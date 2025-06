Bước 1: Vào Start Menu => Control Panel

Bước 2: Chọn mục Network and Sharing Center.

Cách thay đổi DNS server trong máy tính

Bước 3: Chọn Change Adapter Settings ở menu bên trái.

Bước 4: Nhấn chuột trái vào mạng internet mà máy tính bạn đang kết nối (có biểu tượng sóng) -> chọn Properties.

Bước 5: Chọn mục Internet Protocol Version 4 -> nhấn vào Properties.

Bước 6: Trong Internet Protocol Version 4 lựa chọn Use the following DNS server addresses và tiến hành đổi DNS tại đây.

Giả sử bạn sử dụng DNS Google. Nhập vào 2 trường:

Alternative DNS server: 8.8.8.8.

8.8.8.8. Preferred DNS server: 8.8.4.4.

Trong đó: