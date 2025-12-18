ParseHub là gì? Hướng dẫn “cào” dữ liệu website miễn phí không cần code 2026

Hầu hết các công cụ lấy dữ liệu web cơ bản thường gặp khó khăn hoặc báo lỗi khi đối mặt với những trang web hiện đại sử dụng nhiều JavaScript, AJAX hoặc cuộn trang vô hạn. Tuy nhiên, ParseHub lại xử lý những rào cản kỹ thuật này một cách mượt mà nhờ cơ chế hoạt động thông minh như một trình duyệt thực thụ. Vậy cụ thể ParseHub là gì? Cùng Tino tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về ParseHub

ParseHub là gì?

ParseHub là một giải pháp phần mềm trích xuất dữ liệu web (Web Scraping) chuyên nghiệp, được phát triển và ra mắt chính thức vào tháng 9 năm 2014 bởi một công ty công nghệ có trụ sở tại Toronto, Canada (được thành lập từ năm 2013). Công cụ này được xây dựng với mục tiêu dân chủ hóa việc thu thập dữ liệu, cho phép người dùng chuyển đổi các thông tin hỗn độn từ bất kỳ trang web nào thành các định dạng có cấu trúc như Excel, JSON hoặc API mà không cần viết code.

ParseHub là gì?

Điểm mạnh của ParseHub nằm ở khả năng xử lý mượt mà các trang web động sử dụng công nghệ AJAX, JavaScript, cũng như các tác vụ phức tạp như nhập liệu, đăng nhập tài khoản hay cuộn trang vô hạn, giúp ứng dụng này trở thành trợ thủ đắc lực cho các nhà phân tích dữ liệu và doanh nghiệp trên toàn cầu.

Cơ chế hoạt động của ParseHub

Để hiểu rõ sức mạnh của ParseHub, chúng ta cần nhìn vào cách công cụ này tương tác với website. Khác với các trình thu thập dữ liệu cơ bản chỉ tải xuống mã nguồn HTML tĩnh, ParseHub hoạt động dựa trên cơ chế mô phỏng một trình duyệt web thực thụ.

Phân tích DOM và Render trang: Khi người dùng nhập một đường dẫn URL, ứng dụng sẽ tải toàn bộ trang web, bao gồm cả các nội dung động được tạo ra bởi JavaScript. Điều này cho phép ParseHub “nhìn thấy” trang web giống hệt như mắt thường của người dùng.

Khi người dùng nhập một đường dẫn URL, ứng dụng sẽ tải toàn bộ trang web, bao gồm cả các nội dung động được tạo ra bởi JavaScript. Điều này cho phép ParseHub “nhìn thấy” trang web giống hệt như mắt thường của người dùng. Lựa chọn phần tử thông minh: Thông qua giao diện đồ họa, người dùng nhấp chuột vào dữ liệu cần lấy (ví dụ: tên sản phẩm). Hệ thống sử dụng các thuật toán học máy (Machine Learning) để phân tích cấu trúc DOM và tự động đề xuất các phần tử tương tự còn lại trên trang.

Thông qua giao diện đồ họa, người dùng nhấp chuột vào dữ liệu cần lấy (ví dụ: tên sản phẩm). Hệ thống sử dụng các thuật toán học máy (Machine Learning) để phân tích cấu trúc DOM và tự động đề xuất các phần tử tương tự còn lại trên trang. Thực thi kịch bản tự động: Sau khi thiết lập, phần mềm sẽ tự động thực hiện các hành động phức tạp như: cuộn trang (scroll), nhập từ khóa tìm kiếm, nhấp vào nút “Xem thêm” hoặc đăng nhập vào tài khoản để truy cập dữ liệu ẩn sâu bên trong.

Sau khi thiết lập, phần mềm sẽ tự động thực hiện các hành động phức tạp như: cuộn trang (scroll), nhập từ khóa tìm kiếm, nhấp vào nút “Xem thêm” hoặc đăng nhập vào tài khoản để truy cập dữ liệu ẩn sâu bên trong. Kết xuất dữ liệu: Cuối cùng, thông tin thu thập được sẽ được máy chủ xử lý và chuyển đổi thành định dạng mong muốn để người dùng tải về hoặc tích hợp qua API.

Những tính năng nổi bật khiến ParseHub được ưa chuộng

ParseHub sở hữu bộ tính năng chuyên sâu giúp giải quyết hầu hết các bài toán về dữ liệu lớn:

Xử lý website động: Đây là thế mạnh lớn nhất của ParseHub. Công cụ này có thể trích xuất dữ liệu từ các trang web sử dụng công nghệ AJAX, JavaScript, cookie, session và redirects một cách mượt mà.

Đây là thế mạnh lớn nhất của ParseHub. Công cụ này có thể trích xuất dữ liệu từ các trang web sử dụng công nghệ AJAX, JavaScript, cookie, session và redirects một cách mượt mà. Giao diện “Point-and-Click”: Người dùng không cần viết bất kỳ dòng mã nào. Mọi thao tác chọn lọc dữ liệu đều được thực hiện thông qua việc nhấp chuột trực tiếp lên thành phần website.

Người dùng không cần viết bất kỳ dòng mã nào. Mọi thao tác chọn lọc dữ liệu đều được thực hiện thông qua việc nhấp chuột trực tiếp lên thành phần website. Lưu trữ và lập lịch trên đám mây (Cloud-based): Với các gói nâng cao, người dùng có thể cài đặt để ParseHub tự động chạy theo lịch trình (hàng ngày, hàng tuần) trên máy chủ của hãng. Tính năng này giúp máy tính cá nhân không bị chiếm dụng tài nguyên và đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật mới nhất.

Với các gói nâng cao, người dùng có thể cài đặt để ParseHub tự động chạy theo lịch trình (hàng ngày, hàng tuần) trên máy chủ của hãng. Tính năng này giúp máy tính cá nhân không bị chiếm dụng tài nguyên và đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật mới nhất. Xoay vòng IP (IP Rotation): Để tránh việc bị chặn bởi các cơ chế bảo mật của website đích, ParseHub hỗ trợ tự động thay đổi địa chỉ IP liên tục trong quá trình thu thập dữ liệu, giúp quá trình “cào” tin diễn ra thông suốt.

Để tránh việc bị chặn bởi các cơ chế bảo mật của website đích, ParseHub hỗ trợ tự động thay đổi địa chỉ IP liên tục trong quá trình thu thập dữ liệu, giúp quá trình “cào” tin diễn ra thông suốt. API và Webhooks: Đối với các nhà phát triển, ParseHub cung cấp REST API và Webhooks, cho phép tích hợp dữ liệu sau khi trích xuất thẳng vào website, ứng dụng di động hoặc cơ sở dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp.

Những tính năng nổi bật khiến ParseHub được ưa chuộng

Tại sao nên sử dụng ParseHub?

Bên cạnh các tính năng kỹ thuật, ParseHub mang lại những giá trị thiết thực khiến công cụ này trở thành lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp và cá nhân:

Tiết kiệm chi phí và nguồn lực: Thay vì phải thuê một đội ngũ lập trình viên để xây dựng và bảo trì hệ thống crawler riêng, doanh nghiệp có thể sử dụng ParseHub để đạt được kết quả tương tự với chi phí thấp hơn rất nhiều. Gói miễn phí của ParseHub cũng cung cấp đủ tính năng cho các nhu cầu cơ bản.

Thay vì phải thuê một đội ngũ lập trình viên để xây dựng và bảo trì hệ thống crawler riêng, doanh nghiệp có thể sử dụng ParseHub để đạt được kết quả tương tự với chi phí thấp hơn rất nhiều. Gói miễn phí của ParseHub cũng cung cấp đủ tính năng cho các nhu cầu cơ bản. Khả năng mở rộng linh hoạt: Dù nhu cầu là lấy vài trăm dòng dữ liệu hay hàng triệu bản ghi, ParseHub đều có thể đáp ứng. Kiến trúc của phần mềm cho phép mở rộng quy mô thu thập mà không làm giảm hiệu suất.

Dù nhu cầu là lấy vài trăm dòng dữ liệu hay hàng triệu bản ghi, ParseHub đều có thể đáp ứng. Kiến trúc của phần mềm cho phép mở rộng quy mô thu thập mà không làm giảm hiệu suất. Dễ dàng tiếp cận cho người không chuyên: Rào cản kỹ thuật được loại bỏ hoàn toàn. Các nhân viên Marketing, Seoer hay nhà nghiên cứu thị trường có thể chủ động lấy dữ liệu mình cần mà không phụ thuộc vào bộ phận IT.

Rào cản kỹ thuật được loại bỏ hoàn toàn. Các nhân viên Marketing, Seoer hay nhà nghiên cứu thị trường có thể chủ động lấy dữ liệu mình cần mà không phụ thuộc vào bộ phận IT. Độ chính xác cao: Nhờ cơ chế chọn lọc dựa trên cấu trúc hiển thị và khả năng xem trước (preview) dữ liệu, kết quả đầu ra từ ParseHub thường có độ chính xác cao, ít bị lỗi định dạng, giúp giảm thiểu thời gian làm sạch dữ liệu (data cleaning) sau này.

Tại sao nên sử dụng ParseHub?

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ParseHub chi tiết

Tải và cài đặt phần mềm

ParseHub là ứng dụng máy tính (Desktop App), do đó, bước đầu tiên là tải bộ cài đặt về máy.

Bước 1: Truy cập trang chủ chính thức của ParseHub.

Tải và cài đặt phần mềm

Bước 2: Chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành (Windows, macOS hoặc Linux). File .exe sẽ tự động tải về máy.

Bước 3: Tiến hành cài đặt file vừa tải về như các phần mềm thông thường.

Tải và cài đặt phần mềm

Bước 4: Mở ứng dụng và đăng ký một tài khoản miễn phí (hoặc đăng nhập) để bắt đầu sử dụng.

Tải và cài đặt phần mềm

Giao diện chính:

Tải và cài đặt phần mềm

Quy trình trích xuất dữ liệu cơ bản với ParseHub

Bước 1: Khởi tạo dự án (New Project)

Tại giao diện chính sau khi đăng nhập, chọn nút “New Project”.

Khởi tạo dự án (New Project)

Sao chép và dán đường dẫn (URL) của trang danh mục Blog cần lấy dữ liệu vào ô trống.

Khởi tạo dự án (New Project)

Nhấn “Start project on this URL”. Lúc này, ParseHub sẽ tiến hành tải toàn bộ giao diện trang web ngay trong trình duyệt của ứng dụng.

Bước 2: Chọn tiêu đề bài viết (Selection)

Bước này giúp phần mềm nhận diện đâu là đối tượng chính cần thu thập.

Ở thanh công cụ bên trái, đảm bảo lệnh Select đang hoạt động.

Nhấp chuột vào tiêu đề của bài viết đầu tiên trên trang. Phần tử này sẽ được tô viền xanh lá.

Chọn tiêu đề bài viết (Selection)

Tiếp tục nhấp vào tiêu đề của bài viết thứ hai (thường nằm ngay bên dưới hoặc bên cạnh). Ngay lập tức, ParseHub sẽ tự động hiểu quy luật và tô màu vàng cho tất cả các tiêu đề bài viết còn lại đang hiển thị.

Chọn tiêu đề bài viết (Selection)

Tại cột quản lý bên trái, đổi tên nhãn thành Tieu_De để dễ quản lý. Lúc này, đường dẫn (URL) của bài viết cũng đã được tự động trích xuất kèm theo tiêu đề.

Bước 3: Lấy dữ liệu liên quan (Relative Select)

Sau khi có tiêu đề, bạn cần hướng dẫn công cụ lấy thêm phần mô tả ngắn (Sapo) hoặc ngày đăng đi kèm với bài viết đó.

Sử dụng tính năng Relative Select (nằm trong menu lệnh bên trái, bên cạnh nút Select).

Lấy dữ liệu liên quan (Relative Select)

Nhấp vào tiêu đề bài viết đầu tiên (đang được tô màu), một mũi tên chỉ dẫn sẽ xuất hiện. Sau đó, kéo mũi tên này trỏ vào đoạn văn bản mô tả ngắn phía dưới tiêu đề và nhấp chuột xác nhận.

Lấy dữ liệu liên quan (Relative Select)

Hệ thống sẽ tự động liên kết Tiêu đề với Mô tả tương ứng cho toàn bộ danh sách.

Đổi tên trường dữ liệu mới này thành Mo_Ta.

Lấy dữ liệu liên quan (Relative Select)

Bước 4: Chạy và xuất dữ liệu (Run & Export)

Khi các thiết lập đã hoàn tất:

Nhấn nút Get Data màu xanh lá cây ở góc dưới bên trái màn hình.

Chạy và xuất dữ liệu (Run & Export)

Chọn Run để lệnh bắt đầu thực thi trên máy chủ.

Chạy và xuất dữ liệu (Run & Export)

Bạn có thể tắt máy và đi làm việc khác. Khi hoàn thành, ParseHub sẽ gửi thông báo.

Chạy và xuất dữ liệu (Run & Export)

Kết quả cuối cùng có thể tải về dưới dạng file Excel (để lọc từ khóa), JSON (để import vào website khác) hoặc tích hợp qua API.

Chạy và xuất dữ liệu (Run & Export)

Chi phí các gói của ParseHub: Lựa chọn nào phù hợp?

Dựa trên chính sách giá niêm yết mới nhất, ParseHub chia thành 4 cấp độ dịch vụ, phù hợp từ nhu cầu cá nhân đến doanh nghiệp lớn:

Gói miễn phí (Everyone – Free)

Đây là lựa chọn tuyệt vời để trải nghiệm và học tập.

Người dùng được phép quét tối đa 200 trang cho mỗi lần chạy.

cho mỗi lần chạy. Giới hạn 5 dự án công khai (Public projects).

(Public projects). Lưu trữ dữ liệu trong 14 ngày .

. Hạn chế: Tốc độ thu thập bị giới hạn (ví dụ: lấy 200 trang mất khoảng 40 phút) và không có tính năng xoay vòng IP hay lập lịch.

Chi phí các gói của ParseHub

Gói tiêu chuẩn (Standard – $189/tháng)

Dành cho nhu cầu thu thập dữ liệu thường xuyên.

Tốc độ nhanh gấp 4 lần bản miễn phí (lấy 200 trang chỉ mất khoảng 10 phút).

Cho phép quét tới 10.000 trang mỗi lần chạy.

mỗi lần chạy. Hỗ trợ 20 dự án riêng tư (Private projects) để bảo mật thông tin.

(Private projects) để bảo mật thông tin. Đặc biệt: Có tính năng IP Rotation (Xoay vòng IP) để tránh bị chặn và Lập lịch (Scheduling) chạy tự động.

Gói chuyên nghiệp (Professional – $599/tháng)

Dành cho quy mô lớn và tốc độ cao.

Không giới hạn số trang mỗi lần chạy (Unlimited pages per run).

Tốc độ cực nhanh (lấy 200 trang dưới 2 phút).

Cho phép tạo 120 dự án riêng tư và lưu trữ dữ liệu trong 30 ngày.

và lưu trữ dữ liệu trong 30 ngày. Được ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật.

Gói doanh nghiệp (ParseHub Plus)

Dành cho các đơn vị muốn thuê ngoài hoàn toàn. Đội ngũ chuyên gia của ParseHub sẽ thực hiện việc trích xuất và bàn giao dữ liệu sạch theo yêu cầu riêng.

ParseHub có hỗ trợ API không?

Câu trả lời là Có. ParseHub cung cấp một hệ thống REST API mạnh mẽ, cho phép người dùng tích hợp sâu quy trình thu thập dữ liệu vào hệ thống nội bộ của doanh nghiệp.

Quản lý dự án từ xa: Thông qua API, lập trình viên có thể khởi động lệnh chạy (Run project), hủy bỏ tác vụ hoặc kiểm tra trạng thái hoạt động mà không cần mở giao diện phần mềm.

Thông qua API, lập trình viên có thể khởi động lệnh chạy (Run project), hủy bỏ tác vụ hoặc kiểm tra trạng thái hoạt động mà không cần mở giao diện phần mềm. Trích xuất dữ liệu tự động: Sau khi ParseHub hoàn thành việc quét, hệ thống có thể tự động đẩy dữ liệu về máy chủ của bạn (thông qua Webhooks) hoặc bạn có thể dùng lệnh GET để tải dữ liệu về định dạng JSON/CSV.

Sau khi ParseHub hoàn thành việc quét, hệ thống có thể tự động đẩy dữ liệu về máy chủ của bạn (thông qua Webhooks) hoặc bạn có thể dùng lệnh GET để tải dữ liệu về định dạng JSON/CSV. Cách sử dụng: Mỗi tài khoản ParseHub sẽ được cấp một API Key riêng biệt. Người dùng sẽ sử dụng khóa này để xác thực các lệnh gọi API trong tài liệu hướng dẫn (API Documentation) do công ty cung cấp.

Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng ParseHub

Để quá trình sử dụng diễn ra suôn sẻ và tránh các rủi ro không đáng có, bạn cần lưu tâm những điểm sau:

Vấn đề chặn IP: Khi thu thập dữ liệu với tần suất cao, địa chỉ IP của bạn rất dễ bị website đích đưa vào danh sách đen (Blacklist). Nếu sử dụng gói Miễn phí, hãy thiết lập thời gian chờ (Wait time) giữa các lần click dài hơn để giảm nghi ngờ. Đối với nhu cầu lớn, tính năng IP Rotation ở gói trả phí là bắt buộc.

Khi thu thập dữ liệu với tần suất cao, địa chỉ IP của bạn rất dễ bị website đích đưa vào danh sách đen (Blacklist). Nếu sử dụng gói Miễn phí, hãy thiết lập thời gian chờ (Wait time) giữa các lần click dài hơn để giảm nghi ngờ. Đối với nhu cầu lớn, tính năng IP Rotation ở gói trả phí là bắt buộc. Dự án Công khai (Public Projects): Ở phiên bản miễn phí, mọi dự án bạn tạo ra đều ở chế độ công khai. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có thể xem cấu trúc và dữ liệu bạn đang lấy. Do đó, tuyệt đối không sử dụng bản miễn phí để thu thập các dữ liệu nhạy cảm hoặc mang tính bí mật kinh doanh.

Ở phiên bản miễn phí, mọi dự án bạn tạo ra đều ở chế độ công khai. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có thể xem cấu trúc và dữ liệu bạn đang lấy. Do đó, tuyệt đối không sử dụng bản miễn phí để thu thập các dữ liệu nhạy cảm hoặc mang tính bí mật kinh doanh. Tài nguyên máy tính: Mặc dù ParseHub có thể chạy trên đám mây (Cloud run), nhưng quá trình thiết kế và chạy thử nghiệm (Test run) vẫn diễn ra trên máy tính cá nhân. Việc tải các trang web nặng liên tục có thể tiêu tốn nhiều RAM và CPU, vì vậy hãy đảm bảo máy tính có cấu hình đủ tốt.

Mặc dù ParseHub có thể chạy trên đám mây (Cloud run), nhưng quá trình thiết kế và chạy thử nghiệm (Test run) vẫn diễn ra trên máy tính cá nhân. Việc tải các trang web nặng liên tục có thể tiêu tốn nhiều RAM và CPU, vì vậy hãy đảm bảo máy tính có cấu hình đủ tốt. Tuân thủ pháp luật và đạo đức: Chỉ thu thập các dữ liệu được công khai (Public data). Tránh việc trích xuất thông tin cá nhân trái phép hoặc tấn công dồn dập (DDoS) vào các trang web nhỏ, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.

Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng ParseHub

So sánh ParseHub với các đối thủ cạnh tranh

Để giúp bạn có cái nhìn khách quan nhất, bảng dưới đây sẽ phân tích dựa trên một số tiêu chí quan trọng:

Tiêu chí ParseHub Octoparse Web Scraper (Extension) Loại hình công cụ Ứng dụng máy tính (Desktop App) Ứng dụng máy tính (Desktop App) Tiện ích mở rộng trình duyệt (Browser Extension) Hệ điều hành hỗ trợ Đa nền tảng: Windows, macOS, Linux (Hoạt động ổn định trên cả 3). Tập trung mạnh vào Windows. (Phiên bản macOS thường cập nhật chậm hơn). Chạy trên trình duyệt Chrome/Firefox (Phụ thuộc vào trình duyệt). Giao diện & Trải nghiệm Point-and-Click: Chọn phần tử trực quan, dễ làm quen cho người không biết code. Kéo thả (Drag-and-Drop): Nhiều tính năng nhưng giao diện hơi phức tạp với người mới. Sitemap: Cần hiểu tư duy về cấu trúc cây (Tree) và bộ chọn CSS (CSS Selector). Xử lý Web động (AJAX/JS) Rất tốt: Tự động nhận diện và xử lý mượt mà các trang tải chậm, cuộn vô hạn. Tốt: Có hỗ trợ nhưng đôi khi cần cấu hình thủ công phức tạp hơn. Trung bình: Khá hạn chế, thường gặp lỗi với các trang web quá phức tạp. Chế độ Miễn phí (Free) 200 trang/lần chạy. Không giới hạn tính năng trích xuất cơ bản. Dữ liệu lưu 14 ngày. Giới hạn số lượng bản ghi (records) xuất ra và số task chạy đồng thời khá chặt chẽ. Miễn phí hoàn toàn khi chạy trên máy cá nhân (Local). Bản Cloud tính phí. Lưu trữ & Xuất dữ liệu Excel, CSV, JSON, API. Lưu trữ trên đám mây của ParseHub. Excel, CSV, HTML, Database. Lưu trữ đám mây. CSV, JSON. Lưu trữ cục bộ (Local storage) hoặc CouchDB. Đối tượng phù hợp Người dùng cần sự cân bằng giữa Dễ sử dụng và Sức mạnh xử lý trên mọi hệ điều hành. Doanh nghiệp dùng Windows cần các mẫu cào dữ liệu có sẵn (Templates). Người dùng cá nhân, nhu cầu đơn giản, muốn công cụ nhẹ và miễn phí.

Nhận xét chung: Nếu người dùng đang tìm kiếm một giải pháp chuyên nghiệp, hoạt động mượt mà trên cả macOS/Linux và không muốn phụ thuộc vào trình duyệt web, ParseHub là lựa chọn tối ưu hơn cả. Trong khi đó, Octoparse là đối thủ đáng gờm trên môi trường Windows với kho template phong phú, còn Web Scraper phù hợp cho các dự án nhỏ, đánh nhanh rút gọn ngay trên trình duyệt.

Kết luận

Tổng kết lại, ParseHub là một giải pháp trích xuất dữ liệu web toàn diện, phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn các chuyên gia phân tích dữ liệu. Với khả năng xử lý linh hoạt các nền tảng web hiện đại và giao diện thân thiện, phần mềm này giúp người dùng tiết kiệm tối đa nguồn lực trong việc tổng hợp thông tin thị trường. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã hiểu rõ ParseHub là gì và nắm được quy trình sử dụng cơ bản. Hãy tải ngay ứng dụng và bắt đầu dự án dữ liệu đầu tiên để trải nghiệm sự tiện lợi mà công nghệ này mang lại.

Những câu hỏi thường gặp

ParseHub có yêu cầu người dùng phải biết lập trình (Code) không? Hoàn toàn không. ParseHub được thiết kế theo tư duy “No-code” với giao diện trực quan. Người sử dụng chỉ cần thao tác nhấp chuột vào các phần tử trên trang web để dạy phần mềm cách lấy dữ liệu. Tuy nhiên, nếu am hiểu về RegEx (Regular Expressions) hoặc CSS Selector, bạn có thể xử lý dữ liệu tinh gọn và chính xác hơn.

Bản miễn phí của ParseHub có giới hạn thời gian sử dụng không? Gói miễn phí (Everyone Plan) của ParseHub không giới hạn thời gian sử dụng, người dùng có thể dùng vĩnh viễn. Tuy nhiên, gói này sẽ giới hạn tốc độ thu thập, số lượng trang tối đa mỗi lần chạy (200 trang) và không có các tính năng cao cấp như xoay vòng IP hay lập lịch tự động.

Làm thế nào để xử lý các trang web yêu cầu đăng nhập? ParseHub có khả năng tương tác với các biểu mẫu đăng nhập. Người dùng có thể thiết lập lệnh để công cụ này tự động nhập tên đăng nhập, mật khẩu và nhấn nút đăng nhập trước khi bắt đầu quá trình trích xuất dữ liệu bên trong.

Tại sao dự án của tôi chạy rất chậm trên máy tính cá nhân? Khi chạy ở chế độ “Test Run” trên máy tính, tốc độ phụ thuộc vào cấu hình máy và đường truyền mạng của người dùng. Để đạt tốc độ cao nhất, bạn nên sử dụng tính năng “Run” để đẩy tác vụ lên máy chủ đám mây (Cloud) của ParseHub (tuy nhiên tốc độ trên Cloud cũng phụ thuộc vào gói dịch vụ đang sử dụng).

ParseHub có tải được hình ảnh hoặc tệp tin về máy không? Công cụ này không tải trực tiếp hình ảnh về ổ cứng máy tính ngay lập tức. Thay vào đó, ParseHub sẽ trích xuất đường dẫn (URL) của hình ảnh/tệp tin. Nếu sử dụng gói trả phí, người dùng có thể cấu hình để lưu trữ các file này tự động vào Dropbox hoặc Amazon S3.