Top 10 plugin đánh giá bài viết WordPress tốt nhất 2026: Nhẹ, chuẩn SEO và miễn phí

Tác giả: Đông Tùng Ngày cập nhật: 23/12/2025
Hiển thị đánh giá sao trên kết quả tìm kiếm là phương pháp hiệu quả để gia tăng tỷ lệ nhấp chuột và khẳng định uy tín nội dung. Để tích hợp tính năng này một cách chuyên nghiệp mà không ảnh hưởng đến tốc độ tải trang, việc lựa chọn công cụ hỗ trợ phù hợp đóng vai trò then chốt. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu top 10 plugin đánh giá bài viết WordPress tốt nhất hiện nay, giúp website của bạn tối ưu hóa hiển thị trên Google và xây dựng niềm tin vững chắc với độc giả.

Tại sao website cần tích hợp plugin đánh giá bài viết?

  • Tăng tỷ lệ nhấp chuột nhờ hiển thị Rich Snippets: Đầu tiên là khả năng hiển thị các ngôi sao vàng (Star Ratings) ngay bên dưới tiêu đề bài viết trên trang kết quả tìm kiếm Google. Hiệu ứng thị giác này giúp đường dẫn trở nên nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Kết quả tìm kiếm có đi kèm đánh giá sao thường nhận được tỷ lệ nhấp chuột cao hơn đáng kể, ngay cả khi không nằm ở vị trí top #1.
  • Xây dựng lòng tin và bằng chứng xã hội: Tâm lý người đọc thường có xu hướng tin tưởng những nội dung đã được người khác kiểm chứng. Một bài viết sở hữu nhiều lượt đánh giá cao sẽ tạo ra cảm giác uy tín và chất lượng ngay lập tức.
  • Cải thiện thứ hạng SEO tổng thể: Google luôn ưu tiên các website cung cấp trải nghiệm người dùng tốt và có cấu trúc dữ liệu rõ ràng. Khi cài đặt plugin đánh giá, quản trị viên đang cung cấp thêm tín hiệu cho các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về chất lượng và mức độ tương tác của bài viết. Điều này giúp Google index nội dung hiệu quả hơn, từ đó góp phần cải thiện vị trí xếp hạng chung của toàn bộ website.
Tiêu chí lựa chọn plugin đánh giá bài viết chất lượng

  • Hỗ trợ Schema Markup chuẩn Google: Một plugin đánh giá tốt bắt buộc phải hỗ trợ tạo dữ liệu có cấu trúc (Schema Markup) chuẩn JSON-LD. Công nghệ này giúp Google bot “đọc” và hiểu được các điểm số đánh giá, từ đó hiển thị ngôi sao trên trang kết quả tìm kiếm.
  • Tối ưu hiệu suất và tốc độ tải trang: Google ngày càng chú trọng đến các chỉ số thiết yếu về trang web (Core Web Vitals). Do đó, plugin phải có mã nguồn nhẹ, không chèn quá nhiều file JavaScript hay CSS dư thừa gây nặng máy chủ. Plugin lý tưởng cần hoạt động mượt mà, không làm tăng thời gian phản hồi của website, đảm bảo trải nghiệm người dùng luôn ở mức tốt nhất.
  • Giao diện thân thiện và khả năng tùy biến cao: Công cụ nên cho phép tùy chỉnh màu sắc, kích thước, vị trí hiển thị (trên hoặc dưới bài viết) và icon đánh giá (ngôi sao, trái tim, ngón tay cái). Đặc biệt, giao diện đánh giá phải hiển thị tốt trên mọi kích thước màn hình, từ máy tính để bàn đến thiết bị di động.
  • Cơ chế bảo mật và chống spam thông minh: Các tính năng như giới hạn đánh giá theo địa chỉ IP, yêu cầu đăng nhập để bình chọn hoặc tích hợp Google reCAPTCHA là những trang bị cần thiết giúp bảo vệ sự trong sạch cho hệ thống xếp hạng của website.
Top 10 plugin đánh giá bài viết WordPress tốt nhất hiện nay

Bảng so sánh nhanh:

Tên PluginLoại hình đánh giáĐiểm nổi bật nhấtChi phíPhù hợp nhất với
1. KK Star RatingsNgôi sao (Stars)Cấu hình đơn giản, hỗ trợ Google Rich Snippets cực nhanhMiễn phíBlog cá nhân, trang tin tức cần sự gọn nhẹ
2. WP ReviewSao, Điểm số, %Tối ưu tốc độ tải trang, không ảnh hưởng Core Web VitalsMiễn phí / Trả phíWebsite yêu cầu hiệu suất cao, giao diện đẹp
3. Rate My PostSao & Phản hồiChế độ “Phản hồi riêng tư” khi khách đánh giá thấpMiễn phí / Trả phíWebsite chú trọng cải thiện chất lượng nội dung
4. YASRĐa tiêu chí (Multi Sets)Hỗ trợ SEO chuyên sâu, chuyển đổi dữ liệu dễ dàngMiễn phí / Trả phíTrang review sản phẩm, so sánh dịch vụ
5. Site ReviewsBài đánh giá chi tiếtHoạt động giống TripAdvisor, có bộ lọc chống spam từ ngữMiễn phí / Trả phíWebsite doanh nghiệp, khách sạn, dịch vụ
6. Ultimate BlocksBlock GutenbergTích hợp sẵn trong trình soạn thảo, không cần cài thêm plugin lẻMiễn phíNgười dùng sử dụng trình soạn thảo Gutenberg
7. Schema (All In One)Rich SnippetsHỗ trợ nhiều loại Schema đặc thù (Công thức, Sự kiện…)Miễn phíWebsite ẩm thực, tổ chức sự kiện
8. WP-PostRatingsSao & Icon tùy chỉnhSử dụng AJAX mượt mà, cho phép can thiệp sâu vào codeMiễn phíLập trình viên (Developers) muốn tùy biến cao
9. Multi RatingĐa tiêu chí có trọng sốTính điểm trung bình dựa trên mức độ quan trọng từng mụcMiễn phí / Trả phíCác bài phân tích, đánh giá chuyên sâu
10. GD Rating SystemMô-đun linh hoạtHệ thống template kéo thả, hỗ trợ cache giảm tải serverMiễn phí / Trả phíWebsite phức tạp với nhiều loại nội dung khác nhau

#1. KK Star Ratings

KK Star Ratings luôn nằm trong nhóm những cái tên được cộng đồng WordPress tin dùng nhất nhờ sự đơn giản, nhẹ nhàng và hoàn toàn miễn phí. Plugin này tập trung giải quyết nhu cầu cốt lõi: hiển thị ngôi sao đánh giá trên bài viết và kết quả tìm kiếm Google mà không gây nặng mã nguồn.

Tính năng nổi bật:

  • Hỗ trợ Schema Markup (JSON-LD) chuẩn giúp Google index và hiển thị đánh giá nhanh chóng.
  • Cho phép tùy chỉnh vị trí hiển thị (trang chủ, trang lưu trữ, bài viết chi tiết).
  • Kiểm soát lượt vote dựa trên địa chỉ IP để hạn chế spam.
  • Cung cấp tùy chọn đặt lại số lượng đánh giá khi cần thiết.
#2. WP Review (Phiên bản Free & Pro)

Được phát triển bởi MyThemeShop, WP Review là giải pháp toàn diện dành cho những ai yêu cầu tính thẩm mỹ cao và tốc độ tải trang tối ưu. Plugin này được thiết kế để không làm ảnh hưởng đến chỉ số Core Web Vitals, một yếu tố xếp hạng quan trọng của Google hiện nay.

Tính năng nổi bật:

  • Cung cấp nhiều kiểu đánh giá đa dạng: Ngôi sao, Điểm số, Phần trăm.
  • Tương thích hoàn hảo với các cache plugin (W3 Total Cache, WP Rocket).
  • Giao diện tùy biến màu sắc không giới hạn để đồng bộ với thương hiệu.
  • Phiên bản Pro hỗ trợ tích hợp đánh giá từ Facebook, Google Places và Yelp.
#3. Rate My Post – WP Rating System

Rate My Post mang đến một cách tiếp cận thông minh hơn trong việc thu thập phản hồi. Công cụ cho phép người quản trị thiết lập kịch bản: nếu người dùng đánh giá thấp, một khung góp ý riêng tư sẽ hiện ra thay vì hiển thị điểm số xấu công khai ngay lập tức.

Tính năng nổi bật:

  • Tính năng “Phản hồi riêng tư” giúp cải thiện chất lượng nội dung trước khi nhận đánh giá công khai.
  • Bảng phân tích chi tiết về các bài viết được đánh giá cao nhất.
  • Tích hợp Google reCAPTCHA v3 để ngăn chặn bot spam hiệu quả.
  • Tự động gửi email thông báo khi có đánh giá mới.
#4. YASR – Yet Another Stars Rating

YASR là lựa chọn mạnh mẽ cho các website muốn đi sâu vào dữ liệu SEO. Phiên bản cập nhật mới nhất tập trung mạnh vào việc tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu, giúp các website review sản phẩm hoặc dịch vụ hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết trên trang tìm kiếm.

Tính năng nổi bật:

  • Hỗ trợ “Multi Sets” – cho phép đánh giá theo nhiều tiêu chí (ví dụ: Giá cả, Chất lượng, Dịch vụ).
  • Cho phép chuyển đổi dữ liệu dễ dàng từ các plugin đánh giá khác.
  • Cung cấp tính năng đánh giá dành riêng cho tác giả bài viết (Reviewer Rating) bên cạnh đánh giá của người dùng.
#5. Site Reviews

Nếu website cần một hệ thống đánh giá chuyên nghiệp tương tự như TripAdvisor hay Amazon, Site Reviews là ứng cử viên sáng giá nhất. Plugin này hoạt động dựa trên cơ chế shortcode và widget, cho phép hiển thị phần đánh giá ở bất kỳ đâu trên trang web.

Tính năng nổi bật

  • Ghim các đánh giá chất lượng lên đầu danh sách.
  • Yêu cầu phê duyệt đánh giá trước khi hiển thị công khai.
  • Tích hợp bộ lọc từ ngữ thô tục (Blacklist) để bảo vệ môi trường thảo luận.
  • Hỗ trợ Avatar người dùng thông qua dịch vụ Gravatar.
#6. Ultimate Blocks (Review Block)

Với xu hướng sử dụng trình soạn thảo Gutenberg ngày càng phổ biến, Ultimate Blocks trở thành giải pháp “tất cả trong một” cực kỳ tiện lợi. Thay vì cài một plugin riêng biệt, người dùng có thể sử dụng ngay block “Review” trong bộ công cụ này để tạo bảng đánh giá chuẩn SEO.

Tính năng nổi bật:

  • Chỉnh sửa trực quan ngay trong trình soạn thảo bài viết.
  • Mã nguồn siêu nhẹ, không tải thêm tài nguyên ở các trang không sử dụng block.
  • Thiết kế bảng tổng kết đánh giá (Summary Box) đẹp mắt kèm nút kêu gọi hành động (CTA).
  • Schema tự động được tích hợp sẵn trong block.
#7. Schema – All In One Schema Rich Snippets

Mặc dù không chỉ thuần túy là plugin đánh giá sao, nhưng đây là công cụ kinh điển để tạo Rich Snippets. Plugin tập trung vào việc khai báo dữ liệu chính xác cho Google, phù hợp với các website muốn hiển thị đánh giá dưới dạng công thức nấu ăn, sự kiện hoặc bài đánh giá sản phẩm cụ thể.

Tính năng nổi bật:

  • Hỗ trợ đa dạng loại dữ liệu cấu trúc: Review, Event, People, Product, Recipe.
  • Giao diện thiết lập đơn giản, trực quan cho người không rành kỹ thuật.
  • Hiển thị tóm tắt nội dung đánh giá đẹp mắt trên giao diện người dùng.
#8. WP-PostRatings

Là một trong những “lão làng” trong giới plugin WordPress, WP-PostRatings vẫn giữ vững vị thế nhờ khả năng tùy biến sâu vào mã nguồn. Đây là lựa chọn yêu thích của các lập trình viên muốn kiểm soát hoàn toàn cách hệ thống đánh giá hoạt động thông qua các file template.

Tính năng nổi bật:

  • Hệ thống icon đánh giá phong phú (thanh năng lượng, trái tim, số, dấu tích).
  • Sử dụng công nghệ AJAX giúp cập nhật đánh giá mà không cần tải lại trang.
  • Cung cấp các hàm PHP (Template Tags) để chèn đánh giá vào bất kỳ vị trí nào trong theme.
#9. Multi Rating

Đúng như tên gọi, Multi Rating giải quyết bài toán đánh giá chi tiết. Thay vì chỉ cho một điểm số chung chung, công cụ cho phép người dùng chấm điểm dựa trên từng khía cạnh cụ thể của đối tượng, mang lại cái nhìn khách quan nhất.

Tính năng nổi bật:

  • Tạo trọng số cho từng tiêu chí đánh giá để tính điểm trung bình chính xác hơn.
  • Sử dụng Font Awesome icon cho giao diện hiện đại.
  • Xuất dữ liệu đánh giá ra file CSV để phục vụ báo cáo.
#10. GD Rating System

GD Rating System nổi bật với cấu trúc mô-đun linh hoạt. Hệ thống cho phép quản trị viên xây dựng nhiều phương thức đánh giá khác nhau cho từng loại bài viết (Post Type) riêng biệt, từ bài tin tức đơn giản đến trang sản phẩm phức tạp.

Tính năng nổi bật:

  • Hệ thống template kéo thả dễ sử dụng.
  • Hỗ trợ cache dữ liệu đánh giá để giảm tải cho cơ sở dữ liệu.
  • Tích hợp logic hiển thị thông minh, chỉ cho phép đánh giá khi người dùng cuộn đến cuối trang.
Kết luận

Việc lựa chọn một công cụ đánh giá bài viết phù hợp không chỉ giúp website trở nên chuyên nghiệp hơn trong mắt người dùng mà còn là chìa khóa vàng để chinh phục các vị trí cao trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Thông qua danh sách 10 plugin vừa được phân tích, hy vọng bạn đã tìm thấy giải pháp tối ưu nhất cho nhu cầu phát triển nội dung của mình. Đừng ngần ngại cài đặt và thử nghiệm ngay hôm nay để kiểm chứng hiệu quả tăng trưởng traffic thực tế.

Những câu hỏi thường gặp

Cài đặt plugin đánh giá có làm chậm tốc độ tải trang của website không?

Hầu hết các plugin hiện đại như KK Star Ratings hay WP Review đều được tối ưu hóa mã nguồn để giảm thiểu ảnh hưởng đến hiệu suất. Tuy nhiên, quản trị viên nên ưu tiên các tiện ích sử dụng ít tài nguyên máy chủ và hạn chế tải các tệp JavaScript không cần thiết. Nếu website đang quan tâm đặc biệt đến chỉ số Core Web Vitals, Ultimate Blocks sẽ là lựa chọn an toàn vì tích hợp sẵn trong trình soạn thảo.

Tại sao đã cài đặt plugin nhưng sao vàng vẫn chưa hiển thị trên kết quả tìm kiếm Google?

Việc hiển thị Rich Snippets (sao vàng) phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán của Google và thời gian cập nhật dữ liệu. Sau khi cài đặt, Google cần một khoảng thời gian để thu thập lại thông tin (re-crawl). Để đẩy nhanh tiến độ, bạn có thể gửi yêu cầu lập chỉ mục lại thông qua Google Search Console và sử dụng công cụ Rich Results Test để kiểm tra lỗi Schema.

Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng spam đánh giá hoặc click ảo?

Các plugin chất lượng đều trang bị tính năng giới hạn đánh giá dựa trên địa chỉ IP hoặc Cookie. Để bảo mật cao hơn, bạn nên kích hoạt tùy chọn yêu cầu người dùng đăng nhập mới được phép đánh giá, hoặc tích hợp Google reCAPTCHA để loại bỏ các lượt truy cập từ robot tự động.

Nên sử dụng bản miễn phí hay nâng cấp lên bản trả phí?

Đối với các blog cá nhân hoặc trang tin tức cơ bản, phiên bản miễn phí của KK Star Ratings hoặc Site Reviews là quá đủ. Tuy nhiên, nếu website là trang thương mại điện tử hoặc trang dịch vụ cần các tính năng chuyên sâu như lọc đánh giá, tích hợp Google Places, hay báo cáo phân tích chi tiết, bản trả phí sẽ mang lại giá trị đầu tư xứng đáng hơn.

Có thể chuyển dữ liệu đánh giá cũ sang plugin mới mà không bị mất điểm số không?

Khả năng này phụ thuộc vào từng công cụ cụ thể. Một số plugin nâng cao như YASR hoặc WP Review Pro có hỗ trợ công cụ nhập liệu từ các plugin phổ biến khác. Trước khi thay đổi, bạn nên sao lưu cơ sở dữ liệu cẩn thận để tránh rủi ro mất mát thông tin quan trọng.

Có nên xóa hoặc ẩn các đánh giá tiêu cực (1-2 sao) không?

Việc sở hữu một hồ sơ đánh giá hoàn hảo 5/5 đôi khi lại gây nghi ngờ về tính trung thực. Một vài đánh giá thấp nhưng được phản hồi và xử lý khéo léo sẽ giúp tăng độ tin cậy cho thương hiệu. Thay vì xóa bỏ, hãy sử dụng các plugin như Rate My Post để thiết lập chế độ nhận góp ý riêng tư nhằm cải thiện dịch vụ trước khi khách hàng đánh giá công khai.

Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

