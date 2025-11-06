7 cách kiếm tiền trên YouTube cho người mới bắt đầu: Bí quyết thành công ngay từ số 0!

Không đơn thuần là nền tảng giải trí, YouTube còn là nơi kiếm tiền tiềm năng cho bất kỳ ai có khả năng sáng tạo. Dù yêu thích làm vlog, review sản phẩm hay chia sẻ kiến thức, bạn hoàn toàn có thể biến YouTube thành một công việc thực thụ. Vậy làm thế nào để bắt đầu? Trong bài viết dưới đây, Tino sẽ giúp bạn khám phá 5 cách kiếm tiền trên YouTube cho người mới. Hãy cùng tìm hiểu ngay bạn nhé!

Tại sao YouTube là “mảnh đất” kiếm tiền màu mỡ?

Lượng khán giả khổng lồ và đa dạng

Với hơn 2 tỷ người dùng đăng nhập hàng tháng, YouTube là công cụ tìm kiếm lớn thứ hai thế giới. Điều này đảm bảo rằng bất kể bạn làm nội dung về chủ đề “ngách” nào, vẫn luôn có một nhóm khán giả tiềm năng đang chờ đợi bạn.

Hệ sinh thái kiếm tiền đa dạng

Thu nhập không chỉ đến từ quảng cáo (AdSense), mà còn từ nhiều nguồn khác như hợp đồng quảng cáo trực tiếp (brand deals), tiếp thị liên kết (affiliate), bán sản phẩm/dịch vụ của riêng mình, và các tính năng ủng hộ từ fan (Hội viên, Super Chat).

Rào cản gia nhập cực thấp

Bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu miễn phí chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Nền tảng không đòi hỏi bằng cấp, chỉ tập trung vào giá trị (kiến thức, giải trí) mà nội dung của bạn mang lại cho người xem.

Sức mạnh của thuật toán đề xuất

Nếu bạn tạo ra nội dung chất lượng, thuật toán của YouTube sẽ tự động “làm việc” để quảng bá video của bạn đến hàng triệu người xem tiềm năng mà không tốn chi phí, tạo cơ hội viral và tăng trưởng đột biến.

Giá trị “lãi kép” của nội dung

Không giống các mạng xã hội khác, video trên YouTube có tuổi thọ rất dài. Một video hướng dẫn chất lượng có thể tiếp tục thu hút lượt xem và tạo ra doanh thu thụ động sau nhiều năm, trở thành một “tài sản số” bền vững.

Xây dựng thương hiệu cá nhân và tầm ảnh hưởng

YouTube là công cụ mạnh mẽ để xây dựng thương hiệu cá nhân và tạo dựng uy tín trong một lĩnh vực cụ thể. Tầm ảnh hưởng này mở ra vô số cơ hội khác ngoài YouTube như kinh doanh, xuất bản sách, hoặc làm diễn giả.

7 cách kiếm tiền trên YouTube cho người mới bắt đầu

#1. Quảng cáo với chương trình đối tác YouTube (YouTube Partner Program)

Đây là cách kiếm tiền chính thống và phổ biến nhất trên YouTube. Khi tham gia Chương trình Đối tác YouTube (YPP), bạn có thể bật tính năng kiếm tiền từ quảng cáo xuất hiện trên video của mình.

Để bắt đầu kiếm tiền trên YouTube, bạn không thể chỉ đơn giản đăng video lên và mong chờ có thu nhập ngay lập tức. YouTube có những điều kiện cụ thể mà bạn cần đáp ứng trước khi có thể bật tính năng kiếm tiền.

Điều kiện để tham gia:

Đăng ký Chương trình Đối tác YouTube (YPP): Để kiếm tiền, kênh của bạn phải tham gia Chương trình Đối tác YouTube (YPP). Điều này đồng nghĩa với việc bạn cần tuân thủ chính sách kiếm tiền của nền tảng và nguyên tắc cộng đồng. Đạt 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem công khai: Đây là điều kiện phổ biến nhất mà nhiều YouTuber mới cần đạt được. Kênh của bạn phải có ít nhất 1.000 người đăng ký và tổng số giờ xem công khai trong 12 tháng gần nhất phải đạt 4.000 giờ. Hoặc 1.000 người đăng ký và 10 triệu lượt xem Shorts: Nếu bạn tập trung làm YouTube Shorts, bạn có thể kiếm tiền bằng cách đạt 1.000 subscriber và 10 triệu lượt xem công khai trong 90 ngày gần nhất. Bật xác minh 2 bước cho tài khoản Google: Đây là bước quan trọng giúp bảo mật tài khoản và tránh bị đánh cắp kênh YouTube của bạn. Không vi phạm nguyên tắc cộng đồng hoặc bản quyền: YouTube rất nghiêm ngặt trong vấn đề bản quyền và nội dung vi phạm. Nếu kênh của bạn có cảnh cáo vi phạm bản quyền hoặc nguyên tắc cộng đồng, khả năng bật kiếm tiền sẽ bị ảnh hưởng. Liên kết tài khoản AdSense: Khi đã đủ điều kiện, bạn cần tạo hoặc liên kết tài khoản Google AdSense để có thể nhận thanh toán từ YouTube.

Quảng cáo với chương trình đối tác YouTube (YouTube Partner Program)

Sau khi đủ điều kiện và được xét duyệt, YouTube sẽ tự động hiển thị quảng cáo trên video của bạn. Thu nhập của bạn phụ thuộc vào lượt xem, loại quảng cáo và vị trí địa lý của khán giả.

Lưu ý: Bạn có thể kiếm tiền thụ động từ nội dung của chính mình. Tuy nhiên, phương pháp này cần nhiều thời gian để xây dựng lượng người xem ổn định.

#2. Tính năng hội viên kênh (Channel Memberships)

Đây là tính năng cho phép bạn tạo ra một nguồn thu nhập định kỳ trực tiếp từ những người hâm mộ trung thành nhất. Khán giả sẽ trả một khoản phí hàng tháng để trở thành “hội viên” và nhận được các đặc quyền độc quyền.

Tính năng hội viên kênh

Cách hoạt động:

Bạn thiết lập các cấp độ hội viên (membership tiers) với các mức phí khác nhau.

Bạn tạo ra các đặc quyền riêng cho từng cấp độ, ví dụ: huy hiệu nhận diện, biểu tượng cảm xúc (emoji) tùy chỉnh, video hậu trường, quyền xem video sớm, hoặc các buổi livestream Q&A riêng tư.

Khán giả đăng ký, trả phí hàng tháng và nhận được các đặc quyền tương ứng.

Bạn nhận được doanh thu định kỳ (sau khi YouTube giữ lại phần trăm hoa hồng).

Lưu ý: Hình thức này giúp bạn có thu nhập ổn định và xây dựng một cộng đồng gắn kết. Tuy nhiên, bạn cần đầu tư thời gian để sáng tạo nội dung độc quyền và duy trì giá trị cho hội viên.

#3. Hợp tác quảng cáo

Ngoài quảng cáo của YouTube, bạn có thể hợp tác trực tiếp với các thương hiệu để quảng bá sản phẩm, dịch vụ trong video của mình. Đây là cách kiếm tiền nhanh chóng, thậm chí có thể mang lại thu nhập cao hơn so với quảng cáo YouTube.

Hợp tác quảng cáo

Cách hoạt động:

Thương hiệu tìm đến bạn (hoặc bạn chủ động liên hệ) để hợp tác.

Bạn thỏa thuận mức thù lao, cách quảng bá sản phẩm và thời gian triển khai.

Bạn thực hiện video có lồng ghép sản phẩm/dịch vụ theo yêu cầu và công khai việc hợp tác.

Sau khi video được xuất bản, bạn nhận thanh toán theo thỏa thuận.

Ví dụ, nếu bạn làm vlog về công nghệ, một hãng điện thoại có thể trả tiền để bạn review sản phẩm của họ.

Lưu ý: Hình thức này giúp bạn kiếm được thu nhập cao, không bị phụ thuộc vào YouTube. Tuy nhiên, bạn phải có lượng người xem ổn định để thu hút thương hiệu hợp tác.

#4. Affiliate Marketing

Nếu bạn muốn kiếm tiền mà không cần sản xuất hoặc bán sản phẩm riêng, tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) là lựa chọn lý tưởng. Bạn chỉ cần giới thiệu sản phẩm/dịch vụ kèm link tiếp thị trong video. Khi có người mua hàng qua link của bạn, bạn sẽ nhận được hoa hồng.

Affiliate Marketing

Cách hoạt động:

Đăng ký chương trình tiếp thị liên kết từ các nền tảng như Shopee, Tiki, Amazon,…

Nhận link tiếp thị riêng của bạn.

Quảng bá sản phẩm trong video (review, hướng dẫn sử dụng,…).

Khi người xem mua hàng qua link của bạn, bạn nhận hoa hồng từ 5 – 30% giá trị đơn hàng.

Ví dụ, nếu làm video về máy ảnh, bạn có thể đặt link mua máy ảnh đó trong phần mô tả video.

Lưu ý: Bạn không cần có sản phẩm riêng nhưng vẫn có thể kiếm tiền ngay cả khi mới bắt đầu. Nhiệm vụ của bạn là xây dựng nội dung hấp dẫn để khuyến khích người xem mua hàng qua link.

#5. Bán sản phẩm hoặc hàng hoá

Nếu bạn có lượng khán giả trung thành, việc bán sản phẩm hoặc hàng hóa liên quan đến kênh của mình cũng là cách tuyệt vời để tạo thu nhập bền vững. Bạn có thể bán các sản phẩm vật lý như áo thun, cốc in logo, phụ kiện hoặc sản phẩm số như eBook, khóa học, preset chỉnh ảnh,…

Cách hoạt động:

Thiết kế sản phẩm: Nếu làm vlog về du lịch, bạn có thể bán sổ tay hành trình hoặc áo thun in hình địa điểm nổi tiếng. Nếu là YouTuber về nhiếp ảnh, bạn có thể bán preset Lightroom.

Nếu làm vlog về du lịch, bạn có thể bán sổ tay hành trình hoặc áo thun in hình địa điểm nổi tiếng. Nếu là YouTuber về nhiếp ảnh, bạn có thể bán preset Lightroom. Chọn nền tảng bán hàng: Bạn có thể bán qua website riêng (Shopify, WooCommerce) hoặc nền tảng trung gian như Printful, Shopee.

Bạn có thể bán qua website riêng (Shopify, WooCommerce) hoặc nền tảng trung gian như Printful, Shopee. Quảng bá sản phẩm: Nhắc đến sản phẩm trong video, đặt link trong mô tả hoặc ghim bình luận để khán giả dễ dàng tìm thấy.

Lưu ý: Với phương thức kiếm này, bạn sẽ không bị phụ thuộc vào thuật toán YouTube, tạo nguồn thu nhập ổn định. Đồng thời, bạn cũng cần đầu tư thời gian để phát triển sản phẩm và chiến lược Marketing.

Bán sản phẩm hoặc hàng hoá

#6. Tái sử dụng nội dung (Repurposing Content)

Bạn có biết rằng những video YouTube cũ của bạn có thể trở thành nguồn thu nhập mới? Việc tái sử dụng nội dung giúp bạn tận dụng lại những video có giá trị mà không cần tạo nội dung mới từ đầu.

Cách hoạt động:

Chuyển đổi định dạng: Nếu sở hữu một kho video hướng dẫn makeup, bạn có thể tổng hợp thành một khóa học “Làm chủ makeup trong 30 ngày” và bán trên Udemy.

Nếu sở hữu một kho video hướng dẫn makeup, bạn có thể tổng hợp thành một khóa học “Làm chủ makeup trong 30 ngày” và bán trên Udemy. Biến video thành sách điện tử: Nếu làm video về phát triển bản thân, bạn có thể biên soạn các bài học thành eBook và bán trên Amazon Kindle hoặc Gumroad.

Nếu làm video về phát triển bản thân, bạn có thể biên soạn các bài học thành eBook và bán trên Amazon Kindle hoặc Gumroad. Xuất bản trên nền tảng khác: Chuyển video thành podcast trên Spotify hoặc viết lại nội dung thành blog để tiếp cận nhiều khán giả hơn.

Lưu ý: Bạn nên tận dụng tối đa nội dung sẵn có cũng như chọn lọc nội dung phù hợp để tái sử dụng hiệu quả.

#7. Tạo nội dung trả phí (Membership & Khóa học)

Nếu có kiến thức chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể, bạn có thể tạo khóa học hoặc nội dung độc quyền dành cho người đăng ký trả phí là cách kiếm tiền hiệu quả.

Cách hoạt động:

Tạo khóa học chuyên sâu: Nếu giỏi edit video, bạn có thể tạo khóa học “ Dựng phim chuyên nghiệp bằng Premiere Pro ” và bán trên Teachable hoặc KhoaHoc.VN.

Nếu giỏi edit video, bạn có thể tạo khóa học “ ” và bán trên Teachable hoặc KhoaHoc.VN. Bật tính năng Membership (Hội viên YouTube): Cung cấp nội dung đặc biệt chỉ dành cho hội viên trả phí, như video hậu trường, hướng dẫn chuyên sâu hoặc livestream Q&A.

Cung cấp nội dung đặc biệt chỉ dành cho hội viên trả phí, như video hậu trường, hướng dẫn chuyên sâu hoặc livestream Q&A. Mở Patreon hoặc Buy Me a Coffee: Đây là nền tảng giúp khán giả ủng hộ tài chính cho bạn để nhận nội dung độc quyền.

Lưu ý: Bạn có thể kiếm được thu nhập cao từ những khán giả thực sự quan tâm đến nội dung của mình. Tuy nhiên, bạn cũng nên tạo ra những nội dung chất lượng và chiến lược để thu hút hội viên.

6 bước giúp bạn kiếm tiền trên YouTube hiệu quả hơn

Bước 1: Chọn chủ đề kênh phù hợp và tiềm năng

Chủ đề kênh (niche) quyết định sự thành công lâu dài của bạn. Một chủ đề tốt không chỉ giúp thu hút người xem mà còn mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền.

Cách chọn chủ đề:

Kết hợp giữa sở thích cá nhân và xu hướng thị trường (VD: bạn thích du lịch, hãy làm về “du lịch tiết kiệm”).

Nghiên cứu mức độ cạnh tranh: Tránh những chủ đề quá bão hòa nếu không có góc nhìn độc đáo.

Đảm bảo có thể phát triển nội dung lâu dài, không bị bí ý tưởng quá sớm.

Gợi ý các chủ đề dễ kiếm tiền:

Tài chính cá nhân, đầu tư cho người mới bắt đầu.

Công nghệ: Đánh giá sản phẩm, hướng dẫn sử dụng.

Sức khỏe, thể hình, dinh dưỡng.

Hướng dẫn DIY, sửa chữa, trang trí nhà cửa.

6 bước giúp bạn kiếm tiền trên YouTube hiệu quả hơn

Bước 2: Thiết lập kênh YouTube chuyên nghiệp

Trước khi đăng video đầu tiên, bạn cần tạo một kênh YouTube hấp dẫn và chuyên nghiệp.

Các bước thiết lập:

Tạo kênh: Đăng nhập YouTube bằng tài khoản Google → “Tạo kênh mới” → Đặt tên phù hợp.



Thiết lập kênh YouTube chuyên nghiệp

Tùy chỉnh giao diện:

Ảnh đại diện, ảnh bìa phải đẹp, rõ ràng, phản ánh nội dung kênh.

Viết mô tả kênh hấp dẫn, ngắn gọn, giúp người xem hiểu ngay nội dung bạn làm.

Cấu hình kênh : Thêm thông tin liên hệ, liên kết đến mạng xã hội và website (nếu có).

: Thêm thông tin liên hệ, liên kết đến mạng xã hội và website (nếu có). Bảo mật tài khoản: Kích hoạt xác minh 2 bước để bảo vệ kênh.

-> Một kênh có giao diện đẹp, chuyên nghiệp giúp tạo ấn tượng tốt và thu hút người xem dễ dàng hơn.

Bước 3: Tạo nội dung chất lượng và đăng video đều đặn

Nội dung là yếu tố quan trọng nhất giúp bạn thu hút và giữ chân người xem.

Cách tạo video hấp dẫn:

Mở đầu ấn tượng: Đặt câu hỏi, chia sẻ sự thật thú vị hoặc vào thẳng vấn đề ngay từ đầu.

Đặt câu hỏi, chia sẻ sự thật thú vị hoặc vào thẳng vấn đề ngay từ đầu. Giữ nhịp độ hợp lý: Tránh dài dòng, cắt bỏ các đoạn không cần thiết.

Tránh dài dòng, cắt bỏ các đoạn không cần thiết. Chất lượng hình ảnh, âm thanh: Dùng điện thoại có camera tốt, ánh sáng tự nhiên và micro ngoài để cải thiện chất lượng.

Dùng điện thoại có camera tốt, ánh sáng tự nhiên và micro ngoài để cải thiện chất lượng. Đăng video theo lịch trình: Ít nhất 1 video/tuần để giữ chân khán giả và tăng khả năng được YouTube đề xuất.

Công cụ hỗ trợ chỉnh sửa: CapCut (dễ dùng, miễn phí), DaVinci Resolve (chuyên nghiệp), Canva (tạo thumbnail đẹp).

Bước 4: Tối ưu video chuẩn SEO để tăng lượt xem

SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) giúp video của bạn dễ dàng xuất hiện trên YouTube và Google, thu hút nhiều người xem hơn.

Tối ưu video chuẩn SEO để tăng lượt xem

Cách tối ưu SEO YouTube hiệu quả:

Tiêu đề hấp dẫn, chứa từ khóa chính: Ví dụ: Thay vì “Cách phát triển kênh YouTube“, bạn hãy dùng “Làm sao để kênh YouTube phát triển nhanh? 5 mẹo cực hay!“.

Ví dụ: Thay vì “Cách phát triển kênh YouTube“, bạn hãy dùng “Làm sao để kênh YouTube phát triển nhanh? 5 mẹo cực hay!“. Mô tả video chi tiết, tự nhiên: Đưa từ khóa vào mô tả một cách tự nhiên, kèm theo lời kêu gọi hành động (CTA).

Đưa từ khóa vào mô tả một cách tự nhiên, kèm theo lời kêu gọi hành động (CTA). Thêm thẻ tag và danh sách phát: Sử dụng cả từ khóa phổ biến và từ khóa ngách để tăng khả năng hiển thị.

Sử dụng cả từ khóa phổ biến và từ khóa ngách để tăng khả năng hiển thị. Tạo thumbnail thu hút: Sử dụng màu sắc nổi bật, chữ rõ ràng, hình ảnh chất lượng cao.

=> Video được tối ưu tốt sẽ có nhiều lượt xem hơn mà không cần tốn tiền quảng cáo.

Bước 5: Quảng bá kênh để thu hút người xem

Video hay nhưng không ai biết đến thì cũng vô ích! Bạn cần chủ động quảng bá kênh để tiếp cận nhiều khán giả hơn.

Cách quảng bá hiệu quả:

Chia sẻ trên mạng xã hội: Facebook, TikTok, Instagram, Zalo…

Facebook, TikTok, Instagram, Zalo… Tham gia cộng đồng liên quan: Đăng bài trong các nhóm Facebook, Reddit hoặc diễn đàn chuyên ngành.

Đăng bài trong các nhóm Facebook, Reddit hoặc diễn đàn chuyên ngành. Hợp tác với YouTuber khác: Giao lưu, quay video chung để mở rộng tệp khán giả.

Giao lưu, quay video chung để mở rộng tệp khán giả. Tận dụng Shorts & TikTok: Cắt các đoạn video ngắn và đăng lại trên Shorts/TikTok để kéo người xem về YouTube.

-> Giúp video có nhiều lượt xem hơn mà không cần tốn tiền quảng cáo.

Quảng bá kênh để thu hút người xem

Bước 6: Bật kiếm tiền trên YouTube khi đủ điều kiện

Sau khi có nội dung và lượng người xem ổn định, bạn có thể tham gia YouTube Partner Program (YPP) để bắt đầu kiếm tiền.

Cách bật kiếm tiền:

Vào YouTube Studio → Kiếm tiền → Đọc điều khoản và đăng ký.

Bật kiếm tiền trên YouTube khi đủ điều kiện

YouTube sẽ xem xét kênh trong vài tuần, nếu đạt yêu cầu bạn sẽ được bật kiếm tiền từ quảng cáo, Super Chat, hội viên kênh…

Lưu ý: Nếu chưa đủ điều kiện, bạn hãy tiếp tục tạo nội dung chất lượng và phát triển kênh.

Qua bài viết trên, Tino hy vọng bạn đã biết cách kiếm tiền trên YouTube an toàn, hiệu quả. Đừng quên theo dõi Tino để đón đọc những bài viết hay và hữu ích khác bạn nhé!

Những câu hỏi thường gặp

Mất bao lâu để bắt đầu kiếm tiền trên YouTube? Thời gian kiếm tiền phụ thuộc vào tốc độ phát triển kênh của bạn. Nếu nội dung hấp dẫn và tối ưu tốt, bạn có thể đạt điều kiện kiếm tiền trong vòng vài tháng đến một năm.

YouTube trả tiền cho video như thế nào? YouTube trả tiền thông qua doanh thu quảng cáo từ Google AdSense. Số tiền kiếm được phụ thuộc vào CPM (chi phí mỗi 1.000 lượt xem) và RPM (doanh thu trên mỗi 1.000 lượt xem thực tế).

Kiếm tiền trên YouTube có cần phải đóng thuế không? Tất nhiên là có! Nếu bạn tham gia Chương trình Đối tác YouTube, Google có thể khấu trừ thuế tùy theo quốc gia của bạn. Bạn nên kiểm tra quy định thuế tại nơi bạn sinh sống.