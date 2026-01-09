Top 10 plugin bài viết liên quan tốt nhất cho WordPress 2026

Việc giữ chân người dùng ở lại trang web lâu hơn luôn là thách thức lớn đối với mọi quản trị viên website. Giải pháp hiệu quả nhất chính là tích hợp khu vực “Bài viết liên quan”. Tuy nhiên, việc lựa chọn plugin nào vừa hiển thị nội dung thông minh, giao diện đẹp mắt, lại vừa không làm ảnh hưởng đến tốc độ tải trang là một bài toán khó. Nhưng bạn hãy yên tâm. Dưới đây là top 10 plugin bài viết liên quan tốt nhất cho WordPress, dựa trên các tiêu chí về hiệu suất, tính năng và độ chuẩn xác của thuật toán gợi ý.

Plugin bài viết liên quan là gì?

Plugin bài viết liên quan là các plugin được thiết kế để tự động phân tích và đề xuất các nội dung có sự tương đồng về chủ đề, chuyên mục (category) hoặc thẻ (tag) với bài viết mà độc giả đang xem. Công cụ này thường hiển thị dưới dạng danh sách liên kết văn bản hoặc các ô lưới hình ảnh thu nhỏ (thumbnail) bắt mắt, đặt ở cuối bài viết, bên trong nội dung hoặc trượt ra từ góc màn hình.

Về mặt kỹ thuật, plugin bài viết liên quan đóng vai trò như một hệ thống điều hướng thông minh, giúp kết nối các mảnh ghép nội dung rời rạc thành một mạng lưới thông tin liền mạch, giữ cho dòng chảy trải nghiệm của người dùng không bị ngắt quãng.

Tại sao cần có khu vực bài viết liên quan trong bài viết?

Việc tích hợp khu vực này không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn mang lại những lợi ích thiết thực cho cả quản trị viên website và người dùng:

Giảm tỷ lệ thoát trang: Cung cấp ngay lập tức các tùy chọn nội dung hấp dẫn tiếp theo khi độc giả vừa đọc xong, ngăn chặn hành động đóng tab hoặc rời khỏi website.

Tăng thời gian On-site: Khuyến khích người xem nhấp vào liên kết để đọc tiếp, từ đó gia tăng đáng kể tổng thời gian lưu lại trên trang – một tín hiệu xếp hạng quan trọng của Google.

Củng cố liên kết nội bộ (Internal Link): Tự động tạo ra mạng lưới liên kết chéo dày đặc giữa các bài viết, giúp Bot tìm kiếm thu thập dữ liệu nhanh hơn và hiểu rõ cấu trúc ngữ nghĩa của website.

Tận dụng lại nội dung cũ: Giúp "hồi sinh" những bài viết chất lượng đã xuất bản từ lâu bằng cách điều hướng lưu lượng truy cập mới vào các nội dung này.

Nâng cao trải nghiệm người dùng (UX): Giúp độc giả tiếp cận thêm nhiều thông tin bổ ích và chuyên sâu về chủ đề đang quan tâm mà không mất công tìm kiếm thủ công.

Tiêu chí lựa chọn plugin bài viết liên quan chất lượng

Hiệu suất và tốc độ: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Tiện ích được chọn phải có mã nguồn nhẹ, tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu để không làm chậm tốc độ tải trang (ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số Core Web Vitals).

Thuật toán gợi ý thông minh: Plugin cần có khả năng phân tích ngữ cảnh, so sánh tiêu đề và nội dung để đưa ra gợi ý chính xác, thay vì chỉ hiển thị ngẫu nhiên hoặc dựa trên một danh mục chung chung.

Tương thích giao diện di động: Khu vực bài viết liên quan phải hiển thị đẹp mắt, không bị vỡ bố cục trên mọi thiết bị, đặc biệt là smartphone.

Khả năng tùy biến linh hoạt: Cho phép người quản trị dễ dàng thay đổi kiểu dáng, kích thước ảnh thumbnail, font chữ hoặc vị trí hiển thị mà không cần can thiệp vào code (CSS/HTML).

Hỗ trợ caching: Plugin nên có tính năng cache riêng hoặc tương thích tốt với các plugin cache phổ biến để giảm tải tài nguyên máy chủ khi truy xuất dữ liệu bài viết.

Plugin nên có tính năng cache riêng hoặc tương thích tốt với các plugin cache phổ biến để giảm tải tài nguyên máy chủ khi truy xuất dữ liệu bài viết. Đội ngũ phát triển uy tín: Sản phẩm cần được cập nhật thường xuyên để vá lỗi bảo mật và đảm bảo tương thích với các phiên bản WordPress cũng như phiên bản PHP mới nhất.

Top 10 plugin bài viết liên quan tốt nhất cho WordPress hiện nay

#1. YARPP (Yet Another Related Posts Plugin)

Đây được xem là “tượng đài” trong mảng plugin bài viết liên quan nhờ sở hữu thuật toán đối chiếu nội dung mạnh mẽ và linh hoạt nhất. Thay vì chỉ dựa vào danh mục hay thẻ (tag) đơn thuần, YARPP phân tích cả tiêu đề và nội dung bài viết để tìm ra sự tương đồng chính xác nhất. Phiên bản mới của YARPP đã cải thiện đáng kể khả năng tương thích với bộ nhớ đệm (cache), giúp giảm tải tài nguyên máy chủ tốt hơn so với các phiên bản cũ.

Các tính năng nổi bật:

Hệ thống tính điểm thuật toán tùy chỉnh: Cho phép xác định mức độ ưu tiên giữa tiêu đề, nội dung, thẻ hoặc chuyên mục.

Hỗ trợ đa dạng loại nội dung: Hiển thị bài viết, trang (page) và cả các loại bài đăng tùy chỉnh.

Giao diện linh hoạt: Cung cấp sẵn các mẫu giao diện (template) hiện đại dạng lưới hoặc danh sách, đồng thời cho phép tùy chỉnh sâu bằng PHP.

Cung cấp sẵn các mẫu giao diện (template) hiện đại dạng lưới hoặc danh sách, đồng thời cho phép tùy chỉnh sâu bằng PHP. Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu: Cơ chế đệm tích hợp giúp hạn chế truy vấn liên tục mỗi khi có người truy cập.

#2. Contextual Related Posts

Nếu tốc độ là ưu tiên hàng đầu của bạn, Contextual Related Posts là một ứng cử viên sáng giá. Plugin này nổi tiếng với khả năng quét và tạo chỉ mục dữ liệu thông minh, cho phép hiển thị các bài viết có nội dung tương đồng theo ngữ cảnh thực tế. Công cụ tập trung vào việc hiển thị văn bản và hình ảnh một cách gọn nhẹ nhất để đảm bảo điểm số Core Web Vitals luôn ở mức xanh.

Các tính năng nổi bật:

Tự động tạo bộ nhớ đệm: Giảm thiểu tối đa tác động lên máy chủ sau lần tải trang đầu tiên.

Loại trừ nội dung linh hoạt: Cho phép chặn hiển thị các danh mục hoặc bài viết cụ thể không mong muốn.

Hỗ trợ Gutenberg Block: Dễ dàng chèn khu vực bài viết liên quan vào bất kỳ vị trí nào trong trình soạn thảo block editor.

Dễ dàng chèn khu vực bài viết liên quan vào bất kỳ vị trí nào trong trình soạn thảo block editor. Tùy biến không cần code: Điều chỉnh kích thước ảnh thumbnail và CSS trực tiếp trong trang cài đặt.

#3. MonsterInsights (Tiện ích Popular Posts)

MonsterInsights vốn nổi tiếng là plugin phân tích Google Analytics hàng đầu, nhưng tính năng “Popular Posts” của công cụ này thực sự là một bước đột phá. Thay vì đoán xem người dùng thích gì, MonsterInsights sử dụng dữ liệu thực tế từ Google Analytics để đề xuất những bài viết đang có hiệu suất tốt nhất, giúp tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi.

Các tính năng nổi bật:

Gợi ý dựa trên dữ liệu thật: Hiển thị các bài viết có lượt xem cao nhất hoặc tỷ lệ tương tác tốt nhất.

Tích hợp sâu với E-commerce: Hỗ trợ hiển thị các sản phẩm bán chạy nhất trong bài viết (dành cho WooCommerce).

Tùy chọn vị trí đa dạng: Có thể đặt ở cuối bài, trong nội dung (Inline) hoặc thanh bên (Sidebar).

Có thể đặt ở cuối bài, trong nội dung (Inline) hoặc thanh bên (Sidebar). Giao diện rất nhẹ và đẹp: Được thiết kế để không ảnh hưởng đến tốc độ tải trang.

#4. Jetpack Related Posts

Đối với các website sử dụng hosting có tài nguyên hạn chế, Jetpack Related Posts là giải pháp cứu cánh tuyệt vời. Toàn bộ quá trình phân tích và xử lý dữ liệu để tìm bài viết liên quan đều được thực hiện trên máy chủ đám mây của Automattic (công ty mẹ của WordPress), do đó tài nguyên hosting của bạn hoàn toàn không bị tiêu tốn.

Các tính năng nổi bật:

Xử lý trên Cloud: Không gây áp lực lên cơ sở dữ liệu của website.

Thiết lập cực nhanh: Chỉ cần kích hoạt là chạy, không cần cấu hình phức tạp.

Giao diện chuẩn Minimalist: Thiết kế đơn giản, tinh tế, phù hợp với hầu hết các giao diện (theme) hiện nay.

Thiết kế đơn giản, tinh tế, phù hợp với hầu hết các giao diện (theme) hiện nay. Tự động lọc nội dung: Tách biệt nội dung bài viết và các phần bổ trợ để đưa ra gợi ý chính xác hơn.

#5. Inline Related Posts

Khác với các plugin truyền thống thường hiển thị ở cuối trang, Inline Related Posts mang đến chiến lược “chèn giữa nội dung” – một phương pháp được các tờ báo lớn áp dụng rất thành công. Cách tiếp cận này giúp đánh bại hiện tượng “mù quảng cáo” (banner blindness), thu hút sự chú ý của độc giả ngay khi đang đọc bài.

Các tính năng nổi bật:

Chèn tự động thông minh: Tự động đặt box bài viết liên quan sau một số lượng đoạn văn nhất định.

Nhiều kiểu hiển thị bắt mắt: Cung cấp hơn 20 mẫu giao diện khác nhau để tăng tỷ lệ nhấp (CTR).

Tối ưu hóa SEO On-page: Giữ chân người đọc lâu hơn bằng cách điều hướng họ sang bài mới trước khi họ kịp rời đi.

Giữ chân người đọc lâu hơn bằng cách điều hướng họ sang bài mới trước khi họ kịp rời đi. Phiên bản miễn phí mạnh mẽ: Đầy đủ các tính năng cơ bản cần thiết cho một blog cá nhân.

#6. Related Posts for WordPress

Công cụ này tập trung giải quyết bài toán hiệu suất bằng một quy trình làm việc khác biệt. Thay vì thực hiện các truy vấn cơ sở dữ liệu phức tạp mỗi khi người dùng tải trang, Related Posts for WordPress sẽ chạy một trình hướng dẫn (wizard) ngay khi cài đặt để tạo sẵn các mối liên kết giữa các bài viết và lưu lại.

Các tính năng nổi bật:

Không truy vấn nặng : Các bài viết liên quan được gán sẵn, giúp tốc độ tải trang cực nhanh.

Giao diện quản lý trực quan: Cho phép xem và chỉnh sửa thủ công các liên kết bài viết liên quan trong trang quản trị.

Shortcode linh hoạt: Dễ dàng chèn khu vực này vào bất kỳ vị trí nào mong muốn.

Dễ dàng chèn khu vực này vào bất kỳ vị trí nào mong muốn. Trình cài đặt thông minh: Tự động quét và đề xuất liên kết chỉ trong vài phút.

#7. Related Posts Thumbnails Plugin for WordPress

Nếu giao diện website của bạn tập trung mạnh vào hình ảnh hoặc video, đây là lựa chọn không thể bỏ qua. Trong bối cảnh người dùng ngày càng lười đọc và thích nhìn, plugin này giúp biến khu vực bài viết liên quan thành một thư viện hình ảnh thu nhỏ (thumbnail) đầy màu sắc và hấp dẫn. Công cụ cho phép hiển thị ảnh đại diện bài viết với độ phân giải cao, sắp xếp gọn gàng ngay dưới nội dung chính để kích thích thị giác và gia tăng tỷ lệ nhấp chuột.

Các tính năng nổi bật:

Bộ lọc quan hệ linh hoạt: Cho phép xác định mối liên quan dựa trên Chuyên mục (Categories), Thẻ (Tags) hoặc Tùy chỉnh nguồn bài viết (Custom Post Types).

Tùy biến kích thước ảnh: Cho phép tự do điều chỉnh chiều rộng và chiều cao của ảnh thumbnail để khớp hoàn hảo với bố cục website.

Hỗ trợ Video Thumbnails: Tự động lấy ảnh đại diện từ video nếu bài viết có chứa video (hỗ trợ tốt cho các trang tin tức đa phương tiện).

Tự động lấy ảnh đại diện từ video nếu bài viết có chứa video (hỗ trợ tốt cho các trang tin tức đa phương tiện). Cài đặt màu nền và viền: Dễ dàng thay đổi màu sắc khung nền, màu viền của ô bài viết để đồng bộ với bộ nhận diện thương hiệu.

#8. Custom Related Posts

Đôi khi, thuật toán tự động không thể hiểu ý đồ chiến lược của bạn. Custom Related Posts sinh ra để phục vụ những người làm SEO muốn xây dựng cấu trúc silo hoặc cụm chủ đề (topic cluster) một cách thủ công và chính xác tuyệt đối. Bạn có toàn quyền quyết định bài viết B sẽ hiện dưới bài viết A.

Các tính năng nổi bật:

Kiểm soát 100%: Lựa chọn thủ công từng bài viết liên quan cho mỗi bài đăng.

Hỗ trợ nhập/xuất XML: Dễ dàng sao lưu và di chuyển cấu hình giữa các trang web.

Liên kết hai chiều: Khi chọn bài A liên quan đến B, hệ thống có thể tự động cấu hình ngược lại.

Khi chọn bài A liên quan đến B, hệ thống có thể tự động cấu hình ngược lại. Giao diện kéo thả: Thao tác chọn và sắp xếp thứ tự hiển thị rất đơn giản.

#9. Taxonomy Terms Related Posts

Đây là plugin theo trường phái “siêu nhẹ”. Nếu bạn chỉ cần một tính năng đơn giản là hiển thị các bài viết cùng danh mục hoặc cùng thẻ mà không cần thuật toán phức tạp hay giao diện cầu kỳ, đây là lựa chọn hoàn hảo.

Các tính năng nổi bật:

Siêu nhẹ: Gần như không ảnh hưởng đến tốc độ tải trang.

Lựa chọn đơn giản: Tìm bài viết dựa trên ID, Title hoặc Slug của danh mục/thẻ.

Dễ dàng tùy biến CSS: Cấu trúc HTML đầu ra rất sạch, thuận tiện cho lập trình viên tùy chỉnh giao diện (style).

Cấu trúc HTML đầu ra rất sạch, thuận tiện cho lập trình viên tùy chỉnh giao diện (style). Miễn phí hoàn toàn: Mã nguồn mở và không có phiên bản trả phí giới hạn tính năng.

#10. Content Views (Post Grid & Filter)

Nếu bạn cảm thấy giao diện mặc định của các plugin bài viết liên quan quá đơn điệu, Content Views sẽ là giải pháp “lột xác” hoàn hảo cho website. Dù bản chất là một công cụ tạo lưới bài viết, nhưng tính năng lọc động (Dynamic Filter) của Content Views cho phép hiển thị các bài viết cùng chuyên mục hoặc cùng thẻ với bài đang xem một cách dễ dàng. Điểm mạnh của công cụ này nằm ở khả năng tạo ra các bố cục dạng lưới (Grid), dạng danh sách (List) hoặc dạng xếp gạch (Masonry) cực kỳ đẹp mắt và hiện đại mà không cần biết một dòng code nào.

Các tính năng nổi bật:

Giao diện chuẩn Magazine: Biến khu vực bài viết liên quan thành một tạp chí thu nhỏ với bố cục lưới chuyên nghiệp.

Bộ lọc ngữ cảnh thông minh: Tự động phát hiện và hiển thị các bài viết có chung danh mục (Category) hoặc thẻ (Tag) với bài viết hiện tại.

100% Responsive: Các ô lưới tự động điều chỉnh kích thước để hiển thị hoàn hảo trên điện thoại, máy tính bảng và desktop.

Các ô lưới tự động điều chỉnh kích thước để hiển thị hoàn hảo trên điện thoại, máy tính bảng và desktop. Tối ưu tốc độ: Chỉ tải các tài nguyên cần thiết, hỗ trợ phân trang (Pagination) ngay trong khu vực bài viết liên quan để giữ trang gọn gàng.

Bảng so sánh nhanh: Tên Plugin Điểm mạnh nổi bật nhất Tác động hiệu suất Chi phí YARPP Thuật toán gợi ý chính xác, tùy biến cao Trung bình (Cần Cache) Miễn phí / Trả phí Contextual Related Posts Tốc độ tải trang nhanh, bộ đệm thông minh Nhẹ Miễn phí MonsterInsights Gợi ý dựa trên dữ liệu Analytics thực tế Nhẹ Miễn phí / Trả phí Jetpack Xử lý trên đám mây, không tốn tài nguyên Rất nhẹ Miễn phí Inline Related Posts Tăng tỷ lệ nhấp (CTR) nhờ chèn giữa bài Nhẹ Miễn phí / Trả phí Related Posts for WP Tạo liên kết sẵn, không truy vấn lặp lại Rất nhẹ Miễn phí / Trả phí Related Posts Thumbnails Gợi ý bằng AI, giao diện đẳng cấp Rất nhẹ (SaaS) Trả phí Custom Related Posts Tối ưu hiển thị hình ảnh và video đẹp mắt Nhẹ Miễn phí Taxonomy Terms Đơn giản, dựa trên danh mục/thẻ Rất nhẹ Miễn phí Content Views Giao diện lưới (Grid) đẹp và chuyên nghiệp Nhẹ Miễn phí/Trả phí

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng plugin bài viết liên quan

Ưu tiên hiệu suất và bộ nhớ đệm: Nên chọn các công cụ có tính năng lưu bộ nhớ đệm hoặc sử dụng giải pháp đám mây để tránh làm quá tải máy chủ và đảm bảo tốc độ tải trang nhanh.

Kiểm tra độ chính xác của nội dung: Thường xuyên rà soát các đề xuất để điều chỉnh thuật toán (ưu tiên theo Thẻ hoặc Tiêu đề), đảm bảo bài viết được gợi ý thực sự sát với chủ đề độc giả đang xem.

Lựa chọn vị trí hiển thị hợp lý: Nên cân nhắc đặt ở cuối bài viết để giữ chân người đọc đã xem hết nội dung, hoặc chèn khéo léo vào giữa bài (Inline) để tăng tỷ lệ nhấp chuột.

Tránh lỗi dịch chuyển bố cục: Cần cố định chiều cao cho khu vực hiển thị bài viết liên quan để giao diện không bị giật hoặc đẩy nội dung nhảy lung tung khi trang web tải xong.

Cần cố định chiều cao cho khu vực hiển thị bài viết liên quan để giao diện không bị giật hoặc đẩy nội dung nhảy lung tung khi trang web tải xong. Kết hợp với liên kết thủ công: Đừng phụ thuộc hoàn toàn vào tự động hóa; hãy chủ động chèn thêm liên kết nội bộ trong văn bản để điều hướng người dùng theo chiến lược mong muốn.

Kết luận

Như vậy, chúng ta đã cùng đi qua danh sách 10 ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí plugin bài viết liên quan trên website WordPress. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quy mô dữ liệu, cấu hình máy chủ và mục tiêu cụ thể của bạn. Lời khuyên dành cho bạn là hãy cài đặt thử nghiệm, sau đó sử dụng các công cụ đo lường tốc độ như Google PageSpeed Insights để kiểm tra hiệu suất trước khi áp dụng chính thức. Chúc bạn tìm được giải pháp ưng ý để bùng nổ lượng truy cập cho website.

Những câu hỏi thường gặp

Nên hiển thị bao nhiêu bài viết liên quan là hợp lý? Con số lý tưởng thường là từ 3 đến 6 bài viết. Việc hiển thị quá nhiều có thể gây rối mắt và làm phân tán sự chú ý của người đọc.

Sử dụng plugin này có làm chậm website không? Có thể, nếu plugin thực hiện quá nhiều truy vấn vào cơ sở dữ liệu mà không có cơ chế lưu bộ nhớ đệm. Để khắc phục, bạn nên chọn các plugin nhẹ hoặc sử dụng giải pháp xử lý trên đám mây như Jetpack.

Nên hiển thị bài viết liên quan ở dạng danh sách văn bản hay hình ảnh? Dạng hình ảnh (Thumbnail) thường thu hút nhấp chuột tốt hơn. Tuy nhiên, dạng danh sách văn bản (Text-only) lại có tốc độ tải trang nhanh hơn rất nhiều. Vì vậy, bạn cần cân nhắc giữa thẩm mỹ và hiệu suất.

Tại sao plugin không hiển thị bài viết nào dù đã cài đặt? Nguyên nhân thường gặp là do website chưa có đủ bài viết cùng chuyên mục hoặc thẻ (tag) để thuật toán tìm thấy sự tương đồng. Ngoài ra, hãy kiểm tra lại cài đặt bộ nhớ đệm của website.

Vị trí đặt bài viết liên quan ở đâu là tốt nhất? Vị trí phổ biến nhất là ngay cuối nội dung bài viết. Tuy nhiên, chèn vào giữa bài viết (Inline) cũng là một chiến lược hiệu quả để tăng tỷ lệ nhấp chuột.