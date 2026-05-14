Cộng đồng đã làm gì với Hermes Agent? Những use case thực tế đáng kinh ngạc

Hermes Agent — sản phẩm mã nguồn mở của Nous Research ra mắt vào tháng 2/2026 — đang cho thấy câu trả lời rõ ràng hơn bao giờ hết về AI Agent. Không phải từ quảng cáo của nhà sản xuất, mà từ chính những người dùng thực tế: các lập trình viên, nhà nghiên cứu, người kinh doanh và cả những bạn hoàn toàn không rành kỹ thuật — tất cả đều đang xây dựng những thứ đáng kinh ngạc với công cụ này. Cùng Tino khám phá cộng đồng đã làm gì với Hermes Agent qua bài viết dưới đây nhé!

Tại sao cộng đồng quan tâm đến Hermes Agent?

Điểm hấp dẫn của Hermes Agent nằm ở 4 yếu tố chính:

Thứ nhất, Hermes Agent có persistent memory: Công cụ này có thể lưu và tìm lại thông tin từ các phiên làm việc trước, phù hợp với những dự án kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần.

Thứ hai, Hermes Agent có skills system: Sau khi xử lý một tác vụ phức tạp, agent có thể biến kinh nghiệm thành kỹ năng có thể tái sử dụng. Đây là yếu tố khiến Hermes Agent phù hợp với workflow lặp lại.

Thứ ba, Hermes Agent có thể hoạt động qua nhiều nền tảng: Người dùng có thể tương tác qua Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Email, CLI và nhiều kênh khác, thay vì bị giới hạn trong một giao diện duy nhất.

Thứ tư, Hermes Agent phù hợp với self-hosting: Người dùng có thể triển khai trên VPS giá thấp, máy cá nhân, Raspberry Pi, server riêng hoặc môi trường cloud. GitHub README của dự án nhấn mạnh khả năng chạy trên VPS, GPU cluster hoặc hạ tầng serverless.

Cộng đồng đã làm gì với Hermes Agent?

Một megathread trên Reddit r/hermesagent đã tổng hợp 276 use case, chia thành 16 nhóm, lấy từ 12 nguồn như Reddit, X/Twitter, GitHub, YouTube, Hacker News, blog, podcast, LinkedIn, Product Hunt và GitHub Gists.

Theo phần tóm tắt của bài Reddit, ba nhóm có số lượng use case nổi bật gồm Integrations, Dev Workflow và Personal Assistant; ba nguồn đóng góp nhiều nhất là GitHub, X/Twitter và Reddit.

Điều này cho thấy Hermes Agent không chỉ được dùng bởi developer, mà còn xuất hiện trong các tình huống vận hành doanh nghiệp, sáng tạo nội dung, nghiên cứu, trợ lý cá nhân, quản lý chi phí, bảo mật và triển khai hạ tầng.

Những use case nổi bật nhất

1. Dev Workflow — Lập Trình và tự động hóa quy trình

Đây là nhóm đông nhất trong cộng đồng. Các lập trình viên sử dụng Hermes Agent để đọc codebase, tự động hóa quy trình phát triển phần mềm, theo dõi thay đổi file, điều phối nhiều agent, kiểm tra chất lượng code và tạo kỹ năng mới từ workflow lập trình. Use Case Mô Tả Nguồn Giám sát workflow agent-to-agent Dùng Codex + GPT-5.4 theo dõi luồng agent-to-agent đang chạy, phát hiện chỗ lỗi và tự sửa cho đến khi hoạt động ổn định @gkisokay · X · 2026-04-17 Chế độ “converse trước khi hành động” Plugin một lệnh giúp agent không chạy bất kỳ tool nào cho đến khi người dùng xác nhận — tránh việc agent tự ý sửa file khi chưa được phép @ibrandis · Discord Đo lường chi phí token thực tế Phân tích 6 bản ghi request, phát hiện 73% mỗi API call là chi phí cố định — làm cơ sở tối ưu hóa chi phí triển khai @Bichev · GitHub 2026 Lớp nhận thức cục bộ (local cognition layer) Xây hệ thống bộ nhớ và nhận thức chạy hoàn toàn trên máy, không phụ thuộc đám mây @hackafterdark · Discord Hackathon tự động Cấu hình agent tên Reina tham gia hackathon liên tiếp, sử dụng API key tạm thời được cấp trong từng sự kiện @0xchauncy · Discord · 2026-03-15 Phân tích code thông minh với 52 công cụ Tích hợp jMunch MCP suite (tree-sitter) cung cấp 52 công cụ phân tích code, tra cứu tài liệu và xử lý dữ liệu dạng bảng @jgravelle · GitHub 2026 Từ không code 20 năm đến tự làm app Người dùng cho biết không viết code trong 20 năm, sau khi dùng Hermes Agent cùng Claude Code đã bắt đầu vibe-code lại @petllama · Discord Hermes MCP server để Claude Desktop dùng tools Xây dựng hermes-mcp-server, biến Hermes thành MCP server đầy đủ, để Claude Desktop/Cursor/bất kỳ MCP client nào dùng được 9 tool của Hermes @buray · Discord · 2026-02-26 Hook tự động thay thế tool tốt hơn Tạo hook để mỗi lần agent hoạt động, tự động dùng tool chỉnh sửa code ngoài tốt hơn tool mặc định — chạy ở mọi cơ hội @stefan171 · Discord · 2026-04-13 Kiểm toán 129 phiên làm việc trong 23 ngày Chạy script kiểm tra toàn bộ lịch sử phiên để đánh giá mức độ tuân thủ cổng phê duyệt — phát hiện 112/129 phiên có ít nhất một vi phạm @tcollins024 · GitHub 2026 Multi-agent pod M2 Ultra với Mem0 + Qdrant Triển khai hệ thống CCD v1.0-alpha với nhiều agent profile (raoh, juza, rei, ken) trên chip M2 Ultra, bộ nhớ Mem0 trên Qdrant @autholykos · GitHub 2026 LLM không bao giờ đụng vào disk Xây kernel tùy chỉnh: LLM chỉ trích xuất tín hiệu ngữ nghĩa, backend Python biên dịch thành node/edge và lưu vào SQLite FTS5 — tránh LLM ghi trực tiếp file markdown @lauratom · Discord · 2026-04-04 Memory kernel 200-400 giờ với 3 lớp Sau 3 lần thất bại (149 giờ đổ bể), xây được bộ nhớ 3 lớp: L1 Hindsight, L2 Graphiti, L3 MemPalace — kết hợp điểm mạnh của từng hệ thống @lauratom · Discord 12 instance Hermes chạy song song mỗi ngày Teknium (đồng sáng lập Nous Research) dùng 12 instance Hermes mỗi ngày để build chính Hermes Agent, monitor hạ tầng backend và tạo môi trường RL mới @Teknium · X · 2026-04-25 Hermes tự sửa code nội bộ Agent tự sửa code bên trong mình — người dùng lo ngại sẽ bị ghi đè khi update, tìm cách giới hạn phạm vi thay đổi @brennerspear · Discord · 2026-04-16

2. Personal Assistant — Trợ lý cá nhân

Hermes Agent hoạt động như một “thư ký thông minh” — nhớ sở thích của bạn, chủ động xử lý công việc và báo cáo kết quả qua điện thoại.

3. Integrations — Tích hợp dịch vụ và công cụ

Cộng đồng đang mở rộng Hermes Agent bằng cách kết nối với hàng chục dịch vụ bên ngoài.

Use Case Mô Tả Nguồn Kết nối Hindsight Cloud Memory Tích hợp Hermes Agent với Hindsight Cloud — hệ thống bộ nhớ AI agent hiệu suất cao Vectorize.io · LinkedIn · 2026 Hermes + Browser Harness trên Hostinger VPS Hướng dẫn cài đặt đầy đủ copy-paste: Hermes + Browser Harness trên VPS, dùng symlink để Hermes nhận diện skill davidondrej · GitHub Gist 2026 Theo dõi dữ liệu sức khỏe Whoop Kéo dữ liệu từ thiết bị đeo Whoop vào file cục bộ, để agent phân tích xu hướng sức khỏe @wysie_ · Discord Vercel Sandbox làm backend terminal Thêm Vercel Sandbox là backend terminal được hỗ trợ (bên cạnh Local/Docker/Modal/SSH), tạo microVM đám mây với snapshot filesystem @scotttrinh · GitHub 2026 Feishu (Lark) — toàn bộ hệ sinh thái Mở rộng Hermes vào toàn bộ Feishu: Documents, Sheets, Bitable, Calendar, Tasks, Wiki, Contacts, Drive, Email — “cho Hermes đôi tay để thao tác Feishu” @haoqimeng1992 · GitHub 2026 LINE cho 95 triệu người dùng Nhật Bản Đề xuất thêm adapter LINE — nền tảng nhắn tin chủ đạo ở Nhật và Đông Nam Á với 95 triệu người dùng hoạt động hằng tháng @yuga-hashimoto · GitHub 2026 jMunch MCP — 52 công cụ phân tích code Ba MCP server cung cấp phân tích code hiệu quả token (tree-sitter), tra cứu tài liệu và phân tích dữ liệu dạng bảng @jgravelle · GitHub 2026

4. Creative — Sáng tạo

Từ nghệ thuật sinh tạo đến podcast tự động, cộng đồng đang dùng Hermes Agent cho những mục đích sáng tạo bất ngờ. Use Case Mô Tả Nguồn Hình ảnh sinh tạo trong TouchDesigner Mở rộng skill touchdesigner-mcp với tài liệu tham chiếu đầy đủ để Hermes hỗ trợ xây dựng dự án media tương tác và sinh tạo @SHL0MS · GitHub 2026 Workflow X → NotebookLM → Podcast tự thiết kế Agent tự đề xuất workflow: kéo data từ X API (lists + bookmarks) → cấu trúc thành bài viết → đẩy vào NotebookLM tạo podcast — người dùng chưa nghĩ đến @HeyYanvi · X · 2026-04-19 Skin B1 Battle Droid mừng Star Wars Day Tạo skin tùy chỉnh cho giao diện CLI theo chủ đề B1 Battle Droid (Chiến tranh Sao) để kỷ niệm May the 4th @tzep123 · Discord Companion AI vật lý với Hermes làm lõi nhận thức Đang xây dựng thiết bị AI đồng hành vật lý với Hermes Agent là lõi nhận thức trung tâm @HeyYanvi · X · 2026-04-19

5. Meta & Ecosystem — Hệ sinh thái cộng đồng

Cộng đồng đang tự xây công cụ hỗ trợ cho chính Hermes Agent — từ installer đến dashboard quan sát. Use Case Mô Tả Nguồn hermes-for-win: cài một click trên Windows Công cụ cài đặt một click cho Windows, tự khởi động qua Task Scheduler — giải quyết khó khăn cài đặt native Windows @EdwardWason · GitHub 2026 TUI dashboard xem agent đang “nghĩ” gì Hermes HUD: dashboard TUI theo dõi bộ nhớ, skill, phiên làm việc, lỗi tự sửa, dự án, cron job — tất cả theo thời gian thực @synextco · Discord Podcast: “Hermes Agent đã thắng. Đây là lý do.” Tập podcast phân tích vì sao Hermes nổi lên là lựa chọn hàng đầu cho open-source AI agent: skill tự cải thiện, bộ nhớ 3 lớp, ứng dụng thực tế Tool Use — AI Conversations · Spotify 2026 Hướng dẫn cài đặt độc lập trên Hacker News Hướng dẫn cài đặt cộng đồng bao gồm phần thường bị bỏ qua sau lệnh “chạy curl này” — macOS, Linux, WSL2, Termux ethanjamescolez · Show HN 2026 Skill Factory tự tạo skill trong nền Plugin quan sát workflow trong phiên làm việc và tự đề xuất + tạo ra SKILL.md + plugin.py có thể tái sử dụng @Romanescu11 · Discord 2026 Cartographer — bộ nhớ ngữ nghĩa & cảm xúc Hệ thống bộ nhớ với topology ngữ nghĩa và cảm xúc; kèm IRC-clone cho phép Hermes chat thời gian thực với các agent khác (Claude, Codex, Gemini…) Discord – cộng đồng Hermes Agentbox — dịch vụ email nhẹ cho agent workflow Lấy cảm hứng từ email gateway của Hermes, xây agentbox.id vì không tìm được mail service nào đủ nhẹ cho agent workflow @phillipd.eth · Discord

6. Business Ops — Vận hành doanh nghiệp

Từ startup blockchain đến công ty xây dựng, Hermes Agent đang được triển khai như một thành viên kỹ thuật trong team. Use Case Mô Tả Nguồn Agent hỗ trợ kỹ thuật team Web3 Tích hợp SourceDev (index repo), Tenderly MCP (debug giao dịch onchain) và tài liệu giao thức nội bộ — phục vụ toàn bộ team kỹ thuật @megabyte0x · Discord Nền tảng thương mại agent-to-agent (Merxex) Xây Merxex cho phép các AI agent mua bán dịch vụ lẫn nhau — Hermes Agent là một bên tham gia @enigma-zeroclaw · X 2026 App tìm khách hàng cho công ty thi công mái nhà Xây ứng dụng lead-gen cho công ty remodeling của bạn, dùng Hermes thay vì Replit để tiết kiệm chi phí @cyberfarmacist · Discord

7. Cost Optimization — Tối ưu chi phí

Nhiều người dùng dùng Hermes Agent để kiểm soát và giảm chi phí sử dụng API AI xuống mức tối thiểu. Use Case Mô Tả Nguồn Dashboard phân tích token consumption Phân tích 6 request dump trên Hermes v0.6.0 chạy Telegram + WhatsApp + Cron, phát hiện 73% là chi phí cố định — cơ sở để tối ưu @Bichev · GitHub 2026 Inject STANDING.md vào system prompt Giải quyết giới hạn bộ nhớ: plugin đọc file STANDING.md chèn vào system prompt mỗi lượt — tránh mất thông tin quan trọng khi bộ nhớ bị nén và thay thế @jezza2463 · Discord · 2026-04-03 Thử Hermes qua primeclaws.com miễn phí Dùng primeclaws.com để thử Hermes và OpenClaw, chuyển đổi được giữa hai agent và nhận model AI miễn phí u/sickleRunner · Reddit · 2026-03-08 Gigaxity — stack nghiên cứu chi phí thấp Thay Perplexity API ($10/lần dùng), tự xây Gigaxity gồm 7 MCP + SearXNG với cấu hình tùy chỉnh, tận dụng tối đa free tier @dre108 · Discord

8. Content Creation — Sản xuất nội dung

Hermes Agent giúp các nhà sáng tạo nội dung tự động hóa khâu nghiên cứu, lên lịch và sản xuất. Use Case Mô Tả Nguồn Nghiên cứu video YouTube hằng tuần Mỗi thứ Hai 9 giờ sáng: agent tự nghiên cứu 3 công cụ AI đang hot nhất, đề xuất ý tưởng video, tạo skill mới và đặt lịch lặp lại Metics Media · YouTube 2026 Skill pack thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đầy đủ Dữ liệu thị trường TRY, tin tức Hürriyet/Bloomberg HT/NTV, tạo card PNG hằng ngày, cron Telegram — không cần API key ngoài @erhnysr · Discord · 2026-03-21 UGC Ad Studio trong 4 phút Dán URL sản phẩm → Hermes tự scrape landing page, lấy hook quảng cáo từ Meta Ads Library + TikTok Creative Center, tự viết brief. Tổng thời gian: ~4 phút @codewithimanshu · X · 2026-04-24

9. Enterprise — Doanh nghiệp lớn

Hermes Agent đang bắt đầu thâm nhập vào môi trường doanh nghiệp với các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật và tuân thủ. Use Case Mô Tả Nguồn Triển khai trên Kubernetes (k8s) Cài Hermes trên k8s cluster cục bộ để tạo bản tin hằng ngày về cybersecurity + AI — ưu tiên isolation thay vì chạy trên laptop @m05tr0 · Discord Vertex AI cho doanh nghiệp dùng Google Cloud Đề xuất hỗ trợ Vertex AI native cho các tổ chức đã chuẩn hóa hạ tầng AI trên Google Cloud @prasadus92 · GitHub 2026 Tuân thủ EU AI Act qua Ombre Thêm Ombre vào stack: audit chống giả mạo, chặn prompt injection, mã hóa bộ nhớ, phát hiện ảo giác, theo dõi chi phí, xuất báo cáo EU AI Act @pypl0 · GitHub 2026

10. Research — Nghiên cứu

Hermes Agent đang được các nhà nghiên cứu và sinh viên dùng để xử lý tài liệu học thuật. Use Case Mô Tả Nguồn Hiển thị LaTeX trong giao diện dòng lệnh Render công thức toán LaTeX thành ký tự Unicode trong TUI — phục vụ người làm toán và machine learning @austinpickett · GitHub 2026 Nghiên cứu khám phá thuốc tại Nigeria Sinh viên dược khoa xây quy trình nghiên cứu thuốc hỗ trợ AI phù hợp nguồn lực hạn chế ở châu Phi @bennytimz · Discord Gigaxity thay thế Perplexity cho tổng hợp nghiên cứu Stack 7 MCP tùy chỉnh với SearXNG thay Perplexity API đắt tiền, dùng hoàn toàn free tier @dre108 · Discord

11. Messaging — Kết nối qua nhắn tin

Hermes Agent hỗ trợ hơn 16 nền tảng nhắn tin (tính đến v0.9.0), và cộng đồng đang xây các bot thông minh có kiểm soát con người. Use Case Mô Tả Nguồn Quản lý 2 nhóm Telegram từ một gateway Chạy đồng thời nhóm dự án kỹ thuật và cộng đồng đua ngựa qua một gateway duy nhất, mỗi nhóm có tính cách và system prompt riêng @Chrisr6records · X 2026 Cổng duyệt tin trước khi đăng Discord Với server Discord dành cho trẻ em hoặc cần compliance, mọi tin nhắn agent gửi đi đều phải được con người phê duyệt qua DM trước @iacker · GitHub 2026 Điều khiển agent từ xa qua mobile Xây ứng dụng iOS/Android cho phép điều khiển Hermes Agent đang chạy trên server từ điện thoại @fathah. · Discord QQ Bot adapter cho thị trường Trung Quốc Adapter QQ Bot 822 dòng code để Hermes Agent hoạt động trên nền tảng nhắn tin phổ biến nhất Trung Quốc @2024fatwolf55 · GitHub 2026 Feishu — toàn bộ workspace doanh nghiệp Mở rộng sang toàn bộ hệ sinh thái Feishu: tài liệu, bảng tính, lịch, task, wiki, danh bạ, drive, email @haoqimeng1992 · GitHub 2026

12. Privacy & Self-Hosted — Riêng tư và tự host

Use Case Mô Tả Nguồn Self-host với model 4B trên GPU cá nhân Chạy toàn bộ vòng lặp agent trên GPU edge-class với Gemma 4B — xử lý tài liệu pháp lý nội bộ không gửi ra ngoài @arkka · X 2026 SearXNG riêng tư dùng chung cho nhiều agent Một SearXNG container chia sẻ cho tất cả Hermes Agent — thay DuckDuckGo mà không cần API trả phí @flensbo · Discord · 2026-03-22 Cài đặt một click trên Windows hermes-for-win giúp người dùng Windows cài đặt chỉ bằng một click, tự khởi động qua Task Scheduler @EdwardWason · GitHub 2026 HermesClaw — bridge với WeChat Chạy Hermes Agent và OpenClaw trên cùng một tài khoản WeChat, MIT license NousResearch/hermes-agent · GitHub

13. Marketing — Quảng cáo và marketing

Use Case Mô Tả Nguồn Hermes skill pack cho Meta Ads CLI Sau khi Meta ra mắt CLI chính thức, một thành viên xây ngay skill pack kết nối và cấu hình quảng cáo Meta @masonjames · Discord UGC Ad Studio tự động trong 4 phút Paste URL sản phẩm → agent scrape trang, lấy winning hook từ Meta Ads Library + TikTok Creative Center, viết brief — 4 phút @codewithimanshu · X · 2026-04-24

14. Trading & Markets — Giao dịch tài chính

Use Case Mô Tả Nguồn Bot giao dịch thời tiết tự học Quét thị trường thời tiết mỗi 60 phút, so sánh 3 nguồn dự báo, mua vị thế bị định giá thấp, tự ghi chú chiến lược. Kết quả: $100 → $216 trong 48 giờ @DeRonin_ · X · 2026-04-17

⚠️ Lưu ý: Giao dịch tài chính tự động có rủi ro cao. Các use case này chỉ mang tính tham khảo kỹ thuật, không phải lời khuyên đầu tư.

15. General — Tính năng truy cập và tiện ích chung

Use Case Mô Tả Nguồn Điều khiển bằng giọng nói từ terminal Người gặp khó khăn khi gõ phím: tính năng voice từ terminal là “thay đổi lớn” — đề xuất thành tính năng accessibility chính thức @timmmie. · Discord Theo dõi file thay đổi và tự hành động Tính năng mới: agent tự nhận biết file thay đổi và tự động phản ứng — được đánh giá là “fire as f**k” @OnlyTerp · X · 2026-04-25

Lưu ý khi áp dụng Hermes Agent vào công việc thực tế

Trước khi triển khai Hermes Agent vào workflow thật, người dùng nên chú ý một số điểm:

Bắt đầu từ use case nhỏ: Ví dụ: tóm tắt email hằng ngày, theo dõi một thư mục dự án, tạo báo cáo tuần hoặc viết bản nháp nội dung.

Không cấp quyền quá rộng ngay từ đầu: Với các tool liên quan đến terminal, file, email, lịch, tài khoản cloud hoặc dữ liệu khách hàng, nên bật cơ chế approval và giới hạn phạm vi truy cập.

Theo dõi chi phí model: AI Agent chạy dài hạn có thể phát sinh nhiều token hơn chatbot thông thường. Nên dùng dashboard, spending limit hoặc model rẻ cho tác vụ đơn giản.

Chuẩn hóa memory và skills: Memory rời rạc dễ làm kết quả thiếu nhất quán. Người dùng nên đặt quy tắc ghi nhớ, naming convention và mô tả skill rõ ràng.

Kiểm tra kết quả trước khi tự động hóa hoàn toàn: Các tác vụ như gửi email, sửa file production, giao dịch tài chính, xóa dữ liệu hoặc cập nhật CRM nên có bước duyệt thủ công.

Kết luận

Những use case trên không chỉ là các thống kê mà còn là câu chuyện của những người đã quyết định để AI thực sự làm việc thay vì chỉ trả lời câu hỏi.

Hermes Agent không dành cho tất cả mọi người. Nếu bạn chỉ cần chatbot để hỏi vài câu đơn giản, các ứng dụng AI thông thường vẫn là lựa chọn dễ hơn nhiều. Nhưng nếu bạn muốn một trợ lý thực sự hoạt động liên tục, nhớ công việc của bạn, tự học hỏi, tự động hóa những tác vụ lặp đi lặp lại,… thì đây là thời điểm thú vị để khám phá.

Cộng đồng vẫn đang xây dựng, đóng góp và chia sẻ hằng ngày. Bạn hoàn toàn có thể là người tiếp theo.

Những câu hỏi thường gặp

Hermes Agent có phải chatbot không? Không hẳn. Hermes Agent có thể trò chuyện như chatbot, nhưng định hướng chính là AI Agent có memory, skills, tool execution, cron automation và khả năng kết nối nhiều nền tảng. Trang chính thức mô tả Hermes Agent là autonomous agent sống trên server, ghi nhớ những gì đã học và tăng năng lực theo thời gian.

Hermes Agent chạy được trên Windows không? Theo tài liệu chính thức, Hermes Agent có hướng dẫn cho Linux, macOS, WSL2; Windows native bằng PowerShell đang ở trạng thái early beta. Android có thể chạy qua Termux với installer tự nhận diện môi trường.

Có thể dùng Hermes Agent cho SEO và content marketing không? Có. Cộng đồng đã dùng Hermes Agent để viết theo giọng cá nhân, tạo tiêu đề YouTube, viết tweet từ script cũ, tạo bài LinkedIn có memory, tổng hợp công cụ AI thịnh hành hằng tuần và chuyển video thành ghi chú Markdown.

Hermes Agent khác gì so với Claude Code hay các AI agent khác? Sự khác biệt chính là triết lý thiết kế. Claude Code tối ưu cho lập trình thời gian thực, cần phản hồi nhanh của con người. Hermes Agent thiết kế để chạy liên tục, dài hạn, tự học và cải thiện theo thời gian. Một so sánh đơn giản: Claude Code là người cộng sự làm việc cùng bạn; Hermes Agent là người trợ lý làm việc cho bạn kể cả khi bạn đã đi ngủ.

Dữ liệu của tôi có bị gửi đi đâu không? Không. Toàn bộ dữ liệu, bộ nhớ, hội thoại và skill đều lưu trên máy chủ của bạn. Hermes Agent không có telemetry, không có cloud lock-in, không theo dõi người dùng.