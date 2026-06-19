Khám phá Hermes Agent v0.16.0: Desktop App, Web Admin Panel và bước tiến lớn cho AI Agent 

Phiên bản Hermes Agent v0.16.0 đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong hành trình phát triển của dự án AI Agent mã nguồn mở đến từ Nous Research. Nếu các phiên bản trước khiến nhiều người liên tưởng đến một công cụ mạnh nhưng thiên về kỹ thuật, bản cập nhật này lại tập trung đưa Hermes đến gần hơn với người dùng thực tế. Cùng Tino khám phá Hermes Agent v0.16.0 qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về phiên bản Hermes Agent v0.16.0

Hermes Agent v0.16.0 (hay The Surface Release) là bản phát hành mới của Hermes Agent, được Nous Research công bố với tag v2026.6.5 (Ngày 5 tháng 6 năm 2026). Bản cập nhật này tập trung vào việc đưa Hermes Agent ra khỏi cảm giác “chỉ dành cho người rành terminal”, từ đó trở thành một công cụ dễ cài, dễ dùng và dễ quản trị hơn.

Trước đây, nhiều người biết đến Hermes Agent như một AI Agent mạnh mẽ, có thể chạy qua CLI, kết nối với nhiều nền tảng nhắn tin, dùng memory dài hạn, tạo skills và làm việc trong nhiều môi trường như local, Docker hoặc SSH. Tuy nhiên, rào cản lớn với người mới thường nằm ở thao tác cài đặt, cấu hình provider, chỉnh file, chạy gateway hoặc quản lý model.

Tổng quan về phiên bản Hermes Agent v0.16.0

The Surface Release giải quyết trực tiếp vấn đề này. Thay vì bắt người dùng phải bắt đầu từ terminal, Hermes Agent nay có desktop app thật sự, bảng quản trị web hoàn chỉnh và luồng thiết lập nhanh qua Nous Portal. Điều này giúp trải nghiệm dùng AI Agent trở nên gần hơn với phần mềm thông thường.

Những số liệu quan trọng trong bản cập nhật Hermes Agent v0.16.0

Một bài viết về release sẽ thiếu sức thuyết phục nếu chỉ nói chung chung rằng “có nhiều cải tiến”. Với Hermes Agent v0.16.0, các số liệu chính thức giúp người đọc hình dung rõ quy mô bản cập nhật:

874 commit kể từ v0.15.2

kể từ v0.15.2 542 pull request đã merge

1.962 file thay đổi

205.216 dòng thêm mới

46.217 dòng bị xóa

399 issue được đóng

2 lỗi P0 được xử lý

62 lỗi P1 được xử lý

16 issue gắn thẻ bảo mật

170 contributor tham gia, tính cả co-author

Những số liệu quan trọng trong bản cập nhật Hermes Agent v0.16.0

Những con số này thể hiện ba điểm quan trọng:

Thứ nhất, Hermes Agent đang phát triển với tốc độ rất nhanh . Chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau v0.15.2, dự án đã có hàng trăm PR và hàng trăm issue được xử lý.

. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau v0.15.2, dự án đã có hàng trăm PR và hàng trăm issue được xử lý. Thứ hai, bản cập nhật không chỉ thêm tính năng bề mặt . Hơn 1.900 file thay đổi cho thấy phạm vi ảnh hưởng trải rộng từ desktop, web dashboard, gateway, skills, model picker cho đến bảo mật.

. Hơn 1.900 file thay đổi cho thấy phạm vi ảnh hưởng trải rộng từ desktop, web dashboard, gateway, skills, model picker cho đến bảo mật. Thứ ba, số lượng contributor lớn phản ánh sức sống của cộng đồng mã nguồn mở quanh Hermes Agent. Với một AI Agent có tham vọng chạy trên nhiều nền tảng, cộng đồng là yếu tố rất quan trọng để mở rộng, sửa lỗi và bổ sung tình huống sử dụng thực tế.

Khám phá các cập nhật quan trọng trong phiên bản Hermes Agent v0.16.0

Hermes Desktop: Điểm nâng cấp lớn nhất của The Surface Release

Điểm nổi bật nhất trong Hermes Agent v0.16.0 là Hermes Desktop. Đây không phải một lớp terminal được bọc lại cho đẹp, mà là ứng dụng desktop dựa trên Electron, được thiết kế để cài đặt và sử dụng như một phần mềm thông thường.

Hermes Desktop hỗ trợ macOS, Linux và Windows. Người dùng có thể cài đặt bằng installer, mở giao diện trò chuyện, chọn phiên làm việc, kéo thả file, paste ảnh từ clipboard và đổi model ngay trong ứng dụng.

Đây là thay đổi rất quan trọng vì AI Agent muốn phổ biến rộng cần vượt qua rào cản đầu tiên: cài đặt và thao tác. Một công cụ dù mạnh đến đâu cũng khó tiếp cận đại đa số người dùng nếu mọi thao tác đều yêu cầu terminal, command line và file cấu hình.

Với desktop app, Hermes Agent trở nên dễ giới thiệu hơn. Thay vì hướng dẫn người mới chạy nhiều dòng lệnh, người dùng có thể tải ứng dụng, đăng nhập, chọn model và bắt đầu trò chuyện.

Những gì Hermes Desktop mang lại cho người dùng?

Hermes Desktop trong bản v0.16.0 bổ sung nhiều tính năng thực tế:

Cửa sổ chat có streaming

Danh sách session có thể lưu trữ và tìm kiếm

Kéo thả file trực tiếp vào vùng chat

Paste ảnh từ clipboard

Command palette bằng Cmd+K

Model picker nằm trên status bar

Hỗ trợ nhiều profile

Chạy nhiều phiên làm việc cùng lúc

Tự cập nhật trong ứng dụng

Giao diện tiếng Trung giản thể đầy đủ

Với người không rành kỹ thuật, các tính năng này biến Hermes thành một ứng dụng dễ dùng hơn. Với developer hoặc đội vận hành, desktop app đóng vai trò như giao diện điều khiển nhẹ, trong khi phần xử lý chính vẫn có thể nằm trên server.

Khám phá các cập nhật quan trọng trong phiên bản Hermes Agent v0.16.0

Remote Hermes Gateway: Desktop nhẹ, server xử lý nặng

Một nâng cấp rất đáng chú ý khác là khả năng chạy desktop app kết nối đến remote Hermes gateway.

Hiểu đơn giản, bạn không bắt buộc phải chạy toàn bộ Hermes Agent trên laptop. Desktop app có thể đóng vai trò giao diện, còn Hermes gateway chạy trên VPS, homelab hoặc server riêng. Việc đăng nhập có thể thực hiện qua OAuth hoặc username/password.

Cách vận hành này mang lại nhiều lợi ích:

Laptop không cần giữ toàn bộ môi trường chạy agent

API key và cấu hình nhạy cảm có thể nằm trên server

Đội nhóm có thể kết nối đến cùng một gateway

Có thể dùng nhiều profile cho nhiều môi trường khác nhau

Phù hợp với VPS chạy 24/7

Đây là hướng đi thực tế cho người muốn biến Hermes Agent thành trợ lý AI làm việc lâu dài. Với mô hình remote gateway, Hermes không còn bị giới hạn trong chiếc máy cá nhân đang mở trước mặt người dùng.

Web Dashboard trở thành bảng quản trị đầy đủ

Trước đây, dashboard của Hermes thiên về việc quan sát session. Trong The Surface Release, web dashboard được nâng cấp thành một bảng quản trị đầy đủ hơn.

Người dùng có thể thao tác nhiều phần quan trọng ngay trong trình duyệt, chẳng hạn:

Cấu hình kênh nhắn tin như Telegram, Discord, Slack

Quản lý MCP catalog

Bật hoặc tắt MCP server

Quản lý credentials

Tạo webhook và hook

Cấu hình memory

Điều khiển gateway

Kiểm tra cập nhật

Tạo Debug Share chỉ với một cú nhấp

Điểm đáng giá nhất là giảm nhu cầu SSH vào server và chỉnh trực tiếp config.yaml. Với người vận hành Hermes Agent trên VPS, đây là cải tiến rất lớn. Các thao tác cấu hình có thể thực hiện qua giao diện web, giảm lỗi gõ sai, giảm rủi ro nhầm file và giúp quá trình hướng dẫn người mới dễ hơn.

Web Dashboard trở thành bảng quản trị đầy đủ

Quick Setup qua Nous Portal: Bắt đầu nhanh hơn

Một rào cản quen thuộc khi dùng AI Agent là cấu hình model và tool. Người mới thường phải chọn provider, nhập API key, hiểu endpoint, cấu hình tool gateway và kiểm tra model trước khi gửi được tin nhắn đầu tiên.

Hermes Agent v0.16.0 bổ sung Quick Setup via Nous Portal để đơn giản hóa bước đầu. Người dùng mới có thể đăng nhập Nous Portal, chọn model và bắt đầu chat nhanh hơn. Bên cạnh đó, Full Setup vẫn được giữ lại cho người dùng nâng cao cần kiểm soát chi tiết.

Có thể hiểu Quick Setup phù hợp với:

Người mới muốn trải nghiệm nhanh

Người không muốn chỉnh nhiều file cấu hình

Người cần xác nhận Hermes hoạt động trước khi triển khai sâu hơn

Người dùng desktop app lần đầu

Trong khi đó, Full Setup phù hợp với:

Developer

Người tự host trên VPS

Người dùng nhiều provider riêng

Đội kỹ thuật cần cấu hình bảo mật, gateway, MCP hoặc credentials chi tiết

Cách chia hai luồng thiết lập này giúp Hermes Agent phục vụ được cả hai nhóm: người mới cần nhanh và người chuyên sâu cần linh hoạt.

Fuzzy model picker: Tìm model nhanh hơn trên mọi giao diện

Hermes Agent hỗ trợ nhiều model và nhiều provider. Khi danh sách model ngày càng dài, việc tìm đúng model trở thành bài toán trải nghiệm.

Bản v0.16.0 bổ sung fuzzy model picker trên desktop, web dashboard, TUI và CLI. Người dùng chỉ cần gõ vài ký tự gần đúng để tìm model phù hợp, thay vì nhớ chính xác tên đầy đủ.

Ví dụ: gõ “v4fl” và deepseek-v4-flash sẽ xuất hiện ngay lập tức. Các nhà cung cấp có nhiều endpoint được gom vào một dòng thay vì tràn khắp danh sách. Mỗi model hiển thị mô tả ngắn để người dùng biết mình đang chọn gì.

Catalog model hiện được làm mới mỗi giờ một lần thay vì mỗi ngày, nên model mới sẽ xuất hiện ngay trong ngày ra mắt. Các model mới được thêm vào trong bản này bao gồm deepseek-v4-flash, MiniMax-M3 với ngữ cảnh 1 triệu token, và qwen3.7-plus.

Với người thường xuyên thử nghiệm model, đây là cải tiến nhỏ về thao tác nhưng lớn về hiệu quả sử dụng hằng ngày.

Lệnh /undo: Hoàn tác hội thoại khi gửi sai yêu cầu

Đây là một tính năng nhỏ nhưng đã được cộng đồng yêu cầu từ lâu. Trong quá trình làm việc với AI Agent, việc gửi nhầm prompt hoặc đưa agent đi sai hướng là chuyện rất dễ xảy ra. Trước đây, một yêu cầu sai có thể kéo theo nhiều lượt phản hồi không cần thiết, gây rối context và mất thời gian sửa.

Hermes Agent v0.16.0 bổ sung lệnh:

/undo [N]

Lệnh này cho phép hoàn tác N lượt người dùng gần nhất, điền lại nội dung tin nhắn cuối để người dùng chỉnh sửa và gửi lại. Tính năng hoạt động trên CLI, TUI và các nền tảng nhắn tin như Telegram, Discord.

Lệnh /undo: Hoàn tác hội thoại khi gửi sai yêu cầu

Skill mặc định gọn hơn: Ít nhiễu, dễ chọn hơn

Hermes Agent có hệ thống skills để agent học, tái sử dụng quy trình và mở rộng năng lực. Tuy nhiên, một danh sách skill quá dày có thể gây nhiễu, đặc biệt với người mới.

Trong bản v0.16.0, bộ skill mặc định được tinh gọn. Một số skill trùng lặp, cũ hoặc ít cần thiết được loại bỏ khỏi gói mặc định. Một số skill nặng hoặc thiên về tình huống đặc biệt được chuyển sang dạng tùy chọn, người dùng vẫn có thể cài bằng hermes skills install khi cần.

Cách làm này mang lại ba lợi ích:

Giao diện chọn skill gọn hơn

Prompt nhẹ hơn

Người mới ít bị choáng bởi danh sách quá dài

Đây là kiểu cải tiến không quá ồn ào nhưng rất quan trọng. Một AI Agent tốt không chỉ cần nhiều tính năng, mà còn cần biết giảm bớt phần gây nhiễu trong trải nghiệm mặc định.

NVIDIA/skills trở thành trusted skills tap

NVIDIA/skills chính thức gia nhập danh sách các tap (nguồn skill) được tin cậy mặc định trong Skills Hub, sánh cùng OpenAI, Anthropic, và HuggingFace. Điều này có nghĩa là toàn bộ bộ skill CUDA-X, AIQ, cuOpt và các sản phẩm khác của NVIDIA đều có thể tìm kiếm, duyệt, và cài đặt ngay từ Skills Hub.

Hỗ trợ tiếng Trung Giản Thể: Giao diện desktop nói tiếng của bạn

Toàn bộ giao diện desktop Hermes hiện có bản dịch Tiếng Trung Giản Thể (简体中文) đầy đủ, từ cửa sổ chat, thanh bên, cài đặt, bảng lệnh, cho đến các phần như cron, nhắn tin, profile, skill, và agent. Ngôn ngữ mặc định vẫn là tiếng Anh; chuyển đổi trong phần Appearance Settings và lựa chọn được lưu vào cấu hình qua display.language. Do hạ tầng i18n được xây dựng đúng cách với lớp typed, nên việc thêm ngôn ngữ mới trong tương lai sẽ rất thuận tiện.

Các nâng cấp bảo mật trong Hermes Agent v0.16.0

The Surface Release không chỉ tập trung vào giao diện. Release note cũng nhắc đến một vòng nâng cấp bảo mật, gồm:

CVE-2026-48710 Starlette pin

SSRF off-loop hardening

Subprocess credential stripping

Với AI Agent, bảo mật là yếu tố rất quan trọng. Lý do là agent thường có quyền truy cập nhiều thành phần nhạy cảm: API key, webhook, file nội bộ, credentials, terminal, server, trình duyệt và các kênh giao tiếp. Khi agent càng mạnh, bề mặt rủi ro càng rộng.

Vì vậy, các cải tiến như giới hạn SSRF, xử lý credential trong subprocess hoặc ghim dependency để tránh lỗ hổng là phần không thể thiếu nếu Hermes Agent muốn được dùng trong môi trường thật.

Các nâng cấp bảo mật trong Hermes Agent v0.16.0

Cải thiện hiệu năng: Ít token hơn, nhanh hơn

Một thay đổi nhỏ nhưng có tác động lớn: định dạng hiển thị số dòng trong read_file được làm gọn lại, giúp tiết kiệm khoảng 14% số token trong mỗi lần đọc file. Với các tác vụ xử lý nhiều file lớn, đây là khoản tiết kiệm đáng kể cả về tốc độ lẫn chi phí API.

Bên cạnh đó, phiên bản mới ngăn các MCP server chậm hoặc không phản hồi làm đóng băng quá trình khởi động TUI, vốn là điểm đau lớn với người dùng có nhiều MCP server cấu hình.

Nền tảng nhắn tin: Discord có thêm giọng nói

Hermes Agent hoạt động được trên nhiều nền tảng nhắn tin: Telegram, Discord, Slack, Matrix, Feishu, Weixin (WeChat) và Bluebubbles. Bản v0.16.0 thêm một tính năng thú vị cho Discord: voice channel mixer, kết hợp nhạc nền ambient idle với phản hồi bằng giọng nói (TTS) có thể chồng lên nhau, tạo ra trải nghiệm trợ lý giọng nói trong kênh voice Discord.

Cộng đồng đứng sau bản cập nhật

v0.16.0 không phải sản phẩm của một nhóm nhỏ mà đây là thành quả của 170 contributor (bao gồm cả co-author). Đáng chú ý nhất là:

@OutThisLife (52 PR) — người đã xây dựng toàn bộ ứng dụng desktop từ A đến Z: cài đặt, tự cập nhật, kết nối gateway từ xa, đa profile.

(52 PR) — người đã xây dựng toàn bộ ứng dụng desktop từ A đến Z: cài đặt, tự cập nhật, kết nối gateway từ xa, đa profile. @benbarclay (44 PR) — Docker hardening, xác thực dashboard (OIDC, username/password, refresh token).

(44 PR) — Docker hardening, xác thực dashboard (OIDC, username/password, refresh token). @kshitijk4poor (29 PR) — bộ chọn model fuzzy, onboarding portal, sửa lỗi Stop button.

(29 PR) — bộ chọn model fuzzy, onboarding portal, sửa lỗi Stop button. @JimLiu — toàn bộ bản dịch Tiếng Trung Giản Thể và hạ tầng i18n.

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Kết luận

Hermes Agent v0.16.0 không chỉ là một bản cập nhật tính năng thông thường. Đây là lần đầu tiên dự án thực sự “lộ diện” ra ngoài vòng tròn những người dùng kỹ thuật với ứng dụng desktop thực thụ, quy trình thiết lập được đơn giản hóa triệt để và bảng quản trị trực quan từ trình duyệt.

Nếu bạn chưa thử Hermes Agent, đây là thời điểm tốt nhất để bắt đầu. Nếu bạn đã dùng từ trước, hãy mở terminal lên và chạy lệnh cập nhật. Nhiều trải nghiệm đang chờ bạn khám phá.

Những câu hỏi thường gặp

Đâu là điểm nổi bật nhất của Hermes Agent v0.16.0? Nếu nhìn riêng từng tính năng, Hermes Desktop, web dashboard và remote gateway đều đáng chú ý. Nhưng khi ghép lại, ba thành phần này tạo ra một mô hình triển khai rất thực tế: Hermes gateway chạy trên VPS hoặc server

Web admin dùng để cấu hình và quản lý

Desktop app dùng để tương tác hằng ngày

Các nền tảng nhắn tin dùng để điều khiển agent mọi lúc

Memory và skills giúp agent ghi nhớ, học hỏi và tái sử dụng kinh nghiệm

Hermes Agent v0.16.0 có miễn phí không? Hermes Agent là dự án mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí để tải về và sử dụng. Tuy nhiên, việc dùng các model AI đi kèm (như các model qua Nous Portal, OpenAI, Anthropic…) có thể phát sinh chi phí API tùy theo nhà cung cấp bạn chọn. Quick Setup qua Nous Portal có cung cấp một lượng token miễn phí nhất định để bắt đầu.

Ứng dụng desktop Hermes có cần cài đặt gì thêm không? Cần Node.js phiên bản ≥20.19 hoặc ≥22.12. Ngoài ra, quá trình cài đặt được tự động hóa phần lớn, bao gồm cả việc tải và cấu hình Electron. Trên Windows, hệ thống còn tự phục hồi nếu cache Electron bị hỏng.

Vì sao bản này được gọi là The Surface Release? Tên gọi The Surface Release nhấn mạnh việc Hermes Agent có thêm nhiều bề mặt tương tác mới. Người dùng không chỉ thao tác qua terminal, mà còn có thể dùng desktop app, web dashboard, gateway từ xa và các kênh nhắn tin khác nhau.

Hermes Desktop hỗ trợ hệ điều hành nào? Hermes Desktop được giới thiệu cho macOS, Linux và Windows. Người dùng có thể cài ứng dụng desktop để trò chuyện, quản lý session, kéo thả file, chọn model và kết nối đến remote gateway.

Có nên nâng cấp lên Hermes Agent v0.16.0 không? Nên nâng cấp nếu bạn muốn dùng Hermes Agent dễ hơn, quản lý qua giao diện trực quan hơn hoặc triển khai trên VPS chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, nếu đang chạy hệ thống quan trọng, hãy sao lưu cấu hình, kiểm tra log và thử nghiệm trước khi cập nhật môi trường chính.

Bộ skill mặc định bị thu gọn có ảnh hưởng đến tôi không? Nếu bạn đang dùng các skill như spotify, linear, hay bộ baoyu-creative, chúng không biến mất mà chỉ chuyển sang dạng tùy chọn. Bạn vẫn cài lại được bằng lệnh hermes skills install <tên-skill>. Với người dùng mới, danh sách skill gọn hơn sẽ ít gây rối hơn, và prompt gửi đến model cũng nhẹ hơn, tiết kiệm token.