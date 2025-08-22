Kling AI là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Kling AI [2025]

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp AI để biến ý tưởng thành những video chất lượng cao chỉ trong vài câu lệnh, Kling AI có thể là lựa chọn phù hợp. Công cụ này rất được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng tạo ra những thước phim chân thực, sống động với hiểu biết sâu sắc về vật lý và không gian thực. Trong bài viết hôm nay, Tino sẽ cùng bạn tìm hiểu cụ thể Kling AI là gì cũng như cách đăng ký và sử dụng hiệu quả.

Tổng quan về Kling AI

Kling AI là gì?

Kling AI là một công cụ AI chuyên biệt trong việc chuyển đổi văn bản thành video và hình ảnh chất lượng cao. Công cụ này được phát triển bởi Kuaishou Technology, một trong những công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với các ứng dụng chia sẻ video ngắn và livestream.

Kling AI lần đầu tiên được ra mắt vào giữa năm 2024 và phiên bản 2.0 đã được giới thiệu vào tháng 4 năm 2025, đánh dấu những bước tiến vượt bậc trong khả năng tạo nội dung đa phương tiện.

Sự ra đời của Kling AI được xem là một động thái chiến lược quan trọng của Kuaishou nhằm cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn trong lĩnh vực AI tạo sinh video như Google với VEO 3, OpenAI với Sora và RunwayML với Gen-3. Mục tiêu của Kling AI là dân chủ hóa quá trình tạo video, cho phép người dùng từ mọi cấp độ kỹ năng có thể dễ dàng tạo ra những video chuyên nghiệp chỉ bằng cách nhập văn bản mô tả.

Điểm khác biệt của Kling AI so với các đối thủ cạnh tranh

Kling AI tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh nhờ vào việc tích hợp các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trong phiên bản 2.0. Một trong những điểm nổi bật nhất là việc sử dụng kiến trúc Diffusion Transformer kết hợp với công nghệ 3D Variational Autoencoder (VAE). Những công nghệ này cho phép Kling AI không chỉ tạo ra các chuyển động mượt mà, tự nhiên theo vật lý thực tế mà còn có khả năng kết hợp nhiều yếu tố phức tạp trong một cảnh quay, duy trì tính nhất quán của đối tượng và bối cảnh trong suốt video.

Trong khi nhiều mô hình AI tạo video khác có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sự liền mạch của các đối tượng hoặc tạo ra các chuyển động không tự nhiên, Kling AI đã giải quyết được những thách thức này một cách hiệu quả. Khả năng mô phỏng chính xác các chuyển động vật lý, tương tác giữa các đối tượng và sự thay đổi ánh sáng, đổ bóng theo thời gian là những yếu tố then chốt giúp video do Kling AI tạo ra đạt được độ chân thực cao.

Ngoài ra, Kling AI còn được đánh giá cao về khả năng xử lý các prompt văn bản dài và phức tạp, chuyển đổi chúng thành các cảnh quay chi tiết và phù hợp với ý đồ của người dùng. Điều này cho thấy sự vượt trội trong khả năng hiểu ngữ cảnh và diễn giải ngôn ngữ tự nhiên (đặt biệt là tiếng Trung) của mô hình. Sự tối ưu hóa về hiệu suất cũng là một yếu tố quan trọng, cho phép Kling AI tạo ra video nhanh chóng mà vẫn đảm bảo chất lượng cao.

Tính năng nổi bật của Kling AI

Các tính năng tạo video và hình ảnh

Tạo video từ văn bản : Cho phép người dùng nhập mô tả văn bản (tối đa 2,500 ký tự) để tạo video chất lượng cao lên đến 1080p (4K đang trong giai đoạn thử nghiệm). Người dùng có thể mô tả chi tiết cảnh, nhân vật, hành động và phong cách để tạo ra video phù hợp với ý tưởng.

: Cho phép người dùng nhập mô tả văn bản (tối đa 2,500 ký tự) để tạo video chất lượng cao lên đến 1080p (4K đang trong giai đoạn thử nghiệm). Người dùng có thể mô tả chi tiết cảnh, nhân vật, hành động và phong cách để tạo ra video phù hợp với ý tưởng. Tạo video từ hình ảnh: Biến hình ảnh tĩnh thành video động với chuyển động mượt mà, hỗ trợ các định dạng như JPG, PNG, WEBP. Người dùng có thể chỉ định khung hình đầu tiên và khung cuối (với Kling 1.6 Pro) cũng như tham chiếu nhiều hình ảnh để đảm bảo tính nhất quán của nhân vật, bối cảnh hoặc đạo cụ xuyên suốt video.

Biến hình ảnh tĩnh thành video động với chuyển động mượt mà, hỗ trợ các định dạng như JPG, PNG, WEBP. Người dùng có thể chỉ định khung hình đầu tiên và khung cuối (với Kling 1.6 Pro) cũng như tham chiếu nhiều hình ảnh để đảm bảo tính nhất quán của nhân vật, bối cảnh hoặc đạo cụ xuyên suốt video. Tạo hình ảnh từ văn bản hoặc từ hình ảnh mẫu: Nhờ mô hình Kolors tích hợp, Kling AI có thể tạo hình ảnh sắc nét, phong cách đa dạng, từ chân thực, nghệ thuật đến hoạt hình.

Nhờ mô hình Kolors tích hợp, Kling AI có thể tạo hình ảnh sắc nét, phong cách đa dạng, từ chân thực, nghệ thuật đến hoạt hình. Video dài tới 2 phút: Kling có khả năng tạo ra các video với thời lượng lên đến 2 phút, một con số đáng kể trong lĩnh vực AI tạo sinh video hiện nay. Điều này mở ra tiềm năng lớn cho việc kể chuyện, làm phim ngắn hay các video quảng cáo có nội dung sâu sắc hơn.

Kling có khả năng tạo ra các video với thời lượng lên đến 2 phút, một con số đáng kể trong lĩnh vực AI tạo sinh video hiện nay. Điều này mở ra tiềm năng lớn cho việc kể chuyện, làm phim ngắn hay các video quảng cáo có nội dung sâu sắc hơn. Chất lượng Full HD: Các video được tạo ra có độ phân giải cao lên tới 1080p (Full HD) với tốc độ 30 khung hình/giây (fps), đảm bảo hình ảnh sắc nét, mượt mà và chuyên nghiệp.

Các tính năng hỗ trợ sáng tạo

Kiểm soát chuyển động và camera: Người dùng có thể chỉ định các chuyển động của máy quay như lia máy (pan), nghiêng (tilt), thu phóng (zoom) hay các góc quay phức tạp khác, tạo ra những thước phim đậm chất điện ảnh.

Người dùng có thể chỉ định các chuyển động của máy quay như lia máy (pan), nghiêng (tilt), thu phóng (zoom) hay các góc quay phức tạp khác, tạo ra những thước phim đậm chất điện ảnh. Tái tạo khuôn mặt và cơ thể 3D: Công nghệ tái tạo 3D tiên tiến cho phép Kling tạo ra các nhân vật với biểu cảm khuôn mặt và cử động cơ thể tự nhiên, chuyên nghiệp.

Công nghệ tái tạo 3D tiên tiến cho phép Kling tạo ra các nhân vật với biểu cảm khuôn mặt và cử động cơ thể tự nhiên, chuyên nghiệp. Custom Models cho tính nhất quán nhân vật: Tính năng “Custom Models” (ra mắt tháng 11/2024) cho phép người dùng huấn luyện nhân vật riêng bằng cách tải lên 10-30 video (mỗi video tối thiểu 10 giây). Điều này đảm bảo nhân vật xuất hiện nhất quán trong các cảnh khác nhau, từ góc quay 360 độ đến các góc camera phức tạp.

Tính năng “Custom Models” (ra mắt tháng 11/2024) cho phép người dùng huấn luyện nhân vật riêng bằng cách tải lên 10-30 video (mỗi video tối thiểu 10 giây). Điều này đảm bảo nhân vật xuất hiện nhất quán trong các cảnh khác nhau, từ góc quay 360 độ đến các góc camera phức tạp. Chỉnh sửa đa yếu tố: Cho phép người dùng thêm, xóa hoặc thay đổi các đối tượng, nhân vật, hoặc nền trong video thông qua lời nhắc văn bản.

Cho phép người dùng thêm, xóa hoặc thay đổi các đối tượng, nhân vật, hoặc nền trong video thông qua lời nhắc văn bản. Negative Prompt & Motion Brush: Công cụ hỗ trợ loại bỏ chi tiết không mong muốn (như nhòe, lỗi hình, watermark) và kiểm soát riêng lẻ chuyển động từng phần trong khung hình, nâng cao độ chính xác.

Công cụ hỗ trợ loại bỏ chi tiết không mong muốn (như nhòe, lỗi hình, watermark) và kiểm soát riêng lẻ chuyển động từng phần trong khung hình, nâng cao độ chính xác. Tích hợp âm thanh (Text-to-Speech, Audio Sync): Cho phép bạn thêm giọng đọc hoặc nhạc nền vào video, giúp sản phẩm hoàn thiện mà không cần chỉnh sửa ở phần mềm bên ngoài.

Cho phép bạn thêm giọng đọc hoặc nhạc nền vào video, giúp sản phẩm hoàn thiện mà không cần chỉnh sửa ở phần mềm bên ngoài. Audio-Reactive Keyframes: Tích hợp với các nền tảng như Neural Frames, Kling AI hỗ trợ tạo video phản ứng theo âm thanh, tự động điều chỉnh hiệu ứng (như rung, đổi màu) dựa trên nhịp điệu hoặc giai điệu của âm thanh nhập vào, lý tưởng cho video âm nhạc hoặc quảng cáo.

Tích hợp với các nền tảng như Neural Frames, Kling AI hỗ trợ tạo video phản ứng theo âm thanh, tự động điều chỉnh hiệu ứng (như rung, đổi màu) dựa trên nhịp điệu hoặc giai điệu của âm thanh nhập vào, lý tưởng cho video âm nhạc hoặc quảng cáo. Chỉnh sửa video cơ bản: Bao gồm cắt ghép, tăng độ nét, ổn định hình ảnh, thêm hiệu ứng chuyển cảnh và loại bỏ tạp âm để hoàn thiện sản phẩm ngay trong ứng dụng.

Bao gồm cắt ghép, tăng độ nét, ổn định hình ảnh, thêm hiệu ứng chuyển cảnh và loại bỏ tạp âm để hoàn thiện sản phẩm ngay trong ứng dụng. Tích hợp DeepSeek-R1: Từ tháng 3/2025, Kling AI tích hợp DeepSeek-R1, giúp cải thiện khả năng hiểu ngữ nghĩa và tạo ra kết quả sát với ý định người dùng hơn.

Các tính năng khác

Tối ưu hóa đa ngôn ngữ: Được phát triển bởi Kuaishou, Kling AI có lợi thế đặc biệt trong việc xử lý các lời nhắc bằng tiếng Trung. Ngoài ra, phiên bản quốc tế từ 2024 đã hỗ trợ đa ngôn ngữ hiệu quả, phù hợp với người dùng toàn cầu.

Được phát triển bởi Kuaishou, Kling AI có lợi thế đặc biệt trong việc xử lý các lời nhắc bằng tiếng Trung. Ngoài ra, phiên bản quốc tế từ 2024 đã hỗ trợ đa ngôn ngữ hiệu quả, phù hợp với người dùng toàn cầu. Kho cộng đồng sáng tạo: Kling AI hỗ trợ thư viện, nơi người dùng có thể tham khảo video, hình ảnh được tạo bởi cộng đồng, lấy cảm hứng hoặc tái sử dụng prompt để sáng tạo nhanh hơn.

Kling AI hỗ trợ thư viện, nơi người dùng có thể tham khảo video, hình ảnh được tạo bởi cộng đồng, lấy cảm hứng hoặc tái sử dụng prompt để sáng tạo nhanh hơn. API Integration cho doanh nghiệp: Cung cấp API mạnh mẽ, cho phép các nhà phát triển tích hợp Kling AI vào quy trình sản xuất nội dung quy mô lớn. API hỗ trợ cả Text-to-Video và Image-to-Video, phù hợp cho các ứng dụng trong thương mại điện tử, giải trí và giáo dục.

Kling 2.1

Một số điểm còn hạn chế của Kling AI

Giới hạn tín dụng trong gói miễn phí: Gói miễn phí chỉ cung cấp 66 tín dụng mỗi ngày, tương đương với khoảng 5-6 video ngắn (5-10 giây) ở độ phân giải 720p hoặc 1080p. Ngoài ra, tín dụng không được tích lũy qua ngày, gây bất tiện cho người dùng không sử dụng thường xuyên.

Gói miễn phí chỉ cung cấp 66 tín dụng mỗi ngày, tương đương với khoảng 5-6 video ngắn (5-10 giây) ở độ phân giải 720p hoặc 1080p. Ngoài ra, tín dụng không được tích lũy qua ngày, gây bất tiện cho người dùng không sử dụng thường xuyên. Thời gian xử lý lâu với người dùng miễn phí: Đối với gói miễn phí, thời gian tạo video có thể kéo dài từ 30 phút đến hơn 3 giờ, đặc biệt khi server quá tải.

Đối với gói miễn phí, thời gian tạo video có thể kéo dài từ 30 phút đến hơn 3 giờ, đặc biệt khi server quá tải. Hạn chế về tùy chỉnh nâng cao: Kling AI còn thiếu các tùy chọn chỉnh sửa chi tiết ở cấp độ khung hình (frame-by-frame) hoặc kiểm soát phức tạp hơn về ánh sáng, vật liệu (material rendering).

Kling AI còn thiếu các tùy chọn chỉnh sửa chi tiết ở cấp độ khung hình (frame-by-frame) hoặc kiểm soát phức tạp hơn về ánh sáng, vật liệu (material rendering). Độ chi tiết chưa ổn định trong hoạt hình và minh họa: Mặc dù Kling AI vượt trội trong việc tái hiện chuyển động vật lý và nhân vật người thật, nhưng các video theo phong cách anime hoặc 3D cartoon đôi khi thiếu độ chi tiết, xuất hiện lỗi như biến dạng khuôn mặt hoặc chuyển động không tự nhiên.

Mặc dù Kling AI vượt trội trong việc tái hiện chuyển động vật lý và nhân vật người thật, nhưng các video theo phong cách anime hoặc 3D cartoon đôi khi thiếu độ chi tiết, xuất hiện lỗi như biến dạng khuôn mặt hoặc chuyển động không tự nhiên. Khó khăn với chuyển động phức tạp: Mô hình có thể xử lý tốt các chuyển động thông thường, nhưng với các cảnh quay đòi hỏi sự tương tác phức tạp giữa nhiều nhân vật hoặc các hành động vật lý quá nhanh và bất ngờ, video có thể xuất hiện lỗi logic hoặc chuyển động trông kỳ quặc.

Mô hình có thể xử lý tốt các chuyển động thông thường, nhưng với các cảnh quay đòi hỏi sự tương tác phức tạp giữa nhiều nhân vật hoặc các hành động vật lý quá nhanh và bất ngờ, video có thể xuất hiện lỗi logic hoặc chuyển động trông kỳ quặc. Khả năng xử lý văn bản trong video chưa hoàn hảo: Khi tạo video có văn bản (như tiêu đề, phụ đề), Kling AI đôi khi gặp lỗi về phông chữ, căn chỉnh hoặc hiển thị văn bản không chính xác, đặc biệt với các ngôn ngữ không phải tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Khi tạo video có văn bản (như tiêu đề, phụ đề), Kling AI đôi khi gặp lỗi về phông chữ, căn chỉnh hoặc hiển thị văn bản không chính xác, đặc biệt với các ngôn ngữ không phải tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Phụ thuộc vào chất lượng lời nhắc: Mặc dù tích hợp DeepSeek-R1 để tối ưu hóa lời nhắc, kết quả video vẫn phụ thuộc nhiều vào cách người dùng viết mô tả. Với những prompt mơ hồ hoặc quá phức tạp, kết quả có thể không như mong đợi, hình ảnh bị nhiễu hoặc nội dung không liên quan.

Mặc dù tích hợp DeepSeek-R1 để tối ưu hóa lời nhắc, kết quả video vẫn phụ thuộc nhiều vào cách người dùng viết mô tả. Với những prompt mơ hồ hoặc quá phức tạp, kết quả có thể không như mong đợi, hình ảnh bị nhiễu hoặc nội dung không liên quan. Lo ngại về quyền riêng tư và nguồn gốc dữ liệu: Do được phát triển bởi Kuaishou Technology (Trung Quốc), một số người dùng quốc tế lo ngại về chính sách bảo mật và cách dữ liệu được xử lý.

Do được phát triển bởi Kuaishou Technology (Trung Quốc), một số người dùng quốc tế lo ngại về chính sách bảo mật và cách dữ liệu được xử lý. Lỗi hệ thống và kỹ thuật: Một số người dùng đã báo cáo các lỗi như quá trình tạo video bị kẹt ở 99%, lỗi mạng (network error), hoặc video không thể tạo ra mà không có lý do rõ ràng.

Chí phí sử dụng Kling AI như thế nào?

Kling AI hoạt động theo mô hình Freemium, kết hợp giữa gói miễn phí và các gói trả phí theo từng cấp độ. Mọi giao dịch và tính năng đều dựa trên một hệ thống “credit” (tín dụng).

Cơ chế hoạt động của “Credit””

Các hành động tạo hoặc chỉnh sửa video trên Kling AI đều tiêu tốn một lượng credit nhất định. Lượng credit tiêu thụ phụ thuộc vào các yếu tố như:

Độ dài video: Video càng dài càng tốn nhiều credit.

Video càng dài càng tốn nhiều credit. Độ phân giải: Tạo video ở độ phân giải cao (1080p, 4K) sẽ tốn nhiều credit hơn.

Tạo video ở độ phân giải cao (1080p, 4K) sẽ tốn nhiều credit hơn. Các tính năng nâng cao: Sử dụng các tính năng đặc biệt như Motion Brush, mở rộng video (Extend) cũng sẽ tiêu thụ credit.

Các gói cước chính

Gói miễn phí (Free Plan)

Quyền lợi:

Người dùng mới đăng ký thường nhận được một lượng credit khởi điểm để trải nghiệm.

Hàng ngày, khi đăng nhập, bạn sẽ được cấp một lượng credit miễn phí nhất định (thường khoảng 50 – 66 credit/ngày).

Hạn chế:

Video xuất ra sẽ có watermark (logo của Kling AI).

Tốc độ xử lý video chậm hơn so với các gói trả phí.

Giới hạn về độ phân giải (thường là 720p) và các tính năng nâng cao.

Đối tượng phù hợp: Người mới bắt đầu, người muốn dùng thử và trải nghiệm các tính năng cơ bản của Kling AI.

Gói Standard (Cơ bản)

Chi phí: Khoảng $10/tháng.

Quyền lợi:

Nhận khoảng 660 credit/tháng.

Xóa watermark khỏi video.

Tốc độ xử lý ưu tiên (nhanh hơn gói miễn phí).

Truy cập các tính năng chuyên nghiệp và độ phân giải cao (1080p).

Gói Pro (Chuyên nghiệp)

Chi phí: Khoảng $37/tháng.

Quyền lợi:

Nhận khoảng 3.000 credit/tháng.

Tất cả quyền lợi của gói Standard.

Ưu tiên xử lý ở tốc độ cao hơn.

Truy cập sớm các tính năng thử nghiệm mới.

Kiểm soát camera nâng cao và chất lượng video tốt hơn (có thể hỗ trợ 4K thử nghiệm).

Gói Premier (Cao cấp)

Chi phí: Khoảng $92/tháng.

Quyền lợi:

Nhận lượng credit lớn, khoảng 8.000 credit/tháng (giá mỗi credit rẻ nhất).

Tất cả quyền lợi của gói Pro.

Tốc độ xử lý được ưu tiên cao nhất.

Hỗ trợ khách hàng ưu tiên.

Đầy đủ tính năng và độ phân giải cao nhất (4K).

Để xem chi tiết các gói, bạn vào mục Subscribel.

Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Kling AI

Các bước đăng ký tài khoản Kling

Trước đây, việc đăng ký Kling AI khá khó khăn khi yêu cầu số điện thoại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tại, Kling đã mở rộng đăng ký toàn cầu, giúp người dùng Việt Nam có thể tiếp cận dễ dàng hơn rất nhiều.

Bước 1: Mở trình duyệt web của bạn (Chrome, Cốc Cốc, Firefox…) và truy cập vào ứng dụng Kling AI tại địa chỉ: https://app.klingai.com/global/

Bước 2: Tại đây, bạn hãy tìm và nhấp vào nút “Sign In” nằm ở góc dưới bên trái màn hình.

Các bước đăng ký tài khoản Kling

Bước 3: Một cửa sổ đăng nhập/đăng ký sẽ hiện ra. Tại đây, bạn có các lựa chọn:

Đăng ký nhanh bằng tài khoản Google của bạn (khuyến khích dùng cách này vì tiện lợi và nhanh chóng).

Đăng ký bằng tài khoản Apple.

Đăng ký bằng email thủ công.

Các bước đăng ký tài khoản Kling

Nếu chọn đăng ký bằng email, bạn sẽ cần điền email, tạo mật khẩu và xác nhận mật khẩu.

Các bước đăng ký tài khoản Kling

Kling sẽ gửi một mã xác thực (Verification Code) gồm 6 chữ số đến địa chỉ email bạn đã cung cấp. Hãy mở email của bạn, sao chép mã số này và dán vào ô xác thực trên trang đăng ký của Kling để hoàn tất.

Bước 5: Sau khi xác thực thành công (hoặc chọn đăng ký qua Google/Apple), bạn đã chính thức có tài khoản Kling AI. Hệ thống sẽ tự động đăng nhập và đưa bạn vào giao diện làm việc chính.

Các bước đăng ký tài khoản Kling

Khám phá giao diện Kling AI

Home

Trang chủ, nơi giới thiệu phiên bản mới nhất (KLING 2.1) và hiển thị các tác phẩm sáng tạo, video ngắn (Shorts) nổi bật từ cộng đồng để bạn lấy cảm hứng.

Home

Explore

Không gian khám phá với các sự kiện, cuộc thi (Events) và các video, hình ảnh được đề xuất (bao gồm Prompt tạo video/ảnh). Đây là nơi tuyệt vời để xem xu hướng và các tác phẩm chất lượng cao.

Explore

Nhấn Recreate để sử dụng lại mẫu

Explore

Assets

“Thư viện cá nhân” của bạn. Mọi video và hình ảnh bạn tạo ra sẽ được lưu trữ tại đây. Bạn có thể sắp xếp theo thư mục, lọc theo media và xem lại các tác phẩm của mình.

Assets

AI Template – Effects

Một thư viện các hiệu ứng video tạo sẵn cực kỳ thú vị. Bạn có thể chọn một mẫu như “Flyer”, “SurfSurf” hay “MagicBroom” để tạo ra các video ngắn độc đáo một cách nhanh chóng mà không cần viết prompt phức tạp.

AI Template – Effects

Các công cụ chính của Kling AI

AI Generation Video: Công cụ tạo video từ văn bản hoặc hình ảnh

AI Generation Video

AI Image Generator: Công cụ tạo hình ảnh từ văn bản

AI Image Generator

AI Sound Effects Generator: Công cụ tạo âm thanh chuyên biệt.

AI Sound Effects Generator

Image Editing (Chỉnh sửa ảnh): Công cụ để chỉnh sửa những hình ảnh bạn đã tạo hoặc tải lên.

Image Editing (Chỉnh sửa ảnh)

Để xem tất cả các công cụ Kling AI cung cấp, bạn vào mục All Tool.

All Tool.

Các mục dành cho cộng đồng Kling AI

Referral Program: Chương trình giới thiệu nhận thưởng.

Referral Program

Notifications: Thông báo.

Notifications

Profile Page: Trang quản lý tài khoản.

Profile Page

Kling AI hỗ trợ tích hợp API như thế nào?

Có. Kling cung cấp một nền tảng API (API Platform) cho phép các nhà phát triển truy cập theo chương trình vào các mô hình AI của họ.

Chi phí API của Kling hoạt động theo mô hình Pay-as-you-go (dùng bao nhiêu, trả bấy nhiêu) và dựa trên một hệ thống “unit” (đơn vị) hoặc “credit” (tín dụng) riêng biệt, không liên quan đến credit trong các gói tài khoản Standard, Pro, Premier cho người dùng thông thường.

Kling cung cấp các gói tài nguyên trả trước cho doanh nghiệp, với đơn giá mỗi “unit” rẻ hơn khi mua gói lớn hơn. Xem thêm tại: https://klingai.com/global/dev/model/video.

Số “unit” sẽ bị trừ cho mỗi tác vụ không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Xem chi tiết bằng cách nhấn vào View Billing Rules.

Kling AI hỗ trợ tích hợp API như thế nào?

Kinh nghiệm sử dụng Kling AI hiệu quả

Để tận dụng tối đa sức mạnh của Kling AI và tạo ra những nội dung chất lượng cao, bạn có thể tham khảo một số kinh nghiệm sau:

Nâng cấp kỹ năng viết prompt

Prompt là chìa khóa để Kling AI hiểu và tạo ra nội dung theo đúng ý bạn. Hãy đầu tư thời gian để học cách viết prompt hiệu quả. Một prompt tốt cần phải:

Cụ thể và chi tiết: Thay vì “một người đang đi bộ”, hãy thử “một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc, mặc áo khoác da màu nâu, đang đi bộ trên con đường lát đá dưới trời mưa nhẹ, ánh đèn đường phản chiếu trên vũng nước”.

Thay vì “một người đang đi bộ”, hãy thử “một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc, mặc áo khoác da màu nâu, đang đi bộ trên con đường lát đá dưới trời mưa nhẹ, ánh đèn đường phản chiếu trên vũng nước”. Sử dụng từ khóa mạnh: Sử dụng các tính từ, trạng từ và danh từ cụ thể để mô tả đối tượng, hành động, bối cảnh, cảm xúc, phong cách nghệ thuật, ánh sáng, và màu sắc.

Sử dụng các tính từ, trạng từ và danh từ cụ thể để mô tả đối tượng, hành động, bối cảnh, cảm xúc, phong cách nghệ thuật, ánh sáng, và màu sắc. Thử nghiệm và lặp lại: Đừng ngại thử nghiệm nhiều prompt khác nhau. Ghi lại những prompt mang lại kết quả tốt và điều chỉnh những prompt chưa hiệu quả. Kling AI cũng có thể cung cấp các tài liệu hướng dẫn viết prompt chuẩn để bạn tham khảo.

Kinh nghiệm sử dụng Kling AI hiệu quả

Tận dụng các tính năng nâng cao

Khám phá và sử dụng các tính năng tùy chỉnh nâng cao mà Kling AI cung cấp. Điều này có thể bao gồm việc điều chỉnh tỷ lệ khung hình, độ phân giải, phong cách nghệ thuật, hoặc các thông số khác để phù hợp với mục đích sử dụng của bạn. Việc hiểu rõ và sử dụng thành thạo các tùy chọn này sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn quá trình tạo nội dung.

Kết hợp với các công cụ chỉnh sửa khác

Mặc dù Kling AI rất mạnh mẽ, nhưng nó không phải là giải pháp duy nhất. Để tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh và chuyên nghiệp, bạn có thể kết hợp Kling AI với các phần mềm chỉnh sửa video và hình ảnh truyền thống. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Kling AI để tạo ra các cảnh quay thô, sau đó dùng Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve hoặc CapCut để cắt ghép, thêm nhạc nền, hiệu ứng âm thanh, và chỉnh sửa màu sắc.

Tham gia cộng đồng người dùng

Tham gia các diễn đàn, nhóm cộng đồng về Kling AI hoặc AI tạo sinh video nói chung. Đây là nơi bạn có thể học hỏi kinh nghiệm từ những người dùng khác, chia sẻ thành quả của mình, và nhận được phản hồi. Các cộng đồng này cũng thường xuyên cập nhật thông tin về các tính năng mới, mẹo và thủ thuật sử dụng hiệu quả.

Cập nhật thông tin thường xuyên

Công nghệ AI phát triển rất nhanh chóng. Hãy thường xuyên cập nhật thông tin về các phiên bản mới của Kling AI, các tính năng được bổ sung, và những cải tiến về hiệu suất. Việc nắm bắt thông tin mới nhất sẽ giúp bạn luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ này vào công việc sáng tạo của mình.

Kết luận

Tuy còn một số hạn chế như hạn mức sử dụng miễn phí hay đôi khi cần thêm biên tập hậu kỳ, Kling AI vẫn là lựa chọn lý tưởng cho cá nhân và doanh nghiệp muốn nâng cao hiệu suất sản xuất nội dung sáng tạo. Với các hướng dẫn và mẹo sử dụng hiệu quả trong bài viết, hy vọng bạn sẽ khai thác tối đa tiềm năng của Kling AI để tạo ra những sản phẩm ấn tượng. Hãy bắt đầu trải nghiệm và sáng tạo ngay hôm nay!

Những câu hỏi thường gặp

Kling AI có miễn phí không? Có. Kling AI cung cấp một gói miễn phí cho người dùng trải nghiệm. Với gói này, bạn sẽ nhận được một lượng “credit” (tín dụng) nhất định mỗi ngày để tạo video. Tuy nhiên, gói miễn phí sẽ có một số hạn chế như video bị dính watermark (logo), tốc độ xử lý chậm hơn và giới hạn một số tính năng nâng cao.

Kling AI có thể tạo video dài bao nhiêu? Một trong những ưu điểm lớn nhất của Kling AI là khả năng tạo video dài lên đến 2 phút ở độ phân giải Full HD (1080p). Đây là một con số vượt trội so với nhiều công cụ AI tạo video khác trên thị trường hiện nay.

Tôi có thể dùng Kling AI trên điện thoại không? Có, bạn có thể sử dụng Kling AI thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng trên điện thoại di động. Giao diện được thiết kế để tương thích, tuy nhiên trải nghiệm tốt nhất vẫn là trên máy tính để bàn hoặc laptop để dễ dàng thao tác cũng như quản lý.

Kling AI có hỗ trợ Tiếng Việt không? Giao diện chính và việc nhập câu lệnh (prompt) trên Kling AI chủ yếu sử dụng Tiếng Anh để đạt hiệu quả tốt nhất. Hiện tại, nền tảng này chưa hỗ trợ đầy đủ giao diện bằng Tiếng Việt.

Tôi có thể sử dụng video từ Kling AI cho mục đích thương mại không? Điều này phụ thuộc vào điều khoản sử dụng của Kling. Đối với các gói trả phí, người dùng thường có quyền sử dụng video cho mục đích thương mại. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra kỹ các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ của Kling AI để đảm bảo tuân thủ, đặc biệt là khi sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng hoặc các thương hiệu đã được đăng ký.