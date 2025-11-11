10+ cách kiếm tiền trên X/Twitter hiệu quả nhất [2025]

Twitter (nay là X.com) không chỉ là nền tảng mạng xã hội để cập nhật tin tức và kết nối cộng đồng mà còn là một mảnh đất màu mỡ để kiếm tiền online. Với hàng triệu người dùng hoạt động mỗi ngày, đây là cơ hội tuyệt vời để bạn tận dụng sức mạnh của nội dung và chiến lược phù hợp nhằm tạo ra thu nhập. Cùng Tino khám phá 10+ cách kiếm tiền trên X/Twitter qua bài viết dưới đây nhé!

Ưu điểm

Cộng đồng khổng lồ: Tiếp cận hơn 300 triệu người dùng toàn cầu, từ đại chúng đến các thị trường ngách.

Tiếp cận hơn 300 triệu người dùng toàn cầu, từ đại chúng đến các thị trường ngách. Tương tác “thời gian thực”: Khả năng viral cực cao. Các chủ đề nóng (trending) giúp nội dung bùng nổ chỉ trong vài giờ.

Khả năng viral cực cao. Các chủ đề nóng (trending) giúp nội dung bùng nổ chỉ trong vài giờ. Lý tưởng cho chuyên gia: Nơi hoàn hảo để các nhà lãnh đạo tư tưởng (thought leaders) xây dựng uy tín và chuyển đổi thành thu nhập.

Nơi hoàn hảo để các nhà lãnh đạo tư tưởng (thought leaders) xây dựng uy tín và chuyển đổi thành thu nhập. Đa dạng nguồn thu: Hỗ trợ nhiều tính năng từ Tips, Super Follows, Ticketed Spaces đến Affiliate và hợp tác thương hiệu.

Ưu điểm khi kiếm tiền trên X/Twitter

Hạn chế

Thuật toán khắc nghiệt: Tweet dễ bị “chìm” nếu không có tương tác ngay lập tức. Tăng trưởng tự nhiên cũng khó hơn các nền tảng khác.

Tweet dễ bị “chìm” nếu không có tương tác ngay lập tức. Tăng trưởng tự nhiên cũng khó hơn các nền tảng khác. Thu nhập bấp bênh: Doanh thu phụ thuộc lớn vào sự nhất quán và mức độ tương tác, thiếu ổn định.

Doanh thu phụ thuộc lớn vào sự nhất quán và mức độ tương tác, thiếu ổn định. Phí và chính sách: X giữ lại một phần doanh thu (5-10%) và các quy định có thể thay đổi bất ngờ.

Hạn chế khi kiếm tiền trên X/Twitter

Đảm bảo tài khoản đáp ứng các điều kiện sau:

Tuổi: Bạn phải từ 18 tuổi trở lên.

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên. Xác minh số điện thoại: Tài khoản của bạn cần được xác minh bằng số điện thoại hợp lệ.

Tài khoản của bạn cần được xác minh bằng số điện thoại hợp lệ. Thời gian hoạt động: Tài khoản phải hoạt động ít nhất 30 ngày.

Tài khoản phải hoạt động ít nhất 30 ngày. Người theo dõi: Có ít nhất 500 người theo dõi.

Có ít nhất 500 người theo dõi. Lượt hiển thị: Đạt tối thiểu 5 triệu lượt hiển thị (impressions) trong 3 tháng gần nhất.

Đăng ký dịch vụ X Premium

Lưu ý: Dịch vụ này có thể yêu cầu một khoản phí hàng tháng.

Bước 1: Mở X, chọn Premium.

Đăng ký dịch vụ X Premium

Bước 2: Chọn gói dịch vụ mong muốn và nhấn “Subscribe & Pay“.

Đăng ký dịch vụ X Premium

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán và nhấn Subscribe.

Đăng ký dịch vụ X Premium

Kết nối tài khoản Stripe để nhận thanh toán

Bước 1: Trong phần cài đặt tài khoản X, chọn mục “Kiếm tiền” (Monetization).

Kết nối tài khoản Stripe để nhận thanh toán

Bước 2: Chọn “Chia sẻ doanh thu quảng cáo” (Ads Revenue Sharing) và tiến hành thiết lập chi tiết thanh toán.

Bước 3: Tạo tài khoản Stripe và cung cấp các thông tin cần thiết, bao gồm:

Email và số điện thoại.

Thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, địa chỉ).

Mã số thuế cá nhân.

Thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán.

Nhóm 1: Kiếm tiền trực tiếp từ tính năng của X

Đây là các công cụ do X cung cấp, cho phép bạn tạo doanh thu trực tiếp từ nền tảng.

1. Chia sẻ doanh thu quảng cáo (Ads Revenue Sharing)

Đây là “nguồn thu nhập thụ động” hot nhất của X. Nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện (có X Premium, tối thiểu 500 người theo dõi và 5 triệu lượt hiển thị trong 3 tháng gần nhất), X sẽ trả tiền cho bạn dựa trên số lần quảng cáo hiển thị trong phần trả lời (reply) các bài đăng của bạn.

Xem lại hướng dẫn cách bật ở phần trên nhé!

2. Đăng ký của người sáng tạo (Creator Subscriptions – trước đây là Super Follows)

Creator Subscriptions cho phép bạn “bán vé” hàng tháng cho người hâm mộ trung thành. Họ trả phí để xem nội dung độc quyền, tweet riêng tư, huy hiệu đặc biệt và tham gia các nhóm chat kín. Đây là cách tuyệt vời để tạo nguồn thu nhập ổn định nếu bạn có cộng đồng gắn bó.

Đăng ký của người sáng tạo (Creator Subscriptions – trước đây là Super Follows)

3. Tips (Tiền boa/Ủng hộ)

Tính năng này cho phép người theo dõi gửi tiền ủng hộ trực tiếp cho bạn (gần như 100% số tiền) thông qua các cổng thanh toán bên thứ ba như PayPal, ví Bitcoin, hoặc các ứng dụng khác. Đây là cách nhanh nhất để nhận “cảm ơn” bằng tài chính từ cộng đồng.

4. Sự kiện có vé (Ticketed Spaces)

Bạn có thể tổ chức các buổi hội thảo, workshop, hoặc các phiên Q&A (hỏi đáp) trực tiếp trên Spaces (phòng âm thanh) và bán vé cho người tham dự. Nếu bạn là chuyên gia trong một lĩnh vực, đây là cách lý tưởng để bán kiến thức của mình.

Sự kiện có vé (Ticketed Spaces)

Nhóm 2: Kiếm tiền từ uy tín và cộng đồng

Các phương pháp này tận dụng tầm ảnh hưởng và lượng người theo dõi bạn đã xây dựng được.

5. Bán sản phẩm hoặc dịch vụ cá nhân

Đây là một trong những cách kiếm tiền phổ biến nhất. Bạn có thể sử dụng X để quảng bá và bán:

Sản phẩm số: Khóa học, Ebook, template (mẫu thiết kế), preset…

Khóa học, Ebook, template (mẫu thiết kế), preset… Sản phẩm vật lý: Hàng hóa (merchandise), sách in, đồ thủ công…

Hàng hóa (merchandise), sách in, đồ thủ công… Dịch vụ: Tư vấn 1:1, coaching, freelancer (viết lách, thiết kế, lập trình).

6. Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing)

Bạn không cần sản phẩm riêng. Thay vào đó, bạn giới thiệu sản phẩm của người khác (qua các nền tảng như Shopee, Amazon, Impact, AccessTrade) và nhận hoa hồng khi có ai đó mua hàng qua đường link của bạn. Điều quan trọng là phải minh bạch và chỉ giới thiệu những sản phẩm bạn thực sự tin dùng.

Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing)

Khi bạn có một lượng người theo dõi đáng kể và uy tín trong một thị trường ngách (ví dụ: công nghệ, tài chính, làm đẹp), các thương hiệu sẽ trả tiền cho bạn để đăng bài giới thiệu, đánh giá sản phẩm hoặc tham gia chiến dịch quảng cáo của họ.

Nhóm 3: Kiếm tiền từ kỹ năng & tài sản số)

Đây là những cách kiếm tiền gián tiếp, sử dụng X như một công cụ để phát triển kinh doanh hoặc tận dụng kỹ năng của bạn.

8. Cung cấp dịch vụ quản lý X (Social Media Management)

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân bận rộn cần người điều hành tài khoản X của họ. Nếu bạn giỏi viết nội dung, lên chiến lược, nắm bắt xu hướng và tương tác với cộng đồng, bạn có thể cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản X và nhận thu nhập ổn định hàng tháng.

Cung cấp dịch vụ quản lý X (Social Media Management)

9. Kéo lưu lượng truy cập (Driving Traffic)

Sử dụng X để “phễu” người dùng đến các nền tảng khác mà bạn đã bật kiếm tiền. Ví dụ:

Kéo traffic về blog/website cá nhân có đặt quảng cáo Google AdSense. Xem thêm: Cách đăng ký tài khoản Google AdSense.

Dẫn link về video YouTube của bạn.

Điều hướng người dùng đến trang landing page để thu thập email (xây dựng email list).

10. Kêu gọi vốn cộng đồng (Crowdfunding)

Nếu bạn có một dự án, một ý tưởng khởi nghiệp hoặc một sản phẩm cần vốn để sản xuất, bạn có thể dùng X để trình bày ý tưởng và kêu gọi sự ủng hộ tài chính từ cộng đồng qua các nền tảng như Kickstarter, GoFundMe hoặc một trang quyên góp riêng.

11. Bán lại tên người dùng (Handle Flipping)

Đây là việc “săn” và sở hữu các tên người dùng (username) ngắn, độc, lạ hoặc liên quan đến các thương hiệu/từ khóa hot, sau đó bán lại cho những người có nhu cầu.

Lưu ý quan trọng: Phương pháp này có rủi ro cao và vi phạm trực tiếp điều khoản dịch vụ của X. Bạn có thể bị khóa tài khoản vĩnh viễn nếu bị phát hiện. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện.

Kết luận

X/Twitter không chỉ là nền tảng giao tiếp mà còn mang đến nhiều cơ hội kiếm tiền hấp dẫn cho những ai biết tận dụng. Điều quan trọng là bạn cần xây dựng nội dung chất lượng, tương tác tích cực với cộng đồng và liên tục cập nhật xu hướng mới. Nếu kiên trì và sáng tạo, bạn hoàn toàn có thể biến X/Twitter thành một công cụ kiếm tiền hiệu quả!

Những câu hỏi thường gặp

Twitter/X thanh toán tiền kiếm được bằng cách nào? Twitter/X thực hiện thanh toán thông qua Stripe, một nền tảng xử lý thanh toán trực tuyến. Bạn cần liên kết tài khoản Stripe với X/Twitter để nhận tiền. Thanh toán thường được thực hiện hàng tháng khi số dư tài khoản của bạn đạt mức tối thiểu mà nền tảng quy định.

Super Follows là tính năng cho phép bạn cung cấp nội dung độc quyền cho những người theo dõi trả phí. Nếu tài khoản của bạn đủ điều kiện, bạn có thể bật tính năng này và kiếm tiền từ những người đăng ký theo dõi đặc biệt của bạn.

Tôi có thể sử dụng X để quảng bá các nền tảng kiếm tiền khác không? Có! X là công cụ tuyệt vời để quảng bá các nền tảng kiếm tiền khác như: YouTube : Chia sẻ liên kết video hoặc kênh của bạn.

: Chia sẻ liên kết video hoặc kênh của bạn. Website/Blog: Hướng người dùng đến trang web của bạn để bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Hãy tận dụng tính năng tweet ngắn gọn và dễ lan truyền để thu hút lưu lượng truy cập đến các nền tảng khác.

Tôi có thể kiếm tiền từ X nếu tôi chỉ mới bắt đầu? Có, nhưng bạn cần kiên nhẫn và xây dựng chiến lược dài hạn. Nếu bạn mới bắt đầu, hãy tập trung vào việc: Tạo nội dung chất lượng và nhất quán.

Tăng tương tác với cộng đồng.

Học hỏi từ những người dùng thành công khác. Khi bạn đã xây dựng được một lượng người theo dõi nhất định, bạn có thể bắt đầu thử nghiệm các phương thức kiếm tiền như Super Follows, Tips hoặc Affiliate Marketing.