Hailuo AI là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Hailuo AI [2025]

Trong cuộc đua không hồi kết của AI tạo sinh, khi những cái tên như Sora hay Veo 3 vẫn đang chiếm lĩnh sân khấu chính, một “ẩn số” thú vị mang tên Hailuo AI đã lặng lẽ xuất hiện và nhanh chóng tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng công nghệ. Vậy cụ thể Hailuo AI là gì? Cùng Tino khám phá qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Hailuo AI

Hailuo AI là gì?

Hailuo AI là một mô hình trí tuệ nhân tạo chuyển văn bản thành video (text-to-video) do công ty MiniMax của Trung Quốc phát triển và giới thiệu lần đầu vào tháng 6 năm 2024. Công cụ này được xem là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp và mạnh mẽ nhất với các mô hình hàng đầu thế giới như Sora của OpenAI.

Điểm cốt lõi làm nên sự khác biệt của Hailuo AI là khả năng mô phỏng thế giới vật lý một cách chân thực và logic. Thay vì chỉ tạo ra các hình ảnh chuyển động, mô hình này được xây dựng để “hiểu” và tái tạo các quy luật vật lý cơ bản, sự tương tác phức tạp giữa các vật thể, động lực học của chất lỏng, và sự phản chiếu của ánh sáng.

Điều này cho phép Hailuo AI tạo ra các video không chỉ đẹp về mặt hình ảnh mà còn có chiều sâu, tính nhất quán và độ thực tế cao, biến nó thành một công cụ đầy hứa hẹn cho ngành công nghiệp điện ảnh, game và quảng cáo.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của Hailuo AI

Thay vì chỉ là một cỗ máy “vẽ” ra các video đẹp mắt, Hailuo AI được xây dựng dựa trên một triết lý công nghệ sâu sắc hơn, tập trung vào hai yếu tố cốt lõi sau:

Triết lý “mô phỏng thế giới vật lý”

Trong khi nhiều đối thủ tập trung vào việc tạo ra hình ảnh mãn nhãn, Hailuo AI lại đặt trọng tâm vào việc xây dựng một “World Model” – một mô hình thế giới ảo có khả năng hiểu và tuân thủ các quy luật vật lý cơ bản.

Điều này có nghĩa là AI không chỉ “biết” một quả bóng trông như thế nào, mà nó còn “hiểu” rằng:

Khi quả bóng rơi, nó sẽ nảy lên.

Khi ánh sáng chiếu vào mặt nước, nó sẽ tạo ra phản xạ và khúc xạ.

Khi một miếng vải bị gió thổi, nó sẽ bay một cách mềm mại và tự nhiên.

Nhờ việc ưu tiên mô phỏng động lực học, tương tác ánh sáng và tính chất vật liệu, các video do Hailuo AI tạo ra có một chiều sâu và độ chân thực đáng kinh ngạc, mang lại cảm giác “thật” hơn là chỉ “đẹp”.

Khả năng “hiểu sâu” về ngữ cảnh và tương tác

Từ nền tảng mô phỏng vật lý, Hailuo AI phát triển một khả năng vượt trội trong việc diễn giải các mối quan hệ phức tạp trong một cảnh quay. Nó không xử lý các đối tượng một cách riêng lẻ mà nhận thức chúng như một hệ thống tương tác với nhau.

Ví dụ, với một prompt như “một chú chó đang uống nước từ bát, làm nước bắn ra ngoài”, Hailuo AI sẽ cố gắng tái tạo:

Hành động của chú chó: Cái lưỡi liếm nước.

Cái lưỡi liếm nước. Phản ứng của nước: Gợn sóng, bắn tung tóe một cách hợp lý.

Gợn sóng, bắn tung tóe một cách hợp lý. Tương tác môi trường: Vệt nước loang ra trên sàn nhà.

Khả năng “kể chuyện logic” thông qua tương tác này giúp Hailuo AI tránh được nhiều lỗi vô lý mà các AI khác thường mắc phải, đồng thời tạo ra những thước phim có tính tự sự và mạch lạc hơn hẳn.

Khám phá loạt tính năng nổi bật của Hailuo AI

Tạo video từ văn bản (Text-to-Video) với độ chân thực cao: Nhờ khả năng mô phỏng vật lý sâu sắc, công cụ có thể biến những dòng mô tả văn bản thành các thước phim sống động, có tính logic cao và tuân thủ các quy luật của thế giới thực, từ ánh sáng, bóng đổ đến sự tương tác của vật thể.

Nhờ khả năng mô phỏng vật lý sâu sắc, công cụ có thể biến những dòng mô tả văn bản thành các thước phim sống động, có tính logic cao và tuân thủ các quy luật của thế giới thực, từ ánh sáng, bóng đổ đến sự tương tác của vật thể. Thổi hồn cho ảnh tĩnh (Image-to-Video): Tính năng này cho phép bạn dễ dàng tạo ra các chuyển động mượt mà, hiệu ứng zoom tinh tế hoặc các hoạt cảnh ngắn từ bất kỳ hình ảnh nào.

Tính năng này cho phép bạn dễ dàng tạo ra các chuyển động mượt mà, hiệu ứng zoom tinh tế hoặc các hoạt cảnh ngắn từ bất kỳ hình ảnh nào. Đầu ra video sắc nét 1080p: Hầu hết các gói trả phí đều hỗ trợ tạo video với độ phân giải Full HD (1920×1080), đảm bảo sản phẩm của bạn luôn rõ nét và chuyên nghiệp trên mọi nền tảng trình chiếu, từ mạng xã hội đến website doanh nghiệp.

Hầu hết các gói trả phí đều hỗ trợ tạo video với độ phân giải Full HD (1920×1080), đảm bảo sản phẩm của bạn luôn rõ nét và chuyên nghiệp trên mọi nền tảng trình chiếu, từ mạng xã hội đến website doanh nghiệp. Thời lượng video lên đến 10 giây : Cung cấp đủ không gian để truyền tải những cảnh quay phức tạp hơn và những thông điệp ngắn gọn, một nâng cấp đáng kể so với giới hạn 6 giây ban đầu, giúp việc kể chuyện trở nên dễ dàng hơn.

: Cung cấp đủ không gian để truyền tải những cảnh quay phức tạp hơn và những thông điệp ngắn gọn, một nâng cấp đáng kể so với giới hạn 6 giây ban đầu, giúp việc kể chuyện trở nên dễ dàng hơn. Xử lý tác vụ song song và hàng đợi: Để tiết kiệm thời gian tối đa, bạn có thể đưa tới 5 ý tưởng vào hàng đợi và để AI xử lý đồng thời 2 tác vụ cùng lúc (ở các gói cao cấp). Tính năng này cho phép bạn thử nghiệm nhiều phiên bản hơn trong thời gian ngắn hơn, đẩy nhanh đáng kể tiến độ sáng tạo.

Để tiết kiệm thời gian tối đa, bạn có thể đưa tới 5 ý tưởng vào hàng đợi và để AI xử lý đồng thời 2 tác vụ cùng lúc (ở các gói cao cấp). Tính năng này cho phép bạn thử nghiệm nhiều phiên bản hơn trong thời gian ngắn hơn, đẩy nhanh đáng kể tiến độ sáng tạo. Truy cập các mô hình AI nâng cao: Người dùng các gói cao cấp nhất (Ultra, Max) được trao quyền truy cập độc quyền vào những mô hình AI mạnh mẽ nhất như “Hailuo 01” và “Hailuo 02”, hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh và khả năng sáng tạo vượt trội.

Người dùng các gói cao cấp nhất (Ultra, Max) được trao quyền truy cập độc quyền vào những mô hình AI mạnh mẽ nhất như “Hailuo 01” và “Hailuo 02”, hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh và khả năng sáng tạo vượt trội. Duy trì nhân vật và bối cảnh: Nền tảng có khả năng giữ cho ngoại hình nhân vật, trang phục và các chi tiết bối cảnh được nhất quán qua nhiều cảnh quay khác nhau, một yếu tố then chốt để kể những câu chuyện liền mạch và thuyết phục.

Nền tảng có khả năng giữ cho ngoại hình nhân vật, trang phục và các chi tiết bối cảnh được nhất quán qua nhiều cảnh quay khác nhau, một yếu tố then chốt để kể những câu chuyện liền mạch và thuyết phục. Giao diện thân thiện và đa nền tảng: Hailuo AI có giao diện trực quan, dễ sử dụng cho cả người mới bắt đầu và hoạt động mượt mà trên trình duyệt của cả máy tính lẫn thiết bị di động mà không cần cài đặt ứng dụng.

Một số hạn chế của Hailuo AI

Mặc dù rất mạnh mẽ, Hailuo AI vẫn có một số điểm hạn chế người dùng cần cân nhắc:

Giới hạn về thời lượng: Mặc dù đã được nâng cấp lên 10 giây ở các gói trả phí, thời lượng này vẫn còn khá ngắn cho các nhu cầu sản xuất video dài hơn như phim ngắn hay video giải thích chi tiết. Gói miễn phí vẫn bị giới hạn ở 6 giây.

Mặc dù đã được nâng cấp lên 10 giây ở các gói trả phí, thời lượng này vẫn còn khá ngắn cho các nhu cầu sản xuất video dài hơn như phim ngắn hay video giải thích chi tiết. Gói miễn phí vẫn bị giới hạn ở 6 giây. Ít tùy chỉnh chuyên sâu: Nền tảng này tập trung vào sự đơn giản và tốc độ. Do đó, nó thiếu các công cụ chỉnh sửa hậu kỳ chuyên sâu như cắt ghép, hiệu ứng chuyển cảnh, hay chỉnh sửa âm thanh. Người dùng sẽ cần xuất video và sử dụng phần mềm bên ngoài để hoàn thiện.

Nền tảng này tập trung vào sự đơn giản và tốc độ. Do đó, nó thiếu các công cụ chỉnh sửa hậu kỳ chuyên sâu như cắt ghép, hiệu ứng chuyển cảnh, hay chỉnh sửa âm thanh. Người dùng sẽ cần xuất video và sử dụng phần mềm bên ngoài để hoàn thiện. Phụ thuộc vào Credits: Mô hình hoạt động dựa trên credits có thể gây gián đoạn công việc nếu người dùng hết credits và không muốn mua thêm. Việc tính toán số lượng credits cần thiết cho một dự án lớn cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Chi phí sử dụng Hailuo AI

Hailuo AI cung cấp một cấu trúc giá đa dạng với 6 cấp độ, từ miễn phí đến các gói chuyên nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu và ngân sách.

Gói Free ($0/tháng): Dành cho người dùng mới trải nghiệm, cho phép tạo video 768p, dài 6 giây, và xử lý 1 tác vụ tại một thời điểm.

Dành cho người dùng mới trải nghiệm, cho phép tạo video 768p, dài 6 giây, và xử lý 1 tác vụ tại một thời điểm. Gói Standard ($7.99/tháng): Lựa chọn khởi đầu cho người dùng cá nhân, cung cấp 1000 credits, video 1080p và gỡ bỏ watermark.

Lựa chọn khởi đầu cho người dùng cá nhân, cung cấp 1000 credits, video 1080p và gỡ bỏ watermark. Gói Pro ($27.99/tháng): Tăng số credits lên 4500, video dài 10 giây và cho phép chạy 2 tác vụ cùng lúc.

Tăng số credits lên 4500, video dài 10 giây và cho phép chạy 2 tác vụ cùng lúc. Gói Master ($63.99/tháng): Cung cấp 10,000 credits, phù hợp cho các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Cung cấp 10,000 credits, phù hợp cho các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Gói Ultra ($124.99/tháng): Với 12,000 credits và quyền truy cập không giới hạn vào mô hình Hailuo 01.

Với 12,000 credits và quyền truy cập không giới hạn vào mô hình Hailuo 01. Gói Max ($199.99/tháng): Gói cao cấp nhất với 20,000 credits và quyền sử dụng không giới hạn các mô hình Hailuo 01/02.

Xem chi tiết tại: https://hailuoai.video/subscribe/modal

Bảng so sánh chi phí và tính năng của Hailuo AI: Tính năng Free Standard Pro Master Ultra Max Chi phí hàng tháng $0 $7.99 $27.99 $63.99 $124.99 $199.99 Credits hàng tháng Giới hạn 1 4,5 10 12 20 Độ phân giải 768p 1080p 1080p 1080p 1080p 1080p Thời lượng video 6 giây Lên tới 10s 10 giây 10 giây 10 giây 10 giây Số tác vụ trong hàng đợi 3 5 5 5 5 5 Số tác vụ chạy cùng lúc 1 1 2 2 2 2 Gỡ bỏ Watermark ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Sử dụng Hailuo 01/02 ❌ ❌ ❌ ❌ Unlimited Hailuo 01 Unlimited Hailuo 01/02

Hailuo AI có hỗ trợ API không? Giá như thế nào?

Có, Hailuo AI cung cấp API dựa trên mô hình Hailuo-02 cho các nhà phát triển và doanh nghiệp muốn tích hợp công nghệ tạo video của mình vào các ứng dụng hoặc quy trình làm việc tự động.

Hailuo-02 được tối ưu hóa đặc biệt cho việc tạo ra các video mang đậm chất điện ảnh (cinematic realism) với khả năng kiểm soát cao và chất lượng hình ảnh vượt trội.

Thông số kỹ thuật & hiệu năng:

Độ phân giải video: Hỗ trợ đầu ra gốc chất lượng Full HD (1920×1080).

Hỗ trợ đầu ra gốc chất lượng Full HD (1920×1080). Độ dài video: Có khả năng tạo video dài tối đa 10 giây cho mỗi lần xử lý.

Có khả năng tạo video dài tối đa 10 giây cho mỗi lần xử lý. Tốc độ tạo: Thời gian xử lý một video dao động từ 30 giây đến 5 phút, tùy thuộc vào độ phức tạp của câu lệnh (prompt) và các yêu cầu chi tiết.

Thời gian xử lý một video dao động từ 30 giây đến 5 phút, tùy thuộc vào độ phức tạp của câu lệnh (prompt) và các yêu cầu chi tiết. Hiệu năng vượt trội: Hailuo-02 được xếp hạng #2 toàn cầu trên bảng xếp hạng của Artificial Analysis (với điểm ELO 1332), vượt qua cả đối thủ mạnh là Veo 3 của Google. Trong khi Veo 3 nổi bật về độ mượt của chuyển động, người dùng đánh giá Hailuo-02 thường tạo ra cảm xúc điện ảnh (cinematic emotion) tốt hơn.

Mô hình định giá cho API của Hailuo AI là “Pay-as-you-go” (Trả tiền theo mức sử dụng), giúp các nhà phát triển có sự linh hoạt cao. Mức giá tham khảo như sau:

$0.29 / video cho video dài 6 giây, độ phân giải 768p.

$0.59 / video cho video dài 10 giây, độ phân giải 768p.

$0.52 / video cho video dài 6 giây, độ phân giải 1080P

Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Hailuo AI

Cách đăng ký tài khoản

Bước 1: Truy cập vào trang web chính thức của Hailuo AI: https://hailuoai.video/. Tại góc trên cùng bên phải của trang, bạn sẽ thấy nút “Sign In”. Hãy nhấp vào đó để bắt đầu.

Cách đăng ký tài khoản

Bước 2: Một cửa sổ sẽ hiện lên, cung cấp cho bạn các phương thức đăng ký nhanh và an toàn. Bạn có thể chọn:

Continue with Google: Sử dụng tài khoản Google của bạn.

Sử dụng tài khoản Google của bạn. Continue with Apple: Sử dụng tài khoản Apple ID.

Cách đăng ký tài khoản

Hãy chọn phương thức thuận tiện nhất và làm theo các bước xác thực để hoàn tất việc tạo tài khoản.

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chào đón bởi một giao diện làm việc hiện đại và trực quan.

Cách đăng ký tài khoản

Khám phá giao diện chính

Dưới đây là các khu vực chính bạn cần biết:

Thanh điều hướng trên cùng: Nơi chuyển đổi giữa các không gian sáng tạo chính như Video và Audio .

Nơi chuyển đổi giữa các không gian sáng tạo chính như và . Khu vực sáng tạo trung tâm: Đây là nơi bạn nhập ý tưởng (prompt) của mình vào ô văn bản để bắt đầu quá trình biến ý tưởng thành hình ảnh hoặc video.

Đây là nơi bạn nhập ý tưởng (prompt) của mình vào ô văn bản để bắt đầu quá trình biến ý tưởng thành hình ảnh hoặc video. Thanh công cụ bên trái: “Trái tim” của nền tảng, nơi bạn có thể truy cập tất cả các công cụ và tài nguyên: Explore: Khám phá các tác phẩm của cộng đồng. Subscribe: Xem và nâng cấp các gói cước. AI Create: Bao gồm các công cụ sáng tạo chính là Video và Image . Assets: Kho lưu trữ các sản phẩm bạn đã tạo. Gallery: Thư viện cá nhân của bạn. API Access: Truy cập thông tin dành cho nhà phát triển.

“Trái tim” của nền tảng, nơi bạn có thể truy cập tất cả các công cụ và tài nguyên: Khu vực tài khoản: Ở góc trên bên phải, bạn có thể quản lý tài khoản, xem số dư credit và nâng cấp gói cước.

Khám phá giao diện chính

Cách sử dụng các tính năng chính

Tạo video từ văn bản (Text to Video)

Bước 1: Trên thanh công cụ bên trái, nhấp vào mục “Video” trong phần “AI Create“.

Tạo video từ văn bản (Text to Video)

Bước 2: Đảm bảo bạn đang ở tab “Text to Video”.

Bước 3: Nhập mô tả chi tiết về video bạn muốn tạo vào ô văn bản. Bạn có thể mô tả nhân vật, hành động, bối cảnh và thậm chí cả chuyển động camera.

Bước 4: Tùy chỉnh các thông số bên dưới:

Chọn model AI (ví dụ: Hailuo 02 ).

). Chọn độ phân giải (ví dụ: 768p ) và thời lượng (ví dụ: 6s ).

) và thời lượng (ví dụ: ). Chọn số lượng video muốn tạo.

Tạo video từ văn bản (Text to Video)

Bước 5: Nhấp vào nút tạo video (nút này sẽ hiển thị số credit bị trừ, ví dụ: 25 credit).

Tạo video từ hình ảnh (Image to Video)

Bước 1: Tại mục “Video”, chuyển sang tab “Image to Video”.

Bước 2: Kéo thả, dán, hoặc nhấp để tải lên một hình ảnh bạn muốn làm điểm bắt đầu cho video.

Tạo video từ hình ảnh (Image to Video)

Bước 3: (Tùy chọn) Bạn có thể nhập thêm mô tả bằng văn bản để điều khiển hoặc tăng cường chuyển động của camera.

Bước 4: Tương tự như Text to Video, hãy chọn model, độ phân giải, thời lượng và số lượng.

Bước 5: Nhấp nút tạo video để bắt đầu.

Tạo hình ảnh (Image Generation)

Bước 1: Trên thanh công cụ bên trái, nhấp vào mục “Image”.

Bước 2: Nhập mô tả chi tiết về hình ảnh bạn muốn tạo.

Tạo hình ảnh (Image Generation)

Bước 3: (Tính năng đặc biệt) Sử dụng tùy chọn “Add reference character” để tải lên ảnh một nhân vật và yêu cầu AI tạo ra hình ảnh mới có nhân vật đó.

Bước 4: Chọn model, tỷ lệ khung hình (ví dụ: 16:9), và số lượng ảnh muốn tạo.

Bước 5: Nhấp nút tạo ảnh.

Kinh nghiệm sử dụng Hailuo AI hiệu quả

Nâng tầm nghệ thuật viết Prompt

Đây là kỹ năng quan trọng nhất. Vì Hailuo AI rất mạnh về mô phỏng vật lý, prompt của bạn càng chi tiết về mặt tương tác và chuyển động, kết quả sẽ càng ấn tượng.

Tư duy theo chuỗi “Hành động – Tương tác”: Thay vì viết: “Một người đàn ông uống cà phê.” Hãy viết: “Một người đàn ông mặc vest, ngồi trong quán cà phê cổ điển, từ từ nhấc tách cà phê sứ trắng lên, hơi nước nóng bốc lên mờ ảo, ánh mắt anh ta nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ mưa rơi.”

Ra lệnh như một đạo diễn thực thụ: Hãy thêm vào các thuật ngữ điện ảnh để điều khiển camera. Giao diện của Hailuo AI có gợi ý về tính năng này. Các lệnh điều khiển camera: close-up shot on the eyes (cận cảnh vào đôi mắt), dramatic zoom out (zoom ra xa một cách kịch tính), panning shot from left to right (lia máy từ trái qua phải), cinematic wide angle shot (góc quay rộng điện ảnh). Ví dụ: “cinematic wide angle shot of a majestic dragon flying over a stormy sea, waves crashing against rocks, dramatic lighting from thunder.” (Góc quay rộng điện ảnh một con rồng hùng vĩ bay trên biển bão, sóng vỗ vào đá, ánh sáng kịch tính từ sấm sét.)

Hãy thêm vào các thuật ngữ điện ảnh để điều khiển camera. Giao diện của Hailuo AI có gợi ý về tính năng này. Mô tả chi tiết về vật lý và ánh sáng: Ánh sáng: soft morning light (ánh sáng ban mai dịu nhẹ), dramatic backlight (đèn chiếu ngược kịch tính), neon signs reflecting on wet pavement (đèn neon phản chiếu trên vỉa hè ẩm ướt). Vật lý: wind blowing through her hair (gió thổi qua mái tóc cô ấy), water splashing (nước bắn tung tóe), slow motion dust particles floating in the air (các hạt bụi bay lơ lửng trong không khí ở chế độ quay chậm).



Kinh nghiệm sử dụng Hailuo AI hiệu quả

Làm chủ các công cụ nâng cao

Sử dụng “Subject Reference” và “Add reference character”: Đây là “vũ khí bí mật” để kể chuyện. Tạo nhân vật nhất quán: Dùng tính năng tạo ảnh (“Image Generation”) với “Add reference character” để tạo ra một hình ảnh nhân vật chuẩn. Sau đó, sử dụng hình ảnh này trong tab “Subject Reference” của phần tạo video để đảm bảo nhân vật của bạn giữ nguyên ngoại hình qua nhiều cảnh quay khác nhau. Đồng nhất phong cách: Bạn cũng có thể dùng một hình ảnh có phong cách nghệ thuật độc đáo làm tham chiếu để AI áp dụng tông màu và không khí đó cho video của bạn.

Đây là “vũ khí bí mật” để kể chuyện. Kết hợp tạo ảnh và video: Tạo ra một khung hình hoàn hảo trước bằng công cụ “Image”. Sau đó, chuyển qua “Image to Video”, tải bức ảnh đó lên và chỉ cần mô tả các chuyển động nhẹ nhàng để “thổi hồn” cho nó. Cách này cho phép bạn kiểm soát bố cục tốt hơn.



Quản lý Credit một cách thông minh

Thử nghiệm ở chất lượng thấp: Trước khi tạo một video 10 giây ở độ phân giải 1080p, hãy thử nghiệm prompt của bạn với cài đặt thấp nhất (ví dụ: 6 giây, 768p, số lượng 1). Khi đã có được prompt ưng ý, hãy sử dụng các cài đặt cao nhất.

Trước khi tạo một video 10 giây ở độ phân giải 1080p, hãy thử nghiệm prompt của bạn với cài đặt thấp nhất (ví dụ: 6 giây, 768p, số lượng 1). Khi đã có được prompt ưng ý, hãy sử dụng các cài đặt cao nhất. Tận dụng “Quantity”: Khi bạn đã khá chắc chắn về prompt, hãy tạo ra 2-4 biến thể cùng lúc bằng cách tăng “Quantity”. Việc này thường hiệu quả hơn là chạy lại prompt nhiều lần, vì nó cho bạn các góc nhìn khác nhau của AI về cùng một ý tưởng.

Xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp

Hãy nhớ rằng, Hailuo AI là một công cụ tạo “cú máy” (shot), không phải một phần mềm dựng phim hoàn chỉnh.

Chia nhỏ câu chuyện: Đừng cố gắng mô tả một kịch bản dài trong một prompt. Hãy chia câu chuyện của bạn thành các cảnh quay riêng lẻ, mỗi cảnh dài dưới 10 giây.

Đừng cố gắng mô tả một kịch bản dài trong một prompt. Hãy chia câu chuyện của bạn thành các cảnh quay riêng lẻ, mỗi cảnh dài dưới 10 giây. Dựng phim bằng phần mềm bên ngoài: Tạo tất cả các clip ngắn cần thiết trên Hailuo AI. Tải chúng về máy. Sử dụng một phần mềm chỉnh sửa video (như CapCut trên máy tính, DaVinci Resolve, Adobe Premiere) để ghép các clip này lại với nhau. Thêm nhạc nền, hiệu ứng âm thanh, tiêu đề và chỉnh màu để tạo ra một sản phẩm video hoàn chỉnh và chuyên nghiệp.



Kết luận

Những câu hỏi thường gặp

Video tạo bởi Hailuo AI có bị dính logo (watermark) không? Có, các video được tạo từ gói miễn phí sẽ có logo của Hailuo AI. Để loại bỏ logo này và sử dụng video cho các mục đích chuyên nghiệp hoặc thương mại, bạn cần nâng cấp lên các gói trả phí như Standard, Pro, v.v.

Tôi có thể sử dụng video cho mục đích thương mại không? Có, bạn hoàn toàn có thể sử dụng video cho mục đích thương mại khi đăng ký các gói trả phí. Các gói này cung cấp quyền sử dụng thương mại và loại bỏ watermark.

Hailuo AI có tạo được nhân vật nhất quán không? Có, đây là một trong những thế mạnh lớn nhất của Hailuo AI. Với tính năng “Subject Reference” và “Add reference character”, bạn có thể tải lên một hình ảnh của nhân vật và AI sẽ duy trì sự nhất quán về ngoại hình, trang phục của nhân vật đó qua nhiều cảnh quay khác nhau.

Thời lượng tối đa của một video là bao nhiêu? Thời lượng tối đa của video phụ thuộc vào gói bạn sử dụng: Các gói trả phí: Tối đa 10 giây.

Tối đa giây. Gói miễn phí: Tối đa 6 giây.