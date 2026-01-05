Việc tìm kiếm một phần mềm quản lý bán hàng phù hợp giống như việc tìm một người cộng sự đắc lực; lựa chọn sai lầm có thể dẫn đến lãng phí ngân sách và gián đoạn quy trình kinh doanh. Thay vì mất thời gian dùng thử từng công cụ, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn so sánh các phần mềm quản lý bán hàng hàng đầu hiện nay một cách chi tiết.

Các tiêu chí cốt lõi để so sánh và đánh giá một phần mềm bán hàng

Sự ổn định và khả năng hoạt động ngoại tuyến (Offline)

Trong môi trường bán lẻ, tốc độ thanh toán quyết định sự hài lòng của khách hàng. Một hệ thống tốt phải đảm bảo hoạt động mượt mà ngay cả khi đường truyền Internet gặp sự cố. Dữ liệu bán hàng cần được lưu trữ tạm thời trên thiết bị và đồng bộ tự động lên hệ thống máy chủ ngay khi có kết nối mạng trở lại. Điều này giúp quy trình bán hàng không bị gián đoạn, đặc biệt vào những giờ cao điểm.

Giao diện người dùng (UI/UX) và thời gian làm quen

Nhân viên bán hàng thường xuyên thay đổi, do đó, phần mềm cần có giao diện trực quan, dễ hiểu. Các thao tác như tạo đơn, tìm kiếm sản phẩm hay in hóa đơn nên được tối giản hóa để một nhân viên mới có thể thành thạo chỉ sau 15-30 phút đào tạo. Sự phức tạp trong thiết kế sẽ làm tăng thời gian thao tác tại quầy thu ngân, dẫn đến việc khách hàng phải chờ đợi lâu.

Các tiêu chí cốt lõi để so sánh và đánh giá một phần mềm bán hàng

Khả năng kết nối đa kênh và hệ sinh thái mở rộng

Xu hướng kinh doanh hiện nay không còn gói gọn tại cửa hàng vật lý. Một giải pháp quản lý hiện đại bắt buộc phải có khả năng đồng bộ tồn kho thực tế với các sàn thương mại điện tử (Shopee, TikTok Shop, Lazada) và mạng xã hội. Bên cạnh đó, khả năng tích hợp linh hoạt với các thiết bị phần cứng (máy in tem, máy quét mã vạch, két tiền) và các đơn vị vận chuyển cũng là yếu tố bắt buộc để tạo nên quy trình Điểm nổi bật khép kín.

Chất lượng dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng

Phần mềm là sản phẩm đặc thù, rủi ro lỗi kỹ thuật hoặc người dùng không biết cách thao tác là điều khó tránh khỏi. Doanh nghiệp nên ưu tiên các nhà cung cấp có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đa kênh (Hotline, Zalo, UltraView). Sự phản hồi chậm trễ từ nhà cung cấp khi hệ thống gặp lỗi có thể gây thiệt hại lớn về doanh thu trong những ngày lễ tết hoặc sự kiện khuyến mãi.

So sánh các phần mềm quản lý bán hàng hàng đầu hiện nay

Nhóm bán lẻ & đa kênh

KiotViet – Tối ưu cho thao tác tại quầy và người không rành công nghệ

Điểm nổi bật: KiotViet sở hữu giao diện bán hàng “thần tốc”. Nhân viên thu ngân chỉ cần dùng phím tắt hoặc máy quét mã vạch là có thể tạo đơn trong vài giây. Hệ thống hoạt động rất nhẹ, ít khi bị treo ngay cả trên các máy tính cấu hình thấp.

KiotViet sở hữu giao diện bán hàng "thần tốc". Nhân viên thu ngân chỉ cần dùng phím tắt hoặc máy quét mã vạch là có thể tạo đơn trong vài giây. Hệ thống hoạt động rất nhẹ, ít khi bị treo ngay cả trên các máy tính cấu hình thấp. Điểm hạn chế: Khả năng mở rộng sang kênh online (website, sàn TMĐT) của KiotViet ở mức cơ bản, không chuyên sâu bằng các đối thủ khác. Các tính năng về Marketing hay chăm sóc khách hàng tự động cũng khá hạn chế.

KiotViet – Tối ưu cho thao tác tại quầy và người không rành công nghệ

MISA eShop – Chuẩn hóa tài chính và hóa đơn điện tử

Điểm nổi bật: Thừa hưởng thế mạnh từ hệ sinh thái MISA, MISA eShop giải quyết triệt để bài toán tài chính. Dữ liệu bán hàng và kho từ eShop được đồng bộ tự động sang phần mềm kế toán MISA SME.NET và phát hành hóa đơn điện tử MeInvoice ngay tức thì. Điều này giúp bộ phận kế toán tiết kiệm 90% thời gian nhập liệu và báo cáo thuế.

Thừa hưởng thế mạnh từ hệ sinh thái MISA, MISA eShop giải quyết triệt để bài toán tài chính. Dữ liệu bán hàng và kho từ eShop được đồng bộ tự động sang phần mềm kế toán MISA SME.NET và phát hành hóa đơn điện tử MeInvoice ngay tức thì. Điều này giúp bộ phận kế toán tiết kiệm 90% thời gian nhập liệu và báo cáo thuế. Điểm hạn chế: Do tuân thủ các quy tắc kế toán chặt chẽ nên quy trình thiết lập ban đầu (khai báo kho, danh mục) có phần cứng nhắc và nhiều bước hơn so với các phần mềm startup linh hoạt khác.

MISA eShop – Chuẩn hóa tài chính và hóa đơn điện tử

Sapo – Cân bằng hoàn hảo giữa Offline và Online

Điểm nổi bật: Sapo chia làm hai mảng rõ rệt: Sapo POS (tại quầy) và Sapo Omnichannel (đa kênh). Điểm mạnh là khả năng đồng bộ kho hàng theo thời gian thực (Real-time). Khi có đơn hàng phát sinh trên Shopee, số lượng tồn kho tại cửa hàng vật lý sẽ tự động trừ ngay lập tức, giúp tránh tình trạng lệch kho.

Sapo chia làm hai mảng rõ rệt: Sapo POS (tại quầy) và Sapo Omnichannel (đa kênh). Điểm mạnh là khả năng đồng bộ kho hàng theo thời gian thực (Real-time). Khi có đơn hàng phát sinh trên Shopee, số lượng tồn kho tại cửa hàng vật lý sẽ tự động trừ ngay lập tức, giúp tránh tình trạng lệch kho. Điểm hạn chế: Do hệ thống quá đồ sộ nên giao diện quản trị (Back-office) có phần phức tạp, người dùng mới sẽ mất thời gian để làm quen với các thiết lập ban đầu.

Sapo – Cân bằng hoàn hảo giữa Offline và Online

Nhanh.vn – “Trùm” xử lý đơn hàng vận chuyển và đối soát COD

Điểm nổi bật: Nhanh.vn giải quyết xuất sắc bài toán “hậu cần”. Phần mềm cho phép kết nối cùng lúc nhiều hãng vận chuyển (GHTK, GHN, Viettel Post, J&T…), tự động tính phí ship và đẩy đơn hàng loạt. Đặc biệt, tính năng “Đối soát COD” giúp tự động so khớp tiền thu hộ từ hãng vận chuyển với đơn hàng thực tế, phát hiện sai lệch tiền bạc nhanh chóng.

Nhanh.vn giải quyết xuất sắc bài toán "hậu cần". Phần mềm cho phép kết nối cùng lúc nhiều hãng vận chuyển (GHTK, GHN, Viettel Post, J&T…), tự động tính phí ship và đẩy đơn hàng loạt. Đặc biệt, tính năng "Đối soát COD" giúp tự động so khớp tiền thu hộ từ hãng vận chuyển với đơn hàng thực tế, phát hiện sai lệch tiền bạc nhanh chóng. Điểm hạn chế: Giao diện thiết kế chưa thực sự hiện đại và đẹp mắt, tập trung nhiều vào tính năng (function) hơn là trải nghiệm người dùng (UX).

Nhanh.vn – “Trùm” xử lý đơn hàng vận chuyển và đối soát COD

Haravan – Nền tảng Commerce và Marketing tự động

Điểm nổi bật: Haravan mạnh mẽ nhất ở khâu “kéo khách” và “giữ khách”. Hệ thống HaraSocial giúp quản lý hàng nghìn bình luận/tin nhắn từ Facebook/Instagram/Zalo tại một nơi. Công cụ Loyalty giúp tự động gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, tặng mã giảm giá cho khách hàng cũ mà không cần thao tác thủ công.

Haravan mạnh mẽ nhất ở khâu "kéo khách" và "giữ khách". Hệ thống HaraSocial giúp quản lý hàng nghìn bình luận/tin nhắn từ Facebook/Instagram/Zalo tại một nơi. Công cụ Loyalty giúp tự động gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, tặng mã giảm giá cho khách hàng cũ mà không cần thao tác thủ công. Điểm hạn chế: Chi phí vận hành tổng thể (Total Cost of Ownership) thường cao hơn mặt bằng chung do cần mua thêm các gói addon (tiện ích bổ sung) để tối ưu hiệu quả.

Haravan – Nền tảng Commerce và Marketing tự động

Nhóm F&B (Nhà hàng, Cafe, Trà sữa)

PosApp – Linh hoạt đa nền tảng và thiết bị

Điểm nổi bật: PosApp cho phép nhân viên order bằng điện thoại cá nhân, máy tính bảng hoặc máy POS cầm tay. Dữ liệu order sẽ chuyển ngay lập tức xuống máy in bếp/bar. Giải pháp này hỗ trợ tốt cả mô hình trả trước (Fastfood/Cafe) và trả sau (Nhà hàng).

PosApp cho phép nhân viên order bằng điện thoại cá nhân, máy tính bảng hoặc máy POS cầm tay. Dữ liệu order sẽ chuyển ngay lập tức xuống máy in bếp/bar. Giải pháp này hỗ trợ tốt cả mô hình trả trước (Fastfood/Cafe) và trả sau (Nhà hàng). Điểm đặc biệt: Hỗ trợ tính năng bán hàng khi mất điện/mất mạng trên các thiết bị di động (sử dụng pin và 3G/4G), đảm bảo quán vẫn hoạt động liên tục.

PosApp – Linh hoạt đa nền tảng và thiết bị

iPOS – Chuyên sâu cho quy trình nhà hàng chuyên nghiệp

Điểm nổi bật: iPOS tập trung vào sự ổn định tuyệt đối và quy trình chặt chẽ. Hệ thống hỗ trợ tốt các nghiệp vụ phức tạp như: gộp tách bàn, chuyển món, quản lý set menu (combo), và phân quyền nhân viên rất chi tiết để tránh gian lận.

iPOS tập trung vào sự ổn định tuyệt đối và quy trình chặt chẽ. Hệ thống hỗ trợ tốt các nghiệp vụ phức tạp như: gộp tách bàn, chuyển món, quản lý set menu (combo), và phân quyền nhân viên rất chi tiết để tránh gian lận. Điểm hạn chế: Hệ sinh thái khá khép kín, thường yêu cầu sử dụng phần cứng do iPOS cung cấp hoặc chỉ định để đảm bảo tính đồng bộ, khó tận dụng thiết bị cũ.

iPOS – Chuyên sâu cho quy trình nhà hàng chuyên nghiệp

CukCuk (MISA) – Quản trị định lượng và giá thành

Điểm nổi bật: CukCuk cho phép thiết lập định lượng chi tiết đến từng gram (Ví dụ: Bát phở = 150g bánh + 70g thịt + 400ml nước dùng). Mỗi cuối ngày, hệ thống sẽ tính toán lượng nguyên liệu lý thuyết đã tiêu hao so với kiểm kê thực tế, giúp chủ quán phát hiện thất thoát ngay lập tức.

CukCuk cho phép thiết lập định lượng chi tiết đến từng gram (Ví dụ: Bát phở = 150g bánh + 70g thịt + 400ml nước dùng). Mỗi cuối ngày, hệ thống sẽ tính toán lượng nguyên liệu lý thuyết đã tiêu hao so với kiểm kê thực tế, giúp chủ quán phát hiện thất thoát ngay lập tức. Điểm đặc biệt: Kết nối trực tiếp với phần mềm kế toán MISA SME.NET, giúp bộ phận kế toán không phải nhập liệu lại doanh thu và chi phí giá vốn.

Bảng so sánh tổng quan: Phần mềm Đối tượng phù hợp nhất Điểm mạnh cốt lõi (Key Selling Point) Điểm hạn chế cần cân nhắc KiotViet Tạp hóa, Shop nhỏ, Bán lẻ truyền thống. Dễ dùng nhất, thao tác cực nhanh, ổn định trên máy cấu hình yếu. Tính năng Online và Marketing sơ sài. MISA eShop Shop thời trang, Chuỗi cửa hàng. Đồng bộ Kế toán, xuất Hóa đơn điện tử chuẩn thuế, báo cáo chính xác. Quy trình thiết lập ban đầu hơi nhiều bước. Sapo Shop bán lẻ kết hợp bán Online đa sàn. Quản lý đa kênh (Omnichannel), đồng bộ tồn kho Shopee/Lazada/TikTok chuẩn xác. Hệ thống đồ sộ, admin hơi phức tạp với người mới. Nhanh.vn Shop Online, Livestream, Gửi hàng đi tỉnh. Đối soát COD tự động, quản lý vận chuyển và kho hàng cực tốt. Giao diện (UI) chưa thực sự đẹp mắt. Haravan Thương hiệu lớn, Doanh nghiệp SME. Marketing & Loyalty, xây dựng Website và chăm sóc khách hàng tự động. Chi phí đầu tư ban đầu cao hơn mặt bằng chung. PosApp Cafe, Trà sữa, Xe đẩy (SMB). Đa thiết bị, dùng được trên điện thoại/máy tính bảng, bán hàng khi mất điện. Quản lý kho hàng hóa bán lẻ chưa chuyên sâu. iPOS Nhà hàng lớn, Chuỗi F&B. Sự ổn định, quy trình Order – Bếp – Thu ngân chặt chẽ, phần cứng bền bỉ. Hệ sinh thái khép kín, chi phí triển khai cao. CukCuk Nhà hàng cần quản lý giá vốn. Định lượng món ăn, tính giá thành chi tiết, kết nối kế toán MISA. Cần thời gian đào tạo nhân viên sử dụng thành thạo.

Phân tích ưu và nhược điểm từng mô hình kinh doanh để lựa chọn hợp lý

Mô hình cửa hàng bán lẻ (Tạp hóa, Siêu thị mini, Vật liệu xây dựng)

Đặc thù: Số lượng mã hàng (SKU) lên tới hàng nghìn, khách hàng mua nhanh, thanh toán dồn dập vào giờ cao điểm.

Ưu điểm cần tìm kiếm (Nên chọn): Tốc độ: Phần mềm phải nhẹ, thao tác tạo đơn chỉ tốn 3-5 giây. Thiết bị: Tương thích tốt với máy quét mã vạch đa tia và máy in hóa đơn. Tính năng: Hỗ trợ bán hàng khi mất mạng (Offline mode) để không gián đoạn việc thu tiền. Đơn vị tính linh hoạt (nhập thùng/hộp nhưng bán lẻ cái/gói).

Nhược điểm cần tránh: Các hệ thống quá phức tạp về Marketing hay CRM chuyên sâu thường gây rối mắt, làm chậm thao tác của thu ngân. Giao diện phụ thuộc hoàn toàn vào Internet (Cloud-based 100%) sẽ rất rủi ro khi đường truyền gặp sự cố.

Gợi ý hàng đầu: KiotViet (đơn giản nhất), MISA eShop (quản lý chuẩn chỉnh), Sapo POS.

Phân tích ưu và nhược điểm từng mô hình kinh doanh để lựa chọn hợp lý

Mô hình F&B (Nhà hàng, Quán Cafe, Trà sữa)

Đặc thù: Quy trình phức tạp (Order -> Bếp/Bar -> Thu ngân), quản lý theo bàn, sản phẩm có nhiều định mức (Topping, Size, Lượng đường/đá).

Ưu điểm cần tìm kiếm (Nên chọn): Quy trình: Có tính năng in phiếu chế biến xuống bếp/bar ngay khi order để giảm sai sót. Định lượng: Cho phép trừ kho nguyên liệu dựa trên công thức (Bán 1 ly cà phê trừ 20g hạt + 30ml sữa). Sơ đồ bàn: Quản lý trạng thái bàn trực quan (bàn trống, có khách, chờ thanh toán).

Nhược điểm cần tránh: Tuyệt đối không sử dụng phần mềm bán lẻ (như KiotViet bản thường hay Sapo Retail) cho nhà hàng. Việc thiếu tính năng quản lý bàn và định lượng sẽ gây ra sự lộn xộn trong vận hành và thất thoát nguyên liệu lớn.

Gợi ý hàng đầu: PosApp, iPOS, CukCuk.

Mô hình Kinh doanh online và đa sàn (Fashion, Mỹ phẩm, Phụ kiện)

Đặc thù: Đơn hàng đến từ nhiều nguồn (Facebook, Shopee, TikTok Shop, Website), hàng tồn kho biến động liên tục, phụ thuộc nhiều vào đơn vị vận chuyển.

Ưu điểm cần tìm kiếm (Nên chọn): Đồng bộ tồn kho: Khả năng tự động trừ kho chung ngay khi có đơn trên bất kỳ kênh nào. Hậu cần: Tích hợp sâu với Giao Hàng Nhanh, Viettel Post… để so sánh giá ship và đẩy đơn tự động. Đối soát: Tính năng tự động kiểm tra tiền thu hộ (COD) để tránh thất thoát dòng tiền. Chat đa kênh: Gom tin nhắn từ Fanpage/Sàn về một màn hình để nhân viên tư vấn xử lý nhanh.

Nhược điểm cần tránh: Các phần mềm thuần Offline (chỉ cài trên máy tính tại quầy) sẽ khiến bạn mất rất nhiều thời gian nhập liệu thủ công từ file Excel.

Gợi ý hàng đầu: Nhanh.vn (mạnh về vận chuyển), Haravan (mạnh về thương hiệu/marketing), Sapo Omnichannel.

Mô hình chuỗi cửa hàng và doanh nghiệp lớn

Đặc thù: Cần quản trị tập trung, dữ liệu minh bạch, báo cáo đa chiều và tích hợp hệ thống kế toán/ERP.

Ưu điểm cần tìm kiếm (Nên chọn): Dữ liệu: Báo cáo liên cửa hàng (Inter-store), luân chuyển hàng hóa giữa các kho chi nhánh dễ dàng. Tài chính: Kết nối trực tiếp với phần mềm Kế toán và Hóa đơn điện tử để hợp thức hóa chứng từ thuế. Thương hiệu: Tích hợp các giải pháp Loyalty (App thương hiệu riêng, thẻ thành viên hạng thương gia) để giữ chân khách hàng.

Gợi ý hàng đầu: MISA eShop (Tài chính), Haravan (Marketing & Loyalty), iPOS (Chuỗi F&B).

Mô hình chuỗi cửa hàng và doanh nghiệp lớn

Những chi phí ẩn cần lưu ý khi đầu tư phần mềm

Chi phí đầu tư thiết bị phần cứng

Phần mềm chỉ là “bộ não”, để hoạt động được cần có “tay chân” là các thiết bị phần cứng. Đây thường là khoản chi lớn nhất lúc ban đầu:

Máy in hóa đơn: Thiết bị bắt buộc phải có để in bill cho khách.

Thiết bị bắt buộc phải có để in bill cho khách. Máy quét mã vạch: Cần thiết cho mô hình siêu thị, tạp hóa để tăng tốc độ bán hàng.

Cần thiết cho mô hình siêu thị, tạp hóa để tăng tốc độ bán hàng. Ngăn kéo đựng tiền: Giúp phân loại tiền và bảo mật (chỉ mở khi in hóa đơn).

Giúp phân loại tiền và bảo mật (chỉ mở khi in hóa đơn). Máy in tem nhãn: Dùng để dán mã vạch lên các sản phẩm chưa có mã (như quần áo, đồ handmade).

Lời khuyên: Một số nhà cung cấp phần mềm có bán kèm gói combo thiết bị. Bạn nên so sánh giá combo này với giá mua lẻ bên ngoài để có lựa chọn tiết kiệm nhất.

Những chi phí ẩn cần lưu ý khi đầu tư phần mềm

Phí khởi tạo và phí dịch vụ triển khai

Một số đơn vị sẽ thu thêm khoản phí gọi là “Phí khởi tạo” (Setup fee) cho lần đầu tiên kích hoạt tài khoản. Ngoài ra, nếu cửa hàng có quy mô lớn và cần nhân viên kỹ thuật xuống tận nơi để lắp đặt hệ thống mạng, cài đặt máy in và đào tạo nhân viên trực tiếp, nhà cung cấp có thể tính thêm phí dịch vụ này. Các gói hỗ trợ online qua UltraView/TeamViewer thường miễn phí, nhưng hỗ trợ tận nơi (On-site) thường có tính phí.

Chi phí gia hạn và nâng cấp gói

Đa số các phần mềm hiện nay đều hoạt động theo mô hình SaaS (Phần mềm như một dịch vụ) thu phí theo năm. Chủ doanh nghiệp cần lưu ý:

Số lượng cửa hàng/Chi nhánh: Gói cơ bản thường chỉ áp dụng cho 1 cửa hàng. Khi mở thêm chi nhánh, bạn phải trả thêm phí.

Gói cơ bản thường chỉ áp dụng cho 1 cửa hàng. Khi mở thêm chi nhánh, bạn phải trả thêm phí. Giới hạn người dùng: Một số gói rẻ sẽ giới hạn số lượng tài khoản nhân viên đăng nhập.

Một số gói rẻ sẽ giới hạn số lượng tài khoản nhân viên đăng nhập. Phí kết nối gian hàng sàn TMĐT: Việc đồng bộ thêm các gian hàng mới trên Shopee/Lazada đôi khi sẽ yêu cầu nâng cấp lên gói cao cấp hơn.

Kết luận

Một quyết định đúng đắn sẽ giúp chủ doanh nghiệp giải phóng sức lao động, kiểm soát dòng tiền chặt chẽ và tạo đà cho việc mở rộng quy mô. Ngược lại, một lựa chọn vội vàng dựa trên trào lưu có thể dẫn đến lãng phí ngân sách và gây xáo trộn quy trình vận hành. Tino hy vọng qua những so sánh và phân tích chi tiết ở trên, bạn đã xác định được đâu là cái tên phù hợp nhất.

Những câu hỏi thường gặp

Phần mềm quản lý bán hàng có hoạt động được khi mất Internet không? Đa số các phần mềm hiện đại như KiotViet, PosApp hay Sapo POS đều có chế độ hoạt động ngoại tuyến. Dữ liệu bán hàng sẽ được lưu tạm thời trên máy tính hoặc điện thoại. Khi có kết nối Internet trở lại, hệ thống sẽ tự động đồng bộ dữ liệu lên máy chủ đám mây, đảm bảo hoạt động bán hàng không bị gián đoạn.

Tôi có cần mua máy tính cấu hình cao để chạy phần mềm không? Không cần thiết. Hầu hết các giải pháp hiện nay đều vận hành trên nền tảng web hoặc ứng dụng di động nhẹ nhàng. Một chiếc máy tính văn phòng cơ bản, máy tính bảng hoặc thậm chí là điện thoại thông minh đều có thể vận hành mượt mà.

Chuyển từ sổ sách hoặc phần mềm cũ sang phần mềm mới có mất dữ liệu không? Các nhà cung cấp đều hỗ trợ tính năng nhập dữ liệu hàng loạt từ file Excel. Bạn có thể chuyển danh sách hàng nghìn sản phẩm, thông tin khách hàng và số lượng tồn kho vào hệ thống mới chỉ trong vài phút. Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật thường sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình này.

Dữ liệu kinh doanh của tôi có được bảo mật không? Các “ông lớn” như MISA, KiotViet hay Haravan đều sử dụng hạ tầng điện toán đám mây (Cloud Server) từ các nhà cung cấp uy tín (như Amazon Web Services, Google Cloud, Viettel IDC) với cơ chế sao lưu định kỳ và mã hóa dữ liệu. Việc lưu trữ này an toàn hơn nhiều so với việc lưu file Excel trên ổ cứng máy tính cá nhân dễ bị virus tấn công hoặc hư hỏng phần cứng.

Có thể quản lý cửa hàng từ xa trên điện thoại không? Chắc chắn có. Tất cả các phần mềm được nhắc đến trong bài viết này đều cung cấp ứng dụng dành riêng cho chủ cửa hàng trên iOS và Android. Bạn có thể xem báo cáo doanh thu, tồn kho và lợi nhuận theo thời gian thực ở bất cứ đâu.

Chi phí mua phần mềm là trả một lần hay trả phí hàng tháng? Mô hình phổ biến hiện nay là SaaS (Phần mềm như một dịch vụ), tức là trả phí thuê bao theo năm hoặc theo tháng. Việc này giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư ban đầu và luôn được cập nhật các tính năng mới nhất miễn phí. Một số ít phần mềm cũ vẫn bán gói vĩnh viễn (Lifetime) nhưng thường ít được hỗ trợ nâng cấp về sau.