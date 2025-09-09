Credential trong n8n là gì? Hướng dẫn cách tạo và quản lý Credential n8n [2025]

Các nền tảng như n8n không chỉ giúp kết nối đa dạng ứng dụng mà còn đảm bảo dữ liệu được xử lý an toàn, bảo mật. Một trong những “chìa khóa” quan trọng để thực hiện điều đó chính là Credential – công cụ giúp quản lý thông tin xác thực khi tích hợp API hoặc dịch vụ bên ngoài. Vậy Credential trong n8n là gì? Tại sao nó lại quan trọng? Cách tạo cũng như quản lý Credential như thế nào?

Định nghĩa Credential

Credential trong n8n là gì?

Credential trong n8n là một cơ chế lưu trữ an toàn và tập trung, được sử dụng để quản lý các thông tin xác thực cần thiết cho việc kết nối và tương tác với các dịch vụ, ứng dụng hoặc API của bên thứ ba.

Thay vì phải nhập trực tiếp các dữ liệu nhạy cảm như API key, token, tên người dùng, mật khẩu vào từng node (từng bước) trong quy trình tự động hóa (workflow), người dùng sẽ tạo một “Credential”. Credential này sẽ mã hóa và lưu trữ những thông tin đó dưới một tên gọi duy nhất. Khi muốn kết nối đến một dịch vụ, bạn chỉ cần chọn Credential tương ứng đã tạo sẵn.

Credential trong n8n là gì?

Cách tiếp cận này không chỉ giúp tăng cường bảo mật bằng cách tránh “hard-code” (gắn cứng) thông tin nhạy cảm vào workflow, mà còn giúp tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa việc quản lý, vì bạn có thể tái sử dụng một Credential cho nhiều workflow khác nhau và chỉ cần cập nhật ở một nơi duy nhất khi thông tin xác thực thay đổi.

Vai trò của Credential trong n8n

Sử dụng Credential mang lại ba lợi ích cốt lõi:

Bảo mật: Thông tin nhạy cảm của bạn được mã hóa và lưu trữ tập trung. Khi bạn chia sẻ workflow của mình cho người khác, Credential sẽ không bị lộ ra ngoài. Đây là điểm khác biệt cực kỳ quan trọng so với việc dán thẳng API Key vào trong một node.

Thông tin nhạy cảm của bạn được mã hóa và lưu trữ tập trung. Khi bạn chia sẻ workflow của mình cho người khác, Credential sẽ không bị lộ ra ngoài. Đây là điểm khác biệt cực kỳ quan trọng so với việc dán thẳng API Key vào trong một node. Tái sử dụng: Tạo một lần, dùng mãi mãi. Bạn có thể sử dụng cùng một Credential cho hàng chục, hàng trăm workflow khác nhau mà không cần thiết lập lại.

Tạo một lần, dùng mãi mãi. Bạn có thể sử dụng cùng một Credential cho hàng chục, hàng trăm workflow khác nhau mà không cần thiết lập lại. Quản lý tập trung: Khi một API Key hoặc mật khẩu thay đổi (ví dụ: hết hạn), bạn chỉ cần cập nhật ở một nơi duy nhất là trong mục Credential. Tất cả các workflow đang sử dụng nó sẽ tự động được cập nhật theo, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tránh gián đoạn công việc.

Vai trò của Credential trong n8n

Các loại Credential phổ biến trong n8n

n8n hỗ trợ rất nhiều phương thức xác thực khác nhau để tương thích với hầu hết các dịch vụ trên thị trường. Dưới đây là những loại Credential phổ biến nhất mà bạn sẽ thường xuyên gặp phải:

API Key / API Token: Đây là loại xác thực đơn giản và phổ biến nhất. Dịch vụ sẽ cung cấp cho bạn một chuỗi ký tự duy nhất (gọi là API Key hoặc Token). Bạn chỉ cần sao chép chuỗi này và dán vào trường tương ứng trong Credential của n8n.

Đây là loại xác thực đơn giản và phổ biến nhất. Dịch vụ sẽ cung cấp cho bạn một chuỗi ký tự duy nhất (gọi là API Key hoặc Token). Bạn chỉ cần sao chép chuỗi này và dán vào trường tương ứng trong Credential của n8n. OAuth2 API: Thay vì trao trực tiếp tên người dùng/mật khẩu, OAuth2 hoạt động dựa trên cơ chế ủy quyền. n8n sẽ chuyển hướng bạn đến trang đăng nhập của dịch vụ. Sau khi bạn đăng nhập và chấp thuận, dịch vụ sẽ cấp cho n8n một “access token” tạm thời để truy cập dữ liệu thay mặt bạn.

Thay vì trao trực tiếp tên người dùng/mật khẩu, OAuth2 hoạt động dựa trên cơ chế ủy quyền. n8n sẽ chuyển hướng bạn đến trang đăng nhập của dịch vụ. Sau khi bạn đăng nhập và chấp thuận, dịch vụ sẽ cấp cho n8n một “access token” tạm thời để truy cập dữ liệu thay mặt bạn. Header Auth (Xác thực qua Header): Với phương thức này, thông tin xác thực (thường là một API key) được gửi đi trong phần header của mỗi yêu cầu HTTP. Bạn sẽ cần cung cấp tên của header (ví dụ: Authorization, X-Api-Key) và giá trị của nó (ví dụ: Bearer [your_token]).

Với phương thức này, thông tin xác thực (thường là một API key) được gửi đi trong phần header của mỗi yêu cầu HTTP. Bạn sẽ cần cung cấp tên của header (ví dụ: Authorization, X-Api-Key) và giá trị của nó (ví dụ: Bearer [your_token]). Query Auth (Xác thực qua Tham số truy vấn): Tương tự như Header Auth, nhưng thông tin xác thực được gắn trực tiếp vào URL dưới dạng các tham số truy vấn (ví dụ: https://api.example.com/data?api_key=YOUR_API_KEY).

Tương tự như Header Auth, nhưng thông tin xác thực được gắn trực tiếp vào URL dưới dạng các tham số truy vấn (ví dụ: https://api.example.com/data?api_key=YOUR_API_KEY). Username & Password (Tên người dùng & Mật khẩu): Đây là phương thức xác thực cơ bản nhất, yêu cầu bạn cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu. n8n sẽ mã hóa và lưu trữ cặp thông tin này để sử dụng cho các lần kết nối sau.

Các loại Credential phổ biến trong n8n

Những trường hợp nào có thể sử dụng Credential trong các node

Bạn có thể sử dụng Credential trong hầu hết các trường hợp một node cần giao tiếp hoặc xác thực với một dịch vụ bên ngoài. Về cơ bản, bất cứ khi nào một node cần “danh tính” để truy cập tài nguyên hoặc thực thi một hành động trên một nền tảng khác, bạn sẽ cần đến Credential.

Kết nối với các dịch vụ và API của bên thứ ba: Hầu hết các node đại diện cho một ứng dụng cụ thể đều yêu cầu Credential để xác thực tài khoản của bạn.

Hầu hết các node đại diện cho một ứng dụng cụ thể đều yêu cầu Credential để xác thực tài khoản của bạn. Truy vấn cơ sở dữ liệu (Database): Khi workflow của bạn cần đọc hoặc ghi dữ liệu từ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL, MySQL, MSSQL, MongoDB, bạn sẽ cần cung cấp thông tin kết nối.

Khi workflow của bạn cần đọc hoặc ghi dữ liệu từ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL, MySQL, MSSQL, MongoDB, bạn sẽ cần cung cấp thông tin kết nối. Tương tác với dịch vụ lưu trữ file: Khi bạn cần làm việc với các tệp tin được lưu trữ trên các dịch vụ cloud hoặc server riêng.

Khi bạn cần làm việc với các tệp tin được lưu trữ trên các dịch vụ cloud hoặc server riêng. Gọi các API tùy chỉnh (Custom APIs): Khi bạn cần kết nối đến một API không được n8n hỗ trợ sẵn thông qua node HTTP Request. Node này cực kỳ linh hoạt và cho phép bạn tùy chỉnh phương thức xác thực.

Hướng dẫn cách tạo và quản lý Credential trong n8n

Trong bài viết này, Tino sẽ hướng dẫn bạn tạo một Credential cho node Google Sheet với phương thức xác thực OAuth2.

Các node (ứng dụng) khác đều có thao tác tạo và sử dụng Credential tương tự, chỉ khác ở cách bạn nhập phương thức xác thực (ví dụ node OpenAI sẽ yêu cầu nhập API Key).

Cách tạo Credential

Bước 1: Từ giao diện chính của n8n, nhấp vào nút mũi tên tại mục Create Workflow -> chọn Create Credentials.

Cách tạo Credential

Bước 2: Một hộp thoại “Add new credential” sẽ hiện ra.

Trong ô tìm kiếm, bạn gõ “Google Sheet” và chọn Google Sheets OAuth2

API từ danh sách kết quả.

Cách tạo Credential

Lưu ý: Bạn có thể thực hiện tương tự đối với các dịch vụ khác của Google như Drive, Gmail, Calendar…

Bước 3: Nhấn Continue, một cửa sổ mới để cấu hình Credential sẽ xuất hiện. Thông thường, n8n sẽ điền sẵn OAuth Redirect URL cho bạn.

Bạn chỉ cần điền thông tin cần thiết bao gồm Client ID và Client Secret (lấy từ Google Cloud Console sau khi tạo OAuth consent screen). Bạn có thể tham khảo chi tiết bài viết: Cách xác thực Credential cho Google trên n8n.

Cách tạo Credential

Bước 4: Click vào nút Sign in with Google, hệ thống sẽ chuyển hướng sang trang đăng nhập Google.

Một cửa sổ pop-up đăng nhập của Google sẽ hiện ra. Chọn tài khoản Google mà bạn muốn kết nối. Google sẽ hiển thị một màn hình yêu cầu xác nhận quyền, liệt kê các quyền mà bạn đã chọn.

Kéo xuống và click vào Allow (Cho phép) để hoàn tất việc ủy quyền.

Bước 5: Sau khi ủy quyền thành công, cửa sổ pop-up của Google sẽ tự đóng. Bạn sẽ được đưa trở lại giao diện cấu hình Credential.

Cách tạo Credential

Cuối cùng, đặt tên cho Credential và click vào nút Save ở góc trên bên phải cửa sổ.

Cách sử dụng Credential

Trong một workflow bất kỳ, hãy thêm node Google Sheets.

Trong phần cấu hình của node, bạn sẽ thấy mục Credential to connect with.

Click vào menu thả xuống, bạn sẽ thấy tên Credential mà bạn vừa tạo (ví dụ: Google Sheets account).

Cách sử dụng Credential

Chọn Credential đó.

Vậy là xong! Giờ đây bạn có thể nhập link hoặc ID của file Sheet để sử dụng trang tính mà không cần phải lo lắng về việc xác thực nữa (với điều kiện file Sheet đó phải cùng tài khoản đã kết nối với Credential).

Chỉnh sửa Credential

Quay trở lại mục Credentials từ menu chính.

Chỉnh sửa Credential

Nhấp trực tiếp vào Credential account bạn muốn chỉnh sửa trong danh sách.

Thực hiện các thay đổi cần thiết (như nhập lại API Key nếu hết hạn).

Nhấn Save để lưu lại.

Xóa Credential

Tại trang quản lý Credentials, tìm đến Credential bạn muốn xóa.

Click vào biểu tượng dấu ba chấm bên phải -> chọn Delete.

Xóa Credential

n8n sẽ yêu cầu bạn xác nhận lại hành động này. Click Delete một lần nữa để xóa vĩnh viễn.

Xóa Credential

Lưu ý quan trọng: Khi bạn xóa một Credential, tất cả các node trong mọi workflow đang sử dụng Credential đó sẽ ngay lập tức bị lỗi kết nối. Hãy chắc chắn rằng bạn không còn cần đến nó trước khi xóa.

Kết luận

Credential không chỉ đóng vai trò là “cầu nối bảo mật” giữa n8n và các dịch vụ bên ngoài, mà còn giúp bạn quản lý quyền truy cập một cách tập trung và an toàn hơn. Việc nắm vững cách tạo, quản lý và tối ưu Credential sẽ giúp bạn triển khai các workflow tự động hóa hiệu quả, hạn chế rủi ro bảo mật và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Những câu hỏi thường gặp

Dữ liệu Credential của tôi được lưu trữ ở đâu và có an toàn không? Rất an toàn. Theo mặc định, dữ liệu Credential được mã hóa mạnh bằng một khóa riêng và lưu trữ trong database của n8n (thường là file database.sqlite). Ngay cả khi ai đó có được file này, họ cũng không thể giải mã để xem thông tin nhạy cảm nếu không có khóa mã hóa.

Tôi có thể chia sẻ Credential cho người dùng khác trong team không? Trên một instance n8n dùng chung, tất cả người dùng có quyền truy cập thường sẽ thấy và sử dụng được các Credential đã tạo. Tuy nhiên, việc này không được khuyến khích. Cách tốt nhất là mỗi người tự tạo và quản lý Credential của riêng mình để đảm bảo trách nhiệm và bảo mật.

Điều gì xảy ra khi tôi xóa một Credential? Mọi node trong tất cả các workflow đang sử dụng Credential đó sẽ ngay lập tức thất bại và báo lỗi xác thực. Hành động này không thể hoàn tác, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn không còn cần đến nó trước khi xóa.

Tôi có thể sử dụng cùng một Credential cho nhiều dịch vụ khác nhau không? Mỗi Credential được thiết kế riêng cho một loại dịch vụ. Ví dụ, bạn phải tạo Credential riêng cho Google Sheets, một cái riêng cho Slack và một cái riêng cho OpenAI. Tuy nhiên, bạn có thể dùng một Google API Credential cho nhiều dịch vụ của Google (Sheets, Drive, Gmail).