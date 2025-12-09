Tổng hợp so sánh n8n vs Make vs Zapier – Ứng dụng automation nào tốt hơn?

Trong kỷ nguyên số hóa, tự động hóa quy trình (automation) không còn là xu hướng mà đã trở thành yếu tố sống còn để doanh nghiệp tối ưu hiệu suất. Trong khi Zapier nổi tiếng với sự tiện lợi, Make mạnh mẽ về khả năng xử lý logic phức tạp, thì n8n lại được chú ý nhờ khả năng tùy biến cao và chi phí linh hoạt. Vậy ứng dụng automation tool nào tốt hơn? Cùng Tino so sánh n8n vs Make vs Zapier qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về 3 ông lớn trong ngành Automation

Zapier – Ưu thế của người tiên phong

Zapier được xem là cái tên đặt nền móng cho làn sóng tự động hóa quy trình mà không cần kỹ năng lập trình (No-code) trên toàn cầu. Với vị thế của người đi đầu, nền tảng này sở hữu thư viện tích hợp khổng lồ lên đến hơn 6.000 ứng dụng, từ các công cụ phổ biến như Gmail, Slack, Google Sheets đến những hệ thống CRM chuyên sâu.

Sức mạnh cốt lõi của Zapier nằm ở sự đơn giản tối đa. Người dùng chỉ cần thiết lập quy trình theo cơ chế tuyến tính “If This Then That” (Nếu điều này xảy ra thì làm điều kia) thông qua giao diện trực quan. Chính nhờ sự tiện lợi và khả năng kết nối rộng khắp, công cụ này trở thành lựa chọn hàng đầu cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn triển khai nhanh các quy trình đơn giản, tiết kiệm thời gian mà không cần đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ.

Ưu điểm:

Thân thiện tuyệt đối với người không rành công nghệ (Non-tech).

Hệ sinh thái kết nối rộng lớn nhất thị trường, tích hợp sẵn hầu hết các ứng dụng.

Tính ổn định cao, hiếm khi xảy ra lỗi hệ thống.

Nhược điểm:

Chi phí đắt đỏ, đặc biệt khi doanh nghiệp cần xử lý số lượng lớn tác vụ.

Gặp khó khăn khi xây dựng các luồng quy trình phức tạp, nhiều điều kiện rẽ nhánh.

Xem chi tiết: Zapier là gì?

Make (Integromat) – Sức mạnh của tư duy trực quan

Tiền thân là Integromat, Make (hay Make.com) đã thực hiện một cuộc tái định vị thương hiệu ngoạn mục để trở nên thân thiện và mạnh mẽ hơn. Khác với cách tiếp cận danh sách dọc (tuyến tính) của Zapier, Make chinh phục người dùng bằng giao diện trực quan sinh động. Các kịch bản (Scenarios) tại đây được hiển thị dưới dạng biểu đồ tư duy với các bong bóng (modules) kết nối nhau, cho phép người quản trị quan sát tường tận đường đi của dữ liệu trong thời gian thực.

Giải pháp này đặc biệt xuất sắc khi xử lý các quy trình phức tạp, đòi hỏi nhiều điều kiện rẽ nhánh (Router), vòng lặp (Iterator) hoặc các bộ lọc dữ liệu chuyên sâu. Make không chỉ đóng vai trò là công cụ kết nối, nền tảng này còn là môi trường để người dùng thiết kế nên những luồng vận hành logic chặt chẽ như một lập trình viên thực thụ nhưng hoàn toàn thông qua thao tác kéo thả.

Ưu điểm:

Giao diện Visual trực quan, giúp dễ dàng theo dõi và debug (sửa lỗi) luồng chạy.

Mức giá hợp lý, tiết kiệm hơn đáng kể so với Zapier.

Bộ công cụ xử lý dữ liệu và logic tích hợp sẵn cực kỳ mạnh mẽ.

Nhược điểm:

Đòi hỏi người dùng mất thời gian làm quen ban đầu để hiểu cách vận hành các Module.

Tốc độ phản hồi của đội ngũ hỗ trợ (Support) đôi khi chưa nhanh bằng Zapier.

n8n – Làn gió mới từ mã nguồn mở (Open Source)

n8n (đọc là n-eight-n) nổi lên như một hiện tượng thú vị, phá vỡ thế độc tôn của các giải pháp trả phí đắt đỏ trên thị trường. Đặc điểm nhận diện khác biệt nhất của n8n là mô hình mã nguồn mở (Fair-code), mang đến quyền kiểm soát dữ liệu tuyệt đối cho tổ chức sở hữu. Doanh nghiệp có thể lựa chọn cài đặt n8n trên máy chủ riêng (Self-hosted) để tối ưu chi phí vận hành và đảm bảo an toàn thông tin nội bộ hoặc sử dụng bản Cloud nếu muốn sự tiện lợi.

Về mặt vận hành, công cụ này cũng sử dụng giao diện dạng nút (Node-based) tương tự Make, nhưng cung cấp khả năng tùy biến sâu hơn bằng JavaScript cho những tác vụ đặc thù. n8n được đánh giá là lựa chọn lý tưởng cho các đội ngũ kỹ thuật hoặc doanh nghiệp muốn một nền tảng linh hoạt, không bị giới hạn quá nhiều bởi chi phí trên mỗi tác vụ (execution) khi mở rộng quy mô hệ thống.

Ưu điểm:

Quyền kiểm soát dữ liệu tối đa, bảo mật cao nhờ cơ chế Self-hosted (tự lưu trữ).

Chi phí cực thấp khi mở rộng quy mô (Scale), không bị tính phí trên mỗi tác vụ nếu dùng bản tự cài đặt.

Khả năng tùy biến vô hạn nhờ hỗ trợ viết code JavaScript trực tiếp.

Nhược điểm:

Yêu cầu kiến thức kỹ thuật nhất định về quản trị server (máy chủ) và lập trình cơ bản.

Số lượng ứng dụng tích hợp sẵn (Native apps) ít hơn hai đối thủ, đôi khi phải kết nối thủ công qua API.

Xem chi tiết: n8n là gì?

So sánh n8n vs Make vs Zapier chi tiết

Giao diện và trải nghiệm người dùng (UX/UI)

Zapier: Đi theo triết lý tối giản, Zapier cung cấp giao diện dạng danh sách dọc (Linear). Quy trình thiết lập diễn ra từng bước một: Bước 1 (Trigger) dẫn đến Bước 2 (Action). Thiết kế này cực kỳ thân thiện với người mới bắt đầu hoặc những ai không rành công nghệ, giúp người dùng tập trung vào từng tác vụ riêng lẻ mà không bị rối mắt. Tuy nhiên, khi quy trình trở nên phức tạp với nhiều nhánh rẽ, việc quản lý trên giao diện danh sách này sẽ trở nên cồng kềnh và khó quan sát tổng thể.

Make: Nền tảng này mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng với giao diện kéo thả tự do trên một mặt phẳng vô cực (Canvas). Các module ứng dụng hiển thị dưới dạng hình tròn, kết nối với nhau bằng các đường dây logic. Người quản trị có thể phóng to, thu nhỏ, sắp xếp lại vị trí các module tùy ý. Cách hiển thị này giúp người dùng dễ dàng hình dung luồng dữ liệu chạy như thế nào và phát hiện lỗi sai ở đâu ngay lập tức.

n8n: Tương tự như Make, n8n sử dụng giao diện dạng sơ đồ nút (Node-based). Tuy nhiên, phong cách thiết kế của n8n mang hơi hướng kỹ thuật nhiều hơn, gọn gàng và chuyên nghiệp. Các đường dây kết nối trong n8n thể hiện rõ ràng luồng dữ liệu đầu vào và đầu ra, rất phù hợp cho những ai có tư duy logic hệ thống hoặc từng làm việc với các công cụ vẽ lưu đồ kỹ thuật.

Khả năng xử lý workflow phức tạp

Zapier: Dù đã cập nhật tính năng “Paths” để tạo rẽ nhánh, nhưng sức mạnh xử lý logic phức tạp không phải là thế mạnh của Zapier. Công cụ này hoạt động tốt nhất với các kịch bản tuyến tính đơn giản (A kích hoạt B). Khi cần xử lý dữ liệu mảng, vòng lặp hoặc tính toán điều kiện lồng nhau, người thiết lập sẽ gặp nhiều hạn chế và thao tác khá vất vả.

Make: Đây là "sân nhà" của Make. Hệ thống cung cấp bộ công cụ xử lý dữ liệu cực kỳ mạnh mẽ như: Router (bộ định tuyến để chia nhánh), Iterator (bộ lặp để xử lý từng mục trong danh sách) và Aggregator (bộ gộp dữ liệu). Make cho phép xây dựng những kịch bản tự động hóa chằng chịt, xử lý logic đa tầng mà vẫn giữ được sự mạch lạc trên giao diện hiển thị.

n8n: Công cụ này không hề kém cạnh Make, thậm chí còn nhỉnh hơn ở một số khía cạnh về xử lý dữ liệu thô. n8n cho phép thực hiện các thao tác Merge (gộp luồng) dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau một cách dễ dàng. Đặc biệt, khả năng viết code JavaScript trực tiếp trong các node giúp n8n giải quyết được những bài toán logic cực khó mà các công cụ No-code thuần túy có thể bó tay.

Hệ sinh thái tích hợp (Integrations)

Zapier: Đứng đầu thị trường về số lượng. Với hơn 6.000 ứng dụng có sẵn, gần như bất kỳ phần mềm nào bạn đang sử dụng đều có thể tìm thấy trên Zapier. Đây là lợi thế tuyệt đối giúp Zapier giữ chân lượng lớn người dùng doanh nghiệp sử dụng các phần mềm ít phổ biến.

Make: Sở hữu khoảng 1.600+ ứng dụng tích hợp sẵn. Dù con số khiêm tốn hơn Zapier, nhưng Make hỗ trợ rất sâu các ứng dụng phổ biến. Với những ứng dụng chưa có sẵn, người dùng hoàn toàn có thể kết nối thông qua module HTTP/API, dù thao tác này đòi hỏi chút kiến thức về kỹ thuật.

n8n: Thư viện tích hợp sẵn của n8n hiện có khoảng hơn 1.000 ứng dụng và đang tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, điểm sáng của n8n nằm ở node "HTTP Request" vô cùng linh hoạt. Bất kỳ dịch vụ nào có API, n8n đều có thể kết nối mượt mà. Ngoài ra, sức mạnh thực sự của n8n còn đến từ kho Community Nodes (Node cộng đồng). Đây là các tiện ích mở rộng do cộng đồng lập trình viên toàn cầu phát triển và chia sẻ, cho phép người dùng cài đặt thêm node mà không cần chờ bản cập nhật từ nhà phát hành.

Bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu (Security & Privacy)

Trong bối cảnh an ninh mạng là mối quan tâm hàng đầu năm 2025, cách thức các nền tảng này xử lý dữ liệu người dùng là yếu tố phân loại rõ rệt nhất.

Zapier: Là nền tảng doanh nghiệp (Enterprise-grade), Zapier tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe nhất như SOC 2 Type II và mã hóa 256-bit AES. Nền tảng này cũng cung cấp tính năng tuân thủ HIPAA (cho lĩnh vực y tế) ở các gói cao cấp. Tuy nhiên, do hoạt động hoàn toàn trên Cloud, dữ liệu của doanh nghiệp bắt buộc phải đi qua máy chủ của Zapier để xử lý. Điều này có thể là rào cản với các tổ chức có quy định cấm dữ liệu rời khỏi hạ tầng nội bộ.

Make (Integromat): Có trụ sở phát triển chính tại Châu Âu, Make đặt trọng tâm rất lớn vào việc tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Công cụ này cho phép người dùng lựa chọn khu vực lưu trữ dữ liệu (Data center) tại Mỹ hoặc Châu Âu để phù hợp với pháp lý sở tại. Tương tự Zapier, Make cũng đạt chứng chỉ SOC 2 Type II, nhưng về bản chất vẫn là giải pháp Cloud-based (dựa trên đám mây), nơi dữ liệu được xử lý trên máy chủ của nhà cung cấp.

N8n: Đây cũng là "át chủ bài" của n8n. Nhờ khả năng Self-hosted, n8n cho phép doanh nghiệp cài đặt hệ thống ngay trên máy chủ riêng. Khi đó, toàn bộ dữ liệu nhạy cảm được xử lý và lưu trữ nội bộ, không bao giờ gửi ra bên ngoài hoặc chia sẻ với bên thứ ba. Hơn nữa, nhờ đặc tính mã nguồn mở, mã nguồn của n8n có thể được kiểm tra (audit) bởi các chuyên gia bảo mật để đảm bảo không có lỗ hổng ẩn, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khối ngân hàng, tài chính hay chính phủ.

Chi phí và mô hình định giá (Pricing) – Yếu tố quyết định

Đây thường là yếu tố khiến người dùng cân nhắc chuyển đổi giữa các nền tảng:

Zapier: Được xem là giải pháp đắt đỏ nhất. Zapier tính phí dựa trên “Task” (mỗi hành động thành công là 1 task). Với các quy trình phức tạp nhiều bước, số lượng task tiêu tốn rất nhanh, khiến chi phí hàng tháng có thể tăng vọt. Gói Free của Zapier cũng khá hạn chế về tính năng (không có multi-step zaps).

Make: Có mức giá dễ chịu hơn rất nhiều. Make tính phí dựa trên "Operation". Đơn giá trên mỗi Operation rẻ hơn đáng kể so với Task của Zapier. Gói Free của Make cũng rất hào phóng, cho phép truy cập gần như đầy đủ tính năng để trải nghiệm.

N8n: Đây là "vũ khí" cạnh tranh lớn nhất của n8n. Bản Cloud: Tính phí dựa trên số lượng Workflow kích hoạt hoặc số lần chạy (Execution), thường rẻ hơn Zapier ở quy mô lớn. Bản Self-hosted: Người dùng có thể cài đặt N8n trên máy chủ riêng của mình. Khi đó, chi phí bản quyền phần mềm là miễn phí (hoặc trả phí thấp cho bản doanh nghiệp), bạn chỉ tốn tiền thuê server (VPS). Mô hình này giúp doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách khổng lồ khi hệ thống chạy hàng trăm nghìn tác vụ mỗi tháng.

Đây là “vũ khí” cạnh tranh lớn nhất của n8n.

Bảng so sánh nhanh: Tiêu chí so sánh Zapier Make (Integromat) N8n Đối tượng phù hợp Người dùng không chuyên (Non-tech), Doanh nghiệp cần thiết lập nhanh. Agency, SME, người dùng yêu thích tư duy hình ảnh (Visual). Lập trình viên, Doanh nghiệp lớn cần bảo mật & tối ưu chi phí. Giao diện (UI) Danh sách dọc (Linear) – Tối giản, dễ thao tác từng bước. Kéo thả Visual (Canvas) – Sinh động, dễ nhìn thấy toàn bộ luồng. Sơ đồ Node (Node-based) – Chuyên nghiệp, hiển thị rõ luồng dữ liệu. Hệ sinh thái 6.000+ Ứng dụng (Vua về số lượng kết nối sẵn). 1.600+ Ứng dụng phổ biến & kết nối qua API. 1.000+ Native Apps + Kho Community Nodes đa dạng + HTTP Request. Khả năng xử lý Logic Cơ bản (Gặp hạn chế khi xử lý vòng lặp hay rẽ nhánh nhiều tầng). Rất mạnh (Tích hợp sẵn Router, Iterator, Aggregator chuyên sâu). Cực mạnh & Linh hoạt (Xử lý, gộp và biến đổi dữ liệu thô xuất sắc). Bảo mật & Dữ liệu Tiêu chuẩn Enterprise (SOC 2), chạy hoàn toàn trên Cloud của Zapier. Tuân thủ GDPR, Server tại EU/US, chạy trên Cloud của Make. Self-host (Tự lưu trữ). Dữ liệu nằm trọn trong hạ tầng nội bộ của doanh nghiệp. Mô hình Chi phí Cao (Tính theo Task). Rất đắt khi mở rộng quy mô lớn. Hợp lý (Tính theo Operation). Tiết kiệm hơn Zapier đáng kể. Thấp/Miễn phí bản quyền. Chỉ tốn phí thuê Server (VPS) nếu tự cài đặt. Tùy biến bằng Code Hạn chế (Hỗ trợ Python/JS ở mức cơ bản). Hỗ trợ các hàm tương tự Excel, thao tác với JSON/XML. Tùy biến sâu vô hạn bằng JavaScript, can thiệp vào từng node.

Tổng kết

Tại sao nên chọn Zapier?

Hãy chọn Zapier nếu sự tiện lợi và tốc độ là ưu tiên số một. Đây là giải pháp “mì ăn liền” cao cấp nhất: không cần cài đặt, không cần học cách sử dụng phức tạp. Chỉ cần đăng nhập, chọn hai ứng dụng cần kết nối và hệ thống sẽ tự động vận hành. Zapier chấp nhận mức chi phí cao để đổi lấy sự đơn giản tối đa và khả năng kết nối đến hàng ngàn ứng dụng ít phổ biến mà các đối thủ chưa hỗ trợ.

Tại sao nên chọn Make?

Hãy chọn Make nếu bạn cần xử lý logic phức tạp với mức giá hợp lý. Make là điểm cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh và chi phí. Công cụ này cho phép xây dựng những quy trình rẽ nhánh chằng chịt, lọc dữ liệu kỹ càng mà vẫn giữ được sự trực quan nhờ giao diện Visual đẹp mắt. Nếu cảm thấy Zapier quá đắt đỏ hoặc quá đơn sơ, Make chính là bước nâng cấp tự nhiên và xứng đáng nhất.

Tại sao nên chọn n8n?

Hãy chọn n8n nếu bạn đề cao quyền kiểm soát và tối ưu chi phí dài hạn. Đây là công cụ duy nhất trao cho người dùng quyền làm chủ hoàn toàn: từ việc tự lưu trữ dữ liệu (Self-hosted) để bảo mật tuyệt đối, cho đến khả năng can thiệp sâu vào quy trình bằng code. n8n giúp doanh nghiệp thoát khỏi nỗi lo “chi phí tăng theo số lượng tác vụ”, vì khi tự cài đặt, bạn có thể chạy hàng triệu quy trình mà không tốn thêm một đồng phí bản quyền nào.

Kịch bản ứng dụng thực tế: Ai nên chọn công cụ nào?

Doanh nghiệp SME và người mới bắt đầu (Non-tech)

Lựa chọn tối ưu: Zapier .

. Lý do: Các chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc nhân sự Marketing/Sales thường không có nhiều thời gian để học kỹ thuật. Họ cần một công cụ “set-and-forget” (cài một lần rồi quên đi). Zapier giải quyết tốt các nhu cầu cơ bản như: Tự động gửi email khi có khách hàng mới, lưu Lead từ Facebook về Google Sheets. Dù chi phí cao, nhưng thời gian tiết kiệm được sẽ bù đắp lại tất cả.

Freelancer và Agency chuyên về automation

Lựa chọn tối ưu: Make (Integromat) .

. Lý do: Khi làm dịch vụ cho khách hàng, Agency cần một công cụ vừa mạnh mẽ để giải quyết các bài toán khó (như đồng bộ đơn hàng đa kênh, tính toán hoa hồng), vừa có giao diện trực quan để khách hàng dễ hiểu khi nghiệm thu. Make đáp ứng hoàn hảo yêu cầu này với mức chi phí vận hành thấp hơn nhiều so với Zapier, giúp tăng biên lợi nhuận cho Agency.

Doanh nghiệp lớn, Start-up công nghệ và Đội ngũ Dev

Lựa chọn tối ưu: n8n .

. Lý do: Nhóm đối tượng này thường có sẵn hạ tầng server và nhân sự am hiểu kỹ thuật. Sử dụng n8n bản Self-hosted giúp đội ngũ kỹ thuật có thể tùy biến sâu các node bằng JavaScript, kết nối trực tiếp vào database nội bộ mà không lo rò rỉ dữ liệu ra bên ngoài. Đây là giải pháp kinh tế và an toàn nhất để xây dựng hệ thống tự động hóa quy mô lớn.

Kết luận

Cuộc đua giữa n8n, Make và Zapier không nhằm tìm ra một nhà vô địch tuyệt đối, mà là để tìm ra mảnh ghép phù hợp nhất cho bức tranh vận hành của từng doanh nghiệp. Hãy bắt đầu thử nghiệm (Trial) với các gói miễn phí của từng nền tảng để đánh giá mức độ tương thích với quy trình thực tế trước khi cam kết đầu tư dài hạn. Sự lựa chọn đúng đắn hôm nay sẽ là nền móng vững chắc cho hệ thống tự động hóa của bạn trong tương lai.

Những câu hỏi thường gặp

n8n bản Self-hosted có thực sự miễn phí không? Khi chọn Self-hosted, người dùng không phải trả phí bản quyền phần mềm cho n8n (với mục đích sử dụng nội bộ hoặc phi thương mại). Tuy nhiên, bạn sẽ cần chi trả khoản phí thuê máy chủ (VPS) để cài đặt và duy trì hệ thống hoạt động.

Tôi không biết lập trình thì có dùng được n8n không? Có, nhưng sẽ gặp đôi chút khó khăn ban đầu. n8n được thiết kế theo hướng “Low-code”, nghĩa là người dùng vẫn có thể kéo thả để tạo quy trình cơ bản. Tuy nhiên, để khai thác hết sức mạnh của công cụ này, kiến thức cơ bản về JavaScript và JSON là một lợi thế lớn.

Chuyển từ Zapier sang Make có khó không? Việc chuyển đổi đòi hỏi người dùng phải xây dựng lại các kịch bản từ đầu, vì tư duy logic của hai nền tảng này khác nhau (Tuyến tính vs Sơ đồ tư duy). Tuy nhiên, Make có hỗ trợ nhập file logic trong một số trường hợp và cộng đồng hỗ trợ chuyển đổi rất đông đảo.

Tôi nên chọn cấu hình Server nào để chạy n8n mượt mà? Với nhu cầu cơ bản của doanh nghiệp nhỏ, một VPS có cấu hình 2 CPU và 4GB RAM là đủ để n8n vận hành ổn định. Khi số lượng quy trình tăng lên hàng nghìn mỗi ngày, đội ngũ kỹ thuật có thể dễ dàng nâng cấp cấu hình server.

Công cụ nào bảo mật dữ liệu tốt nhất? n8n chiếm ưu thế tuyệt đối ở tiêu chí này nhờ khả năng Self-hosted. Dữ liệu của doanh nghiệp sẽ nằm trọn vẹn trong hạ tầng nội bộ, không bị gửi đến máy chủ của bên thứ ba, đảm bảo tuân thủ các quy định bảo mật khắt khe nhất.

Zapier đắt như vậy thì tại sao nhiều người vẫn dùng? Vì Zapier sở hữu tính ổn định cực cao và thư viện kết nối khổng lồ hơn 6.000 ứng dụng. Nhiều phần mềm ít phổ biến chỉ có sẵn kết nối trên Zapier, buộc người dùng phải lựa chọn nền tảng này để tích hợp.

Có thể sử dụng kết hợp cả Zapier và Make/n8n không? Hoàn toàn được. Nhiều chuyên gia Automation sử dụng chiến lược “lai” (Hybrid): Dùng Zapier để bắt các Trigger (kích hoạt) từ những ứng dụng hiếm, sau đó gửi dữ liệu qua Webhook sang Make hoặc n8n để xử lý logic phức tạp nhằm tiết kiệm chi phí.