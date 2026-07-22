Tencent Hy AI là gì? Toàn cảnh mô hình AI đa phương thức mới của Tencent

Cuộc đua mô hình AI đang mở rộng nhanh chóng với sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ và châu Á. Bên cạnh ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek hay Qwen, Tencent cũng đang đẩy mạnh một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo mang tên Tencent Hy AI. Vậy cụ thể Tencent Hy AI là gì? Cùng Tino tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Tencent Hy AI

Tencent Hy AI là gì?

Tencent Hy AI là tên thương hiệu quốc tế mới của Tencent Hunyuan (混元) – dòng mô hình AI đa phương thức do Tencent tự nghiên cứu và phát triển toàn diện: Từ thuật toán, framework học máy cho đến hạ tầng AI. Khác với nhiều sản phẩm chỉ tập trung xử lý văn bản, Tencent Hy được xây dựng để xử lý đồng thời nhiều dạng dữ liệu khác nhau bao gồm ngôn ngữ tự nhiên, hình ảnh, video và cả mô hình 3D.

Mục tiêu Tencent hướng đến khi phát triển dòng sản phẩm này là cung cấp giải pháp AI cấp doanh nghiệp, phục vụ các tác vụ như sáng tạo nội dung, tự động hóa quy trình làm việc và hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh.

Tencent Hy AI là gì?

Hành trình từ Tencent Hunyuan đến Tencent Hy

Giai đoạn xây dựng nền móng (2021–2023)

Tencent bắt đầu phát triển Hunyuan từ năm 2021 với mô hình ngôn ngữ 100 tỷ tham số, sau đó mở rộng lên một nghìn tỷ tham số vào năm 2022. Đến cuối năm 2023, Hunyuan hoàn tất thủ tục quản lý AI tạo sinh tại Trung Quốc và vượt qua bài đánh giá mô hình lớn cấp quốc gia.

Giai đoạn mở rộng và đổi thương hiệu (2024–2026)

Từ năm 2024, Tencent liên tục mở rộng Hunyuan với kiến trúc MoE, mô hình tạo ảnh, video, 3D, trợ lý Yuanbao và nhiều phiên bản mã nguồn mở. Cuối năm 2025, Hunyuan 2.0 ra mắt, đồng thời thương hiệu quốc tế được rút gọn thành Tencent HY; công nghệ này đã được ứng dụng trong hơn 900 sản phẩm nội bộ.

Năm 2026, Tencent tiếp tục giới thiệu mô hình gọn nhẹ cho thiết bị phổ thông, Hunyuan 3.0, HY-World 2.0 và Hy3. Ngày 6/7/2026, phiên bản Hy3 chính thức được phát hành, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đưa hệ sinh thái AI của Tencent ra thị trường toàn cầu.

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Hành trình từ Tencent Hunyuan đến Tencent Hy

Các phiên bản đáng chú ý của Tencent Hy AI

Tencent Hy 2.0

Phiên bản Hy2.0 ra mắt tháng 12/2025 sử dụng kiến trúc Mixture of Experts, được chia thành hai dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu khác nhau: Hy2.0 Think tập trung vào khả năng suy luận sâu, phù hợp các tác vụ phức tạp cần nhiều bước xử lý; còn Hy2.0 Instruct thiên về phản hồi nhanh, phù hợp hội thoại thông thường. Cả hai dòng sản phẩm đều được triển khai ngay trên ứng dụng Yuanbao và ima.

Tencent Hy3 – Phiên bản mới nhất tập trung AI Agent

Hy3 là mô hình ngôn ngữ lớn thuộc thế hệ thứ ba của Tencent Hy. Phiên bản Hy3 Preview được công bố vào ngày 23/4/2026, còn bản chính thức được phát hành vào ngày 6/7/2026. Tencent cho biết mô hình được hoàn thiện dựa trên phản hồi từ hơn 50 sản phẩm và nhiều tình huống sử dụng thực tế.

Hy3 được thiết kế cho các nhóm tác vụ chính:

Suy luận logic và giải quyết bài toán nhiều bước.

Viết, phân tích và sửa mã nguồn.

Đọc hiểu tài liệu dài.

Theo dõi yêu cầu qua nhiều lượt hội thoại.

Gọi công cụ trong hệ thống AI Agent.

Hỗ trợ công việc văn phòng, tài chính, thiết kế giao diện và phát triển trò chơi.

Ngoài việc có mặt trên Hugging Face và ModelScope ngay từ ngày đầu ra mắt, mô hình này còn dần được tích hợp vào các nền tảng phát triển bên thứ ba trên toàn cầu như OpenRouter, Hermes Agent, Kilo Code, Cline, OpenClaw, OpenCode và Cherry Studio.

Các phiên bản đáng chú ý của Tencent Hy AI

Thông số kỹ thuật nổi bật của Hy3

Thông số Giá trị Kiến trúc Mixture-of-Experts Tổng số tham số 295 tỷ Tham số được kích hoạt 21 tỷ Tham số lớp MTP 3,8 tỷ Số chuyên gia 192, chọn 8 chuyên gia cho mỗi lượt xử lý Cửa sổ ngữ cảnh 256K token Chế độ suy luận Trả lời trực tiếp, suy luận mức thấp và suy luận mức cao Giấy phép Apache License 2.0 Framework triển khai vLLM, SGLang Định dạng API Tương thích chuẩn OpenAI

Các thông số trên cho thấy Hy3 thuộc nhóm mô hình rất lớn về tổng quy mô, nhưng chỉ kích hoạt một phần tham số khi xử lý từng token. Cách thiết kế này giúp cân bằng giữa năng lực mô hình và chi phí suy luận.

Cơ chế suy nghĩ nhanh và suy luận sâu

Hy3 hỗ trợ ba mức xử lý:

No Think: Trả lời trực tiếp, phù hợp với câu hỏi đơn giản hoặc tác vụ cần tốc độ.

Trả lời trực tiếp, phù hợp với câu hỏi đơn giản hoặc tác vụ cần tốc độ. Low: Dành thêm tài nguyên cho các yêu cầu có độ phức tạp vừa phải.

Dành thêm tài nguyên cho các yêu cầu có độ phức tạp vừa phải. High: Tập trung vào toán học, lập trình, suy luận logic và quy trình nhiều bước.

Khả năng chuyển đổi mức suy luận giúp nhà phát triển chủ động cân bằng giữa tốc độ, chi phí và chất lượng phản hồi. Tài liệu Hy3 khuyến nghị dùng chế độ suy luận cao cho bài toán phức tạp và chế độ trả lời trực tiếp cho yêu cầu thông thường.

Những tính năng nổi bật của Tencent Hy AI (Hy3)

1. Suy luận linh hoạt theo độ khó

Hy3 có thể trả lời nhanh cho yêu cầu đơn giản hoặc chuyển sang chế độ suy luận sâu cho bài toán khó. Đây là điểm hữu ích khi triển khai dịch vụ có nhiều nhóm tác vụ khác nhau.

2. Hỗ trợ lập trình và phát triển phần mềm

Tencent định hướng Hy3 cho viết mã, tìm lỗi, tạo giao diện, làm việc với dữ liệu, hệ thống lưu trữ và CI/CD. Trong một đợt đánh giá mù với 270 chuyên gia, Hy3 đạt 2,67/4 điểm, cao hơn mức 2,51/4 của GLM-5.1; lợi thế rõ hơn ở phát triển giao diện, dữ liệu, lưu trữ và CI/CD. Đây là kết quả do đội ngũ Tencent công bố, vì vậy người dùng nên kết hợp thêm thử nghiệm trên dự án thực tế.

3. Theo dõi hội thoại dài tốt hơn

Tencent đã tối ưu khả năng nhận diện chủ thể, khôi phục phần thông tin bị lược bỏ và duy trì các điều kiện qua nhiều lượt hội thoại. Trong bộ đánh giá nội bộ, tỷ lệ phát sinh vấn đề ở hội thoại nhiều lượt giảm từ 17,4% xuống 7,9%.

Những tính năng nổi bật của Tencent Hy AI (Hy3)

4. Giảm tình trạng tạo thông tin thiếu căn cứ

Theo số liệu nội bộ do Tencent công bố, tỷ lệ tạo thông tin sai hoặc thiếu căn cứ của Hy3 giảm từ 12,5% xuống 5,4%, trong khi tỷ lệ lỗi kiến thức thông thường giảm từ 25,4% xuống 12,7%. Kết quả này cho thấy mức cải thiện đáng kể, nhưng rủi ro sai lệch vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.

5. Tạo nhiều loại tài liệu văn phòng

Thông qua Yuanbao Agent, Hy3 có thể hỗ trợ tạo tệp PowerPoint, Word, Excel, PDF và HTML từ yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Hy3 cũng được dùng để cải thiện khả năng hỏi đáp kho kiến thức và viết nội dung dài trong ima.

6. Mở trọng số với giấy phép thân thiện thương mại

Tencent phát hành Hy3 và Hy3-FP8 trên Hugging Face, ModelScope, GitCode và CNB. Bản Hy3 chính thức sử dụng Apache License 2.0, cho phép cộng đồng tải, nghiên cứu, điều chỉnh và triển khai theo các điều khoản của giấy phép.

Ưu điểm và hạn chế của Tencent Hy AI

Ưu điểm

Khả năng suy luận linh hoạt: Có nhiều mức suy luận cho từng loại công việc.

Có nhiều mức suy luận cho từng loại công việc. Ngữ cảnh dài: Hỗ trợ tối đa 256K token.

Hỗ trợ tối đa 256K token. Mạnh về Agent và lập trình: Được tối ưu cho gọi công cụ và quy trình nhiều bước.

Được tối ưu cho gọi công cụ và quy trình nhiều bước. Mở trọng số: Hy3 chính thức dùng giấy phép Apache 2.0.

Hy3 chính thức dùng giấy phép Apache 2.0. Hệ sinh thái rộng: Bao phủ ngôn ngữ, dịch thuật, 3D và robot.

Bao phủ ngôn ngữ, dịch thuật, 3D và robot. Tích hợp thực tế: Được thử nghiệm qua nhiều sản phẩm của Tencent.

Ưu điểm và hạn chế của Tencent Hy AI

Hạn chế

Yêu cầu phần cứng rất cao khi tự triển khai: Tencent khuyến nghị hệ thống 8 GPU H20-3e hoặc GPU có bộ nhớ lớn tương đương để phục vụ Hy3 đầy đủ.

Tencent khuyến nghị hệ thống 8 GPU H20-3e hoặc GPU có bộ nhớ lớn tương đương để phục vụ Hy3 đầy đủ. Không phù hợp để cài trực tiếp trên máy tính phổ thông: Tổng quy mô 295 tỷ tham số vượt xa khả năng của phần lớn máy cá nhân.

Tổng quy mô 295 tỷ tham số vượt xa khả năng của phần lớn máy cá nhân. Chất lượng tiếng Việt cần đánh giá riêng: Tài liệu Hy3 hiện chưa công bố bảng điểm chuyên biệt cho tiếng Việt.

Tài liệu Hy3 hiện chưa công bố bảng điểm chuyên biệt cho tiếng Việt. Vẫn có thể tạo thông tin sai: Các chỉ số nội bộ đã cải thiện nhưng chưa đạt mức tuyệt đối.

Các chỉ số nội bộ đã cải thiện nhưng chưa đạt mức tuyệt đối. Giấy phép khác nhau giữa từng nhánh: Hy3 dùng Apache 2.0, trong khi một số mô hình 3D hoặc mô hình chuyên ngành có điều khoản cộng đồng riêng. Người dùng doanh nghiệp cần đọc kỹ giấy phép của từng kho mô hình.

Hy3 dùng Apache 2.0, trong khi một số mô hình 3D hoặc mô hình chuyên ngành có điều khoản cộng đồng riêng. Người dùng doanh nghiệp cần đọc kỹ giấy phép của từng kho mô hình. Giá và hạn mức API có thể thay đổi: Nhà cung cấp trung gian có thể điều chỉnh gói miễn phí, chi phí token hoặc giới hạn truy cập theo thời điểm.

Tencent Hy AI được ứng dụng vào những công việc nào?

Sáng tạo và biên tập nội dung

Người dùng có thể sử dụng Hy3 để xây dựng dàn ý, viết bản nháp, tóm tắt tài liệu, chuyển đổi văn phong hoặc tạo nội dung theo nhiều định dạng. Với cửa sổ ngữ cảnh dài, mô hình phù hợp với báo cáo, tài liệu nghiên cứu và chuỗi nội dung liên quan.

Lập trình và Vibe Coding

Hy3 có thể hỗ trợ tạo mã nguồn, giải thích đoạn mã, tìm lỗi, đề xuất cách sửa, tạo giao diện và thực hiện một số tác vụ phát triển phần mềm qua Agent. Nhà phát triển vẫn cần kiểm tra mã trước khi đưa vào môi trường thật.

Phân tích tài liệu và dữ liệu

Doanh nghiệp có thể kết hợp Hy3 với hệ thống truy xuất dữ liệu để hỏi đáp tài liệu nội bộ, phân loại thông tin, tạo báo cáo hoặc trích xuất dữ liệu theo cấu trúc.

Tencent Hy AI được ứng dụng vào những công việc nào?

Xây dựng AI Agent

Hy3 phù hợp với hệ thống Agent cần dùng trình duyệt, cơ sở dữ liệu, API, MCP hoặc công cụ lập trình. Mô hình có thể đảm nhận bước lập kế hoạch và điều phối, trong khi phần mềm bên ngoài thực hiện hành động.

Công việc văn phòng

Các sản phẩm của Tencent đang sử dụng Hy3 cho tạo bài thuyết trình, bảng tính, văn bản, báo cáo, quy trình tự động và quản lý tệp.

Sản xuất trò chơi và nội dung 3D

Khi kết hợp với các nhánh HY-World, studio có thể thử nghiệm ý tưởng bối cảnh, tái dựng không gian từ video hoặc tạo tài sản 3D để tiếp tục chỉnh sửa trong công cụ chuyên dụng.

Tencent Hy AI phù hợp với ai?

Tencent Hy AI có thể phù hợp với:

Người sáng tạo nội dung: Cần tóm tắt, viết nháp và xử lý tài liệu dài.

Cần tóm tắt, viết nháp và xử lý tài liệu dài. Lập trình viên: Muốn thử model mở cho code, Agent và workflow.

Muốn thử model mở cho code, Agent và workflow. Vibe Coder: Cần AI hỗ trợ tạo giao diện, sửa lỗi và phát triển sản phẩm nhanh.

Cần AI hỗ trợ tạo giao diện, sửa lỗi và phát triển sản phẩm nhanh. Doanh nghiệp: Muốn xây dựng trợ lý nội bộ hoặc hệ thống hỏi đáp tài liệu.

Muốn xây dựng trợ lý nội bộ hoặc hệ thống hỏi đáp tài liệu. Nhóm nghiên cứu: Cần model mở để đánh giá, tinh chỉnh hoặc thử nghiệm Agent.

Cần model mở để đánh giá, tinh chỉnh hoặc thử nghiệm Agent. Studio game và 3D: Quan tâm đến HY-World và tài sản không gian tương tác.

Quan tâm đến HY-World và tài sản không gian tương tác. Nhóm robot: Cần mô hình thị giác và lập kế hoạch cho môi trường thực.

Một số cách trải nghiệm Tencent Hy AI mới nhất

Người dùng có thể tiếp cận Tencent Hy AI theo nhiều hình thức, tùy vào nhu cầu trò chuyện, lập trình hay nghiên cứu mô hình.

Trải nghiệm qua Tencent Yuanbao: Đây là trợ lý AI dành cho người dùng phổ thông, hỗ trợ hỏi đáp, viết nội dung, phân tích tài liệu và xử lý nhiều công việc hằng ngày. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận bên ngoài Trung Quốc có thể còn hạn chế.

Đây là trợ lý AI dành cho người dùng phổ thông, hỗ trợ hỏi đáp, viết nội dung, phân tích tài liệu và xử lý nhiều công việc hằng ngày. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận bên ngoài Trung Quốc có thể còn hạn chế. Sử dụng qua nền tảng API trung gian: Một số nền tảng như OpenRouter cung cấp quyền truy cập Hy3 thông qua giao diện trò chuyện hoặc API. Cách này phù hợp với người muốn thử mô hình nhanh mà không cần đầu tư máy chủ GPU.

Một số nền tảng như OpenRouter cung cấp quyền truy cập Hy3 thông qua giao diện trò chuyện hoặc API. Cách này phù hợp với người muốn thử mô hình nhanh mà không cần đầu tư máy chủ GPU. Tích hợp vào công cụ lập trình và AI Agent: Hy3 có thể được kết nối với các ứng dụng hỗ trợ API tương thích OpenAI, chẳng hạn Cline, OpenClaw, OpenCode hoặc một số nền tảng Agent khác.

Hy3 có thể được kết nối với các ứng dụng hỗ trợ API tương thích OpenAI, chẳng hạn Cline, OpenClaw, OpenCode hoặc một số nền tảng Agent khác. Tự triển khai mô hình: Nhà phát triển và doanh nghiệp có thể tải trọng số Hy3 từ các kho mô hình chính thức để nghiên cứu, tinh chỉnh hoặc vận hành trên hạ tầng riêng. Hình thức này yêu cầu hệ thống GPU mạnh và kiến thức kỹ thuật phù hợp.

Hy3 trên OpenRouter

Với người dùng phổ thông, Tencent Yuanbao hoặc nền tảng API trung gian là lựa chọn dễ tiếp cận hơn. Tự triển khai phù hợp với tổ chức cần kiểm soát dữ liệu, hiệu năng và môi trường vận hành.

Xem thêm: Hướng dẫn dùng miễn phí API LLM trên OpenRouter

Kết luận

Tóm lại, Tencent Hy đại diện cho tham vọng dài hạn của Tencent trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu, không chỉ dừng ở việc xây dựng một mô hình ngôn ngữ mạnh mà còn hướng đến hệ sinh thái AI Agent phục vụ trực tiếp cho công việc và đời sống hàng ngày. Với tốc độ cập nhật liên tục cùng chiến lược tích hợp sâu vào nhiều sản phẩm, thương hiệu AI này chắc chắn sẽ còn tạo ra nhiều dấu ấn trong thời gian tới. Hy vọng những thông tin được tổng hợp phía trên đã giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện và cập nhật nhất về Tencent Hy AI.

Những câu hỏi thường gặp

Hy3 có phải model mã nguồn mở không? Hy3 được phát hành dưới dạng open weights và sử dụng Apache License 2.0. Nhà phát triển có thể tải trọng số, triển khai, nghiên cứu và điều chỉnh theo điều khoản giấy phép.

Tencent Hy AI có hỗ trợ tiếng Việt không? Nhờ khả năng dịch thuật đa ngôn ngữ và huấn luyện trên tập dữ liệu đa dạng, mô hình này có thể xử lý và phản hồi bằng tiếng Việt ở mức khá tốt, tuy nhiên độ trôi chảy và tự nhiên trong văn phong tiếng Việt vẫn chưa thể sánh bằng các mô hình được huấn luyện chuyên sâu cho ngôn ngữ này.

Doanh nghiệp có thể tích hợp Tencent Hy vào sản phẩm riêng không? Hoàn toàn có thể. Doanh nghiệp và lập trình viên có thể đăng ký sử dụng API hoặc tải trực tiếp các phiên bản mã nguồn mở từ Hugging Face và ModelScope để tự triển khai và tùy chỉnh theo nhu cầu riêng, kể cả trên hạ tầng nội bộ của doanh nghiệp.

Có thể cài Hy3 trên máy tính cá nhân không? Bản Hy3 đầy đủ rất khó triển khai trên máy cá nhân do có 295 tỷ tham số. Tencent khuyến nghị hệ thống 8 GPU H20-3e hoặc cấu hình bộ nhớ lớn tương đương cho hoạt động phục vụ mô hình. Người dùng phổ thông nên chọn API.

Hy3 có phù hợp để lập trình không? Có. Hy3 được tối ưu cho viết mã, phát triển giao diện, dữ liệu, CI/CD và quy trình Agent. Dù vậy, mọi đoạn mã tạo bởi AI vẫn cần được kiểm tra, chạy thử và đánh giá bảo mật trước khi sử dụng trong môi trường sản xuất.