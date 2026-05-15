Hướng dẫn sử dụng cron job trên Hermes Agent đơn giản A-Z

Cron job giống như một “chiếc đồng hồ báo thức thông minh” dành cho các AI Agent như Hermes. Thay vì đợi lệnh từ con người, Hermes Agent sẽ căn cứ vào lịch trình được thiết lập sẵn để tự thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cron job trên Hermes Agent đơn giản, ngay cả khi bạn không phải là một chuyên gia lập trình.

Cron job là gì? Tại sao Hermes Agent cần tính năng này?

Cron job là tính năng cho phép bạn lên lịch để các AI Agent như Hermes Agent tự động thực hiện một công việc vào thời điểm cụ thể hoặc theo chu kỳ lặp lại. Tên gọi “cron” xuất phát từ hệ thống Linux, nhưng bạn không cần biết gì về Linux vẫn có thể dùng tính năng này trên Hermes Agent.

Hãy hình dung đơn giản như thế này: bạn muốn mỗi sáng 8 giờ, Hermes tự động lên mạng đọc tin tức AI, tóm tắt lại và gửi cho bạn qua Telegram. Thay vì gõ lệnh mỗi buổi sáng, bạn chỉ cần tạo một cron job một lần duy nhất và Hermes sẽ làm điều đó mãi mãi, kể cả khi bạn không mở máy tính.

Cron job trên Hermes Agent có thể làm được gì?

Cron job trên Hermes Agent có thể lên lịch tác vụ chạy một lần hoặc định kỳ, tạm dừng, tiếp tục, chỉnh sửa, kích hoạt thủ công và xóa công việc, gắn một hoặc nhiều kỹ năng vào mỗi job, gửi kết quả về chat gốc, file cục bộ hoặc nền tảng đã cấu hình và thậm chí chạy ở chế độ không dùng AI — tức là chạy script thuần túy theo lịch mà không cần LLM tham gia.

Điều ấn tượng là tất cả tính năng này đều có thể dùng qua ngôn ngữ tự nhiên. Bạn không gõ code gì phức tạp, chỉ cần nhắn tin bình thường với Hermes là đủ.

Chuẩn bị trước khi tạo cron job

Cài đặt Hermes Agent

Nếu bạn chưa cài Hermes Agent, hãy tham khảo hướng dẫn cài đặt:

Cấu hình bộ công cụ cho nền tảng cron

Trước khi tạo cron job, bạn nên kiểm tra xem nền tảng “cron” của Hermes đang được trang bị những công cụ gì. Mặc định, tác nhân cron sẽ dùng bộ công cụ bạn đã cấu hình cho nền tảng cron trong hermes tools.

Để chỉnh sửa, chạy lệnh:

hermes tools

# → Chọn nền tảng “cron” trong giao diện curses

# → Bật/tắt các bộ công cụ tương tự như với Telegram/Discord

Cú pháp lịch trình: Cách viết thời gian chạy

Đây là phần nhiều người bối rối nhất. Hermes hỗ trợ nhiều cách viết thời gian, từ đơn giản đến chi tiết.

Cách 1 — Chạy sau X phút/giờ (một lần duy nhất)

Dùng khi bạn muốn nhắc nhở hoặc xử lý việc gì đó sau một khoảng thời gian ngắn.

30m → chạy sau 30 phút nữa

2h → chạy sau 2 tiếng nữa

Ví dụ áp dụng khi tạo job:

/cron add 30m “Nhắc tôi kiểm tra kết quả build”

Cách 2 — Lặp lại đều đặn theo khoảng thời gian

Dùng khi bạn muốn job chạy liên tục, cứ sau mỗi X thời gian lại chạy một lần.

every 30m → cứ 30 phút chạy một lần

every 2h → cứ 2 tiếng chạy một lần

every 1d → cứ một ngày chạy một lần

Ví dụ áp dụng khi tạo job:

/cron add “every 2h” “Kiểm tra trạng thái server”

Cách 3 — Cú pháp cron 5 ký tự (đặt giờ cụ thể trong ngày/tuần)

Dùng khi bạn muốn job chạy vào một giờ cố định mỗi ngày, hoặc vào một ngày cụ thể trong tuần/tháng.

Cú pháp gồm 5 con số cách nhau bởi dấu cách:

phút giờ ngày-trong-tháng tháng ngày-trong-tuần

Dấu * nghĩa là “bất kỳ” (không quan tâm giá trị đó). Ví dụ Ý nghĩa 0 9 * * * 9 giờ sáng mỗi ngày 0 8 * * 1-5 8 giờ sáng, từ thứ Hai đến thứ Sáu 0 18 * * 1 6 giờ chiều mỗi thứ Hai 0 9 * * 0 9 giờ sáng mỗi Chủ Nhật

Ví dụ áp dụng khi tạo job:

hermes cron create “0 9 * * *” “Tóm tắt tin tức AI và gửi qua Telegram”

Cách 4 — Ngày giờ cụ thể (chạy đúng một lần)

Dùng khi bạn muốn job chạy vào đúng một thời điểm xác định.

2026-06-15T09:00:00 → chạy lúc 9 giờ sáng ngày 15/06/2026

Tóm lại: khi bạn thấy “every 2h” hay “0 9 * * *” xuất hiện trong các lệnh ở phần tạo cron job bên dưới, đó chính là phần lịch trình. Bạn có thể thay thế bằng bất kỳ cú pháp nào trong 4 cách trên tùy nhu cầu của mình.

Cách tạo và sử dụng cron job trên Hermes Agent (3 phương thức)

Phương thức 1: Tạo qua lệnh /cron trong Chat

Đây là cách nhanh nhất nếu bạn đang chat với Hermes:

/cron add 30m "Nhắc tôi kiểm tra kết quả build"

/cron add "every 2h" "Kiểm tra trạng thái server"

/cron add "every 1h" "Tóm tắt các bài viết mới trong feed" --skill blogwatcher

/cron add "every 1h" "Kết hợp hai nguồn dữ liệu và tạo bản tin" --skill blogwatcher --skill maps

Phương thức 2: Tạo qua CLI dòng lệnh

Dùng terminal trên máy tính:

hermes cron create "every 2h" "Kiểm tra trạng thái server"

hermes cron create "every 1h" "Tóm tắt bài viết mới" --skill blogwatcher

hermes cron create "every 1h" "Kết hợp dữ liệu từ hai kỹ năng" \ --skill blogwatcher \ --skill maps \ --name "Bản tin tổng hợp"

Phương thức 3: Tạo bằng ngôn ngữ tự nhiên

Bạn chỉ cần nhắn tin như đang nói chuyện bình thường (trên Hermes hoặc qua Telegram/Discord đều được):

"Mỗi sáng 9 giờ, hãy lên Hacker News tìm tin tức AI mới nhất và gửi tóm tắt cho tôi qua Telegram."

Hermes sẽ tự dùng công cụ cronjob nội bộ để xử lý yêu cầu này mà không cần bạn gõ thêm bất cứ lệnh nào.

Gắn kỹ năng (Skills) vào cron job

“Kỹ năng” (skill) trong Hermes là các tệp Markdown chứa hướng dẫn và quy trình tái sử dụng. Việc gắn kỹ năng vào cron job giúp tác nhân biết chính xác cần làm gì mà không cần bạn viết lại toàn bộ hướng dẫn trong mỗi lần tạo job.

Gắn một kỹ năng

cronjob( action="create", skills=["blogwatcher"], prompt="Kiểm tra các feed đã cấu hình và tóm tắt nội dung mới.", schedule="0 9 * * *", name="Tin tức buổi sáng", )

Gắn nhiều kỹ năng cùng lúc

Các kỹ năng được nạp theo thứ tự. Prompt trở thành lớp hướng dẫn tác vụ đặt lên trên các kỹ năng đó. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn tác nhân định thời kế thừa các quy trình có thể tái sử dụng mà không cần nhồi toàn bộ nội dung kỹ năng vào prompt của cron job.

cronjob( action="create", skills=["blogwatcher", "maps"], prompt="Tìm sự kiện địa phương mới và địa điểm thú vị gần đây, rồi tổng hợp thành một bản tin ngắn.", schedule="every 6h", name="Bản tin địa phương", )

Quản lý cron job: Xem, sửa, tạm dừng, xóa

Một trong những điểm mạnh của Hermes là bạn không cần xóa và tạo lại job mỗi khi muốn thay đổi — chỉ cần chỉnh sửa trực tiếp.

Xem danh sách cron job

hermes cron list

# Hoặc trong chat:

/cron list

Lệnh này hiển thị toàn bộ job đang có, kèm ID, lịch trình, trạng thái và lần chạy kế tiếp.

Chỉnh sửa cron job đang chạy

# Thay đổi lịch trình

/cron edit <job_id> --schedule "every 4h"

hermes cron edit <job_id> --schedule "every 4h"

# Thay đổi nội dung prompt

/cron edit <job_id> --prompt "Dùng hướng dẫn đã cập nhật"

# Thêm hoặc thay đổi kỹ năng

/cron edit <job_id> --skill blogwatcher --skill maps

hermes cron edit <job_id> --add-skill maps

# Xóa một kỹ năng cụ thể

/cron edit <job_id> --remove-skill blogwatcher

# Xóa tất cả kỹ năng

/cron edit <job_id> --clear-skills

Tạm dừng và tiếp tục

# Tạm dừng job (không xóa, chỉ dừng chạy)

cronjob(action="pause", job_id="abc123")

# Tiếp tục job đã tạm dừng

cronjob(action="resume", job_id="abc123")

Kích hoạt thủ công ngay lập tức

Đôi khi bạn muốn chạy thử job ngay mà không cần đợi đến giờ đã lên lịch:

cronjob(action="run", job_id="abc123")

Xóa cron job

cronjob(action="remove", job_id="abc123")

# Hoặc trong CLI:

hermes cron remove <job_id>

Xóa tất cả các cron job

Mở chat với Hermes (CLI chat hoặc Telegram) và nhắn:

"Xóa tất cả cron job đang có"

Chạy cron job trong thư mục dự án cụ thể

Mặc định, cron job chạy tách biệt khỏi mọi thư mục dự án. Nhưng nếu bạn cần job đọc file code, tài liệu dự án, hoặc viết kết quả vào thư mục cụ thể, hãy dùng tham số –workdir:

# Qua CLI

hermes cron create "every 1d at 09:00" \ "Kiểm tra các PR mở, tóm tắt tình trạng CI và gửi lên #eng" \ --workdir /home/me/projects/acme

# Qua công cụ cronjob trong chat

cronjob( action="create", schedule="every 1d at 09:00", workdir="/home/me/projects/acme", prompt="Kiểm tra các PR mở, tóm tắt tình trạng CI và gửi lên #eng", )

Khi workdir được đặt, các file cấu hình như AGENTS.md, CLAUDE.md và .cursorrules trong thư mục đó sẽ được tự động nạp vào system prompt. Ngoài ra, các công cụ terminal, read_file, write_file, patch, search_files và execute_code đều dùng thư mục đó làm thư mục làm việc. Đường dẫn phải là đường dẫn tuyệt đối và thư mục phải tồn tại sẵn — đường dẫn tương đối hoặc thư mục chưa có sẽ bị từ chối.

Để xóa workdir và khôi phục về hành vi mặc định:

hermes cron edit <job_id> --workdir ""

Chế độ No-Agent: Chạy script thuần túy không cần AI

Đây là tính năng ít người biết nhưng rất hữu ích. Chế độ no-agent cho phép chạy một script theo lịch, kết quả stdout được gửi trực tiếp — không có LLM nào tham gia.

Điều này đặc biệt phù hợp khi bạn có sẵn một script Python hoặc shell đã viết sẵn, không cần AI tổng hợp kết quả, chỉ cần chạy định kỳ và nhận output thô. Ví dụ: script kiểm tra trạng thái database, script backup file, script đồng bộ dữ liệu…

cronjob( action="create", schedule="0 * * * *", script="/home/me/scripts/check_db.py", name="Kiểm tra database mỗi giờ", )

Gửi kết quả về Telegram, Discord

Những job được tạo từ nền tảng nhắn tin (Telegram, Discord…) sẽ tự động gửi kết quả trở lại đúng chat đó. Bạn cũng có thể chỉ định nơi nhận một cách tường minh.

Ví dụ cấu trúc một job hoàn chỉnh với thông tin gửi kết quả:

{ "name": "Bản tin AI hàng ngày", "prompt": "Tóm tắt tin tức AI và các vòng gọi vốn hôm nay", "schedule": "0 9 * * *", "deliver": "telegram:-1001234567890" }

Để gửi về file cục bộ thay vì nền tảng chat, bạn chỉ cần dùng công cụ write_file trong prompt của job, Hermes sẽ lưu kết quả vào đường dẫn bạn chỉ định.

Những lưu ý quan trọng khi dùng cron job

Cron job không thể tạo thêm cron job khác: Hermes vô hiệu hóa công cụ quản lý cron bên trong các phiên chạy cron để ngăn vòng lặp lên lịch không kiểm soát được. Đây là thiết kế cố ý để đảm bảo an toàn.

Workdir jobs chạy tuần tự, không song song: Các job có workdir chạy theo thứ tự trên mỗi vòng kiểm tra của bộ lập lịch, không chạy song song — bởi vì TERMINAL_CWD là biến toàn cục của tiến trình, hai job workdir chạy đồng thời sẽ làm hỏng thư mục làm việc của nhau.

Bộ lập lịch kiểm tra mỗi 60 giây: Bộ lập lịch chạy theo chu kỳ mặc định là 60 giây một lần. Điều này có nghĩa job của bạn có thể chạy trễ tối đa 1 phút so với giờ đã đặt là hoàn toàn bình thường.

Kiểm tra log khi job có vấn đề:

hermes cron logs <job_id>

Lệnh này cho phép xem lịch sử thực thi và chi tiết lỗi của từng job.

Kết luận

Cron job là tính năng biến Hermes Agent từ một AI “trả lời khi được hỏi” thành một AI thực sự chủ động. Thay vì ngồi chờ bạn gõ lệnh, Hermes có thể tự mình theo dõi thị trường, tóm tắt thông tin, kiểm tra hệ thống, và báo cáo cho bạn. Tất cả theo lịch trình bạn đã định sẵn.

Hãy bắt đầu với một job nhỏ rồi dần dần mở rộng sang các tác vụ phức tạp hơn. Càng dùng nhiều, bạn sẽ càng nhận ra có bao nhiêu việc lặp đi lặp lại hàng ngày mà một AI Agent có thể xử lý thay bạn.

Những câu hỏi thường gặp

Cron job có chạy khi tắt máy tính không? Nếu cài Hermes Agent trên máy tính và máy tắt hoặc gateway Hermes dừng lại, cron job cũng dừng theo. Để job chạy 24/7, bạn cần cài Hermes trên một VPS hoặc server luôn bật.

Có giới hạn số lượng cron job không? Về lý thuyết không có giới hạn cứng từ phía Hermes. Tuy nhiên, mỗi job khi chạy sẽ gọi LLM (trừ chế độ no-agent), nên số lượng job nhiều đồng nghĩa với chi phí API tăng theo. Hãy cân nhắc tần suất và độ phức tạp của từng job.

Job thất bại thì có tự chạy lại không? Hiện tại Hermes không có cơ chế tự động retry khi job thất bại. Job sẽ đơn giản ghi nhận trạng thái lỗi và chờ đến lần kích hoạt tiếp theo theo lịch đã đặt. Bạn có thể dùng hermes cron logs <id> để xem nguyên nhân lỗi.

Có thể dùng nhiều mô hình AI khác nhau cho từng cron job không? Có. Cấu trúc dữ liệu của mỗi job có trường model và provider riêng biệt, cho phép bạn chỉ định mô hình cụ thể cho từng job thay vì dùng mô hình mặc định của hệ thống.