GLM là gì? Khám phá dòng model AI Trung Quốc đang gây sốt 2026

Nếu theo dõi lĩnh vực AI trong vài tháng gần đây, chắc hẳn cái tên GLM đã xuất hiện không ít lần trên các bảng xếp hạng model LLM toàn cầu, thậm chí còn vượt qua nhiều sản phẩm đình đám đến từ Mỹ. Vậy chính xác GLM là gì? Do đơn vị nào phát triển và vì sao dòng sản phẩm này lại nhận được sự chú ý lớn đến vậy? Cùng Tino khám phá nhé!

Tổng quan về GLM

GLM là gì?

GLM là một dòng model LLM do công ty Zhipu AI của Trung Quốc phát triển, được quốc tế biết đến rộng rãi hơn dưới tên thương hiệu Z.ai. Khác với nhiều mô hình AI phổ biến sử dụng kiến trúc decoder-only, GLM được xây dựng dựa trên phương pháp “autoregressive blank infilling” – một cách tiếp cận giúp mô hình xử lý ngôn ngữ theo hướng linh hoạt hơn trong nhiều loại tác vụ khác nhau.

Zhipu AI thành lập năm 2019, tách ra từ một phòng thí nghiệm nghiên cứu tại Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University). Từ một dự án nghiên cứu học thuật, công ty đã phát triển thành một trong những đơn vị dẫn đầu về AI mã nguồn mở tại châu Á, với dòng sản phẩm GLM liên tục được nâng cấp theo chu kỳ gần như hàng quý.

GLM là gì?

GLM là viết tắt của từ gì?

GLM là viết tắt của “General Language Model“, tạm dịch: Mô hình ngôn ngữ tổng quát. Cái tên này phản ánh đúng định hướng ban đầu của dòng sản phẩm: xây dựng một kiến trúc nền tảng có thể phục vụ đa dạng tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, từ trả lời câu hỏi, viết nội dung, cho đến lập trình và xử lý dữ liệu phức tạp.

Lịch sử phát triển của dòng Model GLM

Việc nhìn lại hành trình phát triển sẽ giúp bạn thấy được tốc độ cải tiến đáng kinh ngạc của dòng sản phẩm này.

Giai đoạn đầu: Từ GLM-4 đến GLM-4.7

GLM-4 (tháng 6/2024): phiên bản đặt nền móng, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chất lượng xử lý ngôn ngữ.

phiên bản đặt nền móng, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chất lượng xử lý ngôn ngữ. GLM-4.5 (tháng 7/2025) và GLM-4.5V (tháng 8/2025): bổ sung khả năng xử lý đa phương thức (multimodal), cho phép hiểu cả văn bản lẫn hình ảnh.

và bổ sung khả năng xử lý đa phương thức (multimodal), cho phép hiểu cả văn bản lẫn hình ảnh. GLM-4.6 (tháng 9/2025): dấu mốc quan trọng khi trở thành model Trung Quốc đầu tiên chạy được ở định dạng lượng tử hóa FP8 và Int4 trên chip Cambricon – một bước tiến về khả năng tối ưu phần cứng nội địa.

dấu mốc quan trọng khi trở thành model Trung Quốc đầu tiên chạy được ở định dạng lượng tử hóa FP8 và Int4 trên chip Cambricon – một bước tiến về khả năng tối ưu phần cứng nội địa. GLM-4.7 (tháng 12/2025): tiếp tục cải thiện hiệu năng tổng thể, được phát hành mã nguồn mở miễn phí thương mại trên Hugging Face.

Bước nhảy vọt: GLM-5 Và GLM-5.1

Ngày 11/2/2026, Z.ai chính thức ra mắt GLM-5 – bước nhảy vọt về quy mô với kiến trúc Mixture-of-Experts (MoE) gồm 744 tỷ tham số tổng, trong đó khoảng 40 tỷ tham số được kích hoạt mỗi lượt xử lý. Đáng chú ý, GLM-5 được huấn luyện hoàn toàn trên chip Huawei Ascend cùng framework MindSpore, không phụ thuộc phần cứng Nvidia – một tuyên bố mang ý nghĩa công nghệ lẫn địa chính trị rõ rệt. Model này đạt 77,8% trên SWE-bench Verified, vượt qua Gemini 3 Pro và GPT-5.2 tại thời điểm ra mắt, đồng thời được phát hành mã nguồn mở theo giấy phép MIT.

Tiếp nối thành công đó, GLM-5.1 xuất hiện vào tháng 4/2026, tập trung gần như hoàn toàn vào năng lực agentic – khả năng tự thực hiện các tác vụ lập trình kéo dài hàng trăm bước mà không cần con người can thiệp liên tục. Phiên bản này đứng đầu bảng xếp hạng SWE-Bench Pro và Terminal-Bench 2.0 tại thời điểm phát hành.

Lịch sử phát triển của dòng Model GLM

GLM-5.2 – Phiên bản mới nhất (tại thời điểm viết bài)

Ngày 13/6/2026, Z.ai tiếp tục giới thiệu GLM-5.2 – phiên bản flagship mới nhất tính đến thời điểm hiện tại. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở cửa sổ ngữ cảnh được mở rộng gấp 5 lần, lên tới 1 triệu token, cho phép xử lý toàn bộ một kho mã nguồn (codebase) lớn trong một phiên làm việc duy nhất. GLM-5.2 cũng bổ sung hai chế độ suy luận High/Max để người dùng linh hoạt cân bằng giữa tốc độ và chất lượng đầu ra.

Theo bảng xếp hạng Intelligence Index v4.1 của tổ chức đánh giá độc lập Artificial Analysis, GLM-5.2 đạt 51 điểm, vượt qua MiniMax-M3 (44 điểm), DeepSeek V4 Pro (44 điểm) và Kimi K2.6 (43 điểm), thậm chí vượt cả Gemini 3.1 Pro Preview (46 điểm) ở chỉ số thiên về khả năng agentic. Model được phát hành mã nguồn mở hoàn toàn theo giấy phép MIT, không giới hạn khu vực sử dụng. Đi kèm là bộ công cụ ZCode – một “harness” giúp GLM-5.2 vận hành như một tác nhân AI (AI agent) tự động thực thi tác vụ lập trình.

Kiến trúc và công nghệ đằng sau model AI GLM

Kiến trúc Mixture-of-Experts (MoE)

Thay vì kích hoạt toàn bộ mạng nơ-ron cho mỗi yêu cầu, kiến trúc MoE của GLM chỉ kích hoạt một phần nhỏ “chuyên gia” (experts) phù hợp với từng loại tác vụ. Với GLM-5 và GLM-5.2, tổng số tham số lên tới 744 tỷ nhưng chỉ khoảng 40 tỷ tham số được sử dụng thực tế mỗi lượt xử lý. Cách thiết kế này giúp tiết kiệm đáng kể tài nguyên tính toán trong khi vẫn duy trì chất lượng đầu ra cao.

Kiến trúc và công nghệ đằng sau model AI GLM

Cửa sổ ngữ cảnh khổng lồ

Cửa sổ ngữ cảnh (context window) là dung lượng thông tin mà mô hình có thể “ghi nhớ” và xử lý cùng lúc. Từ mức 200.000 token ở GLM-5, GLM-5.1 duy trì con số tương tự, đến GLM-5.2 con số này tăng vọt lên 1 triệu token – đủ để đưa vào toàn bộ tài liệu kỹ thuật dài hoặc một dự án phần mềm quy mô lớn mà không cần chia nhỏ dữ liệu.

Khả năng vận hành trên chip nội địa

Một điểm khác biệt lớn của dòng GLM so với nhiều đối thủ phương Tây nằm ở khả năng huấn luyện và vận hành trên phần cứng nội địa Trung Quốc như Huawei Ascend, Cambricon, Moore Threads và Kunlunxin, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chip Nvidia. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo tính tự chủ công nghệ trong bối cảnh các hạn chế xuất khẩu chip từ phía Mỹ.

Điểm nổi bật của model AI GLM so với đối thủ

Hiệu năng lập trình và agentic vượt trội: GLM liên tục dẫn đầu hoặc bám sát nhóm đầu trong các bài kiểm tra như SWE-bench, Terminal-Bench, MCP-Atlas – những benchmark chuyên đánh giá khả năng lập trình và xử lý tác vụ tự động dài hạn.

GLM liên tục dẫn đầu hoặc bám sát nhóm đầu trong các bài kiểm tra như SWE-bench, Terminal-Bench, MCP-Atlas – những benchmark chuyên đánh giá khả năng lập trình và xử lý tác vụ tự động dài hạn. Chi phí sử dụng thấp hơn đáng kể: Theo dữ liệu từ các nhà cung cấp như OpenRouter, GLM-5.2 có giá khoảng 1,4 USD/triệu token đầu vào và 4,4 USD/triệu token đầu ra, trong khi GPT-5.5 ở mức 5/30 USD và Claude Opus khoảng 5/25 USD cho cùng đơn vị.

Theo dữ liệu từ các nhà cung cấp như OpenRouter, GLM-5.2 có giá khoảng 1,4 USD/triệu token đầu vào và 4,4 USD/triệu token đầu ra, trong khi GPT-5.5 ở mức 5/30 USD và Claude Opus khoảng 5/25 USD cho cùng đơn vị. Chiến lược mã nguồn mở cởi mở: Hầu hết các phiên bản GLM gần đây đều được phát hành theo giấy phép MIT, cho phép sử dụng thương mại, tinh chỉnh và tái phân phối tự do, không giới hạn khu vực địa lý.

Điểm nổi bật của model AI GLM so với đối thủ

So sánh model AI GLM với ChatGPT và Claude

Tiêu chí Model AI GLM (GLM-5.2) ChatGPT (GPT-5.5) Claude (Opus) Đơn vị phát triển Zhipu AI / Z.ai (Trung Quốc) OpenAI (Mỹ) Anthropic (Mỹ) Giấy phép Mã nguồn mở (MIT) Đóng (closed) Đóng (closed) Cửa sổ ngữ cảnh Lên đến 1 triệu token Tùy phiên bản Tùy phiên bản Chi phí API (ước tính) Thấp hơn đáng kể Cao hơn Cao hơn Thế mạnh nổi bật Lập trình, tác vụ agentic dài hạn Đa năng, hội thoại tự nhiên An toàn, suy luận phức tạp

Lưu ý: Bảng so sánh trên chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm hiện tại, vì cả ba dòng model đều liên tục được cập nhật phiên bản mới với tốc độ rất nhanh.

Ưu và nhược điểm của model AI GLM

Ưu điểm

Chi phí sử dụng cạnh tranh, phù hợp với cá nhân và doanh nghiệp có ngân sách hạn chế.

Mã nguồn mở, dễ dàng tùy biến và triển khai riêng.

Hiệu năng mạnh trong các tác vụ lập trình và tự động hóa dài hạn.

Không phụ thuộc phần cứng Nvidia, giúp đa dạng hóa lựa chọn hạ tầng.

Ưu và nhược điểm của model AI GLM

Nhược điểm

Sử dụng qua nền tảng cloud chính thức của nhà phát triển sẽ chịu sự điều chỉnh theo pháp luật Trung Quốc.

Một số phiên bản trước đây chỉ hỗ trợ văn bản, chưa có khả năng đa phương thức đầy đủ như một số đối thủ.

Cộng đồng người dùng và tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt vẫn còn hạn chế so với các model phổ biến khác.

Model AI GLM được ứng dụng trong lĩnh vực nào?

Lập trình và phát triển phần mềm: Hỗ trợ viết code, debug, tối ưu hiệu năng, đặc biệt phù hợp với các tác vụ kéo dài nhiều bước nhờ khả năng agentic mạnh.

Hỗ trợ viết code, debug, tối ưu hiệu năng, đặc biệt phù hợp với các tác vụ kéo dài nhiều bước nhờ khả năng agentic mạnh. Trợ lý ảo và chatbot doanh nghiệp: Triển khai chăm sóc khách hàng, xử lý văn bản, tổng hợp thông tin với chi phí vận hành tối ưu.

Triển khai chăm sóc khách hàng, xử lý văn bản, tổng hợp thông tin với chi phí vận hành tối ưu. Tự động hóa quy trình và phân tích dữ liệu: Nhờ cửa sổ ngữ cảnh lớn, model có thể xử lý toàn bộ báo cáo, tài liệu dài hoặc chuỗi tác vụ phức tạp trong một lần yêu cầu duy nhất.

Nhờ cửa sổ ngữ cảnh lớn, model có thể xử lý toàn bộ báo cáo, tài liệu dài hoặc chuỗi tác vụ phức tạp trong một lần yêu cầu duy nhất. Nghiên cứu và tùy biến mô hình: Do được mở mã nguồn, các nhà phát triển và tổ chức có thể tự huấn luyện thêm (fine-tune) theo nhu cầu riêng.

Model AI GLM được ứng dụng trong lĩnh vực nào?

Hướng dẫn trải nghiệm model AI GLM mới nhất

Có ba cách phổ biến để trải nghiệm model AI GLM tính đến thời điểm hiện tại:

Sử dụng qua giao diện web chat.z.ai : Đây là cách đơn giản nhất, chỉ cần tạo tài khoản và bắt đầu trò chuyện trực tiếp với model mà không cần cài đặt gì thêm.

Đây là cách đơn giản nhất, chỉ cần tạo tài khoản và bắt đầu trò chuyện trực tiếp với model mà không cần cài đặt gì thêm. Gọi API dành cho lập trình viên: Đăng ký tài khoản trên nền tảng Z.ai, lấy API key, sau đó tích hợp vào ứng dụng hoặc công cụ lập trình như Claude Code, Cursor thông qua endpoint tương thích chuẩn API phổ biến.

Đăng ký tài khoản trên nền tảng Z.ai, lấy API key, sau đó tích hợp vào ứng dụng hoặc công cụ lập trình như Claude Code, Cursor thông qua endpoint tương thích chuẩn API phổ biến. Tải trọng số mô hình mã nguồn mở để tự triển khai: Với các phiên bản phát hành theo giấy phép MIT, có thể tải trực tiếp từ Hugging Face hoặc ModelScope để chạy trên hạ tầng riêng (self-host), phù hợp với tổ chức có yêu cầu cao về bảo mật dữ liệu.

Hướng dẫn trải nghiệm model AI GLM mới nhất

Ngoài ra, model cũng có thể được truy cập gián tiếp thông qua các nền tảng trung gian như OpenRouter, giúp so sánh và chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều mô hình AI khác nhau trong cùng một ứng dụng.

Xem thêm: OpenRouter là gì?

Kết luận

Từ kiến trúc Mixture-of-Experts mạnh mẽ, cửa sổ ngữ cảnh lên đến hàng triệu token, cho tới chiến lược mã nguồn mở cởi mở, GLM đang chứng minh rằng các mô hình AI đến từ Trung Quốc hoàn toàn có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những tên tuổi hàng đầu thế giới. Nếu đang tìm kiếm một giải pháp AI vừa mạnh về hiệu năng vừa tối ưu chi phí, model AI GLM chắc chắn là cái tên xứng đáng để thử nghiệm ngay hôm nay.

Những câu hỏi thường gặp

GLM có phải là mã nguồn mở không? Phần lớn các phiên bản gần đây của GLM, bao gồm GLM-5, GLM-5.1 và GLM-5.2, đều được phát hành theo giấy phép MIT – cho phép tải về, tinh chỉnh và sử dụng thương mại tự do.

Model AI GLM có miễn phí sử dụng không? Có thể trải nghiệm miễn phí qua giao diện chat.z.ai với một số giới hạn nhất định. Đối với sử dụng qua API hoặc quy mô lớn, chi phí sẽ được tính theo số lượng token, tuy nhiên vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với các đối thủ.

Model AI GLM có phù hợp để triển khai cho doanh nghiệp không? Phù hợp, đặc biệt với doanh nghiệp cần tối ưu chi phí vận hành AI hoặc mong muốn tự chủ hạ tầng nhờ khả năng tự triển khai mã nguồn mở. Tuy nhiên cần cân nhắc yếu tố pháp lý nếu sử dụng trực tiếp nền tảng cloud chính thức từ nhà phát triển.

Có thể dùng model AI GLM cùng các công cụ lập trình như Claude Code hay Cursor không? Có. Nhờ API tương thích chuẩn phổ biến, GLM có thể được tích hợp vào nhiều công cụ hỗ trợ lập trình hiện có như Cursor, Claude Code, giúp thay thế hoặc bổ sung cho các model khác đang sử dụng.