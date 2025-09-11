Khi bắt đầu làm quen WordPress, bạn có thể sẽ bắt gặp 2 thuật ngữ quan trọng: Post và Page. Vậy bạn có biết sự khác biệt giữa Post và Page trong WordPress là gì không? Hãy cùng Tino tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Post trong WordPress là gì?

WordPress Post chính là phần nội dung tạo nên blog trên website của bạn. Đây là những bài viết được đăng theo thứ tự thời gian, có thể được sắp xếp và phân loại một cách linh hoạt. Các bài viết này thường được sử dụng để cập nhật thông tin, tin tức hay chia sẻ kiến thức về một chủ đề cụ thể. Một điểm đặc biệt là các bài viết có thể được “ghim” lên đầu blog, nghĩa là dù được đăng vào thời điểm nào, bài viết vẫn sẽ luôn xuất hiện đầu tiên trên trang.

Các bài WordPress Post được sắp xếp theo thứ tự thời gian ngược, nghĩa là bài viết mới nhất sẽ hiển thị trước. Bài viết cũng có thể được gắn thẻ, phân loại và thậm chí được lưu trữ lại nếu cần thiết. Hơn nữa, các bài Post là nội dung chính trong RSS feed của blog WordPress, nghĩa là khi người dùng đăng ký theo dõi RSS, họ sẽ nhận được các bài viết mới từ blog của bạn.

Nói chung, WordPress Post giống như phần tin tức của website – luôn thay đổi và cập nhật liên tục, cung cấp thông tin mới mẻ cho người đọc mỗi ngày.

Page trong WordPress là gì?

Dù cũng có tiêu đề và nội dung, WordPress Page vẫn là loại nội dung khác biệt so với Post. Thông thường, các Page chứa thông tin tĩnh, không thay đổi thường xuyên và được sử dụng cho các mục đích cụ thể, như giới thiệu về bản thân, trang liên hệ hay các câu hỏi thường gặp (FAQ). Khác với Post, các Page không gắn liền với ngày tháng đăng và cũng không được phân loại hay gắn thẻ.

Các Page trong WordPress thường dùng để tạo nên những phần cố định trên website của bạn, như các trang “Giới thiệu”, “Liên hệ” hay “Đội ngũ”. Những trang này thường cố định và sẽ luôn hiển thị giống nhau cho mọi người xem. Một tính năng đặc biệt của Page là chúng có thể tạo ra một hệ thống phân cấp (hierarchy), nghĩa là bạn có thể tạo các Page con dưới một Page chính, tạo thành nhóm các trang liên quan với nhau.

Vì tính chất tĩnh, Page sẽ không nằm trong RSS feed và cũng không có ngày giờ xuất bản. Điều này làm cho chúng trở thành những phần không thay đổi trong cấu trúc của website, giúp cung cấp các thông tin cơ bản, dễ dàng tiếp cận cho người dùng.

Sự khác biệt giữa WordPress Post và Page là gì?

Post và Page trong WordPress có nhiều điểm khác nhau, từ thời gian đăng bài, cách tổ chức, mẫu giao diện đến tính tương tác. Dưới đây là 4 điểm khác biệt nổi bật nhất.

1. Tính thời gian: Động và tĩnh

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa Post và Page là tính thời gian của nội dung. Post thường được sử dụng để đăng tải các thông tin mang tính cập nhật hoặc liên quan đến thời điểm cụ thể, chẳng hạn như tin tức, bài viết blog hoặc hướng dẫn theo xu hướng hiện tại. Các Post hiển thị theo thứ tự thời gian ngược, tức bài viết mới nhất sẽ nằm trên cùng, giúp người đọc dễ dàng theo dõi nội dung mới.

Ngược lại, Page được thiết kế để chứa thông tin mang tính tĩnh, ít thay đổi theo thời gian, như trang “Giới thiệu”, “Liên hệ” hoặc “Chính sách bảo mật”. Những nội dung này có thể tồn tại trong nhiều năm mà không cần cập nhật thường xuyên. Nhờ đó, Page trở thành phần “xương sống” của website, trong khi Post là phần linh hoạt, phản ánh sự thay đổi và phát triển.

2. Cách tổ chức: Phân loại và hệ thống

Post và Page có cách tổ chức hoàn toàn khác nhau. Post được tổ chức thông qua các danh mục (categories) và thẻ (tags), giúp phân nhóm nội dung dựa trên chủ đề. Tính năng này rất hữu ích khi bạn sở hữu một trang blog với nhiều bài viết về các chủ đề đa dạng, như Digital Marketing, SEO hay truyền thông xã hội. Ngoài ra, Post có thể được sắp xếp theo tên tác giả, cho phép người đọc dễ dàng tìm thêm nội dung của một người viết cụ thể.

Ngược lại, Page có cấu trúc phân cấp, nghĩa là bạn có thể tạo các Page con (subpages) dưới một Page chính (parent page). Ví dụ, trang “Giới thiệu” có thể chứa các trang con như “Lịch sử công ty” hoặc “Đội ngũ”. Tính năng này giúp tạo ra một hệ thống rõ ràng, trực quan, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin.

3. Mẫu giao diện (Template): Đa dạng và linh hoạt

Một điểm khác biệt đáng chú ý là việc sử dụng mẫu giao diện. Page được hỗ qua các mẫu (template) dành riêng cho từng loại trang, chẳng hạn như trang chủ, trang giới thiệu hoặc trang liên hệ. Các mẫu này đi kèm với giao diện, cho phép bạn dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với mục đích sử dụng.

Trong khi đó, Post thường chỉ có một mẫu cơ bản cho bài viết, nhưng một số giao diện có thể cung cấp định dạng bài viết đặc biệt như bài viết dạng video, thư viện ảnh hoặc âm thanh. Dù ít tùy chọn hơn Page, Post vẫn có thể được chỉnh sửa để tạo nên các bài viết sinh động và hấp dẫn.

4. Tính tương tác: Bình luận và CTA

Post và Page cũng khác nhau về mức độ tương tác với người dùng. Post thường có tính năng bình luận được bật mặc định, cho phép người đọc để lại ý kiến, câu hỏi hoặc tham gia thảo luận dưới mỗi bài viết. Đây là cách làm tăng mức độ kết nối giữa bạn và độc giả. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt các plugin để thêm các tùy chọn bình luận khác, như sử dụng tài khoản Facebook.

Ngược lại, Page thường không có phần bình luận, vì nội dung trên Page mang tính chất cung cấp thông tin tĩnh. Tuy nhiên, bạn có thể thêm các lời kêu gọi hành động (CTA) như yêu cầu báo giá hoặc đăng ký nhận bản tin để khuyến khích người dùng tương tác.

Khi nào nên dùng Post? Khi nào nên dùng Page?

WordPress Post và Page phục vụ những mục đích sử dụng khác nhau khi xây dựng và quản lý nội dung website. Vậy nên, hiểu rõ khi nào nên sử dụng Post và Page sẽ giúp bạn tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, đạt được mục tiêu mong muốn.

Khi nào nên sử dụng WordPress Post?

1. Viết blog và chia sẻ thông tin thường xuyên

Nếu bạn đang xây dựng một blog, Post chính là lựa chọn lý tưởng. Chúng giúp bạn xuất bản các bài viết mang tính cập nhật, như tin tức, hướng dẫn và chia sẻ quan điểm cá nhân. Các bài viết này được hiển thị theo thứ tự thời gian, giúp người đọc dễ dàng tìm thấy nội dung mới nhất.

2. Cập nhật thông tin và tăng lượng truy cập

Post là công cụ thần kỳ giúp bạn tạo sự sinh động cho website của mình. Ví dụ, nếu sở hữu một cửa hàng trực tuyến hoặc trang portfolio, bạn có thể đăng các bài viết cập nhật về sản phẩm, dịch vụ hoặc dự án mới. Không chỉ duy trì sự quan tâm của khách hàng, các bài Post còn hỗ trợ tối ưu hóa SEO, giúp website thu hút thêm lưu lượng truy cập.

Khi nào nên dùng Post? Khi nào nên dùng Page?

3. Các loại nội dung phổ biến cho Post

Hướng dẫn và mẹo vặt: Cách sử dụng sản phẩm, mẹo nhỏ để giải quyết vấn đề.

Cách sử dụng sản phẩm, mẹo nhỏ để giải quyết vấn đề. Đánh giá sản phẩm: Giới thiệu và đánh giá các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan.

Giới thiệu và đánh giá các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan. Tin tức và xu hướng: Cập nhật những thay đổi hoặc xu hướng mới trong ngành.

Cập nhật những thay đổi hoặc xu hướng mới trong ngành. Bài viết cá nhân: Phản ánh, chia sẻ kinh nghiệm hoặc câu chuyện cá nhân.

Post phù hợp khi bạn muốn thu hút độc giả tương tác thông qua tính năng bình luận hoặc chia sẻ bài viết qua mạng xã hội. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tính năng “sticky post” để ghim các bài viết quan trọng lên đầu trang.

Khi nào nên sử dụng WordPress Page?

1. Cung cấp thông tin quan trọng và cố định

Page là lựa chọn hoàn hảo để hiển thị các thông tin cố định trên website như trang chủ, trang giới thiệu hoặc trang liên hệ. Đây là những nội dung không thường xuyên thay đổi nhưng cần được hiển thị rõ ràng và dễ dàng truy cập từ menu chính.

2. Tạo hệ thống điều hướng cho website

Page là tính năng giúp bạn bạn xây dựng một hệ thống điều hướng chuyên nghiệp, như:

Trang “Giới thiệu” có thể chứa các trang con như “Đội ngũ”, “Lịch sử công ty”.

Trang “Dịch vụ” có thể liệt kê các dịch vụ cụ thể hoặc các gói dịch vụ mà bạn cung cấp.

Tính năng phân cấp của Page giúp bạn tổ chức nội dung logic và thân thiện với người dùng.

Tính năng phân cấp của Page giúp bạn tổ chức nội dung logic

3. Các loại nội dung phù hợp cho Page

Trang Giới thiệu (About Us): Trình bày câu chuyện, tầm nhìn, và giá trị của doanh nghiệp.

Trình bày câu chuyện, tầm nhìn, và giá trị của doanh nghiệp. Trang Liên hệ (Contact): Thông tin liên hệ hoặc biểu mẫu để khách hàng dễ dàng liên lạc.

Thông tin liên hệ hoặc biểu mẫu để khách hàng dễ dàng liên lạc. Trang Dịch vụ/Portfolio: Trình bày các sản phẩm, dịch vụ hoặc dự án mà bạn đã thực hiện.

Trình bày các sản phẩm, dịch vụ hoặc dự án mà bạn đã thực hiện. Trang Chính sách: Bao gồm chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng, hoặc quy định hoàn trả.

Với tính chất tĩnh và không gắn với thời gian, Page là công cụ lý tưởng cho các nội dung mang tính “xương sống” của website.

Kết luận

Tóm lại, bạn nên sử dụng Post cho các nội dung động, thường xuyên cập nhật và thu hút tương tác. Trong khi đó, Page được dùng để xây dựng cấu trúc website và lưu trữ các thông tin quan trọng, lâu dài. Việc kết hợp linh hoạt cả hai sẽ giúp bạn tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và quản lý website hiệu quả.

Đừng quên theo dõi Tino để đón đọc những thông tin hữu ích khác về WordPress bạn nhé!

Những câu hỏi thường gặp

Có thể chuyển đổi giữa Post và Page không? Không có cách chuyển đổi trực tiếp giữa Post và Page. Tuy nhiên, bạn có thể sao chép nội dung từ Post và tạo một Page mới (hoặc ngược lại).

Có thể sử dụng Page để làm trang chủ không? Tất nhiên là có! Page thường được dùng để làm trang chủ khi bạn muốn hiển thị thông tin tĩnh như giới thiệu công ty hoặc sản phẩm.

Có thể sử dụng đồng thời cả Post và Page không? Hoàn toàn có thể! Hầu hết các website chuyên nghiệp đều sử dụng cả hai để kết hợp nội dung tĩnh (Page) và nội dung động (Post), tạo sự cân bằng cho người dùng và công cụ tìm kiếm.