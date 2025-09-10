Invideo AI là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Invideo AI [2025]

Trong thời đại nội dung số lên ngôi, sáng tạo video chuyên nghiệp từng là công việc đòi hỏi hàng giờ hoặc cả ngày chỉnh chu. Nhưng giờ đây, chỉ với một vài dòng lệnh văn bản, ý tưởng của bạn có thể hóa thành đoạn video ấn tượng, sẵn sàng chia sẻ trên TikTok, YouTube hay Instagram. Điều này đã mở ra kỷ nguyên của Invideo AI, nơi mỗi ý tưởng đều có thể trở thành thước phim lôi cuốn. Vậy cụ thể Invideo AI là gì? Cùng Tino khám phá qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Invideo AI

Invideo AI là gì?

Invideo AI là một nền tảng tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép người dùng biến ý tưởng hoặc đoạn văn bản thành video hoàn chỉnh chỉ trong vài phút. Sản phẩm được phát triển bởi Invideo, một công ty công nghệ có trụ sở tại Mumbai (Ấn Độ), ra mắt lần đầu vào năm 2017 với mục tiêu đơn giản hóa quá trình sản xuất video cho cá nhân và doanh nghiệp.

Từ một công cụ chỉnh sửa video truyền thống, Invideo AI đã phát triển thành một trong những nền tảng AI nổi bật trong lĩnh vực video creation, được tích hợp công nghệ đa tác nhân (multi-agent system) dựa trên OpenAI GPT-4.1, gpt-image-1 và các mô hình chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) tiên tiến.

Nhờ vậy, người dùng chỉ cần nhập một prompt (lời nhắc văn bản), hệ thống sẽ tự động phân tích, viết kịch bản, tạo giọng đọc, dựng cảnh quay, thêm nhạc nền, hình ảnh minh họa và xuất ra video chất lượng cao phù hợp với nhiều nền tảng như YouTube, TikTok, Instagram hay Facebook.

Điều gì làm nên sự khác biệt của InVideo AI?

Điểm khác biệt lớn nhất của InVideo AI so với nhiều công cụ tạo video khác chính là triết lý “AI đồng sáng tạo”. Thay vì chỉ đóng vai trò như một trình chỉnh sửa tự động, InVideo AI được thiết kế như một hệ thống đa tác nhân (multi-agent system), trong đó mỗi tác nhân AI đảm nhận một nhiệm vụ riêng biệt:

“Đạo diễn” AI: Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT-4.1 của OpenAI để hiểu sâu sắc ý tưởng và mục tiêu của người dùng. Nó không chỉ nhận lệnh, mà còn “tư duy” về cấu trúc câu chuyện, nhịp điệu và cảm xúc cần có cho video.

Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT-4.1 của OpenAI để hiểu sâu sắc ý tưởng và mục tiêu của người dùng. Nó không chỉ nhận lệnh, mà còn “tư duy” về cấu trúc câu chuyện, nhịp điệu và cảm xúc cần có cho video. “Biên kịch” AI: Tự động phát triển kịch bản chi tiết, logic từ một ý tưởng ban đầu.

Tự động phát triển kịch bản chi tiết, logic từ một ý tưởng ban đầu. “Đạo diễn hình ảnh (D.O.P)” AI: Lục tìm trong hàng triệu video và hình ảnh để chọn ra những cảnh quay phù hợp nhất với từng câu chữ trong kịch bản, đảm bảo tính liên tục và mạch lạc về mặt hình ảnh.

Lục tìm trong hàng triệu video và hình ảnh để chọn ra những cảnh quay phù hợp nhất với từng câu chữ trong kịch bản, đảm bảo tính liên tục và mạch lạc về mặt hình ảnh. “Biên tập viên” AI: Dựng các cảnh quay lại với nhau, thêm hiệu ứng, căn chỉnh âm thanh và tạo phụ đề một cách tự động.

Sự phối hợp nhịp nhàng này giúp quá trình tạo video trở nên tự nhiên, giàu cảm xúc và sát với ý định của người dùng hơn.

Bên cạnh đó, InVideo AI còn nhấn mạnh vào khả năng cá nhân hóa nội dung theo nền tảng và đối tượng khán giả. Hệ thống không chỉ dựng một video chung chung, mà còn tinh chỉnh về độ dài, phong cách, giọng điệu, bố cục… sao cho phù hợp với TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels hay các chiến dịch quảng cáo cụ thể.

Một khác biệt nữa là tốc độ và tính trực quan. InVideo AI cho phép người dùng thấy trước bản nháp video ngay sau khi nhập prompt, từ đó chỉnh sửa nhanh chóng mà không phải chờ dựng lại toàn bộ. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và mở ra cách tiếp cận sáng tạo linh hoạt hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh.

10 tính năng chính của Invideo AI

1. Tạo video từ prompt văn bản (Text-to-Video)

Bạn chỉ cần nhập một đoạn văn bản (prompt), Invideo AI sẽ tự động phân tích, chọn hình ảnh/video, âm thanh, dựng cảnh và tạo giọng nói để sản xuất video hoàn chỉnh.

2. Tùy biến video theo nền tảng & đối tượng

Nhờ mô hình GPT-4.1, gpt-image-1 và TTS, bạn có thể tinh chỉnh độ dài, giọng điệu, nhịp điệu và nội dung sao cho phù hợp với mục tiêu nền tảng như TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels,…

3. AI Twins và video kiểu UGC thực tế

Trong phiên bản v4.0, bạn có thể tạo “AI Avatars” (còn gọi là AI Twins) bằng cách tải video hoặc link YouTube để Invideo xây dựng nhân vật hoạt hình giống bạn. Ngoài ra, Invideo còn hỗ trợ tạo các video vóc dáng người thật (UGC-style), như video đánh giá sản phẩm, đoạn giới thiệu tự quay (selfie-style) mà không cần thuê diễn viên thật.

4. Hàng nghìn mẫu video có thể tùy chỉnh

Invideo AI tăng cường thư viện template với hơn 5.000 mẫu chuyên nghiệp cho mọi nhu cầu: intros YouTube, TikTok ads, product demo, video giáo dục,… người dùng chỉ cần chọn và tùy chỉnh nhanh chóng.

5. Voiceover AI & nhân giọng (Voice Cloning)

Invideo hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ với hơn 200 giọng nói tự nhiên có thể điều chỉnh về tốc độ, giọng điệu và cảm xúc. Ngoài ra còn có tính năng “voice clone” để nhân bản giọng nói của bạn.

6. Chỉnh sửa video bằng lệnh văn bản

Bạn có thể thay đổi cảnh quay, chuyển cảnh, nhạc nền, phụ đề… thông qua các lệnh văn bản đơn giản mà không cần can thiệp timeline phức tạp.

7. Thư viện stock media phong phú

Truy cập hàng triệu hình ảnh, video và nhạc bản quyền từ các nguồn như iStock, Storyblocks, Shutterstock và hơn thế nữa, để sáng tạo nội dung phong phú và chuyên nghiệp.

8. Hỗ trợ đa ngôn ngữ vượt trội

Tạo và dịch video sang từ 50–55 ngôn ngữ khác nhau, phù hợp với nhu cầu toàn cầu hóa nội dung.

9. Giao diện trực quan, dễ sử dụng

Giao diện Invideo rõ ràng, thân thiện, phù hợp cả người mới và chuyên gia. Các thao tác kéo-thả, edit văn bản, chỉnh hiệu ứng đều rất trực quan, tiết kiệm thời gian làm quen.

10. Hiệu suất cao & cải tiến liên tục

Invideo AI giúp người dùng tiết kiệm thời gian đến 10× so với cách làm truyền thống — thường chỉ mất dưới 30 phút để sản xuất video mà trước đây có thể mất cả ngày.

Ngoài ra, hãng thường xuyên cập nhật roadmap sản phẩm song hành cùng các mô hình OpenAI mới để cải thiện khung làm việc, chất lượng âm thanh và hình ảnh.

Một số điểm còn hạn chế của Invideo AI

Hạn chế về sự sáng tạo và logic hình ảnh sâu sắc

Mặc dù AI rất giỏi trong việc tìm kiếm media dựa trên từ khóa và mô tả trong kịch bản, nó đôi khi vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu các ý tưởng trừu tượng, sắc thái tinh tế hoặc những yêu cầu mang tính ẩn dụ cao.

Khả năng tùy chỉnh chi tiết còn giới hạn

InVideo AI được thiết kế để tối ưu hóa tốc độ và sự đơn giản. Điều này đồng nghĩa với việc nó phải hy sinh một phần khả năng kiểm soát chi tiết mà các phần mềm dựng phim chuyên nghiệp như Adobe Premiere Pro hay DaVinci Resolve mang lại.

Người dùng sẽ khó có thể thực hiện các thao tác phức tạp như keyframe animation (tạo chuyển động tùy chỉnh), color grading (chỉnh màu chuyên sâu) theo từng vùng, hay các hiệu ứng hình ảnh (visual effects) phức tạp.

Giọng đọc AI vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn con người

Công nghệ nhân bản giọng nói và giọng đọc AI đã tiến bộ vượt bậc, trở nên rất tự nhiên. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể gặp khó khăn trong việc thể hiện các cung bậc cảm xúc phức tạp như sự mỉa mai, hài hước tinh tế, hay sự đồng cảm sâu sắc. Với những video cần sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ, giọng đọc của người thật vẫn là lựa chọn tối ưu.

Thời gian xử lý và xuất video (Render Time)

Quá trình AI phân tích kịch bản, tìm kiếm hàng triệu tệp media, tạo giọng đọc và ghép nối tất cả lại thành một video hoàn chỉnh đòi hỏi năng lực xử lý rất lớn. Do đó, với những video có độ dài lớn hoặc yêu cầu xuất ở chất lượng 4K, người dùng có thể phải chờ đợi một khoảng thời gian đáng kể để video được hoàn thành.

Phụ thuộc hoàn toàn vào thư viện media có sẵn

Chất lượng và sự đa dạng của video đầu ra bị giới hạn bởi chính thư viện stock media mà InVideo AI cung cấp. Nếu bạn cần một cảnh quay rất đặc thù, ví dụ như một địa danh cụ thể ở Việt Nam hay một hoạt động sản xuất trong một ngành công nghiệp hẹp, có khả năng AI sẽ không tìm thấy cảnh quay chính xác và sẽ thay thế bằng một lựa chọn gần đúng nhưng không hoàn hảo.

Hệ thống tín dụng (credits) phức tạp và chi phí cao

Mỗi hoạt động AI (như tạo kịch bản, chọn media, tạo voice-over) đều “đốt” credits. Điều này khiến việc kiểm soát chi phí trở nên khó khăn khi lượng thử nghiệm lớn và credits không được chuyển sang kỳ sau. Gói cơ bản thường không đủ dùng cho nhà sáng tạo nghiệp dư hoặc nhóm nhỏ.

Trong khi đó, gói miễn phí chỉ cho phép tạo khoảng 10 phút video/tuần, video có watermark, không có quyền truy cập vào thư viện premium, không hỗ trợ xuất chất lượng cao, gần như không phù hợp với mục đích chuyên nghiệp.

Chi phí sử dụng Invideo AI

Gói Free

Chi phí: $0

$0 Ưu điểm: Miễn phí để trải nghiệm. 10 phút video AI/tuần + 1 AI credit/tuần. 1 Express avatar. 4 lượt xuất video/tuần.

Hạn chế: Có watermark trên video xuất ra. Không được dùng tính năng generative video. Giới hạn dung lượng và số lần xuất.



Gói Plus

Chi phí: $28/tháng (hoặc $336/năm).

$28/tháng (hoặc $336/năm). Ưu điểm: 10 credits/tháng. 50 phút video AI + 95 iStock assets. 2 quảng cáo sản phẩm UGC. 30 giây generative video. 2 voice clones. Lưu trữ 100GB, hỗ trợ 3 người dùng. Xuất video không giới hạn, không watermark.

Hạn chế: Thời lượng generative video còn hạn chế. Chỉ phù hợp cho nhu cầu cá nhân hoặc team nhỏ.



Gói Max

Chi phí: $50/tháng (hoặc $600/năm).

$50/tháng (hoặc $600/năm). Ưu điểm: 40 credits/tháng. 200 phút video AI + 320 iStock assets. 8 quảng cáo sản phẩm UGC. 120 giây generative video. 5 voice clones. Lưu trữ 400GB, hỗ trợ 3 người dùng. Xuất video không giới hạn, không watermark.

Hạn chế: Chi phí cao hơn gói Plus. Vẫn còn giới hạn thời lượng generative video.



Gói Generative (Best Value)

Chi phí: $100/tháng (hoặc $1,200/năm).

$100/tháng (hoặc $1,200/năm). Ưu điểm: 100 credits/tháng. 200 phút video AI + 320 iStock assets. 5 quảng cáo sản phẩm UGC. 300 giây generative video. 8 voice clones. Lưu trữ 400GB, hỗ trợ 3 người dùng. Xuất video không giới hạn, không watermark.

Hạn chế: Chi phí khá cao với cá nhân. Giới hạn người dùng (3 user).



Gói Team

Chi phí: $899/tháng (hoặc $10,788/năm).

$899/tháng (hoặc $10,788/năm). Ưu điểm: 1000 credits/tháng. 2000 phút video AI + 3200 iStock assets. 50 quảng cáo sản phẩm UGC. 50 phút generative video. 40 voice clones. Lưu trữ 4TB, 1 seat (mở rộng thêm được). Xuất video không giới hạn, không watermark.

Hạn chế: Giá rất cao, chỉ phù hợp với agency, doanh nghiệp lớn. Gói mặc định chỉ có 1 seat, cần trả thêm phí nếu muốn mở rộng.



Gói Enterprise

Chi phí: Tuỳ chỉnh (liên hệ để báo giá).

Tuỳ chỉnh (liên hệ để báo giá). Ưu điểm: Tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu tổ chức. Bảo mật nâng cao, hỗ trợ chuyên biệt. Phù hợp doanh nghiệp lớn hoặc tập đoàn.

Hạn chế: Không có giá niêm yết, cần liên hệ để tư vấn. Có thể đắt đỏ so với cá nhân hoặc nhóm nhỏ.



Xem chi tiết tại: https://invideo.io/pricing/

InVideo AI có hỗ trợ API không?

Hiện tại, InVideo AI chưa công bố chính thức API công khai cho người dùng phổ thông. Các gói dịch vụ được niêm yết trên trang Pricing chủ yếu tập trung vào nền tảng web và ứng dụng trực tuyến, giúp cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng tạo video ngay trên giao diện của InVideo mà không cần code.

Tuy nhiên, theo thông tin từ InVideo, họ có cung cấp giải pháp Enterprise (tuỳ chỉnh) dành cho doanh nghiệp lớn. Trong gói này, người dùng có thể được hỗ trợ tích hợp API hoặc giải pháp tuỳ chỉnh nhằm tự động hoá quy trình sản xuất video trong hệ thống nội bộ (ví dụ: kết nối với CRM, nền tảng marketing, hoặc workflow tự động hoá).

Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Invideo AI

Cách đăng ký tài khoản

Bước 1: Mở trình duyệt và truy cập: https://ai.invideo.io/signup.

Tại giao diện tạo tài khoản, bạn có 2 cách:

Nhập địa chỉ email → Nhấn Continue .

. Hoặc chọn đăng ký nhanh bằng tài khoản Google hoặc Apple ID.

Cách đăng ký tài khoản

Bước 2: Nếu chọn đăng ký bằng email, InVideo sẽ gửi mã OTP vào hòm thư của bạn.

Hãy kiểm tra Inbox hoặc Spam → Nhập mã OTP vào ô Enter OTP → Nhấn Continue.

Cách đăng ký tài khoản

Sau khi đăng ký và đăng nhập thành công, bạn sẽ được đưa đến giao diện làm việc chính của InVideo AI.

Cách đăng ký tài khoản

Khám phá giao diện của Invideo AI

Màn hình trang chủ (Dashboard)

Đây là khu vực quản lý chung của bạn. Từ màn hình “Home“, bạn có thể:

Bắt đầu tạo video mới: Nhấp vào mục “ Create AI video ” để chuyển đến không gian sáng tạo.

” để chuyển đến không gian sáng tạo. Xem lại các dự án cũ: Phần “ History ” sẽ lưu lại những video bạn đã tạo trước đây.

Phần “ ” sẽ lưu lại những video bạn đã tạo trước đây. Truy cập các tính năng khác: Thanh điều hướng bên trái cho phép bạn truy cập vào Thư viện Media (Media Library), các Plugin hữu ích như tạo Avatar từ ảnh (AI Photo to avatar), chuyển văn bản thành clip (Text to clip), …

Màn hình trang chủ (Dashboard)

Giao diện tạo video bằng AI

Đây là “trái tim” của InVideo AI. Tại đây, bạn sẽ ra lệnh cho AI để biến ý tưởng của mình thành hiện thực.

Ô nhập lệnh (Prompt Box): Khu vực lớn ở giữa là nơi bạn nhập mô tả chi tiết về video muốn tạo. Bạn có thể viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, cung cấp chủ đề, góc nhìn và các chỉ dẫn cụ thể.

Khu vực lớn ở giữa là nơi bạn nhập mô tả chi tiết về video muốn tạo. Bạn có thể viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, cung cấp chủ đề, góc nhìn và các chỉ dẫn cụ thể. Nút tạo video: Sau khi nhập xong ý tưởng, bạn chỉ cần nhấn vào nút “Generate my video”.

Sau khi nhập xong ý tưởng, bạn chỉ cần nhấn vào nút “Generate my video”. Các quy trình làm việc gợi ý (Workflows): Bên dưới ô nhập lệnh là các lối tắt hữu ích được thiết kế sẵn cho các mục đích phổ biến như “Create short video” (Tạo video ngắn), “Make explainer video” (Làm video giải thích), hoặc “Clone myself” (Nhân bản giọng nói/hình ảnh của bạn).

Giao diện tạo video bằng AI

Kinh nghiệm sử dụng Invideo AI hiệu quả

Viết Prompt chi tiết và cụ thể

Khi sử dụng tính năng text-to-video, hãy cung cấp prompt rõ ràng, chi tiết về mục đích, đối tượng và phong cách.

Hãy áp dụng cấu trúc sau cho mọi prompt:

[Loại Video] + [Chủ Đề] + [Đối Tượng] + [Độ Dài] + [Phong Cách & Cảm Xúc] + [Chi Tiết Phụ]

Kinh nghiệm sử dụng Invideo AI hiệu quả

Tận dụng Free Plan để thử nghiệm ý tưởng

Bắt đầu với gói Free (10 phút AI generation/tuần, 4 exports) để thử nghiệm các ý tưởng nhỏ trước khi nâng cấp. Bạn hãy dùng nó để kiểm tra phong cách video (cinematic, cartoon, TikTok-style) hoặc tính năng như AI subtitle generator.

Kết hợp chỉnh sửa thủ công sau khi AI generate

Sau khi AI tạo video, bạn có thể tinh chỉnh qua lệnh văn bản như “Thay cảnh này bằng hình ảnh núi tuyết” hoặc “Đổi voiceover sang giọng nữ tiếng Việt.” Ngoài ra, hãy kiểm tra kỹ voiceover để đảm bảo phát âm đúng.

Sử dụng AI Twins và Voice Cloning một cách chiến lược

Nếu bạn làm thương hiệu cá nhân hoặc muốn video có tính nhất quán, hãy đầu tư thời gian để nhân bản giọng nói của chính mình. Video sẽ trở nên gần gũi và đáng tin cậy hơn rất nhiều.

Tận dụng thư viện Media và Templates

Khai thác 9 triệu+ media từ iStock (80-320 credits/tháng tùy plan) và 5.000+ templates để tạo video nhanh.

Chọn templates theo nền tảng (YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels) và dùng AI Image Generator cho visuals tùy chỉnh.

Tránh các sai lầm phổ biến

Không phụ thuộc hoàn toàn vào AI : AI có thể sai lệch với nội dung niche (ví dụ: thuật ngữ y khoa, tên riêng), nên luôn kiểm tra script và voiceover.

: AI có thể sai lệch với nội dung niche (ví dụ: thuật ngữ y khoa, tên riêng), nên luôn kiểm tra script và voiceover. Không bỏ qua thực hành : Dành thời gian làm quen với giao diện Magic Box và các lệnh chỉnh sửa để sử dụng thành thạo.

: Dành thời gian làm quen với giao diện Magic Box và các lệnh chỉnh sửa để sử dụng thành thạo. Kiểm tra giờ cao điểm: Tránh render video dài vào giờ cao điểm (theo giờ Mỹ) để giảm độ trễ, hoặc lên lịch xuất video vào ban đêm.

Theo dõi cập nhật mới của InVideo AI

Theo dõi blog InVideo hoặc đăng ký newsletter để nắm bắt các tính năng mới như AI Twins, Video Translator, hoặc AI YouTube Shorts Generator trong v4.0. Các tính năng này thường yêu cầu plan trả phí, nhưng Free users cũng được dùng một số tính năng cơ bản.

Kết luận

Dù vẫn còn một vài hạn chế, nhưng với tốc độ phát triển vũ bão của Trí tuệ nhân tạo, InVideo AI chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Việc của chúng ta là nắm bắt, học hỏi và khai thác sức mạnh của nó để không bị tụt lại phía sau trong guồng quay sáng tạo không ngừng nghỉ của thế giới số.

Những câu hỏi thường gặp

InVideo AI so với các đối thủ như Synthesia hay Runway ML thế nào? InVideo AI tạo video nhanh từ prompt, hỗ trợ video dài và đa phong cách, dễ dùng hơn Runway ML. Còn so với x, InVideo AI linh hoạt hơn với UGC ads và AI Twins, không chỉ giới hạn ở avatar nói chuyện.

Tính năng AI Twins trong InVideo AI là gì? AI Twins (mới trong v4.0, 2025) cho phép clone giọng nói và tạo avatar AI từ ảnh/video của bạn, dùng cho nội dung cá nhân hóa như testimonial, UGC ads, hoặc demo sản phẩm. Giới hạn 1 clone (Plus) hoặc 5 clones (Max).

InVideo AI có hỗ trợ tiếng Việt không? Có, InVideo AI hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, cho voiceover, phụ đề tự động, và Video Translator. Bạn có thể tạo video với giọng nói tiếng Việt tự nhiên hoặc dịch video sang tiếng Việt dễ dàng.

Video tạo ra từ InVideo AI có bị dính bản quyền không? Không, nếu bạn sử dụng các gói trả phí. InVideo AI cung cấp quyền truy cập vào thư viện media khổng lồ từ các nguồn uy tín như iStock. Tất cả các tài nguyên này đều có bản quyền thương mại, nghĩa là bạn có thể sử dụng video cho mục đích kinh doanh trên YouTube, mạng xã hội mà không lo bị kiện bản quyền. Nếu dùng gói miễn phí, bạn cũng không bị kiện nhưng video sẽ có watermark.