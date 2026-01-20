Top 10 plugin Affiliate Marketing cho WordPress tốt nhất 2026

Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) đang trở thành mũi nhọn tăng trưởng doanh thu cho hàng triệu website trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc quản lý hàng ngàn đường dẫn, theo dõi hoa hồng hay xây dựng mạng lưới cộng tác viên thủ công thường tiêu tốn rất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. Đây chính là lúc các chủ sở hữu website cần đến sự hỗ trợ đắc lực từ những công cụ chuyên dụng. Dưới đây là top 10 plugin Affiliate Marketing cho WordPress tốt nhất hiện nay.

Tổng quan về plugin Affiliate Marketing

Plugin Affiliate Marketing là gì?

Plugin Affiliate Marketing là giải pháp phần mềm mở rộng được tích hợp trực tiếp vào nền tảng WordPress, giúp chủ sở hữu website xây dựng, vận hành và kiểm soát toàn bộ quy trình tiếp thị liên kết một cách tự động. Công cụ này đóng vai trò như một bộ máy trung tâm, chịu trách nhiệm tạo ra các đường dẫn theo dõi chuyên biệt (tracking links), ghi nhận nguồn truy cập, quản lý mạng lưới cộng tác viên và tính toán chính xác mức hoa hồng dựa trên hành vi mua hàng hoặc đăng ký thực tế của người dùng cuối.

Thay vì phải thuê một nền tảng thứ ba tốn kém, việc cài đặt plugin Affiliate Marketing cho phép bạn tự chủ hoàn toàn dữ liệu và tối ưu hóa lợi nhuận ngay trên website chính.

Các chức năng cần có của plugin Affiliate Marketing

Để vận hành một hệ thống tiếp thị liên kết hiệu quả, một plugin chuyên dụng cần cung cấp đầy đủ các tính năng cốt lõi sau:

Tạo và quản lý đường dẫn: Cho phép rút gọn, làm đẹp và gắn mã theo dõi riêng biệt cho từng cộng tác viên.

Cho phép rút gọn, làm đẹp và gắn mã theo dõi riêng biệt cho từng cộng tác viên. Khu vực quản trị dành cho cộng tác viên: Cung cấp bảng điều khiển riêng để đối tác đăng ký tài khoản, lấy link giới thiệu và xem hiệu quả hoạt động.

Cung cấp bảng điều khiển riêng để đối tác đăng ký tài khoản, lấy link giới thiệu và xem hiệu quả hoạt động. Theo dõi và báo cáo thời gian thực: Ghi nhận chính xác số lượt nhấp chuột, số đơn hàng thành công và tỷ lệ chuyển đổi ngay khi hành động diễn ra.

Ghi nhận chính xác số lượt nhấp chuột, số đơn hàng thành công và tỷ lệ chuyển đổi ngay khi hành động diễn ra. Quản lý hoa hồng linh hoạt: Hỗ trợ thiết lập mức hoa hồng theo phần trăm giá trị đơn hàng, số tiền cố định, hoặc các mức thưởng theo cấp bậc.

Hỗ trợ thiết lập mức hoa hồng theo phần trăm giá trị đơn hàng, số tiền cố định, hoặc các mức thưởng theo cấp bậc. Hỗ trợ tài liệu tiếp thị: Tích hợp sẵn khu vực để người quản trị tải lên banner, hình ảnh hoặc các mẫu nội dung quảng cáo để cộng tác viên sử dụng.

Tích hợp sẵn khu vực để người quản trị tải lên banner, hình ảnh hoặc các mẫu nội dung quảng cáo để cộng tác viên sử dụng. Thông báo tự động: Gửi email thông báo cho cả quản trị viên và cộng tác viên khi có đăng ký mới hoặc phát sinh hoa hồng.

Tiêu chí lựa chọn plugin Affiliate Marketing

Khi đứng trước nhiều sự lựa chọn trên thị trường, bạn hãy cân nhắc các yếu tố sau để tìm ra giải pháp phù hợp nhất, đảm bảo tính ổn định lâu dài:

Mức độ dễ sử dụng: Giao diện thiết lập cần trực quan, thân thiện với người mới bắt đầu để giảm thiểu thời gian làm quen hệ thống.

Giao diện thiết lập cần trực quan, thân thiện với người mới bắt đầu để giảm thiểu thời gian làm quen hệ thống. Khả năng tương thích: Tiện ích phải hoạt động mượt mà với phiên bản WordPress hiện tại và tích hợp tốt với các plugin bán hàng phổ biến như WooCommerce hay Easy Digital Downloads.

Tiện ích phải hoạt động mượt mà với phiên bản WordPress hiện tại và tích hợp tốt với các plugin bán hàng phổ biến như WooCommerce hay Easy Digital Downloads. Hiệu suất và tốc độ: Mã nguồn của plugin cần được tối ưu hóa gọn nhẹ, đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tải trang của website chính.

Mã nguồn của plugin cần được tối ưu hóa gọn nhẹ, đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tải trang của website chính. Quy mô và khả năng mở rộng: Giải pháp được chọn cần có khả năng nâng cấp hoặc tích hợp thêm các tiện ích bổ sung khi mạng lưới cộng tác viên phát triển lớn mạnh.

Giải pháp được chọn cần có khả năng nâng cấp hoặc tích hợp thêm các tiện ích bổ sung khi mạng lưới cộng tác viên phát triển lớn mạnh. Chất lượng hỗ trợ kỹ thuật: Nhà phát triển cần có đội ngũ chăm sóc khách hàng phản hồi nhanh chóng và cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết.

Nhà phát triển cần có đội ngũ chăm sóc khách hàng phản hồi nhanh chóng và cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết. Chi phí đầu tư hợp lý: Mức giá của plugin (bao gồm phí gia hạn hàng năm) cần tương xứng với các tính năng mang lại và phù hợp với ngân sách dự kiến của dự án.

Top 10 plugin Affiliate Marketing cho WordPress tốt nhất hiện nay

Tino sẽ chia 10 plugin Affiliate Marketing sau thành 2 nhóm chính.

NHÓM 1: PLUGIN TẠO HỆ THỐNG CỘNG TÁC VIÊN (Dành cho chủ shop/website bán hàng)

#1. AffiliateWP

AffiliateWP luôn giữ vững vị trí dẫn đầu trong danh sách các giải pháp xây dựng hệ thống tiếp thị liên kết trên WordPress nhờ sự ổn định và khả năng mở rộng mạnh mẽ. Được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu, công cụ này tích hợp mượt mà với hầu hết các plugin thương mại điện tử và membership phổ biến, giúp chủ website thiết lập một mạng lưới cộng tác viên chuyên nghiệp chỉ trong vài phút.

Các tính năng nổi bật:

Hỗ trợ không giới hạn số lượng cộng tác viên và các mẫu quảng cáo.

Báo cáo dữ liệu theo thời gian thực về lượt truy cập, lượt giới thiệu và thu nhập.

Tích hợp thanh toán trực tiếp giúp trả hoa hồng hàng loạt dễ dàng.

Hệ thống Smart Commission Rules cho phép thiết lập các quy tắc hoa hồng phức tạp theo từng cấp độ hoặc sản phẩm.

Chi phí:

Không có bản miễn phí.

Các gói trả phí bắt đầu từ khoảng $299/năm (mức giá có thể thay đổi tùy thời điểm khuyến mãi).

🌐Truy cập: https://affiliatewp.com

#2. SliceWP

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp cân bằng giữa tính năng và sự đơn giản, SliceWP là cái tên không thể bỏ qua. Giao diện của tiện ích này được thiết kế cực kỳ hiện đại và trực quan, giúp những người không rành về kỹ thuật cũng có thể vận hành trơn tru. SliceWP đặc biệt được ưa chuộng bởi khả năng kết nối nhanh chóng với WooCommerce và Easy Digital Downloads.

Các tính năng nổi bật:

Quy trình cài đặt từng bước cực kỳ dễ hiểu.

Tự động cập nhật hoa hồng khi đơn hàng được hoàn thành hoặc hoàn tiền.

Cung cấp trang quản trị riêng biệt, đẹp mắt cho cộng tác viên.

Hỗ trợ tính năng “Lifetime Commissions” (Hoa hồng trọn đời) để giữ chân đối tác giỏi.

Chi phí:

Có phiên bản miễn phí với các tính năng cơ bản.

Bản Pro có giá từ khoảng $169/năm hoặc tùy chọn mua trọn đời (Lifetime).

🌐Truy cập: https://slicewp.com

#3. Easy Affiliate

Đến từ cùng nhà phát triển với MemberPress, Easy Affiliate là giải pháp “tất cả trong một” dành cho những ai muốn xây dựng chương trình tiếp thị liên kết nội bộ an toàn và bảo mật. Công cụ này nổi bật với Dashboard dành cho Affiliate được thiết kế sẵn rất chuyên nghiệp, giúp nâng cao uy tín của thương hiệu trong mắt đối tác.

Các tính năng nổi bật:

Tính năng phát hiện gian lận mạnh mẽ giúp bảo vệ doanh thu.

Tích hợp sẵn với các nền tảng email marketing như Mailchimp, ActiveCampaign.

Không thu phí giao dịch trên mỗi lượt bán hàng.

Cho phép tạo link giới thiệu ngắn gọn, đẹp mắt ngay trong hệ thống.

Chi phí:

Chỉ cung cấp phiên bản trả phí, mức giá khởi điểm từ khoảng $99.50/năm.

🌐Truy cập: https://easyaffiliate.com

#4. YITH WooCommerce Affiliate

Dành riêng cho các website sử dụng WooCommerce, YITH WooCommerce Affiliate là mảnh ghép hoàn hảo để biến cửa hàng trực tuyến thành một hệ thống bán hàng đa kênh. Tiện ích mở rộng này hoạt động cực kỳ ổn định trên nền tảng WooCommerce, đảm bảo không xảy ra xung đột dữ liệu đơn hàng.

Các tính năng nổi bật:

Lưu trữ cookie lịch sử truy cập để ghi nhận hoa hồng chính xác ngay cả khi khách mua hàng sau nhiều ngày.

Tính năng tạo phiếu giảm giá (coupon) riêng cho từng cộng tác viên.

Báo cáo chi tiết về các sản phẩm bán chạy nhất qua kênh Affiliate.

Cho phép thanh toán hoa hồng thủ công hoặc tự động qua PayPal.

Chi phí:

Có phiên bản miễn phí (tính năng hạn chế).

Bản Premium có giá khoảng €179.99/năm.

🌐Truy cập: https://yithemes.com

#5. Ultimate Affiliate Pro

Ultimate Affiliate Pro là một trong những plugin bán chạy nhất trên CodeCanyon nhờ bộ tính năng đồ sộ và khả năng tùy biến linh hoạt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các mô hình tiếp thị liên kết phức tạp, bao gồm cả mô hình đa cấp hoặc trả thưởng dựa trên thành tích.

Các tính năng nổi bật:

Hệ thống xếp hạng với mức hoa hồng riêng biệt cho từng cấp độ thành tích.

Hỗ trợ mô hình MLM (Multi-Level Marketing) cho phép cộng tác viên hưởng hoa hồng từ người họ giới thiệu.

Tích hợp ví điện tử (Wallet) để cộng tác viên sử dụng tiền hoa hồng mua hàng ngược lại trên website.

Hỗ trợ đăng nhập và chia sẻ nhanh qua mạng xã hội.

Chi phí:

Thanh toán một lần khoảng $79 cho gói thấp nhất.

🌐Truy cập: https://ultimateaffiliate.pro/

#6. Solid Affiliate

Solid Affiliate đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm trong năm 2026 nhờ sự chỉn chu trong thiết kế và cam kết “không tính phí phụ trội”. Tiện ích này được xây dựng từ đầu để tích hợp sâu với WooCommerce, mang lại trải nghiệm mượt mà và không làm nặng website.

Các tính năng nổi bật:

Trình hướng dẫn cài đặt thông minh giúp hệ thống vận hành chỉ sau 10 phút.

Trình quản lý Banner kéo thả tiện lợi.

Không giới hạn số lượng Affiliate, Link hay đơn hàng ngay cả ở gói thấp nhất.

Tích hợp sẵn tính năng thanh toán hoa hồng qua PayPal Payouts.

Chi phí:

Thường có các gói ưu đãi trọn đời (Lifetime deal) hoặc trả phí hàng năm từ khoảng $149.

🌐Truy cập: https://solidaffiliate.com/

NHÓM 2: PLUGIN QUẢN LÝ LINK & TỐI ƯU HIỆU SUẤT (Dành cho Blogger/Publisher)

#7. ThirstyAffiliates

Đối với các Blogger kiếm tiền từ tiếp thị liên kết, ThirstyAffiliates là công cụ quản lý đường dẫn “huyền thoại”. Plugin giúp người quản trị che giấu các đường link dài ngoằng, xấu xí thành các đường dẫn ngắn gọn mang thương hiệu của website, đồng thời bảo vệ hoa hồng khỏi các phần mềm đánh cắp (malware).

Các tính năng nổi bật:

Tự động chèn link vào các từ khóa (Auto-link keywords) trong bài viết cũ và mới.

Phân loại link theo danh mục (Category) để dễ dàng quản lý hàng ngàn sản phẩm.

Kiểm tra link lỗi (404 Checker) để đảm bảo không mất doanh thu.

Nhắm mục tiêu theo địa lý (Geolocation) để chuyển hướng người dùng đến trang đích phù hợp với quốc gia.

Chi phí:

Bản miễn phí rất tốt cho nhu cầu cơ bản.

Bản Pro có giá từ khoảng $99.50/năm.

🌐Truy cập: https://thirstyaffiliates.com/

Pretty Links là cái tên kỳ cựu và luôn nằm trong top các plugin được cài đặt nhiều nhất. Công cụ này không chỉ giúp rút gọn link mà còn là giải pháp theo dõi hành trình click chuột của người dùng cực kỳ chi tiết. Pretty Links phù hợp cho cả việc quản lý link affiliate lẫn link chia sẻ trên mạng xã hội hoặc email marketing.

Các tính năng nổi bật:

Tạo các loại chuyển hướng linh hoạt (301, 302, 307 redirects).

Tính năng thay thế từ khóa tự động trong toàn bộ nội dung website.

Báo cáo chi tiết về địa chỉ IP, trình duyệt, hệ điều hành của người click link.

Tích hợp Google Analytics để theo dõi chuyển đổi sâu hơn.

Chi phí:

Phiên bản Lite miễn phí.

Phiên bản Pro (khuyên dùng) từ khoảng $99.50/năm.

🌐Truy cập: https://prettylinks.com/

#9. Lasso (GetLasso)

Đoạn giới thiệu tổng quan: Lasso là đại diện tiêu biểu cho thế hệ plugin tiếp thị liên kết hiện đại, tập trung tối đa vào việc tăng tỷ lệ chuyển đổi (CRO). Thay vì chỉ hiển thị các đường link văn bản đơn điệu, Lasso giúp người viết bài tạo ra các bảng so sánh, hộp sản phẩm (Product Displays) bắt mắt, thu hút người đọc click chuột ngay lập tức.

Các tính năng nổi bật:

Tự động lấy dữ liệu sản phẩm (hình ảnh, giá) từ Amazon và các trang thương mại điện tử lớn.

Cảnh báo khi sản phẩm hết hàng hoặc link bị hỏng (Out of stock/Broken links).

Giao diện hiển thị sản phẩm tối ưu cho thiết bị di động.

Hỗ trợ tìm kiếm cơ hội kiếm tiền từ các link chưa được gắn mã affiliate trong bài viết.

Chi phí:

Không có bản miễn phí.

Chi phí khá cao, khoảng $19/tháng hoặc $190/năm.

🌐Truy cập: https://getlasso.co/

#10. AAWP (Amazon Affiliate WordPress Plugin)

Nếu chiến lược kiếm tiền của website tập trung vào Amazon Associates, AAWP là công cụ bắt buộc phải có. Plugin này kết nối trực tiếp với API của Amazon để hiển thị thông tin sản phẩm cập nhật nhất, giúp tuân thủ chính sách khắt khe của Amazon và tăng độ tin cậy cho bài đánh giá.

Các tính năng nổi bật:

Tự động cập nhật giá và thông tin giảm giá mới nhất.

Tạo bảng so sánh sản phẩm (Comparison Tables) chuyên nghiệp, trực quan.

Danh sách Bestseller (Sản phẩm bán chạy) được tạo tự động theo từ khóa.

Geotargeting giúp chuyển hướng khách hàng đến trang Amazon của quốc gia tương ứng.

Chi phí:

Khoảng €79/năm cho 1 website (không có bản miễn phí).

🌐Truy cập: https://getaawp.com/

Bảng so sánh nhanh: STT Tên Plugin Loại hình chính Giá tham khảo (Khởi điểm) Bản miễn phí Điểm nổi bật & Đối tượng phù hợp 1 AffiliateWP Tạo hệ thống CTV ~$299 /năm Không Chuyên nghiệp nhất. Phù hợp cho doanh nghiệp lớn cần sự ổn định và hỗ trợ mở rộng lâu dài. 2 SliceWP Tạo hệ thống CTV ~$169 /năm Có Dễ sử dụng nhất. Giao diện hiện đại, phù hợp cho người mới bắt đầu hoặc shop vừa và nhỏ. 3 Easy Affiliate Tạo hệ thống CTV ~$99.50 /năm Không Bảo mật cao. Tích hợp sâu với MemberPress, phù hợp bán khóa học hoặc sản phẩm số. 4 YITH WooCommerce Tạo hệ thống CTV ~€179.99 /năm Có Chuẩn cho WooCommerce. Lựa chọn an toàn nếu website chỉ sử dụng nền tảng bán hàng WooCommerce. 5 Ultimate Affiliate Pro Tạo hệ thống CTV ~$79 /năm Không Nhiều tính năng/Giá rẻ. Hỗ trợ MLM (đa cấp), ví điện tử. Phù hợp ngân sách hạn chế. 6 Solid Affiliate Tạo hệ thống CTV ~$149 /năm Không Giao diện tinh gọn. Tích hợp sẵn thanh toán PayPal, thường có ưu đãi trọn đời (Lifetime deal). 7 ThirstyAffiliates Quản lý Link ~$99.50 /năm Có Bảo vệ Link tốt nhất. Phù hợp cho Blogger cần che link, phân loại danh mục và tránh phần mềm độc hại. 8 Pretty Links Quản lý Link ~$99.50 /năm Có Theo dõi chi tiết. Mạnh về tracking, chuyển hướng (redirect) và chia sẻ link trên mạng xã hội/email. 9 Lasso (GetLasso) Tối ưu hiển thị ~$190 /năm Không Tăng tỷ lệ chuyển đổi. Tạo box sản phẩm đẹp, tự động tìm kiếm cơ hội kiếm tiền trong bài viết cũ. 10 AAWP Amazon Affiliate ~€79 /năm Không Chuyên biệt cho Amazon. Tự động cập nhật giá, hình ảnh, bảng so sánh từ Amazon API.

Kết luận

Việc lựa chọn một plugin tiếp thị liên kết phù hợp không chỉ giúp bạn tiết kiệm hàng trăm giờ quản lý thủ công mà còn là đòn bẩy để gia tăng doanh thu bền vững. Hãy bắt đầu từ nhu cầu thực tế và quy mô hiện tại của website để đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Chúc bạn gặt hái được nhiều thành công với chiến dịch Affiliate Marketing của mình!

Những câu hỏi thường gặp

Tôi có cần biết lập trình để cài đặt các plugin này không? Hoàn toàn không. Hầu hết các giải pháp hiện nay như SliceWP hay Easy Affiliate đều cung cấp trình hướng dẫn cài đặt (Setup Wizard) từng bước rất trực quan. Người quản trị chỉ cần làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập.

Link Cloaking là gì và có cần thiết không? Link Cloaking là kỹ thuật biến các đường dẫn tiếp thị dài và phức tạp thành các đường dẫn ngắn gọn, mang tên miền của website (ví dụ: domain.com/go/san-pham). Kỹ thuật này giúp tăng độ tin cậy với người dùng, dễ quản lý và bảo vệ hoa hồng khỏi các phần mềm độc hại.

Google có phạt website sử dụng Link Affiliate không? Google không phạt website làm tiếp thị liên kết nếu bạn tuân thủ đúng chính sách. Để an toàn cho SEO, bạn hãy đảm bảo các đường dẫn Affiliate luôn được gắn thẻ rel=”nofollow” hoặc rel=”sponsored”. Các plugin quản lý link hiện nay đều hỗ trợ tự động thêm thuộc tính này.

Plugin Affiliate có hoạt động tốt với các Page Builder (Elementor, Divi) không? Có, các nhà phát triển thường xuyên cập nhật để đảm bảo tính tương thích với các trình dựng trang phổ biến. Bạn có thể chèn các shortcode hoặc widget của hệ thống Affiliate vào bất kỳ vị trí nào trên thiết kế của Elementor hay Divi.

Nếu website bị lỗi, hệ thống có ghi nhận hoa hồng không? Các plugin hiện đại sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin người giới thiệu trên trình duyệt của khách hàng. Do đó, ngay cả khi website gặp gián đoạn ngắn, nếu Cookie vẫn còn hiệu lực và khách hàng quay lại mua hàng, hoa hồng vẫn sẽ được ghi nhận chính xác cho cộng tác viên.