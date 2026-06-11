Top 10+ công cụ local model tốt nhất 2026: Chạy AI ngay trên máy tính của bạn

Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt khi các mô hình mã nguồn mở từ Meta, Alibaba, Mistral AI, Google và nhiều tổ chức khác đã đạt chất lượng gần bằng các dịch vụ đám mây cao cấp, trong khi các công cụ chạy mô hình cục bộ trở nên thân thiện đến mức bất kỳ ai cũng có thể cài đặt và sử dụng trong vài phút. Dưới đây là top 10+ công cụ local model tốt nhất hiện nay để bạn tham khảo.

Tổng quan về local model

Local model là mô hình AI ngôn ngữ lớn (LLM) chạy trực tiếp trên máy tính hoặc máy chủ riêng của bạn, thay vì xử lý trên hệ thống điện toán đám mây của bên thứ ba như OpenAI, Anthropic hay Google.

Hiểu đơn giản, thay vì gửi câu hỏi lên internet và chờ phản hồi từ máy chủ xa, mọi thứ đều diễn ra ngay trong thiết bị của bạn.

Tổng quan về local model

Lý do local model ngày càng phổ biến

Có bốn lý do chính khiến xu hướng này tăng trưởng mạnh:

Bảo mật dữ liệu tuyệt đối: Dữ liệu của bạn không rời khỏi máy tính. Đây là yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp xử lý thông tin khách hàng, hồ sơ y tế, hay tài liệu pháp lý.

Dữ liệu của bạn không rời khỏi máy tính. Đây là yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp xử lý thông tin khách hàng, hồ sơ y tế, hay tài liệu pháp lý. Không tốn chi phí vận hành: Sau khi tải mô hình về, bạn có thể dùng không giới hạn mà không phải trả phí theo lượt hay thuê bao hàng tháng.

Sau khi tải mô hình về, bạn có thể dùng không giới hạn mà không phải trả phí theo lượt hay thuê bao hàng tháng. Hoạt động ngoại tuyến hoàn toàn: Làm việc không cần kết nối internet, lý tưởng cho môi trường có độ bảo mật cao hoặc vùng mạng yếu.

Làm việc không cần kết nối internet, lý tưởng cho môi trường có độ bảo mật cao hoặc vùng mạng yếu. Tùy chỉnh sâu: Bạn toàn quyền kiểm soát mô hình, từ thông số kỹ thuật đến cách tinh chỉnh theo dữ liệu riêng.

Theo báo cáo hạ tầng AI 2026 của a16z, mức độ áp dụng local LLM trong cộng đồng lập trình viên đã tăng gấp 3 lần so với năm trước, khi các mô hình mã nguồn mở đạt chất lượng gần bằng GPT-4 ở hầu hết tác vụ thường ngày.

Tiêu chí chọn công cụ local model phù hợp

Trước khi đưa ra quyết định, bạn cần xác định rõ mục đích sử dụng của mình. Một phần mềm dành cho người mới làm quen sẽ rất khác với hệ thống chạy máy chủ chuyên nghiệp. Dưới đây là những yếu tố quan trọng cần cân nhắc:

Thân thiện và dễ sử dụng: Nếu không rành kỹ thuật, bạn nên ưu tiên phần mềm có giao diện đẹp, thao tác bằng chuột trực quan và dễ dàng tải mô hình chỉ qua vài cú click.

Nếu không rành kỹ thuật, bạn nên ưu tiên phần mềm có giao diện đẹp, thao tác bằng chuột trực quan và dễ dàng tải mô hình chỉ qua vài cú click. Đọc được nhiều loại tệp mô hình: Phần mềm hỗ trợ đa dạng định dạng (như GGUF, Safetensors…) sẽ giúp người dùng thoải mái thử nghiệm nhiều loại trí tuệ nhân tạo khác nhau.

Phần mềm hỗ trợ đa dạng định dạng (như GGUF, Safetensors…) sẽ giúp người dùng thoải mái thử nghiệm nhiều loại trí tuệ nhân tạo khác nhau. Khả năng kết nối (API) cho AI Agent: Nếu muốn xây dựng hệ thống tự động hoặc tạo các AI Agent, phần mềm bắt buộc phải cung cấp cổng giao tiếp (API) để các ứng dụng khác dễ dàng kết nối vào.

Nếu muốn xây dựng hệ thống tự động hoặc tạo các AI Agent, phần mềm bắt buộc phải cung cấp cổng giao tiếp (API) để các ứng dụng khác dễ dàng kết nối vào. Tương thích tối đa với cấu hình máy: Hãy chọn công cụ phát huy tốt nhất sức mạnh thiết bị đang dùng. Chẳng hạn, máy Mac dùng chip Apple Silicon cực kỳ hợp với Ollama hay LM Studio; trong khi máy tính trang bị card đồ họa rời NVIDIA lại tỏa sáng cùng vLLM hoặc LocalAI.

Hãy chọn công cụ phát huy tốt nhất sức mạnh thiết bị đang dùng. Chẳng hạn, máy Mac dùng chip Apple Silicon cực kỳ hợp với Ollama hay LM Studio; trong khi máy tính trang bị card đồ họa rời NVIDIA lại tỏa sáng cùng vLLM hoặc LocalAI. Tính năng đọc tài liệu cá nhân và gọi công cụ: Để xây dựng trợ lý ảo chuyên sâu cho doanh nghiệp, phần mềm cần được trang bị khả năng đọc hiểu tài liệu nội bộ (RAG), tìm kiếm dữ liệu hoặc kết nối với các ứng dụng bên ngoài.

Để xây dựng trợ lý ảo chuyên sâu cho doanh nghiệp, phần mềm cần được trang bị khả năng đọc hiểu tài liệu nội bộ (RAG), tìm kiếm dữ liệu hoặc kết nối với các ứng dụng bên ngoài. Cộng đồng đông đảo và cập nhật liên tục: Thế giới AI cục bộ thay đổi chóng mặt mỗi ngày. Lựa chọn một nền tảng có tài liệu hướng dẫn rõ ràng, cộng đồng hỗ trợ lớn và nâng cấp thường xuyên sẽ mang lại sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng lâu dài.

Tiêu chí chọn công cụ local model phù hợp

Top 10+ công cụ local model tốt nhất hiện nay

Bảng so sánh nhanh: Công cụ Phù hợp nhất với Độ dễ dùng Mạnh về AI Agent Ghi chú nhanh Ollama Lập trình viên, AI Agent, local API Dễ Cao Lựa chọn cân bằng nhất để bắt đầu LM Studio Người mới, desktop local AI Rất dễ Khá Giao diện đẹp, dễ tải model Jan Trợ lý AI cá nhân Dễ Trung bình Trải nghiệm giống ChatGPT cục bộ GPT4All Chat riêng tư, tài liệu local Dễ Trung bình Phù hợp người dùng phổ thông AnythingLLM RAG, chatbot tài liệu Dễ Khá Mạnh về workspace và tài liệu Open WebUI Giao diện web cho AI nội bộ Trung bình Cao Hay dùng cùng Ollama LocalAI API local thay thế cloud Khó hơn Cao Linh hoạt cho đội kỹ thuật llama.cpp Inference nhẹ, tối ưu sâu Khó hơn Cao Nền tảng lõi rất mạnh vLLM Production, GPU server Khó Rất cao Tốt cho hiệu năng và nhiều request MLX-LM Mac Apple Silicon Trung bình Khá Tối ưu cho hệ sinh thái Apple Pinokio Người muốn khám phá nhiều AI tool local Rất dễ Trung bình “App Store” cho AI cục bộ, cài nhiều công cụ bằng một click

#1. Ollama — Tốt nhất cho lập trình viên

Website: ollama.com | Giấy phép: MIT (mã nguồn mở) | Hệ điều hành: Windows, macOS, Linux

Ollama là công cụ được ví như “Docker của thế giới AI cục bộ.” Thay vì phải cài đặt phức tạp, bạn chỉ cần gõ một lệnh duy nhất trong terminal và mô hình AI đã sẵn sàng hoạt động.

Tính đến tháng 6/2026, Ollama đã vượt mốc 150.000 sao GitHub, trở thành runtime Local LLM phổ biến nhất trong cộng đồng lập trình viên toàn cầu.

#1. Ollama — Tốt nhất cho lập trình viên

Điểm nổi bật:

Cài đặt và chạy mô hình chỉ với một lệnh: ollama run llama3

Gọn nhẹ và phù hợp cho người muốn chạy model cục bộ thật nhanh.

Thư viện hơn 4.500 mô hình sẵn sàng tải về

sẵn sàng tải về Cung cấp REST API tương thích OpenAI trên cổng 11434

Trên Mac M-series: tự động dùng MLX engine cho tốc độ tối ưu

Phiên bản 0.24.0 (tháng 5/2026) bổ sung hỗ trợ Codex App và Gemma 4 MTP speculative decoding

Phù hợp để thử nghiệm model mã nguồn mở.

Cộng đồng lớn, tài liệu nhiều.

Hạn chế:

Người mới hoàn toàn có thể hơi ngại dòng lệnh.

Hiệu năng phụ thuộc mạnh vào phần cứng.

Giao diện quản lý nâng cao thường cần kết hợp thêm công cụ khác như Open WebUI.

Phù hợp với: Lập trình viên, người học AI Agent, người dùng muốn chạy local model nhanh và đội ngũ cần một local backend đơn giản cho chatbot hoặc automation.

#2. LM Studio — Tốt nhất cho người mới bắt đầu

Website: lmstudio.ai | Giấy phép: Miễn phí (mã nguồn đóng) | Hệ điều hành: Windows, macOS

LM Studio là lựa chọn hàng đầu cho ai muốn trải nghiệm Local AI mà không cần động đến dòng lệnh. Giao diện đồ họa trực quan, thao tác kéo-thả để chọn và tải mô hình ngay từ Hugging Face.

Phiên bản năm 2026 đã tích hợp MTP (Multi-Token Prediction) ổn định, giúp tăng tốc độ sinh văn bản đáng kể.

#2. LM Studio — Tốt nhất cho người mới bắt đầu

Điểm nổi bật:

Giao diện đẹp, giống trình duyệt model marketplace

Hỗ trợ toàn bộ mô hình định dạng GGUF từ Hugging Face

Cung cấp API server tương thích OpenAI (cổng 1234) để kết nối với ứng dụng khác

SDK dành cho lập trình viên để tích hợp vào sản phẩm

Tự động nhận diện và tối ưu cho GPU/CPU của máy

Hạn chế:

Một số tính năng nâng cao vẫn cần hiểu về model, quantization và phần cứng.

Khi triển khai production, người dùng kỹ thuật có thể muốn chuyển sang vLLM, llama.cpp hoặc LocalAI.

Phù hợp với: Người mới, nhà sáng tạo nội dung, lập trình viên cần thử model nhanh, đội marketing muốn thử chatbot riêng và người dùng cần giao diện trực quan.

#3. Jan.ai — Tốt nhất cho người coi trọng riêng tư

Website: jan.ai | Giấy phép: MIT (mã nguồn mở) | Hệ điều hành: Windows, macOS, Linux

Jan.ai thường được mô tả như “phiên bản mã nguồn mở của LM Studio, nhưng chú trọng bảo mật tuyệt đối.” Công cụ này là lựa chọn của những người không muốn bất kỳ dữ liệu nào rò rỉ ra ngoài.

Toàn bộ lịch sử trò chuyện được lưu dưới dạng file JSON ngay trên máy, không có telemetry (không gửi dữ liệu về máy chủ nhà phát triển) và người dùng có thể kiểm tra toàn bộ mã nguồn.

#3. Jan.ai — Tốt nhất cho người coi trọng riêng tư

Điểm nổi bật:

Không có bất kỳ telemetry nào , toàn bộ dữ liệu ở lại máy bạn

, toàn bộ dữ liệu ở lại máy bạn Hỗ trợ Model Context Protocol (MCP) giúp biến chatbot thành AI agent có thể dùng công cụ ngoài

Jan Server cho phép triển khai dùng chung trong doanh nghiệp với quản lý người dùng

Có thể kết nối thêm với các dịch vụ cloud (OpenAI, Anthropic…) nếu cần

Giao diện chat giống ChatGPT, dễ làm quen

Hạn chế:

Không phải lựa chọn tối ưu nhất cho server production.

Hệ sinh thái tích hợp AI Agent không rộng bằng Ollama hoặc LM Studio.

Hiệu năng vẫn phụ thuộc vào model và phần cứng.

Phù hợp với: Người dùng cá nhân, nhân sự văn phòng, người viết nội dung, người muốn dùng AI riêng tư theo phong cách ChatGPT cục bộ.

#4. GPT4All — Tốt nhất cho người không rành kỹ thuật

Website: gpt4all.io | Giấy phép: MIT (mã nguồn mở) | Hệ điều hành: Windows, macOS, Linux

GPT4All do Nomic AI phát triển, được thiết kế với triết lý: “Ai cũng có thể dùng AI cục bộ, kể cả người không biết gì về kỹ thuật.” Điểm khác biệt lớn nhất là tính năng LocalDocs. Chỉ cần trỏ vào thư mục chứa file PDF, Word hay văn bản, GPT4All tự lập chỉ mục và cho phép bạn trò chuyện với toàn bộ tài liệu đó, hoàn toàn ngoại tuyến.

Phiên bản 2026 còn bổ sung on-device reasoning với tool calling cho phép GPT4All không chỉ trả lời câu hỏi mà còn thực hiện được các tác vụ phức tạp hơn.

#4. GPT4All — Tốt nhất cho người không rành kỹ thuật

Điểm nổi bật:

Cài đặt đơn giản nhất trong danh sách — một file cài đặt, không cần terminal

LocalDocs: RAG (hỏi đáp tài liệu) không cần cấu hình gì thêm

Chạy được ngay cả khi không có GPU rời

Cổng API mặc định 4891

Hạn chế:

Không linh hoạt bằng Ollama hoặc LM Studio khi cần thử nhiều mô hình mới.

Không phải lựa chọn mạnh nhất cho AI Agent phức tạp.

Tốc độ phản hồi phụ thuộc lớn vào CPU, RAM và model.

Phù hợp với: Người dùng phổ thông, giáo viên, sinh viên, nhân sự văn phòng và cá nhân muốn hỏi đáp tài liệu riêng trên máy tính.

#5. Open WebUI — Tốt nhất cho trải nghiệm giống ChatGPT

Website: openwebui.com | Giấy phép: MIT (mã nguồn mở)

Open WebUI không phải là runtime chạy mô hình mà là lớp giao diện đặt lên trên Ollama hoặc các backend khác. Nếu Ollama là phần chạy model, Open WebUI có thể xem như lớp giao diện quản lý và trò chuyện thân thiện hơn.

#5. Open WebUI — Tốt nhất cho trải nghiệm giống ChatGPT

Điểm nổi bật:

Giao diện web hiện đại như ChatGPT, hỗ trợ nhiều người dùng cùng lúc

Tích hợp RAG, xử lý tài liệu, tìm kiếm web cục bộ

Có thể tự host

Hệ thống plugin và extension phong phú

Có thể cài bằng Docker chỉ với một lệnh

Hỗ trợ nhiều mô hình cùng lúc trong một giao diện

Hạn chế:

Cần triển khai bằng Docker hoặc môi trường self-host.

Người mới có thể cần thời gian làm quen.

Vẫn cần một backend model như Ollama, LocalAI hoặc vLLM.

Phù hợp với: Nhóm kỹ thuật, doanh nghiệp muốn có giao diện AI nội bộ, người dùng Ollama muốn trải nghiệm trực quan hơn và đội triển khai chatbot private.

#6. AnythingLLM — Tốt nhất cho hỏi đáp tài liệu (RAG)

Website: anythingllm.com | Giấy phép: MIT (mã nguồn mở)

AnythingLLM do Mintplex Labs xây dựng, chuyên sâu vào bài toán RAG (Retrieval-Augmented Generation) – tức là tải tài liệu lên workspace, rồi trò chuyện với chúng bằng AI. Phù hợp hoàn hảo cho các công ty muốn xây dựng chatbot nội bộ dựa trên tài liệu của chính mình.

Hơn nữa, bạn có thể dùng AnythingLLM với Ollama, LM Studio hoặc một local provider khác. Đây là điểm mạnh lớn vì người dùng không bị bó buộc vào một runtime duy nhất.

#6. AnythingLLM — Tốt nhất cho hỏi đáp tài liệu (RAG)

Điểm nổi bật:

Hệ thống workspace riêng biệt cho từng dự án/phòng ban

Hỗ trợ cả mô hình cục bộ lẫn cloud (OpenAI, Anthropic, Google…)

Tính năng Agent Flows — xây dựng quy trình AI tự động không cần code

— xây dựng quy trình AI tự động không cần code Cài đặt một click trên Windows, Mac và Linux

Hỗ trợ nhiều loại tài liệu: PDF, Word, Excel, URL website

Hạn chế:

Không phải công cụ inference lõi như llama.cpp hay vLLM.

Cần kết hợp với local model provider để đạt hiệu quả tốt.

Người dùng vẫn cần hiểu cơ bản về embedding, tài liệu và truy xuất ngữ cảnh.

Phù hợp với: Doanh nghiệp, đội ngũ CSKH, luật sư, nhà nghiên cứu cần hệ thống hỏi đáp tài liệu nội bộ.

#7. vLLM — Tốt nhất cho triển khai quy mô lớn

Website: vllm.ai | Giấy phép: Apache 2.0 (mã nguồn mở)

vLLM không phải công cụ dành cho máy tính cá nhân mà là một inference engine cấp production cho các tổ chức cần phục vụ hàng trăm đến hàng nghìn yêu cầu mỗi giờ. Nhờ công nghệ PagedAttention và continuous batching, vLLM đạt thông lượng cao hơn Ollama khoảng 16 – 20 lần trong môi trường nhiều người dùng đồng thời.

Phiên bản 0.21.0 (tháng 5/2026) đã ổn định hỗ trợ DeepSeek V4 trên GPU Blackwell thế hệ mới của NVIDIA.



#7. vLLM — Tốt nhất cho triển khai quy mô lớn

Điểm nổi bật:

Thông lượng khoảng 85 token/giây với Mistral 7B

Hỗ trợ multi-GPU, lý tưởng cho máy chủ doanh nghiệp

API tương thích hoàn toàn với OpenAI

Hỗ trợ cả NVIDIA (CUDA) và AMD (ROCm)

Không hỗ trợ Apple Silicon

Hạn chế:

Không phù hợp với người mới chỉ muốn chat thử.

Cần GPU tốt để phát huy sức mạnh.

Cài đặt và tối ưu phức tạp hơn các công cụ desktop.

Phù hợp với: Kỹ sư hạ tầng, startup AI, doanh nghiệp cần phục vụ API AI nội bộ quy mô lớn

#8. llama.cpp — Tốt nhất cho môi trường đặc biệt

Website: llama-cpp.com | Giấy phép: MIT (mã nguồn mở)

llama.cpp là “linh hồn” đằng sau hầu hết các công cụ trong danh sách này. Khi bạn dùng Ollama, LM Studio, Jan hay GPT4All, thực chất bên dưới đều đang chạy llama.cpp. Đây là thư viện C/C++ hiệu năng cao, viết bởi Georgi Gerganov, với mục tiêu ban đầu là chạy Llama trên Macbook mà không cần GPU.

Tháng 5/2026, llama.cpp đã hợp nhất hỗ trợ Qwen 3.6 MTP (PR #22673) và phát hành prebuilt cho Windows với CUDA 13.1.

#8. llama.cpp — Tốt nhất cho môi trường đặc biệt

Điểm nổi bật:

Hỗ trợ tốt nhất cho GPU AMD (ROCm)

Chạy hiệu quả ngay cả trên CPU thuần

Nhẹ, linh hoạt, không phụ thuộc Python

Phù hợp cho thiết bị nhúng, Raspberry Pi, hoặc phần cứng lạ

Thư viện định dạng GGUF được dùng làm chuẩn chung toàn ngành

Hạn chế:

Không thân thiện bằng LM Studio với người mới.

Cần hiểu về tham số dòng lệnh, context, batch, GPU offload.

Không phải lựa chọn đẹp về giao diện nếu dùng độc lập.

Phù hợp với: Lập trình viên nhúng, nhà nghiên cứu, người muốn toàn quyền kiểm soát ở cấp thấp nhất.

#9. LocalAI — Tốt nhất cho tích hợp đa dịch vụ

Website: localai.io | Giấy phép: MIT (mã nguồn mở)

LocalAI không phải là một runtime thuần túy mà đây là một router thông minh: một điểm cuối API duy nhất (tương thích OpenAI) đứng trước nhiều backend khác nhau như llama.cpp, Whisper (âm thanh), Stable Diffusion (hình ảnh), …. Điều này nghĩa là bạn có thể thay thế toàn bộ hệ sinh thái OpenAI API bằng một giải pháp tự host.

#9. LocalAI — Tốt nhất cho tích hợp đa dịch vụ

Điểm nổi bật:

Tương thích OpenAI API ở mức độ cao nhất trong danh sách

Hỗ trợ text, hình ảnh (Stable Diffusion), âm thanh (Whisper) trong một API duy nhất

Triển khai qua Docker, Kubernetes

Phù hợp để thay thế OpenAI trong ứng dụng hiện có mà không cần sửa code.

Hạn chế:

Cần kiến thức kỹ thuật nhiều hơn LM Studio hoặc GPT4All.

Cấu hình ban đầu có thể phức tạp với người mới.

Hiệu năng phụ thuộc backend được chọn.

Phù hợp với: Lập trình viên muốn migrate từ OpenAI API sang giải pháp tự host không tốn chi phí.

MLX-LM là lựa chọn đáng chú ý cho người dùng Mac Apple Silicon. Công cụ này được xây dựng trên MLX, framework tối ưu cho chip Apple Silicon, phù hợp với nhu cầu chạy và tinh chỉnh LLM trên Mac.

Nếu bạn dùng MacBook M-series, Mac mini, Mac Studio hoặc Mac Pro Apple Silicon, MLX-LM là lựa chọn nên cân nhắc khi muốn khai thác tốt phần cứng Apple.

#10. MLX-LM

Điểm nổi bật:

Tối ưu cho Apple Silicon.

Hỗ trợ sinh văn bản và fine-tuning.

Kết nối tốt với hệ sinh thái Hugging Face.

Phù hợp cho nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển trên Mac.

Có tiềm năng tốt với các tác vụ local AI chuyên sâu.

Hạn chế:

Không phải lựa chọn phổ thông cho Windows hoặc Linux.

Cần kỹ năng kỹ thuật cao hơn LM Studio.

Chủ yếu phù hợp với người dùng Mac và lập trình viên.

Phù hợp với: Lập trình viên dùng Mac, nhà nghiên cứu, người cần fine-tuning nhẹ và người muốn tối ưu Local Model trên Apple Silicon.

#11. Pinokio — Tốt nhất cho người muốn “mua sắm” AI

Website: pinokio.computer | Giấy phép: Mã nguồn mở | Hệ điều hành: Windows, macOS, Linux

Pinokio là công cụ độc đáo nhất trong danh sách. Bạn có thể đây là một App Store dành riêng cho AI cục bộ. Thay vì phải cài đặt từng công cụ thủ công qua terminal, Pinokio cung cấp giao diện dạng trình duyệt cho phép bạn tìm, cài và khởi chạy hàng trăm ứng dụng AI chỉ bằng một cú click.

Không chỉ LLM, Pinokio còn hỗ trợ công cụ tạo ảnh (Stable Diffusion, FLUX), tạo video, tổng hợp giọng nói, và nhiều thứ khác.

#11. Pinokio — Tốt nhất cho người muốn “mua sắm” AI

Điểm nổi bật:

Cài đặt bất kỳ AI tool phức tạp chỉ với một click — không cần biết về Python, CUDA, pip

Danh mục cộng đồng phong phú, liên tục cập nhật

Tự động hóa toàn bộ quá trình: git clone, pip install, CUDA setup

Hỗ trợ cả LLM lẫn các công cụ AI đa phương tiện

Lý tưởng để thử nghiệm nhiều công cụ khác nhau

Phù hợp với: Người muốn khám phá nhiều công cụ AI, không muốn xử lý kỹ thuật cài đặt.

Nên chọn công cụ nào cho từng trường hợp sử dụng?

Bạn là người mới, chưa từng dùng AI cục bộ? → Bắt đầu với GPT4All hoặc LM Studio . Cả hai cài đặt trong vài phút, giao diện quen thuộc, không cần động đến terminal.

→ Bắt đầu với hoặc . Cả hai cài đặt trong vài phút, giao diện quen thuộc, không cần động đến terminal. Bạn là lập trình viên cần tích hợp AI vào ứng dụng? → Ollama là lựa chọn số một. API tương thích OpenAI, cộng đồng lớn, tài liệu phong phú.

→ là lựa chọn số một. API tương thích OpenAI, cộng đồng lớn, tài liệu phong phú. Bạn cần hỏi đáp với tài liệu nội bộ của công ty? → AnythingLLM hoặc GPT4All (tính năng LocalDocs) là phù hợp nhất.

→ hoặc (tính năng LocalDocs) là phù hợp nhất. Bạn cần triển khai AI cho nhiều người dùng cùng lúc trong doanh nghiệp? → vLLM (cần GPU NVIDIA) hoặc Open WebUI kết hợp Ollama.

→ (cần GPU NVIDIA) hoặc kết hợp Ollama. Bạn đặt quyền riêng tư lên trên hết? → Jan.ai với chính sách không có telemetry và mã nguồn hoàn toàn minh bạch.

→ với chính sách không có telemetry và mã nguồn hoàn toàn minh bạch. Bạn muốn thử nhiều công cụ AI khác nhau mà không mất công cài đặt? → Pinokio — cứ mở lên và click thôi.

→ — cứ mở lên và click thôi. Bạn dùng Mac Apple Silicon (M1/M2/M3/M4/M5)? → Ollama với MLX backend cho tốc độ tốt nhất. MLX-LM, LM Studio và Jan.ai cũng chạy tốt.

→ với MLX backend cho tốc độ tốt nhất. MLX-LM, LM Studio và Jan.ai cũng chạy tốt. Bạn chỉ có CPU, không có GPU rời? → llama.cpp, GPT4All, hoặc Ollama với mô hình nhỏ (7B trở xuống).

Nên chọn công cụ nào cho từng trường hợp sử dụng?

Gợi ý cấu hình phần cứng cơ bản cho local model

Cấu hình nhập môn

RAM: 8GB đến 16GB

GPU: không bắt buộc

Model phù hợp: 1B đến 4B, một số model 7B quantized nhẹ

Công cụ nên dùng: LM Studio, Jan, GPT4All, Ollama

Cấu hình phổ thông

RAM: 16GB đến 32GB

GPU: 6GB đến 12GB VRAM nếu có

Model phù hợp: 7B, 8B, 14B quantized

Công cụ nên dùng: Ollama, LM Studio, AnythingLLM, Open WebUI

Gợi ý cấu hình phần cứng cơ bản cho local model

Cấu hình nâng cao

RAM: 64GB trở lên

GPU: 16GB đến 24GB VRAM hoặc nhiều GPU

Model phù hợp: 14B, 27B, 32B hoặc lớn hơn tùy mức quantization

Công cụ nên dùng: vLLM, LocalAI, llama.cpp, Open WebUI

Cấu hình cho Mac Apple Silicon

RAM hợp nhất: 16GB trở lên để bắt đầu thoải mái hoặc 32GB đến 64GB nếu dùng model lớn hơn

Công cụ nên dùng: LM Studio, Ollama, MLX-LM

Kết luận

Tóm lại, local model là một trong những hướng đi đáng chú ý nhất của AI hiện nay. Khi nhu cầu bảo mật dữ liệu, kiểm soát chi phí và triển khai AI Agent tăng mạnh, việc chạy model trên hạ tầng riêng sẽ ngày càng phổ biến.

Nếu mới bắt đầu, bạn không cần chọn công cụ phức tạp nhất. Hãy bắt đầu với một model nhỏ, một công cụ dễ dùng và một nhu cầu thật rõ. Sau khi hiểu cách local model hoạt động, bạn có thể mở rộng sang AI Agent, RAG, API nội bộ hoặc hệ thống tự động hóa chuyên sâu hơn.

Thế giới AI đang dần trở nên dân chủ hơn và máy tính của bạn chính là trung tâm của cuộc cách mạng đó.

Những câu hỏi thường gặp

Local model có cần Internet không? Local model cần Internet khi tải công cụ, tải model hoặc cập nhật phần mềm. Sau khi cài đặt đầy đủ, nhiều tác vụ có thể chạy offline trên máy cá nhân hoặc server riêng.

Dữ liệu của tôi có thực sự an toàn khi dùng local model không? Đó chính là điểm mạnh cốt lõi. Khi chạy mô hình cục bộ, mọi dữ liệu đều được xử lý trong máy tính của bạn, không có bất kỳ kết nối nào đến máy chủ bên ngoài (trừ khi bạn chủ động bật tính năng web search). Đặc biệt, để đảm bảo tuyệt đối, hãy chọn Jan.ai – công cụ có chính sách không thu thập telemetry và toàn bộ mã nguồn minh bạch để kiểm chứng.

Local model có miễn phí hoàn toàn không? Nhiều công cụ Local model là miễn phí hoặc mã nguồn mở, nhưng bạn vẫn cần phần cứng, điện, ổ cứng, RAM, GPU hoặc VPS nếu triển khai trên server. Vì vậy, chi phí không nằm ở token API mà nằm ở hạ tầng vận hành.

Local model có thể hiểu và trả lời bằng tiếng Việt không? Có, nhưng chất lượng phụ thuộc vào mô hình bạn chọn. Các mô hình họ Qwen (Qwen3 7B, 14B, 32B) xử lý tiếng Việt tốt nhất trong nhóm mã nguồn mở hiện tại. Llama 3.1/3.3 và Mistral cũng hỗ trợ tiếng Việt ở mức chấp nhận được. Tránh dùng các mô hình quá nhỏ (dưới 3B tham số) nếu bạn cần trả lời chất lượng cao bằng tiếng Việt.

Máy tính của tôi không có GPU rời, có dùng được local model không? Hoàn toàn được. Ollama, GPT4All, LM Studio và llama.cpp đều hỗ trợ chạy trên CPU. Tốc độ sẽ chậm hơn so với GPU (thường từ 2–10 token/giây thay vì 30–80 token/giây), nhưng hoàn toàn sử dụng được cho các tác vụ hàng ngày. Chọn mô hình nhỏ hơn (7B trở xuống) để trải nghiệm mượt mà hơn.