HeyGen AI là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng HeyGen AI [2025]

Trong kỷ nguyên mà nội dung dạng video chiếm lĩnh ngôi vương, sự xuất hiện của AI đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự. Giờ đây, việc sản xuất video chuyên nghiệp không còn là “đặc quyền” của những studio bạc tỷ hay các chuyên gia kỹ xảo dày dạn kinh nghiệm. Giữa làn sóng công nghệ đầy sôi động đó, HeyGen AI trở thành một cái tên đang thu hút sự chú ý của giới marketer và nhà sáng tạo toàn cầu. Vậy cụ thể HeyGen AI là gì mà có sức mạnh “khuynh đảo” đến vậy?

Tổng quan về HeyGen AI

HeyGen AI là gì?

HeyGen AI là một nền tảng tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) ra mắt từ năm 2020. Ban đầu, nền tảng này có tên Surreal (sau đổi thành Movio) và hiện được phát triển bởi công ty HeyGen Inc., có trụ sở tại Mỹ.

Về cốt lõi, HeyGen vận hành dựa trên các công nghệ AI tạo sinh (Generative AI) tiên tiến. Nền tảng này sở hữu một thư viện khổng lồ gồm hơn 100 avatar AI (người đại diện ảo) với đa dạng chủng tộc, độ tuổi và phong cách. Người dùng chỉ cần lựa chọn một avatar, nhập kịch bản văn bản, và hệ thống sẽ tự động tạo ra một video trong đó avatar sẽ “nói” lại nội dung đó với khẩu hình miệng (lip-sync) đồng bộ một cách ấn tượng và biểu cảm tự nhiên.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo avatar AI, HeyGen còn cung cấp các tính năng như dịch video, tạo phụ đề, tùy chỉnh thương hiệu và tích hợp API cho doanh nghiệp. Với sự phát triển linh hoạt, HeyGen AI đang trở thành một trong những công cụ video AI hàng đầu, được các cá nhân và tổ chức lựa chọn để tối ưu hóa chi phí và rút ngắn thời gian sản xuất nội dung số.

Điều gì làm nên sự khác biệt của HeyGen AI?

Sự khác biệt của HeyGen AI không nằm ở việc nó có nhiều tính năng hơn, mà ở triết lý và mục tiêu cuối cùng mà công nghệ của họ hướng tới: tạo ra những video AI đạt đến độ chân thực và tự nhiên cao nhất, phá vỡ rào cản “thung lũng kỳ lạ” (uncanny valley) trong giao tiếp kỹ thuật số.

Triết lý “giao tiếp không biên giới” (Borderless Communication)

Trong khi hầu hết các nền tảng AI khác tập trung vào thị trường Anh ngữ, HeyGen ngay từ đầu đã nhắm đến mục tiêu trở thành “cầu nối toàn cầu”. Sự khác biệt cốt lõi nằm ở việc họ đầu tư nghiên cứu và phát triển một cách bài bản cho các ngôn ngữ không dùng Latinh và các sắc thái văn hóa địa phương, đặc biệt là tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Ả Rập.

Điều này không chỉ dừng lại ở việc “thêm giọng đọc”, mà là xây dựng cả một hệ thống AI thấu hiểu ngữ điệu, phát âm đặc thù và cả biểu cảm khuôn mặt phù hợp với từng nền văn hóa. Nhờ đó, video tạo ra không còn cảm giác máy móc, xa lạ mà trở nên gần gũi và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn với từng đối tượng khán giả cụ thể.

Chiến lược “AI dành cho doanh nghiệp từ Day One”

Nhiều công cụ AI khác bắt đầu từ thị trường người dùng cá nhân (C2C) rồi mới mở rộng lên doanh nghiệp (B2B). HeyGen đi một con đường ngược lại. Ngay từ những ngày đầu, họ đã xác định doanh nghiệp là đối tượng phục vụ chính. Điều này thể hiện rõ qua:

Khả năng tích hợp (API) mạnh mẽ ngay từ đầu: Hệ thống API của HeyGen được thiết kế để dễ dàng (nhúng) vào các nền tảng học tập trực tuyến (LMS), hệ thống quản lý nội dung (CMS) và các quy trình vận hành sẵn có của doanh nghiệp, chứ không phải là một công cụ rời rạc.

Hệ thống API của HeyGen được thiết kế để dễ dàng (nhúng) vào các nền tảng học tập trực tuyến (LMS), hệ thống quản lý nội dung (CMS) và các quy trình vận hành sẵn có của doanh nghiệp, chứ không phải là một công cụ rời rạc. Cam kết về bảo mật và tuân thủ dữ liệu: HeyGen đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe nhất (như SOC 2, GDPR), một yếu tố sống còn để các doanh nghiệp lớn, nhất là trong lĩnh vực tài chính và y tế, có thể tin tưởng sử dụng.

Tầm nhìn “sáng tạo nội dung phi kỹ năng” (No-Skill Content Creation)

HeyGen không bán một phần mềm phức tạp, mà đang bán khả năng tiếp cận (accessibility). Sự khác biệt thể hiện ở:

Trải nghiệm người dùng (UX) được tối ưu hóa tuyệt đối: Mọi quy trình, từ đăng ký, tạo video đến xuất bản, đều được đơn giản hóa tối đa. Người dùng không cần biết về thiết kế, quay phim hay thu âm vẫn có thể tạo ra một sản phẩm chuyên nghiệp chỉ trong vài click chuột.

Mọi quy trình, từ đăng ký, tạo video đến xuất bản, đều được đơn giản hóa tối đa. Người dùng không cần biết về thiết kế, quay phim hay thu âm vẫn có thể tạo ra một sản phẩm chuyên nghiệp chỉ trong vài click chuột. Hệ sinh thái template và avatar “sống động”: Thay vì một thư viện avatar chung chung, HeyGen xây dựng một kho template theo ngành nghề cụ thể (kinh doanh, giáo dục, bán lẻ…), với các kịch bản được viết sẵn, giúp người dùng có ngay một điểm xuất phát hoàn hảo, tiết kiệm tối đa thời gian suy nghĩ.

Khám phá kho tính năng đột phá của HeyGen AI

HeyGen AI trang bị cho người dùng một bộ công cụ toàn diện và mạnh mẽ, được thiết kế để đơn giản hóa và nâng cao chất lượng sản xuất video. Dưới đây là những tính năng nổi bật nhất đã làm nên tên tuổi của nền tảng này:

1. Tạo video từ văn bản (Text-to-Video)

Đây là tính năng cốt lõi và mạnh mẽ nhất của HeyGen. Người dùng chỉ cần cung cấp một kịch bản dưới dạng văn bản, nền tảng sẽ tự động biến nó thành một video hoàn chỉnh.

Avatar AI thuyết trình: Lựa chọn từ hơn 100 avatar AI có sẵn với đa dạng phong cách, độ tuổi và dân tộc.

Lựa chọn từ hơn 100 avatar AI có sẵn với đa dạng phong cách, độ tuổi và dân tộc. Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Nhập văn bản bằng một ngôn ngữ và chọn giọng đọc ở hơn 40 ngôn ngữ khác nhau với hàng trăm chất giọng để video của bạn tiếp cận khán giả toàn cầu.

2. Avatar tùy chỉnh (Custom Avatar)

Để tăng tính độc đáo và nhận diện thương hiệu, HeyGen cho phép bạn tạo ra avatar của riêng mình.

Instant Avatar: Chỉ cần tải lên một đoạn video ngắn bạn tự quay (khoảng 2 phút), AI sẽ học hỏi và tạo ra một phiên bản avatar kỹ thuật số của chính bạn.

Chỉ cần tải lên một đoạn video ngắn bạn tự quay (khoảng 2 phút), AI sẽ học hỏi và tạo ra một phiên bản avatar kỹ thuật số của chính bạn. Studio Avatar: Một phiên bản cao cấp hơn, yêu cầu chất lượng video đầu vào cao hơn để tạo ra một avatar siêu thực với độ chi tiết và biểu cảm tinh vi nhất.

3. Biến ảnh tĩnh thành video nói (Talking Photo)

Một tính năng cực kỳ sáng tạo, cho phép bạn “thổi hồn” vào bất kỳ bức ảnh chân dung nào.

Làm cho hình ảnh cất tiếng: Tải lên một bức ảnh (ví dụ: ảnh của một nhân vật lịch sử, một chuyên gia trong ngành, hoặc thậm chí là logo có khuôn mặt), nhập văn bản và HeyGen sẽ làm cho nhân vật trong ảnh cử động miệng và nói theo kịch bản một cách tự nhiên.

Tải lên một bức ảnh (ví dụ: ảnh của một nhân vật lịch sử, một chuyên gia trong ngành, hoặc thậm chí là logo có khuôn mặt), nhập văn bản và HeyGen sẽ làm cho nhân vật trong ảnh cử động miệng và nói theo kịch bản một cách tự nhiên. Ứng dụng đa dạng: Tuyệt vời để tạo các video ngắn giới thiệu, trích dẫn, hoặc các nội dung sáng tạo trên mạng xã hội.

4. Dịch thuật video (Video Translate)

Đây là tính năng “thay đổi cuộc chơi” và là điểm khác biệt lớn của HeyGen. Công cụ này không chỉ đơn thuần là lồng tiếng, mà là một quá trình dịch thuật toàn diện.

Đồng bộ khẩu hình tự động: Tải lên một video bạn đang nói bằng một ngôn ngữ (ví dụ: tiếng Việt). Chọn ngôn ngữ đích (ví dụ: tiếng Anh). AI sẽ không chỉ dịch giọng nói mà còn phân tích và tái tạo chuyển động môi của bạn để khớp hoàn hảo với tiếng Anh.

Tải lên một video bạn đang nói bằng một ngôn ngữ (ví dụ: tiếng Việt). Chọn ngôn ngữ đích (ví dụ: tiếng Anh). AI sẽ không chỉ dịch giọng nói mà còn phân tích và tái tạo chuyển động môi của bạn để khớp hoàn hảo với tiếng Anh. Giữ nguyên giọng nói gốc: Công nghệ Voice Cloning sẽ giữ lại tông điệu, âm sắc và cảm xúc trong giọng nói gốc của bạn khi chuyển sang ngôn ngữ mới, tạo cảm giác như chính bạn đang nói ngôn ngữ đó một cách trôi chảy.

5. Nhân bản giọng nói (Voice Cloning)

Tạo ra một phiên bản kỹ thuật số của giọng nói của bạn để sử dụng nhất quán trong mọi video mà không cần phải thu âm lại mỗi lần.

Yêu cầu mẫu giọng đơn giản: Chỉ cần tải lên một bản ghi âm giọng nói của bạn (từ 2-10 phút), hệ thống sẽ học và có thể tạo ra bất kỳ bài nói nào từ văn bản với chính giọng của bạn.

Chỉ cần tải lên một bản ghi âm giọng nói của bạn (từ 2-10 phút), hệ thống sẽ học và có thể tạo ra bất kỳ bài nói nào từ văn bản với chính giọng của bạn. Đảm bảo tính nhất quán: Hoàn hảo cho các chuỗi video đào tạo, podcast, hoặc video thương hiệu cần một giọng nói đặc trưng, quen thuộc.

6. Thư viện mẫu và tài nguyên phong phú

Để tăng tốc quá trình sáng tạo, HeyGen cung cấp một thư viện tài nguyên đa dạng.

Hơn 300 mẫu video (Templates): Các mẫu được thiết kế sẵn cho nhiều mục đích khác nhau như marketing, e-learning, tin tức, mạng xã hội, giúp bạn có một khởi đầu nhanh chóng.

Các mẫu được thiết kế sẵn cho nhiều mục đích khác nhau như marketing, e-learning, tin tức, mạng xã hội, giúp bạn có một khởi đầu nhanh chóng. Tích hợp Elements: Dễ dàng thêm văn bản, hình ảnh, icon, và các hình khối vào video ngay trên nền tảng chỉnh sửa của HeyGen.

Một số điểm còn hạn chế của HeyGen AI

Tính chân thực trong một số tình huống phức tạp: Các cảm xúc phức tạp như sự mỉa mai, xấu hổ hoặc sự đồng cảm sâu sắc đôi khi chưa được thể hiện một cách trọn vẹn.

Các cảm xúc phức tạp như sự mỉa mai, xấu hổ hoặc sự đồng cảm sâu sắc đôi khi chưa được thể hiện một cách trọn vẹn. Ngữ cảnh hội thoại: Avatar hiện tại hoạt động tốt nhất trong các kịch bản độc thoại. Trong các đoạn hội thoại giữa nhiều avatar, sự tương tác và phản ứng qua lại có thể chưa thực sự “tự nhiên” như diễn viên thật.

Avatar hiện tại hoạt động tốt nhất trong các kịch bản độc thoại. Trong các đoạn hội thoại giữa nhiều avatar, sự tương tác và phản ứng qua lại có thể chưa thực sự “tự nhiên” như diễn viên thật. Giới hạn về khả năng tùy biến sâu: Người dùng có rất ít quyền kiểm soát để chỉ định các cử chỉ tay, biểu cảm khuôn mặt cụ thể theo ý muốn (ví dụ: “hãy nháy mắt ở giây thứ 3” hoặc “vung tay khi nói đến điểm nhấn”). Mọi thứ phần lớn do AI tự quyết định dựa trên ngữ cảnh văn bản.

Người dùng có rất ít quyền kiểm soát để chỉ định các cử chỉ tay, biểu cảm khuôn mặt cụ thể theo ý muốn (ví dụ: “hãy nháy mắt ở giây thứ 3” hoặc “vung tay khi nói đến điểm nhấn”). Mọi thứ phần lớn do AI tự quyết định dựa trên ngữ cảnh văn bản. Hạn chế về góc quay: Avatar chủ yếu xuất hiện ở các góc ngang vai và từ thắt lưng trở lên. Các góc quay sáng tạo hơn như toàn thân, góc nhìn từ trên xuống hoặc các chuyển động camera phức tạp vẫn chưa khả thi.

Avatar chủ yếu xuất hiện ở các góc ngang vai và từ thắt lưng trở lên. Các góc quay sáng tạo hơn như toàn thân, góc nhìn từ trên xuống hoặc các chuyển động camera phức tạp vẫn chưa khả thi. Avatar dùng chung: Các avatar có sẵn trong thư viện có thể được sử dụng bởi nhiều người dùng, dẫn đến nguy cơ nhiều thương hiệu khác nhau sử dụng cùng một “gương mặt đại diện”, làm giảm tính độc nhất.

Các avatar có sẵn trong thư viện có thể được sử dụng bởi nhiều người dùng, dẫn đến nguy cơ nhiều thương hiệu khác nhau sử dụng cùng một “gương mặt đại diện”, làm giảm tính độc nhất. Rủi ro về giọng nói: Dù đã có các quy định, vẫn tồn tại lo ngại về tính đạo đức và pháp lý xung quanh việc tạo giọng nói nhân tạo giống với giọng của người nổi tiếng hoặc người khác mà không có sự cho phép rõ ràng.

Dù đã có các quy định, vẫn tồn tại lo ngại về tính đạo đức và pháp lý xung quanh việc tạo giọng nói nhân tạo giống với giọng của người nổi tiếng hoặc người khác mà không có sự cho phép rõ ràng. Chi phí có thể là rào cản: Để vượt qua các giới hạn của gói miễn phí hoặc gói rẻ nhất (như số phút video render, quyền sử dụng avatar tùy chỉnh), người dùng cần nâng cấp lên các gói Pro, Team hoặc Enterprise với chi phí khá cao. Điều này có thể là trở ngại lớn cho cá nhân, creator nhỏ hoặc startup có ngân sách hạn hẹp.

Để vượt qua các giới hạn của gói miễn phí hoặc gói rẻ nhất (như số phút video render, quyền sử dụng avatar tùy chỉnh), người dùng cần nâng cấp lên các gói Pro, Team hoặc Enterprise với chi phí khá cao. Điều này có thể là trở ngại lớn cho cá nhân, creator nhỏ hoặc startup có ngân sách hạn hẹp. Sự phụ thuộc vào chất lượng đầu vào: Chất lượng video đầu ra phụ thuộc rất lớn vào chất lượng kịch bản đầu vào. Một kịch bản với văn phong lủng củng, ngữ pháp kém hoặc không có dấu câu rõ ràng sẽ tạo ra một video với ngữ điệu kỳ lạ và thiếu chuyên nghiệp.

Chi phí sử dụng HeyGen AI

HeyGen cung cấp một cấu trúc giá linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau, từ những người mới bắt đầu muốn trải nghiệm thử cho đến các doanh nghiệp lớn có nhu cầu sản xuất video chuyên sâu. Dưới đây là chi tiết các gói cước (thanh toán theo tháng và theo năm để tiết kiệm).

Gói miễn phí (Free Plan)

Đây là gói khởi đầu lý tưởng cho những ai muốn khám phá các tính năng cơ bản của HeyGen mà không cần cam kết tài chính.

Chi phí: $0/tháng

$0/tháng Tính năng chính: Số lượng video: 3 video mỗi tháng. Thời lượng tối đa: Lên đến 3 phút cho mỗi video. Độ phân giải: Xuất video ở chất lượng 720p. Số người dùng (Seat): 1 người. Lưu ý: Video xuất ra sẽ có logo (watermark) của HeyGen.



Gói sáng tạo (Creator Plan)

Gói này được thiết kế dành cho các nhà sáng tạo nội dung cá nhân, freelancer hoặc những người cần sản xuất video ngắn không giới hạn.

Chi phí: $29/tháng (thanh toán hàng tháng). $24/tháng (khi thanh toán theo năm, tiết kiệm hơn).

Tính năng chính: Số lượng video: Không giới hạn. Thời lượng tối đa: Lên đến 30 phút cho mỗi video. Độ phân giải: Xuất video chất lượng cao 1080p. Số người dùng (Seat): 1 người. Tính năng cao cấp: Xóa logo (watermark). Truy cập tính năng Nhân bản Giọng nói (Voice Cloning).



Gói đi nhóm (Team Plan)

Đây là giải pháp tối ưu cho các đội nhóm marketing, agency hoặc doanh nghiệp cần cộng tác và sản xuất video chất lượng cao nhất.

Chi phí: $39/người dùng/tháng (thanh toán hàng tháng). $30/người dùng/tháng (khi thanh toán theo năm). Lưu ý: Gói này yêu cầu tối thiểu 2 người dùng (seats).

Tính năng chính: Bao gồm tất cả các tính năng của gói Creator. Độ phân giải: Xuất video chất lượng 4K. Cộng tác: Các tính năng làm việc nhóm trong cùng một không gian làm việc (Workspace). Avatar: Tạo và sử dụng Avatar từ ảnh (Photo Avatars) không giới hạn.



Gói doanh nghiệp (Enterprise Plan)

Dành cho các tổ chức lớn có yêu cầu tùy chỉnh sâu, bảo mật cao và cần sự hỗ trợ chuyên biệt từ HeyGen.

Chi phí: Liên hệ trực tiếp với đội ngũ kinh doanh của HeyGen để nhận báo giá tùy chỉnh.

Liên hệ trực tiếp với đội ngũ kinh doanh của HeyGen để nhận báo giá tùy chỉnh. Tính năng chính: Bao gồm tất cả các tính năng của gói Team. Các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao về avatar, giọng nói và quy trình làm việc. Bảo mật cấp doanh nghiệp. Hỗ trợ chuyên sâu và quản lý tài khoản riêng.



Xem chi tiết tại: https://www.heygen.com/pricing

HeyGen AI hỗ trợ API như thế nào? Giá ra sao?

HeyGen cung cấp một hệ thống API (Giao diện lập trình ứng dụng) mạnh mẽ, cho phép các nhà phát triển và doanh nghiệp tích hợp trực tiếp công nghệ tạo video AI vào các ứng dụng, trang web hoặc quy trình làm việc của riêng họ. Thay vì phải truy cập vào nền tảng HeyGen để tạo video theo cách thủ công, bạn có thể tự động hóa hoàn toàn quá trình này.

HeyGen sử dụng mô hình giá dựa trên “tín dụng” (credits) tương tự như nền tảng web của họ. Mỗi tác vụ API sẽ tiêu tốn một lượng tín dụng nhất định.

Gói miễn phí (Free Plan)

Lý tưởng cho việc thử nghiệm và phát triển các ứng dụng quy mô nhỏ.

Chi phí: $0/tháng

$0/tháng Tín dụng: Cung cấp 10 tín dụng mỗi tháng.

Cung cấp mỗi tháng. Tính năng: Truy cập các API cơ bản (tạo video từ văn bản, tạo avatar từ ảnh). Lấy danh sách avatar, giọng nói, mẫu có sẵn. Tích hợp avatar tương tác (Streaming Avatar). Lưu ý: Video tạo ra sẽ có logo (watermark) của HeyGen.



Gói chuyên nghiệp (Pro Plan)

Dành cho các ứng dụng có lượng người dùng vừa phải và yêu cầu video không có logo.

Chi phí: $99/tháng

Tín dụng: Cung cấp 100 tín dụng .

Cung cấp . Tính năng: Bao gồm mọi thứ trong gói Miễn phí. Xóa logo (watermark) khỏi video.



Gói mở rộng (Scale Plan)

Thiết kế cho các doanh nghiệp cần sản xuất video ở quy mô lớn và sử dụng các tính năng nâng cao.

Chi phí: $330/tháng

Tín dụng: Cung cấp 660 tín dụng .

Cung cấp . Tính năng: Bao gồm mọi thứ trong gói Pro. Truy cập API Dịch thuật Video (Video Translation API) . Truy cập API Hiệu đính (Proofread API) . Tự động gia hạn tín dụng.



Gói doanh nghiệp (Enterprise Plan)

Giải pháp tùy chỉnh toàn diện cho các tập đoàn lớn với yêu cầu đặc thù.

Chi phí: Liên hệ để nhận báo giá.

Tính năng: Bao gồm mọi thứ trong gói Mở rộng. Khả năng mở rộng tùy chỉnh theo nhu cầu. Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu từ đội ngũ phát triển của HeyGen. Truy cập API tạo Video Avatar (tạo avatar tùy chỉnh chất lượng cao thông qua API).



Xem thêm tại: https://www.heygen.com/api-pricing

Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng HeyGen AI

Đăng ký tài khoản HeyGen AI

Bước 1: Truy cập vào trang đăng ký của HeyGen tại: https://app.heygen.com/.

Bạn sẽ thấy giao diện đăng ký như hình dưới. Tại đây, bạn có hai lựa chọn chính để tạo tài khoản:

Đăng ký nhanh bằng tài khoản Google hoặc Apple.

Nhập địa chỉ email của bạn vào ô “Enter email” và nhấn “Continue” (nếu chọn cách này, bạn cần nhập mã xác thực được gửi qua email đã đăng ký).

Sau khi đăng nhập, HeyGen sẽ hiển thị các gói dịch vụ. Để bắt đầu trải nghiệm mà không tốn chi phí, hãy chọn gói Free. Nhấn vào nút “Choose Free” để tiếp tục.

Bước 3: HeyGen sẽ hỏi một vài câu hỏi ngắn để hiểu rõ hơn về nhu cầu sử dụng của bạn. Hãy chọn ngôn ngữ ưu tiên và mục đích sử dụng (công việc, cá nhân, học tập) rồi nhấn “Continue“. Bước này giúp HeyGen gợi ý những tính năng phù hợp nhất cho bạn.

Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn sẽ được đưa đến giao diện làm việc chính của HeyGen.

Khám phá giao diện của HeyGen

Thanh điều hướng chính (bên trái)

Đây là trung tâm chỉ huy của bạn, nơi chứa tất cả các công cụ và tài nguyên cần thiết để quản lý dự án.

Create Video: Nút bấm quan trọng nhất để bắt đầu một dự án video mới.

Nút bấm quan trọng nhất để bắt đầu một dự án video mới. Home: Đưa bạn trở về màn hình chính này từ bất kỳ đâu.

Đưa bạn trở về màn hình chính này từ bất kỳ đâu. Projects: Nơi lưu trữ tất cả các video bạn đã tạo hoặc đang làm dở.

Nơi lưu trữ tất cả các video bạn đã tạo hoặc đang làm dở. Video Agent (Beta): Một tính năng mới cho phép tạo video chuyên nghiệp từ các câu lệnh đơn giản, giống như một trợ lý ảo.

Một tính năng mới cho phép tạo video chuyên nghiệp từ các câu lệnh đơn giản, giống như một trợ lý ảo. Apps: Khu vực tích hợp các ứng dụng và tiện ích mở rộng.

Assets (Tài sản): Avatars: Quản lý thư viện avatar của bạn, bao gồm cả avatar có sẵn và avatar tùy chỉnh. Voices: Quản lý các giọng nói, bao gồm cả giọng nói nhân bản. Templates: Kho mẫu video được thiết kế sẵn cho nhiều mục đích. Brand Kit: Tải lên logo, font chữ, và màu sắc thương hiệu để sử dụng nhất quán trong các video. Media: Thư viện chứa các hình ảnh, video clip bạn đã tải lên.



Khu vực tạo avatar

Khu vực tài khoản và nâng cấp (góc dưới bên trái)

Khu vực này giúp bạn quản lý tài khoản và các thông báo quan trọng.

Notifications: Biểu tượng chuông hiển thị các thông báo mới từ hệ thống.

Biểu tượng chuông hiển thị các thông báo mới từ hệ thống. Upgrade: Nút bấm để nâng cấp lên các gói trả phí cao hơn.

Nút bấm để nâng cấp lên các gói trả phí cao hơn. Thông tin tài khoản (Tung): Hiển thị tên tài khoản và gói cước hiện tại bạn đang sử dụng (ở đây là gói “Proc” – có thể là Pro hoặc Creator).

Không gian làm việc trung tâm (ở giữa)

Đây là nơi bạn bắt đầu hành trình sáng tạo của mình với các lối tắt tiện lợi.

Banner chính (Bring any idea to life…): Thường giới thiệu các tính năng mới hoặc nổi bật nhất, như “Video Agent” trong hình.

Thường giới thiệu các tính năng mới hoặc nổi bật nhất, như “Video Agent” trong hình. Create something new (Tạo một nội dung mới): Cung cấp các lối tắt để truy cập nhanh vào những tính năng quan trọng và phổ biến nhất, bao gồm: Photo to Video: Biến ảnh chân dung thành video nói. Quick Avatar Video: Tạo video nhanh với avatar. Translate Video: Dịch thuật video sang ngôn ngữ khác. Create Your Avatar: Bắt đầu quá trình tạo avatar tùy chỉnh của riêng bạn. Và nhiều tính năng khác như PPT/PDF to Video, Generate AI Videos…

Cung cấp các lối tắt để truy cập nhanh vào những tính năng quan trọng và phổ biến nhất, bao gồm:

Thanh cài đặt phụ (góc trên bên phải)

Khu vực này chứa các cài đặt nhanh và thông tin hữu ích.

EN: Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho giao diện.

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho giao diện. Streaks: Tính năng theo dõi tần suất hoạt động của bạn trên nền tảng.

Tính năng theo dõi tần suất hoạt động của bạn trên nền tảng. Get Started: Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu.

Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu. Biểu tượng tài khoản: Truy cập vào hồ sơ cá nhân, cài đặt tài khoản và đăng xuất.

Bắt đầu tạo video đầu tiên

Bước 1: Để tạo video đầu tiên, hãy nhấn vào nút “Create Video” ở góc trên bên trái giao diện chính.

Bắt đầu tạo video đầu tiên

Bước 2: Một cửa sổ sẽ hiện ra hỏi bạn muốn tạo video theo định dạng nào. Hãy chọn giữa video dọc (Portrait), phù hợp cho điện thoại và mạng xã hội như TikTok, Reels, hoặc video ngang (Landscape), phù hợp cho YouTube và các bài thuyết trình.

Bắt đầu tạo video đầu tiên

Đây là màn hình làm việc chính của bạn. Tại đây, bạn có thể:

Chọn Avatar: Nhấn vào mục “ Avatars ” ở thanh công cụ trên cùng để chọn một người đại diện ảo phù hợp.

Nhấn vào mục “ ” ở thanh công cụ trên cùng để chọn một người đại diện ảo phù hợp. Nhập kịch bản: Gõ hoặc dán nội dung văn bản bạn muốn avatar nói vào ô “Type your script…” ở bên trái. Bạn có thể thêm các đoạn nghỉ (Pause) để video tự nhiên hơn.

Gõ hoặc dán nội dung văn bản bạn muốn avatar nói vào ô “Type your script…” ở bên trái. Bạn có thể thêm các đoạn nghỉ (Pause) để video tự nhiên hơn. Tùy chỉnh khác: Khám phá các công cụ khác như thêm văn bản (Text) , hình ảnh (Media) , hoặc thay đổi nền (Background) .

Khám phá các công cụ khác như thêm , , hoặc thay đổi . Xem trước và tạo video: Khi đã hài lòng, bạn có thể nhấn “Preview” để xem trước, sau đó nhấn “Generate” ở góc trên bên phải để bắt đầu quá trình tạo video.

4 bí kíp sử dụng HeyGen AI hiệu quả

1. Tối ưu hóa kịch bản cho giọng đọc AI (Script is King)

Giọng đọc AI rất mạnh mẽ nhưng thiếu khả năng tự suy luận về ngữ điệu. Do đó, cách bạn viết kịch bản sẽ quyết định đến 90% “cái hồn” của video.

Sử dụng dấu câu một cách chiến lược: Dấu phẩy (,): Tạo ra một khoảng ngắt ngắn, giúp câu văn mạch lạc. Dấu chấm (.): Tạo ra một khoảng nghỉ dài hơn, kết thúc một ý. Dấu chấm than (!): Giúp giọng đọc có thêm một chút năng lượng, hào hứng. Viết tắt: Hãy viết đầy đủ thay vì viết tắt. Ví dụ, thay vì viết “v.v”, hãy viết là “vân vân” để AI đọc chính xác.

Thêm các khoảng nghỉ thủ công (Add Pause): Đừng ngại sử dụng tính năng “Pause” của HeyGen để chèn các khoảng nghỉ 0.5 giây hoặc 1 giây ở những nơi cần nhấn mạnh hoặc sau một ý phức tạp. Điều này mô phỏng cách con người dừng lại để suy nghĩ và làm cho bài nói trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

Đừng ngại sử dụng tính năng “Pause” của HeyGen để chèn các khoảng nghỉ 0.5 giây hoặc 1 giây ở những nơi cần nhấn mạnh hoặc sau một ý phức tạp. Điều này mô phỏng cách con người dừng lại để suy nghĩ và làm cho bài nói trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Sử dụng công cụ “Voice Director”: Một số giọng đọc cao cấp có tính năng “Voice Director”, cho phép bạn chọn cảm xúc cho từng câu (ví dụ: vui vẻ, nghiêm túc, thân thiện). Hãy tận dụng nó để thay đổi sắc thái trong bài nói.

2. Lựa chọn avatar và giọng nói phù hợp

Sự đồng bộ giữa hình ảnh và âm thanh là chìa khóa.

Chọn avatar khớp với thông điệp: Một video về tài chính nên chọn avatar mặc trang phục công sở, trong khi một video về du lịch có thể chọn avatar năng động, tươi vui hơn. Sự phù hợp này tạo ra sự tin cậy cho người xem.

Một video về tài chính nên chọn avatar mặc trang phục công sở, trong khi một video về du lịch có thể chọn avatar năng động, tươi vui hơn. Sự phù hợp này tạo ra sự tin cậy cho người xem. Kết hợp giọng nói và avatar cùng vùng miền: Nếu bạn chọn một avatar có ngoại hình châu Á, hãy ưu tiên chọn một giọng nói tiếng Anh có âm sắc (accent) phù hợp, thay vì một giọng Anh-Anh hoặc Anh-Mỹ đặc sệt. Điều này tạo ra sự nhất quán và chân thực hơn.

Nếu bạn chọn một avatar có ngoại hình châu Á, hãy ưu tiên chọn một giọng nói tiếng Anh có âm sắc (accent) phù hợp, thay vì một giọng Anh-Anh hoặc Anh-Mỹ đặc sệt. Điều này tạo ra sự nhất quán và chân thực hơn. Ưu tiên Custom Avatar (Avatar tùy chỉnh): Nếu có thể, hãy đầu tư tạo Instant Avatar hoặc Studio Avatar của chính bạn hoặc một người đại diện thương hiệu. Không gì tạo ra sự tin cậy và cá nhân hóa tốt hơn việc sử dụng một gương mặt thật, quen thuộc.

3. “Hack” sự tự nhiên cho video

Thay đổi góc quay và kích thước avatar: Đừng để avatar đứng yên một chỗ từ đầu đến cuối. Trong trình chỉnh sửa, bạn có thể dễ dàng thay đổi khung hình của avatar (cận cảnh, toàn thân) hoặc di chuyển vị trí của họ giữa các cảnh (scene). Điều này tạo ra sự thay đổi về mặt thị giác, giúp video bớt đơn điệu.

Đừng để avatar đứng yên một chỗ từ đầu đến cuối. Trong trình chỉnh sửa, bạn có thể dễ dàng thay đổi khung hình của avatar (cận cảnh, toàn thân) hoặc di chuyển vị trí của họ giữa các cảnh (scene). Điều này tạo ra sự thay đổi về mặt thị giác, giúp video bớt đơn điệu. Sử dụng “Audio Script” thay vì Text-to-Speech: Để đạt được sự tự nhiên tối đa, hãy tự thu âm giọng nói của bạn và tải file âm thanh lên. HeyGen sẽ đồng bộ khẩu hình của avatar theo file thu âm của bạn. Cách này giữ được toàn bộ cảm xúc, tốc độ và ngữ điệu tự nhiên của con người.

Để đạt được sự tự nhiên tối đa, hãy tự thu âm giọng nói của bạn và tải file âm thanh lên. HeyGen sẽ đồng bộ khẩu hình của avatar theo file thu âm của bạn. Cách này giữ được toàn bộ cảm xúc, tốc độ và ngữ điệu tự nhiên của con người. Chèn các yếu tố hình ảnh phụ trợ (B-roll): Đừng chỉ hiển thị avatar nói. Hãy chèn thêm các hình ảnh, video clip minh họa, văn bản hoặc biểu đồ vào video. Khi một hình ảnh minh họa hiện lên, bạn có thể tạm thời ẩn avatar đi, sau đó cho xuất hiện trở lại. Kỹ thuật này khiến video trở nên sinh động và chuyên nghiệp như được biên tập bởi con người.

4. Tận dụng tối đa hệ sinh thái của HeyGen

Bắt đầu với Templates (Mẫu): Đừng bắt đầu từ một trang giấy trắng. Kho mẫu của HeyGen được thiết kế chuyên nghiệp cho nhiều mục đích (marketing, đào tạo, tin tức…). Hãy chọn một mẫu gần nhất với ý tưởng của bạn và chỉnh sửa lại, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Đừng bắt đầu từ một trang giấy trắng. Kho mẫu của HeyGen được thiết kế chuyên nghiệp cho nhiều mục đích (marketing, đào tạo, tin tức…). Hãy chọn một mẫu gần nhất với ý tưởng của bạn và chỉnh sửa lại, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sử dụng Brand Kit (Bộ nhận diện thương hiệu): Tải lên logo, font chữ và màu sắc thương hiệu của bạn. Việc áp dụng nhất quán các yếu tố này trong mọi video sẽ giúp tăng tính chuyên nghiệp và nhận diện thương hiệu.

Tải lên logo, font chữ và màu sắc thương hiệu của bạn. Việc áp dụng nhất quán các yếu tố này trong mọi video sẽ giúp tăng tính chuyên nghiệp và nhận diện thương hiệu. Kết hợp với các công cụ AI khác: Sử dụng ChatGPT hoặc Google Gemini để giúp bạn lên ý tưởng và viết kịch bản. Sau đó, đưa kịch bản hoàn chỉnh vào HeyGen. Sự kết hợp này sẽ đẩy nhanh quy trình sáng tạo của bạn lên một tầm cao mới.

Kết luận

Mặc dù vẫn còn một vài hạn chế nhỏ, nhưng với tốc độ phát triển và cập nhật không ngừng, HeyGen hứa hẹn sẽ ngày càng hoàn thiện và thông minh hơn. Việc nắm bắt và tận dụng sức mạnh của những công cụ AI như HeyGen hiện nay đã không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành một lợi thế cạnh tranh thiết yếu. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn toàn diện về “HeyGen AI là gì” và sẵn sàng để tự mình trải nghiệm, kiến tạo nên những sản phẩm video đầy ấn tượng.

Những câu hỏi thường gặp

HeyGen AI có miễn phí sử dụng không? Có. HeyGen cung cấp gói “Free” cho phép bạn tạo tối đa 3 video mỗi tháng với thời lượng tối đa 3 phút/video. Tuy nhiên, video xuất ra sẽ có logo (watermark) của HeyGen và ở độ phân giải 720p. Đây là gói phù hợp để trải nghiệm các tính năng cơ bản.

Video do HeyGen tạo ra có trông tự nhiên không? Rất tự nhiên. HeyGen được đánh giá cao nhờ công nghệ đồng bộ khẩu hình (lip-sync) chính xác và các avatar AI có biểu cảm tốt. Tuy nhiên, để đạt độ tự nhiên cao nhất, bạn nên tối ưu kịch bản bằng cách thêm dấu câu và các khoảng nghỉ hợp lý.

Tôi có thể sử dụng giọng nói của chính mình trong video không? Có. HeyGen có tính năng “Voice Cloning” (Nhân bản giọng nói) trong các gói trả phí. Bạn chỉ cần tải lên một đoạn ghi âm giọng nói của mình, và AI sẽ học để có thể “nói” bất kỳ văn bản nào bằng chính giọng của bạn.

Tôi có thể sử dụng video tạo từ HeyGen cho mục đích thương mại không? Có. Khi bạn sử dụng các gói trả phí, bạn có toàn quyền sử dụng các video đã tạo cho mục đích thương mại như quảng cáo, marketing, khóa học online mà không có logo của HeyGen.

Thời gian để tạo ra một video là bao lâu? Thời gian xử lý (render) video thường chỉ bằng một nửa thời lượng của video đó. Ví dụ, một video dài 2 phút sẽ chỉ mất khoảng 1 phút để tạo xong. Tuy nhiên, thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào độ phức tạp và độ dài của video.