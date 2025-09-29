Vidu AI là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Vidu AI [2025]

Trong vài năm trở lại đây, thị trường công nghệ AI chứng kiến sự bùng nổ với hàng loạt nền tảng sáng tạo xuất hiện. Mỗi công cụ đều mang trong mình những đặc điểm riêng, từ khả năng tạo hình ảnh, dựng video cho đến tích hợp vào các hệ thống tự động hóa. Giữa “rừng” giải pháp ấy, Vidu AI nổi lên như một cái tên được nhiều chuyên gia công nghệ nhắc đến nhờ sự khác biệt trong công nghệ nền tảng, tính năng nổi bật, cùng khả năng ứng dụng linh hoạt trong thực tế. Vậy Vidu AI là gì?

Tổng quan về Vidu AI

Vidu AI là gì?

Vidu AI là một mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến có khả năng chuyển đổi văn bản thành video (text-to-video), được phát triển bởi sự hợp tác giữa công ty công nghệ Trung Quốc ShengShu-AI và Đại học Thanh Hoa, ra mắt lần đầu vào tháng 4 năm 2024.

Về cơ bản, Vidu AI hoạt động dựa trên một kiến trúc công nghệ lõi mang tên Universal Vision Transformer (U-ViT), cho phép nó diễn giải các mô tả phức tạp bằng ngôn ngữ tự nhiên và tạo ra các video clip có độ phân giải cao lên tới 1080p với thời lượng tối đa 8 giây.

Với sự kết hợp giữa các mô hình học sâu (deep learning) và công nghệ thị giác máy tính (computer vision), Vidu AI mang đến cho người dùng khả năng tạo dựng video chất lượng cao chỉ từ văn bản hoặc dữ liệu đầu vào đơn giản, mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng trong giáo dục, marketing, truyền thông và giải trí.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của Vidu AI?

Điểm nổi bật khiến Vidu AI khác biệt so với nhiều công cụ AI tạo video hiện nay không chỉ nằm ở tính năng, mà còn ở tư duy công nghệ và định hướng phát triển:

Được chống lưng bởi Tencent & Tsinghua University

Vidu AI không phải là một startup nhỏ lẻ, mà được phát triển với sự hợp tác giữa Tencent – tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc và Đại học Thanh Hoa – trường đại học top đầu về nghiên cứu khoa học máy tính và AI. Sự kết hợp này mang đến nền tảng công nghệ vững chắc cùng khả năng mở rộng toàn cầu.

Tối ưu cho tốc độ và hiệu quả

Nếu nhiều đối thủ tập trung vào hiệu ứng điện ảnh hoặc cá nhân hóa sâu, Vidu AI lại chọn hướng đi “tạo video nhanh – đẹp – dễ dùng” để phục vụ người sáng tạo nội dung phổ thông. Điều này giúp Vidu AI tiếp cận nhóm người dùng rộng hơn, từ nhà sáng tạo cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho đến các agency marketing.

Chiến lược lấy người dùng làm trung tâm

Vidu AI chú trọng xây dựng trải nghiệm thân thiện: giao diện trực quan, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và có khả năng tạo video ngắn dễ chia sẻ trên TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Đây chính là lợi thế cạnh tranh so với các công cụ AI nặng tính kỹ thuật khác.

Định hướng mở rộng hệ sinh thái

Khác với nhiều công cụ AI video chỉ hoạt động độc lập, Vidu AI hướng đến việc tích hợp sâu vào hệ sinh thái sản phẩm của Tencent và mở API cho bên thứ ba. Điều này biến Vidu AI không chỉ là một ứng dụng lẻ, mà còn là nền tảng AI video có khả năng kết nối và phát triển lâu dài.

Khám phá kho tính năng nổi bật của Vidu AI

Ba chế độ sáng tạo cốt lõi

Vidu AI cung cấp ba phương thức chính để biến ý tưởng của bạn thành video, đáp ứng đa dạng nhu-cầu sáng tạo:

Chuyển đổi văn bản thành video (Text-to-Video): Bạn chỉ cần nhập một đoạn văn bản (prompt) mô tả chi tiết cảnh quay, nhân vật, hành động và phong cách mong muốn, Vidu AI sẽ phân tích và tạo ra một video clip tương ứng.

Bạn chỉ cần nhập một đoạn văn bản (prompt) mô tả chi tiết cảnh quay, nhân vật, hành động và phong cách mong muốn, Vidu AI sẽ phân tích và tạo ra một video clip tương ứng. Chuyển đổi hình ảnh thành video (Image-to-Video): Bằng cách tải lên một hình ảnh và cung cấp mô tả về chuyển động, Vidu AI sẽ tạo ra một video clip sinh động, ví dụ như làm mây bay, tóc nhân vật chuyển động hay tạo hiệu ứng zoom nhẹ.

Bằng cách tải lên một hình ảnh và cung cấp mô tả về chuyển động, Vidu AI sẽ tạo ra một video clip sinh động, ví dụ như làm mây bay, tóc nhân vật chuyển động hay tạo hiệu ứng zoom nhẹ. Tham chiếu thành video (Reference-to-Video): Bạn có thể tải lên tới 7 hình ảnh tham chiếu (ví dụ: ảnh nhân vật, bối cảnh, vật thể) và sau đó dùng prompt để chỉ đạo AI tạo ra một video mà các yếu tố trong đó hoàn toàn nhất quán với hình ảnh gốc bạn cung cấp. Tính năng này hoàn hảo cho việc kể chuyện có nhân vật xuyên suốt.

Chất lượng video vượt trội và tốc độ đáng kinh ngạc

Độ phân giải Full HD 1080p: Vidu AI có khả năng xuất ra các video với chất lượng sắc nét, màu sắc sống động, sẵn sàng để sử dụng trên các nền tảng yêu cầu cao về hình ảnh như YouTube, quảng cáo kỹ thuật số hay trình chiếu.

Vidu AI có khả năng xuất ra các video với chất lượng sắc nét, màu sắc sống động, sẵn sàng để sử dụng trên các nền tảng yêu cầu cao về hình ảnh như YouTube, quảng cáo kỹ thuật số hay trình chiếu. Tốc độ xử lý cực nhanh: Vidu AI có thể tạo ra một video clip hoàn chỉnh chỉ trong khoảng 10 đến 30 giây, cho phép người dùng thử nghiệm nhiều ý tưởng khác nhau một cách nhanh chóng mà không phải chờ đợi lâu.

Thư viện phong cách đa dạng

Vidu AI không bị giới hạn ở một phong cách duy nhất. Người dùng có thể dễ dàng lựa chọn và áp dụng nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau cho video của mình, bao gồm:

Điện ảnh (Cinematic): Tạo ra các thước phim có chiều sâu, ánh sáng và góc quay chuyên nghiệp.

Tạo ra các thước phim có chiều sâu, ánh sáng và góc quay chuyên nghiệp. Anime: Tái tạo hoàn hảo phong cách hoạt hình Nhật Bản với màu sắc và đường nét đặc trưng.

Tái tạo hoàn hảo phong cách hoạt hình Nhật Bản với màu sắc và đường nét đặc trưng. Hoạt hình 3D (3D Animation): Tạo ra các nhân vật và bối cảnh 3D mượt mà.

Tạo ra các nhân vật và bối cảnh 3D mượt mà. Chân thực (Realistic): Hướng tới việc tạo ra các video giống như được quay bằng camera thật.

Tính năng tùy chỉnh linh hoạt

Trước khi tạo video, Vidu AI cho phép người dùng tinh chỉnh nhiều thông số quan trọng để sản phẩm cuối cùng đúng với ý đồ nhất:

Tỷ lệ khung hình: Dễ dàng chọn các tỷ lệ phổ biến như 16:9 (cho YouTube), 9:16 (cho TikTok, Reels) hay 1:1 (cho Instagram).

Dễ dàng chọn các tỷ lệ phổ biến như 16:9 (cho YouTube), 9:16 (cho TikTok, Reels) hay 1:1 (cho Instagram). Mức độ chuyển động (Motion Amplitude): Điều chỉnh cường độ chuyển động trong video, từ nhẹ nhàng, tinh tế đến mạnh mẽ, kịch tính.

Điều chỉnh cường độ chuyển động trong video, từ nhẹ nhàng, tinh tế đến mạnh mẽ, kịch tính. Nâng cấp chất lượng (Upscale): Sau khi tạo, bạn có thể chọn nâng cấp video để tăng độ nét và chi tiết.

Một số điểm còn hạn chế của Vidu AI

Mặc dù là một công cụ rất mạnh mẽ, Vidu AI vẫn có một số hạn chế mà người dùng cần lưu ý trong phiên bản hiện tại (cập nhật 2025):

Giới hạn thời lượng video: Đây là hạn chế lớn nhất. Hiện tại, Vidu AI chỉ có thể tạo ra các video clip với thời lượng tối đa là 8 giây . Điều này phù hợp cho các video ngắn, clip social media, nhưng chưa đủ để sản xuất các nội dung dài hơn như video giải thích hay phim ngắn.

Đây là hạn chế lớn nhất. Hiện tại, Vidu AI chỉ có thể tạo ra các video clip với thời lượng tối đa là . Điều này phù hợp cho các video ngắn, clip social media, nhưng chưa đủ để sản xuất các nội dung dài hơn như video giải thích hay phim ngắn. Tối ưu cho ngôn ngữ Anh: Mặc dù có thể hiểu các ngôn ngữ khác, mô hình của Vidu AI được huấn luyện và hoạt động hiệu quả nhất với các câu lệnh (prompt) bằng tiếng Anh. Việc sử dụng các ngôn ngữ khác có thể cho ra kết quả không chính xác hoặc không đúng với ý đồ.

Mặc dù có thể hiểu các ngôn ngữ khác, mô hình của Vidu AI được huấn luyện và hoạt động hiệu quả nhất với các câu lệnh (prompt) bằng tiếng Anh. Việc sử dụng các ngôn ngữ khác có thể cho ra kết quả không chính xác hoặc không đúng với ý đồ. Thiếu công cụ chỉnh sửa chuyên sâu: Vidu AI tập trung vào việc tạo video nhanh chóng từ đầu vào. Nền tảng này còn thiếu các tính năng chỉnh sửa video hậu kỳ chuyên nghiệp như cắt ghép nhiều clip, thêm hiệu ứng chuyển cảnh phức tạp, hay chỉnh sửa âm thanh chi tiết. Người dùng thường sẽ cần xuất video và sử dụng một phần mềm khác để hoàn thiện.

Vidu AI tập trung vào việc tạo video nhanh chóng từ đầu vào. Nền tảng này còn thiếu các tính năng chỉnh sửa video hậu kỳ chuyên nghiệp như cắt ghép nhiều clip, thêm hiệu ứng chuyển cảnh phức tạp, hay chỉnh sửa âm thanh chi tiết. Người dùng thường sẽ cần xuất video và sử dụng một phần mềm khác để hoàn thiện. Khả năng kiểm soát chi tiết còn hạn chế: Dù đã rất nỗ lực trong việc diễn giải prompt, đôi khi AI vẫn có thể tạo ra những chi tiết không mong muốn hoặc hiểu sai một phần ý tưởng phức tạp của người dùng. Việc kiểm soát 100% mọi yếu tố trong video vẫn còn là một thách thức.

Dù đã rất nỗ lực trong việc diễn giải prompt, đôi khi AI vẫn có thể tạo ra những chi tiết không mong muốn hoặc hiểu sai một phần ý tưởng phức tạp của người dùng. Việc kiểm soát 100% mọi yếu tố trong video vẫn còn là một thách thức. Chất lượng không đồng đều và watermark ở bản miễn phí: Mặc dù tốc độ xử lý nhanh, chất lượng output đôi khi biến động, đặc biệt với hình ảnh đầu vào phức tạp hoặc phong cách nghệ thuật đặc thù. Bản miễn phí còn thêm watermark, hạn chế sử dụng thương mại.

Mặc dù tốc độ xử lý nhanh, chất lượng output đôi khi biến động, đặc biệt với hình ảnh đầu vào phức tạp hoặc phong cách nghệ thuật đặc thù. Bản miễn phí còn thêm watermark, hạn chế sử dụng thương mại. Chi phí có thể tăng cao khi quy mô lớn; Nếu sử dụng nhiều API generation, hoặc cần video chất lượng cao, chi phí tín dụng (credits) có thể tăng đáng kể — điều này khiến việc mở rộng quy mô trở nên đắt đỏ đối với người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ.

Chi phí sử dụng Vidu AI

Vidu AI cung cấp một cấu trúc giá linh hoạt với 4 gói dịch vụ rõ ràng, từ miễn phí cho người mới bắt đầu đến các gói cao cấp dành cho người dùng chuyên nghiệp và doanh nghiệp. Dưới đây là chi tiết các gói cước khi thanh toán theo tháng:

Gói Free (Miễn phí)

Chi phí: $0/tháng

Dành cho: Người dùng mới muốn trải nghiệm các tính năng cơ bản của Vidu AI.

Người dùng mới muốn trải nghiệm các tính năng cơ bản của Vidu AI. Quyền lợi chính: Cung cấp 10 lần sử dụng tính năng tham chiếu (references) mỗi tháng.



Gói Standard

Chi phí: $10/tháng

Dành cho: Các nhà sáng tạo nội dung cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ cần sử dụng thường xuyên.

Các nhà sáng tạo nội dung cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ cần sử dụng thường xuyên. Quyền lợi chính: 800 credits hàng tháng (tương đương khả năng tạo tới 200 video). Tạo video độ phân giải cao, thời lượng 6-8 giây. 50 references mỗi tháng. Tốc độ tạo video nhanh (Fast channel). Tải video không có watermark (logo Vidu AI). Được phép sử dụng cho mục đích thương mại. Tạo 4 video cùng một lúc. Truy cập chế độ chỉnh sửa prompt chuyên nghiệp (Prompt Editing Pro Mode). Giảm giá đến 44% khi mua thêm credits.



Gói Premium

Chi phí: $35/tháng

Dành cho: Người dùng chuyên nghiệp và các agency cần số lượng video lớn và tốc độ cao hơn.

Người dùng chuyên nghiệp và các agency cần số lượng video lớn và tốc độ cao hơn. Quyền lợi chính (bao gồm tất cả của gói Standard): 4000 credits hàng tháng (tương đương khả năng tạo tới 1000 video). 100 references mỗi tháng. Tốc độ tạo video rất cao (High-speed channel). Truy cập sớm các tính năng mới (Early feature access).



Gói Ultimate (Lựa chọn tốt nhất)

Chi phí: $99/tháng

Dành cho: Các doanh nghiệp lớn và người dùng có nhu cầu sản xuất video số lượng cực lớn với hiệu suất tối đa.

Các doanh nghiệp lớn và người dùng có nhu cầu sản xuất video số lượng cực lớn với hiệu suất tối đa. Quyền lợi chính (bao gồm tất cả của gói Premium): 8000 credits hàng tháng. 300 references mỗi tháng. Tốc độ tạo video siêu nhanh (Ultra-fast channel). Chế độ Off-Peak miễn phí: Gửi yêu cầu tạo tới 200 video mỗi ngày mà không tốn credits vào giờ thấp điểm. Giảm giá đến 55% khi mua thêm credits.



Lưu ý: Vidu AI thường có chương trình giảm giá 20% khi người dùng chọn thanh toán theo năm. Hãy truy cập trực tiếp trang vidu.com/pricing để cập nhật các chương trình khuyến mãi và thông tin chính xác nhất.

Bảng so sánh: Tính năng Gói Free Gói Standard Gói Premium Gói Ultimate Chi phí hàng tháng $0 $10 $35 $99 Credits hàng tháng Không có 800 (~ 200 video) 4000 (~ 1000 video) 8000 Số References 10/tháng 50/tháng 100/tháng 300/tháng Tốc độ tạo video Tiêu chuẩn Nhanh (Fast) Rất cao (High-speed) Siêu nhanh (Ultra-fast) Tải video không Watermark ❌ ✅ ✅ ✅ Sử dụng thương mại ❌ ✅ ✅ ✅ Tạo 4 video cùng lúc ❌ ✅ ✅ ✅ Truy cập sớm tính năng mới ❌ ❌ ✅ ✅ Chế độ Off-Peak miễn phí ❌ ❌ ❌ ✅ (tới 200 video/ngày) Mua thêm Credits giảm giá Không Tới 44% Tới 44% Tới 55%

Vidu AI hỗ trợ API như thế nào?

Vidu AI áp dụng mô hình định giá dựa trên “credits” cho nền tảng API của mình. Đây là một phương thức thanh toán linh hoạt, cho phép các nhà phát triển chỉ trả tiền cho những gì họ sử dụng.

Cơ chế hoạt động:

Mỗi một lần tạo video (generation) thông qua Vidu API sẽ tiêu tốn một lượng credits nhất định.

Người dùng có thể mua credits theo nhu cầu sử dụng của mình.

Giá credits: 1 credits = 0.05$

Xem chi tiết giá cho các mô hình Vidu AI tại: https://platform.vidu.com/docs/pricing

Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Vidu AI

Đăng ký tài khoản

Bước 1: Truy cập vào trang chủ của Vidu AI tại địa chỉ https://www.vidu.com/create. Tại góc trên cùng bên phải màn hình, bạn sẽ thấy nút “Sign in“. Hãy nhấp vào đó.

Đăng ký tài khoản

Bước 2: Một cửa sổ đăng nhập/đăng ký sẽ hiện ra. Vidu AI cung cấp ba lựa chọn tiện lợi để tạo tài khoản miễn phí:

Continue with Google: Sử dụng tài khoản Google của bạn.

Sử dụng tài khoản Google của bạn. Continue with Apple: Sử dụng tài khoản Apple ID.

Sử dụng tài khoản Apple ID. Continue with Email: Đăng ký bằng địa chỉ email cá nhân.

Đăng ký tài khoản

Hãy chọn phương thức phù hợp nhất với bạn và làm theo các bước xác thực để hoàn tất.

Đặc biệt, nếu chọn đăng ký bằng email, bạn cần mở mail để lấy mã xác nhận. Do đó, hãy sử dụng email còn hoạt động bạn nhé!

Bạn sẽ được chuyển đến giao diện chính của Vidu AI:

Đăng ký tài khoản

Khám phá giao diện Vidu AI

Giao diện của Vidu được thiết kế rất trực quan. Các khu vực chính bạn cần chú ý:

Thanh điều hướng bên trái: Đây là nơi chứa tất cả các công cụ và tài nguyên của bạn. TOOLS (Công cụ): Nơi chứa các tính năng sáng tạo chính như Reference to Video, Image to Video, Text to Video và Reference to Image. ASSETS (Tài sản): Nơi lưu trữ các video bạn đã tạo (My Creations) và hình ảnh tham chiếu (My References).

Đây là nơi chứa tất cả các công cụ và tài nguyên của bạn. Khu vực trung tâm: Hiển thị các tính năng nổi bật, các mẫu (Templates) có sẵn và video hướng dẫn.

Hiển thị các tính năng nổi bật, các mẫu (Templates) có sẵn và video hướng dẫn. Góc trên bên phải: Nơi quản lý tài khoản, credits và nâng cấp gói.

Khám phá giao diện Vidu AI

Cách sử dụng Vidu AI

Khu vực Tools là nơi chứa các công cụ chính của Vidu AI:

Cách sử dụng Vidu AI

Cách tạo video từ văn bản (Text to Video)

Bước 1: Từ thanh công cụ bên trái, chọn “Text to Video”.

Bước 2: Tại ô “Enter text, describe the content you want to generate“, hãy nhập mô tả (prompt) thật chi tiết về cảnh quay bạn muốn tạo.

Bước 3: Tùy chỉnh các thông số bên dưới:

Model: Chọn phiên bản AI (ví dụ: Vidu Q1).

Chọn phiên bản AI (ví dụ: Vidu Q1). Style: Chọn phong cách cho video (chung, điện ảnh, anime…).

Chọn phong cách cho video (chung, điện ảnh, anime…). Duration & Resolution: Chọn độ dài và độ phân giải (ví dụ: 5s, 1080p).

Chọn độ dài và độ phân giải (ví dụ: 5s, 1080p). Movement & Aspect Ratio: Điều chỉnh chuyển động và tỷ lệ khung hình (16:9, 9:16…).

Bước 4: Nhấn nút “Create” và chờ AI xử lý.

Cách tạo video từ văn bản (Text to Video)

Cách tạo video từ hình ảnh (Image to Video)

Bước 1: Từ thanh công cụ, chọn “Image to Video”.

Bước 2: Tải hình ảnh của bạn vào ô “First”. Bạn cũng có thể tải thêm ảnh ở ô “Last” (Không bắt buộc) để AI tạo hiệu ứng chuyển đổi giữa hai ảnh.

Bước 3: Nhập mô tả về chuyển động bạn muốn tạo cho hình ảnh.

Bước 4: Tùy chỉnh các thông số như Model, Duration, Resolution.

Bước 5: Nhấn “Create”.

Cách tạo video từ hình ảnh (Image to Video)

Cách tạo video từ tham chiếu (Reference to Video)

Bước 1: Chọn “Reference to Video” từ thanh công cụ.

Bước 2: Nhấp vào “+ Images” để tải lên một hoặc nhiều hình ảnh của nhân vật, đối tượng hoặc bối cảnh bạn muốn giữ sự nhất quán.

Bước 3: Nhập prompt mô tả hành động, bối cảnh mà bạn muốn các đối tượng tham chiếu thực hiện.

Bước 4: Thiết lập các tùy chọn và nhấn “Create” để bắt đầu.

Cách tạo video từ tham chiếu (Reference to Video)

Cách tạo ảnh từ tham chiếu (Reference to Image)

Đây là một công cụ sáng tạo mới, cho phép bạn tạo ra một bức ảnh hoàn toàn mới bằng cách kết hợp các yếu tố (nhân vật, phong cách, bối cảnh) từ nhiều hình ảnh tham chiếu khác nhau.

Bước 1: Trong danh sách “TOOLS”, chọn “Reference to Image”.

Bước 2: Nhấp vào nút “+ Images” để tải lên những hình ảnh bạn muốn dùng làm nguồn tham chiếu. Bạn có thể tải lên ảnh nhân vật, vật thể, hoặc thậm chí là ảnh có phong cách nghệ thuật mà bạn muốn AI học hỏi.

Bước 3: Trong ô văn bản, hãy nhập mô tả (prompt) chi tiết về bức ảnh mới mà bạn muốn tạo ra. Hãy mô tả cách bạn muốn AI kết hợp các yếu tố từ những ảnh tham chiếu.

Bước 4: Tùy chỉnh các thông số:

Model: Chọn phiên bản AI (ví dụ: Vidu Q1).

Chọn phiên bản AI (ví dụ: Vidu Q1). Resolution: Chọn độ phân giải cho ảnh đầu ra (ví dụ: 1080p).

Chọn độ phân giải cho ảnh đầu ra (ví dụ: 1080p). Aspect Ratio: Chọn tỷ lệ khung hình mong muốn.

Chọn tỷ lệ khung hình mong muốn. Amount: Chọn số lượng ảnh bạn muốn AI tạo ra trong một lần (từ 1 đến 4).

Bước 5: Nhấn nút “Create” và xem AI kết hợp các ý tưởng của bạn thành một tác phẩm mới.

Cách tạo ảnh từ tham chiếu (Reference to Image)

Kinh nghiệm sử dụng Vidu AI hiệu quả

Việc sử dụng thành thạo Vidu AI không chỉ nằm ở việc biết các tính năng, mà là ở nghệ thuật điều khiển AI để nó “hiểu” được chính xác tầm nhìn của bạn.

Tư duy viết Prompt như một đạo diễn

Prompt là cây cầu giao tiếp duy nhất giữa bạn và AI. Một prompt tốt sẽ quyết định 80% thành công của video.

Công thức Vàng: Luôn bắt đầu với cấu trúc: [Chủ thể] + [Hành động] + [Bối cảnh chi tiết] + [Phong cách & Ánh sáng] . Thay vì viết: “một cô gái đi trong mưa”. Hãy viết: “Một cô gái trẻ mặc áo khoác vàng, đang đi bộ một mình dưới cơn mưa đêm trên một con phố vắng ở Tokyo, ánh đèn neon phản chiếu trên vũng nước, phong cách điện ảnh, góc máy rộng (cinematic style, wide angle shot)”.

Luôn bắt đầu với cấu trúc: . Thêm “Hồn” cho cảnh quay: Đừng quên các từ khóa mô tả cảm xúc, ánh sáng và góc máy. Ánh sáng: golden hour light (ánh sáng giờ vàng), dramatic lighting (ánh sáng kịch tính), neon glow (ánh đèn neon). Góc máy: close-up shot (cận cảnh), overhead shot (góc máy từ trên cao), dynamic panning shot (cú lia máy). Chất liệu: hyperrealistic (siêu thực), 4K , detailed (chi tiết).

Đừng quên các từ khóa mô tả cảm xúc, ánh sáng và góc máy. Thử nghiệm và Lặp lại: Đừng nản lòng nếu kết quả đầu tiên không như ý. Hãy coi đó là bản nháp. Thay đổi một vài từ khóa trong prompt, thêm hoặc bớt chi tiết và tạo lại để xem AI phản ứng như thế nào.

Kinh nghiệm sử dụng Vidu AI hiệu quả

Tận dụng tối đa các tính năng

Vidu AI không chỉ có Text-to-Video. Việc kết hợp các công cụ sẽ nâng tầm sản phẩm của bạn.

Làm chủ “Reference to Video”: Đây là tính năng mạnh nhất để kể chuyện. Trước khi tạo một chuỗi video, hãy chuẩn bị một hình ảnh tham chiếu rõ nét về nhân vật của bạn. Sử dụng cùng một ảnh tham chiếu này cho nhiều prompt khác nhau để đảm bảo nhân vật không bị “biến hình” giữa các cảnh.

Đây là tính năng mạnh nhất để kể chuyện. Trước khi tạo một chuỗi video, hãy chuẩn bị một hình ảnh tham chiếu rõ nét về nhân vật của bạn. Sử dụng cùng một ảnh tham chiếu này cho nhiều prompt khác nhau để đảm bảo nhân vật không bị “biến hình” giữa các cảnh. Sáng tạo với “Image to Video”: Tính năng này không chỉ làm ảnh động. Bạn có thể dùng nó để: Tạo hiệu ứng parallax (dịch chuyển lớp) cho logo hoặc poster. Biến một bức tranh vẽ thành một cảnh phim ngắn. Tạo các đoạn intro/outro độc đáo từ một hình ảnh thương hiệu.

Tính năng này không chỉ làm ảnh động. Bạn có thể dùng nó để: Kết hợp các công cụ: Tạo một nhân vật độc đáo bằng “Reference to Image”, sau đó dùng hình ảnh đó làm đầu vào cho “Reference to Video” để tạo chuỗi video về chính nhân vật này.

Quản lý và tối ưu “credits” thông minh

Credits chính là tài nguyên của bạn. Sử dụng chúng một cách khôn ngoan.

Test ở độ phân giải thấp: Trước khi tạo video 1080p, hãy thử nghiệm prompt của bạn với độ phân giải thấp hơn hoặc thời lượng ngắn hơn (ví dụ 3-4 giây) để kiểm tra xem AI có hiểu đúng ý không. Khi đã hài lòng với prompt, hãy tiến hành tạo phiên bản chất lượng cao.

Trước khi tạo video 1080p, hãy thử nghiệm prompt của bạn với độ phân giải thấp hơn hoặc thời lượng ngắn hơn (ví dụ 3-4 giây) để kiểm tra xem AI có hiểu đúng ý không. Khi đã hài lòng với prompt, hãy tiến hành tạo phiên bản chất lượng cao. Tận dụng tính năng “Amount”: Thay vì tạo 1 video/lần, hãy chọn tạo 2-4 biến thể (Amount). Việc này giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn trong một lần xử lý, từ đó tìm ra phương án tốt nhất mà không cần lặp lại prompt nhiều lần.

Thay vì tạo 1 video/lần, hãy chọn tạo 2-4 biến thể (Amount). Việc này giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn trong một lần xử lý, từ đó tìm ra phương án tốt nhất mà không cần lặp lại prompt nhiều lần. Sử dụng “Off-Peak Mode” (Gói Ultimate): Nếu bạn có nhu cầu tạo số lượng lớn video, hãy tận dụng chế độ giờ thấp điểm để gửi yêu cầu hàng loạt mà không tốn credits.

Tư duy như một nhà sản xuất video chuyên nghiệp

Hãy xem Vidu AI là một công cụ quay phim, không phải là một trình chỉnh sửa hoàn chỉnh.

Tạo từng Clip ngắn, sau đó lắp ghép: Đừng cố gắng mô tả một câu chuyện dài trong một prompt duy nhất. Hãy chia nhỏ câu chuyện của bạn thành các cảnh quay 5-10 giây. Tạo từng clip riêng lẻ trên Vidu AI.

Đừng cố gắng mô tả một câu chuyện dài trong một prompt duy nhất. Hãy chia nhỏ câu chuyện của bạn thành các cảnh quay 5-10 giây. Tạo từng clip riêng lẻ trên Vidu AI. Sử dụng phần mềm dựng phim bên ngoài: Sau khi có đủ các clip, hãy đưa chúng vào một phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp (như CapCut, DaVinci Resolve, Adobe Premiere). Tại đây bạn có thể: Cắt ghép các clip theo đúng trình tự. Thêm nhạc nền và hiệu ứng âm thanh (sound effects). Chỉnh màu (color grading) để tất cả các clip có một tông màu thống nhất. Thêm văn bản, tiêu đề và các hiệu ứng chuyển cảnh.

Sau khi có đủ các clip, hãy đưa chúng vào một phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp (như CapCut, DaVinci Resolve, Adobe Premiere). Tại đây bạn có thể:

Kết luận

Với tốc độ xử lý ấn tượng và công nghệ đảm bảo tính nhất quán độc đáo, Vidu AI xứng đáng là một trong những công cụ tạo video AI hàng đầu để bạn trải nghiệm. Tương lai của ngành sáng tạo video đang thay đổi từng ngày, và những công cụ như Vidu AI chính là chìa khóa giúp bạn không chỉ bắt kịp mà còn dẫn đầu xu hướng.

Bạn đã sẵn sàng để biến ý tưởng của mình thành những thước phim sống động chỉ bằng vài cú nhấp chuột chưa? Hãy thử Vidu AI ngay hôm nay và tự mình cảm nhận sức mạnh của cuộc cách mạng video AI.

Những câu hỏi thường gặp

Vidu AI có miễn phí không? Có, Vidu AI cung cấp gói Miễn phí (Free Plan) cho phép người dùng trải nghiệm các tính năng cơ bản với một số giới hạn nhất định.

Video do Vidu AI tạo ra có bị dính logo (watermark) không? Có, các video được tạo từ gói Miễn phí sẽ có logo của Vidu AI. Để gỡ bỏ logo, bạn cần nâng cấp lên các gói trả phí như Standard, Premium hoặc Ultimate.

Vidu AI có hỗ trợ tiếng Việt không? Vidu AI có thể hiểu được nhiều ngôn ngữ, tuy nhiên mô hình được tối ưu và cho ra kết quả tốt nhất khi sử dụng câu lệnh (prompt) bằng tiếng Anh.

Tính năng "Reference to Video" hoạt động như thế nào? Tính năng này cho phép bạn tải lên một hoặc nhiều hình ảnh (nhân vật, bối cảnh) làm tham chiếu. Sau đó, bạn dùng văn bản để chỉ đạo AI tạo ra một video mà trong đó, các đối tượng vẫn giữ nguyên đặc điểm như hình ảnh gốc.

Tôi có thể sử dụng video từ Vidu AI cho mục đích thương mại không? Có, bạn được phép sử dụng video cho mục đích thương mại khi đăng ký các gói trả phí (từ gói Standard trở lên). Gói miễn phí không bao gồm quyền này.

Vidu AI có hỗ trợ API cho nhà phát triển không? Có, Vidu AI cung cấp REST API cho phép các nhà phát triển tích hợp công nghệ tạo video vào ứng dụng của họ. Chi phí được tính dựa trên “credit”, với giá $0.05 cho mỗi credit.