa hàng nhỏ có nhất thiết phải dùng phần mềm quản lý không? Rất cần thiết. Dù quy mô nhỏ, việc dùng phần mềm giúp chủ shop nắm rõ lãi lỗ chính xác từng ngày, tránh thất thoát hàng hóa mà sổ sách tay thường bỏ sót.

Nên mua gói phần mềm trọn đời hay trả phí thuê bao hàng tháng? Mô hình trả phí thuê bao (theo tháng/năm) đang là xu hướng vì nhà cung cấp sẽ liên tục cập nhật tính năng mới và bảo trì hệ thống miễn phí. Các gói mua đứt trọn đời thường ít được nâng cấp và rủi ro lỗi thời cao hơn.

Mất mạng Internet thì phần mềm có bán hàng được không? Đa số các phần mềm hiện đại (như KiotViet, Pos365, MISA eShop) đều hỗ trợ chế độ Offline. Nhân viên vẫn có thể tạo đơn và in hóa đơn bình thường. Dữ liệu sẽ được đồng bộ lên hệ thống ngay khi có kết nối Internet trở lại.

Phần mềm có ngăn chặn nhân viên gian lận không? Có. Hệ thống cho phép phân quyền chi tiết (ví dụ: nhân viên không được sửa giá, không được xóa đơn). Mọi thao tác đều được lưu lại lịch sử, giúp chủ quản lý dễ dàng tra cứu và phát hiện bất thường.

Dữ liệu kinh doanh của tôi có bị lộ ra ngoài không? Các nhà cung cấp uy tín đều cam kết bảo mật dữ liệu khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế và sử dụng nền tảng điện toán đám mây an toàn. Thông tin của cửa hàng sẽ được mã hóa và bảo vệ kỹ lưỡng.

Tôi đang dùng Excel, chuyển sang phần mềm có mất thời gian nhập lại dữ liệu không? Không. Hầu hết các ứng dụng đều có tính năng “Nhập dữ liệu từ Excel”. Chủ cửa hàng chỉ cần tải file danh sách hàng hóa lên là hệ thống sẽ tự động cập nhật, tiết kiệm rất nhiều công sức.