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Hướng dẫn tạo bot Zalo cá nhân chi tiết A–Z

Tác giả: Đông Tùng Ngày đăng: 23/07/2026 Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp
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Tính năng Zalo Bot Creator đang mở ra một cách mới để người dùng tạo bot riêng ngay trong ứng dụng Zalo mà không cần đăng ký Zalo Official Account. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn tạo bot Zalo cá nhân chi tiết từ bước.

Bot Zalo cá nhân là gì?

Bot Zalo cá nhân là tài khoản bot được một người dùng tạo và quản lý bằng tài khoản Zalo cá nhân thông qua Mini App Zalo Bot Creator.

Đây là một tài khoản bot độc lập, không phải công cụ tự động điều khiển trực tiếp tài khoản Zalo cá nhân của bạn. Mỗi bot có tên hiển thị, phần giới thiệu, đường dẫn chia sẻ, Bot Token và khu vực thiết lập Webhook riêng.

Lưu ý: Zalo Bot Creator hiện vẫn đang trong giai đoạn beta nên vẫn còn hạn chế một số tính năng.

Bot Zalo cá nhân là gì?
Bot Zalo cá nhân là gì?

Bot Zalo cá nhân có thể làm được gì?

Tùy vào hệ thống được kết nối, bạn có thể sử dụng Zalo Bot cho nhiều mục đích:

  • Tạo chatbot trả lời câu hỏi tự động.
  • Kết nối mô hình AI để xây dựng trợ lý cá nhân.
  • Gửi thông báo từ website, máy chủ hoặc phần mềm quản lý.
  • Tiếp nhận thông tin đăng ký, phản hồi hoặc yêu cầu hỗ trợ.
  • Thông báo đơn hàng, trạng thái dịch vụ hoặc cảnh báo hệ thống.
  • Tích hợp với n8n để tạo quy trình tự động hóa.
  • Thêm bot vào nhóm để hỗ trợ trao đổi và xử lý tác vụ chung.
  • Phản hồi tin nhắn dạng văn bản, hình ảnh, giọng nói hoặc nhãn dán.
Bot Zalo cá nhân có thể làm được gì?
Bot Zalo cá nhân có thể làm được gì?

Phân biệt Zalo Bot với Zalo Official Account

Zalo Bot và Zalo Official Account phục vụ hai nhóm nhu cầu khác nhau.

Tiêu chíZalo Bot cá nhânZalo Official Account
Cách tạoQua Zalo Bot CreatorQua hệ thống quản lý Zalo OA
Mục đích chínhTự động hóa hội thoại và kết nối APIXây dựng kênh chính thức cho thương hiệu
Đối tượng phù hợpCá nhân, lập trình viên, nhóm kỹ thuậtDoanh nghiệp, tổ chức, cửa hàng
Cơ chế kết nốiBot Token và Bot APINền tảng, API và công cụ quản lý OA
Tình trạng hiện tạiMini App vẫn mang nhãn BetaNền tảng vận hành chính thức
Quản lý nội dungTập trung vào hội thoại tự độngCó bài viết, MiniCRM, báo cáo và quản lý người quan tâm

Tóm lại, Zalo OA là tài khoản chính thức dành cho doanh nghiệp và tổ chức, cung cấp các công cụ quản lý khách hàng, xuất bản nội dung, nhắn tin, gọi thoại và vận hành thương hiệu. Trong khi đó, Zalo Bot tập trung nhiều hơn vào API và khả năng tự động hóa hội thoại. 

Hướng dẫn tạo bot Zalo cá nhân bằng Zalo Bot Creator 

Cần chuẩn bị gì trước khi tạo bot Zalo cá nhân?

Trước khi bắt đầu, bạn nên chuẩn bị:

  • Một tài khoản Zalo đang hoạt động bình thường.
  • Ứng dụng Zalo phiên bản mới trên điện thoại.
  • Tên hiển thị dành cho bot.
  • Một đoạn giới thiệu ngắn về chức năng của bot.
  • Nền tảng hoặc hệ thống sẽ kết nối với bot.
  • Webhook URL nếu muốn nhận tin nhắn theo thời gian thực.
  • Nơi lưu trữ Bot Token an toàn.

Các bước tạo bot Zalo cá nhân bằng Zalo Bot Creator 

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo trên điện thoại, sau đó nhập từ khóa: 

Zalo Bot Creator

Chọn Mini App có tên Zalo Bot Creator – Mini App của Zalo Bot Manager. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm OA Zalo Bot Manager để truy cập Zalo Bot Creator.

Sau khi mở Mini App, bạn sẽ thấy màn hình Danh sách bot của bạn.

Tại đây, hệ thống hiển thị:

  • Số lượng bot đã tạo.
  • Tổng số bot có thể sở hữu (hiện tại là 3).
  • Tên và phần giới thiệu của từng bot.
  • Trạng thái hoạt động.
  • Nút tạo tài khoản Zalo Bot mới.

Nhấn Tạo tài khoản Zalo Bot ở cuối màn hình.

Các bước tạo bot Zalo cá nhân bằng Zalo Bot Creator 
Các bước tạo bot Zalo cá nhân bằng Zalo Bot Creator 

Bước 2: Tại ô Tên hiển thị, nhập tên mà người dùng sẽ nhìn thấy khi trò chuyện.

Tên phải đáp ứng các yêu cầu:

  • Bắt đầu bằng từ Bot.
  • Có độ dài tối thiểu theo thông báo trên giao diện.
  • Bạn nên kiểm tra kỹ chính tả trước khi chuyển sang bước tiếp theo vì Zalo Bot Creator Beta hiện chưa có chức năng đổi tên sau khi tạo.

Tại phần Thông tin giới thiệu, nhập một đoạn mô tả ngắn để người dùng hiểu chức năng của bot.

Sau đó, đánh dấu các mục:

  • Đồng ý với Điều khoản và chính sách sử dụng của Zalo.
  • Đồng ý theo dõi Official Account Zalo Bot Manager.

Nhấn Tạo tài khoản Bot.

Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo tạo bot thành công!

Thông báo cũng cho biết Bot Token sẽ được gửi qua tin nhắn Zalo đến tài khoản của người tạo.

Các bước tạo bot Zalo cá nhân bằng Zalo Bot Creator 
Các bước tạo bot Zalo cá nhân bằng Zalo Bot Creator 

Bot Token thường có cấu trúc tương tự: 

123456789:abc-xyz
Các bước tạo bot Zalo cá nhân bằng Zalo Bot Creator 
Các bước tạo bot Zalo cá nhân bằng Zalo Bot Creator 

Ngay sau khi nhận Token, bạn nên:

  • Sao chép chính xác toàn bộ chuỗi.
  • Lưu trong trình quản lý mật khẩu hoặc biến môi trường.
  • Không đăng Token lên mạng xã hội.
  • Không chèn Token vào ảnh chụp màn hình công khai.
  • Không gửi Token qua nhóm chat có nhiều thành viên.

Nếu Token bị lộ, hãy thực hiện Reset ngay trong phần thiết lập của bot.

Quay lại danh sách bot và chọn bot vừa tạo.

Khám phá giao diện quản lý Zalo Bot

Sau khi tạo thành công, quay lại danh sách và chọn bot vừa tạo. Giao diện quản lý hiện có các tab Thông tin, Thiết lập chungSắp ra mắt.

Tab Thông tin

Tab Thông tin hiển thị các dữ liệu cơ bản:

  • Tên hiển thị của bot.
  • Trạng thái hoạt động.
  • Phần giới thiệu.
  • Tổng số người dùng từng tương tác.
  • Deeplink để mở cuộc trò chuyện.
  • Link mời bot tham gia nhóm.
Tab Thông tin
Tab Thông tin

Deeplink là đường dẫn mở trực tiếp tài khoản bot trong Zalo. Bạn có thể sao chép đường dẫn này để:

  • Gửi cho khách hàng.
  • Gắn vào website.
  • Đặt trong bài viết hướng dẫn.
  • Chuyển thành mã QR.
  • Chia sẻ trong tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Link mời vào nhóm giúp bạn thêm bot vào nhóm Zalo phù hợp. Sau khi bot tham gia, hệ thống kết nối phía sau có thể xử lý tin nhắn và phản hồi theo logic đã cấu hình.

Tài liệu Webhook của Zalo hiện đánh dấu hội thoại nhóm ở trạng thái Beta. Vì vậy, một số hành vi trong nhóm có thể chưa ổn định hoặc chưa đầy đủ như hội thoại riêng.

Tab Thiết lập chung

Tab Thiết lập chung chứa ba thành phần quan trọng:

  • Webhook URL.
  • Secret Token.
  • Bot Token và chức năng Reset.
Tab Thiết lập chung
Tab Thiết lập chung

Đây là khu vực bạn sẽ sử dụng khi kết nối bot với máy chủ, n8n, nền tảng AI hoặc ứng dụng bên ngoài.

Bot Token, Secret Token và Webhook URL là gì?

Ba thông tin này có chức năng hoàn toàn khác nhau.

Thành phầnChức năngAi cung cấp?
Bot TokenXác thực bot khi gọi APIZalo tự động cấp
Secret TokenXác minh yêu cầu Webhook gửi từ ZaloNgười quản lý tự đặt
Webhook URLĐịa chỉ nhận dữ liệu khi có tin nhắn hoặc sự kiệnHệ thống của bạn cung cấp
DeeplinkMở cuộc trò chuyện trực tiếp với botZalo tạo
Link mời nhómThêm bot vào nhóm ZaloZalo tạo

Những hạn chế của Zalo Bot Creator Beta bạn cần biết

  • Chưa hỗ trợ đổi tên bot: Sau khi tạo, tên hiển thị gần như được giữ cố định. Bạn nên kiểm tra kỹ chính tả, tên thương hiệu và mục đích sử dụng trước khi xác nhận.
  • Chưa có chức năng xóa bot: Giao diện hiện tại chưa cung cấp tùy chọn xóa bot đã tạo. Điều này có thể gây bất tiện khi tạo nhầm hoặc không còn nhu cầu sử dụng.
  • Giới hạn số lượng bot: Theo giao diện Beta, mỗi tài khoản Zalo chỉ có thể sở hữu tối đa 3 bot. Khi đã dùng hết hạn mức, bạn chưa thể tự giải phóng vị trí bằng cách xóa bot cũ.
  • Chưa thể chỉnh sửa nhiều thông tin: Một số nội dung như tên hiển thị và các thiết lập quản lý nâng cao chưa có tùy chọn thay đổi trực tiếp.
  • Một số chức năng vẫn đang phát triển: Tab Sắp ra mắt chưa thể sử dụng, cho thấy Zalo vẫn đang tiếp tục bổ sung công cụ quản trị và khả năng tùy chỉnh.
  • Khả năng hoạt động trong nhóm còn giới hạn: Tính năng hội thoại nhóm vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vì vậy bot có thể chưa phản hồi ổn định trong mọi trường hợp.
  • Giao diện và thao tác có thể thay đổi: Vì đang ở phiên bản Beta, vị trí nút bấm, hạn mức bot và cách cấu hình có thể được Zalo điều chỉnh trong các bản cập nhật sau.
  • Phụ thuộc vào hệ thống bên ngoài để phản hồi tự động: Zalo Bot Creator chủ yếu giúp tạo và quản lý tài khoản bot. Để bot trả lời thông minh, bạn vẫn cần kết nối với Webhook, n8n, máy chủ hoặc nền tảng AI riêng.
Những hạn chế của Zalo Bot Creator Beta bạn cần biết
Những hạn chế của Zalo Bot Creator Beta bạn cần biết

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Kết luận

Zalo Bot Creator mang đến một phương thức khá thuận tiện để tạo bot Zalo cá nhân ngay trên điện thoại. Tuy nhiên, đây vẫn là tính năng Beta nên giao diện quản lý còn đơn giản, số lượng tính năng còn giới hạn. 

Khi được thiết lập đúng cách, Zalo Bot có thể trở thành cầu nối hiệu quả giữa người dùng Zalo với các công cụ tự động hóa, trợ lý AI và hệ thống chăm sóc khách hàng.

Những câu hỏi thường gặp

Tại sao không thể đổi tên hoặc xóa bot?

Zalo Bot Creator vẫn đang trong giai đoạn Beta. Phiên bản hiện tại chưa cung cấp các chức năng đổi tên và xóa bot. Bạn nên chọn tên cẩn thận và hạn chế tạo bot thử nghiệm không cần thiết.

Một tài khoản Zalo tạo được bao nhiêu bot?

Hiện tại, bạn có thể tạo tối đa ba bot cho một tài khoản. Hạn mức này có thể được Zalo điều chỉnh trong các bản cập nhật sau.

Bot Token và Secret Token khác nhau thế nào?

Bot Token do Zalo cấp và được dùng để gọi Bot API. Secret Token do người quản lý tự đặt để xác minh dữ liệu gửi đến Webhook. Hai chuỗi này không thể thay thế cho nhau.

Zalo Bot có thể tham gia nhóm không?

Có. Tab Thông tin cung cấp link mời bot vào nhóm. Tuy nhiên, tài liệu Webhook hiện vẫn đánh dấu hội thoại nhóm là Beta, vì vậy bạn nên kiểm tra kỹ trước khi sử dụng trong nhóm chính thức.

Reset Bot Token có làm bot bị mất không?

Không. Bot vẫn tồn tại nhưng Token cũ sẽ hết hiệu lực ngay lập tức. Bạn phải cập nhật Token mới trên n8n, OpenClaw, Hermes Agent hoặc ứng dụng đang kết nối thì bot mới tiếp tục hoạt động.

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Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

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Mục lục
  1. Bot Zalo cá nhân là gì?
    1. Bot Zalo cá nhân có thể làm được gì?
    2. Phân biệt Zalo Bot với Zalo Official Account
  2. Hướng dẫn tạo bot Zalo cá nhân bằng Zalo Bot Creator 
    1. Cần chuẩn bị gì trước khi tạo bot Zalo cá nhân?
    2. Các bước tạo bot Zalo cá nhân bằng Zalo Bot Creator 
    3. Khám phá giao diện quản lý Zalo Bot
      1. Tab Thông tin
      2. Deeplink là gì?
      3. Link mời vào nhóm là gì?
      4. Tab Thiết lập chung
    4. Bot Token, Secret Token và Webhook URL là gì?
    5. Những hạn chế của Zalo Bot Creator Beta bạn cần biết
      1. Kết luận
    6. Những câu hỏi thường gặp

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