Hướng dẫn sử dụng Hermes Agent để code A-Z

Hãy thử tưởng tượng bạn có một trợ lý lập trình không bao giờ quên — không quên quy ước đặt tên biến trong dự án của bạn, không quên nhánh Git nào đang dùng, không quên cách bạn thích tổ chức thư mục. Tuần này bạn dùng, tháng sau bạn quay lại, trợ lý đó vẫn nhớ tất cả và còn trở nên thành thạo hơn so với lần trước. Đó chính xác là thứ mà Hermes Agent đang cố gắng trở thành. Hãy cùng Tino tìm hiểu cách sử dụng Hermes Agent để code qua bài viết dưới đây nhé!

Hermes Agent dùng để code được không?

Hermes Agent phù hợp cho tác vụ lập trình nào?

Làm việc trực tiếp trong terminal trở nên dễ dàng hơn với Hermes Agent vì công cụ này có thể đọc thông báo lỗi, phân tích code và gợi ý cách sửa theo thời gian thực. Script và lệnh có thể được thực thi trong môi trường kiểm soát, hữu ích cho các tác vụ kỹ thuật. Hermes có thể hỗ trợ phát triển bằng cách chạy code, kiểm tra đầu ra và tự động hóa quy trình lập trình.

Hermes Agent phù hợp cho tác vụ lập trình nào?

Cụ thể, Hermes Agent phù hợp với các tình huống sau:

Quản lý dự án dài hạn: Khi bạn cần một trợ lý nhớ nguyên cả kiến trúc dự án qua nhiều tuần làm việc, không phải giải thích lại từ đầu mỗi ngày.

Khi bạn cần một trợ lý nhớ nguyên cả kiến trúc dự án qua nhiều tuần làm việc, không phải giải thích lại từ đầu mỗi ngày. Tự động hóa quy trình lặp lại: Hermes có sẵn các kỹ năng để xem xét pull request, phân tích diff và đặt comment trực tiếp qua GitHub CLI, quản lý vòng đời PR từ tạo nhánh, commit, mở PR cho đến khi merge, tạo và phân loại GitHub issues.

Hermes có sẵn các kỹ năng để xem xét pull request, phân tích diff và đặt comment trực tiếp qua GitHub CLI, quản lý vòng đời PR từ tạo nhánh, commit, mở PR cho đến khi merge, tạo và phân loại GitHub issues. Chạy tác vụ nền không cần giám sát: Hermes tách biệt nơi chạy khỏi nơi bạn giao tiếp. Bạn có thể nhắn tin từ Telegram trên điện thoại trong khi agent thực thi trên một worker serverless. Điều này làm cho những tác vụ cần kiên nhẫn như “theo dõi repo này và tạo issue khi bộ test bắt đầu thất bại” trở nên hoàn toàn khả thi.

Hermes tách biệt nơi chạy khỏi nơi bạn giao tiếp. Bạn có thể nhắn tin từ Telegram trên điện thoại trong khi agent thực thi trên một worker serverless. Điều này làm cho những tác vụ cần kiên nhẫn như “theo dõi repo này và tạo issue khi bộ test bắt đầu thất bại” trở nên hoàn toàn khả thi. Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu kỹ thuật: Hermes có thể tìm kiếm web, đọc tài liệu, tổng hợp thông tin và lưu lại thành kiến thức tái sử dụng cho dự án của bạn.

Khi nào nên dùng Claude Code thay vì Hermes Agent?

Cộng đồng developer phần lớn đã đồng thuận: dùng Claude Code cho việc lập trình và Hermes cho mọi thứ khác. Nếu bạn cần một AI viết code tốt hơn, nhanh hơn, Claude Code là lựa chọn rõ ràng. Còn nếu bạn muốn một AI xử lý vòng học lâu dài và bộ nhớ xuyên phiên, Hermes Agent là lựa chọn đúng.

Thực tế, nhiều developer đang dùng cả hai song song. Kiến trúc phổ biến là: Hermes nhận nhiệm vụ qua Telegram, sau đó ủy quyền công việc code cho Claude Code thông qua SubAgent, rồi trả kết quả về kênh giao tiếp của bạn.

Hướng dẫn sử dụng Hermes Agent để code

Cài đặt Hermes Agent

Trước khi cài đặt, hãy đảm bảo máy bạn đáp ứng:

Hệ điều hành: Linux (Ubuntu 20.04+), macOS 12+, hoặc Windows (qua WSL2 hoặc native PowerShell — beta)

Python 3.11 trở lên

Ít nhất 4 GB RAM (khuyến nghị chính thức — 2 GB có thể gây mất ổn định)

Kết nối internet để lấy API key từ nhà cung cấp mô hình

Cài đặt trên Linux/macOS

Chỉ cần một lệnh duy nhất trong terminal:

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh | bash

Trình cài đặt tự phát hiện môi trường và cài mọi thứ tự động. Trên Android (Termux), cùng một lệnh curl cũng hoạt động — trình cài đặt tự nhận diện Termux.

Sau khi cài xong, chạy wizard thiết lập:

hermes setup

Cài đặt trên Linux/macOS

Wizard sẽ hỏi bạn muốn dùng nhà cung cấp mô hình nào, API key và có muốn kết nối với kênh nhắn tin không (Telegram, Discord, …).

Cài đặt trên Linux/macOS

Tham khảo chi tiết: Cách cài đặt và sử dụng Hermes Agent trên VPS

Cài đặt trên Windows

Windows native được hỗ trợ ở dạng early beta — lệnh PowerShell dưới đây cài tự động mọi thứ, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần gặp một số góc cạnh thô và báo lỗi nếu gặp vấn đề. Nếu muốn ổn định hơn, WSL2 vẫn là con đường được kiểm thử nhiều nhất.

irm https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.ps1 | iex

Để kiểm tra cài đặt thành công:

hermes --version

hermes doctor # chẩn đoán nếu có vấn đề

Tham khảo chi tiết: Cách cài đặt Hermes Agent trên máy tính Windows

Cách chọn mô hình AI cho Hermes Agent khi Code

Một trong những ưu điểm lớn nhất của Hermes Agent là không bị khóa vào một nhà cung cấp duy nhất.

Bạn có thể dùng bất kỳ mô hình nào: Nous Portal, OpenRouter (hơn 200 mô hình), NVIDIA NIM, Xiaomi MiMo, OpenAI, Hugging Face, hoặc endpoint riêng của bạn. Chuyển đổi bằng lệnh hermes model mà không cần thay đổi code.

Để chuyển mô hình, dùng lệnh:

hermes model

Một menu tương tác sẽ hiện ra cho bạn chọn nhà cung cấp và mô hình cụ thể.

Gợi ý thực tế cho tác vụ lập trình:

OpenCode Go hiện đang bundle DeepSeek V4-Pro và MiMo-V2.5-Pro sau một API key duy nhất. MiMo-V2.5-Pro đạt 78.9 điểm trên SWE-bench Verified với giấy phép MIT và ngữ cảnh 1 triệu token.

OpenRouter là điểm khởi đầu dễ nhất nếu bạn mới bắt đầu: một API key, truy cập 200+ mô hình, không bị ràng buộc với bất kỳ nhà cung cấp nào.

Cách sử dụng Hermes Agent để code

Bước 1 – Khởi động và thiết lập ban đầu

Sau khi cài xong và thiết lập API key, khởi động Hermes bằng:

hermes

Khởi động và thiết lập ban đầu

Để dùng giao diện terminal đầy đủ (TUI) với nhiều tính năng hơn, bạn có thể sử dụng lệnh:

hermes --tui

Giao diện TUI bao gồm trình soạn thảo nhiều dòng, tự động gợi ý lệnh slash, lịch sử hội thoại, khả năng ngắt và chuyển hướng tác vụ, cùng đầu ra streaming của công cụ.

Nếu bạn có file cấu hình dự án như CLAUDE.md, .cursorrules hay AGENTS.md, hãy đặt trong thư mục gốc của dự án. Hermes sẽ đọc .hermes.md, AGENTS.md, CLAUDE.md, .cursorrules và đi sâu vào repo khi các công cụ chạm vào thư mục mới. Đây là cách nhanh nhất để Hermes hiểu bối cảnh dự án của bạn ngay từ đầu.

Bước 2 – Giao nhiệm vụ lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên

Không cần học cú pháp đặc biệt. Bạn chỉ cần mô tả bài toán bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ:

“Hãy tạo một trang web bán hàng đơn giản bằng ngôn ngữ React, có giỏ hàng và thanh toán qua ví điện tử“

Giao nhiệm vụ lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên

Hermes sẽ diễn giải yêu cầu và thực thi các hành động, bao gồm cả lệnh terminal nếu cần, trả về kết quả thực tế thay vì chỉ văn bản phản hồi.

Giao nhiệm vụ lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên

Kiểm tra kết quả theo hướng dẫn từ Hermes:

Giao nhiệm vụ lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên

Giao nhiệm vụ lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên

Giao nhiệm vụ lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên

Mẹo quan trọng: Lần đầu tiên giao task phức tạp, hãy mô tả rõ ngữ cảnh: ngôn ngữ lập trình, framework đang dùng và mục tiêu cuối cùng là gì. Từ lần thứ hai trở đi, Hermes đã nhớ và bạn không cần nhắc lại.

Bước 3 – Để Hermes tự học và tạo skill

Đây là tính năng làm nên sự khác biệt của Hermes so với mọi công cụ AI khác.

Khi bạn tương tác nhiều hơn với Hermes, agent tự động trích xuất các kỹ năng có thể tái sử dụng từ những tác vụ đã hoàn thành thành công. Bạn có thể xem chúng bằng lệnh hermes tools. Đây là cơ chế cốt lõi đằng sau tính năng “càng dùng càng thông minh” — Hermes liên tục học qua thực hành và xây dựng thư viện kỹ năng riêng cho bạn.

Ví dụ: Sau khi bạn nhờ Hermes setup môi trường Docker cho dự án Python lần đầu, lần sau khi bạn nói “setup Docker cho dự án mới”, Hermes sẽ tự động dùng lại skill đã học, thực thi nhanh hơn và không hỏi lại những câu hỏi đã biết câu trả lời.

Bạn cũng có thể đặt mục tiêu dài hạn cho Hermes:

/goal Theo dõi test suite của repo này và báo cáo qua Telegram mỗi khi có test thất bại

Lệnh /goal đặt mục tiêu bền vững và bắt đầu lượt đầu tiên. Sau mỗi lượt, một mô hình phụ sẽ kiểm tra xem mục tiêu đã đạt chưa. Nếu chưa, agent tiếp tục, với giới hạn tối đa 20 lượt.

Bước 4 – Kết hợp Hermes với Claude Code để tối đa hiệu quả (tùy chọn)

Cách mà nhiều developer chuyên nghiệp đang dùng là kết hợp cả hai:

Claude Code — để viết, refactor, debug code trực tiếp trong IDE hoặc terminal, với độ chính xác cao nhất.

— để viết, refactor, debug code trực tiếp trong IDE hoặc terminal, với độ chính xác cao nhất. Hermes Agent — để quản lý bối cảnh dự án dài hạn, tự động hóa tác vụ lặp lại, theo dõi CI/CD, và làm cầu nối giữa các công cụ.

Hermes tự hiển thị như một MCP server để Claude Code hoặc Cursor có thể đọc trạng thái nhắn tin của Hermes. Ngoài ra, công cụ này cũng cung cấp delegate_task cho các tác vụ ngắn, đồng bộ mà không cần đến độ bền của Kanban.

Mẹo dùng Hermes Agent để code hiệu quả hơn

Tạo file .hermes.md trong dự án: Đây là nơi bạn ghi quy ước của dự án — cách đặt tên biến, cấu trúc thư mục, cách chạy test. Hermes đọc file này mỗi lần bắt đầu làm việc trong thư mục đó.

Đây là nơi bạn ghi quy ước của dự án — cách đặt tên biến, cấu trúc thư mục, cách chạy test. Hermes đọc file này mỗi lần bắt đầu làm việc trong thư mục đó. Dùng Kanban để quản lý nhiều task song song: Hermes Kanban hiện hỗ trợ số lượng board và dự án không giới hạn, và bạn có thể đăng ký nhận cập nhật từ một dự án về kênh nhắn tin chính của mình. Thay vì mở nhiều terminal, bạn giao hết cho Hermes xử lý song song.

Hermes Kanban hiện hỗ trợ số lượng board và dự án không giới hạn, và bạn có thể đăng ký nhận cập nhật từ một dự án về kênh nhắn tin chính của mình. Thay vì mở nhiều terminal, bạn giao hết cho Hermes xử lý song song. Dùng lệnh /rollback khi Hermes làm hỏng gì đó: Checkpoints v2 với /rollback cho phép bạn quay lại trạng thái trước khi agent thực hiện thay đổi. Tính năng này cực kỳ hữu ích khi Hermes tự ý sửa file và kết quả không như ý.

Checkpoints v2 với /rollback cho phép bạn quay lại trạng thái trước khi agent thực hiện thay đổi. Tính năng này cực kỳ hữu ích khi Hermes tự ý sửa file và kết quả không như ý. Chạy hermes update thường xuyên: Nhóm phát triển đang cập nhật rất tích cực. Phiên bản v0.13.0 ra ngày 7 tháng 5 năm 2026 có tới 864 commit, 588 pull request được merge từ 295 developer.

Nhóm phát triển đang cập nhật rất tích cực. Phiên bản v0.13.0 ra ngày 7 tháng 5 năm 2026 có tới 864 commit, 588 pull request được merge từ 295 developer. Bật tính năng redaction bí mật: Tính năng ẩn bí mật (secret redaction) được bật mặc định, rất quan trọng khi bạn chạy Hermes như một gateway tự lưu trữ kết nối với các ứng dụng chat. Điều này giúp bảo vệ API key và thông tin nhạy cảm không bị lộ trong log.

Mẹo dùng Hermes Agent để code hiệu quả hơn

Các bài viết liên quan:

Kết luận

Hermes Agent không phải công cụ thay thế cho IDE hay cho những trợ lý code chuyên sâu như Claude Code. Điểm mạnh thực sự của Hermes nằm ở chỗ khác: đây là lớp “trí nhớ và tự động hóa” mà một developer cần để không phải giải thích lại bối cảnh dự án mỗi ngày, không phải thủ công hóa những quy trình lặp đi lặp lại và không phải mất thời gian điều phối khi làm nhiều việc song song.

Bắt đầu chỉ với một lệnh, một tuần thử nghiệm, và bạn sẽ thấy sự khác biệt so với mọi công cụ AI bạn từng dùng trước đây.

Những câu hỏi thường gặp

Hermes Agent có miễn phí không? Hermes Agent là mã nguồn mở, phát hành theo giấy phép MIT — tức là hoàn toàn miễn phí để tải về và sử dụng. Chi phí duy nhất là tiền API key của nhà cung cấp mô hình AI bạn chọn (OpenRouter, OpenAI, Nous Portal, …). Bạn không trả tiền cho Nous Research.

Dữ liệu của tôi có được bảo mật không? Toàn bộ dữ liệu ở lại trên máy của bạn. Không có telemetry, không tracking, không cloud lock-in. Đây là một trong những lý do lớn khiến giới developer ưa chuộng Hermes hơn các công cụ SaaS.

Hermes Agent có chạy được trên điện thoại không? Trên Android, bạn có thể cài Hermes thông qua Termux bằng cùng một lệnh curl như trên Linux — trình cài đặt tự phát hiện môi trường Termux. Tuy nhiên, một số tính năng phụ thuộc vào voice (nhận diện giọng nói) hiện chưa tương thích với Android.

Hermes Agent hỗ trợ những ngôn ngữ lập trình nào? Hermes Agent không giới hạn ở ngôn ngữ lập trình cụ thể. Khả năng xử lý ngôn ngữ hoàn toàn phụ thuộc vào mô hình AI bạn chọn. Với các mô hình hiện đại như DeepSeek V4-Pro hay Claude Sonnet/Opus qua OpenRouter, bạn có thể làm việc với Python, JavaScript/TypeScript, Go, Rust, Java, và hầu hết ngôn ngữ phổ biến.

Tôi đang dùng OpenClaw, có chuyển sang Hermes được không? Hermes có sẵn lệnh hermes claw migrate để chuyển cấu hình và cài đặt từ OpenClaw. Thư viện kỹ năng cần được xây dựng lại vì Hermes không tải kỹ năng từ cộng đồng mà tự tạo từ workflow thực tế của bạn. Hầu hết người dùng sau khi chuyển đổi cho biết vòng tự cải thiện đã tái tạo các kỹ năng thường dùng nhanh hơn dự kiến.