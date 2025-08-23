Runway AI là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Runway AI [2025]

Trong kỷ nguyên mà AI đang làm thay đổi cách chúng ta sáng tạo nội dung, Runway AI nổi lên như một nền tảng tiên phong, giúp biến ý tưởng thành hình ảnh và video một cách tự động hóa, trực quan và sáng tạo. Ra mắt vào năm 2018, công cụ này đã trở thành cầu nối giữa nghệ thuật và công nghệ AI, giúp quy trình sản xuất phim, video và hình ảnh trở nên dễ dàng hơn. Cùng Tino tìm hiểu Runway AI là gì cũng như cách đăng ký và sử dụng qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Runway

Runway là gì?

Runway AI (hay RunwayML) là một nền tảng trí tuệ nhân tạo tiên phong trong lĩnh vực tạo sinh hình ảnh và video, ra mắt vào năm 2018 bởi bộ ba sáng lập Cristóbal Valenzuela, Anastasis Germanidis và Alejandro Matamala. Công ty có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, với mục tiêu đưa sức mạnh AI đến gần hơn với cộng đồng sáng tạo, từ nhà làm phim, nhà thiết kế, nghệ sĩ kỹ thuật số cho đến các doanh nghiệp.

Điểm nổi bật của Runway AI là khả năng biến ý tưởng thành video, hình ảnh, giọng nói và hiệu ứng chỉ trong vài thao tác đơn giản, nhờ hệ thống mô hình AI tiên tiến như Gen-1, Gen-2, Gen-3 Alpha và Gen-4. Không chỉ dừng ở một công cụ chỉnh sửa, Runway còn đóng vai trò như một studio AI toàn diện, giúp sáng tạo nội dung đa phương tiện trở nên dễ dàng, nhanh chóng và trực quan hơn bao giờ hết.

Điều gì làm nên sự khác biệt của Runway so với các đối thủ cạnh tranh?

Điểm làm nên sự khác biệt của Runway AI so với nhiều đối thủ cạnh tranh như Sora, Kling AI nằm ở nền tảng công nghệ cốt lõi và tư duy phát triển sản phẩm. Thay vì chỉ tập trung vào việc tạo ra hình ảnh hay video đơn lẻ, Runway ưu tiên nghiên cứu và phát triển các mô hình đa phương thức (multimodal models), cho phép kết hợp văn bản, hình ảnh và video tham chiếu để tạo ra nội dung có tính nhất quán cao giữa các cảnh quay, nhân vật và bối cảnh.

Bên cạnh đó, Runway là một trong những công ty tiên phong đưa AI video generation ra thị trường sớm (từ Gen-1 năm 2023), tạo tiền đề cho sự bùng nổ của lĩnh vực này. Mỗi thế hệ mô hình (Gen-2, Gen-3 Alpha và nay là Gen-4) đều thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về tốc độ xử lý, độ trung thực và khả năng duy trì tính liền mạch trong video – điều mà nhiều đối thủ vẫn còn hạn chế.

Ngoài ra, việc Runway liên tục hợp tác với các studio điện ảnh lớn, nhà sản xuất game và nền tảng sáng tạo chuyên nghiệp cũng cho thấy công nghệ của họ đã được tối ưu để phục vụ nhu cầu sản xuất ở quy mô công nghiệp, chứ không chỉ dừng ở mức thử nghiệm hay công cụ giải trí đơn thuần.

Chính sự kết hợp giữa tính tiên phong, công nghệ đa phương thức và độ nhất quán trong nội dung đã giúp Runway xây dựng vị thế khác biệt trên bản đồ AI sáng tạo toàn cầu.

Các mô hình AI tạo sinh của Runway

Các mô hình AI tạo sinh của Runway, đặc biệt là dòng Gen-X, là yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt này. Cụ thể:

Gen-1: Là mô hình tiên phong trong việc chuyển đổi video thành video bằng AI, cho phép người dùng áp dụng các phong cách hoặc hiệu ứng khác nhau lên video gốc một cách dễ dàng.

Là mô hình tiên phong trong việc chuyển đổi video thành video bằng AI, cho phép người dùng áp dụng các phong cách hoặc hiệu ứng khác nhau lên video gốc một cách dễ dàng. Gen-3 Alpha: Mô hình này đã nâng cao đáng kể chất lượng và độ chân thực của video được tạo ra, đặc biệt trong việc tạo video từ văn bản.

Mô hình này đã nâng cao đáng kể chất lượng và độ chân thực của video được tạo ra, đặc biệt trong việc tạo video từ văn bản. Gen-4 (ra mắt tháng 4/2025): Đây là bước tiến vượt bậc của Runway AI, được công bố là có khả năng tạo video với độ chân thực và tính nhất quán cao hơn bao giờ hết. Gen-4 tập trung vào việc duy trì sự nhất quán của nhân vật, địa điểm và đối tượng trong suốt video, một thách thức lớn đối với các mô hình AI tạo video trước đây. Khả năng này đặt Runway AI vào vị thế cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn như Sora của OpenAI, vốn cũng đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, Runway AI còn tích hợp các công cụ chỉnh sửa video mạnh mẽ khác như xóa phông nền, loại bỏ đối tượng không mong muốn, thêm hiệu ứng hình ảnh, và điều chỉnh tốc độ (slow motion). Sự kết hợp giữa khả năng tạo sinh đột phá và các công cụ chỉnh sửa chuyên nghiệp đã tạo nên một nền tảng toàn diện, giúp người dùng tối ưu hóa quy trình làm việc và hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Khám phá các tính năng nổi bật của Runway AI

Nhóm tính năng tạo sinh Video (Video Generation)

Đây là nhóm tính năng cốt lõi và nổi bật nhất, giúp Runway được mệnh danh là “phù thủy” video AI.

Text-to-Video (Chuyển văn bản thành video): Bạn chỉ cần nhập một câu lệnh (prompt) mô tả chi tiết về cảnh quay, nhân vật, hành động và phong cách bạn mong muốn, mô hình AI sẽ phân tích và tạo ra một thước phim ngắn tương ứng.

Bạn chỉ cần nhập một câu lệnh (prompt) mô tả chi tiết về cảnh quay, nhân vật, hành động và phong cách bạn mong muốn, mô hình AI sẽ phân tích và tạo ra một thước phim ngắn tương ứng. Image-to-Video (Chuyển ảnh tĩnh thành video): Bạn có thể tải lên một bức ảnh và AI sẽ thêm vào đó những chuyển động tinh tế (mây bay, tóc lay động, nước gợn sóng) hoặc tạo ra những chuyển động phức tạp hơn, biến bức ảnh thành một đoạn video sống động.

Bạn có thể tải lên một bức ảnh và AI sẽ thêm vào đó những chuyển động tinh tế (mây bay, tóc lay động, nước gợn sóng) hoặc tạo ra những chuyển động phức tạp hơn, biến bức ảnh thành một đoạn video sống động. Video-to-Video (Biến đổi video có sẵn): Tính năng này cho phép bạn thay đổi hoàn toàn phong cách của một video gốc. Chỉ cần tải video lên và nhập một câu lệnh hoặc tải một hình ảnh tham chiếu, AI sẽ “vẽ” lại video của bạn theo phong cách mới (ví dụ: biến video cảnh thành phố thật thành phim hoạt hình Ghibli).

Đây là bộ công cụ giúp Runway khác biệt hóa so với các đối thủ, cho phép người dùng tinh chỉnh video một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Xóa vật thể trong video: Một công cụ cực kỳ mạnh mẽ. Bạn chỉ cần tô vào vật thể, người, hoặc bất kỳ chi tiết nào không mong muốn trong video, AI sẽ tự động xóa nó đi và tái tạo lại phần nền phía sau một cách liền mạch, tự nhiên.

Một công cụ cực kỳ mạnh mẽ. Bạn chỉ cần tô vào vật thể, người, hoặc bất kỳ chi tiết nào không mong muốn trong video, AI sẽ tự động xóa nó đi và tái tạo lại phần nền phía sau một cách liền mạch, tự nhiên. Cọ vẽ chuyển động): Tính năng độc đáo cho phép bạn “vẽ” chuyển động lên một vùng cụ thể của ảnh tĩnh. Thay vì để AI tự quyết định, bạn có thể dùng cọ để chọn vùng (ví dụ: một dòng sông) và điều khiển hướng, tốc độ chuyển động của nó, mang lại quyền kiểm soát sáng tạo tối đa.

Tính năng độc đáo cho phép bạn “vẽ” chuyển động lên một vùng cụ thể của ảnh tĩnh. Thay vì để AI tự quyết định, bạn có thể dùng cọ để chọn vùng (ví dụ: một dòng sông) và điều khiển hướng, tốc độ chuyển động của nó, mang lại quyền kiểm soát sáng tạo tối đa. Làm chậm siêu mượt: Biến những video có tốc độ khung hình bình thường thành các cảnh quay chậm đầy nghệ thuật. AI sẽ tự động tạo ra các khung hình xen kẽ để đảm bảo chuyển động vẫn mượt mà, không bị giật, lag.

Biến những video có tốc độ khung hình bình thường thành các cảnh quay chậm đầy nghệ thuật. AI sẽ tự động tạo ra các khung hình xen kẽ để đảm bảo chuyển động vẫn mượt mà, không bị giật, lag. Xóa phông nền video: Tách chủ thể ra khỏi phông nền video chỉ bằng một cú nhấp chuột mà không cần đến phông xanh vật lý. Công cụ này hoạt động cực kỳ hiệu quả và chính xác.

Tách chủ thể ra khỏi phông nền video chỉ bằng một cú nhấp chuột mà không cần đến phông xanh vật lý. Công cụ này hoạt động cực kỳ hiệu quả và chính xác. Nội suy khung hình: Giúp làm mượt các video bị giật hoặc tăng tốc độ khung hình (FPS), tạo ra chuyển động trôi chảy và chuyên nghiệp hơn.

Nhóm tính năng hình ảnh

Ngoài video, Runway còn cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho hình ảnh và các định dạng media khác.

Text-to-Image (Tạo ảnh từ văn bản): Tương tự như Midjourney hay DALL-E, tính năng này cho phép bạn tạo ra những hình ảnh độc đáo và chất lượng cao từ mô tả văn bản.

Tương tự như Midjourney hay DALL-E, tính năng này cho phép bạn tạo ra những hình ảnh độc đáo và chất lượng cao từ mô tả văn bản. Mở rộng ảnh: Mở rộng khung hình của một bức ảnh có sẵn. AI sẽ tự “vẽ” thêm các chi tiết xung quanh một cách hợp lý, giữ nguyên phong cách của ảnh gốc.

Mở rộng khung hình của một bức ảnh có sẵn. AI sẽ tự “vẽ” thêm các chi tiết xung quanh một cách hợp lý, giữ nguyên phong cách của ảnh gốc. Tự huấn luyện AI: Một tính năng nâng cao cho phép bạn “dạy” cho AI phong cách của riêng mình. Bằng cách tải lên một bộ ảnh hoặc video theo chủ đề nhất định, bạn có thể tạo ra một mô hình AI tùy chỉnh để tạo ra các tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân.

Một tính năng nâng cao cho phép bạn “dạy” cho AI phong cách của riêng mình. Bằng cách tải lên một bộ ảnh hoặc video theo chủ đề nhất định, bạn có thể tạo ra một mô hình AI tùy chỉnh để tạo ra các tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. Tạo âm thanh: Runway cũng cung cấp các công cụ để dọn dẹp âm thanh (loại bỏ tạp âm), tạo phụ đề tự động và thậm chí tạo nhạc nền đơn giản từ văn bản.

Một số điểm còn hạn chế của Runway AI

Thời lượng video ngắn: Mỗi lần tạo, video thường bị giới hạn ở độ dài ngắn. Việc tạo ra các video dài hơn đòi hỏi phải ghép nối nhiều đoạn clip ngắn, điều này có thể dẫn đến sự thiếu nhất quán.

Mỗi lần tạo, video thường bị giới hạn ở độ dài ngắn. Việc tạo ra các video dài hơn đòi hỏi phải ghép nối nhiều đoạn clip ngắn, điều này có thể dẫn đến sự thiếu nhất quán. Tính nhất quán chưa hoàn hảo: Mặc dù các mô hình mới nhất như Gen-4 đã cải thiện đáng kể, vấn đề về tính nhất quán của nhân vật và bối cảnh qua các cảnh quay vẫn là một thách thức.

Mặc dù các mô hình mới nhất như Gen-4 đã cải thiện đáng kể, vấn đề về tính nhất quán của nhân vật và bối cảnh qua các cảnh quay vẫn là một thách thức. Các chi tiết “dị” của AI (AI Weirdness): Đôi khi, AI vẫn tạo ra những chuyển động phi vật lý, các chi tiết kỳ lạ (đặc biệt là với bàn tay, ngón tay) hoặc các biến đổi không hợp lý trong video.

Đôi khi, AI vẫn tạo ra những chuyển động phi vật lý, các chi tiết kỳ lạ (đặc biệt là với bàn tay, ngón tay) hoặc các biến đổi không hợp lý trong video. Chi phí cao cho người dùng cá nhân: Các gói trả phí như Standard ($12/tháng) hay Pro ($28/tháng) có thể là gánh nặng tài chính cho các nhà sáng tạo độc lập hoặc người mới bắt đầu. Gói miễn phí bị giới hạn 125 tín dụng, không đủ cho các dự án phức tạp.

Các gói trả phí như Standard ($12/tháng) hay Pro ($28/tháng) có thể là gánh nặng tài chính cho các nhà sáng tạo độc lập hoặc người mới bắt đầu. Gói miễn phí bị giới hạn 125 tín dụng, không đủ cho các dự án phức tạp. Phụ thuộc vào kết nối internet: Runway AI hoạt động trên nền tảng đám mây, yêu cầu kết nối internet ổn định và tốc độ cao. Điều này gây khó khăn cho người dùng ở khu vực có hạ tầng mạng kém hoặc khi cần xử lý nhanh các dự án lớn.

Runway AI hoạt động trên nền tảng đám mây, yêu cầu kết nối internet ổn định và tốc độ cao. Điều này gây khó khăn cho người dùng ở khu vực có hạ tầng mạng kém hoặc khi cần xử lý nhanh các dự án lớn. Đường cong học tập cho tính năng nâng cao: Mặc dù giao diện thân thiện, các tính năng như tùy chỉnh mô hình AI hoặc tích hợp API đòi hỏi kiến thức kỹ thuật nhất định, có thể gây khó khăn cho người dùng không chuyên.

Mặc dù giao diện thân thiện, các tính năng như tùy chỉnh mô hình AI hoặc tích hợp API đòi hỏi kiến thức kỹ thuật nhất định, có thể gây khó khăn cho người dùng không chuyên. Giới hạn tín dụng và watermark trong gói miễn phí: Video tạo ra từ gói miễn phí có watermark của Runway, làm giảm tính chuyên nghiệp. Tín dụng giới hạn cũng khiến người dùng khó thử nghiệm nhiều tính năng.

Video tạo ra từ gói miễn phí có watermark của Runway, làm giảm tính chuyên nghiệp. Tín dụng giới hạn cũng khiến người dùng khó thử nghiệm nhiều tính năng. Hiệu suất với nội dung phức tạp: Dù Gen-4 cải thiện tính nhất quán, Runway AI vẫn gặp khó khăn khi xử lý các cảnh video dài với nhiều nhân vật hoặc chuyển động phức tạp, đôi khi dẫn đến lỗi về kết cấu hoặc chuyển động không tự nhiên.

Dù Gen-4 cải thiện tính nhất quán, Runway AI vẫn gặp khó khăn khi xử lý các cảnh video dài với nhiều nhân vật hoặc chuyển động phức tạp, đôi khi dẫn đến lỗi về kết cấu hoặc chuyển động không tự nhiên. Hỗ trợ ngôn ngữ hạn chế: Tính đến nay, Runway AI vẫn chủ yếu tập trung vào tiếng Anh, khiến việc xử lý văn bản hoặc giọng nói bằng các ngôn ngữ khác, như tiếng Việt, kém hiệu quả hoặc thiếu độ chính xác.

Chi phí sử dụng Runway như thế nào?

Runway sử dụng mô hình giá linh hoạt bao gồm gói miễn phí và các gói trả phí theo tháng hoặc theo năm. Nền tảng này hoạt động dựa trên hệ thống “credit” (tín dụng), mỗi tác vụ như tạo video, nâng cấp độ phân giải, hay sử dụng các công cụ AI khác sẽ tiêu tốn một lượng credit nhất định.

Dưới đây là bảng chi phí chi tiết các gói cước của Runway AI (giá tham khảo có thể thay đổi nhẹ tùy theo chính sách của Runway):

Gói Basic (Miễn phí)

Chi phí: $0/tháng.

Tính năng:

125 tín dụng một lần (tương đương 25 giây video Gen-2 hoặc 25 hình ảnh).

Video xuất ở độ phân giải tối đa 720p, có watermark.

3 dự án video và 5GB lưu trữ.

Giới hạn quyền truy cập vào một số tính năng như Gen-4 hoặc upscaling.

Gói Standard

Chi phí: $12/tháng (thanh toán hàng năm, tương đương $144/năm) hoặc $15/tháng (thanh toán hàng tháng).

Tính năng:

625 tín dụng/tháng (tương đương 125 giây video Gen-2 hoặc 125 hình ảnh).

Xuất video 1080p, không watermark, hỗ trợ upscaling.

Dự án video không giới hạn, 100GB lưu trữ.

Hỗ trợ tối đa 5 biên tập viên (mỗi biên tập viên thêm $15/tháng hoặc $144/năm).

Bao gồm các công cụ như Gen-1, Gen-2, Gen-3 Alpha, và một số tính năng Gen-4.

Gói Pro

Chi phí: $28/tháng (thanh toán hàng năm, tương đương $336/năm) hoặc $35/tháng (thanh toán hàng tháng).

Tính năng:

2,250 tín dụng/tháng (tương đương 450 giây video Gen-4 Turbo hoặc 281 hình ảnh Gen-4).

Xuất video 4K, hỗ trợ định dạng PNG và ProRes.

500GB lưu trữ, dự án video không giới hạn.

Hỗ trợ tối đa 10 biên tập viên (mỗi biên tập viên thêm $35/tháng hoặc $336/năm).

Bao gồm một lần huấn luyện AI tùy chỉnh và quyền truy cập đầy đủ vào Gen-4.

Gói Unlimited

Chi phí: $76/tháng (thanh toán hàng năm, tương đương $912/năm) hoặc $95/tháng (thanh toán hàng tháng).

Tính năng:

Không giới hạn tạo video ở chế độ Explore Mode (Gen-1, Gen-2, Gen-3 Alpha, Gen-4 Turbo) với tốc độ thư giãn (relaxed rate).

2,250 tín dụng/tháng cho các công cụ không hỗ trợ Explore Mode hoặc mô hình bên thứ ba.

Tất cả tính năng của gói Pro, bao gồm xuất 4K, 500GB lưu trữ, và hỗ trợ tối đa 10 biên tập viên (mỗi biên tập viên thêm $95/tháng hoặc $912/năm).

Gói Enterprise

Chi phí: Tùy chỉnh, liên hệ trực tiếp đội ngũ bán hàng của Runway để nhận báo giá.

Tính năng:

Tín dụng tùy chỉnh, lưu trữ không giới hạn, và hỗ trợ mô hình AI cá nhân hóa.

Tích hợp với các công cụ nội bộ, hỗ trợ ưu tiên, bảo mật nâng cao, và đăng nhập một lần (SSO).

Phù hợp cho các tổ chức lớn hoặc đội ngũ cần giải pháp quy mô và bảo mật cao.

Runway có hỗ trợ tích hợp API không? Giá như thế nào?

Có, Runway AI cung cấp hỗ trợ tích hợp API mạnh mẽ, cho phép các nhà phát triển đưa các mô hình AI sáng tạo của Runway vào ứng dụng, sản phẩm hoặc nền tảng của họ. API của Runway được thiết kế để dễ dàng tích hợp, hỗ trợ các tính năng như tạo video từ văn bản (text-to-video), hình ảnh sang video (image-to-video), và các công cụ chỉnh sửa nâng cao.

Runway yêu cầu các ứng dụng sử dụng API phải hiển thị huy hiệu “Powered by Runway” và liên kết đến runwayml.com.

Chi phí sử dụng API của Runway AI dựa trên hệ thống tín dụng (credits), tương tự như các gói sử dụng nền tảng trực tiếp.

Giá cơ bản qua Runway API

Chi phí tín dụng: Mỗi tín dụng có giá $0.01, được mua thông qua cổng thanh toán trong cổng phát triển (developer portal) của Runway.

Chi phí tạo nội dung:

Ví dụ, 1 giây video Gen-3 Alpha Turbo (720p, 5 hoặc 10 giây) tiêu tốn 5 tín dụng, tương đương $0.05/giây.

Video Gen-4 Turbo (720p hoặc các độ phân giải khác như 1280×720, 960×960) cũng có chi phí tương tự, tùy thuộc vào độ dài và chất lượng.

Xem chi tiết tại đây.

Gói API:

Build Plan: Dành cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ muốn tích hợp API vào các dự án nội bộ. Giá dựa trên tín dụng sử dụng, bắt đầu từ $0.01/tín dụng, không có chi phí cố định hàng tháng.

Dành cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ muốn tích hợp API vào các dự án nội bộ. Giá dựa trên tín dụng sử dụng, bắt đầu từ $0.01/tín dụng, không có chi phí cố định hàng tháng. Enterprise Plan: Dành cho tổ chức lớn, cung cấp tín dụng tùy chỉnh, tích hợp nâng cao, và hỗ trợ ưu tiên. Giá được báo theo yêu cầu, liên hệ trực tiếp qua runwayml.com.

Giá qua các nền tảng đối tác (như CometAPI)

CometAPI cung cấp giá thấp hơn để tích hợp Runway API, với chi phí chỉ $0.32/call (mỗi lần gọi API, tương đương với một lần tạo nội dung cụ thể, ví dụ: 1 video ngắn).

Quy trình: Đăng ký trên CometAPI, tạo API key, và làm theo hướng dẫn tích hợp trong tài liệu API.

Lưu ý về chi phí:

Tùy thuộc vào khu vực, thuế bán hàng có thể được áp dụng khi mua tín dụng qua Runway.

Gói Build cho phép tối đa 2-5 lần tạo đồng thời (concurrent generations), với thời gian xử lý từ 30 giây (Gen-4 Turbo) đến 5 phút (Gen-3 Alpha). Để có hạn mức cao hơn, người dùng cần gửi yêu cầu đặc biệt qua cổng phát triển.

Tùy chỉnh cho doanh nghiệp: Gói Enterprise cung cấp tín dụng không giới hạn hoặc tùy chỉnh, cùng với các tính năng như tích hợp SFTP và hỗ trợ 24/7, nhưng yêu cầu thương lượng giá trực tiếp.

Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Runway AI

Cách đăng ký tài khoản Runway AI

Bước 1: Mở trình duyệt web của bạn và truy cập trực tiếp vào đường link sau: https://app.runwayml.com/signup

Bước 2: Khi vào trang, bạn sẽ thấy một giao diện như hình dưới đây, cung cấp 3 lựa chọn:

Đăng ký bằng Google (cách nhanh nhất)

Đăng ký bằng Email.

Đăng ký bằng Apple AI

Cách đăng ký tài khoản Runway AI

Nếu bạn muốn tạo một tài khoản riêng biệt không liên kết, hãy chọn đăng ký bằng email.

Tại ô có dòng chữ “Enter your email“, bạn hãy nhập địa chỉ email cá nhân của mình rồi nhấn Next.

Bước 3: Runway sẽ chuyển bạn đến trang tiếp theo để điền thông tin chi tiết.

Username: Tạo tên đăng nhập.

Tạo tên đăng nhập. Password: Tạo một mật khẩu mạnh (nên có cả chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt để tăng tính bảo mật) và nhập lại mật khẩu

Cách đăng ký tài khoản Runway AI

Nhấn Next để tiếp tục.

Bước 4: Nhập tên định danh của bạn trên Runway rồi nhấn Create Account.

Cách đăng ký tài khoản Runway AI

Bước 5: Sau khi nhấn “Create account“, Runway sẽ gửi một email xác thực đến địa chỉ bạn đã đăng ký. Bạn hãy mở email để lấy mã xác thực và nhập vào ô bên Runway để kích hoạt tài khoản.

Cách đăng ký tài khoản Runway AI

Bạn sẽ được tự động đăng nhập vào tài khoản Runway của mình. Lần đầu tiên đăng nhập, bạn sẽ thấy giao diện sau:

Cách đăng ký tài khoản Runway AI

Nhấn Go to Dashboard để quay về trang chủ.

Cách đăng ký tài khoản Runway AI

Khám phá giao diện Runway AI

Giao diện của Runway được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại và tập trung vào quy trình làm việc của nhà sáng tạo. Các công cụ và khu vực quản lý được sắp xếp một cách khoa học ở thanh điều hướng bên trái, giúp người dùng dễ dàng truy cập và chuyển đổi giữa các tác vụ.

Home (Trang chủ)

Đây là nơi bắt đầu cho mọi trải nghiệm, cho phép bạn nhập ý tưởng bằng văn bản và tạo nhanh hình ảnh hoặc video. Giao diện gọn gàng, giúp người dùng mới dễ dàng tiếp cận mà không bị rối bởi quá nhiều tùy chọn.

Home (Trang chủ)

Sessions (Phiên làm việc)

Sessions hoạt động như một trình quản lý dự án. Mỗi “session” là một không gian làm việc riêng biệt nơi bạn có thể tạo, lưu trữ và sắp xếp các video, hình ảnh được tạo ra cho một dự án cụ thể. Bạn có thể bắt đầu một phiên làm việc mới bằng cách nhấn vào “Start a new session”.

Sessions (Phiên làm việc)

Runway Watch

Runway Watch là một kênh trình chiếu, một nguồn cảm hứng vô tận dành cho người dùng. Đây là nơi Runway giới thiệu và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc được tạo ra từ nền tảng của họ, bao gồm các video thắng giải từ cuộc thi AI Film Festival hàng năm.

Runway Watch

Assets (Tài sản)

Assets chính là thư viện media cá nhân của bạn. Mọi tệp tin bạn tải lên (video, hình ảnh, âm thanh) và tất cả các sản phẩm do bạn tạo ra bằng AI sẽ được lưu trữ tại đây. Giao diện cho phép bạn lọc, sắp xếp và quản lý các tài sản của mình một cách hiệu quả trong các thư mục như Private (riêng tư), Shared (chia sẻ), Favorited (ưa thích), Video Editor Projects và Shared Projects.

Assets (Tài sản)

CREATE (Khu vực sáng tạo)

Đây là khu vực quan trọng nhất, cho phép người dùng truy cập vào các công cụ sáng tạo chính của Runway:

Generate Video: Tạo hoặc chỉnh sửa video bằng AI, từ văn bản, hình ảnh hoặc video tham chiếu.

Generate Video

Generate Image: Tạo hình ảnh bằng cách mô tả theo prompt hoặc kết hợp tham chiếu.

Generate Image

Generative Audio: Tạo giọng nói hoặc âm thanh AI đa dạng với nhiều phong cách giọng đọc khác nhau.

Generative Audio

All Tools: Tổng hợp toàn bộ công cụ (video, hình ảnh, âm thanh), giúp bạn khám phá và chọn lựa tính năng phù hợp nhất với nhu cầu sáng tạo.

All Tools

Kinh nghiệm sử dụng Runway hiệu quả

Kỹ thuật viết câu lệnh (Prompt) “ăn tiền”

Càng chi tiết, càng tốt: Thay vì viết “một người đàn ông đi bộ”, hãy viết “một người đàn ông lớn tuổi mặc áo khoác nâu, đi bộ chậm rãi trên con phố Paris ngập nắng vào buổi sáng, phong cách điện ảnh”.

Thay vì viết “một người đàn ông đi bộ”, hãy viết “một người đàn ông lớn tuổi mặc áo khoác nâu, đi bộ chậm rãi trên con phố Paris ngập nắng vào buổi sáng, phong cách điện ảnh”. Công thức vàng: Luôn mô tả theo cấu trúc: Chủ thể – Hành động – Bối cảnh – Ánh sáng – Phong cách.

Luôn mô tả theo cấu trúc: Chủ thể – Hành động – Bối cảnh – Ánh sáng – Phong cách. Dùng ảnh tham chiếu: Đây là cách tốt nhất để AI giữ được sự nhất quán về nhân vật hoặc phong cách. Hãy tải lên 1-3 ảnh mẫu để “dạy” cho AI.

Đây là cách tốt nhất để AI giữ được sự nhất quán về nhân vật hoặc phong cách. Hãy tải lên 1-3 ảnh mẫu để “dạy” cho AI. Thêm thuật ngữ máy quay: Sử dụng các từ như close-up (cận cảnh), wide shot (toàn cảnh), drone shot (quay từ trên cao) để điều khiển góc nhìn.

Kinh nghiệm sử dụng Runway hiệu quả

Mẹo tiết kiệm credit tối đa

Thử nghiệm ở chất lượng thấp trước: Đừng vội xuất video ở độ phân giải 4K. Hãy tạo các bản nháp ở 720p để kiểm tra ý tưởng. Nếu kết quả ưng ý, hãy dùng tính năng Upscale (nâng cấp) sau.

Đừng vội xuất video ở độ phân giải 4K. Hãy tạo các bản nháp ở 720p để kiểm tra ý tưởng. Nếu kết quả ưng ý, hãy dùng tính năng Upscale (nâng cấp) sau. Tạo các clip thật ngắn: Bắt đầu với video dài 2-3 giây. Nếu đúng ý, hãy dùng tính năng Extend video (Kéo dài video) để làm nó dài thêm. Cách này tránh lãng phí credit cho một video hỏng từ đầu.

Bắt đầu với video dài 2-3 giây. Nếu đúng ý, hãy dùng tính năng Extend video (Kéo dài video) để làm nó dài thêm. Cách này tránh lãng phí credit cho một video hỏng từ đầu. Tái sử dụng thay vì tạo mới: Nếu chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ, hãy thử dùng các công cụ chỉnh sửa AI như Inpainting (xóa vật thể) thay vì tạo lại cả video.

Quy trình làm việc thông minh

Đừng chỉ dùng một tính năng. Hãy tư duy theo quy trình:

Dùng Generate Image để tạo nhân vật hoặc bối cảnh chuẩn.

Dùng Image-to-Video để làm cho nhân vật/bối cảnh đó chuyển động.

Dùng Generative Audio để tạo lời thoại hoặc nhạc nền.

Dùng Video Editor (Trình chỉnh sửa) để ghép tất cả lại.

Tạo các “Session” (Phiên làm việc) riêng cho mỗi dự án để quản lý các file đã tạo một cách ngăn nắp, dễ tìm lại.

Thường xuyên vào mục Runway Watch để xem các tác phẩm hàng đầu và học hỏi cách họ viết prompt (nhiều tác giả chia sẻ prompt của họ).

Kết luận

Có thể thấy, Runway AI không chỉ đơn thuần là một công cụ, mà là một cuộc cách mạng thực sự trong lĩnh vực sáng tạo nội dung đa phương tiện. Với sự hậu thuẫn của các mô hình AI tạo sinh tiên tiến như Gen-3, Runway đã và đang xóa nhòa ranh giới giữa ý tưởng và hiện thực, cho phép bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà làm phim, nhà thiết kế hay nghệ sĩ kỹ thuật số.

Những câu hỏi thường gặp

Runway AI có miễn phí không? Có, Runway cung cấp một gói Miễn phí (Basic) cho phép người dùng trải nghiệm các tính năng cơ bản. Gói này cung cấp một lượng “credit” (tín dụng) nhất định để dùng thử. Tuy nhiên, để sử dụng đầy đủ tính năng, không có watermark và có nhiều credit hơn, bạn sẽ cần nâng cấp lên các gói trả phí.

"Credit" trong Runway hoạt động như thế nào? Credit được xem như đơn vị tiền tệ trong Runway. Mọi hành động bạn thực hiện, từ việc tạo một giây video, nâng cấp độ phân giải, đến sử dụng các công cụ chỉnh sửa, đều sẽ tiêu tốn một lượng credit nhất định. Các gói trả phí sẽ cung cấp một lượng credit hàng tháng và bạn có thể mua thêm nếu cần.

Video do Runway AI tạo ra có bị dính bản quyền không? Theo chính sách của Runway, bạn sở hữu bản quyền đối với các video mà bạn tạo ra trên nền tảng và có thể sử dụng chúng cho các mục đích thương mại. Tuy nhiên, vấn đề pháp lý xung quanh nội dung do AI tạo ra vẫn còn đang phát triển, vì vậy bạn nên xem xét kỹ các quy định tại khu vực của mình.

Tôi có cần biết về kỹ thuật để sử dụng Runway không? Không cần. Runway được thiết kế với giao diện trực quan và thân thiện với người dùng. Tuy nhiên, để tạo ra kết quả tốt nhất, bạn sẽ cần học kỹ năng “viết prompt” (mô tả ý tưởng) sao cho thật chi tiết và rõ ràng.