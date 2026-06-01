Hướng dẫn đăng ký và sử dụng VPS Hermes Agent chi tiết cho người mới

VPS Hermes Agent là giải pháp VPS được cài sẵn Hermes Agent, giúp người dùng nhanh chóng sở hữu một AI Agent tự học, có khả năng ghi nhớ, xử lý tác vụ và hoạt động liên tục trên máy chủ riêng. Điểm thuận tiện nhất của dịch vụ này là người dùng không cần tự cài đặt bằng dòng lệnh, không cần cấu hình server phức tạp và không phải chuẩn bị môi trường kỹ thuật từ đầu. Cùng Tino tìm hiểu cách đăng ký và sử dụng VPS Hermes Agent qua bài viết dưới đây nhé!

Đôi nét về VPS Hermes Agent

VPS Hermes Agent là gì?

VPS Hermes Agent là gói máy chủ ảo (VPS) do Tino Group cung cấp, trong đó toàn bộ phần mềm Hermes Agent đã được cài đặt sẵn và cấu hình hoàn chỉnh — bao gồm cả Docker sandbox để chạy an toàn.

Người dùng không cần thực hiện bất kỳ thao tác kỹ thuật nào. Sau khi đăng ký, chỉ cần truy cập giao diện quản lý, kết nối API key của nhà cung cấp AI (Claude, GPT, Gemini…) và bắt đầu sử dụng ngay.

Tại sao cần VPS riêng thay vì chạy trực tiếp trên máy tính?

Có ba lý do chính:

Hoạt động 24/7 liên tục: Hermes Agent cần chạy không ngừng để duy trì bộ nhớ, xử lý lịch tự động và phản hồi kịp thời. Máy tính cá nhân không thể đáp ứng điều này.

Dữ liệu hoàn toàn riêng tư: Toàn bộ bộ nhớ, kỹ năng (skills) và lịch sử hội thoại của agent được lưu trên VPS của riêng bạn. Nous Research không tiếp cận được, Tino cũng không — đúng tinh thần self-hosted.

Không cần cài đặt hay vận hành: Tino đã xử lý phần kỹ thuật phức tạp. Người dùng chỉ tương tác qua giao diện dashboard thân thiện.



Hướng dẫn các bước đăng ký và sử dụng VPS Hermes Agent

Phần 1: Đăng ký khởi tạo VPS Hermes Agent

Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://tino.vn/vps-hermes và lựa chọn gói cấu hình đáp ứng đúng nhu cầu của bạn.

Sau khi đã chắc chắn, hãy bấm vào nút “Mua ngay” ở dưới cùng của gói dịch vụ bạn chọn.

Bước 2: Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện giỏ hàng. Tại đây, hãy kiểm tra lại mục chu kỳ thanh toán và thay đổi nếu cần.

Ngoài ra, bạn sẽ được tặng kèm một tên miền để truy cập. Hãy nhấn vào thẻ “Tên miền miễn phí” và nhập tên miền mà bạn muốn sử dụng (ví dụ: tunghermes).

Bạn có thể bỏ qua phần “Thường được mua cùng” nếu chưa có nhu cầu sử dụng thêm các dịch vụ phụ trợ khác.

Cuối cùng, nhập mã khuyến mãi (nếu có) rồi nhấn vào nút “Thêm vào giỏ hàng”.

Bước 3: Để quản lý dịch vụ, bạn cần có một tài khoản tại hệ thống.

Nếu đã là khách hàng cũ, hãy điền Email và Mật khẩu tại thẻ "Đăng nhập", hoặc sử dụng các nút đăng nhập nhanh qua Google/GitHub.

, hoặc sử dụng các nút đăng nhập nhanh qua Google/GitHub. Nếu là người dùng mới, vui lòng chuyển sang thẻ “Đăng ký”. Điền đầy đủ các thông tin cá nhân bao gồm: Loại tài khoản, Họ và tên, Email, Số điện thoại và thiết lập Mật khẩu an toàn. Sau đó nhấn nút “Đăng ký”.



Bước 4: Sau khi tạo tài khoản, bạn kéo xuống dưới và chọn phương thức thanh toán tiện lợi nhất cho mình.

Bước 5: Tại phần “Tóm tắt đơn hàng“, hãy kiểm tra kỹ lại toàn bộ thông tin dịch vụ, sau đó nhấn nút “THANH TOÁN”.

Bước 6: Hệ thống sẽ hiển thị một mã QR Code cùng thông tin số tài khoản. Bạn chỉ cần mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, quét mã QR này để thanh toán.

Thông tin về VPS sẽ được gửi qua email bạn dùng để đăng ký tài khoản.

Phần 2: Hướng dẫn truy cập và cấu hình VPS Hermes Agent

2.1. Truy cập dịch vụ

Tại giao diện chính của trang web, hãy di chuột vào khu vực tên tài khoản của bạn ở góc trên bên phải màn hình, một danh sách (menu) sẽ xổ xuống -> nhấp chọn mục “Quản lý dịch vụ”.

Tiếp theo, chọn mục Cloud Computing. Trong danh sách các dịch vụ đang có, hãy nhấp vào dịch vụ VPS Hermes Agent để vào trang cấu hình chi tiết.

Khi trang quản trị mở ra, mặc định bạn sẽ ở tab “Thông tin dịch vụ”. Khu vực này cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống bao gồm: Tên miền, Địa chỉ IP, Trạng thái (Đang chạy) và Phiên bản mã nguồn.

Để truy cập vào Dashboard Hermes Agent, hãy nhấn vào nút “Mở Dashboard Hermes Agent”.

Lưu ý: Giao diện Dashboard (bao gồm các thẻ điều hướng như Sessions, Models, Logs, Cron…) chỉ là trung tâm kỹ thuật dùng để quản lý cấu hình sâu, theo dõi lịch sử hoạt động và giám sát hệ thống. Khu vực này không phải là nơi để trò chuyện (chat) hay giao việc trực tiếp cho trợ lý AI. Để nhắn tin, người dùng sẽ kết nối qua các ứng dụng bên thứ ba được hướng dẫn ở phần sau.

2.2. Cấu hình AI

Trở lại trang quản trị dịch vụ của Tino, hãy chuyển sang tab “Cấu hình AI”.

Cuộn xuống phần “Quản lý API Key” -> chọn nhà cung cấp AI bạn đang có (ví dụ Gemini) rồi dán API Key vào ô và nhấn nút “Lưu API Key”.

Kéo lên trên, bạn sẽ thấy phần “Đổi Provider / Model”. Nhấp vào ô Provider và chọn nhà cung cấp đã nhập trước đó. Tiếp tục nhấp vào ô Model để chọn phiên bản AI theo nhu cầu.

Sau khi chọn xong, nhấn nút “Áp dụng”. Bạn sẽ thấy Provider và Model được cập nhật.

2.3. Thiết lập kênh nhắn tin

Đây là bước cuối cùng để bạn có thể bắt đầu giao tiếp. Chọn tab “Kênh kết nối” ở menu bên trái.

Tại khu vực "Thêm hoặc cập nhật kênh", chọn ứng dụng bạn muốn dùng để chat, ví dụ như Telegram. Dán mã Bot Token vào ô trống.

Để bảo mật, hãy nhập ID Telegram của những người được phép sử dụng vào ô "Allowed Users" (nếu để trống, bất kỳ ai cũng có thể chat với hệ thống).



Cuối cùng, nhấn “Lưu cấu hình”.

Khi nhìn lên phần quản lý kênh phía trên, nếu thấy thẻ Telegram xuất hiện nhãn “Đã kết nối”, nghĩa là mọi thiết lập đã hoàn tất.

Hệ thống cũng hỗ trợ nhiều nền tảng khác như Discord, Slack, Signal, WhatsApp và Email.

2.4. Quản lý phiên bản và nâng cấp

Để kiểm tra xem hệ thống có đang chạy bản mới nhất hay không, hãy truy cập vào tab “Phiên bản & Nâng cấp”.

Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết thông tin về phiên bản Hermes Agent hiện tại, phiên bản Python và OpenAI SDK đang sử dụng.

Nếu có bản cập nhật mới, bạn chỉ cần nhấn vào nút xanh lá cây “Nâng cấp Hermes Agent”. Hệ thống sẽ tự động tải mã nguồn mới về và cài đặt. (Lưu ý: Quá trình này có thể làm gián đoạn dịch vụ trong vài phút).

2.5. Theo dõi Nhật ký hệ thống (Logs)

Trong trường hợp cần kiểm tra lỗi hoặc xem chi tiết các tiến trình đang chạy ngầm, bạn hãy chuyển sang tab “Nhật ký hệ thống”. Mục này cho phép bạn xem trực tiếp các dòng lệnh (logs) của dịch vụ Hermes Gateway.

Bạn có thể chọn số lượng dòng log muốn hiển thị (ví dụ: 100 dòng) và nhấn “Tải lại” để cập nhật trạng thái mới nhất của máy chủ.

2.6. Điều khiển dịch vụ và Xử lý sự cố

Tab “Điều khiển dịch vụ” là nơi cung cấp các nút chức năng để can thiệp trực tiếp vào máy chủ. Tại đây, bạn sẽ thấy trạng thái của các dịch vụ cốt lõi như: Hermes Gateway, Hermes Dashboard, Management API và Caddy (proxy).

Khởi động lại / Dừng: Sử dụng các nút này nếu bạn cảm thấy hệ thống phản hồi chậm hoặc bị treo.



Sử dụng các nút này nếu bạn cảm thấy hệ thống phản hồi chậm hoặc bị treo. Vùng nguy hiểm (Reset toàn bộ): Trong trường hợp hệ thống gặp lỗi nghiêm trọng không thể khắc phục, bạn có thể gõ chữ “RESET” vào ô xác nhận và nhấn nút đỏ “Reset toàn bộ”. Chức năng này sẽ đưa cấu hình hệ thống về trạng thái mặc định ban đầu (nhưng vẫn giữ lại mã API key của bạn).



2.7. Trải nghiệm trò chuyện thực tế (Ví dụ qua Telegram)

Bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy mở ứng dụng nhắn tin mà bạn đã thiết lập ở Phần 2.3 (ví dụ như Telegram).

Bạn có thể bắt đầu bằng một câu chào đơn giản như “alo”. Trợ lý Hermes Agent sẽ lập tức phản hồi và tự giới thiệu. Sau đó thử kiểm tra xem AI có đang chạy đúng cấu hình không:

Hãy Hỏi một vấn đề gì đó:

Kết luận

Vậy là quá trình khởi tạo và thiết lập VPS Hermes Agent đã hoàn tất! Giờ đây, bạn đã chính thức sở hữu một AI Agent tự trị, sẵn sàng hỗ trợ công việc 24/7 với khả năng ghi nhớ vĩnh viễn và tự động hóa đáng kinh ngạc. Việc thao tác hoàn toàn qua giao diện tiếng Việt thân thiện, không cần gõ lệnh lập trình chính là ưu điểm tuyệt đối mà dịch vụ máy chủ ảo tối ưu từ Tino mang lại. Hãy bắt đầu giao việc cho trợ lý mới của bạn ngay hôm nay để trải nghiệm sự khác biệt!

Những câu hỏi thường gặp

Hermes Agent dùng để làm gì? Hermes Agent có thể hỗ trợ nhiều tác vụ như quản lý email, đặt lịch, tìm kiếm thông tin, tổng hợp tài liệu, viết nội dung, hỗ trợ DevOps, chạy lệnh, tự động hóa công việc và tạo các workflow lặp lại.

Tôi có cần biết lập trình để dùng VPS Hermes Agent không? Không nhất thiết. Dịch vụ được thiết kế để người dùng có thể bắt đầu nhanh hơn nhờ môi trường đã cài sẵn. Tuy nhiên, nếu biết thêm về API, VPS hoặc dòng lệnh, người dùng có thể khai thác Hermes Agent linh hoạt hơn.

VPS Hermes Agent khác gì so với tự cài Hermes Agent? Khi tự cài, người dùng cần chuẩn bị VPS, cài Docker, cấu hình môi trường, xử lý lỗi và bảo trì thủ công. Với VPS Hermes Agent, Tino đã chuẩn bị sẵn môi trường cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian triển khai và giảm rủi ro lỗi kỹ thuật ban đầu.

Hermes Agent có thể chạy 24/7 không? Có. Khi được cài trên VPS riêng, Hermes Agent có thể hoạt động liên tục 24/7, phù hợp với các tác vụ cần theo dõi, nhắc việc, xử lý tự động hoặc phản hồi qua các kênh chat.

Dữ liệu của tôi có được lưu riêng không? Có. Khi sử dụng VPS Hermes Agent, dữ liệu, bộ nhớ, session và các thiết lập của Hermes Agent được lưu trên VPS riêng của người dùng. Đây là điểm phù hợp với nhu cầu self-host, kiểm soát dữ liệu và hạn chế phụ thuộc vào nền tảng bên thứ ba.