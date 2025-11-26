close

Hướng dẫn cách thêm trang vào menu WordPress [2025]

Tác giả: Đông Tùng Ngày cập nhật: 25/11/2025 Chuyên mục: Tuỳ biến WordPress
Google News
Disclosure
Website Tino blog được cung cấp bởi Tino Group. Truy cập và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật - điều khoản sử dụng nội dung. Wiki.tino.org có thể thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Tino blog sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Why Trust Us
Các bài viết với hàm lượng tri thức cao tại Tino blog được tạo ra bởi các chuyên viên Marketing vững chuyên môn và được kiểm duyệt nghiêm túc theo chính sách biên tập bởi đội ngũ biên tập viên dày dặn kinh nghiệm. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến mong muốn mang đến cho cộng đồng nguồn thông tin chất lượng, chính xác, khách quan, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất trong báo cáo và xuất bản.

Bạn vừa tạo một trang ‘Giới thiệu’ hoặc ‘Liên hệ’ tuyệt đẹp nhưng khách truy cập lại không thể tìm thấy trang đó? Đó là vì bạn chưa thêm vào thanh điều hướng (Menu). Việc thêm trang vào menu WordPress khá đơn giản, nhưng với sự cập nhật liên tục của WordPress, cách thực hiện có thể khác nhau tùy thuộc vào giao diện (theme) bạn đang dùng. Cùng Tino tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Tại sao việc thêm trang vào menu là bắt buộc?

Menu không chỉ là thanh điều hướng, nó là bản đồ dẫn đường cho cả người dùng và Google. Dưới đây là 4 lý do bạn không thể bỏ qua bước này:

  • Tối ưu trải nghiệm (UX): Giúp khách truy cập tìm thấy nội dung quan trọng (Bảng giá, Liên hệ…) ngay lập tức chỉ với 1 cú click, giữ chân họ ở lại trang lâu hơn.
  • Tránh lỗi “Trang mồ côi” (Orphan Pages): Menu tạo đường dẫn liên kết nội bộ (Internal Link) để Google Bot tìm thấy và lập chỉ mục (index) bài viết. Nếu không nằm trên menu hoặc không được liên kết, trang đó sẽ “vô hình” trên Google.
  • Tăng sức mạnh SEO (Link Juice): Menu chính xuất hiện trên toàn bộ website (Site-wide). Đặt một trang lên menu giúp trang đó nhận được tối đa uy tín và sức mạnh từ trang chủ, giúp từ khóa dễ lên top tìm kiếm hơn.
  • Điều hướng hành vi mua hàng: Một menu được sắp xếp khoa học sẽ dẫn dắt khách hàng đi đúng lộ trình mong muốn: Từ trang Giới thiệuSản phẩmThanh toán.
Tại sao việc thêm trang vào menu là bắt buộc?
Tại sao việc thêm trang vào menu là bắt buộc?

Cách xác định loại giao diện bạn đang sử dụng (Classic vs Block Theme)

Năm 2025 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của WordPress với Block Themes (Giao diện khối – Full Site Editing). Tuy nhiên, các giao diện Classic (Cổ điển) vẫn rất phổ biến. Trước khi bắt đầu thêm menu, bạn cần biết website của mình thuộc phe nào.

Hãy đăng nhập vào trang quản trị (Dashboard) và rê chuột vào mục Giao diện (Appearance) ở thanh bên trái.

Trường hợp 1: Giao diện cổ điển (Classic Theme)

Đây là loại giao diện truyền thống (như Astra, GeneratePress, OceanWP…).

👉 Dấu hiệu nhận biết: Khi rê chuột vào mục Giao diện, bạn sẽ thấy một danh sách dài các tùy chọn con bao gồm: Tùy biến (Customize), Widget và quan trọng nhất là Menu.

Giao diện Cổ điển (Classic Theme)
Giao diện cổ điển (Classic Theme)

Trường hợp 2: Giao diện Block (Block Theme)

Đây là các giao diện thế hệ mới (như Twenty Twenty-Four, Twenty Twenty-Five…).

Xem Thêm:  Cách tạo Mega Menu WordPress: Chi tiết cho người mới bắt đầu

👉 Dấu hiệu nhận biết: Menu Giao diện trông rất trống trải. Bạn thường chỉ thấy 2 mục chính là: Giao diện (Themes)Trình thiết kế (Editor). Bạn sẽ KHÔNG thấy mục “Menu” ở đây.

Giao diện Block (Block Theme)
Giao diện Block (Block Theme)

Hướng dẫn chi tiết cách thêm trang vào menu WordPress

Cách 1: Thêm trang vào menu qua Dashboard (Dành cho Classic Themes)

Bước 1: Tại trang quản trị WordPress (Dashboard), bạn truy cập theo đường dẫn: Giao diện (Appearance) → Menu.

Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào đây, hệ thống có thể yêu cầu bạn tạo một menu mới. Hãy nhập tên menu (ví dụ: Main Menu) và bấm Tạo trình đơn (Create Menu).

Bước 2: Nhìn sang cột bên trái, bạn sẽ thấy mục Trang (Pages).

  • Bấm vào tab Xem tất cả (View All) để đảm bảo không bỏ sót trang nào (mặc định WordPress chỉ hiện các trang mới nhất).
  • Tích chọn vào các ô vuông trước tên trang bạn muốn thêm (ví dụ: Trang chủ, Giới thiệu, Liên hệ).
  • Bấm nút Thêm vào menu (Add to Menu). Các trang này sẽ nhảy sang cột bên phải.
Thêm trang vào menu qua Dashboard (Dành cho Classic Themes)
Thêm trang vào menu qua Dashboard (Dành cho Classic Themes)

Bước 3: Sắp xếp menu. Đây là bước quyết định menu sẽ trông như thế nào:

  • Sắp xếp: Kéo thả các thẻ trang lên xuống để đổi thứ tự.
  • Tạo menu con (Drop-down): Kéo một trang thụt vào bên phải một chút so với trang bên trên nó. Trang đó sẽ trở thành menu cấp 2 (Sub-item).
Thêm trang vào menu qua Dashboard (Dành cho Classic Themes)
Thêm trang vào menu qua Dashboard (Dành cho Classic Themes)

Bước 4: Chọn vị trí hiển thị (Quan trọng nhất).

Nhìn xuống dưới cùng, phần Thiết lập trình đơn (Menu Settings). Tích vào ô Primary Menu (hoặc Main Menu/Header Menu tùy tên gọi của theme). Nếu không tích ô này, menu sẽ không hiện ra ngoài trang chủ.

Thêm trang vào menu qua Dashboard (Dành cho Classic Themes)
Thêm trang vào menu qua Dashboard (Dành cho Classic Themes)

Bước 4: Bấm nút Lưu trình đơn (Save Menu) và kiểm tra trên giao diện khách truy cập.

Cách 2: Thêm trang vào Menu bằng Site Editor (Dành cho Block Themes)

Áp dụng cho các theme mặc định mới như Twenty Twenty-Four, Twenty Twenty-Five…

Với phương pháp Full Site Editing (FSE), bạn sẽ sửa trực tiếp trên giao diện trực quan.

Xem Thêm:  Hướng dẫn cách chỉnh sửa, thêm, xóa menu trong WordPress [cập nhật 2025]

Bước 1: Tại Dashboard, truy cập: Giao diện (Appearance) → Trình thiết kế (Editor).

Thêm trang vào Menu bằng Site Editor (Dành cho Block Themes)
Thêm trang vào Menu bằng Site Editor (Dành cho Block Themes)

Sau đó click thẳng vào phần Header trên màn hình mô phỏng bên phải để bắt đầu sửa.

Thêm trang vào Menu bằng Site Editor (Dành cho Block Themes)
Thêm trang vào Menu bằng Site Editor (Dành cho Block Themes)

Bước 2: Rê chuột vào khu vực menu hiện tại của bạn trên màn hình. Click vào nó để chọn Navigation Block. Bạn sẽ thấy một thanh công cụ nhỏ hiện ngay phía trên menu.

Thêm trang vào Menu bằng Site Editor (Dành cho Block Themes)
Thêm trang vào Menu bằng Site Editor (Dành cho Block Themes)

Bước 3: Thêm liên kết trang:

  • Click vào biểu tượng dấu cộng (+) nằm ở cuối dòng menu.
  • Một ô tìm kiếm hiện ra. Hãy gõ tên trang bạn muốn thêm (ví dụ: “Liên hệ”).
  • Chọn trang đó từ danh sách gợi ý. Trang sẽ lập tức xuất hiện trên menu.
Thêm trang vào Menu bằng Site Editor (Dành cho Block Themes)
Thêm trang vào Menu bằng Site Editor (Dành cho Block Themes)

Nếu bạn muốn di chuyển vị trí (ví dụ: đưa trang “Chính sách” ra sau cùng), hãy click vào mục “Liên hệ” trên menu, sau đó dùng mũi tên trái/phải (< >) trên thanh công cụ để thay đổi vị trí.

Thêm trang vào Menu bằng Site Editor (Dành cho Block Themes)
Thêm trang vào Menu bằng Site Editor (Dành cho Block Themes)

Bước 4: Bấm nút Lưu thay đổi (Save Changes) màu xanh ở góc trên cùng bên phải màn hình. Lưu ý: WordPress có thể hỏi xác nhận lưu lại các thay đổi cho Navigation và Template Part, hãy bấm Lưu thay đổi một lần nữa để hoàn tất.

Thêm trang vào Menu bằng Site Editor (Dành cho Block Themes)
Thêm trang vào Menu bằng Site Editor (Dành cho Block Themes)

Khắc phục lỗi: Tại sao tôi không thấy trang để thêm vào Menu?

Nếu bạn tìm trong danh sách trang mà không thấy trang mình cần, hãy kiểm tra 2 chỗ này:

  • Trang chưa Xuất bản (Publish): WordPress chỉ cho phép thêm các trang ở trạng thái “Đã xuất bản”. Hãy kiểm tra xem trang của bạn có đang ở chế độ Nháp (Draft) hay Riêng tư (Private) không.
  • Bị ẩn trong Tùy chọn hiển thị (Cách 1): Tại màn hình menu, hãy nhìn lên góc trên cùng bên phải màn hình, bấm vào nút Tùy chọn hiển thị (Screen Options). Đảm bảo rằng ô Trang (Pages) đã được tích chọn.

Kết luận

Hãy nhớ nguyên tắc vàng: “Menu là để dẫn đường, không phải kho chứa đồ”. Hãy chỉ đưa lên những trang thực sự quan trọng, sắp xếp chúng khoa học và kiểm tra kỹ lưỡng trên giao diện điện thoại. Một thanh menu tinh gọn không chỉ giúp khách hàng hài lòng mà còn giúp Google Bot thu thập dữ liệu nhanh hơn, đẩy thứ hạng SEO của bạn lên cao hơn.

Xem Thêm:  Hướng dẫn cách tạo landing page trên WordPress từ A-Z (dễ dàng và hiệu quả)

Chúc bạn xây dựng được một hệ thống điều hướng hoàn hảo!

Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để thêm một liên kết ngoài (như Facebook/Shopee) vào Menu?

Bạn có thể sử dụng tính năng Liên kết tự tạo (Custom Links).

  • Tên đường dẫn: Nhập tên hiển thị trên menu (ví dụ: “Fanpage”). Sau đó bấm “Thêm vào menu” như bình thường.
  • URL: Dán đường link bạn muốn trỏ tới.

Xóa một trang khỏi menu có làm mất nội dung trang đó trên web không?

Hoàn toàn không. Menu chỉ là các “biển chỉ dẫn”. Khi bạn xóa một mục khỏi Menu, bạn chỉ đang gỡ bỏ tấm biển đó xuống. Nội dung trang (bài viết, hình ảnh) vẫn nằm an toàn trong cơ sở dữ liệu và truy cập được qua đường link trực tiếp.

Tôi muốn khi khách bấm vào menu thì mở ra tab mới, làm thế nào?

  • Với Classic Theme: Mở Tùy chọn hiển thị (góc trên phải) > tích vào Mục tiêu liên kết (Link Target). Sau đó, trong từng mục menu sẽ xuất hiện tùy chọn “Mở liên kết trong thẻ mới”.
  • Với Block Theme: Click vào link trong Navigation Block > chọn biểu tượng Chỉnh sửa (cây bút) > Bật tùy chọn Mở trong tab mới.

Làm sao để tạo menu xổ xuống (Dropdown Menu)?

Rất đơn giản, đó là quy tắc “Thụt đầu dòng”:

  • Block Theme: Sử dụng block Submenu hoặc kéo link này lồng vào dưới link kia trong danh sách List View.
  • Classic Theme: Kéo thẻ menu con sang phải một chút so với menu mẹ.

Tôi nên để tối đa bao nhiêu mục trên Menu chính?

Theo các chuyên gia UX, con số lý tưởng là từ 5 đến 7 mục. Quá nhiều mục sẽ khiến người dùng bị rối (Cognitive Overload) và làm vỡ giao diện khi xem trên máy tính bảng hoặc màn hình nhỏ.

Tôi có thể có các menu khác nhau cho trang chủ và trang bài viết không?

Được. Bạn cần dùng plugin hỗ trợ như Conditional Menus hoặc tính năng Header Builder nếu dùng các theme như Astra/Flatsome Pro. Với Block Theme, bạn có thể tạo các Template Part Header khác nhau cho từng loại trang.

Post Views: 14

Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

Xem thêm bài viết

Bài viết liên quan

Cách tạo Mega Menu WordPress: Chi tiết cho người mới bắt đầu
Tuỳ biến WordPress

Cách tạo Mega Menu WordPress: Chi tiết cho người mới bắt đầu

Bạn đang sở hữu một website WordPress với nhiều chuyên mục, danh mục sản phẩm hoặc nội dung cần được trình bày rõ ràng và dễ truy cập? Mega Menu chính là giải pháp giúp bạn tổ chức cấu...

2 tháng trước
Cách nhúng Google Maps vào WordPress không cần plugin [2025]
Tuỳ biến WordPress

Cách nhúng Google Maps vào WordPress không cần plugin [2025]

Nếu muốn khách hàng dễ dàng tìm thấy cửa hàng hoặc văn phòng của mình trên website WordPress, bạn có thể tích hợp Google Maps. Điều này không chỉ tăng độ chuyên nghiệp mà còn nâng cao trải nghiệm...

3 tháng trước
[Hướng dẫn] Cách chèn nút liên hệ Hotline, Facebook, Zalo vào website đơn giản
Tuỳ biến WordPress

[Hướng dẫn] Cách chèn nút liên hệ Hotline, Facebook, Zalo vào website đơn giản

Một trong những cách hiệu quả để tăng tương tác và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng là chèn các nút liên hệ vào website. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chèn nút liên hệ hotline, chat...

4 tháng trước
Hướng dẫn cách tạo landing page trên WordPress từ A-Z (dễ dàng và hiệu quả)
Tuỳ biến WordPress

Hướng dẫn cách tạo landing page trên WordPress từ A-Z (dễ dàng và hiệu quả)

WordPress là nền tảng lý tưởng để tạo landing page mà không cần kỹ năng lập trình. Qua bài viết này, bạn sẽ học được cách tạo landing page trên WordPress chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, giúp tăng...

5 tháng trước
Cách thay đổi font chữ và màu chữ trong WordPress cực dễ 2025
Tuỳ biến WordPress

Cách thay đổi font chữ và màu chữ trong WordPress cực dễ 2025

Bạn muốn website WordPress của mình trở nên bắt mắt và chuyên nghiệp hơn? Việc thay đổi font chữ và màu chữ không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn cải thiện trải nghiệm người dùng đáng kể....

5 tháng trước
Mục lục
  1. Tại sao việc thêm trang vào menu là bắt buộc?
  2. Cách xác định loại giao diện bạn đang sử dụng (Classic vs Block Theme)
    1. Trường hợp 1: Giao diện cổ điển (Classic Theme)
    2. Trường hợp 2: Giao diện Block (Block Theme)
  3. Hướng dẫn chi tiết cách thêm trang vào menu WordPress
    1. Cách 1: Thêm trang vào menu qua Dashboard (Dành cho Classic Themes)
    2. Cách 2: Thêm trang vào Menu bằng Site Editor (Dành cho Block Themes)
    3. Khắc phục lỗi: Tại sao tôi không thấy trang để thêm vào Menu?
    4. Kết luận
  4. Những câu hỏi thường gặp

Xem nhiều

#1
Khuyến Mãi

Tháng tiêu dùng số – Kết nối thế giới số 2024 cùng TinoHost: 0đ combo 6 triệu, -40% VPS, miễn phí 2 năm sử dụng, …

1 năm trước
#2
Webmasters

URL là gì? URL là viết tắt của từ gì? Cách lấy URL của một trang web

2 năm trước
#3
Khuyến Mãi Tin Tức

-90% NVMe Hosting: TinoHost tháng 8 rực cháy – ưu đãi nóng bỏng tay!

1 năm trước
#4
Khuyến Mãi

Chào tháng 7, TinoHost sale hết sảy: -50% NVMe VPS và hàng loạt ưu đãi tên miền!

1 năm trước
#5
Khuyến Mãi

[SALE HUỶ DIỆT ĐÃ QUAY TRỞ LẠI] Black Friday 2024 đổ bộ TinoHost, chính thức cuốn trôi mọi mức giá: CHO KHÔNG 60 VPS/Hosting, hoàn tiền 100%, miễn phí tên miền – website, … 

12 tháng trước
#6
Webmasters

HTML, CSS, JavaScript là gì? Xây dựng website với HTML, CSS và JavaScript

5 năm trước