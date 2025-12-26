Diffbot là gì? Sức mạnh AI chuyển đổi web thành dữ liệu có cấu trúc

Thu thập dữ liệu từ website thường là một thách thức lớn đối với các lập trình viên vì cấu trúc HTML thay đổi liên tục và thiếu sự đồng nhất. Thay vì tốn hàng giờ để viết lại mã nguồn mỗi khi giao diện trang web cập nhật, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã chuyển sang sử dụng công nghệ AI để tự động hóa quy trình này. Trong đó, Diffbot nổi lên như một giải pháp hàng đầu nhờ khả năng “đọc hiểu” nội dung bằng thị giác máy tính. Vậy cụ thể Diffbot là gì?

Tổng quan về Diffbot

Diffbot là gì?

Diffbot là một nền tảng AI chuyên biệt trong lĩnh vực cấu trúc hóa dữ liệu website. Khác với trình cào dữ liệu truyền thống, giải pháp này sử dụng thị giác máy tính và học máy để “đọc” giao diện website tương tự như con người, sau đó tự động chuyển đổi các nội dung hỗn độn thành dữ liệu có cấu trúc chuẩn (như JSON hoặc CSV). Nhờ khả năng này, Diffbot giúp các nhà phát triển phần mềm và chuyên gia dữ liệu trích xuất thông tin chính xác từ hàng tỷ trang web mà không cần phải viết các quy tắc chọn lọc (selector) phức tạp hay lo ngại về việc thay đổi mã nguồn HTML.

Diffbot được phát triển bởi công ty công nghệ cùng tên có trụ sở tại Thung lũng Silicon. Doanh nghiệp được thành lập vào năm 2010 bởi Mike Tung – khi đó đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Khoa học máy tính tại Đại học Stanford. Trải qua quá trình phát triển dài hạn, Diffbot hiện sở hữu “Knowledge Graph” (Sơ đồ tri thức) lớn bậc nhất thế giới và đang là đối tác cung cấp dữ liệu sạch cho nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu như Adobe, Cisco hay Salesforce.

Cơ chế hoạt động cốt lõi của Diffbot

Sức mạnh của Diffbot nằm ở sự kết hợp giữa trình duyệt tự động và công nghệ thị giác máy tính (Computer Vision), thay vì phụ thuộc vào cấu trúc mã nguồn HTML như các công cụ khác. Quy trình xử lý dữ liệu của hệ thống này diễn ra theo ba bước chính:

Kết xuất trang web (Rendering): Khi tiếp nhận một đường dẫn, Diffbot sẽ sử dụng một trình duyệt tích hợp sẵn (tương tự như Chrome) để tải toàn bộ nội dung, bao gồm hình ảnh, video và các đoạn mã xử lý phức tạp. Thao tác này giúp hệ thống nhìn thấy trang web chính xác như cách mắt người dùng quan sát trên màn hình.

Khi tiếp nhận một đường dẫn, Diffbot sẽ sử dụng một trình duyệt tích hợp sẵn (tương tự như Chrome) để tải toàn bộ nội dung, bao gồm hình ảnh, video và các đoạn mã xử lý phức tạp. Thao tác này giúp hệ thống nhìn thấy trang web chính xác như cách mắt người dùng quan sát trên màn hình. Phân tích bằng thị giác máy tính: Thay vì tìm kiếm các thẻ HTML cụ thể (như <div> hay <span>) vốn thường xuyên thay đổi, Diffbot sử dụng các thuật toán AI để phân tích bố cục hình ảnh của trang. Công cụ này tự động nhận diện đâu là tiêu đề, tác giả, giá bán, mô tả sản phẩm hay phần bình luận dựa trên vị trí và cách hiển thị trực quan của các thành phần đó.

Thay vì tìm kiếm các thẻ HTML cụ thể (như <div> hay <span>) vốn thường xuyên thay đổi, Diffbot sử dụng các thuật toán AI để phân tích bố cục hình ảnh của trang. Công cụ này tự động nhận diện đâu là tiêu đề, tác giả, giá bán, mô tả sản phẩm hay phần bình luận dựa trên vị trí và cách hiển thị trực quan của các thành phần đó. Trích xuất và cấu trúc hóa: Sau khi nhận diện các thành phần, Diffbot tự động phân loại và chuyển đổi thông tin thành định dạng JSON hoặc CSV có cấu trúc chuẩn. Nhờ cơ chế này, ngay cả khi website mục tiêu thay đổi mã nguồn HTML, quy trình thu thập dữ liệu vẫn hoạt động ổn định mà không cần kỹ sư phải viết lại quy tắc (selector) mới.

Các tính năng chính của Diffbot

Automatic APIs (Hệ thống API tự động)

Thay vì yêu cầu người dùng phải cấu hình thủ công cho từng trang web, hệ thống cung cấp các API chuyên biệt được huấn luyện sẵn để nhận diện các loại nội dung phổ biến:

Analyze API: Tự động xác định loại trang (trang chủ, bài viết, sản phẩm…) và trích xuất dữ liệu phù hợp.

Tự động xác định loại trang (trang chủ, bài viết, sản phẩm…) và trích xuất dữ liệu phù hợp. Product API: Chuyên dùng cho các trang thương mại điện tử, giúp lấy thông tin về giá, mô tả, tình trạng kho hàng, SKU và thông số kỹ thuật.

Chuyên dùng cho các trang thương mại điện tử, giúp lấy thông tin về giá, mô tả, tình trạng kho hàng, SKU và thông số kỹ thuật. Article API: Tối ưu cho các trang tin tức và blog, trích xuất tiêu đề, tác giả, ngày đăng, nội dung chính và hình ảnh minh họa, đồng thời loại bỏ quảng cáo hoặc các thành phần dư thừa.

Tối ưu cho các trang tin tức và blog, trích xuất tiêu đề, tác giả, ngày đăng, nội dung chính và hình ảnh minh họa, đồng thời loại bỏ quảng cáo hoặc các thành phần dư thừa. Discussion API: Thu thập dữ liệu từ các diễn đàn, phần bình luận hoặc trang đánh giá để phục vụ cho việc phân tích tâm lý khách hàng.

Crawlbot (Trình thu thập thông minh)

Crawlbot cho phép người dùng mở rộng quy mô thu thập dữ liệu từ một vài trang đơn lẻ lên đến hàng triệu trang trên toàn bộ website. Công cụ này có khả năng tự động điều hướng qua các liên kết, xử lý phân trang và thực thi JavaScript phức tạp để lấy được nội dung ẩn sâu bên trong. Crawlbot hoạt động trên đám mây của Diffbot, giúp tiết kiệm băng thông và tài nguyên máy chủ cho phía người dùng.

Diffbot Knowledge Graph (Sơ đồ tri thức)

Không chỉ là công cụ thu thập, Diffbot còn xây dựng và duy trì một cơ sở dữ liệu khổng lồ gọi là Knowledge Graph. Hệ thống này liên tục quét web để tổng hợp thông tin về hàng tỷ thực thể như con người, tổ chức, địa điểm và sản phẩm. Nhờ đó, người dùng có thể truy vấn trực tiếp vào cơ sở dữ liệu này để lấy thông tin chi tiết về các công ty hoặc nhân vật cụ thể mà không cần phải tự mình thực hiện quá trình cào dữ liệu.

Khả năng xử lý đa ngôn ngữ

Các thuật toán AI của Diffbot không phụ thuộc vào ngôn ngữ cụ thể mà dựa vào cấu trúc hiển thị. Do đó, nền tảng này có thể trích xuất dữ liệu chính xác từ các trang web sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Nhật hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác, giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu ra toàn cầu.

Tại sao Diffbot vượt trội hơn các công cụ Web Scraping truyền thống?

Phân tích bằng thị giác máy tính thay vì mã nguồn HTML

Các công cụ truyền thống hoạt động dựa trên cấu trúc DOM (Document Object Model) và các thẻ HTML cụ thể (như <div>, class, id). Điều này dẫn đến rủi ro lớn: chỉ cần quản trị viên website thay đổi tên class hoặc cấu trúc giao diện, toàn bộ mã lệnh thu thập sẽ ngừng hoạt động.

Ngược lại, Diffbot sử dụng thị giác máy tính để “nhìn” trang web như con người. Hệ thống nhận diện tiêu đề là tiêu đề vì phông chữ lớn và nằm ở trên cùng, chứ không phải vì thẻ HTML quy định như vậy. Cách tiếp cận này giúp quy trình thu thập dữ liệu bền vững và ít bị lỗi hơn khi website mục tiêu cập nhật giao diện.

Không cần duy trì và viết lại quy tắc

Với các giải pháp cũ, đội ngũ kỹ thuật phải liên tục viết và chỉnh sửa các bộ chọn cho từng trang web riêng biệt. Diffbot loại bỏ hoàn toàn gánh nặng này. Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp URL và trí tuệ nhân tạo sẽ tự động xử lý phần còn lại. Lợi thế này giúp tiết kiệm hàng trăm giờ làm việc mỗi tháng cho các kỹ sư dữ liệu, cho phép nhân sự tập trung vào việc phân tích và sử dụng dữ liệu thay vì loay hoay sửa lỗi script.

Dữ liệu đầu ra được chuẩn hóa ngay lập tức

Dữ liệu thô thu được từ các công cụ scraping thông thường thường rất hỗn độn, chứa nhiều mã rác và cần trải qua quá trình “làm sạch” phức tạp trước khi sử dụng. Diffbot giải quyết vấn đề này bằng cách trả về kết quả dưới định dạng JSON có cấu trúc chuẩn ngay từ đầu. Các trường thông tin như giá tiền, ngày tháng, tên tác giả đều được phân loại rõ ràng, giúp việc tích hợp vào cơ sở dữ liệu nội bộ hoặc các phần mềm quản lý trở nên liền mạch và nhanh chóng.

Một số hạn chế cần cân nhắc của Diffbot

Dù sở hữu công nghệ AI mạnh mẽ, Diffbot vẫn tồn tại những rào cản nhất định mà người dùng cần lưu ý trước khi lựa chọn:

Chi phí vận hành cao: Diffbot hướng tới phân khúc khách hàng doanh nghiệp nên mức phí khởi điểm thường khá cao (gói thấp nhất khoảng 299 USD/tháng). Mức giá này tạo ra rào cản lớn đối với các cá nhân, sinh viên hoặc dự án nhỏ có ngân sách hạn chế.

Diffbot hướng tới phân khúc khách hàng doanh nghiệp nên mức phí khởi điểm thường khá cao (gói thấp nhất khoảng 299 USD/tháng). Mức giá này tạo ra rào cản lớn đối với các cá nhân, sinh viên hoặc dự án nhỏ có ngân sách hạn chế. Yêu cầu kiến thức về API: Mặc dù việc trích xuất dữ liệu diễn ra tự động, nhưng để tích hợp kết quả vào hệ thống nội bộ hoặc xử lý file JSON hiệu quả, người vận hành vẫn cần trang bị kiến thức lập trình cơ bản.

Mặc dù việc trích xuất dữ liệu diễn ra tự động, nhưng để tích hợp kết quả vào hệ thống nội bộ hoặc xử lý file JSON hiệu quả, người vận hành vẫn cần trang bị kiến thức lập trình cơ bản. Dư thừa công năng với nhu cầu đơn giản: Đối với việc lấy dữ liệu từ các trang web tĩnh, cấu trúc đơn giản hoặc quy mô nhỏ, giải pháp AI phức tạp này thường bị đánh giá là “dùng dao mổ trâu giết gà”, gây lãng phí tài nguyên không cần thiết so với các công cụ miễn phí khác.

Chi phí sử dụng Diffbot là bao nhiêu?

Gói Free (Miễn phí trọn đời)

Đây là lựa chọn lý tưởng cho các lập trình viên muốn thử nghiệm công nghệ hoặc triển khai các dự án cá nhân mà không cần nhập thông tin thẻ tín dụng.

Chi phí: $0/tháng.

$0/tháng. Tài nguyên: Cung cấp 10.000 Credits (đơn vị sử dụng) mỗi tháng.

Cung cấp 10.000 Credits (đơn vị sử dụng) mỗi tháng. Tính năng: Truy cập được các API trích xuất (Extract), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language) và Tìm kiếm Sơ đồ tri thức (Knowledge Graph Search).

Truy cập được các API trích xuất (Extract), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language) và Tìm kiếm Sơ đồ tri thức (Knowledge Graph Search). Hạn chế: Tốc độ giới hạn ở mức 5 yêu cầu/phút và không hỗ trợ tính năng Cào dữ liệu toàn trang (Crawl) hoặc Trích xuất hàng loạt (Bulk Extract).

Gói Startup (Khởi nghiệp)

Gói dịch vụ này hướng đến các nhóm nhỏ hoặc doanh nghiệp cần giải pháp trích xuất dữ liệu “cắm là chạy” (plug-and-play) với tốc độ xử lý nhanh hơn.

Chi phí: $299/tháng.

$299/tháng. Tài nguyên: 250.000 Credits/tháng (tương đương khoảng $0.001 cho mỗi Credit).

250.000 Credits/tháng (tương đương khoảng $0.001 cho mỗi Credit). Nâng cấp: Tốc độ xử lý tăng lên đáng kể với 5 yêu cầu/giây.

Tốc độ xử lý tăng lên đáng kể với 5 yêu cầu/giây. Lưu ý: Gói Startup vẫn chưa bao gồm tính năng Crawl (Cào toàn bộ domain) và Bulk Extract.

Gói Plus (Nâng cao)

Đây là gói phổ biến nhất dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu dữ liệu lớn, cần quét toàn bộ website thay vì từng trang đơn lẻ.

Chi phí: $899/tháng.

$899/tháng. Tài nguyên: 1.000.000 Credits/tháng (giá mỗi Credit giảm xuống còn $0.0009).

1.000.000 Credits/tháng (giá mỗi Credit giảm xuống còn $0.0009). Tính năng đặc biệt: Mở khóa toàn bộ các công cụ mạnh mẽ nhất gồm Crawl (cho phép chạy 25 trình cào cùng lúc) và Bulk Extract .

Mở khóa toàn bộ các công cụ mạnh mẽ nhất gồm (cho phép chạy 25 trình cào cùng lúc) và . Hiệu suất: Hỗ trợ tốc độ cao lên tới 25 yêu cầu/giây.

Gói Enterprise (Doanh nghiệp lớn)

Dành cho các tập đoàn cần giải pháp chuyên biệt, hỗ trợ kỹ thuật cao cấp (SLA support) và khối lượng dữ liệu khổng lồ.

Chi phí: Tùy chỉnh theo nhu cầu thực tế (Custom).

Tùy chỉnh theo nhu cầu thực tế (Custom). Quyền lợi: Hỗ trợ hơn 100 trình cào hoạt động song song, tốc độ xử lý vượt trội trên 25 yêu cầu/giây và được cấp quyền quản lý nhiều tài khoản người dùng (User Licenses).

Lời khuyên: Nếu bạn mới làm quen với Diffbot, hãy bắt đầu với Gói Free để trải nghiệm khả năng trích xuất dữ liệu của AI. Khi nhu cầu mở rộng sang việc thu thập dữ liệu từ hàng ngàn trang web mỗi ngày, Gói Plus sẽ là khoản đầu tư kinh tế nhất nhờ đơn giá Credit thấp và khả năng tự động hóa mạnh mẽ.

Xem chi tiết: https://www.diffbot.com/pricing/

Ứng dụng thực tế của Diffbot trong doanh nghiệp

Huấn luyện AI và nuôi dưỡng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

Các mô hình trí tuệ nhân tạo như ChatGPT hay Claude cần một lượng dữ liệu khổng lồ nhưng phải “sạch” để hoạt động chính xác. Dữ liệu thô từ web thường chứa nhiều mã rác HTML gây nhiễu cho quá trình học của máy. Diffbot giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp văn bản thuần túy, đã được phân loại rõ ràng. Các kỹ sư AI sử dụng nguồn dữ liệu này để xây dựng các hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation), giúp AI doanh nghiệp trả lời câu hỏi dựa trên thông tin thực tế mới nhất thay vì dữ liệu cũ kỹ.

Giám sát giá cả và phân tích đối thủ cạnh tranh

Thay vì thuê nhân sự kiểm tra thủ công từng sản phẩm, các sàn TMĐT sử dụng Product API của Diffbot để tự động quét giá bán, tình trạng kho hàng (còn/hết) và các chương trình khuyến mãi từ hàng ngàn website đối thủ cùng lúc. Hệ thống sẽ báo cáo ngay lập tức khi đối thủ thay đổi chiến lược giá, giúp doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời để giữ vững thị phần.

Tổng hợp tin tức và Media Monitoring

Các công ty truyền thông hoặc ứng dụng đọc báo tận dụng Article API để tự động thu thập bài viết từ hàng nghìn nguồn báo chí khác nhau trên toàn cầu. Diffbot giúp chuẩn hóa định dạng của tất cả các bài báo này về một mẫu chung (tiêu đề, nội dung, tác giả), bất kể website gốc có giao diện phức tạp ra sao.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Thông qua Knowledge Graph, Diffbot cung cấp một cơ sở dữ liệu khổng lồ về các tổ chức và nhân sự. Đội ngũ bán hàng B2B sử dụng công cụ này để lọc ra danh sách các công ty theo tiêu chí cụ thể (ví dụ: các công ty phần mềm tại Việt Nam có doanh thu trên 1 triệu USD). Việc này giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm khách hàng và tăng tỷ lệ chuyển đổi nhờ tiếp cận đúng đối tượng.

Phân tích tâm lý thị trường

Bằng cách sử dụng Discussion API để thu thập dữ liệu từ các diễn đàn, trang đánh giá sản phẩm hoặc phần bình luận, các thương hiệu có thể đo lường mức độ hài lòng của người dùng. Dữ liệu văn bản sau khi thu thập sẽ được đưa vào các công cụ phân tích ngôn ngữ để xác định xem cộng đồng đang phản ứng tích cực hay tiêu cực về một sản phẩm hoặc chiến dịch marketing mới ra mắt.

Hướng dẫn sử dụng Diffbot để trích xuất dữ liệu website

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần truy cập trang chủ Diffbot tại: https://www.diffbot.com/-> chọn Sign Up và đăng ký một tài khoản.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng email công ty để tạo tài khoản.

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được đưa đến giao diện điều khiển chính (Dashboard).

Bước 2: Tại giao diện trang chủ của Dashboard, bạn sẽ thấy các thẻ tính năng chính. Hãy nhấp vào thẻ đầu tiên có tên Extract (biểu tượng hình chiếc kẹp).

Bước 3: Sau khi vào giao diện Extract, hệ thống sẽ hiển thị ô nhập liệu.

Hãy sao chép đường trang web bạn cần lấy dữ liệu và nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh nút Analyze để mở danh sách tùy chọn.

Nếu chỉ cần lọc các bài viết (tiêu đề, link, ngày xuất bản,…) tại trang bạn cần lấy dữ liệu, hãy giữ nguyên tùy chọn Analyze.

Bước 4: Sau vài giây xử lý, kết quả sẽ hiển thị ngay bên dưới.

Bạn có thể tải về dưới dạng JSON (để lập trình) hoặc CSV (để xem trên Excel/Google Sheets).

Kết luận

Tổng kết lại, Diffbot không chỉ dừng lại ở vai trò một công cụ hỗ trợ thu thập thông tin đơn thuần, mà đã trở thành giải pháp AI toàn diện giúp doanh nghiệp chuyển đổi “biển thông tin” hỗn độn trên Internet thành nguồn dữ liệu sạch và có giá trị chiến lược. Sự kết hợp giữa thị giác máy tính và khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên giúp nền tảng này vượt qua mọi rào cản về cấu trúc website, giúp các kỹ sư dữ liệu tiết kiệm hàng trăm giờ lập trình và bảo trì hệ thống mỗi tháng.

Những câu hỏi thường gặp

Diffbot có khả năng cào dữ liệu từ các trang web sử dụng nhiều JavaScript hoặc AJAX không? Hoàn toàn được. Diffbot tích hợp sẵn một trình duyệt đầy đủ chức năng trong hệ thống backend. Nhờ đó, công cụ này có thể thực thi JavaScript, chờ nội dung tải xong và xử lý các trang web động phức tạp một cách chính xác tương tự như khi người dùng thao tác trên máy tính cá nhân.

Tôi có cần biết lập trình để sử dụng Diffbot không? Không nhất thiết. Với tính năng Extract trên Dashboard mới, người dùng có thể dán đường dẫn và tải về dữ liệu dưới dạng Excel/CSV mà không cần viết một dòng mã nào. Tuy nhiên, để tích hợp API vào phần mềm hoặc tự động hóa quy trình quy mô lớn, kiến thức cơ bản về lập trình (Python, PHP, Java…) sẽ là một lợi thế lớn.

Diffbot có hỗ trợ thu thập dữ liệu tiếng Việt không? Có. Thuật toán thị giác máy tính của Diffbot hoạt động dựa trên cách bố trí và hiển thị của trang web chứ không phụ thuộc vào ngôn ngữ cụ thể. Do đó, hệ thống có thể nhận diện và trích xuất chính xác nội dung tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Dữ liệu trích xuất từ Diffbot có hợp pháp để sử dụng không? Việc thu thập dữ liệu công khai trên web thường được coi là hợp pháp. Tuy nhiên, người sử dụng cần tuân thủ các quy định về bản quyền, tệp robots.txt của website mục tiêu và không sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích xấu. Diffbot khuyến khích sử dụng dữ liệu một cách có đạo đức và tuân thủ pháp luật sở tại.