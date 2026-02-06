Phần mềm Nhanh.vn là gì? Đánh giá hệ thống quản lý bán hàng đa kênh hàng đầu [2026]

Trong bối cảnh kinh doanh bán lẻ hiện đại, việc quản lý rải rác từ đơn hàng trên sàn thương mại điện tử, tồn kho tại cửa hàng vật lý đến quy trình đẩy đơn vận chuyển thường khiến các chủ doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Sự thiếu đồng bộ dữ liệu dễ dẫn đến thất thoát hàng hóa và sai sót trong khâu xử lý đơn. Để giải quyết bài toán này, nhiều đơn vị đã tìm đến các nền tảng công nghệ hỗ trợ toàn diện. Trong đó, Nhanh.vn nổi lên như một hệ sinh thái hoàn chỉnh giúp tối ưu hóa quy trình vận hành. Cùng Tino tìm hiểu phần mềm Nhanh.vn là gì qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Nhanh.vn

Phần mềm Nhanh.vn là gì?

Nhanh.vn là một hệ sinh thái giải pháp công nghệ điện toán đám mây chuyên biệt dành cho lĩnh vực quản lý bán lẻ và thương mại điện tử tại Việt Nam. Thay vì chỉ đơn thuần là một công cụ ghi chép sổ sách, hệ thống này cung cấp nền tảng quản lý đồng bộ từ khâu nhập hàng, kiểm kho, bán hàng tại quầy cho đến việc xử lý đơn hàng online trên nhiều kênh khác nhau.

Về nguồn gốc, phần mềm Nhanh.vn tiền thân là một dự án công nghệ thuộc VNP Group, chính thức ra mắt thị trường vào khoảng năm 2011. Sau quá trình phát triển mạnh mẽ và khẳng định được vị thế, dự án này đã tách ra hoạt động độc lập dưới pháp nhân Công ty Cổ phần Nhanh.vn (được thành lập vào năm 2014 và tái cấu trúc vào năm 2019).

Phần mềm Nhanh.vn là gì?

Điểm tạo nên sự khác biệt của đơn vị này so với các đối thủ khác trên thị trường nằm ở khả năng kết nối sâu rộng với các đơn vị vận chuyển và sàn thương mại điện tử. Đến năm 2022, Nhanh.vn tiếp tục nhận được sự đầu tư chiến lược từ “kỳ lân” công nghệ MoMo, qua đó mở rộng thêm các tiện ích thanh toán số và hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các sản phẩm nổi bật thuộc hệ sinh thái Nhanh.vn

Nhanh.POS: Phần mềm quản lý bán hàng tại quầy, được tối ưu hóa giao diện và tính năng cho từng ngành hàng đặc thù như thời trang, mỹ phẩm, hay tạp hóa.

Phần mềm quản lý bán hàng tại quầy, được tối ưu hóa giao diện và tính năng cho từng ngành hàng đặc thù như thời trang, mỹ phẩm, hay tạp hóa. Nhanh.Web: Giải pháp thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp với giao diện tương thích mọi thiết bị, tốc độ tải trang nhanh và cấu trúc chuẩn SEO giúp tăng khả năng tiếp cận khách hàng tự nhiên.

Giải pháp thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp với giao diện tương thích mọi thiết bị, tốc độ tải trang nhanh và cấu trúc chuẩn SEO giúp tăng khả năng tiếp cận khách hàng tự nhiên. Nhanh.Omnichannel: Giải pháp toàn diện nhất, tích hợp tất cả các dịch vụ (POS, Website, quản lý chat, sàn thương mại điện tử và vận chuyển) vào một luồng vận hành duy nhất.

Giải pháp toàn diện nhất, tích hợp tất cả các dịch vụ (POS, Website, quản lý chat, sàn thương mại điện tử và vận chuyển) vào một luồng vận hành duy nhất. Nhanh.Ship: Cổng kết nối vận chuyển và thu hộ tiền hàng toàn quốc. Hệ thống liên kết trực tiếp với các hãng vận chuyển lớn như Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, Vietnam Post, J&T Express, Best Express để so sánh giá và đẩy đơn tự động.

Cổng kết nối vận chuyển và thu hộ tiền hàng toàn quốc. Hệ thống liên kết trực tiếp với các hãng vận chuyển lớn như Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, Vietnam Post, J&T Express, Best Express để so sánh giá và đẩy đơn tự động. Nhanh.Ecom: Công cụ quản lý bán hàng tập trung trên các sàn thương mại điện tử phổ biến (Lazada, Shopee, Tiki, Sendo, TikTok Shop), giúp đồng bộ tồn kho và xử lý đơn hàng loạt.

Công cụ quản lý bán hàng tập trung trên các sàn thương mại điện tử phổ biến (Lazada, Shopee, Tiki, Sendo, TikTok Shop), giúp đồng bộ tồn kho và xử lý đơn hàng loạt. Vpage.nhanh.vn: Phần mềm quản lý tin nhắn và bình luận đa kênh, cho phép nhân viên trực page trả lời khách hàng từ Facebook, Zalo OA, Instagram đến các sàn thương mại điện tử trên một màn hình duy nhất.

Phần mềm quản lý tin nhắn và bình luận đa kênh, cho phép nhân viên trực page trả lời khách hàng từ Facebook, Zalo OA, Instagram đến các sàn thương mại điện tử trên một màn hình duy nhất. Dịch vụ Marketing: Cung cấp các giải pháp hỗ trợ kinh doanh như chăm sóc Fanpage, tối ưu gian hàng trên sàn, chạy quảng cáo, dịch vụ SEO và xây dựng liên kết (Backlink).

Cung cấp các giải pháp hỗ trợ kinh doanh như chăm sóc Fanpage, tối ưu gian hàng trên sàn, chạy quảng cáo, dịch vụ SEO và xây dựng liên kết (Backlink). Tin nhắn Zalo ZNS: Dịch vụ gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng và tiếp thị tự động thông qua nền tảng Zalo, giúp doanh nghiệp tương tác với người mua hiệu quả hơn.

Dịch vụ gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng và tiếp thị tự động thông qua nền tảng Zalo, giúp doanh nghiệp tương tác với người mua hiệu quả hơn. Ecomtax: Dịch vụ kế toán và thuế chuyên biệt dành cho mô hình kinh doanh thương mại điện tử, giúp chủ shop giải quyết bài toán pháp lý và sổ sách tài chính.

Các sản phẩm nổi bật thuộc hệ sinh thái Nhanh.vn

Tính năng vượt trội của phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn

Đồng bộ đơn hàng đa kênh tự động: Hệ thống cho phép gom toàn bộ đơn hàng từ Website, Facebook, Shopee, Lazada, TikTok Shop về một giao diện quản lý duy nhất, giúp chủ shop không cần mở nhiều ứng dụng để xử lý đơn.

Hệ thống cho phép gom toàn bộ đơn hàng từ Website, Facebook, Shopee, Lazada, TikTok Shop về một giao diện quản lý duy nhất, giúp chủ shop không cần mở nhiều ứng dụng để xử lý đơn. Cổng vận chuyển và đối soát thanh toán thông minh: Tích hợp sẵn cổng kết nối với nhiều hãng vận chuyển lớn, cho phép so sánh cước phí, tạo vận đơn hàng loạt và tự động đối soát tiền thu hộ (COD) chính xác, giảm thiểu rủi ro thất thoát dòng tiền.

Tích hợp sẵn cổng kết nối với nhiều hãng vận chuyển lớn, cho phép so sánh cước phí, tạo vận đơn hàng loạt và tự động đối soát tiền thu hộ (COD) chính xác, giảm thiểu rủi ro thất thoát dòng tiền. Quản lý kho hàng theo thời gian thực: Tự động trừ kho ngay khi phát sinh đơn hàng, hỗ trợ quản lý hàng hóa theo mã vạch, mã IMEI/Serial, hạn sử dụng và vị trí lưu kho, đồng thời cảnh báo khi sản phẩm chạm ngưỡng tồn tối thiểu.

Tự động trừ kho ngay khi phát sinh đơn hàng, hỗ trợ quản lý hàng hóa theo mã vạch, mã IMEI/Serial, hạn sử dụng và vị trí lưu kho, đồng thời cảnh báo khi sản phẩm chạm ngưỡng tồn tối thiểu. Hệ thống báo cáo kinh doanh chuyên sâu: Cung cấp hơn 80 loại báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, công nợ, hiệu suất bán hàng của nhân viên và kênh bán, giúp chủ doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế.

Cung cấp hơn 80 loại báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, công nợ, hiệu suất bán hàng của nhân viên và kênh bán, giúp chủ doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế. Quản lý khuyến mãi và chăm sóc khách hàng: Hỗ trợ thiết lập linh hoạt các chương trình khuyến mãi (giảm giá, tặng quà, combo), tích điểm thành viên và tự động gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật hoặc ưu đãi qua SMS/Zalo.

Hỗ trợ thiết lập linh hoạt các chương trình khuyến mãi (giảm giá, tặng quà, combo), tích điểm thành viên và tự động gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật hoặc ưu đãi qua SMS/Zalo. Kiểm soát và phân quyền nhân viên chặt chẽ: Cho phép phân quyền chi tiết cho từng vị trí (thu ngân, kho, kế toán) và ghi lại toàn bộ lịch sử thao tác trên hệ thống để dễ dàng quy trách nhiệm khi xảy ra sai sót.

Cho phép phân quyền chi tiết cho từng vị trí (thu ngân, kho, kế toán) và ghi lại toàn bộ lịch sử thao tác trên hệ thống để dễ dàng quy trách nhiệm khi xảy ra sai sót. Tối ưu quy trình xử lý đơn hàng: Hỗ trợ các thao tác nghiệp vụ nhanh như in phiếu gửi hàng loạt, quét mã vạch để bán hàng hoặc trả hàng, tự động tính phí vận chuyển và phân luồng đơn hàng để tránh trùng lặp.

Tính năng vượt trội của phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn

Chi phí sử dụng phần mềm Nhanh.vn

Các gói phần mềm quản lý bán hàng và đa kênh (Core Services)

Đây là nhóm giải pháp nền tảng dành cho việc quản lý vận hành tại cửa hàng và đồng bộ hệ thống. Gói dịch vụ Chi phí (VNĐ/tháng) Đối tượng & Tính năng nổi bật Gói POS Basic 150.000đ – Đối tượng: Cửa hàng khởi nghiệp, quy mô nhỏ.

– Giới hạn: Tối đa 5 tài khoản người dùng cho 01 cửa hàng.

– Tính năng: Quản lý cơ bản (sản phẩm, kho, khách hàng, báo cáo). Gói POS Pro 250.000đ – Đối tượng: Cửa hàng chuyên nghiệp, chuỗi cửa hàng.

– Ưu điểm: Không giới hạn số lượng tài khoản nhân viên.

– Tính năng: Bổ sung các nghiệp vụ chuyên sâu như điều chuyển kho, kiểm kho chéo, quản lý vị trí sản phẩm và công nợ chi tiết. Gói Omnichannel 550.000đ – Đối tượng: Doanh nghiệp bán hàng đa kênh toàn diện.

– Ưu điểm: Tiết kiệm hơn so với mua lẻ từng dịch vụ.

– Bao gồm: Toàn bộ tính năng gói POS Pro + 01 Website đồng bộ + Tặng kết nối 05 gian hàng trên sàn TMĐT.

Các gói dịch vụ kênh bán và tiện ích riêng lẻ

Nhóm dịch vụ này dành cho khách hàng có nhu cầu mở rộng kênh bán hàng online hoặc quản lý tương tác mạng xã hội. Gói dịch vụ Chi phí (VNĐ/tháng) Đặc điểm & Chức năng Gói Website 200.000đ – Cung cấp website bán hàng với giao diện tương thích di động (Responsive).

– Hỗ trợ chuẩn SEO, tích hợp cổng thanh toán và hiển thị tồn kho thực tế. Gói Vpage 75.000đ – Quản lý tập trung tin nhắn, bình luận từ nhiều Fanpage và Zalo OA.

– Tính năng ẩn bình luận tự động giúp tránh tình trạng đối thủ cướp khách. Gói Ecom 50.000đ – Đồng bộ sản phẩm, tồn kho và đơn hàng giữa phần mềm với các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki).

– Hỗ trợ đối soát doanh thu và quản lý đơn hoàn.

Các dịch vụ cộng thêm (Add-on)

Ngoài các gói cước chính, Nhanh.vn cung cấp các tiện ích mở rộng (Add-on) để phục vụ nhu cầu đặc thù của một số ngành hàng. Các tiện ích này có mức phí đồng giá là 100.000đ/cửa hàng/tháng:

Add-on Kế toán: Dành cho các doanh nghiệp cần quản lý tài chính chặt chẽ ngay trên phần mềm bán hàng. Tiện ích này cho phép quản lý thu chi tiền mặt/ngân hàng, theo dõi công nợ chi tiết với nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên và các đơn vị trả góp.

Dành cho các doanh nghiệp cần quản lý tài chính chặt chẽ ngay trên phần mềm bán hàng. Tiện ích này cho phép quản lý thu chi tiền mặt/ngân hàng, theo dõi công nợ chi tiết với nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên và các đơn vị trả góp. Add-on IMEI bảo hành: Đây là tính năng không thể thiếu cho các cửa hàng kinh doanh đồ công nghệ, điện máy. Hệ thống hỗ trợ quản lý sản phẩm theo mã độc nhất (IMEI/Serial) để phục vụ quy trình bảo hành, sửa chữa và đổi trả chính xác.

Lưu ý: Các tính năng Add-on này chỉ áp dụng khi doanh nghiệp đang sử dụng kèm với phần mềm bán hàng nền tảng của Nhanh.vn, không hoạt động độc lập.

Tham khảo và cập nhật giá tại: https://nhanh.vn/bang-gia-phan-mem

Đánh giá ưu điểm và hạn chế của phần mềm Nhanh.vn từ người dùng thực tế

Ưu điểm

Hệ sinh thái đồng bộ mạnh mẽ: Khác với nhiều phần mềm rời rạc, Nhanh.vn kết nối rất mượt mà giữa Bán tại quầy (POS) – Website – Sàn TMĐT. Khi bán một sản phẩm trên Shopee, tồn kho trên Website và tại cửa hàng đều tự động trừ ngay lập tức.

Khác với nhiều phần mềm rời rạc, Nhanh.vn kết nối rất mượt mà giữa Bán tại quầy (POS) – Website – Sàn TMĐT. Khi bán một sản phẩm trên Shopee, tồn kho trên Website và tại cửa hàng đều tự động trừ ngay lập tức. Cổng vận chuyển ưu việt: Người dùng đánh giá rất cao tính năng “so sánh giá ship”. Thay vì phải vào từng app của Giao Hàng Nhanh hay Viettel Post để check giá, nhân viên chỉ cần lên đơn trên Nhanh.vn, hệ thống sẽ hiện ra list các hãng vận chuyển với giá cước để chọn đơn vị rẻ nhất. Việc đối soát tiền thu hộ (COD) cũng minh bạch, hạn chế tình trạng bị hãng vận chuyển “giam tiền”.

Người dùng đánh giá rất cao tính năng “so sánh giá ship”. Thay vì phải vào từng app của Giao Hàng Nhanh hay Viettel Post để check giá, nhân viên chỉ cần lên đơn trên Nhanh.vn, hệ thống sẽ hiện ra list các hãng vận chuyển với giá cước để chọn đơn vị rẻ nhất. Việc đối soát tiền thu hộ (COD) cũng minh bạch, hạn chế tình trạng bị hãng vận chuyển “giam tiền”. Báo cáo cực kỳ chi tiết: Chủ doanh nghiệp thích Nhanh.vn vì hệ thống báo cáo rất sâu, từ lãi lỗ theo từng mặt hàng, hiệu quả làm việc của từng nhân viên đến tỷ lệ hoàn hàng. Điều này phù hợp với người quản lý kỹ tính, muốn nắm rõ dòng tiền.

Chủ doanh nghiệp thích Nhanh.vn vì hệ thống báo cáo rất sâu, từ lãi lỗ theo từng mặt hàng, hiệu quả làm việc của từng nhân viên đến tỷ lệ hoàn hàng. Điều này phù hợp với người quản lý kỹ tính, muốn nắm rõ dòng tiền. Tính năng mở rộng đa dạng: Đáp ứng tốt các ngành hàng đặc thù như điện thoại (cần quản lý IMEI), thời trang (quản lý Size/Màu) mà không cần cài thêm phần mềm phụ.

Đánh giá ưu điểm và hạn chế của phần mềm Nhanh.vn từ người dùng thực tế

Hạn chế

Giao diện khá phức tạp: Do tích hợp quá nhiều tính năng (cả bán buôn, bán lẻ, sàn, web…) nên giao diện của Nhanh.vn bị đánh giá là “nhồi nhét” và khó dùng với người mới. Nhân viên mới thường mất 3-5 ngày để làm quen thao tác, lâu hơn so với các phần mềm đơn giản như Sapo hay KiotViet.

Do tích hợp quá nhiều tính năng (cả bán buôn, bán lẻ, sàn, web…) nên giao diện của Nhanh.vn bị đánh giá là “nhồi nhét” và khó dùng với người mới. Nhân viên mới thường mất 3-5 ngày để làm quen thao tác, lâu hơn so với các phần mềm đơn giản như Sapo hay KiotViet. Chi phí chưa thực sự linh hoạt: Mặc dù chia nhỏ gói, nhưng tổng chi phí để vận hành trơn tru (bao gồm cả phí khởi tạo, phí duy trì tên miền, phí các gói cộng thêm…) thường cao hơn mặt bằng chung. Các gói rẻ thường bị giới hạn tính năng quan trọng, buộc người dùng phải nâng cấp.

Mặc dù chia nhỏ gói, nhưng tổng chi phí để vận hành trơn tru (bao gồm cả phí khởi tạo, phí duy trì tên miền, phí các gói cộng thêm…) thường cao hơn mặt bằng chung. Các gói rẻ thường bị giới hạn tính năng quan trọng, buộc người dùng phải nâng cấp. Tốc độ đôi khi chưa ổn định: Một số phản hồi ghi nhận tình trạng giật/lag nhẹ khi tải các báo cáo nặng hoặc khi đồng bộ số lượng lớn đơn hàng từ sàn vào các dịp “Siêu sale” (như 11/11, 12/12).

Một số phản hồi ghi nhận tình trạng giật/lag nhẹ khi tải các báo cáo nặng hoặc khi đồng bộ số lượng lớn đơn hàng từ sàn vào các dịp “Siêu sale” (như 11/11, 12/12). Dịch vụ hỗ trợ: Có những ý kiến trái chiều về tốc độ phản hồi của đội ngũ kỹ thuật. Trong các dịp cao điểm hoặc ngày nghỉ, việc liên hệ để xử lý lỗi kỹ thuật (như lỗi không in được vận đơn, lỗi lệch tồn kho) đôi khi còn chậm trễ.

So sánh Nhanh.vn với các đối thủ cạnh tranh hàng đầu trên thị trường

Để giúp bạn hình dung rõ vị thế của Nhanh.vn, bảng dưới đây sẽ so sánh đơn vị này với 3 đối thủ lớn nhất cùng phân khúc là Sapo, KiotViet và Haravan dựa trên các tiêu chí cốt lõi. Tiêu chí so sánh Nhanh.vn Sapo (Gói Omnichannel) KiotViet Haravan Thế mạnh cốt lõi Vận chuyển & Logistics. Hệ thống mạnh nhất về xử lý đơn hàng, kết nối hãng vận chuyển và đối soát COD tự động. Đa kênh toàn diện. Cân bằng tốt giữa quản lý tại quầy (POS) và bán online (Sàn + Facebook). Bán lẻ tại quầy (POS). Đơn giản, dễ dùng, phổ biến nhất cho cửa hàng vật lý truyền thống. Thương hiệu & Marketing. Mạnh nhất về xây dựng Website, Brand và các công cụ Marketing tự động. Quản lý Vận chuyển Xuất sắc. Tích hợp cổng vận chuyển trung gian, cho phép so sánh giá ship giữa các hãng (GHN, VTP, GHTK…) trên từng đơn hàng để chọn bên rẻ nhất. Tốt. Kết nối vận chuyển ổn định, đẩy đơn nhanh nhưng tính năng so sánh giá và đối soát chuyên sâu không “gắt” bằng Nhanh.vn. Cơ bản. Chủ yếu liên kết để đẩy đơn, chưa tối ưu sâu cho việc quản lý luồng vận chuyển phức tạp hay đối soát COD số lượng lớn. Khá. Tập trung vào việc tích hợp vận chuyển cho đơn hàng từ Website và Facebook. Khả năng Đa kênh (Omnichannel) Mạnh về đồng bộ. Đồng bộ tồn kho thực tế giữa Sàn TMĐT (Shopee, TikTok Shop) và cửa hàng rất chính xác, ít bị lệch tồn. Rất mạnh. Hệ sinh thái mở rộng, kết nối đa kênh mượt mà, hỗ trợ tốt cả F&B và bán lẻ. Đang phát triển. Đã có tính năng bán online nhưng cốt lõi vẫn tối ưu cho bán offline hơn. Rất mạnh. Hỗ trợ bán đa kênh nhưng thiên về hướng xây dựng trải nghiệm thương hiệu cho khách hàng. Giao diện (UI/UX) Nhiều tính năng, cần học. Giao diện chứa nhiều thông tin nghiệp vụ, người mới có thể thấy hơi rối mắt lúc đầu. Thân thiện. Thiết kế hiện đại, dễ thao tác cho cả nhân viên bán hàng và chủ shop. Đơn giản nhất. Rất trực quan, ai cũng có thể dùng được ngay sau 15 phút làm quen. Hiện đại. Giao diện đẹp, tập trung vào trải nghiệm người dùng làm Marketing. Chi phí Linh hoạt theo gói. Tách nhỏ gói (POS, Web, Ecom) để khách hàng chọn, nhưng tổng chi phí full tính năng thường cao. Trọn gói. Thường bán theo combo (POS + Web + Omnichannel) với mức giá cạnh tranh. Rẻ nhất. Phù hợp cho shop nhỏ, chi phí khởi tạo thấp. Trung bình – Cao. Tương xứng với các tính năng Marketing và Website cao cấp.

Nhanh.vn phù hợp với đối tượng nào nhất?

Không phải mô hình kinh doanh nào cũng cần đến sự phức tạp của Nhanh.vn. Dựa trên các đặc tính kỹ thuật, phần mềm này là “mảnh ghép” hoàn hảo cho những đối tượng sau:

Nhà bán hàng “tỷ trọng online” lớn: Đây là nhóm khách hàng hưởng lợi nhiều nhất từ Nhanh.vn. Nếu doanh nghiệp của bạn phát sinh hàng trăm đơn hàng mỗi ngày từ Shopee, TikTok Shop hay Facebook và cần một hệ thống tự động so sánh cước phí vận chuyển để tiết kiệm từng đồng, đồng thời kiểm soát dòng tiền thu hộ (COD) để tránh bị hãng vận chuyển “giam vốn”, thì Nhanh.vn là lựa chọn hàng đầu.

Đây là nhóm khách hàng hưởng lợi nhiều nhất từ Nhanh.vn. Nếu doanh nghiệp của bạn phát sinh hàng trăm đơn hàng mỗi ngày từ Shopee, TikTok Shop hay Facebook và cần một hệ thống tự động so sánh cước phí vận chuyển để tiết kiệm từng đồng, đồng thời kiểm soát dòng tiền thu hộ (COD) để tránh bị hãng vận chuyển “giam vốn”, thì Nhanh.vn là lựa chọn hàng đầu. Chủ shop kinh doanh đa sàn thương mại điện tử: Những người bán hàng cùng lúc trên Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop thường gặp ác mộng về việc lệch tồn kho (khách đặt trên Shopee nhưng kho thực tế đã hết do vừa bán trên Lazada). Nhanh.vn giải quyết triệt để vấn đề này nhờ cơ chế đồng bộ tồn kho thời gian thực (Real-time Inventory Sync), giúp giữ uy tín gian hàng và hạn chế bị phạt do hủy đơn.

Những người bán hàng cùng lúc trên Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop thường gặp ác mộng về việc lệch tồn kho (khách đặt trên Shopee nhưng kho thực tế đã hết do vừa bán trên Lazada). Nhanh.vn giải quyết triệt để vấn đề này nhờ cơ chế đồng bộ tồn kho thời gian thực (Real-time Inventory Sync), giúp giữ uy tín gian hàng và hạn chế bị phạt do hủy đơn. Chuỗi cửa hàng bán lẻ quy mô vừa và lớn: Với các doanh nghiệp có từ 2 cửa hàng trở lên, tính năng luân chuyển hàng hóa giữa các kho (Check tồn kho chéo) của Nhanh.vn hoạt động rất hiệu quả. Nhân viên tại chi nhánh A có thể tra cứu ngay lập tức xem sản phẩm khách cần còn ở chi nhánh B không để tư vấn, giúp gia tăng tỷ lệ chốt đơn.

Với các doanh nghiệp có từ 2 cửa hàng trở lên, tính năng luân chuyển hàng hóa giữa các kho (Check tồn kho chéo) của Nhanh.vn hoạt động rất hiệu quả. Nhân viên tại chi nhánh A có thể tra cứu ngay lập tức xem sản phẩm khách cần còn ở chi nhánh B không để tư vấn, giúp gia tăng tỷ lệ chốt đơn. Cửa hàng kinh doanh hàng công nghệ, thời trang: Đây là nhóm ngành hàng đặc thù cần quản lý chi tiết. Cửa hàng điện thoại cần quản lý theo IMEI/Serial để bảo hành, trong khi cửa hàng thời trang cần quản lý ma trận thuộc tính (Màu sắc x Size x Chất liệu). Nhanh.vn hỗ trợ rất sâu các nghiệp vụ này mà không cần cài thêm tiện ích bên thứ ba.

Đây là nhóm ngành hàng đặc thù cần quản lý chi tiết. Cửa hàng điện thoại cần quản lý theo IMEI/Serial để bảo hành, trong khi cửa hàng thời trang cần quản lý ma trận thuộc tính (Màu sắc x Size x Chất liệu). Nhanh.vn hỗ trợ rất sâu các nghiệp vụ này mà không cần cài thêm tiện ích bên thứ ba. Doanh nghiệp bán buôn kết hợp bán lẻ: Nhanh.vn cho phép thiết lập đa bảng giá (giá lẻ, giá buôn, giá đại lý cấp 1…) và tách biệt quy trình xử lý đơn bán buôn số lượng lớn, giúp chủ doanh nghiệp quản lý song song hai dòng doanh thu trên cùng một hệ thống.

Nhanh.vn phù hợp với đối tượng nào nhất?

Kết luận

Tổng kết lại, Nhanh.vn là một giải pháp công nghệ toàn diện giúp doanh nghiệp giải quyết triệt để bài toán quản lý đa kênh từ cửa hàng vật lý đến các sàn thương mại điện tử. Với thế mạnh vượt trội về cổng vận chuyển và khả năng đồng bộ dữ liệu chính xác, phần mềm này đặc biệt phù hợp cho các nhà bán lẻ muốn mở rộng quy mô kinh doanh và kiểm soát chặt chẽ dòng tiền. Thay vì quản lý thủ công rời rạc, việc ứng dụng hệ thống này sẽ giúp chủ cửa hàng tiết kiệm thời gian vận hành để tập trung vào chiến lược phát triển doanh thu.

Những câu hỏi thường gặp

Phần mềm Nhanh.vn có miễn phí không? Hệ thống không cung cấp gói cước miễn phí vĩnh viễn. Tuy nhiên, nhà cung cấp cho phép khách hàng đăng ký dùng thử miễn phí đầy đủ tính năng trong vòng 7 đến 14 ngày (tùy chính sách từng thời điểm) để trải nghiệm trước khi quyết định mua gói trả phí.

Tôi có cần cài đặt phần mềm vào máy tính không? Không cần. Nhanh.vn hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, bạn chỉ cần truy cập trực tiếp qua trình duyệt web trên máy tính. Với điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn có thể tải ứng dụng Nhanh.POS từ kho ứng dụng để sử dụng.

Khi mất mạng Internet, phần mềm có bán hàng được không? Ứng dụng bán hàng trên điện thoại và máy tính bảng vẫn hỗ trợ bán hàng ở chế độ ngoại tuyến (offline) khi mất mạng. Dữ liệu đơn hàng sẽ được tự động đồng bộ lên hệ thống ngay khi thiết bị có kết nối Internet trở lại.

Phần mềm có hỗ trợ tích hợp máy in và máy quét mã vạch không? Có. Hệ thống tương thích với hầu hết các loại máy in hóa đơn (khổ K80, K57), máy in tem mã vạch và đầu đọc mã vạch thông dụng trên thị trường hiện nay thông qua kết nối USB hoặc LAN/Wifi.

Dữ liệu từ phần mềm cũ có chuyển sang Nhanh.vn được không? Hoàn toàn được. Hệ thống hỗ trợ tính năng nhập dữ liệu (Import) hàng loạt từ file Excel. Bạn có thể tải danh sách sản phẩm, khách hàng và tồn kho từ phần mềm cũ, chỉnh sửa theo mẫu của Nhanh.vn và tải lên hệ thống mới rất nhanh chóng.

Tính năng "Cổng vận chuyển" hoạt động như thế nào? Thay vì phải liên hệ riêng lẻ với từng bưu cục, Nhanh.vn tích hợp sẵn hệ thống của các hãng như Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, J&T Express… Khi có đơn, bạn chỉ cần chọn hãng có cước phí rẻ nhất ngay trên phần mềm, shipper sẽ đến lấy hàng và hệ thống tự động cập nhật trạng thái giao nhận.