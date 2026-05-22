Firecrawl là gì? Hướng dẫn sử dụng Firecrawl từ A đến Z (2026)

Bạn đang xây dựng một ứng dụng AI, một chatbot nghiên cứu, hay một pipeline thu thập dữ liệu và bạn cần lấy thông tin từ hàng trăm trang web một cách tự động, sạch sẽ, sẵn sàng cho AI xử lý ngay? Đó chính xác là bài toán mà Firecrawl sinh ra để giải quyết. Vậy cụ thể Firecrawl là gì? Cùng Tino tìm hiểu cách sử dụng Firecrawl qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Firecrawl

Firecrawl là gì?

Firecrawl là nền tảng Web Data API giúp thu thập, làm sạch và chuyển đổi dữ liệu từ website thành định dạng thân thiện với AI như Markdown, JSON, summary, links, screenshot hoặc dữ liệu có cấu trúc. Thay vì tự viết scraper phức tạp, người dùng chỉ cần gửi URL hoặc prompt, Firecrawl sẽ xử lý phần truy cập website, đọc nội dung, render trang, trích xuất dữ liệu và trả về kết quả dễ dùng cho AI Agent hoặc ứng dụng tự động hóa.

Theo tài liệu API v2, Firecrawl cung cấp quyền truy cập lập trình vào dữ liệu web thông qua một base URL chung, cơ chế xác thực bằng API Key và nhiều endpoint như Scrape, Parse, Crawl, Map, Search, Agent và Browser.

Firecrawl là gì?

Firecrawl hoạt động như thế nào?

Quy trình hoạt động của Firecrawl có thể hình dung như sau:

Bạn gửi một URL qua API hoặc giao diện dashboard

Firecrawl khởi chạy trình duyệt ảo (headless browser), truy cập trang web đó như một người dùng bình thường

Hệ thống chờ nội dung tải đầy đủ — kể cả những trang dùng JavaScript nặng

AI xử lý và làm sạch nội dung, loại bỏ quảng cáo, header, footer, menu điều hướng không liên quan

Trả về dữ liệu sạch dưới dạng Markdown, JSON, hoặc screenshot — tùy bạn chọn

Hiểu đơn giản, Firecrawl giống như “bộ đọc web thông minh” dành cho AI. Khi cần đưa dữ liệu website vào Chatbot, AI Agent, workflow n8n, hệ thống RAG hoặc công cụ phân tích thị trường, Firecrawl giúp biến trang web thành dữ liệu sạch để AI xử lý dễ hơn.

Các tính năng chính của firecrawl (2026)

Scrape – Thu thập một trang

Đây là tính năng cơ bản nhất: bạn cung cấp một URL, Firecrawl trả về nội dung của trang đó dưới dạng Markdown hoặc JSON. Công nghệ “smart wait” của Firecrawl đảm bảo nội dung được tải đầy đủ trước khi trích xuất, kể cả các trang ứng dụng một trang (SPA) sử dụng JavaScript nặng.

Crawl – Thu thập toàn bộ website

Thay vì chỉ một trang, tính năng Crawl cho phép bạn thu thập toàn bộ website từ một URL gốc. Firecrawl sẽ tự động theo dõi các liên kết nội bộ, lập bản đồ cấu trúc website và thu thập từng trang một cách có hệ thống. Endpoint /map hiện hỗ trợ tối đa 100.000 kết quả và chạy nhanh hơn 15 lần so với phiên bản trước, đồng thời cho phép dùng ngôn ngữ tự nhiên để hướng dẫn hành vi crawl (ví dụ: “chỉ theo dõi các liên kết liên quan đến bảng giá”).

Extract – Trích xuất dữ liệu có cấu trúc bằng AI

Endpoint /extract sử dụng AI để trích xuất dữ liệu có cấu trúc thông qua các câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu: “Lấy tên sản phẩm, giá và đánh giá từ trang này” — Firecrawl sẽ trả về dữ liệu JSON đúng theo yêu cầu mà không cần viết một dòng selector nào.

Các tính năng chính của firecrawl (2026)

/agent (FIRE-1) – Agent tự động điều hướng web

Đây là tính năng mới nhất và ấn tượng nhất. Ra mắt vào tháng 1/2026, Firecrawl /agent có khả năng tìm kiếm, điều hướng và thu thập dữ liệu từ những website phức tạp — những nơi dữ liệu ẩn sâu và khó tiếp cận. Công việc mà con người mất hàng giờ, Agent thực hiện trong vài phút.

FIRE-1 là agent điều hướng tự chủ, có thể khám phá các trang web phức tạp để tìm dữ liệu liên quan mà không cần điều chỉnh selector thủ công.

Search – Tìm kiếm + Scrape trong một bước

Tính năng Search kết hợp tìm kiếm web với scraping trong cùng một lệnh gọi API. Công cụ firecrawl_search tìm kiếm web và scrape ngay kết quả trả về, cho phép AI đưa ra câu trả lời dựa trên dữ liệu hiện tại thay vì chỉ dựa vào dữ liệu huấn luyện có thể đã lỗi thời.

MCP Server

Firecrawl hỗ trợ MCP Server, giúp kết nối Firecrawl với các AI Agent hoặc MCP-compatible client như Cursor, Claude Desktop, Claude Code, Windsurf, VS Code và nhiều công cụ khác. Theo tài liệu chính thức, MCP Server của Firecrawl là mã nguồn mở và bao phủ toàn bộ API surface gồm search, scrape, interact, crawl, map, extract và agent.

Firecrawl phù hợp với ai?

Firecrawl được thiết kế cho nhiều nhóm người dùng khác nhau:

Nhà phát triển AI và kỹ sư dữ liệu đang xây dựng pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation), cần lấy dữ liệu web sạch để đưa vào các mô hình ngôn ngữ theo thời gian thực.



đang xây dựng pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation), cần lấy dữ liệu web sạch để đưa vào các mô hình ngôn ngữ theo thời gian thực. Nhóm nghiên cứu và phân tích thị trường cần theo dõi đối thủ cạnh tranh, thu thập thông tin giá cả, hoặc giám sát tin tức theo lĩnh vực cụ thể.



cần theo dõi đối thủ cạnh tranh, thu thập thông tin giá cả, hoặc giám sát tin tức theo lĩnh vực cụ thể. Đội ngũ kinh doanh và bán hàng muốn tự động hóa việc thu thập thông tin về khách hàng tiềm năng. Một agency marketing tăng trưởng đã tự động hóa nghiên cứu đối thủ cho khách hàng bằng Firecrawl, giảm thời gian onboarding từ 2 tuần xuống còn 3 ngày với kết quả phân tích toàn diện hơn so với làm thủ công.



muốn tự động hóa việc thu thập thông tin về khách hàng tiềm năng. Một agency marketing tăng trưởng đã tự động hóa nghiên cứu đối thủ cho khách hàng bằng Firecrawl, giảm thời gian onboarding từ 2 tuần xuống còn 3 ngày với kết quả phân tích toàn diện hơn so với làm thủ công. Các nhà phát triển AI Agent cần cho AI của mình khả năng truy cập và đọc hiểu web theo thời gian thực thay vì chỉ dựa vào kiến thức huấn luyện cố định.



Firecrawl phù hợp với ai?

Hướng dẫn sử dụng Firecrawl từng bước

Đăng ký tài khoản và lấy API Key

Bước 1: Truy cập firecrawl.dev và nhấn Sign up.

Đăng ký tài khoản và lấy API Key

Bước 2: Chọn cách đăng nhập phù hợp.

Nếu đăng ký bằng email, bạn cần xác thực.

Đăng ký tài khoản và lấy API Key

Bước 3: Sau khi đăng nhập, bạn nhấn Continue để tiếp tục.

Đăng ký tài khoản và lấy API Key

Sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình hoặc nhấn Skip để bỏ qua.

Cuối cùng, chọn gói miễn phí rồi nhấn Get Started.

Đăng ký tài khoản và lấy API Key

Bạn sẽ được chuyển đến trang dashboard của Firecrawl.

Đăng ký tài khoản và lấy API Key

Bước 4: Tại trang dashboard, bạn vào mục API Keys ở thanh điều hướng bên trái.

Nhấn Create để tạo API Key mới cho từng dự án hoặc bạn cũng có thể sử dụng key mặc định.

Đăng ký tài khoản và lấy API Key

Sao chép key vừa tạo, đây là thông tin xác thực duy nhất bạn cần.

Đăng ký tài khoản và lấy API Key

Cách sử dụng Firecrawl cơ bản

Sử dụng các tính năng có sẵn trong Firecrawl Playground

Firecrawl Playground cho phép thử trực tiếp các tính năng như Search, Scrape, Parse, Map và Crawl ngay trên giao diện web.

Bước 1: Trong giao diện Firecrawl, bạn sẽ thấy mục Playground cùng các tính năng như:

Scrape: Lấy dữ liệu từ một URL cụ thể



Lấy dữ liệu từ một URL cụ thể Crawl: Quét nhiều trang trong cùng website



Quét nhiều trang trong cùng website Interact: Tương tác với bất kỳ trang web nào



Tương tác với bất kỳ trang web nào Map: Lấy danh sách URL trong website



Lấy danh sách URL trong website Search: Tìm kiếm web



Tìm kiếm web Parse: Đọc và chuyển đổi file



Sử dụng các tính năng có sẵn trong Firecrawl Playground

Bước 2: Chọn Scrape. Với người mới, nên bắt đầu bằng Scrape.

Ví dụ, bạn muốn lấy nội dung từ một bài viết blog. Hãy dán URL bài viết vào ô nhập URL.

Bước 3: Chọn định dạng kết quả. Nên chọn Markdown trước, vì Markdown dễ đọc, dễ đưa vào AI Agent, chatbot hoặc workflow tự động hóa.

Bạn cũng có thể chọn thêm:

Bước 4: Nhấn nút Start scraping.

Sử dụng các tính năng có sẵn trong Firecrawl Playground

Sau vài giây, Firecrawl sẽ trả về kết quả. Nếu chọn Markdown, bạn sẽ thấy nội dung website đã được làm sạch, ít nhiễu hơn HTML gốc.

Bước 5: Sau khi chạy thành công, bạn có thể chọn phần Get code hoặc đoạn code mẫu tương ứng để dùng trong cURL, Python hoặc Node.js.

Sử dụng các tính năng có sẵn trong Firecrawl Playground

Dùng Firecrawl bằng cURL — phù hợp để test API nhanh

cURL là cách đơn giản để gọi API Firecrawl ngay trong terminal. Theo tài liệu Firecrawl, endpoint /scrape nhận URL và trả về dữ liệu theo định dạng được yêu cầu như Markdown, HTML, JSON, screenshot, links và nhiều định dạng khác.

Bước 1: Mở terminal. Trên Windows, bạn có thể dùng:

CMD

PowerShell

Windows Terminal

Git Bash

Trên macOS hoặc Linux, mở Terminal.

Bước 2: Chuẩn bị sẵn API Key đã lấy ở phần trên. Thay đoạn dưới đây bằng API Key thật của bạn.

Bước 3: Gọi API Scrape.

Ví dụ lấy nội dung một website dưới dạng Markdown.

Trên macOS hoặc Linux:

curl -X POST "https://api.firecrawl.dev/v2/scrape" \ -H "Authorization: Bearer fc-YOUR-API-KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "url": "https://example.com", "formats": ["markdown"] }'

Đối với PowerShell, bạn dùng lệnh:

$headers = @{ Authorization = "Bearer fc-YOUR-API-KEY" } $body = @{ url = "https://example.com" formats = @("markdown") } | ConvertTo-Json Invoke-RestMethod ` -Uri "https://api.firecrawl.dev/v2/scrape" ` -Method Post ` -Headers $headers ` -ContentType "application/json" ` -Body $body

Nếu request thành công, Firecrawl sẽ trả về dữ liệu dạng JSON. Trong kết quả thường có phần nội dung Markdown đã được làm sạch.

Ví dụ kết quả có thể gồm:

{ "success": true, "data": { "markdown": "# Example Domain

This domain is for use in illustrative examples..." } }

Dùng Firecrawl bằng cURL — phù hợp để test API nhanh

Bước 4: Để đổi URL cần scrape, bạn chỉ cần thay:

"url": "https://example.com"

bằng URL thật, ví dụ:

"url": "https://tino.vn/blog/"

Bước 5: Thêm định dạng khác nếu cần. Ví dụ vừa lấy Markdown vừa lấy links:

curl -X POST "https://api.firecrawl.dev/v2/scrape" \ -H "Authorization: Bearer fc-YOUR-API-KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "url": "https://example.com", "formats": ["markdown", "links"] }'

Dùng Firecrawl với Python

Bước 1: Kiểm tra máy đã có Python chưa:

python --version

Nếu chưa có, bạn cài Python từ trang chính thức của Python.

Bước 2: Tạo thư mục dự án

mkdir firecrawl-demo cd firecrawl-demo

Bước 3: Tạo môi trường ảo

Trên Windows:

python -m venv venv venv\Scripts\activate

Trên macOS hoặc Linux:

python3 -m venv venv source venv/bin/activate

Bước 4: Cài thư viện Firecrawl:

pip install firecrawl-py

Bước 5: Tạo file Python

touch scrape_demo.py

Nếu dùng Windows, bạn có thể tạo file thủ công hoặc dùng:

notepad scrape_demo.py

Bước 6: Dán đoạn code sau vào file scrape_demo.py:

from firecrawl import Firecrawl app = Firecrawl(api_key="fc-YOUR-API-KEY") result = app.scrape( "https://example.com", formats=["markdown"] ) print(result)

Bước 7: Chạy file

python scrape_demo.py

Nếu dùng macOS hoặc Linux:

python3 scrape_demo.py

Bước 8: Bạn có thể chỉnh lại code để lưu kết quả:

from firecrawl import Firecrawl app = Firecrawl(api_key="fc-YOUR-API-KEY") result = app.scrape( "https://example.com", formats=["markdown"] ) markdown_content = result.get("markdown") or str(result) with open("output.md", "w", encoding="utf-8") as file: file.write(markdown_content) print("Đã lưu dữ liệu vào output.md")

Bước 9: Sau khi có file output.md, bạn có thể:

Đưa vào chatbot

Tóm tắt bằng LLM

Chia chunk để làm RAG

Lưu vào vector database

Phân tích nội dung bằng Python

Dùng Firecrawl MCP cho AI Agent

Nếu bạn dùng Cursor, Claude Code, Windsurf, VS Code hoặc các công cụ hỗ trợ MCP, bạn có thể kết nối Firecrawl để AI Agent đọc web trực tiếp. Firecrawl cho biết MCP server chính thức cho phép AI Agent search, scrape và interact với live web trong các công cụ hỗ trợ MCP.

Bước 1: Bạn cần API Key Firecrawl:

Bước 2: Mở phần cấu hình MCP. Tùy công cụ, vị trí cấu hình có thể khác nhau.

Bước 3: Thêm cấu hình Firecrawl MCP

Ví dụ cấu hình phổ biến:

{ "mcpServers": { "firecrawl": { "command": "npx", "args": ["-y", "firecrawl-mcp"], "env": { "FIRECRAWL_API_KEY": "fc-YOUR-API-KEY" } } } }

Bước 4: Sau khi lưu cấu hình, hãy khởi động lại Cursor, Claude Desktop, Claude Code hoặc công cụ đang dùng.

Bước 5: Gọi Firecrawl bằng prompt. Ví dụ prompt trong AI Agent:

Hãy dùng Firecrawl để scrape trang pricing của công cụ X, sau đó tóm tắt các gói giá thành bảng tiếng Việt.

Bước 6: Kiểm tra kết quả. Nếu MCP hoạt động đúng, AI Agent sẽ có thể gọi Firecrawl để:

Search web



Scrape URL



Crawl website



Extract dữ liệu



Interact với trang web



Bảng giá Firecrawl mới nhất

Theo trang pricing chính thức, Firecrawl có gói miễn phí 1.000 pages mỗi tháng. Khi cần thêm credit hoặc rate limit cao hơn, người dùng có thể nâng cấp lên các gói Hobby, Standard hoặc Growth.

Bảng giá Firecrawl mới nhất

Firecrawl hiện không cung cấp gói pay-per-use theo từng request; credit không roll over sang tháng tiếp theo, ngoại trừ một số trường hợp như auto recharge credits hoặc custom Scale/Enterprise annual plans.

Lưu ý khi sử dụng Firecrawl

Không nên crawl quá rộng ngay từ đầu: Khi mới thử nghiệm, hãy đặt limit nhỏ để kiểm soát credit và kiểm tra chất lượng dữ liệu trước.



Khi mới thử nghiệm, hãy đặt limit nhỏ để kiểm soát credit và kiểm tra chất lượng dữ liệu trước. Ưu tiên nguồn chính thức: Khi viết bài kỹ thuật, nên scrape docs, changelog, GitHub hoặc trang pricing chính thức để tránh sai lệch thông tin.



Khi viết bài kỹ thuật, nên scrape docs, changelog, GitHub hoặc trang pricing chính thức để tránh sai lệch thông tin. Bảo mật API Key: Không đưa API Key vào frontend, GitHub public hoặc ảnh chụp màn hình. Hãy dùng biến môi trường trên server.



Không đưa API Key vào frontend, GitHub public hoặc ảnh chụp màn hình. Hãy dùng biến môi trường trên server. Kiểm tra điều khoản website nguồn: Không phải website nào cũng cho phép thu thập dữ liệu tự động. Bạn nên kiểm tra robots.txt, điều khoản sử dụng và giới hạn pháp lý liên quan.



Không phải website nào cũng cho phép thu thập dữ liệu tự động. Bạn nên kiểm tra robots.txt, điều khoản sử dụng và giới hạn pháp lý liên quan. Chuẩn hóa dữ liệu trước khi đưa vào AI: Dù Firecrawl đã làm sạch dữ liệu, bạn vẫn nên lọc trùng, chia chunk, thêm metadata và kiểm tra nguồn trước khi đưa vào RAG hoặc chatbot.



Kết luận

Firecrawl đang định hình lại cách các ứng dụng AI tiếp cận dữ liệu web. Thay vì xem việc thu thập dữ liệu là một rào cản kỹ thuật phức tạp, Firecrawl biến quá trình này thành một bước đơn giản trong pipeline AI của bạn — từ một URL đến dữ liệu sạch, sẵn sàng cho LLM, chỉ trong vài giây.

Dù bạn đang xây dựng một AI Agent nghiên cứu, một hệ thống RAG, hay đơn giản là muốn tự động hóa việc theo dõi thông tin từ web, Firecrawl sẽ là công cụ đáng để thử ngay hôm nay, đặc biệt khi gói miễn phí không yêu cầu thẻ tín dụng.

Những câu hỏi thường gặp

Firecrawl có miễn phí không? Có. Theo trang pricing chính thức, Firecrawl cung cấp 1.000 pages miễn phí mỗi tháng, tương đương 1.000 free credits mỗi tháng. Khi cần thêm credit hoặc rate limit cao hơn, người dùng có thể nâng cấp lên các gói trả phí.

Firecrawl MCP dùng để làm gì? Firecrawl MCP Server giúp AI Agent hoặc MCP-compatible client truy cập các tính năng như search, scrape, crawl, map, extract, interact và agent. Nhờ đó, AI Agent có thể đọc web trực tiếp trong môi trường như Cursor, Claude Desktop, Claude Code, Windsurf hoặc VS Code.

Firecrawl có hỗ trợ tiếng Việt không? Firecrawl không giới hạn theo ngôn ngữ. Công cụ thu thập nội dung từ bất kỳ trang web nào trên thế giới, bao gồm cả trang tiếng Việt. Dữ liệu đầu ra sẽ giữ nguyên ngôn ngữ gốc của trang được scrape. Bạn hoàn toàn có thể dùng Firecrawl để thu thập dữ liệu từ các trang báo, thương mại điện tử hay diễn đàn tiếng Việt.

Firecrawl khác gì so với BeautifulSoup hay Scrapy? BeautifulSoup và Scrapy là thư viện tự xây dựng scraper. Bạn phải tự viết logic phân tích HTML, tự xử lý JavaScript, tự quản lý proxy, tự làm sạch dữ liệu. Firecrawl cung cấp một API duy nhất, nhất quán để xử lý toàn bộ các bước scraping, crawling và điều hướng web bằng AI. Từ đó loại bỏ nhu cầu phải ghép nối nhiều endpoint hay tham số tùy chỉnh phức tạp.