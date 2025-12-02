Top 10 Web Scraper để Crawler tốt nhất hiện nay [2025]

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu được ví như tài sản vô giá đối với mọi chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình thu thập thông tin thủ công từ hàng nghìn trang web thường tiêu tốn quá nhiều thời gian và dễ gặp sai sót. Để giải quyết bài toán này, các công cụ thu thập dữ liệu tự động (Web Scraper) đã trở thành trợ thủ đắc lực, giúp doanh nghiệp trích xuất thông tin nhanh chóng và chính xác. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn top 10 Web Scraper để Crawler tốt nhất hiện nay.

Tổng quan về Web Scraper

Web Scraper là gì?

Web Scraper là công cụ phần mềm tự động hóa quy trình trích xuất dữ liệu từ các trang web, giúp chuyển đổi thông tin phi cấu trúc trên Internet thành dạng dữ liệu có tổ chức và dễ dàng phân tích. Thay vì thực hiện thao tác sao chép thủ công tốn kém thời gian, giải pháp này sẽ mô phỏng hành vi duyệt web để truy cập, thu thập và phân loại nội dung cụ thể như văn bản, hình ảnh, giá cả sản phẩm hoặc thông tin liên hệ.

Kết quả thu được thường được hệ thống xuất dưới các định dạng lưu trữ phổ biến như Excel, CSV, JSON hoặc tích hợp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, phục vụ đắc lực cho các mục đích nghiên cứu thị trường, theo dõi đối thủ cạnh tranh và tổng hợp thông tin quy mô lớn.

Tại sao nên sử dụng Web Scraper?

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, việc sở hữu thông tin nhanh chóng đồng nghĩa với việc nắm giữ cơ hội chiến thắng. Ứng dụng Web Scraper mang lại những lợi ích vượt trội, thay đổi hoàn toàn cách doanh nghiệp tiếp cận và xử lý dữ liệu:

Tự động hóa và tiết kiệm nguồn lực: Thay vì lãng phí hàng trăm giờ nhân sự cho việc sao chép và dán thông tin thủ công, phần mềm Scraper có thể thực hiện khối lượng công việc tương đương chỉ trong vài phút. Giải pháp này giúp giải phóng sức lao động, cho phép đội ngũ nhân viên tập trung vào các tác vụ phân tích chuyên sâu mang lại giá trị cao hơn.

Đảm bảo độ chính xác của dữ liệu: Quá trình nhập liệu thủ công luôn tiềm ẩn nguy cơ sai sót do yếu tố con người. Ngược lại, các công cụ tự động hoạt động dựa trên thuật toán được lập trình sẵn, đảm bảo thông tin trích xuất luôn chuẩn xác, đồng nhất và tuân thủ đúng định dạng yêu cầu.

Thu thập dữ liệu quy mô lớn: Việc tổng hợp thông tin từ hàng triệu trang web hoặc theo dõi biến động giá của hàng nghìn sản phẩm cùng lúc là nhiệm vụ bất khả thi đối với con người. Web Scraper giải quyết bài toán này một cách dễ dàng nhờ khả năng mở rộng quy mô hoạt động không giới hạn.

Theo dõi thị trường theo thời gian thực: Công cụ cho phép cập nhật liên tục các thay đổi về giá cả, chương trình khuyến mãi hoặc danh mục sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định điều chỉnh chiến lược kinh doanh kịp thời để duy trì vị thế trên thị trường.

Tiêu chí lựa chọn công cụ Web Scraper hiệu quả

Khả năng xử lý JavaScript và Web động

Nhiều trang web hiện đại sử dụng AJAX và JavaScript để tải nội dung. Một công cụ Scraper tốt bắt buộc phải có khả năng render (kết xuất) toàn bộ trang web, thực hiện các thao tác cuộn trang, nhấp chuột tự động để hiển thị đầy đủ dữ liệu trước khi trích xuất. Các công cụ chỉ cào được mã HTML tĩnh sẽ trở nên vô dụng đối với những nền tảng này.

Tính năng chống chặn (Anti-blocking) và Proxy thông minh

Hầu hết các trang web lớn đều trang bị tường lửa để chặn bot thu thập dữ liệu. Phần mềm Scraper hiệu quả cần tích hợp sẵn mạng lưới Proxy đa dạng (dân cư, trung tâm dữ liệu) và cơ chế xoay vòng IP tự động. Tính năng này giúp công cụ “ngụy trang” thành người dùng thật, tránh bị liệt vào danh sách đen hoặc bị yêu cầu nhập mã CAPTCHA liên tục.

Giao diện người dùng và yêu cầu kỹ thuật

Dành cho người không chuyên (No-code): Nên ưu tiên các công cụ có giao diện trực quan dạng “kéo và thả”. Người dùng chỉ cần nhấp chuột vào dữ liệu cần lấy, phần mềm sẽ tự động nhận diện và cấu trúc lại thông tin.

Nên ưu tiên các công cụ có giao diện trực quan dạng “kéo và thả”. Người dùng chỉ cần nhấp chuột vào dữ liệu cần lấy, phần mềm sẽ tự động nhận diện và cấu trúc lại thông tin. Dành cho lập trình viên: Cần quan tâm đến khả năng tùy biến mạnh mẽ, hỗ trợ các ngôn ngữ như Python, NodeJS và tích hợp sâu qua API.

Định dạng xuất dữ liệu và khả năng tích hợp

Mục đích cuối cùng của việc cào dữ liệu là sử dụng thông tin đó. Do vậy, công cụ được chọn phải hỗ trợ xuất kết quả ra nhiều định dạng phổ biến như Excel, CSV, JSON, XML. Cao cấp hơn, giải pháp đó cần có khả năng đẩy dữ liệu trực tiếp về cơ sở dữ liệu hoặc đồng bộ với các phần mềm quản lý (CRM, ERP) của doanh nghiệp qua API hoặc Webhook.

Dịch vụ hỗ trợ và chi phí vận hành

Khi trang web mục tiêu thay đổi cấu trúc, quy trình cào dữ liệu thường bị gián đoạn. Lúc này, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật nhanh nhạy từ nhà cung cấp là yếu tố then chốt. Ngoài ra, hãy xem xét kỹ mô hình tính phí (trả theo dung lượng dữ liệu, trả theo giờ chạy hay trọn gói hàng tháng) để tối ưu hóa ngân sách đầu tư.

Top 10 trang Web Scraper để Crawler tốt nhất hiện nay

1. Bright Data – Giải pháp thu thập dữ liệu quy mô lớn

Bright Data (trước đây là Luminati) luôn giữ vị trí dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực thu thập dữ liệu Web. Nền tảng này cung cấp cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, đặc biệt nổi tiếng với mạng lưới Proxy khổng lồ giúp người dùng vượt qua các rào cản chặn truy cập phức tạp nhất. Doanh nghiệp lớn thường ưu tiên chọn Bright Data vì khả năng vận hành ổn định và tính năng “Web Unlocker” tự động giải mã CAPTCHA hay các cơ chế chặn Bot.

Tính năng nổi bật:

Sở hữu hơn 72 triệu IP dân cư (Residential IPs) giúp ẩn danh tuyệt đối.

Công nghệ Web Unlocker tự động xử lý các trang web khó truy cập.

Cung cấp các bộ dữ liệu có sẵn mà không cần tự chạy tool.

Hỗ trợ trình duyệt thu thập dữ liệu tích hợp sẵn khả năng chống phát hiện.

🌐Truy cập: brightdata.com

Bright Data

2. Octoparse – Công cụ Scraper không cần lập trình (No-code)

Octoparse là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai không có kiến thức về lập trình nhưng vẫn muốn thu thập dữ liệu chuyên nghiệp. Phần mềm sở hữu giao diện trực quan, mô phỏng hành vi người dùng thông qua các thao tác nhấp chuột đơn giản. Octoparse có khả năng xử lý tốt cả các trang web tĩnh và động, đồng thời hỗ trợ chế độ đám mây để chạy tác vụ 24/7 mà không cần bật máy tính cá nhân.

Tính năng nổi bật:

Giao diện kéo – thả thân thiện với người mới bắt đầu.

Tự động nhận diện dữ liệu thông minh trên trang web.

Hỗ trợ xuất dữ liệu đa dạng: CSV, Excel, API, Database.

Tích hợp sẵn các mẫu cào dữ liệu cho các trang phổ biến như Amazon, eBay, Facebook.

🌐Truy cập: octoparse.com

Octoparse

3. Scrapy – Framework mã nguồn mở mạnh mẽ cho Python

Khác với các công cụ có giao diện đồ họa, Scrapy là một thư viện mã nguồn mở dành riêng cho các lập trình viên Python. Framework này nổi tiếng với tốc độ xử lý cực nhanh và khả năng tùy biến không giới hạn. Cộng đồng phát triển Scrapy rất lớn, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy tài liệu hỗ trợ và các tiện ích mở rộng để giải quyết những bài toán thu thập dữ liệu phức tạp.

Tính năng nổi bật:

Hiệu suất cao, có thể xử lý hàng nghìn yêu cầu mỗi giây.

Hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở.

Kiến trúc linh hoạt, dễ dàng mở rộng và tích hợp thêm tính năng mới.

Hỗ trợ xuất dữ liệu trực tiếp sang JSON, CSV, XML hoặc pipeline vào cơ sở dữ liệu.

🌐Truy cập: scrapy.org

Scrapy

4. Zyte (trước đây là Scrapinghub) – Nền tảng Crawler đám mây

Zyte cung cấp một hệ sinh thái toàn diện cho việc cào dữ liệu, từ công cụ quản lý đến dịch vụ Proxy thông minh. Giải pháp này giúp các đội ngũ kỹ thuật loại bỏ gánh nặng duy trì hạ tầng máy chủ, chỉ cần tập trung vào việc trích xuất dữ liệu. Đặc biệt, Zyte Smart Proxy Manager có khả năng tự động xoay vòng IP và quản lý phiên làm việc để đảm bảo tỷ lệ thành công cao nhất khi truy cập các trang web mục tiêu.

Tính năng nổi bật:

Tự động quản lý lệnh cấm và xoay vòng Proxy.

Công cụ Splash hỗ trợ render các trang web sử dụng nhiều JavaScript.

API đơn giản, dễ dàng tích hợp vào hệ thống hiện có.

Dịch vụ trích xuất dữ liệu theo yêu cầu dành cho doanh nghiệp.

🌐Truy cập: zyte.com

Zyte (trước đây là Scrapinghub)

5. ParseHub – Hỗ trợ trích xuất dữ liệu từ web động

ParseHub là ứng dụng máy tính mạnh mẽ, được thiết kế để xử lý các trang web hiện đại sử dụng nhiều công nghệ tải trang động như AJAX và JavaScript. Công cụ này cho phép người dùng thiết lập các kịch bản cào dữ liệu phức tạp bao gồm việc đăng nhập, điền biểu mẫu, cuộn trang vô hạn và điều hướng qua các danh mục. ParseHub có cả phiên bản miễn phí với đầy đủ tính năng cơ bản cho các dự án nhỏ.

Tính năng nổi bật:

Xử lý mượt mà các trang web Dynamic, AJAX, Drop-down menu.

Giao diện trực quan, làm nổi bật các phần tử dữ liệu được chọn.

Lên lịch thu thập dữ liệu tự động theo ngày, tuần.

Cung cấp API RESTful để tải dữ liệu về hệ thống quản lý.

🌐Truy cập: parsehub.com

ParseHub

6. Apify – Kho ứng dụng tự động hóa web đa năng

Apify hoạt động như một nền tảng điện toán đám mây, nơi người dùng có thể tìm thấy hàng trăm “Actor” (các ứng dụng nhỏ) được lập trình sẵn cho từng mục đích cụ thể như cào Instagram, Google Maps hay Shopee. Người dùng không cần phải xây dựng công cụ từ đầu mà chỉ cần chọn Actor phù hợp và chạy. Ngoài ra, Apify cũng cho phép lập trình viên viết code tùy chỉnh và triển khai trực tiếp trên hạ tầng của hệ thống.

Tính năng nổi bật:

Apify Store: Kho ứng dụng crawler phong phú, sẵn sàng sử dụng.

Hỗ trợ Proxy dân cư và trung tâm dữ liệu tích hợp sẵn.

Lưu trữ kết quả trên đám mây và xuất dữ liệu linh hoạt.

Cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ và tài liệu hướng dẫn chi tiết.

🌐Truy cập: apify.com

Apify

7. Screaming Frog – Chuyên gia Crawler phục vụ SEO

Screaming Frog SEO Spider là cái tên không thể thiếu trong bộ công cụ của các chuyên gia Marketing và SEO. Phần mềm này được tối ưu hóa để thu thập các dữ liệu liên quan đến cấu trúc website, thẻ tiêu đề, meta description và phát hiện lỗi kỹ thuật. Mặc dù mục đích chính là kiểm toán website, nhưng Screaming Frog vẫn cho phép trích xuất nội dung tùy chỉnh thông qua tính năng “Custom Extraction” rất mạnh mẽ.

Tính năng nổi bật:

Phát hiện liên kết gãy (Broken links), lỗi chuyển hướng.

Phân tích tiêu đề trang, meta data và cấu trúc website.

Trích xuất dữ liệu tùy chỉnh bằng XPath, CSS Path hoặc Regex.

Tạo sitemap XML và trực quan hóa cấu trúc liên kết trang web.

🌐Truy cập: screamingfrog.co.uk

Screaming Frog

8. WebScraper.io – Tiện ích mở rộng trình duyệt đơn giản

WebScraper.io bắt đầu là một tiện ích mở rộng trên Chrome/Firefox và nhanh chóng trở nên phổ biến nhờ sự đơn giản, gọn nhẹ. Giải pháp này phù hợp cho các nhu cầu thu thập dữ liệu quy mô nhỏ, nghiên cứu nhanh hoặc chạy thử nghiệm. Người dùng sẽ tạo các sơ đồ trang (Sitemap) ngay trên trình duyệt để hướng dẫn công cụ cách điều hướng và lấy thông tin.

Tính năng nổi bật:

Cài đặt và sử dụng trực tiếp trên trình duyệt web, không cần cài phần mềm nặng.

Hỗ trợ cào dữ liệu từ nhiều cấp độ trang (pagination, detail page).

Xuất dữ liệu nhanh ra file CSV.

Có phiên bản Cloud trả phí để chạy tự động và quy mô lớn hơn.

🌐Truy cập: webscraper.io

WebScraper.io

9. Diffbot – Sử dụng AI để cấu trúc dữ liệu tự động

Diffbot tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với các đối thủ nhờ việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và Học máy (Machine Learning). Thay vì yêu cầu người dùng phải thiết lập quy tắc chọn vùng dữ liệu thủ công, Diffbot sẽ tự động “đọc” trang web như con người và phân loại đâu là tiêu đề, đâu là hình ảnh, đâu là giá bán. Công nghệ này giúp giảm thiểu đáng kể thời gian cấu hình khi làm việc với nhiều loại website khác nhau.

Tính năng nổi bật:

Tự động chuyển đổi trang web thành dữ liệu có cấu trúc.

Cung cấp cơ sở dữ liệu khổng lồ về các thực thể trên web.

Khả năng xử lý nội dung đa ngôn ngữ cực tốt.

Tích hợp công nghệ nhận diện hình ảnh và video.

🌐Truy cập: diffbot.com

Diffbot

10. Helium Scraper – Phần mềm trích xuất dữ liệu trực quan

Helium Scraper là phần mềm cài đặt trên Windows, tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm trực quan tối đa. Người dùng có thể chọn, lọc và định dạng dữ liệu ngay trên màn hình hiển thị tương tự như Excel. Điểm mạnh của Helium Scraper là khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn khá ổn định trên máy tính cá nhân và hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu backend khác nhau như SQLite, MySQL.

Tính năng nổi bật:

Giao diện chọn dữ liệu thông minh, làm nổi bật các phần tử tương đồng.

Hỗ trợ SQL tùy chỉnh để lọc dữ liệu trước khi xuất.

Khả năng xoay vòng Proxy và User-agent để tránh bị chặn.

Tốc độ trích xuất nhanh nhờ tối ưu hóa tài nguyên máy tính.

🌐Truy cập: heliumscraper.com

Helium Scraper

Bảng so sánh nhanh:

Bảng so sánh nhanh 10 công cụ Web Scraper & Crawler hàng đầu

Công cụ Loại hình Đối tượng phù hợp nhất Gói miễn phí Điểm mạnh cốt lõi 1. Bright Data Nền tảng dữ liệu & Proxy Doanh nghiệp lớn, Quy mô toàn cầu Dùng thử (Trial) Mạng lưới Proxy khổng lồ, mở khóa mọi website khó. 2. Octoparse Phần mềm Desktop & Cloud Người không biết lập trình (No-code) Có (Giới hạn tính năng) Giao diện kéo – thả trực quan, có sẵn mẫu (Template). 3. Scrapy Python Framework Lập trình viên (Developers) Miễn phí (Mã nguồn mở) Tốc độ xử lý cực nhanh, linh hoạt tùy biến cao. 4. Zyte Nền tảng đám mây Đội ngũ kỹ thuật, Doanh nghiệp Dùng thử Quản lý Proxy thông minh, chống bị chặn hiệu quả. 5. ParseHub Phần mềm Desktop Người dùng phổ thông Có (Giới hạn trang) Xử lý tốt các trang web tải động, AJAX, cuộn vô hạn. 6. Apify Nền tảng đám mây Lập trình viên & Người dùng cuối Có (Gói cơ bản) Kho ứng dụng (Store) đa dạng, tích hợp sẵn Actors. 7. Screaming Frog Phần mềm Desktop Chuyên gia SEO & Marketing Có (Tối đa 500 URL) Kiểm toán (Audit) SEO và trích xuất dữ liệu kỹ thuật. 8. WebScraper.io Tiện ích trình duyệt (Extension) Người mới bắt đầu, Nhu cầu đơn giản Miễn phí (Bản Extension) Cài đặt nhanh gọn trên Chrome/Firefox, dễ sử dụng. 9. Diffbot API AI & Machine Learning Lập trình viên, Dự án AI Dùng thử (2 tuần) Dùng AI tự động nhận diện và cấu trúc dữ liệu. 10. Helium Scraper Phần mềm Windows Người dùng Windows cần trực quan Dùng thử (10 ngày) Trích xuất nhanh, giao diện chọn dữ liệu thông minh.

Kết luận

Lựa chọn đúng công cụ Web Scraper không chỉ giúp tiết kiệm hàng trăm giờ làm việc thủ công mà còn đảm bảo nguồn dữ liệu đầu vào luôn chính xác và cập nhật. Hy vọng danh sách 10 phần mềm Crawler kể trên đã mang đến những gợi ý thiết thực, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn. Đừng quên tuân thủ các nguyên tắc đạo đức khi thu thập dữ liệu để đảm bảo sự phát triển bền vững cho hệ thống của mình. Chúc bạn thành công!

Những câu hỏi thường gặp

Web Scraping có hợp pháp không? Việc thu thập dữ liệu web nhìn chung là hợp pháp nếu thông tin đó được công khai trên Internet và không yêu cầu đăng nhập với các điều khoản bảo mật đặc biệt. Tuy nhiên, hành động này cần tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (như GDPR tại Châu Âu) và không vi phạm bản quyền nội dung. Tốt nhất, hãy kiểm tra kỹ điều khoản sử dụng (Terms of Service) của trang web mục tiêu trước khi tiến hành.

Tôi không biết lập trình thì có sử dụng được Web Scraper không? Hoàn toàn được. Hiện nay có rất nhiều công cụ dạng “No-code” (không cần mã lệnh) như Octoparse hay ParseHub. Các phần mềm này sở hữu giao diện trực quan, cho phép người dùng thực hiện thao tác trích xuất dữ liệu chỉ bằng cách nhấp chuột và chọn các phần tử trên màn hình, tương tự như việc sử dụng Excel hay trình duyệt web thông thường.

Làm thế nào để tránh bị chặn IP khi đang cào dữ liệu? Để giảm thiểu rủi ro bị chặn, người dùng nên thiết lập độ trễ hợp lý giữa các lần gửi yêu cầu để mô phỏng hành vi tự nhiên của con người. Quan trọng hơn, việc sử dụng mạng lưới Proxy xoay vòng (Rotating Proxies) là giải pháp tối ưu, giúp thay đổi địa chỉ IP liên tục, khiến máy chủ mục tiêu không thể phát hiện ra nguồn gốc của bot.

Web Scraper có xử lý được các trang web yêu cầu đăng nhập không? Đa số các công cụ trả phí và một số công cụ miễn phí hiện đại đều có khả năng xử lý vấn đề này. Phần mềm sẽ yêu cầu người dùng nhập thông tin tài khoản và mật khẩu một lần, sau đó hệ thống sẽ tự động lưu lại cookie hoặc token phiên làm việc để duy trì trạng thái đăng nhập trong suốt quá trình thu thập dữ liệu.

Tôi có thể xuất dữ liệu ra những định dạng nào? Các công cụ Web Scraper hiện nay hỗ trợ rất nhiều định dạng xuất file linh hoạt để phục vụ nhu cầu lưu trữ và phân tích. Các định dạng phổ biến nhất bao gồm: Excel (.xlsx), CSV, JSON, XML. Đối với người dùng nâng cao, nhiều nền tảng còn hỗ trợ đẩy dữ liệu trực tiếp vào cơ sở dữ liệu (MySQL, MongoDB) hoặc thông qua API.

Web Scraping có làm chậm trang web mục tiêu không? Nếu gửi quá nhiều yêu cầu truy cập trong thời gian ngắn, phần mềm Scraper có thể gây quá tải cho máy chủ, dẫn đến việc trang web bị chậm hoặc sập. Đây là hành động thiếu đạo đức và dễ dẫn đến việc bị chặn vĩnh viễn. Do đó, người dùng cần tuân thủ quy tắc “lịch sự” bằng cách giới hạn tốc độ cào và tôn trọng file robots.txt của website đó.