Synthesia AI là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dung Synthesia AI [2025]

Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang đầu tư hàng chục nghìn đô vào quay phim, thuê diễn viên, dựng hậu kỳ, thì một xu hướng mới đang âm thầm thay đổi cuộc chơi: chỉ cần một đoạn văn bản, một avatar ảo và Synthesia AI sẽ làm phần còn lại. Vậy cụ thể Synthesia AI là gì? Cùng Tino khám phá chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Synthesia AI

Synthesia AI là gì?

Synthesia AI là một nền tảng tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép người dùng biến văn bản thành video chỉ trong vài phút mà không cần máy quay, diễn viên hay phòng thu. Sau khi người dùng nhập kịch bản, Synthesia sẽ tự động chuyển văn bản thành giọng nói (text-to-speech) và đồng bộ hóa âm thanh đó một cách liền mạch với cử động môi và nét mặt của avatar đã chọn.

Synthesia AI là gì?

Được thành lập vào năm 2017 bởi nhóm các nhà nghiên cứu AI và doanh nhân tại London, công ty Synthesia nhanh chóng trở thành cái tên tiên phong trong lĩnh vực AI Video Generation.

Điểm nổi bật của Synthesia AI nằm ở khả năng tạo ra avatar ảo với giọng nói tự nhiên, đa ngôn ngữ, giúp doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và tổ chức giáo dục tiết kiệm thời gian, chi phí mà vẫn có video chuyên nghiệp. Đến năm 2025, Synthesia đã phục vụ hàng triệu người dùng trên toàn cầu và được đánh giá là một trong những công cụ sản xuất video AI hàng đầu thế giới.

Điều gì làm nên sự khác biệt của Synthesia AI

Độ chân thực vượt trội

Trong khi nhiều công cụ khác tạo ra các video trông còn cứng và giả, Synthesia đã đầu tư sâu vào các mô hình deep learning độc quyền để tái tạo những sắc thái tinh tế của con người. Điều này thể hiện ở khả năng đồng bộ hóa môi (lip-sync) gần như hoàn hảo, các cử động nhỏ tự nhiên như chớp mắt, gật đầu nhẹ và biểu cảm vi mô trên khuôn mặt. Kết quả là video tạo ra có cảm giác đáng tin cậy và chuyên nghiệp hơn hẳn, giúp người xem dễ dàng tiếp thu thông điệp mà không bị phân tâm bởi sự “giả” của công nghệ.

Điều gì làm nên sự khác biệt của Synthesia AI

Triết lý đạo đức nghiêm ngặt

Synthesia theo đuổi một triết lý đạo đức xoay quanh khái niệm “bản sao song sinh kỹ thuật số” (Digital Twin). Họ không cho phép người dùng tự ý tải ảnh của bất kỳ ai lên để tạo video. Thay vào đó, để tạo một avatar tùy chỉnh, người đó phải trải qua một quy trình xác minh và ghi hình có chủ đích, thể hiện sự đồng thuận rõ ràng. Cách tiếp cận này giúp Synthesia ngăn chặn hiệu quả việc lạm dụng công nghệ để tạo deepfake giả mạo, xây dựng một nền tảng an toàn và đáng tin cậy cho các doanh nghiệp – một yếu tố mà nhiều đối thủ cạnh tranh xem nhẹ.

Nền tảng cấp doanh nghiệp

Synthesia định vị mình là một nền tảng cấp doanh nghiệp (Enterprise-grade), chứ không chỉ là một công cụ đơn lẻ. Sự khác biệt này thể hiện qua việc họ tập trung mạnh vào các yếu tố như bảo mật (tiêu chuẩn SOC 2 Type 2), khả năng mở rộng quy mô lớn và hệ thống API mạnh mẽ để tích hợp sâu vào quy trình làm việc của các tập đoàn.

Các tính năng nổi bật của Synthesia AI

Thư viện ai avatar và giọng nói khổng lồ

Hơn 200+ AI avatar sẵn có: Cung cấp một bộ sưu tập đa dạng các “diễn viên kỹ thuật số” với nhiều độ tuổi, sắc tộc, phong cách trang phục khác nhau, phù hợp cho mọi bối cảnh từ doanh nghiệp, giáo dục đến marketing.

Cung cấp một bộ sưu tập đa dạng các “diễn viên kỹ thuật số” với nhiều độ tuổi, sắc tộc, phong cách trang phục khác nhau, phù hợp cho mọi bối cảnh từ doanh nghiệp, giáo dục đến marketing. Hỗ trợ hơn 140 ngôn ngữ: Đây là một trong những tính năng mạnh mẽ nhất, cho phép bạn tạo một video gốc và sau đó “lồng tiếng” sang hàng trăm ngôn ngữ và giọng điệu khác nhau chỉ bằng một cú nhấp chuột, giúp tiếp cận thị trường toàn cầu dễ dàng. Giọng đọc Tiếng Việt cũng được cải tiến ngày càng tự nhiên và truyền cảm.

Tạo avatar độc quyền

Cho phép doanh nghiệp tạo ra một phiên bản “song sinh kỹ thuật số” của một người thật (ví dụ: CEO, người phát ngôn, chuyên gia đào tạo). Tính năng cao cấp này giúp tạo ra các video mang tính cá nhân hóa và nhất quán thương hiệu ở mức độ cao nhất.

Các tính năng nổi bật của Synthesia AI

Trình chỉnh sửa video trực quan và thông minh

Giao diện kéo-thả: Thiết kế thân thiện như làm slide PowerPoint, cho phép bất kỳ ai cũng có thể sử dụng mà không cần kỹ năng dựng phim. Bạn có thể dễ dàng thêm văn bản, hình ảnh, video nền, logo, hình khối và các yếu tố đồ họa khác.

Thiết kế thân thiện như làm slide PowerPoint, cho phép bất kỳ ai cũng có thể sử dụng mà không cần kỹ năng dựng phim. Bạn có thể dễ dàng thêm văn bản, hình ảnh, video nền, logo, hình khối và các yếu tố đồ họa khác. Kho tài nguyên tích hợp: Tích hợp sẵn thư viện hình ảnh và video từ các nguồn uy tín như Shutterstock và Unsplash, cùng với kho nhạc nền miễn phí bản quyền.

Trợ lý kịch bản AI

Công cụ này hoạt động như một trợ lý ảo, giúp bạn lên ý tưởng, soạn thảo và tinh chỉnh kịch bản video một cách nhanh chóng. Chỉ cần đưa ra một chủ đề, trợ lý AI sẽ gợi ý cấu trúc và nội dung phù hợp.

Tự động tạo phụ đề

Hệ thống tự động tạo và đồng bộ hóa phụ đề (closed captions) cho video. Tính năng này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp video của bạn dễ tiếp cận hơn với người xem khiếm thính hoặc xem video trong môi trường không có âm thanh.

Kho mẫu video chuyên nghiệp

Cung cấp hàng loạt mẫu video được thiết kế sẵn cho nhiều mục đích sử dụng phổ biến như video đào tạo, giới thiệu sản phẩm, truyền thông nội bộ, marketing… giúp bạn bắt đầu dự án nhanh chóng và đảm bảo tính thẩm mỹ.

Kho mẫu video chuyên nghiệp

Tích hợp và tùy chỉnh mạnh mẽ

API mạnh mẽ: Synthesia cung cấp API cho phép các doanh nghiệp tích hợp khả năng tạo video AI trực tiếp vào các hệ thống nội bộ của họ (như LMS, CMS, nền tảng đào tạo) để tự động hóa quy trình sản xuất video hàng loạt.

Synthesia cung cấp API cho phép các doanh nghiệp tích hợp khả năng tạo video AI trực tiếp vào các hệ thống nội bộ của họ (như LMS, CMS, nền tảng đào tạo) để tự động hóa quy trình sản xuất video hàng loạt. Tùy chỉnh mẫu (Custom Templates): Các tổ chức có thể thiết kế các mẫu video thương hiệu riêng với logo, font chữ, màu sắc và bố cục được cố định, đảm bảo tính nhất quán cho mọi video được tạo ra bởi các nhân viên khác nhau.

Tính năng bảo mật và quản lý dành cho doanh nghiệp

Tuân thủ GDPR & SOC 2: Nền tảng tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và quyền riêng tư nghiêm ngặt, rất quan trọng đối với các doanh nghiệp lớn.

Nền tảng tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và quyền riêng tư nghiêm ngặt, rất quan trọng đối với các doanh nghiệp lớn. Quản lý người dùng và Workspace: Các gói Enterprise cung cấp khả năng quản lý người dùng, phân quyền truy cập và làm việc theo nhóm trên các dự án video một cách hiệu quả.

Môt số điểm còn hạn chế của Synthesia AI

Biểu cảm của avatar đôi khi còn “robot”: Đây là hạn chế lớn nhất. Mặc dù công nghệ đã tiến bộ vượt bậc, các AI Avatar đôi khi vẫn chưa thể hiện được đầy đủ sắc thái cảm xúc phức tạp của con người. Trong các kịch bản cần sự đồng cảm sâu sắc, giọng nói nhiệt huyết hay biểu cảm vui mừng, avatar có thể trông hơi “vô hồn” hoặc thiếu tự nhiên, làm giảm tính kết nối với người xem.

Đây là hạn chế lớn nhất. Mặc dù công nghệ đã tiến bộ vượt bậc, các AI Avatar đôi khi vẫn chưa thể hiện được đầy đủ sắc thái cảm xúc phức tạp của con người. Trong các kịch bản cần sự đồng cảm sâu sắc, giọng nói nhiệt huyết hay biểu cảm vui mừng, avatar có thể trông hơi “vô hồn” hoặc thiếu tự nhiên, làm giảm tính kết nối với người xem. Thiếu sự linh hoạt trong sáng tạo: So với việc quay dựng thủ công, người dùng sẽ bị giới hạn trong khuôn mẫu avatar và template có sẵn, khó tạo ra những video mang tính “nghệ thuật” hay phong cách độc lạ.

So với việc quay dựng thủ công, người dùng sẽ bị giới hạn trong khuôn mẫu avatar và template có sẵn, khó tạo ra những video mang tính “nghệ thuật” hay phong cách độc lạ. Hạn chế về chuyển động và tương tác: Synthesia chủ yếu tập trung vào các video dạng “đầu nói” (talking head), nơi avatar đứng yên hoặc có những cử chỉ tay cơ bản. Nền tảng này không hỗ trợ tạo ra các video có hành động phức tạp, di chuyển trong không gian hay tương tác với các vật thể khác. Nếu bạn cần làm video hoạt cảnh hay kể chuyện có nhiều nhân vật, đây không phải là công cụ phù hợp.

Synthesia chủ yếu tập trung vào các video dạng “đầu nói” (talking head), nơi avatar đứng yên hoặc có những cử chỉ tay cơ bản. Nền tảng này không hỗ trợ tạo ra các video có hành động phức tạp, di chuyển trong không gian hay tương tác với các vật thể khác. Nếu bạn cần làm video hoạt cảnh hay kể chuyện có nhiều nhân vật, đây không phải là công cụ phù hợp. Phát âm chưa hoàn hảo với từ ngữ phức tạp: Tuy hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả Tiếng Việt, nhưng AI đôi khi vẫn gặp khó khăn trong việc phát âm chính xác các thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành, tên riêng, từ viết tắt hoặc các từ có ngữ điệu phức tạp. Người dùng thường phải tìm cách phiên âm hoặc ngắt nghỉ câu để AI đọc đúng ý.

Tuy hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả Tiếng Việt, nhưng AI đôi khi vẫn gặp khó khăn trong việc phát âm chính xác các thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành, tên riêng, từ viết tắt hoặc các từ có ngữ điệu phức tạp. Người dùng thường phải tìm cách phiên âm hoặc ngắt nghỉ câu để AI đọc đúng ý. Thời gian xử lý (render) video: Mặc dù nhanh hơn rất nhiều so với quy trình sản xuất truyền thống, việc render một video vẫn có thể mất từ vài phút đến hơn nửa tiếng tùy thuộc vào độ dài. Điều khó chịu là mỗi khi bạn thực hiện một chỉnh sửa nhỏ nhất, dù chỉ là thêm một dấu phẩy, bạn sẽ phải render lại toàn bộ video từ đầu.

Mặc dù nhanh hơn rất nhiều so với quy trình sản xuất truyền thống, việc render một video vẫn có thể mất từ vài phút đến hơn nửa tiếng tùy thuộc vào độ dài. Điều khó chịu là mỗi khi bạn thực hiện một chỉnh sửa nhỏ nhất, dù chỉ là thêm một dấu phẩy, bạn sẽ phải render lại toàn bộ video từ đầu. Rào cản về chi phí cho người dùng nhỏ lẻ: Các gói dịch vụ, đặc biệt là các gói dành cho doanh nghiệp có tính năng cao cấp như tạo avatar độc quyền, API… có chi phí tương đối cao. Với người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ, giới hạn về số phút video mỗi tháng trong các gói cơ bản có thể là một rào cản lớn.

Môt số điểm còn hạn chế của Synthesia AI

Chi phí sử dụng Synthesia AI

Chi phí sử dụng Synthesia AI được chia thành các gói linh hoạt để phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau, từ cá nhân đến doanh nghiệp lớn.

Dưới đây là các gói tham khảo (lưu ý rằng giá có thể thay đổi một chút tùy theo thời điểm):

1. Gói FREE (Miễn Phí)

Giá: $0 / tháng

$0 / tháng Đối tượng: Phù hợp cho người mới bắt đầu, cá nhân muốn trải nghiệm thử nền tảng hoặc tạo một vài video đơn giản mà không cần chất lượng cao.

Phù hợp cho người mới bắt đầu, cá nhân muốn trải nghiệm thử nền tảng hoặc tạo một vài video đơn giản mà không cần chất lượng cao. Tính năng nổi bật: Tạo tối đa 3 video mỗi năm. Truy cập vào 90+ avatar miễn phí. Hơn 120 ngôn ngữ và giọng nói. Giới hạn 10 phút cho mỗi video.

Hạn chế: Không thể tải video xuống chất lượng HD (chỉ có thể xem và chia sẻ link). Không có quyền truy cập vào các avatar chuyên nghiệp hơn hoặc tính năng Custom Avatar. Không có hỗ trợ ưu tiên.



Chi phí sử dụng Synthesia AI

2. Gói STARTER

Giá: $29/tháng (khi thanh toán hàng năm) hoặc $42/tháng (thanh toán hàng tháng).

$29/tháng (khi thanh toán hàng năm) hoặc $42/tháng (thanh toán hàng tháng). Đối tượng: Cá nhân, freelancer, người làm marketing cần tạo video không giới hạn với chất lượng HD.

Cá nhân, freelancer, người làm marketing cần tạo video không giới hạn với chất lượng HD. Tính năng nổi bật: Tạo video không giới hạn. Tải xuống video chất lượng HD (1080p). Truy cập đầy đủ 90+ avatar và 120+ ngôn ngữ. Hỗ trợ qua email.

Hạn chế: Không bao gồm các tính năng làm việc nhóm và doanh nghiệp như Avatar Uniform, API, hay hỗ trợ ưu tiên.

3. Gói CREATOR

Giá: $89 / tháng (khi thanh toán hàng năm) hoặc $129 / tháng (thanh toán hàng tháng).

$89 / tháng (khi thanh toán hàng năm) hoặc $129 / tháng (thanh toán hàng tháng). Đối tượng: Nhóm nhỏ, các agency, hoặc doanh nghiệp vừa cần nhiều tính năng linh hoạt hơn.

Nhóm nhỏ, các agency, hoặc doanh nghiệp vừa cần nhiều tính năng linh hoạt hơn. Tính năng nổi bật: Bao gồm mọi thứ trong gói Starter. Truy cập vào tính năng Avatar Uniform (cho phép một avatar mặc nhiều bộ trang phục khác nhau). Hỗ trợ ưu tiên (Priority Support).

Hạn chế: Vẫn chưa bao gồm các tính năng enterprise như Custom Avatar, API, hay Single Sign-On (SSO).

4. Gói ENTERPRISE

Giá: Liên hệ để nhận báo giá custom. Thường dựa trên số lượng người dùng, video và tính năng tùy chỉnh.

Liên hệ để nhận báo giá custom. Thường dựa trên số lượng người dùng, video và tính năng tùy chỉnh. Đối tượng: Tổ chức lớn có nhu cầu scale sản xuất video, tích hợp hệ thống và bảo mật nâng cao.

Tổ chức lớn có nhu cầu scale sản xuất video, tích hợp hệ thống và bảo mật nâng cao. Tính năng nổi bật: Tất cả tính năng từ các gói trước. Tạo Avatar tùy chỉnh (Custom Avatar) từ người thật. Truy cập API đầy đủ để tự động hóa và tích hợp. Các công cụ quản lý doanh nghiệp: SSO, SCIM, quản lý người dùng (User Management). Hỗ trợ kỹ thuật chuyên dụng và tùy chỉnh hợp đồng. Tuân thủ bảo mật cao cấp (SOC 2, GDPR).



Lưu ý quan trọng về giá:

Tất cả các gói trả phí đều yêu cầu thanh toán theo năm để được mức giá ưu đãi. Nếu thanh toán hàng tháng, giá sẽ cao hơn đáng kể.

Giá trên chưa bao gồm thuế.

Các tính năng và giá cả có thể thay đổi. Luôn kiểm tra trực tiếp trang https://www.synthesia.io/pricing để có thông tin chính xác nhất tại thời điểm bạn đọc.

Synthesia AI hỗ trợ API như thế nào?

API của Synthesia AI được tính dựa trên gói dịch vụ mà người dùng đăng ký. Nghĩa là để sử dụng API, bạn cần có tối thiểu gói Creator trở lên, trong đó đã bao gồm một số phút video nhất định mỗi tháng. Khi gọi API để tạo video, hệ thống sẽ trừ trực tiếp vào số phút video trong gói mà bạn đang sở hữu.

Nếu bạn cần sản xuất video với khối lượng lớn hoặc muốn mở rộng tính năng tích hợp, Synthesia sẽ áp dụng cơ chế tính phí bổ sung hoặc yêu cầu nâng cấp lên gói Enterprise. Ở gói này, chi phí sẽ được báo giá riêng theo nhu cầu (số lượng video, dung lượng media tải lên, số lượng người dùng, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, SLA, …).

Tóm lại, API không có mức giá cố định riêng biệt, mà phụ thuộc vào gói dịch vụ và khối lượng sử dụng thực tế. Người dùng cá nhân hoặc nhóm nhỏ có thể bắt đầu với gói Creator, trong khi doanh nghiệp lớn thường chọn gói Enterprise để có hạn mức API và tính năng tích hợp mở rộng.

Synthesia AI hỗ trợ API như thế nào?

Xem thêm tại: https://docs.synthesia.io/reference/introduction

Tính năng nổi bật khi tích hợp API

Có thể tạo video tự động từ template – phù hợp làm video hàng loạt (batch), personalization (ví dụ: mỗi khách hàng / người dùng nhận video riêng).

Tự động hoá quy trình: ví dụ gửi email có video, video chào mừng người dùng, video hỗ trợ đào tạo nội bộ, thông báo sự kiện…

Kết hợp webhook để nhận thông báo khi video đã render xong, nhằm nhúng vào hệ thống workflow hoặc gửi tiếp cho người nhận mà không cần kiểm tra thủ công.

Giới hạn & hạn chế

Rate limits (giới hạn tốc độ gọi API): tuỳ theo gói sử dụng, số request phép gửi trong mỗi phút / giờ / ngày là khác nhau. Nếu vượt sẽ nhận lỗi 429 Too Many Requests.

tuỳ theo gói sử dụng, số request phép gửi trong mỗi phút / giờ / ngày là khác nhau. Nếu vượt sẽ nhận lỗi 429 Too Many Requests. API key gắn với tài khoản cá nhân: Nghĩa là nếu nhiều workspace dùng chung tài khoản thì sẽ chia sẻ hạn mức/quản lý.

Nghĩa là nếu nhiều workspace dùng chung tài khoản thì sẽ chia sẻ hạn mức/quản lý. Chi phí phát sinh nếu sử dụng vượt hạn mức, hoặc gửi nhiều video/asset → cần chọn gói phù hợp. (Tài liệu không rõ giá API riêng từng endpoint, thường nằm trong phần Enterprise hoặc custom).

Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Synthesia AI

Cách đăng ký tài khoản Synthesia AI

Bước 1: Truy cập vào trang chủ của Synthesia (https://app.synthesia.io/).

Một cửa sổ sẽ hiện ra. Bạn có thể đăng ký bằng địa chỉ email hoặc chọn các phương thức đăng nhập nhanh hơn như Tài khoản Google.

Cách đăng ký tài khoản Synthesia AI

Bước 2: Bạn sẽ được chuyển sang trang chọn các gói dịch vụ khác nhau. Để bắt đầu trải nghiệm, hãy chọn gói “Free” (Miễn phí) và nhấp vào nút “Get started“.

Cách đăng ký tài khoản Synthesia AI

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được đưa đến màn hình làm việc chính.

Cách đăng ký tài khoản Synthesia AI

Khám phá giao diện chính (Dashboard)

Bên tay trái là thanh điều hướng chính, nơi bạn có thể truy cập vào các mục quan trọng như:

Home: Trang chủ

Trang chủ Templates: Kho video mẫu

Kho video mẫu Videos: Nơi quản lý các video của bạn

Nơi quản lý các video của bạn AI Tools: Các công cụ AI khác như lồng tiếng (AI Dubbing)

Các công cụ AI khác như lồng tiếng (AI Dubbing) Assets: Nơi quản lý tài nguyên như Avatars (người thuyết trình ảo) và Voices (giọng nói).

Khám phá giao diện chính (Dashboard)

Bắt đầu một dự án video mới

Để tạo video mới, bạn có thể nhấp vào nút “New video” màu xanh ở góc trên bên phải, hoặc chọn mục “+ New video” ở khu vực trung tâm màn hình.

Bắt đầu một dự án video mới

Synthesia cung cấp cho bạn nhiều cách để bắt đầu:

Template hoặc Examples: Synthesia cung cấp thư viện mẫu theo chủ đề như: Marketing, Training, Onboarding, Sales, Customer Support, Internal Communications…Nhấn Use template để bắt đầu chỉnh sửa mẫu.

Synthesia cung cấp thư viện mẫu theo chủ đề như: Marketing, Training, Onboarding, Sales, Customer Support, Internal Communications…Nhấn để bắt đầu chỉnh sửa mẫu. Start from blank: Bắt đầu với một trang trống để bạn tự do sáng tạo.

Bắt đầu với một trang trống để bạn tự do sáng tạo. Import PowerPoint: Tải lên một file PowerPoint để biến các slide của bạn thành video.

Bắt đầu một dự án video mới

Đây là giao diện chỉnh sửa chính của Synthesia. Tại đây bạn có thể:

Soạn kịch bản: Nhập lời thoại bạn muốn AI Avatar nói vào ô kịch bản ở phía dưới màn hình. Kịch bản nhập vào sẽ được AI đọc bằng giọng tự nhiên.

Nhập lời thoại bạn muốn AI Avatar nói vào ô kịch bản ở phía dưới màn hình. Kịch bản nhập vào sẽ được AI đọc bằng giọng tự nhiên. Tùy chỉnh cảnh: Thêm tiêu đề, văn bản, logo vào màn hình chính.

Thêm tiêu đề, văn bản, logo vào màn hình chính. Thêm cảnh Mới: Ở cột bên trái, bạn có thể nhấn “ + Add scene ” để tạo thêm các cảnh khác cho video của mình, tương tự như làm slide PowerPoint.

Ở cột bên trái, bạn có thể nhấn “ ” để tạo thêm các cảnh khác cho video của mình, tương tự như làm slide PowerPoint. Thay đổi bố cục: Ở cột bên phải, bạn có thể thay đổi bố cục, màu nền, thêm nhạc…

Ở cột bên phải, bạn có thể thay đổi bố cục, màu nền, thêm nhạc… Chọn Avatar: Thay đổi người thuyết trình ảo theo ý muốn.

Bắt đầu một dự án video mới

Sau khi đã hài lòng với kịch bản và thiết kế, hãy nhấn nút “Generate” màu xanh ở góc trên cùng bên phải. Synthesia sẽ mất vài phút để xử lý và tạo ra video của bạn.

Sau khi hoàn tất, bạn có thể tải về và sử dụng.

Chúc bạn có những trải nghiệm sáng tạo tuyệt vời với Synthesia AI!

Kinh nghiệm sử dụng Synthesia AI hiệu quả

Viết kịch bản tự nhiên: Sử dụng ngôn ngữ đời thường, câu ngắn và có dấu câu ngắt nghỉ hợp lý để giọng đọc AI truyền cảm hơn.

Sử dụng ngôn ngữ đời thường, câu ngắn và có dấu câu ngắt nghỉ hợp lý để giọng đọc AI truyền cảm hơn. Chia nhỏ các cảnh (Scenes): Mỗi ý tưởng nên được đặt trong một cảnh riêng biệt, giống như làm slide PowerPoint, để dễ quản lý và chỉnh sửa.

Mỗi ý tưởng nên được đặt trong một cảnh riêng biệt, giống như làm slide PowerPoint, để dễ quản lý và chỉnh sửa. Tận dụng biểu cảm của Avatar: Sử dụng các dấu ngoặc đơn để thêm cử chỉ, ví dụ: (gestures) hoặc (nodding) để làm video sinh động hơn (tính năng có thể thay đổi/cập nhật).

Sử dụng các dấu ngoặc đơn để thêm cử chỉ, ví dụ: (gestures) hoặc (nodding) để làm video sinh động hơn (tính năng có thể thay đổi/cập nhật). Kiểm tra kỹ trước khi “Generate”: Nghe thử giọng đọc và xem trước video để đảm bảo không có lỗi chính tả hay phát âm sai, tránh lãng phí thời gian render.

Nghe thử giọng đọc và xem trước video để đảm bảo không có lỗi chính tả hay phát âm sai, tránh lãng phí thời gian render. Kết hợp với công cụ khác: Tải video từ Synthesia và sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video khác để thêm hiệu ứng, âm nhạc phức tạp hơn nếu cần.

Kinh nghiệm sử dụng Synthesia AI hiệu quả

Kết luận

Dù vẫn còn một vài hạn chế nhỏ về biểu cảm tự nhiên, nhưng với tốc độ phát triển chóng mặt của trí tuệ nhân tạo, Synthesia hứa hẹn sẽ ngày càng hoàn thiện và trở thành một trợ thủ không thể thiếu trong tương lai. Việc bắt đầu tìm hiểu và ứng dụng Synthesia ngay từ bây giờ không chỉ là một lựa chọn thông minh để tối ưu hóa công việc, mà còn là bước đi đón đầu xu hướng của ngành công nghiệp nội dung số.

