WebScraper.io là gì? Cách trích xuất dữ liệu website tự động không cần lập trình

Việc sao chép thủ công từng dòng thông tin từ các trang web vào tệp Excel thường tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức của người làm dữ liệu. Để giải quyết vấn đề này, WebScraper.io đã trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người dùng nhờ khả năng trích xuất thông tin mạnh mẽ ngay trên trình duyệt. Vậy cụ thể WebScraper.io là gì? Cùng Tino tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về WebScraper.io

WebScraper.io là gì?

WebScraper.io là một giải pháp trích xuất dữ liệu web (web scraping) hàng đầu, được phát triển bởi công ty công nghệ Web Scraper SIA, có trụ sở tại Latvia. Xuất hiện trên thị trường từ khoảng năm 2013, công cụ này ban đầu được xây dựng dưới dạng một tiện ích mở rộng dành riêng cho trình duyệt Google Chrome và sau đó mở rộng sang Firefox.

Điểm khác biệt giúp WebScraper.io nổi bật giữa hàng loạt phần mềm cào dữ liệu hiện nay là khả năng hoạt động trực tiếp ngay trong Công cụ dành cho nhà phát triển (Developer Tools) của trình duyệt. Thay vì yêu cầu người dùng viết các dòng mã Python hay PHP phức tạp, tiện ích này cung cấp giao diện trực quan dạng “trỏ và nhấp” (point-and-click).

Nhờ đó, bất kỳ ai cũng có thể xây dựng luồng thu thập dữ liệu từ các trang web đơn giản đến các trang thương mại điện tử phức tạp, sau đó xuất kết quả dưới các định dạng phổ biến như CSV, XLSX hoặc JSON để phục vụ việc phân tích kinh doanh.

Cơ chế hoạt động của WebScraper.io

Để hiểu rõ cách WebScraper.io vận hành, chúng ta cần đi sâu vào quy trình xử lý dữ liệu dựa trên mô hình cấu trúc cây (Sitemap) và bộ chọn (Selectors) mà công cụ này sử dụng:

1. Tích hợp sâu vào trình duyệt

Khác với các bot cào dữ liệu phía máy chủ (server-side), WebScraper.io hoạt động ngay trên trình duyệt của người dùng. Khi bạn kích hoạt quá trình cào, tiện ích sẽ sử dụng chính trình duyệt để tải trang web. Cơ chế này cho phép WebScraper.io hiển thị và xử lý toàn bộ các thành phần trên trang, bao gồm cả hình ảnh, văn bản và các đoạn mã JavaScript động mà nhiều bot truyền thống thường bỏ sót.

2. Điều hướng dựa trên Sitemap

Mọi quy trình trong WebScraper.io đều bắt đầu bằng việc tạo một Sitemap. Đây không phải là sơ đồ trang web dành cho SEO, mà là một kịch bản hướng dẫn do người dùng thiết lập. Trong Sitemap này, bạn sẽ định nghĩa trang bắt đầu (Start URL) và các quy tắc di chuyển. Ví dụ: WebScraper.io sẽ được chỉ định nhấp vào các danh mục sản phẩm, sau đó truy cập vào từng trang chi tiết sản phẩm, hoặc tự động nhấp nút “Trang sau” (Pagination) để duyệt qua toàn bộ danh sách.

3. Trích xuất dữ liệu qua Selectors

Tại mỗi trang web được truy cập, WebScraper.io sử dụng các “Selector” để xác định chính xác dữ liệu cần lấy. Người dùng chỉ cần nhấp chuột vào các phần tử trên màn hình (như tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh), công cụ sẽ tự động nhận diện cấu trúc HTML và CSS của phần tử đó. Các loại Selector rất đa dạng, bao gồm:

Text Selector: Lấy văn bản.

Lấy văn bản. Link Selector: Lấy đường dẫn và đi tiếp vào liên kết đó.

Lấy đường dẫn và đi tiếp vào liên kết đó. Image Selector: Lấy đường dẫn hình ảnh.

Lấy đường dẫn hình ảnh. Element Click Selector: Tự động nhấp vào các nút như “Xem thêm” hoặc cuộn trang để tải thêm dữ liệu.

4. Tổng hợp và xuất dữ liệu

Sau khi hoàn tất quá trình duyệt và thu thập theo kịch bản, toàn bộ thông tin sẽ được WebScraper.io lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ trình duyệt (Local Storage). Cuối cùng, người dùng có thể tải tập dữ liệu hoàn chỉnh về máy tính hoặc đẩy lên hệ thống đám mây (đối với phiên bản trả phí) thông qua API hoặc các tệp định dạng chuẩn.

Các tính năng nổi bật khiến WebScraper.io được ưa chuộng

Giao diện chọn phần tử trực quan

Tính năng cốt lõi nhất của WebScraper.io là khả năng định vị dữ liệu thông qua thao tác nhấp chuột. Thay vì phải tìm kiếm và gõ các đoạn mã CSS Selector thủ công, người dùng chỉ cần di chuột và chọn trực tiếp vào tiêu đề, giá cả hoặc hình ảnh cần lấy trên màn hình. Tiện ích sẽ tự động tính toán và gợi ý các phần tử tương tự để giúp người dùng chọn hàng loạt một cách nhanh chóng.

Khả năng trích xuất dữ liệu từ trang web động

Hầu hết các website hiện đại đều sử dụng JavaScript, Ajax để tải nội dung (ví dụ: các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada thường tải thêm sản phẩm khi cuộn chuột). WebScraper.io giải quyết vấn đề này triệt để bằng cách cung cấp các bộ chọn chuyên dụng như “Element Scroll” (tự động cuộn trang) hay “Element Click” (tự động nhấp nút xem thêm), đảm bảo toàn bộ dữ liệu ẩn đều được hiển thị và thu thập đầy đủ.

Cấu trúc trích xuất dữ liệu dạng cây

Công cụ này cho phép xây dựng một quy trình cào dữ liệu nhiều tầng lớp. Người dùng có thể thiết lập kịch bản đi từ Trang chủ > Danh mục > Trang sản phẩm chi tiết. Tại mỗi cấp độ, WebScraper.io sẽ thực hiện các lệnh thu thập khác nhau, giúp dữ liệu đầu ra được tổ chức khoa học và có tính liên kết chặt chẽ.

Xuất dữ liệu đa định dạng và xử lý hậu kỳ

Sau khi hoàn tất quá trình thu thập, phần mềm hỗ trợ xuất dữ liệu ngay lập tức sang các định dạng phổ biến như CSV, XLSX (Excel) và JSON. Đặc biệt, tiện ích còn có tính năng xem trước dữ liệu (Data Preview) giúp người dùng kiểm tra độ chính xác của thông tin trước khi chạy lệnh cào chính thức.

Chi phí sử dụng WebScraper.io

Phiên bản Browser Extension (Miễn phí trọn đời)

Đối với đa số người dùng cá nhân hoặc những ai mới làm quen với việc thu thập dữ liệu, phiên bản tiện ích mở rộng trên trình duyệt là lựa chọn hoàn hảo.

Chi phí: 0 đồng (Miễn phí).

0 đồng (Miễn phí). Phạm vi sử dụng: Chạy cục bộ (Local use only). Quá trình cào dữ liệu sẽ diễn ra trực tiếp trên máy tính và trình duyệt của bạn.

Chạy cục bộ (Local use only). Quá trình cào dữ liệu sẽ diễn ra trực tiếp trên máy tính và trình duyệt của bạn. Tính năng: Người dùng được truy cập đầy đủ các tính năng tạo Sitemap, quản lý trích xuất dữ liệu cơ bản và xuất file CSV/JSON. Tuy nhiên, phiên bản này không hỗ trợ các tính năng tự động hóa nâng cao như lên lịch hay xoay vòng IP (Proxy).

Phiên bản Cloud Scraper (Trả phí)

Khi nhu cầu dữ liệu tăng cao và doanh nghiệp cần sự tự động hóa hoàn toàn, WebScraper.io cung cấp giải pháp đám mây (Cloud) giúp chạy các tác vụ mà không cần bật máy tính 24/7. Dựa trên bảng giá niêm yết (tính theo chu kỳ tháng), hiện có 4 gói dịch vụ chính:

Gói Project ($50/tháng): Phù hợp cho các dự án nhỏ cần khởi chạy tự động. Cung cấp 5.000 lượt quét trang (URL credits). Cho phép chạy 2 tác vụ song song. Lưu trữ dữ liệu trong 30 ngày.

Gói Professional ($100/tháng): Dành cho các chuyên gia cần xử lý lượng dữ liệu trung bình. Nâng cấp lên 20.000 lượt quét trang. Hỗ trợ 3 tác vụ chạy song song. Tích hợp đầy đủ API, bộ lập lịch (Scheduler) và giám sát chất lượng dữ liệu.

Gói Scale (Từ $200/tháng – Gói phổ biến nhất): Đây là giải pháp tối ưu cho nhu cầu mở rộng quy mô lớn. Điểm đặc biệt là không giới hạn số lượng URL quét (Unlimited URL credits* – áp dụng theo chính sách sử dụng hợp lý). Hỗ trợ trích xuất và tải hình ảnh (Image download) – tính năng mà hai gói thấp hơn không có. Thời gian lưu trữ dữ liệu lên đến 60 ngày.

Gói Enterprise (Tùy chỉnh): Dành cho các tập đoàn lớn cần cấu hình riêng biệt về số lượng tác vụ song song và dung lượng lưu trữ. Mức giá sẽ được thỏa thuận dựa trên yêu cầu thực tế.



Lưu ý: Các gói trả phí đều đi kèm tính năng “Automate in cloud” (Tự động hóa trên đám mây), cho phép lên lịch cào dữ liệu định kỳ (hàng giờ, hàng ngày) và xuất dữ liệu tự động qua API mà không phụ thuộc vào cấu hình máy tính cá nhân.

WebScraper.io có hỗ trợ API không?

Có, nhưng chỉ khả dụng trên phiên bản Web Scraper Cloud (đám mây). Điều này có nghĩa là nếu bạn chỉ sử dụng tiện ích mở rộng miễn phí trên trình duyệt, bạn sẽ không thể truy cập hệ thống API này.

Tính năng chính của Web Scraper Cloud API:

Quản lý Sitemap: Tạo mới, cập nhật hoặc xóa các cấu trúc cào dữ liệu (sitemap) trực tiếp từ hệ thống nội bộ của doanh nghiệp.

Tạo mới, cập nhật hoặc xóa các cấu trúc cào dữ liệu (sitemap) trực tiếp từ hệ thống nội bộ của doanh nghiệp. Điều khiển tác vụ: Tự động khởi chạy các tác vụ cào dữ liệu mới.

Tự động khởi chạy các tác vụ cào dữ liệu mới. Tải dữ liệu tự động: Truy xuất dữ liệu đã cào xong dưới các định dạng chuẩn như CSV, JSON hoặc XLSX để đồng bộ ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu hoặc file Excel của công ty mà không cần đăng nhập vào trang quản trị WebScraper.io để tải thủ công.

Nhờ tuân thủ các tiêu chuẩn RESTful API, hệ thống này dễ dàng kết nối với các nền tảng tự động hóa phổ biến khác như Zapier, n8n hoặc Postman. Điều này giúp tạo ra một luồng công việc khép kín: Website đối thủ thay đổi giá -> Web Scraper phát hiện và cào dữ liệu -> API đẩy dữ liệu về Google Sheets -> Gửi thông báo cho nhân viên kinh doanh.

Nếu bạn là một lập trình viên hoặc doanh nghiệp cần xử lý dữ liệu quy mô lớn với tần suất liên tục, việc nâng cấp lên gói Cloud để tận dụng API là một khoản đầu tư xứng đáng để tiết kiệm thời gian vận hành.

Đánh giá ưu điểm và hạn chế của WebScraper.io

Ưu điểm

Chi phí bằng 0 cho nhu cầu cơ bản: Phiên bản Extension trên trình duyệt hoàn toàn miễn phí và không giới hạn số lượng trang web hay lượng dữ liệu trích xuất cục bộ. Đây là điểm cộng lớn cho các cá nhân hoặc dự án khởi nghiệp có ngân sách hạn chế.

Phiên bản Extension trên trình duyệt hoàn toàn miễn phí và không giới hạn số lượng trang web hay lượng dữ liệu trích xuất cục bộ. Đây là điểm cộng lớn cho các cá nhân hoặc dự án khởi nghiệp có ngân sách hạn chế. Xóa bỏ rào cản lập trình: Với những nhân viên Marketing, SEO hay người làm nghiên cứu thị trường không biết về Python hay PHP, WebScraper.io là “cứu cánh” tuyệt vời. Quy trình làm việc trực quan giúp bất kỳ ai cũng có thể làm chủ công nghệ thu thập dữ liệu chỉ sau vài giờ tìm hiểu.

Với những nhân viên Marketing, SEO hay người làm nghiên cứu thị trường không biết về Python hay PHP, WebScraper.io là “cứu cánh” tuyệt vời. Quy trình làm việc trực quan giúp bất kỳ ai cũng có thể làm chủ công nghệ thu thập dữ liệu chỉ sau vài giờ tìm hiểu. Hoạt động nhẹ nhàng, không cần cài đặt phần mềm nặng: Do chạy trực tiếp trên trình duyệt Chrome hoặc Firefox, công cụ này không yêu cầu cài đặt các gói phần mềm phức tạp hay môi trường ảo như các thư viện lập trình, giúp tiết kiệm dung lượng ổ cứng.

Do chạy trực tiếp trên trình duyệt Chrome hoặc Firefox, công cụ này không yêu cầu cài đặt các gói phần mềm phức tạp hay môi trường ảo như các thư viện lập trình, giúp tiết kiệm dung lượng ổ cứng. Cộng đồng hỗ trợ và tài liệu phong phú: Vì là một trong những công cụ phổ biến nhất thế giới, WebScraper.io sở hữu kho tài liệu hướng dẫn video rất chi tiết và một diễn đàn người dùng sôi nổi, nơi bạn dễ dàng tìm thấy giải pháp cho các cấu trúc web khó.

Hạn chế

Phụ thuộc vào tài nguyên máy tính cá nhân: Khi sử dụng phiên bản miễn phí, quá trình cào dữ liệu diễn ra ngay trên trình duyệt của bạn. Điều này đồng nghĩa với việc máy tính sẽ tiêu tốn RAM và CPU. Nếu bạn tắt trình duyệt hoặc tắt máy, quá trình thu thập sẽ bị gián đoạn ngay lập tức.

Khi sử dụng phiên bản miễn phí, quá trình cào dữ liệu diễn ra ngay trên trình duyệt của bạn. Điều này đồng nghĩa với việc máy tính sẽ tiêu tốn RAM và CPU. Nếu bạn tắt trình duyệt hoặc tắt máy, quá trình thu thập sẽ bị gián đoạn ngay lập tức. Tốc độ chậm hơn so với code tay: Do phải tải toàn bộ giao diện hình ảnh và quảng cáo của trang web để hiển thị cho người dùng thấy, WebScraper.io sẽ có tốc độ xử lý chậm hơn so với các bot được lập trình bằng Python (thường chỉ tải mã nguồn HTML).

Do phải tải toàn bộ giao diện hình ảnh và quảng cáo của trang web để hiển thị cho người dùng thấy, sẽ có tốc độ xử lý chậm hơn so với các bot được lập trình bằng Python (thường chỉ tải mã nguồn HTML). Nguy cơ bị chặn IP: Tiện ích mở rộng (bản miễn phí) không tích hợp sẵn tính năng tự động thay đổi địa chỉ IP. Nếu bạn cào quá nhanh hoặc quá nhiều trang cùng lúc từ một website bảo mật cao, địa chỉ IP của bạn rất dễ bị chặn truy cập.

Tiện ích mở rộng (bản miễn phí) không tích hợp sẵn tính năng tự động thay đổi địa chỉ IP. Nếu bạn cào quá nhanh hoặc quá nhiều trang cùng lúc từ một website bảo mật cao, địa chỉ IP của bạn rất dễ bị chặn truy cập. Khó khăn với các cấu trúc web quá phức tạp: Mặc dù xử lý tốt đa số các trường hợp, nhưng với những website có mã hóa phức tạp, Captcha nâng cao hoặc cấu trúc HTML không đồng nhất, việc cấu hình Selecter trên công cụ này có thể trở nên rất rối rắm và khó thực hiện hơn so với việc viết mã tùy chỉnh.

Ai nên sử dụng công cụ cào dữ liệu này?

Với thiết kế trực quan và dễ tiếp cận, WebScraper.io là giải pháp lý tưởng dành cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là những người không có nền tảng về kỹ thuật:

Chủ cửa hàng kinh doanh trực tuyến: Những người bán hàng trên Shopee, Lazada hay Amazon cần theo dõi giá cả của đối thủ cạnh tranh liên tục hoặc muốn sao chép danh sách sản phẩm từ nhà cung cấp về website bán hàng riêng một cách nhanh chóng.

Những người bán hàng trên Shopee, Lazada hay Amazon cần theo dõi giá cả của đối thủ cạnh tranh liên tục hoặc muốn sao chép danh sách sản phẩm từ nhà cung cấp về website bán hàng riêng một cách nhanh chóng. Nhân viên Marketing và SEO: Các chuyên viên tiếp thị cần thu thập thông tin khách hàng tiềm năng (Email, số điện thoại công khai), tổng hợp nội dung bài viết từ nhiều nguồn để phân tích xu hướng thị trường hoặc nghiên cứu từ khóa.

Các chuyên viên tiếp thị cần thu thập thông tin khách hàng tiềm năng (Email, số điện thoại công khai), tổng hợp nội dung bài viết từ nhiều nguồn để phân tích xu hướng thị trường hoặc nghiên cứu từ khóa. Nhà nghiên cứu và sinh viên: Đối tượng cần tổng hợp lượng lớn dữ liệu thống kê, xã hội học từ các trang tin tức, báo cáo để phục vụ cho luận văn, đồ án hoặc các dự án phân tích dữ liệu.

Đối tượng cần tổng hợp lượng lớn dữ liệu thống kê, xã hội học từ các trang tin tức, báo cáo để phục vụ cho luận văn, đồ án hoặc các dự án phân tích dữ liệu. Người làm việc văn phòng và nhập liệu: Bất kỳ ai đang phải thực hiện công việc sao chép thủ công nhàm chán hàng ngày từ web sang Excel đều có thể sử dụng tiện ích này để tự động hóa quy trình, giúp tiết kiệm hàng giờ làm việc mỗi ngày.

Bất kỳ ai đang phải thực hiện công việc sao chép thủ công nhàm chán hàng ngày từ web sang Excel đều có thể sử dụng tiện ích này để tự động hóa quy trình, giúp tiết kiệm hàng giờ làm việc mỗi ngày. Người không biết lập trình: Nếu bạn không biết viết mã Python hay PHP nhưng vẫn muốn sở hữu khả năng trích xuất dữ liệu mạnh mẽ như một lập trình viên, WebScraper.io chính là công cụ dành cho bạn.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng WebScraper.io cơ bản

Cài đặt tiện ích trên trình duyệt

Bước 1: Truy cập vào https://webscraper.io/ rồi nhấn nút Install.

Cài đặt tiện ích trên trình duyệt

Bạn sẽ được chuyển sang trang Chrome Web Store để cài đặt tiện ích mở rộng WebScraper.io.

Bước 2: Tại đây, bạn nhấn nút Thêm vào Chrome (Add to Chrome) và xác nhận thêm tiện ích.

Cài đặt tiện ích trên trình duyệt

Sau khi cài đặt thành công, biểu tượng mạng nhện của tiện ích sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải thanh địa chỉ. Tuy nhiên, để sử dụng, chúng ta sẽ không nhấp vào biểu tượng này mà cần mở công cụ dành cho nhà phát triển (Developer Tools).

Cài đặt tiện ích trên trình duyệt

Tạo Sitemap và thiết lập trang đích

Sau khi đã cài đặt tiện ích, bạn cần thiết lập “bản đồ” để hướng dẫn công cụ biết cần làm việc tại đâu. WebScraper.io nằm trong tab Developer Tools, do đó bạn cần thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào vào trang web bạn muốn lấy dữ liệu (ví dụ: tunghuynhwiki.com).

Bước 2: Nhấn phím F12 trên bàn phím (hoặc nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên trang web và chọn Kiểm tra/Inspect) để mở khung công cụ Developer Tools.

Tạo Sitemap và thiết lập trang đích

Bước 3: Trên thanh menu của khung này, tìm và chọn tab Web Scraper (nếu vị trí này bị khuất, hãy nhấp vào biểu tượng hai dấu mũi tên “>>” để mở rộng menu).

Tạo Sitemap và thiết lập trang đích

Bước 4: Mở rộng cửa sổ trình duyệt để thấy giao diện chính của Web Scraper. Tại đây, bạn nhấp vào Create new sitemap > chọn Create sitemap.

Tạo Sitemap và thiết lập trang đích

Điền thông tin thiết lập ban đầu:

Sitemap name: Đặt tên cho dự án (viết liền không dấu, ví dụ: blog_tunghuynh).

Đặt tên cho dự án (viết liền không dấu, ví dụ: blog_tunghuynh). Start URL: Nhập chính xác đường dẫn https://tunghuynhwiki.com vào ô này.

Tạo Sitemap và thiết lập trang đích

Nhấn nút Create sitemap để khởi tạo dự án.

Tạo các Selectors để định vị dữ liệu

Đây là bước quan trọng nhất để “dạy” công cụ biết cần lấy thông tin nào.

Bước 1: Đảm bảo bạn đang ở trong giao diện quản lý sitemap blog_tunghuynh vừa tạo. Nhấn vào nút Add new selector.

Tạo Sitemap và thiết lập trang đích

Bước 2: Bạn sẽ thấy một trường nhập thông tin như sau:

Tạo Sitemap và thiết lập trang đích

Hãy thiết lập các thông số để đường dẫn bài viết:

Id: Đặt tên dễ nhớ cho trường dữ liệu.

Đặt tên dễ nhớ cho trường dữ liệu. Type: Chọn Link . Loại này giúp lấy cả phần văn bản tiêu đề và đường dẫn trỏ đến bài viết chi tiết.

Chọn . Loại này giúp lấy cả phần văn bản tiêu đề và đường dẫn trỏ đến bài viết chi tiết. Đánh dấu vào ô vuông Multiple (vì chúng ta muốn lấy danh sách nhiều bài viết chứ không phải chỉ một).

(vì chúng ta muốn lấy danh sách nhiều bài viết chứ không phải chỉ một). Selector: Nhấn nút Select. Sau đó, di chuột lên giao diện trang web bên trên và nhấp vào tiêu đề của bài viết đầu tiên. Tiếp theo, nhấp chọn tiếp tiêu đề của bài viết thứ hai. Lúc này, tiện ích sẽ thông minh nhận diện và tự động tô đỏ tất cả các tiêu đề bài viết còn lại trong danh sách.

Tạo Sitemap và thiết lập trang đích

Nhấn nút Done selecting để xác nhận vùng chọn.

Bước 3: Quay lại trang tạo Selector, nhấn Save selector để lưu lại thiết lập.

Tạo Sitemap và thiết lập trang đích

Kết quả tạo Selector thành công:

Tạo Sitemap và thiết lập trang đích

(Tùy chọn) Nếu muốn lấy thêm hình ảnh đại diện (thumbnail) của bài viết, bạn hãy tạo thêm một selector mới với Id là hinh_anh, Type là Image và thao tác chọn tương tự như trên.

Chạy Scraper và trích xuất dữ liệu

Sau khi đã định nghĩa xong các phần tử cần lấy, quy trình thu thập dữ liệu sẽ bắt đầu:

Bước 1: Nhấn vào menu thả xuống Sitemap blog_tunghuynh ở thanh menu trên cùng > chọn mục Scrape.

Chạy Scraper và trích xuất dữ liệu

Bước 2: Tại bảng thiết lập thông số chạy, bạn có thể giữ nguyên Request interval (thời gian nghỉ) là 2000ms để tránh gửi yêu cầu quá dồn dập lên máy chủ của tunghuynhwiki.com.

Chạy Scraper và trích xuất dữ liệu

Nhấn nút Start scraping. Một cửa sổ trình duyệt mới sẽ tự động bật lên và truy cập vào trang blog.

Lưu ý quan trọng: Hãy để cửa sổ này chạy tự nhiên và không được đóng lại cho đến khi quy trình hoàn tất.

Khi thông báo hoàn thành xuất hiện, cửa sổ phụ sẽ tự động tắt. Lúc này, hãy nhấn nút Refresh (màu xanh) trong tab Web Scraper để kiểm tra kết quả vừa thu được.

Chạy Scraper và trích xuất dữ liệu

Kết quả:

Chạy Scraper và trích xuất dữ liệu

Để tải dữ liệu về máy, chọn menu Sitemap blog_tunghuynh > Export data.

Chạy Scraper và trích xuất dữ liệu

Nhấn vào Download as: CSV (hoặc XLSX) và mở file này bằng Excel để xem danh sách các bài viết đã được cào về thành công.

Chạy Scraper và trích xuất dữ liệu

Kết luận

Tổng kết lại, WebScraper.io là “cánh tay phải” đắc lực cho bất kỳ ai muốn chuyển đổi dữ liệu từ trang web thành bảng tính Excel một cách nhanh chóng. Không cần kiến thức lập trình cao siêu, chỉ cần cài đặt tiện ích vào trình duyệt và thực hiện vài thao tác nhấp chuột, bạn đã có thể tự động hóa quy trình thu thập thông tin tốn kém thời gian này. Hãy thử cài đặt và trải nghiệm ngay hôm nay để cảm nhận hiệu quả mà công cụ này mang lại cho công việc của bạn.

Những câu hỏi thường gặp

WebScraper.io có hoàn toàn miễn phí không? Phiên bản tiện ích mở rộng cài trên trình duyệt là hoàn toàn miễn phí và không giới hạn số lượng dữ liệu thu thập cục bộ. Tuy nhiên, các tính năng nâng cao như chạy tự động trên đám mây hay xoay vòng IP sẽ yêu cầu trả phí hàng tháng.

Tôi có cần biết lập trình để sử dụng không? Không. WebScraper.io được thiết kế với giao diện trực quan. Người dùng chỉ cần nhấp chuột vào các phần tử trên màn hình để chọn dữ liệu, không cần viết mã lệnh.

Công cụ này có hoạt động trên máy tính Mac (macOS) không? Có. Vì WebScraper.io chạy trực tiếp trên trình duyệt Google Chrome và Firefox, nên tiện ích này hoạt động tốt trên mọi hệ điều hành bao gồm Windows, macOS và Linux.

Khi đang chạy Web Scraper, tôi có được tắt trình duyệt không? Nếu bạn dùng phiên bản miễn phí, câu trả lời là Không. Quá trình cào dữ liệu diễn ra ngay trên máy tính của bạn, nên việc tắt trình duyệt sẽ làm gián đoạn tác vụ. Chỉ phiên bản Cloud (trả phí) mới hỗ trợ chạy ngầm khi tắt máy.

Làm sao để tránh bị chặn IP khi cào dữ liệu? Với bản miễn phí, công cụ sử dụng chính địa chỉ IP mạng nhà bạn, nên nếu cào quá nhanh sẽ dễ bị chặn. Để khắc phục, bạn cần thiết lập thời gian nghỉ (Delay) giữa các lần tải trang dài hơn (khoảng 2000ms – 5000ms) hoặc nâng cấp lên bản Cloud để sử dụng Proxy.