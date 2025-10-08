Hướng dẫn lựa chọn nhà cung cấp VPS để chạy n8n hiệu quả [2025]

Thay vì trả những khoản phí định kỳ đắt đỏ cho các nền tảng như Zapier hay Make, ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn tự host n8n để tối ưu chi phí vận hành. Tuy nhiên, hành trình chinh phục sức mạnh của n8n không chỉ dừng lại ở việc cài đặt. Nền tảng cho một hệ thống tự động hóa ổn định, hiệu suất cao chính là một chiếc “máy chủ ảo” – VPS – đủ mạnh mẽ và đáng tin cậy. Vậy cách chọn nhà cung cấp VPS để chạy n8n như thế nào? Cùng Tino khám phá qua bài viết dưới đây nhé!

Tại sao Self-host n8n trên VPS là lựa chọn thông minh?

Trong khi phiên bản Cloud của n8n mang lại sự tiện lợi, việc tự triển khai (self-host) trên VPS lại mở ra một chân trời mới về quyền lực, sự linh hoạt và hiệu quả kinh tế. Đây không chỉ là một lựa chọn kỹ thuật, mà còn là một quyết định chiến lược giúp bạn nắm vững “trái tim” của hệ thống tự động hóa.

Dưới đây là những lý do khiến self-host n8n trên VPS trở thành lựa chọn thông minh cho các cá nhân và doanh nghiệp nghiêm túc về tự động hóa.

Toàn quyền kiểm soát dữ liệu và bảo mật

Trong thời đại mà dữ liệu được xem là “vàng”, việc giao phó thông tin nhạy cảm của khách hàng, đối tác và nội bộ cho một bên thứ ba luôn đi kèm những rủi ro tiềm ẩn. Khi bạn self-host n8n, toàn bộ dữ liệu, từ thông tin xác thực (credentials) của các dịch vụ, đến dữ liệu được xử lý trong các luồng công việc, đều nằm trọn vẹn trên máy chủ của bạn.

Chủ quyền dữ liệu: Bạn là người duy nhất sở hữu và có quyền truy cập vào dữ liệu của mình. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các ngành nghề có quy định nghiêm ngặt về bảo mật thông tin như tài chính, y tế, pháp lý.

Bạn là người duy nhất sở hữu và có quyền truy cập vào dữ liệu của mình. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các ngành nghề có quy định nghiêm ngặt về bảo mật thông tin như tài chính, y tế, pháp lý. Tùy chỉnh bảo mật: Bạn có thể tự do triển khai các lớp bảo mật nâng cao như tường lửa (firewall), giới hạn truy cập IP, VPN, và các chính sách bảo mật riêng phù hợp với tiêu chuẩn của tổ chức mà không bị giới hạn bởi nền tảng Cloud.

Tại sao Self-host n8n trên VPS là lựa chọn thông minh?

Không giới hạn Workflows và số bước thực thi

Đây là một trong những lợi ích hấp dẫn nhất của việc self-host. Các gói dịch vụ đám mây thường giới hạn bạn bởi số lượng workflow có thể kích hoạt hoặc tổng số lần thực thi (executions) mỗi tháng. Khi vượt ngưỡng, bạn buộc phải nâng cấp lên các gói cước đắt đỏ hơn.

Với VPS, giới hạn duy nhất chính là năng lực phần cứng của máy chủ mà bạn lựa chọn. Bạn có thể chạy hàng trăm, thậm chí hàng ngàn workflows với hàng triệu lần thực thi mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào cho n8n. Sức mạnh tính toán của CPU, dung lượng RAM và tốc độ ổ cứng là những yếu tố quyết định, và bạn hoàn toàn có thể chủ động nâng cấp chúng khi cần.

Tối ưu chi phí vận hành trong dài hạn

Chi phí ban đầu để thuê một VPS có thể tương đương hoặc cao hơn một chút so với gói Cloud cơ bản. Tuy nhiên, khi quy mô tự động hóa của bạn phát triển, bài toán kinh tế sẽ nghiêng hẳn về phía self-host.

Hãy tưởng tượng, chi phí cho một gói VPS ổn định là một con số cố định hàng tháng, trong khi chi phí trên nền tảng Cloud sẽ tăng tuyến tính theo mức độ sử dụng của bạn. Đối với các doanh nghiệp có khối lượng công việc lớn, việc tự chủ hạ tầng sẽ giúp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể trong dài hạn, cho phép bạn tái đầu tư vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi khác.

Linh hoạt tùy chỉnh và mở rộng không giới hạn

Môi trường self-host cung cấp một sân chơi tự do để bạn “độ” n8n theo đúng nhu cầu đặc thù của mình.

Cài đặt Node tùy chỉnh: Bạn có thể dễ dàng cài đặt các node do cộng đồng phát triển (community nodes) để kết nối với những dịch vụ không được hỗ trợ chính thức, hoặc tự xây dựng node riêng cho hệ thống nội bộ của mình.

Bạn có thể dễ dàng cài đặt các node do cộng đồng phát triển (community nodes) để kết nối với những dịch vụ không được hỗ trợ chính thức, hoặc tự xây dựng node riêng cho hệ thống nội bộ của mình. Tích hợp sâu: Dễ dàng kết nối n8n với các cơ sở dữ liệu, API hoặc ứng dụng nằm trong mạng nội bộ (private network) mà không cần phải public chúng ra ngoài Internet.

Dễ dàng kết nối n8n với các cơ sở dữ liệu, API hoặc ứng dụng nằm trong mạng nội bộ (private network) mà không cần phải public chúng ra ngoài Internet. Nâng cấp dễ dàng: Khi doanh nghiệp phát triển và nhu cầu tự động hóa tăng lên, bạn chỉ cần vài cú nhấp chuột để nâng cấp tài nguyên VPS (thêm CPU, RAM, ổ cứng) mà không làm gián đoạn hệ thống. Sự linh hoạt này đảm bảo n8n luôn có thể đồng hành cùng sự lớn mạnh của bạn.

Linh hoạt tùy chỉnh và mở rộng không giới hạn

Cấu hình VPS tối thiểu và đề xuất để n8n hoạt động ổn định

Cấu hình TỐI THIỂU cho người mới bắt đầu & thử nghiệm

Cấu hình này phù hợp cho các cá nhân muốn tự học, chạy các tác vụ tự động hóa cá nhân đơn giản, hoặc cho các doanh nghiệp đang trong giai đoạn thử nghiệm (testing) với số lượng workflow không nhiều và tần suất hoạt động thấp.

vCPU (CPU ảo): Tối thiểu 1 core .

Tối thiểu . RAM: Tối thiểu 2 GB . Mặc dù n8n có thể “chạy” được với 1GB RAM, nhưng sẽ rất nhanh chóng gặp phải tình trạng quá tải khi có vài workflow cùng hoạt động. 2GB là mức an toàn để đảm bảo hệ thống không bị “treo” đột ngột.

Tối thiểu . Mặc dù n8n có thể “chạy” được với 1GB RAM, nhưng sẽ rất nhanh chóng gặp phải tình trạng quá tải khi có vài workflow cùng hoạt động. 2GB là mức an toàn để đảm bảo hệ thống không bị “treo” đột ngột. Ổ cứng: Tối thiểu 20GB SSD. Dung lượng này đủ để chứa hệ điều hành, Docker, n8n và một lượng dữ liệu log/workflow vừa phải. Sử dụng ổ cứng SSD là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo tốc độ đọc/ghi và hiệu năng chung.

👉 Lưu ý: Cấu hình này chỉ nên dùng cho các tác vụ không yêu cầu xử lý tức thời và có thể chấp nhận được độ trễ. Nó không phù hợp cho môi trường Production (vận hành thực tế).

Cấu hình VPS tối thiểu và đề xuất để n8n hoạt động ổn định

Cấu hình ĐỀ XUẤT cho doanh nghiệp và các workflow phức tạp

Đây là cấu hình được khuyến nghị cho môi trường Production, nơi các workflow cần được thực thi một cách đáng tin cậy, xử lý nhiều dữ liệu, chạy đồng thời và yêu cầu độ trễ thấp. Phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các agency, hoặc bất kỳ ai coi n8n là một phần quan trọng trong quy trình vận hành.

vCPU (CPU ảo): Từ 2 cores trở lên. Nhiều core hơn cho phép n8n xử lý đồng thời nhiều workflow phức tạp mà không bị nghẽn cổ chai, đặc biệt là các tác vụ liên quan đến xử lý file, hình ảnh hoặc lặp qua hàng ngàn bản ghi.

Từ trở lên. Nhiều core hơn cho phép n8n xử lý đồng thời nhiều workflow phức tạp mà không bị nghẽn cổ chai, đặc biệt là các tác vụ liên quan đến xử lý file, hình ảnh hoặc lặp qua hàng ngàn bản ghi. RAM: Từ 4GB trở lên . Đây là mức RAM an toàn để xử lý các workflow lớn, lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ đệm và chạy các dịch vụ đi kèm một cách mượt mà. Nếu bạn có các workflow đọc/ghi file Excel lớn hoặc xử lý ảnh, tối thiểu 8GB RAM là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Từ . Đây là mức RAM an toàn để xử lý các workflow lớn, lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ đệm và chạy các dịch vụ đi kèm một cách mượt mà. Nếu bạn có các workflow đọc/ghi file Excel lớn hoặc xử lý ảnh, tối thiểu 8GB RAM là một lựa chọn đáng cân nhắc. Ổ cứng: Từ 50GB NVMe SSD trở lên. Ổ cứng NVMe có tốc độ vượt trội so với SSD thông thường, giúp tăng tốc đáng kể thời gian khởi động, tốc độ truy xuất dữ liệu và ghi log của n8n. Dung lượng 50GB+ cung cấp không gian thoải mái để lưu trữ dữ liệu workflow trong thời gian dài.

👉 Lời khuyên: Hãy ưu tiên các nhà cung cấp VPS cho phép bạn nâng cấp tài nguyên (CPU, RAM) một cách dễ dàng. Bạn có thể bắt đầu với cấu hình đề xuất (2 cores – 4GB RAM) và nâng cấp lên khi nhu cầu sử dụng tăng cao.

Xem thêm tại bài viết: Cấu hình tối thiểu để triển khai VPS n8n

7 tiêu chí “vàng” khi lựa chọn nhà cung cấp VPS để chạy n8n

#1. Hiệu năng phần cứng và công nghệ ảo hóa

Đây là nền tảng của mọi sự ổn định. Đừng chỉ nhìn vào số core CPU hay dung lượng RAM. Hãy tìm hiểu sâu hơn:

Loại CPU: Các dòng CPU thế hệ mới (như Intel Xeon Gold/Platinum, AMD EPYC) sẽ cho hiệu năng xử lý đơn nhân và đa nhân vượt trội, giúp các workflow của bạn thực thi nhanh hơn.

Các dòng CPU thế hệ mới (như Intel Xeon Gold/Platinum, AMD EPYC) sẽ cho hiệu năng xử lý đơn nhân và đa nhân vượt trội, giúp các workflow của bạn thực thi nhanh hơn. Loại ổ cứng: Luôn chọn ổ cứng NVMe SSD . Đây gần như là tiêu chuẩn bắt buộc cho các tác vụ cần tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh như n8n. Tốc độ đọc/ghi của NVMe cao hơn nhiều lần so với SSD SATA thông thường, giúp giảm đáng kể độ trễ khi workflow xử lý file hoặc truy vấn database.

Luôn chọn ổ cứng . Đây gần như là tiêu chuẩn bắt buộc cho các tác vụ cần tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh như n8n. Tốc độ đọc/ghi của NVMe cao hơn nhiều lần so với SSD SATA thông thường, giúp giảm đáng kể độ trễ khi workflow xử lý file hoặc truy vấn database. Công nghệ ảo hóa: Ưu tiên các nhà cung cấp sử dụng công nghệ ảo hóa toàn phần như KVM. KVM đảm bảo tài nguyên (CPU, RAM) được cấp phát riêng biệt cho VPS của bạn, tránh tình trạng bị “hàng xóm” chiếm dụng tài nguyên (noisy neighbor effect) gây ảnh hưởng đến hiệu suất.

#2. Cam kết Uptime (Thời gian hoạt động) tối thiểu 99.9%

Uptime là tỷ lệ phần trăm thời gian máy chủ hoạt động và có thể truy cập. Một workflow tự động hóa chỉ thực sự hữu ích khi nó luôn sẵn sàng hoạt động.

Tìm kiếm SLA rõ ràng: Một nhà cung cấp uy tín sẽ công khai Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) về uptime, thường là từ 99.9% trở lên.

Một nhà cung cấp uy tín sẽ công khai Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) về uptime, thường là từ 99.9% trở lên. Hiểu ý nghĩa của Uptime: 99.9% uptime: Tương đương với khoảng 43 phút downtime mỗi tháng. 99.99% uptime: Chỉ khoảng 4 phút downtime mỗi tháng. 99.5% uptime: Tương đương gần 4 tiếng downtime mỗi tháng – một con số không thể chấp nhận được đối với các workflow quan trọng.



7 tiêu chí “vàng” khi lựa chọn nhà cung cấp VPS để chạy n8n

#3. Vị trí Datacenter: Giảm độ trễ, tăng tốc độ

Độ trễ (latency) là thời gian cần thiết để dữ liệu di chuyển từ máy chủ n8n của bạn đến các dịch vụ mà nó kết nối.

Nếu đối tượng người dùng/dịch vụ ở Việt Nam: Hãy ưu tiên chọn nhà cung cấp có Datacenter đặt tại Việt Nam. Điều này giúp giảm latency xuống mức tối thiểu, tăng tốc độ phản hồi của webhook và các kết nối API trong nước.

Hãy ưu tiên chọn nhà cung cấp có Datacenter đặt tại Việt Nam. Điều này giúp giảm latency xuống mức tối thiểu, tăng tốc độ phản hồi của webhook và các kết nối API trong nước. Nếu làm việc với các dịch vụ quốc tế: Cân nhắc các vị trí chiến lược như Singapore, Nhật Bản. Đây là các trung tâm dữ liệu lớn của khu vực với kết nối mạng quốc tế cực tốt, đảm bảo tốc độ tối ưu khi làm việc với các API của Google, Facebook, Amazon…

#4. Khả năng mở rộng tài nguyên linh hoạt

Nhu cầu tự động hóa của bạn sẽ không đứng yên. Một ngày nào đó, bạn sẽ cần thêm CPU, thêm RAM để xử lý khối lượng công việc lớn hơn. Một nhà cung cấp tốt phải cho phép bạn:

Nâng cấp dễ dàng: Quá trình nâng cấp tài nguyên chỉ nên mất vài phút và có thể thực hiện qua trang quản trị mà không cần sự can thiệp phức tạp.

Quá trình nâng cấp tài nguyên chỉ nên mất vài phút và có thể thực hiện qua trang quản trị mà không cần sự can thiệp phức tạp. Không gây gián đoạn: Tìm hiểu xem việc nâng cấp có yêu cầu khởi động lại (reboot) lâu không, hoặc có các giải pháp nâng cấp “nóng” không gây gián đoạn dịch vụ.

#5. Chính sách bảo mật và sao lưu (Backup)

Bảo vệ dữ liệu và có kế hoạch khôi phục sau thảm họa là điều không thể xem nhẹ.

Bảo mật cơ bản: Nhà cung cấp cần cung cấp các tính năng bảo mật nền tảng như chống tấn công DDoS (ở mức độ cơ bản), tường lửa (Firewall) mạng.

Nhà cung cấp cần cung cấp các tính năng bảo mật nền tảng như chống tấn công DDoS (ở mức độ cơ bản), tường lửa (Firewall) mạng. Dịch vụ backup tự động: Đừng tự sao lưu thủ công. Hãy chọn nhà cung cấp có dịch vụ backup tự động theo lịch (hàng ngày hoặc hàng tuần) với chi phí hợp lý. Nó sẽ là “phao cứu sinh” của bạn trong trường hợp xảy ra lỗi nghiêm trọng.

#6. Chất lượng hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Khi máy chủ của bạn gặp sự cố lúc nửa đêm, bạn sẽ không muốn phải chờ đến sáng hôm sau để được hỗ trợ.

Đa kênh hỗ trợ: Tìm kiếm các nhà cung cấp hỗ trợ qua nhiều kênh như Ticket, Live Chat, và Hotline.

Tìm kiếm các nhà cung cấp hỗ trợ qua nhiều kênh như Ticket, Live Chat, và Hotline. Đánh giá thực tế: Trước khi mua, hãy thử liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của họ qua Live Chat với một vài câu hỏi kỹ thuật. Tốc độ và chất lượng phản hồi của họ sẽ cho bạn thấy bức tranh chân thực nhất về dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

#7. Giá cả minh bạch và chi phí ẩn

Mức giá hiển thị trên website chưa phải là tất cả. Hãy đọc kỹ các điều khoản để tránh các chi phí phát sinh bất ngờ.

Băng thông (Bandwidth): Một số nhà cung cấp giá rẻ sẽ giới hạn băng thông và tính phí rất cao nếu bạn sử dụng vượt mức. Hãy chọn các nhà cung cấp có chính sách băng thông không giới hạn (Unlimited Bandwidth).

Một số nhà cung cấp giá rẻ sẽ giới hạn băng thông và tính phí rất cao nếu bạn sử dụng vượt mức. Hãy chọn các nhà cung cấp có chính sách băng thông không giới hạn (Unlimited Bandwidth). Các chi phí khác: Kiểm tra xem có chi phí ẩn cho địa chỉ IP, phí cài đặt, hoặc phí backup hay không. Một bảng giá minh bạch, rõ ràng là dấu hiệu của một nhà cung cấp đáng tin cậy.

Tại sao VPS của Tino là lựa chọn lý tưởng cho n8n?

Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp VPS đáp ứng trọn vẹn 7 tiêu chí vàng kể trên, Tino chính là câu trả lời dành cho bạn.

Hiệu năng vượt trội – Công nghệ ảo hóa KVM thế hệ mới

Tất cả VPS của Tino đều sử dụng công nghệ ảo hóa toàn phần KVM cùng CPU Intel Xeon / AMD EPYC và ổ cứng NVMe SSD tốc độ cao, mang lại hiệu năng ổn định, đảm bảo các workflow n8n chạy nhanh, mượt, không bị “nghẽn cổ chai”.

Uptime 99.9% & Datacenter chuẩn Tier III

Tino vận hành trên hệ thống Datacenter tại Việt Nam, đạt tiêu chuẩn Tier III, đảm bảo uptime tối thiểu 99.9% – giúp workflow n8n, webhook, API hoặc các tác vụ automation luôn hoạt động ổn định 24/7.

Mở rộng linh hoạt – Tăng CPU, RAM chỉ trong vài phút

Chỉ với vài cú click trong dashboard, bạn có thể mở rộng tài nguyên (CPU, RAM, dung lượng NVMe) mà không cần downtime – cực kỳ phù hợp cho các team sử dụng n8n để xử lý khối lượng workflow tăng nhanh.

Tại sao VPS của Tino là lựa chọn lý tưởng cho n8n?

Bảo mật & Sao lưu tự động

Tino tích hợp tường lửa (Firewall) cấp mạng, chống DDoS cơ bản, và backup hàng tuần tự động, giúp bạn yên tâm vận hành n8n mà không lo mất dữ liệu.

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 – Tận tâm & chuyên sâu

Đội ngũ kỹ thuật Tino hoạt động 24/7 qua Live Chat, Ticket và Hotline, sẵn sàng hỗ trợ bạn từ khâu cài đặt ban đầu đến khi tối ưu hiệu năng n8n trong môi trường production.

Giá cả minh bạch – Không chi phí ẩn

Tino cam kết bảng giá rõ ràng, không phí phát sinh cho IP, setup hay backup. Gói VPS chỉ từ 179.000đ/tháng, đã bao gồm băng thông không giới hạn và IP riêng IPv4 + IPv6 — một lựa chọn tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng.

👉 Khám phá ngay các gói VPS giá rẻ của Tino tại: https://tino.vn/vps-gia-re

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt n8n trên VPS

VPS cài sẵn n8n – Giải pháp “All-in-one” cho người mới bắt đầu và chuyên gia

Thay vì dành hàng giờ để loay hoay với các dòng lệnh cài đặt, cấu hình máy chủ, proxy, SSL… tại sao không để Tino làm điều đó giúp bạn? Dịch vụ VPS n8n ra đời chính là để giải quyết bài toán này.

Đây là giải pháp “chìa khóa trao tay”, nơi bạn chỉ cần đăng ký và có thể bắt đầu tạo workflow đầu tiên sau vài phút.

VPS cài sẵn n8n – Giải pháp “All-in-one” cho người mới bắt đầu và chuyên gia

Gói dịch vụ của Tino không chỉ là một chiếc VPS thông thường mà nó là một giải pháp toàn diện được “đo ni đóng giày” cho n8n:

Cấu hình vượt chuẩn: Ngay từ gói N8N Basic (179.000đ/tháng), bạn đã sở hữu cấu hình mạnh mẽ 4 vCPU – 4GB RAM – 30GB NVMe. Cấu hình này không chỉ đáp ứng mà còn vượt xa mức “đề xuất” cho doanh nghiệp, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà hàng trăm workflow phức tạp.

Ngay từ gói N8N Basic (179.000đ/tháng), bạn đã sở hữu cấu hình mạnh mẽ 4 vCPU – 4GB RAM – 30GB NVMe. Cấu hình này không chỉ đáp ứng mà còn vượt xa mức “đề xuất” cho doanh nghiệp, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà hàng trăm workflow phức tạp. Tiết kiệm thời gian tối đa: n8n, Docker và các thành phần cần thiết đã được cài đặt và tối ưu sẵn. Bạn bỏ qua hoàn toàn các bước kỹ thuật phức tạp và đi thẳng vào việc quan trọng nhất: sáng tạo các luồng tự động hóa.

n8n, Docker và các thành phần cần thiết đã được cài đặt và tối ưu sẵn. Bạn bỏ qua hoàn toàn các bước kỹ thuật phức tạp và đi thẳng vào việc quan trọng nhất: sáng tạo các luồng tự động hóa. An tâm vận hành: Dịch vụ đã bao gồm backup hàng tuần và băng thông không giới hạn, giúp bạn hoàn toàn yên tâm về an toàn dữ liệu và không lo phát sinh chi phí ẩn khi các workflow hoạt động với tần suất cao.

Các gói VPS n8n của Tino

👉 Trải nghiệm giải pháp tối ưu nhất với VPS n8n của Tino để giải phóng sức mạnh tự động hóa ngay hôm nay!

Kết luận

Hãy nhớ rằng, không có một lựa chọn “tốt nhất” cho tất cả mọi người. Thay vào đó, hãy bắt đầu bằng việc đánh giá chính xác nhu cầu hiện tại, dự phóng sự phát triển trong tương lai và cân nhắc các yếu tố then chốt như hiệu năng, độ tin cậy, hỗ trợ kỹ thuật và chi phí.

Bằng cách áp dụng những tiêu chí đã phân tích trong bài viết, bạn hoàn toàn có thể tự tin tìm được một đối tác VPS đáng tin cậy, biến n8n thành một trợ thủ đắc lực, góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp.

Những câu hỏi thường gặp

Cần bao nhiêu RAM để chạy 100 workflow mỗi ngày? Số lượng workflow không quan trọng bằng độ phức tạp và khối lượng dữ liệu chúng xử lý. Một workflow đọc file Excel 100MB sẽ tốn nhiều RAM hơn 100 workflow chỉ gửi thông báo Telegram. Tuy nhiên, để ước tính, với 100 workflow có độ phức tạp trung bình, một VPS với 4GB RAM (cấu hình đề xuất) là lựa chọn an toàn để đảm bảo hoạt động mượt mà và có không gian để phát triển thêm.

Có thể chuyển n8n từ nhà cung cấp VPS này sang nhà cung cấp khác không? Hoàn toàn có thể. Vì bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu, quá trình di chuyển khá đơn giản. Bạn chỉ cần sao lưu toàn bộ thư mục cấu hình n8n (bao gồm cả database và các file quan trọng) từ VPS cũ, sau đó chuyển sang và phục hồi trên VPS mới. Nếu bạn sử dụng Docker, việc này càng trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Hướng dẫn cách chuyển n8n sang VPS mới để biết thêm một cách khác.

Chi phí self-host n8n trên VPS có thực sự rẻ hơn bản Cloud không? Trong dài hạn và khi quy mô sử dụng lớn, câu trả lời luôn là CÓ. Chi phí cho VPS là một khoản cố định hàng tháng, trong khi chi phí bản Cloud sẽ tăng theo số lần thực thi workflow. Khi bạn có hàng trăm ngàn hoặc hàng triệu lần thực thi mỗi tháng, chi phí VPS sẽ rẻ hơn đáng kể so với việc phải nâng cấp lên các gói Cloud cao cấp.