Zyte là gì? Khám phá nền tảng thu thập dữ liệu Web bằng AI hàng đầu 2026

Khi thực hiện các dự án thu thập dữ liệu website, không gì khó chịu hơn việc liên tục bị chặn IP, gặp lỗi 403 Forbidden hoặc vướng phải các lớp bảo mật CAPTCHA dày đặc. Những rào cản kỹ thuật này thường tiêu tốn nhiều thời gian xử lý và làm gián đoạn nghiêm trọng quy trình làm việc. Để giải quyết triệt để bài toán hóc búa trên, Zyte đã trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nghiệp và lập trình viên. Vậy thực chất Zyte là gì? Cùng Tino khám phá qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Zyte

Zyte là gì?

Zyte là một nền tảng công nghệ chuyên cung cấp các giải pháp thu thập dữ liệu web (Web Scraping) toàn diện dành cho doanh nghiệp và đội ngũ lập trình viên. Khác với các công cụ đơn lẻ chỉ hỗ trợ tải trang cơ bản, Zyte mang đến một hệ sinh thái hoàn chỉnh giúp tự động hóa quy trình trích xuất dữ liệu ở quy mô lớn. Nền tảng này nổi bật nhờ khả năng xử lý thông minh các rào cản kỹ thuật như: quản lý Proxy xoay vòng, giải mã Captcha, render JavaScript và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện cấu trúc dữ liệu mà không cần can thiệp thủ công quá nhiều.

Cái tên Zyte có thể nghe khá mới mẻ, nhưng tiền thân của thương hiệu này chính là Scrapinghub – một “tượng đài” trong cộng đồng dữ liệu toàn cầu và cũng là đơn vị đứng sau framework Scrapy mã nguồn mở nổi tiếng. Sau hơn một thập kỷ hoạt động và phục vụ hàng ngàn khách hàng lớn, Scrapinghub đã chính thức đổi tên thành Zyte vào năm 2021.

Sự kiện tái định vị thương hiệu này đã đánh dấu bước chuyển mình chiến lược: chuyển từ việc cung cấp các công cụ hỗ trợ lập trình sang phát triển một nền tảng “Scraping AI” thông minh, giúp việc lấy dữ liệu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Zyte hoạt động như thế nào trong mô hình Web Scraping?

Trong mô hình thu thập dữ liệu truyền thống, người dùng thường phải tự mình xây dựng và duy trì một hệ thống phức tạp bao gồm máy chủ, danh sách Proxy và các đoạn mã xử lý lỗi.

Zyte giải quyết bài toán này bằng cách hoạt động như một lớp trung gian thông minh nằm giữa người thu thập dữ liệu và website mục tiêu. Cơ chế hoạt động của giải pháp này có thể được tóm tắt qua các bước xử lý tự động sau:

Tiếp nhận yêu cầu: Khi người dùng gửi một lệnh truy cập thông qua Zyte API, hệ thống sẽ ngay lập tức phân tích mục tiêu cần thu thập.

Khi người dùng gửi một lệnh truy cập thông qua Zyte API, hệ thống sẽ ngay lập tức phân tích mục tiêu cần thu thập. Quản lý định danh thông minh: Thay vì truy cập trực tiếp, Zyte API sẽ tự động lựa chọn một địa chỉ IP sạch từ mạng lưới Proxy toàn cầu, đồng thời thiết lập các thông số trình duyệt (User-Agent, Headers, Cookies) sao cho giống với người dùng thật nhất để tránh bị website chặn.

Thay vì truy cập trực tiếp, Zyte API sẽ tự động lựa chọn một địa chỉ IP sạch từ mạng lưới Proxy toàn cầu, đồng thời thiết lập các thông số trình duyệt (User-Agent, Headers, Cookies) sao cho giống với người dùng thật nhất để tránh bị website chặn. Xử lý nội dung động và rào cản: Đối với các website sử dụng nhiều JavaScript hoặc có cơ chế bảo mật cao, nền tảng sẽ kích hoạt trình duyệt tích hợp sẵn để hiển thị đầy đủ nội dung trang web. Nếu gặp tình trạng chặn IP hoặc yêu cầu giải Captcha, hệ thống sẽ tự động thử lại với một cấu hình khác mà người dùng không cần can thiệp.

Đối với các website sử dụng nhiều JavaScript hoặc có cơ chế bảo mật cao, nền tảng sẽ kích hoạt trình duyệt tích hợp sẵn để hiển thị đầy đủ nội dung trang web. Nếu gặp tình trạng chặn IP hoặc yêu cầu giải Captcha, hệ thống sẽ tự động thử lại với một cấu hình khác mà người dùng không cần can thiệp. Trả về dữ liệu sạch: Cuối cùng, Zyte trả về cho người dùng mã nguồn HTML hoàn chỉnh hoặc dữ liệu đã được trích xuất (nếu sử dụng tính năng AI Extraction), giúp tiết kiệm tối đa thời gian xử lý hậu kỳ.

Các tính năng cốt lõi làm nên tên tuổi của Zyte

Zyte API: “Khắc tinh” của các lệnh cấm IP (Anti-ban)

Zyte API tích hợp sẵn Smart Proxy Manager (trước đây là Crawlera), cho phép tự động xoay vòng hàng triệu địa chỉ IP dân cư và trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, hệ thống có thể tự động phát hiện các lệnh cấm hoặc chặn truy cập từ phía website đích, sau đó ngay lập tức thử lại với một địa chỉ IP và danh tính trình duyệt mới. Người dùng chỉ cần gửi yêu cầu và nhận lại kết quả thành công mà không cần bận tâm đến việc quản lý danh sách Proxy thủ công.

Automatic Extraction: Trích xuất dữ liệu bằng AI

Thay vì phải viết từng dòng code để định vị dữ liệu (CSS Selectors hay XPath) dễ bị lỗi khi website thay đổi giao diện, Zyte cung cấp khả năng trích xuất tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo. Công nghệ AI Extraction có thể “đọc hiểu” cấu trúc của các trang phổ biến như: trang chi tiết sản phẩm, bài báo tin tức, diễn đàn hay thông tin việc làm. Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi nội dung web hỗn độn thành dữ liệu có cấu trúc (JSON) sạch sẽ, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian bảo trì mã nguồn.

Zyte Scrapy Cloud: Hạ tầng vận hành chuyên nghiệp

Đối với các lập trình viên sử dụng framework Scrapy, Zyte Scrapy Cloud là môi trường triển khai lý tưởng. Dịch vụ đám mây này cho phép tải lên, lập lịch và chạy các “con bọ” (spiders) trên hạ tầng máy chủ mạnh mẽ. Người quản trị có thể theo dõi tiến độ thu thập, xem nhật ký hoạt động và xuất dữ liệu trực quan ngay trên Dashboard mà không cần tự xây dựng máy chủ riêng.

Splash: Render JavaScript mạnh mẽ

Rất nhiều website hiện đại sử dụng JavaScript để tải nội dung (Dynamic Content), gây khó khăn cho các trình cào dữ liệu truyền thống. Zyte tích hợp sẵn Splash – một trình duyệt không giao diện (headless browser) nhẹ và nhanh, giúp hiển thị đầy đủ nội dung JavaScript trước khi tiến hành trích xuất, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào.

Tại sao doanh nghiệp nên lựa chọn Zyte thay vì các Scraper khác?

Đảm bảo tuân thủ pháp lý và an toàn dữ liệu

Trong bối cảnh các quy định về dữ liệu như GDPR (Châu Âu) hay CCPA (Mỹ) ngày càng thắt chặt, việc sử dụng các nguồn Proxy không rõ nguồn gốc tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn. Zyte cam kết cung cấp nguồn IP sạch, minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế. Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ sẽ được bảo vệ khỏi các rắc rối liên quan đến bản quyền hoặc xâm phạm quyền riêng tư, một yếu tố sống còn đối với các dự án quy mô lớn.

Mô hình chi phí dựa trên hiệu quả

Nhiều nhà cung cấp Proxy tính phí dựa trên băng thông tiêu thụ, bất kể yêu cầu truy cập có thành công hay không. Ngược lại, Zyte áp dụng cơ chế tính phí thông minh hơn: khách hàng chỉ phải trả tiền cho các yêu cầu thành công. Nếu một lượt truy cập bị chặn hoặc lỗi, hệ thống sẽ không tính phí. Chính sách này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa ngân sách và chỉ chi trả cho những dữ liệu thực sự thu về được.

Sự hỗ trợ từ đội ngũ tạo ra Scrapy

Vì Zyte là đơn vị đứng sau Scrapy – framework thu thập dữ liệu phổ biến nhất thế giới Python, nên đội ngũ kỹ thuật tại đây sở hữu kiến thức chuyên sâu khó nơi nào sánh kịp. Khi gặp các bài toán khó về cấu trúc website hay các cơ chế chống bot phức tạp, khách hàng doanh nghiệp sẽ nhận được sự tư vấn và hỗ trợ trực tiếp từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Khả năng mở rộng không giới hạn

Các công cụ cào dữ liệu dạng phần mềm cài đặt trên máy tính (Desktop App) thường bị giới hạn bởi cấu hình máy và đường truyền mạng cá nhân.Với nền tảng đám mây, Zyte cho phép mở rộng quy mô từ vài ngàn lên đến hàng tỷ trang web mỗi tháng một cách mượt mà. Sự linh hoạt này đảm bảo hệ thống thu thập dữ liệu luôn vận hành ổn định ngay cả khi nhu cầu của doanh nghiệp tăng trưởng đột biến.

Chi phí sử dụng Zyte

Zyte áp dụng chiến lược định giá linh hoạt, không gò bó doanh nghiệp vào một gói cước cố định (“no package”). Thay vào đó, chi phí được tính toán dựa trên nhu cầu thực tế và mức độ phức tạp của dự án. Dưới đây là phân tích chi tiết cho 4 hạng mục dịch vụ chính:

1. Zyte API – Ban Handling (Xử lý chặn & Proxy)

Đây là dịch vụ nền tảng giúp vượt qua các lớp bảo mật, Captcha và chặn IP. Chi phí được tính trên mỗi 1.000 yêu cầu thành công (Successful Requests), thay đổi tùy theo độ khó của website (Tier 1 đến Tier 5).

Cơ chế tính giá: Yêu cầu HTTP thuần túy (Unrendered): Phù hợp cho web tĩnh. Giá dao động từ $0.13 (Web dễ – Tier 1) đến $1.27 (Web khó – Tier 5) cho mỗi 1.000 lượt. Yêu cầu có trình duyệt (Rendered Browser): Dành cho web động, cần tải JavaScript. Giá từ $1.00 đến $15.98 cho mỗi 1.000 lượt.

Ưu điểm: Chỉ tính phí khi lấy dữ liệu thành công. Nếu doanh nghiệp cam kết mức chi tiêu hàng tháng (ví dụ từ $100/tháng), đơn giá sẽ giảm đáng kể.

2. Zyte API – AI Scraping (Trích xuất tự động bằng AI)

Dịch vụ này tích hợp khả năng “đọc hiểu” của AI để tự động chuyển đổi nội dung web thành dữ liệu có cấu trúc (JSON) mà không cần người dùng viết mã định vị thủ công.

Cơ chế tính giá: Tương tự như trên nhưng cộng thêm phí xử lý AI. Trích xuất từ HTTP: Từ $0.40 đến $1.53 trên 1.000 yêu cầu. Trích xuất qua trình duyệt: Từ $1.80 đến $16.78 trên 1.000 yêu cầu.

Tương tự như trên nhưng cộng thêm phí xử lý AI. Tính năng đi kèm: Tự động nhận diện trường dữ liệu cho trang Sản phẩm, Bài báo, Tin tức, và Việc làm.

3. Zyte Data (Dịch vụ dữ liệu trọn gói)

Nếu không muốn tự xây dựng hệ thống cào, doanh nghiệp có thể thuê Zyte cung cấp dữ liệu định kỳ.

Mức giá khởi điểm: Từ $450/tháng (dựa trên hợp đồng năm).

Từ (dựa trên hợp đồng năm). Phân loại gói: Gói Standard: Phí thiết lập $0 (cho các loại dữ liệu AI hỗ trợ sẵn), định dạng chuẩn, gửi dữ liệu qua Zyte AWS S3. Gói Custom: Phí thiết lập từ $100, tùy chỉnh cấu trúc dữ liệu theo yêu cầu riêng, hỗ trợ gửi về AWS, Google Cloud, Azure của khách hàng và có cam kết hỗ trợ 24/7.



4. Scrapy Cloud (Hạ tầng vận hành Spiders)

Dịch vụ đám mây chuyên biệt để triển khai và quản lý các Scrapy Spiders.

Gói Starter (Miễn phí vĩnh viễn): Phù hợp cho dự án nhỏ. Không giới hạn thành viên và số lượng dự án. Giới hạn: 1 giờ chạy (crawl time) mỗi lần và 1 tiến trình chạy đồng thời. Lưu trữ dữ liệu trong 7 ngày.

Phù hợp cho dự án nhỏ. Gói Professional: Từ $9/đơn vị/tháng . Không giới hạn thời gian chạy và số lượng tiến trình song song (tùy thuộc vào số đơn vị mua). Lưu trữ dữ liệu 120 ngày, hỗ trợ lập lịch thông minh và ưu tiên tài nguyên. (1 Đơn vị Scrapy = 1GB RAM và 1 luồng cào song song).

Từ .

Xem chi tiết tại: https://www.zyte.com/pricing/

Hướng dẫn đăng ký và lấy Zyte API

Tạo tài khoản và kích hoạt dùng thử

Bước 1: Truy cập vào trang chủ chính thức tại https://www.zyte.com/ và nhấn vào nút “Try Free” trên màn hình.

Bước 2: Nhập email để đăng ký hoặc bạn có thể đăng ký nhanh bằng tài khoản Google.

Bước 3: Tạo Password rồi nhấn Continue.

Tiếp theo, nhập họ tên theo yêu cầu của Zyte để hoàn tất quá trình đăng ký và truy cập vào trang quản trị (Dashboard).

Lấy API Key

Bước 1: Tại giao diện Dashboard, tìm đến menu Zyte API và chọn API Access.

Bước 2: Nhấn nút Create new API key.

Bước 3: Đặt tên cho API Key để tiện quản lý rồi nhấn Create

Hệ thống sẽ hiển thị một chuỗi ký tự ngẫu nhiên.

Lưu ý:

API Key chỉ hiện thị 1 lần duy nhất. Do đó, hãy sao chép và lưu trữ chuỗi ký tự này vào một nơi an toàn.

Tuyệt đối không chia sẻ API Key công khai lên GitHub hay các diễn đàn để tránh bị người khác sử dụng trộm hạn mức.

So sánh Zyte với một số giải pháp thay thế phổ biến

Bảng so sánh nhanh: Tiêu chí Zyte Bright Data (Luminati cũ) Octoparse Đối tượng chính Lập trình viên (Developers), Đội ngũ dữ liệu Doanh nghiệp lớn (Enterprise) Người không biết Code (Non-coders) Cách tiếp cận API-first, Scrapy Framework, Python Mạng lưới Proxy khổng lồ Giao diện trực quan (Point & Click) Thế mạnh Xử lý chống chặn (Anti-ban) tự động, Smart Proxy Số lượng IP lớn nhất thị trường Dễ sử dụng, không cần viết mã Mô hình giá Trả theo yêu cầu thành công (Success-based) Trả theo băng thông (Bandwidth) Trả theo gói thuê bao tháng

Zyte vs Bright Data

Bright Data (tiền thân là Luminati) được xem là “vua” về số lượng Proxy với hàng chục triệu địa chỉ IP dân cư. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở triết lý vận hành:

Bright Data tập trung cung cấp “nguyên liệu thô” (Raw Proxies). Người dùng sở hữu nguồn IP dồi dào nhưng vẫn phải tự mình xây dựng logic để xoay vòng IP hay xử lý khi bị website đích phát hiện.

tập trung cung cấp “nguyên liệu thô” (Raw Proxies). Người dùng sở hữu nguồn IP dồi dào nhưng vẫn phải tự mình xây dựng logic để xoay vòng IP hay xử lý khi bị website đích phát hiện. Zyte lại tập trung vào “giải pháp trọn gói”. Hệ thống quản lý Proxy thông minh (Smart Proxy Manager) của Zyte sẽ tự động đảm nhận các tác vụ khó khăn như: xoay vòng IP, duy trì phiên đăng nhập (Session) và xử lý Captcha. Doanh nghiệp chỉ cần quan tâm đến dữ liệu đầu ra mà không cần tốn nhân lực để duy trì hạ tầng Proxy phức tạp.

lại tập trung vào “giải pháp trọn gói”. Hệ thống quản lý Proxy thông minh (Smart Proxy Manager) của Zyte sẽ tự động đảm nhận các tác vụ khó khăn như: xoay vòng IP, duy trì phiên đăng nhập (Session) và xử lý Captcha. Doanh nghiệp chỉ cần quan tâm đến dữ liệu đầu ra mà không cần tốn nhân lực để duy trì hạ tầng Proxy phức tạp. Về chi phí: Zyte thường tối ưu hơn cho các dự án cào dữ liệu văn bản (Text-heavy) vì không tính phí theo dung lượng (GB) như Bright Data, giúp tránh phát sinh chi phí “khổng lồ” khi lỡ tải phải các trang web chứa nhiều hình ảnh hoặc video không cần thiết.

Zyte vs. Octoparse

Đây là cuộc đối đầu giữa hai trường phái: Lập trình (Code-based) và Kéo thả (Visual-based).

Octoparse là lựa chọn tuyệt vời cho những cá nhân hoặc đội ngũ Marketing muốn lấy dữ liệu nhanh mà không có kiến thức về lập trình. Người dùng chỉ cần click chuột vào các thành phần trên trang web để tạo quy trình cào. Tuy nhiên, công cụ dạng này thường gặp khó khăn khi xử lý các website có cấu trúc quá phức tạp hoặc yêu cầu tùy biến logic sâu.

là lựa chọn tuyệt vời cho những cá nhân hoặc đội ngũ Marketing muốn lấy dữ liệu nhanh mà không có kiến thức về lập trình. Người dùng chỉ cần click chuột vào các thành phần trên trang web để tạo quy trình cào. Tuy nhiên, công cụ dạng này thường gặp khó khăn khi xử lý các website có cấu trúc quá phức tạp hoặc yêu cầu tùy biến logic sâu. Zyte (đặc biệt khi kết hợp với Scrapy) mang lại quyền kiểm soát vô hạn. Các lập trình viên có thể viết những đoạn mã tùy chỉnh để xử lý mọi tình huống ngách nhất mà website mục tiêu đưa ra. Hơn nữa, khả năng mở rộng (Scaling) của Zyte vượt trội hơn hẳn; nền tảng đám mây này có thể chạy hàng ngàn tiến trình song song, điều mà các phần mềm cài đặt trên máy tính như Octoparse khó lòng đáp ứng được.

Tổng kết:

Nếu doanh nghiệp sở hữu đội ngũ kỹ thuật (đặc biệt là Python) và cần một giải pháp bền vững, quy mô lớn, Zyte là lựa chọn số #1. Ngược lại, nếu cần giải pháp “mì ăn liền” không cần code, Octoparse sẽ phù hợp hơn. Còn nếu ngân sách không thành vấn đề và cần phủ sóng IP ở mọi ngóc ngách thế giới, Bright Data là cái tên đáng cân nhắc.

Kết luận

Tóm lại, Zyte là một “trợ thủ đắc lực” cho bất kỳ doanh nghiệp nào muốn khai thác mỏ vàng dữ liệu số. Thay vì tiêu tốn hàng ngàn giờ công để xây dựng hệ thống Proxy thủ công hay đau đầu tìm cách vượt qua các lớp bảo mật ngày càng tinh vi, việc ủy thác gánh nặng hạ tầng cho Zyte sẽ là bước đi chiến lược thông minh.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự ổn định và khả năng mở rộng không giới hạn cho dự án Web Scraping, Zyte chắc chắn là cái tên xứng đáng nằm ở vị trí ưu tiên hàng đầu.

Những câu hỏi thường gặp

Zyte hỗ trợ những ngôn ngữ lập trình nào? Vì hoạt động dựa trên chuẩn API RESTful, Zyte tương thích với mọi ngôn ngữ lập trình có khả năng gửi yêu cầu HTTP. Từ Python, Java, PHP, Node.js đến Go hay Ruby đều có thể kết nối dễ dàng. Ngoài ra, hãng cũng cung cấp thư viện Client hỗ trợ riêng cho Python và Node.js.

Tôi có thể chọn IP từ một quốc gia cụ thể không? Có. Zyte cho phép định tuyến yêu cầu truy cập thông qua các Proxy tại những khu vực địa lý cụ thể (Geolocation). Tính năng này rất hữu ích khi doanh nghiệp cần thu thập dữ liệu đặc thù theo vùng miền, ví dụ như giá sản phẩm tại thị trường Mỹ hay Anh.

Sự khác biệt giữa Scrapy và Zyte là gì? Đây là hai khái niệm thường gây nhầm lẫn. Scrapy là một framework dùng để viết mã thu thập dữ liệu, do cộng đồng phát triển và hoàn toàn miễn phí. Trong khi đó, Zyte là công ty công nghệ cung cấp các dịch vụ hạ tầng, máy chủ và giải pháp API để hỗ trợ vận hành Scrapy (và các công cụ khác) hiệu quả hơn ở quy mô lớn.

Zyte có cung cấp gói miễn phí vĩnh viễn không? Hiện tại, Zyte không có gói miễn phí vĩnh viễn cho các dịch vụ API chính (như Zyte API). Tuy nhiên, nhà cung cấp này cho phép người dùng mới đăng ký tài khoản dùng thử (Free Trial) với một khoản tín dụng nhất định để trải nghiệm đầy đủ tính năng. Riêng dịch vụ Scrapy Cloud vẫn duy trì một gói “Starter” miễn phí nhưng giới hạn tài nguyên.

Dữ liệu thu thập được trả về dưới định dạng nào? Đối với các yêu cầu thông thường, hệ thống trả về mã nguồn HTML nguyên bản. Nếu sử dụng tính năng AI Extraction (trích xuất tự động), kết quả trả về sẽ là dữ liệu JSON có cấu trúc rõ ràng (ví dụ: tên sản phẩm, giá, mô tả…).

Zyte có đảm bảo tính hợp pháp khi cào dữ liệu không? Zyte là một trong những đơn vị đi đầu về tuân thủ pháp lý trong ngành dữ liệu (GDPR, CCPA). Nền tảng cam kết chỉ sử dụng các nguồn Proxy minh bạch, có cơ chế tôn trọng tệp robots.txt (tùy cấu hình) và cung cấp tư vấn pháp lý cho các khách hàng doanh nghiệp để giảm thiểu rủi ro kiện tụng.