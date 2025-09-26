PixVerse AI là gì? Hướng dẫn đăng ký và sử dụng PixVerse AI [2025]

Hãy tưởng tượng bạn có thể biến những ý tưởng phức tạp nhất thành video sống động chỉ bằng vài dòng chữ, hay “thổi hồn” cho một bức ảnh tĩnh thành một đoạn phim đầy cảm xúc. Đây không còn là viễn cảnh của tương lai, mà chính là hiện thực được kiến tạo bởi AI. Trong cuộc cách mạng đó, PixVerse AI đang nổi lên như một thế lực mới, dần định hình lại sân chơi sáng tạo video. Vậy cụ thể PixVerse AI là gì? Cùng Tino khám phá qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về PixVerse AI

PixVerse AI là gì?

Pixverse AI là một nền tảng AI chuyên về tạo và chuyển đổi hình ảnh, văn bản thành video ngắn. Công cụ này cho phép người dùng nhập một bức ảnh hoặc lời nhắc (prompt), sau đó AI sẽ xử lý và tạo ra video động mượt mà, có thể sử dụng trong sáng tạo nội dung, marketing, giải trí hoặc mạng xã hội.

Pixverse AI được phát triển bởi AIsphere, một công ty công nghệ tập trung vào các ứng dụng AI sáng tạo. Nền tảng bắt đầu được giới thiệu rộng rãi vào năm 2023 và đến 2025 đã nhanh chóng trở thành một trong những công cụ AI video nổi bật nhất nhờ khả năng tạo chuyển động chân thực, hỗ trợ nhiều hiệu ứng độc đáo như AI Hug, AI Kiss, Restyle, Fusion…

Điểm đặc biệt của Pixverse AI nằm ở mô hình AI thế hệ mới (Pixverse V4.5 và V5), cho phép tạo video có độ chi tiết cao, giữ nguyên phong cách của hình ảnh gốc và hỗ trợ độ phân giải lên đến 1080p. Nhờ vậy, Pixverse AI đang được so sánh với những “ông lớn” trong mảng video AI như Runway, Veo 3 hay Kling AI.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của Pixverse AI?

Nếu các đối thủ như RunwayML hay Pika Labs được ví như những bộ phần mềm dành cho người cần sự kiểm soát sâu và tinh chỉnh phức tạp, thì PixVerse AI định vị mình là “Canva của lĩnh vực video AI”.

Sự khác biệt này được thể hiện rõ qua ba khía cạnh chính sau:

1. Triết lý “dân chủ hóa” và tối ưu cho tốc độ

Điểm khác biệt lớn nhất và dễ thấy nhất của PixVerse là triết lý đơn giản hóa và tốc độ. Thay vì trang bị vô số công cụ và thông số kỹ thuật có thể gây choáng ngợp cho người mới, PixVerse tập trung vào việc mang lại kết quả tốt một cách nhanh nhất có thể từ những câu lệnh đơn giản.

Đối thủ: Tập trung vào việc cung cấp bộ công cụ toàn diện, cho phép người dùng kiểm soát chi tiết từng yếu tố như chuyển động camera, hiệu ứng lớp (layer) và các thông số kỹ thuật phức tạp.

PixVerse AI: Ưu tiên trải nghiệm người dùng "cắm-và-chạy". Giao diện trực quan, quy trình tinh gọn giúp một người chưa có kinh nghiệm cũng có thể tạo ra video ấn tượng chỉ trong vài phút. Mục tiêu của họ không phải là thay thế hoàn toàn các công cụ làm phim chuyên nghiệp, mà là cung cấp một giải pháp hiệu quả cho 80% nhu cầu sáng tạo nội dung nhanh trên mạng xã hội.

2. Công nghệ lõi giải quyết các vấn đề cố hữu

Thay vì chạy đua về mọi mặt, AIsphere (công ty mẹ của PixVerse) tập trung nguồn lực R&D để giải quyết những bài toán khó và thực tế nhất trong việc tạo video AI.

Công nghệ “Character2Video”: Một trong những thách thức lớn nhất của AI video là duy trì tính nhất quán của nhân vật qua nhiều cảnh quay khác nhau. Mô hình Character2Video của PixVerse được phát triển chuyên biệt để giải quyết vấn đề này, cho phép người dùng tạo ra các video có cốt truyện liền mạch với nhân vật không bị biến đổi ngẫu nhiên.

Mô hình tối ưu cho chuyển động: Các phiên bản mới nhất của PixVerse cho thấy sự cải thiện vượt bậc trong việc tạo ra các chuyển động mượt mà và ít bị biến dạng hơn, đặc biệt là với các hành động phổ biến.

3. Hệ sinh thái và mô hình kinh doanh hướng đến nhà sáng tạo

Cách PixVerse xây dựng cộng đồng và mô hình kinh doanh cũng phản ánh sự khác biệt của họ.

Cộng đồng và xu hướng: PixVerse tích hợp sâu với Discord và liên tục cập nhật các phong cách, hiệu ứng “viral” theo xu hướng của TikTok và Instagram. Điều này cho thấy họ không chỉ là một công ty công nghệ, mà còn rất am hiểu văn hóa của các nhà sáng tạo nội dung (creators).

Mô hình API cho doanh nghiệp: PixVerse cũng xây dựng một hệ thống API mạnh mẽ, cho phép các doanh nghiệp và nhà phát triển tích hợp khả năng tạo video hàng loạt vào ứng dụng của họ.

Các tính năng nổi bật của PixVerse AI

Tạo video từ Văn bản (Text-to-Video)

Người dùng chỉ cần nhập một câu lệnh (prompt) mô tả chi tiết về cảnh quay, hành động, nhân vật và phong cách mong muốn. Model AI V5 mới nhất có khả năng:

Hiểu ngữ cảnh phức tạp: Diễn giải các câu lệnh dài, có nhiều chi tiết về cảm xúc và chuyển động một cách chính xác.

Chất lượng điện ảnh: Tạo ra video có ánh sáng, góc quay và màu sắc tiệm cận chất lượng điện ảnh, không còn cảm giác "giả" của AI thế hệ cũ.

Tốc độ vượt trội: Rút ngắn đáng kể thời gian render, cho phép người dùng thử nghiệm và lặp lại các ý tưởng nhanh chóng.

Tạo ra video có ánh sáng, góc quay và màu sắc tiệm cận chất lượng điện ảnh, không còn cảm giác “giả” của AI thế hệ cũ. Tốc độ vượt trội: Rút ngắn đáng kể thời gian render, cho phép người dùng thử nghiệm và lặp lại các ý tưởng nhanh chóng.

Tạo video từ hình ảnh (Image-to-Video)

Tính năng này cho phép người dùng tải lên một bức ảnh tĩnh và biến nó thành một video ngắn đầy sức sống. Các điểm nổi bật bao gồm:

Chuyển động tự nhiên: AI phân tích chiều sâu và các đối tượng trong ảnh để tạo ra các chuyển động mượt mà và hợp lý (ví dụ: mây bay, tóc lay động, nước gợn sóng).

Kiểm soát chuyển động: Người dùng có thể ra lệnh thêm cho AI để kiểm soát hướng chuyển động của "camera" như lia trái/phải (pan), phóng to/thu nhỏ (zoom).

Duy trì sự nhất quán của nhân vật (Character to Video)

Đây là một trong những tính năng đột phá và làm nên sự khác biệt của PixVerse. Nó giải quyết bài toán khó nhất của video AI là giữ cho một nhân vật không bị biến dạng qua các cảnh quay khác nhau.

Bạn tải lên hình ảnh của một nhân vật, AI sẽ ghi nhớ các đặc điểm nhận dạng.

Sau đó, bạn có thể đặt nhân vật này vào các bối cảnh và hành động khác nhau thông qua câu lệnh, và AI sẽ cố gắng giữ nguyên khuôn mặt và vóc dáng của họ.

Mở rộng video (Video Extension)

Thay vì chỉ tạo ra các clip 4-5 giây rời rạc, tính năng này cho phép người dùng kéo dài một video đã tạo. AI sẽ phân tích các khung hình cuối cùng và tự động tạo ra diễn biến tiếp theo một cách liền mạch, giúp việc xây dựng các câu chuyện dài hơn trở nên dễ dàng.

Nâng cấp chất lượng lên 4K (4K Upscaling)

Đối với những người dùng có yêu cầu cao về chất lượng, PixVerse cung cấp tính năng nâng cấp độ phân giải của video đã tạo lên chuẩn 4K. Điều này giúp các chi tiết trở nên sắc nét vượt trội, phù hợp để sử dụng trong các dự án chuyên nghiệp hoặc trình chiếu trên màn hình lớn.

Thư viện phong cách và hiệu ứng “bắt trend”

PixVerse rất mạnh trong việc cung cấp một thư viện phong cách đa dạng và luôn cập nhật các hiệu ứng đang thịnh hành trên mạng xã hội:

Phong cách đa dạng: Từ Anime, Hoạt hình 3D, Cyberpunk, Claymation (đất sét), đến phong cách Chân thực (Realistic).

Hiệu ứng "Viral": Tích hợp sẵn các hiệu ứng một cú nhấp chuột đang là xu hướng trên TikTok, Instagram như "Venom Transformation", "AI Dance", "Old Photo Revival"… giúp người dùng dễ dàng tạo ra nội dung bắt trend.

Một số điểm còn hạn chế của PixVerse AI

Giới hạn về thời lượng video

Đây là hạn chế lớn nhất và thường được người dùng nhắc đến nhất. Mỗi lần tạo, PixVerse chỉ cho ra các video rất ngắn, thường chỉ từ 4 đến 8 giây. Mặc dù đã có tính năng “Video Extension” (mở rộng video), việc này vẫn đòi hỏi nhiều thao tác thủ công để tạo ra một video có độ dài đáng kể.

Khả năng kiểm soát chi tiết còn hạn chế

So với các đối thủ chuyên sâu hơn như RunwayML, khả năng kiểm soát của người dùng đối với quá trình tạo video trong PixVerse còn khá cơ bản.

Chuyển động camera: Bạn có thể ra lệnh các chuyển động đơn giản như “lia máy qua trái” (pan left) hay “phóng to” (zoom in), nhưng không thể tinh chỉnh các thông số phức tạp như tiêu cự, khẩu độ, hay đường đi chính xác của camera.

Thiếu "Negative Prompt" ở một số phiên bản: Một số phiên bản cập nhật đã lược bỏ hoặc ẩn đi ô "Negative Prompt" (câu lệnh phủ định), khiến việc loại bỏ các yếu tố không mong muốn ra khỏi video trở nên khó khăn hơn.

Có thể phát sinh lỗi hình ảnh và chuyển động thiếu tự nhiên

Mặc dù công nghệ đã cải tiến rất nhiều, video do AI tạo ra vẫn chưa hoàn hảo 100%. Người dùng có thể gặp phải các vấn đề sau:

Biến dạng hình ảnh: Đặc biệt là ở các chi tiết phức tạp như bàn tay, khuôn mặt khi chuyển động nhanh, hoặc các vật thể chồng chéo lên nhau.

Hiệu ứng "quay chậm" không mong muốn: Đôi khi video có cảm giác bị trôi, chuyển động chậm hơn so với tốc độ thực tế, làm ảnh hưởng đến nhịp điệu của cảnh quay.

Chất lượng giảm dần: Một số người dùng báo cáo rằng chất lượng hình ảnh và độ ổn định của video có xu hướng giảm sau khoảng 3 giây đầu tiên.

Đôi khi video có cảm giác bị trôi, chuyển động chậm hơn so với tốc độ thực tế, làm ảnh hưởng đến nhịp điệu của cảnh quay. Chất lượng giảm dần: Một số người dùng báo cáo rằng chất lượng hình ảnh và độ ổn định của video có xu hướng giảm sau khoảng 3 giây đầu tiên.

Tính logic và tương tác vật lý đôi khi bất hợp lý

AI vẫn đang trong quá trình học cách thế giới vật chất vận hành. Do đó, không hiếm gặp các video có những chi tiết phi logic. Điều này đòi hỏi người dùng phải tinh chỉnh câu lệnh nhiều lần để có kết quả hợp lý nhất.

Phụ thuộc vào chất lượng đầu vào

Đối với tính năng Image-to-Video (tạo video từ ảnh), chất lượng của video đầu ra phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của hình ảnh gốc. Nếu ảnh đầu vào bị mờ, nhiễu hoặc có bố cục phức tạp, video được tạo ra cũng sẽ kém sắc nét và dễ gặp lỗi hơn.

Phụ thuộc vào hệ thống credits

Mô hình sử dụng dựa trên credits (60 credits/ngày cho gói miễn phí, 180-600 credits/video tùy model và độ phân giải) gây bất tiện cho người dùng thường xuyên.

Gói miễn phí (Basic) giới hạn ở 360p, có watermark, và nhanh chóng hết credits với các tác vụ nặng như V5 rendering, buộc người dùng phải nâng cấp lên Standard ($10/tháng) hoặc cao hơn.

Thiếu tính năng Voiceover và tích hợp âm thanh

PixVerse chưa cung cấp công cụ voiceover hoặc music library tích hợp, buộc người dùng phải dùng phần mềm bên ngoài (như Eleven Labs hoặc CapCut) để thêm âm thanh.

Mặc dù hỗ trợ lip-sync, khả năng đồng bộ giọng nói với nhân vật của PixVerse vẫn chưa đạt độ chính xác cao trong các ngôn ngữ không phổ biến (ví dụ: tiếng Việt).

Chi phí sử dụng PixVerse AI

Dưới đây là chi tiết về các gói cước sử dụng dành cho người dùng cá nhân trên nền tảng PixVerse AI, dựa trên thông tin chính thức từ trang tài liệu của họ:

1. Gói miễn phí (Free Plan)

Đây là gói mặc định cho tất cả người dùng mới, lý tưởng để trải nghiệm và làm quen với các tính năng của PixVerse.

Chi phí: $0 / tháng

$0 / tháng Quyền lợi: Tín dụng ban đầu: 90 Tín dụng hàng ngày: 60 (được làm mới mỗi ngày) Trải nghiệm 2 lượt dùng thử tính năng mới mỗi ngày Tạo nhanh hơn Truy cập vào hầu hết các tính năng cơ bản.

Hạn chế: Video xuất ra sẽ có watermark (logo của PixVerse). Chất lượng video ở mức tiêu chuẩn. Tốc độ xử lý thông thường.



2. Gói tiêu chuẩn (Standard Plan)

Gói này phù hợp cho những nhà sáng tạo nội dung và người dùng thường xuyên cần video chất lượng cao hơn và không có logo.

Chi phí: $10 / tháng

Quyền lợi: Cung cấp 1,200 Credits mỗi tháng. Loại bỏ watermark khỏi tất cả video. Tạo video với chất lượng HD 1080p . Tốc độ xử lý nhanh hơn gói Miễn phí.



3. Gói chuyên nghiệp (Pro Plan)

Đây là gói cao cấp nhất, dành cho các chuyên gia, agency hoặc những người dùng có nhu cầu sản xuất video số lượng lớn và yêu cầu chất lượng cao nhất.

Chi phí: $30 / tháng

Quyền lợi: Cung cấp 6,000 Credits mỗi tháng. Tất cả quyền lợi của gói Standard. Khả năng tạo video với chất lượng 4K . Ưu tiên xử lý: Video của bạn sẽ được đưa vào hàng đợi ưu tiên, giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi. Truy cập sớm vào các tính năng thử nghiệm mới nhất.



4. Gói cao cấp

Chi phí: $60 / tháng

Quyền lợi: 15,000 Tín dụng/tháng (thêm vào Tín dụng Ban đầu & Hàng ngày) Không có watermark Truy cập Template không giới hạn Truy cập độ phân giải HD (lên đến 1080P ) Mua gói Tín dụng được tăng thêm 50% mỗi lần mua 8 tạo đồng thời (cùng lúc) Tạo nhanh hơn Tạo hàng loạt Chế độ Ngoài Giờ Cao Điểm: Tiết kiệm 50% tín dụng



5. Gói doanh nghiệp

Dành cho các doanh nghiệp, đội nhóm cần tích hợp sâu hơn thông qua API và yêu cầu khối lượng sử dụng lớn.

Chi phí: Bắt đầu từ $100

Quyền lợi: Truy cập API đầy đủ và tài liệu Giảm giá dựa trên khối lượng sử dụng Cấu hình theo luồng tùy chỉnh Giới hạn đồng thời cao hơn Phân tích & giám sát sử dụng



6. Gói tín dụng (Mua lẻ)

Đây là tùy chọn mua thêm Tín dụng một lần, phù hợp khi bạn cần dùng thêm mà không muốn nâng cấp gói thuê bao tháng.

500 Tín dụng: $5

Tín dụng: 2,000 Tín dụng: $20

Tín dụng: 5,000 Tín dụng: $50

Tín dụng: 10,000 Tín dụng: $100

PixVerse AI hỗ trợ API như thế nào?

PixVerse AI cung cấp một hệ thống API rất mạnh mẽ và đầy đủ, cho phép các nhà phát triển và doanh nghiệp tích hợp sâu công nghệ tạo video của họ vào các ứng dụng, trang web hoặc quy trình làm việc tự động.

Chi phí sử dụng các gói API của PixVerse AI (dành cho nhà phát triển và doanh nghiệp tích hợp) như sau:

Gói Essential: $100 / tháng Bao gồm 15,000 credits . Phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc các dự án có nhu cầu sử dụng vừa phải.

Gói Scale: $1,500 / tháng Bao gồm 239,230 credits . Dành cho các hệ thống lớn hơn, cần xử lý nhiều yêu cầu đồng thời và khối lượng công việc cao.

Gói Business: $6,000 / tháng Bao gồm 1,069,500 credits . Thiết kế cho việc triển khai ở quy mô lớn, đi kèm hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu từ PixVerse.



Ngoài ra, PixVerse cũng cung cấp một Gói Miễn phí (Free Plan) cho API, cho phép các nhà phát triển thử nghiệm với một số lượng credit và tính năng hạn chế trước khi quyết định nâng cấp.

Xem chi tiết tại đây.

Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng PixVerse AI

Cách đăng ký tài khoản

Bước 1: Truy cập vào đường link: https://app.pixverse.ai/login.

Tại đây, bạn có nhiều lựa chọn để tạo tài khoản:

Nhấn vào nút “Sign in with Google” để đăng ký bằng tài khoản Google của bạn. Đây là phương thức được khuyến khích.

Bạn cũng có thể chọn "Đăng nhập bằng Apple" hoặc "Đăng nhập bằng Discord".

Nếu bạn muốn đăng ký bằng email riêng, hãy nhấn vào chữ "Đăng ký" bên cạnh "Chưa có tài khoản?".

Nếu bạn muốn đăng ký bằng email riêng, hãy nhấn vào chữ “Đăng ký” bên cạnh “Chưa có tài khoản?“.

Bước 2: Hoàn tất thông tin (nếu đăng ký bằng email)

Nếu bạn chọn đăng ký bằng email, một biểu mẫu sẽ hiện ra.

Hãy điền đầy đủ các thông tin gồm: Tên người dùng, Email, Mật khẩu và Xác nhận lại mật khẩu.

Sau khi hoàn tất, nhấn “Tiếp tục” để tạo tài khoản.

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được đưa đến trang chủ:

Khám phá giao diện PixVerse AI

Giao diện chính bao gồm các khu vực quan trọng:

Thanh menu bên trái: Đây là nơi chứa các công cụ chính như “Trang chủ” , “Tạo video” , “Tác nhân” (tính năng mới để tạo nhân vật nhất quán), “Mẫu” và các chế độ sáng tạo khác.

Thông tin tài khoản (góc trên bên phải): Tại đây bạn có thể thấy số Credits (điểm tín dụng) còn lại của mình. Mỗi tài khoản mới thường được cấp một lượng credits miễn phí hàng ngày.

Khu vực sáng tạo nhanh (ở dưới): Một ô nhập liệu luôn có sẵn để bạn có thể mô tả nhanh ý tưởng và tạo video ngay từ trang chủ.

Tại đây bạn có thể thấy số (điểm tín dụng) còn lại của mình. Mỗi tài khoản mới thường được cấp một lượng credits miễn phí hàng ngày. Khu vực sáng tạo nhanh (ở dưới): Một ô nhập liệu luôn có sẵn để bạn có thể mô tả nhanh ý tưởng và tạo video ngay từ trang chủ.

Bắt đầu tạo video đầu tiên

Từ thanh menu bên trái, nhấn vào mục “Tạo video” để vào không gian làm việc chuyên dụng.

Giao diện tạo video sẽ hiện ra, bao gồm hai phần chính:

Bảng điều khiển bên trái (Tham số): Mô hình: Chọn phiên bản AI (ví dụ: V5 là mới nhất). Thời lượng: Chọn độ dài cho video (ví dụ: 5s hoặc 8s). Độ phân giải: Chọn chất lượng video (360p, 540p, 720p, 1080p). Tỷ lệ: Chọn tỷ lệ khung hình phù hợp với nền tảng bạn muốn đăng (16:9 cho YouTube, 9:16 cho TikTok/Reels…). Phong cách: Chọn phong cách nghệ thuật cho video (Anime, 3D, Chân thực…).



Khu vực nhập liệu (ở giữa):

Tại ô “Mô tả nội dung bạn muốn tạo”, hãy gõ vào ý tưởng của bạn bằng văn bản. Càng chi tiết, video tạo ra càng chính xác.

Sau khi đã thiết lập xong các thông số và nhập mô tả, hãy nhìn vào nút “Tạo” ở góc dưới bên phải. Nút này sẽ hiển thị số Credits bị trừ cho mỗi lần tạo (ví dụ: 20 Credits).

Chờ trong giây lát để AI xử lý và tạo ra video cho bạn. Video hoàn thành sẽ xuất hiện ở khu vực trung tâm màn hình.

Kinh nghiệm sử dụng PixVerse AI hiệu quả

Tư duy như một Đạo diễn (Prompt Engineering): Cấu trúc Prompt: Luôn bắt đầu với chủ thể, theo sau là hành động, bối cảnh, và cuối cùng là phong cách nghệ thuật và thông số kỹ thuật. (Ví dụ: A majestic lion walking slowly across the golden savanna at sunset, cinematic, hyperrealistic, 4K, wide-angle shot). Sử dụng "Negative Prompt": Dùng ô "Negative Prompt" để loại bỏ những yếu tố không mong muốn (Ví dụ: blurry, deformed, ugly, watermark). Tận dụng Seed: Nếu bạn thích một kết quả nào đó và muốn tạo ra các biến thể tương tự, hãy sử dụng lại số "Seed" của video đó.

Kiểm soát chuyển động: Thay vì chỉ mô tả cảnh, hãy mô tả cả chuyển động của camera. Sử dụng các từ khóa như slow pan left, dolly zoom in, crane shot up để video có tính điện ảnh hơn.

Kết hợp với công cụ khác: Đừng chỉ dựa vào PixVerse. Hãy xuất các video ngắn và sử dụng các phần mềm chỉnh sửa như CapCut, Adobe Premiere Pro để ghép nối, thêm nhạc nền, hiệu ứng âm thanh và chuyển cảnh để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

Lặp lại và cải tiến: Lần tạo đầu tiên hiếm khi hoàn hảo. Hãy coi đó là bản nháp. Tinh chỉnh lại câu lệnh, thay đổi một vài từ khóa và tạo lại cho đến khi đạt được kết quả ưng ý.

Đừng chỉ dựa vào PixVerse. Hãy xuất các video ngắn và sử dụng các phần mềm chỉnh sửa như CapCut, Adobe Premiere Pro để ghép nối, thêm nhạc nền, hiệu ứng âm thanh và chuyển cảnh để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Lặp lại và cải tiến: Lần tạo đầu tiên hiếm khi hoàn hảo. Hãy coi đó là bản nháp. Tinh chỉnh lại câu lệnh, thay đổi một vài từ khóa và tạo lại cho đến khi đạt được kết quả ưng ý.

Kết luận

Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất định, nhưng với lộ trình phát triển rõ ràng và một cộng đồng người dùng ngày càng lớn mạnh, PixVerse AI không chỉ là một công cụ thú vị của hiện tại mà còn là một cái tên đáng gờm, hứa hẹn sẽ tiếp tục định hình tương lai của ngành công nghiệp sáng tạo nội dung trong thời gian tới.

Những câu hỏi thường gặp

PixVerse khác gì so với các công cụ như Runway hay Pika? PixVerse tập trung vào sự đơn giản, tốc độ và tính dễ sử dụng, được ví như “Canva của lĩnh vực video AI”. Trong khi đó, các công cụ như Runway thường cung cấp nhiều tùy chỉnh chuyên sâu và kiểm soát kỹ thuật hơn, nhưng cũng đòi hỏi người dùng phải có nhiều kiến thức hơn để sử dụng.

Tôi có cần cài đặt phần mềm nào để sử dụng PixVerse không? Không. PixVerse là một nền tảng hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt web. Bạn chỉ cần một kết nối Internet và truy cập vào trang chủ của PixVerse để bắt đầu sử dụng mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào

Làm thế nào để viết câu lệnh (prompt) hiệu quả để có video đẹp nhất? Một câu lệnh tốt nên có cấu trúc: [Chủ thể] + [Hành động] + [Bối cảnh/Môi trường] + [Phong cách nghệ thuật & Chi tiết kỹ thuật]. Ví dụ: “Một phi hành gia đang nhảy múa trên mặt trăng, phía sau là trái đất, phong cách điện ảnh, siêu thực, 4K”.