Cộng đồng đã làm gì với Hermes Agent? Những use case thực tế đáng kinh ngạc

Tác giả: Đông Tùng Ngày đăng: 14/05/2026 Chuyên mục: Hermes Agent
Hermes Agent — sản phẩm mã nguồn mở của Nous Research ra mắt vào tháng 2/2026 — đang cho thấy câu trả lời rõ ràng hơn bao giờ hết về AI Agent. Không phải từ quảng cáo của nhà sản xuất, mà từ chính những người dùng thực tế: các lập trình viên, nhà nghiên cứu, người kinh doanh và cả những bạn hoàn toàn không rành kỹ thuật — tất cả đều đang xây dựng những thứ đáng kinh ngạc với công cụ này. Cùng Tino khám phá cộng đồng đã làm gì với Hermes Agent qua bài viết dưới đây nhé!

Tại sao cộng đồng quan tâm đến Hermes Agent?

Điểm hấp dẫn của Hermes Agent nằm ở 4 yếu tố chính:

  • Thứ nhất, Hermes Agent có persistent memory: Công cụ này có thể lưu và tìm lại thông tin từ các phiên làm việc trước, phù hợp với những dự án kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần.
  • Thứ hai, Hermes Agent có skills system: Sau khi xử lý một tác vụ phức tạp, agent có thể biến kinh nghiệm thành kỹ năng có thể tái sử dụng. Đây là yếu tố khiến Hermes Agent phù hợp với workflow lặp lại.
  • Thứ ba, Hermes Agent có thể hoạt động qua nhiều nền tảng: Người dùng có thể tương tác qua Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Email, CLI và nhiều kênh khác, thay vì bị giới hạn trong một giao diện duy nhất.
  • Thứ tư, Hermes Agent phù hợp với self-hosting: Người dùng có thể triển khai trên VPS giá thấp, máy cá nhân, Raspberry Pi, server riêng hoặc môi trường cloud. GitHub README của dự án nhấn mạnh khả năng chạy trên VPS, GPU cluster hoặc hạ tầng serverless.
Cộng đồng đã làm gì với Hermes Agent?

Một megathread trên Reddit r/hermesagent đã tổng hợp 276 use case, chia thành 16 nhóm, lấy từ 12 nguồn như Reddit, X/Twitter, GitHub, YouTube, Hacker News, blog, podcast, LinkedIn, Product Hunt và GitHub Gists.

Theo phần tóm tắt của bài Reddit, ba nhóm có số lượng use case nổi bật gồm Integrations, Dev WorkflowPersonal Assistant; ba nguồn đóng góp nhiều nhất là GitHub, X/TwitterReddit.

Điều này cho thấy Hermes Agent không chỉ được dùng bởi developer, mà còn xuất hiện trong các tình huống vận hành doanh nghiệp, sáng tạo nội dung, nghiên cứu, trợ lý cá nhân, quản lý chi phí, bảo mật và triển khai hạ tầng.

Những use case nổi bật nhất

1. Dev Workflow — Lập Trình và tự động hóa quy trình

Đây là nhóm đông nhất trong cộng đồng. Các lập trình viên sử dụng Hermes Agent để đọc codebase, tự động hóa quy trình phát triển phần mềm, theo dõi thay đổi file, điều phối nhiều agent, kiểm tra chất lượng code và tạo kỹ năng mới từ workflow lập trình.

Use CaseMô TảNguồn
Giám sát workflow agent-to-agentDùng Codex + GPT-5.4 theo dõi luồng agent-to-agent đang chạy, phát hiện chỗ lỗi và tự sửa cho đến khi hoạt động ổn định@gkisokay · X · 2026-04-17
Chế độ “converse trước khi hành động”Plugin một lệnh giúp agent không chạy bất kỳ tool nào cho đến khi người dùng xác nhận — tránh việc agent tự ý sửa file khi chưa được phép@ibrandis · Discord
Đo lường chi phí token thực tếPhân tích 6 bản ghi request, phát hiện 73% mỗi API call là chi phí cố định — làm cơ sở tối ưu hóa chi phí triển khai@Bichev · GitHub 2026
Lớp nhận thức cục bộ (local cognition layer)Xây hệ thống bộ nhớ và nhận thức chạy hoàn toàn trên máy, không phụ thuộc đám mây@hackafterdark · Discord
Hackathon tự độngCấu hình agent tên Reina tham gia hackathon liên tiếp, sử dụng API key tạm thời được cấp trong từng sự kiện@0xchauncy · Discord · 2026-03-15
Phân tích code thông minh với 52 công cụTích hợp jMunch MCP suite (tree-sitter) cung cấp 52 công cụ phân tích code, tra cứu tài liệu và xử lý dữ liệu dạng bảng@jgravelle · GitHub 2026
Từ không code 20 năm đến tự làm appNgười dùng cho biết không viết code trong 20 năm, sau khi dùng Hermes Agent cùng Claude Code đã bắt đầu vibe-code lại@petllama · Discord
Hermes MCP server để Claude Desktop dùng toolsXây dựng hermes-mcp-server, biến Hermes thành MCP server đầy đủ, để Claude Desktop/Cursor/bất kỳ MCP client nào dùng được 9 tool của Hermes@buray · Discord · 2026-02-26
Hook tự động thay thế tool tốt hơnTạo hook để mỗi lần agent hoạt động, tự động dùng tool chỉnh sửa code ngoài tốt hơn tool mặc định — chạy ở mọi cơ hội@stefan171 · Discord · 2026-04-13
Kiểm toán 129 phiên làm việc trong 23 ngàyChạy script kiểm tra toàn bộ lịch sử phiên để đánh giá mức độ tuân thủ cổng phê duyệt — phát hiện 112/129 phiên có ít nhất một vi phạm@tcollins024 · GitHub 2026
Multi-agent pod M2 Ultra với Mem0 + QdrantTriển khai hệ thống CCD v1.0-alpha với nhiều agent profile (raoh, juza, rei, ken) trên chip M2 Ultra, bộ nhớ Mem0 trên Qdrant@autholykos · GitHub 2026
LLM không bao giờ đụng vào diskXây kernel tùy chỉnh: LLM chỉ trích xuất tín hiệu ngữ nghĩa, backend Python biên dịch thành node/edge và lưu vào SQLite FTS5 — tránh LLM ghi trực tiếp file markdown@lauratom · Discord · 2026-04-04
Memory kernel 200-400 giờ với 3 lớpSau 3 lần thất bại (149 giờ đổ bể), xây được bộ nhớ 3 lớp: L1 Hindsight, L2 Graphiti, L3 MemPalace — kết hợp điểm mạnh của từng hệ thống@lauratom · Discord
12 instance Hermes chạy song song mỗi ngàyTeknium (đồng sáng lập Nous Research) dùng 12 instance Hermes mỗi ngày để build chính Hermes Agent, monitor hạ tầng backend và tạo môi trường RL mới@Teknium · X · 2026-04-25
Hermes tự sửa code nội bộAgent tự sửa code bên trong mình — người dùng lo ngại sẽ bị ghi đè khi update, tìm cách giới hạn phạm vi thay đổi@brennerspear · Discord · 2026-04-16

2. Personal Assistant — Trợ lý cá nhân

Hermes Agent hoạt động như một “thư ký thông minh” — nhớ sở thích của bạn, chủ động xử lý công việc và báo cáo kết quả qua điện thoại.

Use CaseMô TảNguồn
Tóm tắt email và đăng Slack mỗi sángĐặt cron mỗi ngày 9 giờ: tóm tắt hộp thư đến rồi tự đăng bản tóm tắt lên kênh SlackAnthony Maio · Substack · 2026-03-30
Thay thế Google Drive bằng NextcloudTích hợp Nextcloud + LibreOffice Writer để có đầy đủ tính năng soạn thảo mà không cần dịch vụ Google@salma.1492 · Discord · 2026-04-18
Tự dựng landing page từ thông tin cá nhânRa lệnh Google tên mình, thu thập thông tin, tạo trang web, SSH vào VPS, upload và nhắn Telegram báo xong — hoàn toàn tự động@emmagine79 · X · 2026-05-10
Nhật ký hằng ngày vào ObsidianGhi nhật ký cá nhân tự động vào Obsidian, thử nghiệm với nhiều model AI khác nhau (Sonnet 4.6, Kimi 2.5…)@jezza2463 · Discord · 2026-03-29
Tích hợp Google TasksThêm tool Google Tasks để agent tạo, cập nhật và liệt kê công việc như một phần của quy trình làm việc cá nhân@oangelo · GitHub 2026
Kể chuyện ngủ cho conDùng agent tạo truyện kể cho con gái hằng đêm với nhân vật quen thuộc xuyên suốt@kovern · GitHub 2026
Quản lý task qua Obsidian, Apple Calendar và SignalRa lệnh bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, agent tự thiết lập workflow đồng bộ task giữa Obsidian + Apple Calendar + cron/Signal@kouff · Discord · 2026-04-11
Raspberry Pi 5 chạy Hermes 24/7Cài Hermes trên Raspberry Pi 5 để chạy liên tục, sau đó muốn đồng bộ bộ nhớ và skill sang Mac Studio để làm việc@winterwarrior · Discord · 2026-04-04
Claude chat hằng ngày, Hermes lo việc thực tếDùng Claude Opus 4.7 cho hội thoại và nghiên cứu; Hermes chạy 24/7 trên mini PC xử lý email, duyệt web, điền form, cập nhật lịch, chạy cron@monty_13277 · Discord
Hệ thống email 2 tầng — LLM chỉ gọi khi cầnTầng 1 (Python thuần): phát hiện email mới, quản lý trạng thái. Tầng 2 (LLM): chỉ khởi động khi có email mới — không LLM call nào khi hộp thư trống@mayuronx · Discord
mapsOS — hệ thống quản lý cuộc sống định tínhThay vì “đánh giá tâm trạng 1-10”, xây mapsOS phù hợp hơn với cách não bộ hoạt động, tích hợp với Hermes nhưng cũng dùng độc lập được@modest.maoist · Discord
Hermes làm tan chảy trái tim người dùngChia sẻ cảm xúc khi agent nhớ và phản hồi đúng cách theo thời gian dài — use case thể hiện giá trị cảm xúc của bộ nhớ liên tục@pfanis · X · 2026-04-14

3. Integrations — Tích hợp dịch vụ và công cụ

Cộng đồng đang mở rộng Hermes Agent bằng cách kết nối với hàng chục dịch vụ bên ngoài.

Use CaseMô TảNguồn
Kết nối Hindsight Cloud MemoryTích hợp Hermes Agent với Hindsight Cloud — hệ thống bộ nhớ AI agent hiệu suất caoVectorize.io · LinkedIn · 2026
Hermes + Browser Harness trên Hostinger VPSHướng dẫn cài đặt đầy đủ copy-paste: Hermes + Browser Harness trên VPS, dùng symlink để Hermes nhận diện skilldavidondrej · GitHub Gist 2026
Theo dõi dữ liệu sức khỏe WhoopKéo dữ liệu từ thiết bị đeo Whoop vào file cục bộ, để agent phân tích xu hướng sức khỏe@wysie_ · Discord
Vercel Sandbox làm backend terminalThêm Vercel Sandbox là backend terminal được hỗ trợ (bên cạnh Local/Docker/Modal/SSH), tạo microVM đám mây với snapshot filesystem@scotttrinh · GitHub 2026
Feishu (Lark) — toàn bộ hệ sinh tháiMở rộng Hermes vào toàn bộ Feishu: Documents, Sheets, Bitable, Calendar, Tasks, Wiki, Contacts, Drive, Email — “cho Hermes đôi tay để thao tác Feishu”@haoqimeng1992 · GitHub 2026
LINE cho 95 triệu người dùng Nhật BảnĐề xuất thêm adapter LINE — nền tảng nhắn tin chủ đạo ở Nhật và Đông Nam Á với 95 triệu người dùng hoạt động hằng tháng@yuga-hashimoto · GitHub 2026
jMunch MCP — 52 công cụ phân tích codeBa MCP server cung cấp phân tích code hiệu quả token (tree-sitter), tra cứu tài liệu và phân tích dữ liệu dạng bảng@jgravelle · GitHub 2026

4. Creative — Sáng tạo

Từ nghệ thuật sinh tạo đến podcast tự động, cộng đồng đang dùng Hermes Agent cho những mục đích sáng tạo bất ngờ.

Use CaseMô TảNguồn
Hình ảnh sinh tạo trong TouchDesignerMở rộng skill touchdesigner-mcp với tài liệu tham chiếu đầy đủ để Hermes hỗ trợ xây dựng dự án media tương tác và sinh tạo@SHL0MS · GitHub 2026
Workflow X → NotebookLM → Podcast tự thiết kếAgent tự đề xuất workflow: kéo data từ X API (lists + bookmarks) → cấu trúc thành bài viết → đẩy vào NotebookLM tạo podcast — người dùng chưa nghĩ đến@HeyYanvi · X · 2026-04-19
Skin B1 Battle Droid mừng Star Wars DayTạo skin tùy chỉnh cho giao diện CLI theo chủ đề B1 Battle Droid (Chiến tranh Sao) để kỷ niệm May the 4th@tzep123 · Discord
Companion AI vật lý với Hermes làm lõi nhận thứcĐang xây dựng thiết bị AI đồng hành vật lý với Hermes Agent là lõi nhận thức trung tâm@HeyYanvi · X · 2026-04-19

5. Meta & Ecosystem — Hệ sinh thái cộng đồng

Cộng đồng đang tự xây công cụ hỗ trợ cho chính Hermes Agent — từ installer đến dashboard quan sát.

Use CaseMô TảNguồn
hermes-for-win: cài một click trên WindowsCông cụ cài đặt một click cho Windows, tự khởi động qua Task Scheduler — giải quyết khó khăn cài đặt native Windows@EdwardWason · GitHub 2026
TUI dashboard xem agent đang “nghĩ” gìHermes HUD: dashboard TUI theo dõi bộ nhớ, skill, phiên làm việc, lỗi tự sửa, dự án, cron job — tất cả theo thời gian thực@synextco · Discord
Podcast: “Hermes Agent đã thắng. Đây là lý do.”Tập podcast phân tích vì sao Hermes nổi lên là lựa chọn hàng đầu cho open-source AI agent: skill tự cải thiện, bộ nhớ 3 lớp, ứng dụng thực tếTool Use — AI Conversations · Spotify 2026
Hướng dẫn cài đặt độc lập trên Hacker NewsHướng dẫn cài đặt cộng đồng bao gồm phần thường bị bỏ qua sau lệnh “chạy curl này” — macOS, Linux, WSL2, Termuxethanjamescolez · Show HN 2026
Skill Factory tự tạo skill trong nềnPlugin quan sát workflow trong phiên làm việc và tự đề xuất + tạo ra SKILL.md + plugin.py có thể tái sử dụng@Romanescu11 · Discord 2026
Cartographer — bộ nhớ ngữ nghĩa & cảm xúcHệ thống bộ nhớ với topology ngữ nghĩa và cảm xúc; kèm IRC-clone cho phép Hermes chat thời gian thực với các agent khác (Claude, Codex, Gemini…)Discord – cộng đồng Hermes
Agentbox — dịch vụ email nhẹ cho agent workflowLấy cảm hứng từ email gateway của Hermes, xây agentbox.id vì không tìm được mail service nào đủ nhẹ cho agent workflow@phillipd.eth · Discord

6. Business Ops — Vận hành doanh nghiệp

Từ startup blockchain đến công ty xây dựng, Hermes Agent đang được triển khai như một thành viên kỹ thuật trong team.

Use CaseMô TảNguồn
Agent hỗ trợ kỹ thuật team Web3Tích hợp SourceDev (index repo), Tenderly MCP (debug giao dịch onchain) và tài liệu giao thức nội bộ — phục vụ toàn bộ team kỹ thuật@megabyte0x · Discord
Nền tảng thương mại agent-to-agent (Merxex)Xây Merxex cho phép các AI agent mua bán dịch vụ lẫn nhau — Hermes Agent là một bên tham gia@enigma-zeroclaw · X 2026
App tìm khách hàng cho công ty thi công mái nhàXây ứng dụng lead-gen cho công ty remodeling của bạn, dùng Hermes thay vì Replit để tiết kiệm chi phí@cyberfarmacist · Discord

7. Cost Optimization — Tối ưu chi phí

Nhiều người dùng dùng Hermes Agent để kiểm soát và giảm chi phí sử dụng API AI xuống mức tối thiểu.

Use CaseMô TảNguồn
Dashboard phân tích token consumptionPhân tích 6 request dump trên Hermes v0.6.0 chạy Telegram + WhatsApp + Cron, phát hiện 73% là chi phí cố định — cơ sở để tối ưu@Bichev · GitHub 2026
Inject STANDING.md vào system promptGiải quyết giới hạn bộ nhớ: plugin đọc file STANDING.md chèn vào system prompt mỗi lượt — tránh mất thông tin quan trọng khi bộ nhớ bị nén và thay thế@jezza2463 · Discord · 2026-04-03
Thử Hermes qua primeclaws.com miễn phíDùng primeclaws.com để thử Hermes và OpenClaw, chuyển đổi được giữa hai agent và nhận model AI miễn phíu/sickleRunner · Reddit · 2026-03-08
Gigaxity — stack nghiên cứu chi phí thấpThay Perplexity API ($10/lần dùng), tự xây Gigaxity gồm 7 MCP + SearXNG với cấu hình tùy chỉnh, tận dụng tối đa free tier@dre108 · Discord

8. Content Creation — Sản xuất nội dung

Hermes Agent giúp các nhà sáng tạo nội dung tự động hóa khâu nghiên cứu, lên lịch và sản xuất.

Use CaseMô TảNguồn
Nghiên cứu video YouTube hằng tuầnMỗi thứ Hai 9 giờ sáng: agent tự nghiên cứu 3 công cụ AI đang hot nhất, đề xuất ý tưởng video, tạo skill mới và đặt lịch lặp lạiMetics Media · YouTube 2026
Skill pack thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đầy đủDữ liệu thị trường TRY, tin tức Hürriyet/Bloomberg HT/NTV, tạo card PNG hằng ngày, cron Telegram — không cần API key ngoài@erhnysr · Discord · 2026-03-21
UGC Ad Studio trong 4 phútDán URL sản phẩm → Hermes tự scrape landing page, lấy hook quảng cáo từ Meta Ads Library + TikTok Creative Center, tự viết brief. Tổng thời gian: ~4 phút@codewithimanshu · X · 2026-04-24

9. Enterprise — Doanh nghiệp lớn

Hermes Agent đang bắt đầu thâm nhập vào môi trường doanh nghiệp với các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật và tuân thủ.

Use CaseMô TảNguồn
Triển khai trên Kubernetes (k8s)Cài Hermes trên k8s cluster cục bộ để tạo bản tin hằng ngày về cybersecurity + AI — ưu tiên isolation thay vì chạy trên laptop@m05tr0 · Discord
Vertex AI cho doanh nghiệp dùng Google CloudĐề xuất hỗ trợ Vertex AI native cho các tổ chức đã chuẩn hóa hạ tầng AI trên Google Cloud@prasadus92 · GitHub 2026
Tuân thủ EU AI Act qua OmbreThêm Ombre vào stack: audit chống giả mạo, chặn prompt injection, mã hóa bộ nhớ, phát hiện ảo giác, theo dõi chi phí, xuất báo cáo EU AI Act@pypl0 · GitHub 2026

10. Research — Nghiên cứu

Hermes Agent đang được các nhà nghiên cứu và sinh viên dùng để xử lý tài liệu học thuật.

Use CaseMô TảNguồn
Hiển thị LaTeX trong giao diện dòng lệnhRender công thức toán LaTeX thành ký tự Unicode trong TUI — phục vụ người làm toán và machine learning@austinpickett · GitHub 2026
Nghiên cứu khám phá thuốc tại NigeriaSinh viên dược khoa xây quy trình nghiên cứu thuốc hỗ trợ AI phù hợp nguồn lực hạn chế ở châu Phi@bennytimz · Discord
Gigaxity thay thế Perplexity cho tổng hợp nghiên cứuStack 7 MCP tùy chỉnh với SearXNG thay Perplexity API đắt tiền, dùng hoàn toàn free tier@dre108 · Discord

11. Messaging — Kết nối qua nhắn tin

Hermes Agent hỗ trợ hơn 16 nền tảng nhắn tin (tính đến v0.9.0), và cộng đồng đang xây các bot thông minh có kiểm soát con người.

Use CaseMô TảNguồn
Quản lý 2 nhóm Telegram từ một gatewayChạy đồng thời nhóm dự án kỹ thuật và cộng đồng đua ngựa qua một gateway duy nhất, mỗi nhóm có tính cách và system prompt riêng@Chrisr6records · X 2026
Cổng duyệt tin trước khi đăng DiscordVới server Discord dành cho trẻ em hoặc cần compliance, mọi tin nhắn agent gửi đi đều phải được con người phê duyệt qua DM trước@iacker · GitHub 2026
Điều khiển agent từ xa qua mobileXây ứng dụng iOS/Android cho phép điều khiển Hermes Agent đang chạy trên server từ điện thoại@fathah. · Discord
QQ Bot adapter cho thị trường Trung QuốcAdapter QQ Bot 822 dòng code để Hermes Agent hoạt động trên nền tảng nhắn tin phổ biến nhất Trung Quốc@2024fatwolf55 · GitHub 2026
Feishu — toàn bộ workspace doanh nghiệpMở rộng sang toàn bộ hệ sinh thái Feishu: tài liệu, bảng tính, lịch, task, wiki, danh bạ, drive, email@haoqimeng1992 · GitHub 2026

12. Privacy & Self-Hosted — Riêng tư và tự host

Use CaseMô TảNguồn
Self-host với model 4B trên GPU cá nhânChạy toàn bộ vòng lặp agent trên GPU edge-class với Gemma 4B — xử lý tài liệu pháp lý nội bộ không gửi ra ngoài@arkka · X 2026
SearXNG riêng tư dùng chung cho nhiều agentMột SearXNG container chia sẻ cho tất cả Hermes Agent — thay DuckDuckGo mà không cần API trả phí@flensbo · Discord · 2026-03-22
Cài đặt một click trên Windowshermes-for-win giúp người dùng Windows cài đặt chỉ bằng một click, tự khởi động qua Task Scheduler@EdwardWason · GitHub 2026
HermesClaw — bridge với WeChatChạy Hermes Agent và OpenClaw trên cùng một tài khoản WeChat, MIT licenseNousResearch/hermes-agent · GitHub

13. Marketing — Quảng cáo và marketing

Use CaseMô TảNguồn
Hermes skill pack cho Meta Ads CLISau khi Meta ra mắt CLI chính thức, một thành viên xây ngay skill pack kết nối và cấu hình quảng cáo Meta@masonjames · Discord
UGC Ad Studio tự động trong 4 phútPaste URL sản phẩm → agent scrape trang, lấy winning hook từ Meta Ads Library + TikTok Creative Center, viết brief — 4 phút@codewithimanshu · X · 2026-04-24

14. Trading & Markets — Giao dịch tài chính

Use CaseMô TảNguồn
Bot giao dịch thời tiết tự họcQuét thị trường thời tiết mỗi 60 phút, so sánh 3 nguồn dự báo, mua vị thế bị định giá thấp, tự ghi chú chiến lược. Kết quả: $100 → $216 trong 48 giờ@DeRonin_ · X · 2026-04-17

⚠️ Lưu ý: Giao dịch tài chính tự động có rủi ro cao. Các use case này chỉ mang tính tham khảo kỹ thuật, không phải lời khuyên đầu tư.

15. General — Tính năng truy cập và tiện ích chung

Use CaseMô TảNguồn
Điều khiển bằng giọng nói từ terminalNgười gặp khó khăn khi gõ phím: tính năng voice từ terminal là “thay đổi lớn” — đề xuất thành tính năng accessibility chính thức@timmmie. · Discord
Theo dõi file thay đổi và tự hành độngTính năng mới: agent tự nhận biết file thay đổi và tự động phản ứng — được đánh giá là “fire as f**k”@OnlyTerp · X · 2026-04-25

Lưu ý khi áp dụng Hermes Agent vào công việc thực tế

Trước khi triển khai Hermes Agent vào workflow thật, người dùng nên chú ý một số điểm:

  • Bắt đầu từ use case nhỏ: Ví dụ: tóm tắt email hằng ngày, theo dõi một thư mục dự án, tạo báo cáo tuần hoặc viết bản nháp nội dung.
  • Không cấp quyền quá rộng ngay từ đầu: Với các tool liên quan đến terminal, file, email, lịch, tài khoản cloud hoặc dữ liệu khách hàng, nên bật cơ chế approval và giới hạn phạm vi truy cập.
  • Theo dõi chi phí model: AI Agent chạy dài hạn có thể phát sinh nhiều token hơn chatbot thông thường. Nên dùng dashboard, spending limit hoặc model rẻ cho tác vụ đơn giản.
  • Chuẩn hóa memory và skills: Memory rời rạc dễ làm kết quả thiếu nhất quán. Người dùng nên đặt quy tắc ghi nhớ, naming convention và mô tả skill rõ ràng.
  • Kiểm tra kết quả trước khi tự động hóa hoàn toàn: Các tác vụ như gửi email, sửa file production, giao dịch tài chính, xóa dữ liệu hoặc cập nhật CRM nên có bước duyệt thủ công.
Kết luận

Những use case trên không chỉ là các thống kê mà còn là câu chuyện của những người đã quyết định để AI thực sự làm việc thay vì chỉ trả lời câu hỏi.

Hermes Agent không dành cho tất cả mọi người. Nếu bạn chỉ cần chatbot để hỏi vài câu đơn giản, các ứng dụng AI thông thường vẫn là lựa chọn dễ hơn nhiều. Nhưng nếu bạn muốn một trợ lý thực sự hoạt động liên tục, nhớ công việc của bạn, tự học hỏi, tự động hóa những tác vụ lặp đi lặp lại,… thì đây là thời điểm thú vị để khám phá.

Cộng đồng vẫn đang xây dựng, đóng góp và chia sẻ hằng ngày. Bạn hoàn toàn có thể là người tiếp theo.

Những câu hỏi thường gặp

Hermes Agent có phải chatbot không?

Không hẳn. Hermes Agent có thể trò chuyện như chatbot, nhưng định hướng chính là AI Agent có memory, skills, tool execution, cron automation và khả năng kết nối nhiều nền tảng. Trang chính thức mô tả Hermes Agent là autonomous agent sống trên server, ghi nhớ những gì đã học và tăng năng lực theo thời gian.

Hermes Agent chạy được trên Windows không?

Theo tài liệu chính thức, Hermes Agent có hướng dẫn cho Linux, macOS, WSL2; Windows native bằng PowerShell đang ở trạng thái early beta. Android có thể chạy qua Termux với installer tự nhận diện môi trường.

Có thể dùng Hermes Agent cho SEO và content marketing không?

Có. Cộng đồng đã dùng Hermes Agent để viết theo giọng cá nhân, tạo tiêu đề YouTube, viết tweet từ script cũ, tạo bài LinkedIn có memory, tổng hợp công cụ AI thịnh hành hằng tuần và chuyển video thành ghi chú Markdown.

Hermes Agent khác gì so với Claude Code hay các AI agent khác?

Sự khác biệt chính là triết lý thiết kế. Claude Code tối ưu cho lập trình thời gian thực, cần phản hồi nhanh của con người. Hermes Agent thiết kế để chạy liên tục, dài hạn, tự học và cải thiện theo thời gian. Một so sánh đơn giản: Claude Code là người cộng sự làm việc cùng bạn; Hermes Agent là người trợ lý làm việc cho bạn kể cả khi bạn đã đi ngủ.

Dữ liệu của tôi có bị gửi đi đâu không?

Không. Toàn bộ dữ liệu, bộ nhớ, hội thoại và skill đều lưu trên máy chủ của bạn. Hermes Agent không có telemetry, không có cloud lock-in, không theo dõi người dùng.

Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

Mục lục
  1. Tại sao cộng đồng quan tâm đến Hermes Agent?
  2. Cộng đồng đã làm gì với Hermes Agent?
  3. Những use case nổi bật nhất
    1. 1. Dev Workflow — Lập Trình và tự động hóa quy trình
    2. 2. Personal Assistant — Trợ lý cá nhân
    3. 3. Integrations — Tích hợp dịch vụ và công cụ
    4. 4. Creative — Sáng tạo
    5. 5. Meta & Ecosystem — Hệ sinh thái cộng đồng
    6. 6. Business Ops — Vận hành doanh nghiệp
    7. 7. Cost Optimization — Tối ưu chi phí
    8. 8. Content Creation — Sản xuất nội dung
    9. 9. Enterprise — Doanh nghiệp lớn
    10. 10. Research — Nghiên cứu
    11. 11. Messaging — Kết nối qua nhắn tin
    12. 12. Privacy & Self-Hosted — Riêng tư và tự host
    13. 13. Marketing — Quảng cáo và marketing
    14. 14. Trading & Markets — Giao dịch tài chính
    1. 15. General — Tính năng truy cập và tiện ích chung
  5. Lưu ý khi áp dụng Hermes Agent vào công việc thực tế
    1. Kết luận
  6. Những câu hỏi thường gặp

