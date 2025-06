Why Trust Us

Với thực tế 73% người đọc chỉ lướt qua nội dung, làm thế nào để đảm bảo thông điệp của bạn được truyền tải? Giải pháp nằm ở mục lục bài viết – công cụ thiết yếu để giữ chân khách truy cập. Khám phá ngay 10 plugin WordPress hàng đầu mà Tino đã chọn lọc, giúp bạn tối ưu hóa nội dung, tăng khả năng đọc hiểu và đạt được hiệu quả SEO vượt trội.

Tại sao cần Plugin tạo mục lục bài viết cho WordPress?

Theo nghiên cứu từ Nielsen Norman Group năm 1997, 79% người dùng web có xu hướng “quét” (scanning) nội dung thay vì đọc kỹ từng chữ.

Dữ liệu từ Chartbeat cũng chỉ ra rằng, 55% người dùng dành chưa đến 15 giây trên một bài viết.

Những số liệu này khẳng định một thực tế: người đọc ưu tiên tốc độ và sự tiện lợi. Vậy làm sao để giữ chân họ và truyền tải thông điệp hiệu quả?

Giải pháp nằm ở Mục lục bài viết (Table of Contents – TOC). Việc tích hợp Plugin tạo mục lục bài viết cho WordPress là chiến lược then chốt để tối ưu cả SEO và trải nghiệm người dùng (UX) trên website của bạn.

Tối ưu SEO

Featured Snippets: Giúp Google dễ dàng xác định cấu trúc nội dung, tăng cơ hội bài viết xuất hiện dưới dạng Featured Snippets, thu hút lượt click khủng.

Giúp Google dễ dàng xác định cấu trúc nội dung, tăng cơ hội bài viết xuất hiện dưới dạng Featured Snippets, thu hút lượt click khủng. Cải thiện CTR: Khi Google hiển thị các liên kết nhảy trực tiếp đến từng phần trong SERP, người dùng sẽ dễ dàng tìm thấy thông tin và tăng tỷ lệ nhấp chuột vào website của bạn.

Khi Google hiển thị các liên kết nhảy trực tiếp đến từng phần trong SERP, người dùng sẽ dễ dàng tìm thấy thông tin và tăng tỷ lệ nhấp chuột vào website của bạn. Tăng thời gian ở lại trang: Mục lục giúp người đọc điều hướng nhanh, khuyến khích họ khám phá sâu hơn, từ đó tăng thời gian ở lại trang – một tín hiệu tích cực cho SEO.

Nâng cao trải nghiệm người dùng (UX)

Điều hướng nhanh chóng: Đóng vai trò như bản đồ, giúp người đọc dễ dàng nhảy đến phần mong muốn, đặc biệt tiện lợi trên di động.

Đóng vai trò như bản đồ, giúp người đọc dễ dàng nhảy đến phần mong muốn, đặc biệt tiện lợi trên di động. Tổng quan nội dung: Cung cấp cái nhìn bao quát về cấu trúc bài viết, giúp độc giả nhanh chóng nắm bắt ý chính.

Cung cấp cái nhìn bao quát về cấu trúc bài viết, giúp độc giả nhanh chóng nắm bắt ý chính. Giảm tỷ lệ thoát trang: Nội dung có tổ chức giúp người dùng tìm thấy giá trị nhanh chóng, giảm khả năng họ rời trang ngay lập tức.

Tăng khả năng tiếp cận (Accessibility)

Hỗ trợ người khuyết tật: Cung cấp các liên kết có thể nhấp, giúp người dùng khiếm thị hoặc khó khăn về vận động dễ dàng di chuyển giữa các phần.

Cung cấp các liên kết có thể nhấp, giúp người dùng khiếm thị hoặc khó khăn về vận động dễ dàng di chuyển giữa các phần. Tương thích Screen Reader: Các plugin tốt đảm bảo mục lục tương thích với trình đọc màn hình, giúp người dùng khiếm thị tiếp cận thông tin hiệu quả hơn.

Các plugin tốt đảm bảo mục lục tương thích với trình đọc màn hình, giúp người dùng khiếm thị tiếp cận thông tin hiệu quả hơn. Tuân thủ tiêu chuẩn web: Góp phần giúp website của bạn đáp ứng các nguyên tắc về khả năng tiếp cận nội dung web (WCAG).

Bạn không cần biết code để thêm mục lục! Với sự trợ giúp của plugin TOC, bạn có thể tự động tạo mục lục chuyên nghiệp chỉ sau vài cú nhấp chuột.

Tiêu chí đánh giá Plugin tạo mục lục bài viết cho WordPress hiệu quả 2025

Để chọn Plugin tạo mục lục bài viết cho WordPress, cần xem xét các tiêu chí cốt lõi về kỹ thuật, trải nghiệm người dùng và chi phí. Tino đã dựa vào những yếu tố này để sàng lọc Top 10 plugin tốt nhất cho năm 2025:

Tiêu chí kỹ thuật

Plugin TOC phải đảm bảo hiệu suất và khả năng tương thích:

Tốc độ tải trang: Plugin cần gọn nhẹ, không làm chậm website. Google khuyến nghị tốc độ tải nhanh để cải thiện UX và SEO.

Plugin cần gọn nhẹ, không làm chậm website. Google khuyến nghị tốc độ tải nhanh để cải thiện UX và SEO. Tương thích: Hoạt động ổn định với đa số theme và các plugin quan trọng khác (ví dụ: Elementor, Gutenberg, Rank Math).

Hoạt động ổn định với đa số theme và các plugin quan trọng khác (ví dụ: Elementor, Gutenberg, Rank Math). Responsive Design : Mục lục hiển thị tốt trên mọi thiết bị, từ desktop đến di động.

: Mục lục hiển thị tốt trên mọi thiết bị, từ desktop đến di động. Thân thiện với SEO: Hỗ trợ cấu trúc Schema Markup, giúp tăng khả năng hiển thị Featured Snippets và liên kết nhảy (jump links) trên Google SERP.

Tiêu chí trải nghiệm người dùng (UX)

Plugin phải dễ dùng và linh hoạt trong tùy chỉnh:

Dễ sử dụng: Giao diện trực quan, cài đặt và cấu hình đơn giản, tự động tạo mục lục từ các thẻ heading.

Giao diện trực quan, cài đặt và cấu hình đơn giản, tự động tạo mục lục từ các thẻ heading. Tùy chỉnh giao diện: Cho phép thay đổi màu sắc, font chữ, kiểu dáng để phù hợp với website.

Cho phép thay đổi màu sắc, font chữ, kiểu dáng để phù hợp với website. Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Quan trọng cho các trang web đa ngôn ngữ.

Quan trọng cho các trang web đa ngôn ngữ. Tài liệu rõ ràng và hỗ trợ hiệu quả từ nhà phát triển.

Tiêu chí về giá

Cân nhắc giữa chi phí và giá trị plugin mang lại:

Free với Premium: Đánh giá tính năng của bản miễn phí so với nhu cầu, hoặc liệu bản trả phí có xứng đáng với các tính năng nâng cao.

Đánh giá tính năng của bản miễn phí so với nhu cầu, hoặc liệu bản trả phí có xứng đáng với các tính năng nâng cao. Tính năng miễn phí: Bản miễn phí nên cung cấp các chức năng cốt lõi ổn định.

Bản miễn phí nên cung cấp các chức năng cốt lõi ổn định. Giá trị đầu tư: Xem xét liệu các tính năng bổ sung của bản trả phí có mang lại lợi ích lâu dài và tương xứng với chi phí bỏ ra hay không.

Top 10 Plugin tạo mục lục bài viết cho WordPress tốt nhất

#1.Easy Table of Contents

Easy Table of Contents là một trong những plugin tạo mục lục hàng đầu cho WordPress, tự động tạo mục lục từ heading (H1-H6). Plugin này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng (UX) bằng cách đơn giản hóa điều hướng nội dung dài, đồng thời tối ưu hóa SEO nhờ cấu trúc rõ ràng và khả năng hiển thị jump links trên công cụ tìm kiếm.

Easy Table of Contents

Ưu điểm:

Hoàn toàn miễn phí: Cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết mà không yêu cầu bất kỳ chi phí nào, phù hợp với mọi ngân sách.

Cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết mà không yêu cầu bất kỳ chi phí nào, phù hợp với mọi ngân sách. Dễ cài đặt và cấu hình: Giao diện người dùng thân thiện, cho phép thiết lập nhanh chóng mà không cần kiến thức kỹ thuật sâu rộng.

Giao diện người dùng thân thiện, cho phép thiết lập nhanh chóng mà không cần kiến thức kỹ thuật sâu rộng. Tương thích cao với Gutenberg: Hoạt động mượt mà với trình soạn thảo khối mặc định của WordPress, giúp việc chèn và quản lý mục lục trở nên dễ dàng.

Hoạt động mượt mà với trình soạn thảo khối mặc định của WordPress, giúp việc chèn và quản lý mục lục trở nên dễ dàng. Nhiều tùy chọn hiển thị: Cho phép tùy chỉnh tiêu đề mục lục, hiệu ứng cuộn mượt, ẩn/hiện mục lục theo mặc định, và chọn cấp độ heading muốn đưa vào mục lục.

Cho phép tùy chỉnh tiêu đề mục lục, hiệu ứng cuộn mượt, ẩn/hiện mục lục theo mặc định, và chọn cấp độ heading muốn đưa vào mục lục. Nhẹ và tối ưu hiệu suất: Mã nguồn được tối ưu hóa, đảm bảo không làm chậm tốc độ tải trang của website.

Hạn chế:

Thiếu một số tính năng nâng cao: So với các plugin trả phí hoặc freemium, Easy Table of Contents có thể thiếu một số tùy chọn tùy chỉnh giao diện chuyên sâu hơn hoặc các tính năng phân tích.

Giá: Miễn phí

Phù hợp với: Blogger cá nhân, website nhỏ, blog mới bắt đầu hoặc bất kỳ ai tìm kiếm một giải pháp tạo mục lục đơn giản, hiệu quả và không tốn kém.

#2. All in One SEO (AIOSEO)

All in One SEO (AIOSEO) là plugin SEO toàn diện cho WordPress, không chỉ hỗ trợ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm mà còn tích hợp tính năng tạo mục lục bài viết. AIOSEO được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và chuyên gia. Đồng thời, công cụ này còn hỗ trợ tối ưu hóa SEO với các tính năng như phân tích tiêu đề, liên kết nội bộ và schema markup. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tích hợp mục lục và SEO trong cùng một plugin.

All in One SEO (AIOSEO)

Ưu điểm:

Tích hợp cả SEO và mục lục, giúp tiết kiệm thời gian.

Dễ sử dụng với khối ToC trong trình chỉnh sửa WordPress.

Tùy chỉnh linh hoạt, hỗ trợ tối ưu hóa SEO nâng cao.

Được cập nhật thường xuyên, đáng tin cậy với hơn 100 triệu lượt tải.

Hạn chế:

Một số tính năng nâng cao chỉ có trong phiên bản trả phí.

Có thể hơi phức tạp cho người chỉ cần tính năng mục lục đơn giản.

Giá: Phiên bản miễn phí (AIOSEO Lite) có sẵn trên WordPress.org. Phiên bản trả phí bắt đầu từ $49.60 mỗi năm, bao gồm nhiều tính năng SEO nâng cao.

Phù hợp với: Blogger và chủ doanh nghiệp nhỏ, chuyên gia SEO hoặc bất kỳ ai muốn cải thiện thứ hạng SEO và tăng lưu lượng truy cập cho website WordPress một cách hiệu quả.

#3. Table of Contents Plus (TOC+)

Table of Contents Plus (TOC+) là lựa chọn đáng tin cậy cho website WordPress muốn tạo mục lục chuyên nghiệp. Nổi bật với sự ổn định và khả năng tự động tạo mục lục từ các thẻ heading, TOC+ cho phép bạn kiểm soát chặt chẽ vị trí và loại nội dung hiển thị. Dù giao diện có phần cổ điển, plugin này vẫn cung cấp đầy đủ tùy chọn tùy chỉnh, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng (UX) và tối ưu SEO hiệu quả cho nội dung của bạn.

Table of Contents Plus (TOC+)

Ưu điểm:

Plugin lâu đời, ổn định: Đã được kiểm chứng qua nhiều năm sử dụng, đảm bảo tính ổn định và ít lỗi.

Đã được kiểm chứng qua nhiều năm sử dụng, đảm bảo tính ổn định và ít lỗi. Nhiều tùy chọn tùy chỉnh: Cung cấp các lựa chọn về tiêu đề mục lục, màu sắc, font chữ, độ rộng, vị trí và hiệu ứng cuộn.

Cung cấp các lựa chọn về tiêu đề mục lục, màu sắc, font chữ, độ rộng, vị trí và hiệu ứng cuộn. Hỗ trợ sitemap: Có khả năng tạo sitemap cho các đề mục, giúp Google hiểu rõ hơn cấu trúc nội dung của bạn.

Có khả năng tạo sitemap cho các đề mục, giúp Google hiểu rõ hơn cấu trúc nội dung của bạn. Tính năng nofollow: Tự động thêm thuộc tính rel=”nofollow” vào các liên kết mục lục nếu bạn không muốn chúng được Google index.

Hạn chế:

Giao diện hơi lỗi thời: Thiết kế của phần cài đặt có thể không hiện đại bằng các plugin mới hơn, đôi khi gây khó khăn cho người dùng mới.

Thiết kế của phần cài đặt có thể không hiện đại bằng các plugin mới hơn, đôi khi gây khó khăn cho người dùng mới. Chưa tối ưu hoàn toàn cho Gutenberg: Mặc dù hoạt động được, nhưng plugin này chưa được tích hợp sâu dưới dạng block Gutenberg như các công cụ mới hơn.

Giá: Miễn phí

Phù hợp với: Website truyền thống, blog lâu năm muốn một giải pháp tạo mục lục đáng tin cậy và có khả năng tùy biến sâu, không quá chú trọng đến giao diện hiện đại.

#4. LuckyWP Table of Contents

LuckyWP Table of Contents là plugin tạo mục lục được ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, giao diện trực quan và các tính năng tiên tiến. Plugin tự động tạo mục lục từ các thẻ heading (H1-H6) một cách thông minh, đồng thời cung cấp khả năng tùy chỉnh giao diện vượt trội với nhiều “skin” đẹp mắt. LuckyWP TOC không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng (UX) mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho SEO thông qua việc cấu trúc nội dung rõ ràng, giúp công cụ tìm kiếm dễ dàng đọc hiểu.

LuckyWP Table of Contents

Ưu điểm:

Thiết kế hiện đại và trực quan: Giao diện quản trị thân thiện, dễ dàng thiết lập và quản lý.

Giao diện quản trị thân thiện, dễ dàng thiết lập và quản lý. Tương thích tốt với Gutenberg: Hoạt động mượt mà với trình soạn thảo khối, cho phép chèn mục lục dưới dạng block.

Hoạt động mượt mà với trình soạn thảo khối, cho phép chèn mục lục dưới dạng block. Nhiều skin đẹp mắt: Cung cấp sẵn nhiều mẫu giao diện mục lục để bạn lựa chọn, giúp phù hợp với nhiều phong cách thiết kế website.

Cung cấp sẵn nhiều mẫu giao diện mục lục để bạn lựa chọn, giúp phù hợp với nhiều phong cách thiết kế website. Hỗ trợ AMP (Accelerated Mobile Pages): Tối ưu hóa hiển thị mục lục trên các trang AMP, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng di động.

Tối ưu hóa hiển thị mục lục trên các trang AMP, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng di động. Tính năng tự động chèn và tùy chỉnh nâng cao: Cho phép tự động chèn mục lục vào các vị trí nhất định, tùy chỉnh tiêu đề, hiệu ứng cuộn, và cấp độ heading.

Hạn chế:

Một số tính năng nâng cao cần trả phí: Để mở khóa toàn bộ các tùy chọn tùy chỉnh và tính năng đặc biệt, người dùng cần nâng cấp lên phiên bản Premium.

Giá: Freemium (Miễn phí với các tính năng cơ bản, bản Premium từ $29/năm)

Phù hợp với: Website hiện đại, blog chuyên nghiệp, hoặc các trang tin tức muốn có một mục lục đẹp, hiện đại, tối ưu UX và SEO, sẵn sàng đầu tư để có thêm nhiều tùy chọn tùy biến.

#5. Ultimate Blocks

Ultimate Blocks không chỉ là một plugin tạo mục lục mà là bộ sưu tập khối Gutenberg toàn diện, được thiết kế để nâng cao khả năng soạn thảo nội dung WordPress. Khối “Table of Contents” (Mục lục) của plugin này là một trong những tính năng được yêu thích nhất, cho phép bạn dễ dàng chèn mục lục tự động và tùy chỉnh linh hoạt, tận dụng tối đa sức mạnh của trình soạn thảo Gutenberg.

Ultimate Blocks

Ưu điểm:

Bộ blocks đa năng: Cung cấp nhiều khối hữu ích khác như Call to Action, Testimonials, Content Filter, giúp bạn tạo ra nội dung phong phú và tương tác cao.

Cung cấp nhiều khối hữu ích khác như Call to Action, Testimonials, Content Filter, giúp bạn tạo ra nội dung phong phú và tương tác cao. TOC block tích hợp: Khối mục lục hoạt động hoàn hảo với Gutenberg, cho phép kéo thả và chỉnh sửa trực tiếp trên trình soạn thảo.

Khối mục lục hoạt động hoàn hảo với Gutenberg, cho phép kéo thả và chỉnh sửa trực tiếp trên trình soạn thảo. Tương thích hoàn hảo với Gutenberg: Được xây dựng dành riêng cho Gutenberg, đảm bảo trải nghiệm chỉnh sửa liền mạch và trực quan.

Được xây dựng dành riêng cho Gutenberg, đảm bảo trải nghiệm chỉnh sửa liền mạch và trực quan. Nhẹ và tối ưu: Mặc dù là một bộ khối, nhưng Ultimate Blocks được tối ưu để chỉ tải các CSS và JavaScript cần thiết cho các khối bạn thực sự sử dụng.

Hạn chế:

Nhiều tính năng không cần thiết: Nếu bạn chỉ cần chức năng mục lục, việc cài đặt toàn bộ bộ plugin có thể gây ra “phình to” không cần thiết.

Nếu bạn chỉ cần chức năng mục lục, việc cài đặt toàn bộ bộ plugin có thể gây ra “phình to” không cần thiết. Có thể làm chậm website nếu dùng nhiều blocks: Mặc dù được tối ưu, nhưng việc sử dụng quá nhiều khối khác nhau từ plugin này trên một trang có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tải trang.

Giá: Freemium (Miễn phí với các khối cơ bản, bản Premium cho các tính năng nâng cao)

Phù hợp với: Người dùng ưu tiên Gutenberg, muốn một giải pháp toàn diện để mở rộng khả năng soạn thảo nội dung của mình, không chỉ riêng mục lục.

#6. Heroic Table of Contents

Heroic Table of Contents là plugin tạo mục lục lý tưởng cho những ai ưu tiên tốc độ và sự đơn giản. Được thiết kế để cực kỳ nhẹ và nhanh, plugin này tự động chèn mục lục vào các bài viết dài mà không ảnh hưởng đến hiệu suất tải trang của website. Dù không cung cấp nhiều tùy chỉnh giao diện phức tạp, Heroic Table of Contents vẫn đảm bảo cải thiện đáng kể khả năng điều hướng và trải nghiệm đọc cho người dùng.

Heroic Table of Contents

Ưu điểm:

Nhẹ và nhanh: Được tối ưu hóa để có tác động tối thiểu đến hiệu suất tải trang, rất lý tưởng cho các website chú trọng tốc độ.

Được tối ưu hóa để có tác động tối thiểu đến hiệu suất tải trang, rất lý tưởng cho các website chú trọng tốc độ. Tự động chèn TOC: Tự động phát hiện các tiêu đề và chèn mục lục vào vị trí định sẵn mà không cần thao tác thủ công.

Tự động phát hiện các tiêu đề và chèn mục lục vào vị trí định sẵn mà không cần thao tác thủ công. Tùy chỉnh CSS dễ dàng: Cho phép người dùng có kiến thức CSS cơ bản dễ dàng thay đổi kiểu dáng của mục lục thông qua tùy chỉnh CSS.

Cho phép người dùng có kiến thức CSS cơ bản dễ dàng thay đổi kiểu dáng của mục lục thông qua tùy chỉnh CSS. Đơn giản, dễ dùng: Giao diện không quá phức tạp, phù hợp cho những ai chỉ cần một tính năng mục lục cơ bản và ổn định.

Hạn chế:

Ít tùy chọn giao diện tích hợp sẵn: So với các plugin khác, Heroic Table of Contents cung cấp ít lựa chọn về kiểu dáng và thiết kế trực tiếp trong phần cài đặt.

So với các plugin khác, Heroic Table of Contents cung cấp ít lựa chọn về kiểu dáng và thiết kế trực tiếp trong phần cài đặt. Cần kiến thức CSS để tùy biến sâu: Để cá nhân hóa giao diện mục lục một cách chi tiết, bạn có thể cần phải viết thêm CSS.

Giá: Miễn phí

Phù hợp với: Website cần tối ưu tốc độ triệt để, blogger hoặc quản trị viên web muốn một giải pháp mục lục đơn giản, nhẹ nhàng và hiệu quả mà không cần quá nhiều tùy chỉnh phức tạp.

#7. Rank Math SEO (TOC Block)

Rank Math SEO là plugin SEO toàn diện, tích hợp sẵn tính năng tạo mục lục (TOC) dưới dạng khối Gutenberg. Nếu đã dùng Rank Math, bạn không cần thêm plugin TOC riêng. Tính năng này không chỉ hiển thị mục lục đẹp mắt mà còn tự động thêm Schema Markup, giúp Google hiểu cấu trúc nội dung tốt hơn, từ đó tăng khả năng hiển thị jump links và cải thiện SEO tổng thể.

Rank Math SEO (TOC Block)

Ưu điểm:

Tích hợp trong plugin SEO mạnh mẽ: Tiết kiệm tài nguyên và tránh xung đột plugin khi bạn đã dùng Rank Math cho các tác vụ SEO khác.

Tiết kiệm tài nguyên và tránh xung đột plugin khi bạn đã dùng Rank Math cho các tác vụ SEO khác. Schema Markup tự động: Tự động tạo cấu trúc dữ liệu Table Of Contents theo chuẩn Schema.org, một yếu tố quan trọng giúp Google hiểu và hiển thị mục lục trên SERP.

Tự động tạo cấu trúc dữ liệu Table Of Contents theo chuẩn Schema.org, một yếu tố quan trọng giúp Google hiểu và hiển thị mục lục trên SERP. Tối ưu SEO cao: Được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia SEO, đảm bảo mục lục được tạo ra thân thiện nhất với các công cụ tìm kiếm.

Được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia SEO, đảm bảo mục lục được tạo ra thân thiện nhất với các công cụ tìm kiếm. Tương thích tốt với Gutenberg: Hoạt động liền mạch với trình soạn thảo khối, cho phép dễ dàng chèn và tùy chỉnh.

Hạn chế:

Cần cài đặt cả plugin Rank Math: Nếu bạn không sử dụng Rank Math cho SEO, việc cài đặt toàn bộ plugin chỉ để lấy tính năng mục lục có thể là quá mức cần thiết và không hiệu quả.

Giá: Miễn phí (tính năng TOC được bao gồm trong phiên bản miễn phí của Rank Math)

Phù hợp với: Website tập trung tối đa vào SEO, đã và đang sử dụng Rank Math SEO để quản lý các khía cạnh SEO khác. Đây là giải pháp tích hợp tối ưu giúp giảm thiểu số lượng plugin.

#8. Kadence Blocks (TOC Block)

Kadence Blocks là thư viện khối Gutenberg mạnh mẽ từ nhà phát triển Kadence Theme. Khối “Table of Contents” của plugin này được thiết kế để hoạt động liền mạch với trình soạn thảo Gutenberg, mang lại khả năng tùy chỉnh giao diện và cấu trúc chi tiết. Sự kết hợp giữa Kadence Blocks và Kadence Theme đặc biệt tối ưu, đem lại hiệu suất và khả năng tùy biến vượt trội.

Kadence Blocks (TOC Block)

Ưu điểm:

Thiết kế đẹp và hiện đại: Các tùy chọn thiết kế cho khối mục lục rất thẩm mỹ, giúp mục lục hòa hợp với giao diện tổng thể của website.

Các tùy chọn thiết kế cho khối mục lục rất thẩm mỹ, giúp mục lục hòa hợp với giao diện tổng thể của website. Tùy chỉnh chi tiết: Cung cấp nhiều lựa chọn về kiểu dáng, màu sắc, font chữ, hiệu ứng cuộn, và khoảng cách.

Cung cấp nhiều lựa chọn về kiểu dáng, màu sắc, font chữ, hiệu ứng cuộn, và khoảng cách. Tương thích tốt với Kadence Theme: Được xây dựng để tối ưu hóa khi sử dụng cùng Kadence Theme, mang lại hiệu suất và tính năng vượt trội.

Được xây dựng để tối ưu hóa khi sử dụng cùng Kadence Theme, mang lại hiệu suất và tính năng vượt trội. Tối ưu hiệu suất: Các khối của Kadence được tối ưu để chỉ tải CSS/JS cần thiết, giúp giữ tốc độ tải trang nhanh.

Hạn chế:

Tối ưu nhất với Kadence Theme: Mặc dù hoạt động với các theme khác, nhưng hiệu suất và sự đồng bộ thiết kế sẽ tốt nhất khi sử dụng cùng Kadence Theme.

Mặc dù hoạt động với các theme khác, nhưng hiệu suất và sự đồng bộ thiết kế sẽ tốt nhất khi sử dụng cùng Kadence Theme. Là một bộ khối lớn: Tương tự Ultimate Blocks, nếu bạn chỉ cần mục lục, việc cài đặt toàn bộ plugin có thể gây ra một số “phình to” nhỏ.

Giá: Freemium (Miễn phí với các khối cơ bản, bản Premium cho nhiều khối và tính năng nâng cao hơn)

Phù hợp với: Người dùng Kadence Theme hoặc những ai đang tìm kiếm một bộ khối Gutenberg toàn diện với tính năng mục lục chất lượng cao và khả năng tùy chỉnh chi tiết.

#9. Fixed TOC

Fixed TOC là một plugin trả phí cao cấp, cho phép tạo mục lục cố định (floating) trên trang khi người dùng cuộn. Công cụ này tự động quét tiêu đề để tạo mục lục và cung cấp hơn 50 hiệu ứng động tích hợp cùng các tùy chọn tùy chỉnh màu sắc, kích thước và vị trí. Fixed TOC phù hợp với các trang web muốn mục lục nổi bật và luôn hiển thị.

Fixed TOC

Ưu điểm:

TOC cố định bên cạnh: Luôn hiển thị trên màn hình, giúp người dùng dễ dàng truy cập mục lục mọi lúc mọi nơi.

Luôn hiển thị trên màn hình, giúp người dùng dễ dàng truy cập mục lục mọi lúc mọi nơi. Theo dõi vị trí đọc: Tự động làm nổi bật mục heading hiện tại mà người dùng đang đọc, nâng cao trải nghiệm điều hướng.

Tự động làm nổi bật mục heading hiện tại mà người dùng đang đọc, nâng cao trải nghiệm điều hướng. Giao diện đẹp và mượt mà: Hiệu ứng cuộn và chuyển đổi giữa các mục rất mượt mà và trực quan.

Hiệu ứng cuộn và chuyển đổi giữa các mục rất mượt mà và trực quan. Tùy chỉnh vị trí: Cho phép đặt mục lục ở các vị trí khác nhau trên màn hình (trái, phải, trên, dưới).

Hạn chế:

Chỉ có chế độ cố định: Không có tùy chọn để hiển thị mục lục inline (nội tuyến) trong nội dung bài viết, hạn chế sự linh hoạt.

Không có tùy chọn để hiển thị mục lục inline (nội tuyến) trong nội dung bài viết, hạn chế sự linh hoạt. Không phù hợp mọi thiết kế: Kiểu mục lục cố định có thể không phù hợp với mọi giao diện website, đặc biệt là những thiết kế tối giản hoặc có ít không gian.

Kiểu mục lục cố định có thể không phù hợp với mọi giao diện website, đặc biệt là những thiết kế tối giản hoặc có ít không gian. Có thể gây che khuất nội dung: Nếu thiết kế không được tối ưu, mục lục cố định có thể che khuất một phần nhỏ nội dung trên các màn hình nhỏ.

Nếu thiết kế không được tối ưu, mục lục cố định có thể che khuất một phần nhỏ nội dung trên các màn hình nhỏ. Chỉ có phiên bản trả phí.

Có thể làm tăng thời gian tải nếu không tối ưu hoá tốt.

Giá: $19 (mua 1 lần trên CodeCanyon).

Phù hợp với: Blog dài, website tin tức, hoặc các trang có nội dung chuyên sâu muốn cung cấp trải nghiệm điều hướng liên tục và tối ưu cho người dùng khi họ đọc bài viết dài.

#10. SimpleTOC

SimpleTOC là plugin tạo mục lục bài viết nhẹ, không sử dụng CSS hoặc JavaScript bên ngoài, giúp đảm bảo tốc độ tải trang nhanh. Plugin này tự động kế thừa giao diện của theme WordPress, đảm bảo mục lục phù hợp với thiết kế website. SimpleTOC hỗ trợ chèn mục lục bằng khối Gutenberg, cho phép tùy chỉnh độ sâu tiêu đề (H1 đến H6) và ẩn/hiện tiêu đề không mong muốn. Với thiết kế tối giản, plugin này phù hợp cho những ai muốn một giải pháp đơn giản, hiệu quả mà không cần tùy chỉnh phức tạp.

SimpleTOC

Ưu điểm:

Miễn phí, nhẹ, không ảnh hưởng tốc độ tải trang.

Tự động kế thừa giao diện theme, không cần CSS/JS bên ngoài.

Dễ sử dụng với khối Gutenberg, phù hợp cho người mới.

Tùy chỉnh đơn giản, tập trung vào hiệu suất.

Hạn chế:

Thiếu các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao.

Không phù hợp cho người cần giao diện mục lục phức tạp.

Giá: Miễn phí, tải từ WordPress.org.

Phù hợp với: Blogger cá nhân, website nhỏ hoặc những ai ưu tiên tốc độ và sự đơn giản tuyệt đối, không yêu cầu mục lục quá cầu kỳ về mặt thẩm mỹ hay tính năng.

Hướng dẫn nhanh: cài đặt và cấu hình Plugin tạo mục lục bài viết cho WordPress

Tích hợp mục lục giúp ích rất nhiều cho SEO và UX. Sau khi chọn được plugin, bạn chỉ cần vài bước đơn giản để thiết lập:

Bước 1: Cài đặt & Kích hoạt: Từ Dashboard WordPress, vào Plugins > Add New (Thêm Plugin), tìm plugin bạn muốn, sau đó “Install Now” rồi “Activate”.

Cài đặt & Kích hoạt



Bước 2: Truy cập Cài đặt: Tìm tùy chọn cài đặt plugin (thường trong Settings hoặc menu riêng của plugin trên Dashboard).

Bước 3: Chọn vị trí hiển thị: Quyết định cách mục lục xuất hiện:

Tự động chèn (Auto Insert): Mục lục tự động hiển thị ở vị trí định sẵn trên các loại bài viết bạn chọn.

Mục lục tự động hiển thị ở vị trí định sẵn trên các loại bài viết bạn chọn. Thủ công (Manual Insert): Dùng Shortcode hoặc Block Gutenberg để chèn mục lục vào vị trí cụ thể trong từng bài.

Bước 4: Tùy chỉnh Giao diện & Nội dung:

Tiêu đề: Đổi “Table of Contents” thành “Mục lục bài viết” hoặc tùy ý.

Đổi thành hoặc tùy ý. Cấp độ Heading: Chọn các cấp độ tiêu đề (H1-H6) sẽ xuất hiện trong mục lục.

Chọn các cấp độ tiêu đề (H1-H6) sẽ xuất hiện trong mục lục. Giao diện: Tùy chỉnh màu sắc, font, kiểu dáng, hiệu ứng cuộn mượt để phù hợp với website.

Tùy chỉnh màu sắc, font, kiểu dáng, hiệu ứng cuộn mượt để phù hợp với website. Tùy chọn khác: Cài đặt ẩn/hiện, số lượng heading tối thiểu để hiển thị mục lục.

Bước 5: Lưu & Kiểm tra: Nhấp “Save Changes”, sau đó hãy truy cập một bài viết trên website để kiểm tra trực quan xem mục lục đã hiển thị đúng như mong đợi và hoạt động mượt mà trên cả desktop lẫn di động chưa.

Chúc bạn cài đặt thành công nhé!

Lời khuyên khi sử dụng Plugin tạo mục lục bài viết cho WordPress

Những lưu ý quan trọng

Để tối ưu hiệu quả plugin tạo mục lục (TOC) cho cả SEO và UX, hãy ghi nhớ các lời khuyên súc tích sau:

Không lạm dụng: Chỉ sử dụng TOC cho các bài viết dài (1000-1500+ từ) có nhiều đề mục. Bài ngắn không cần thiết, tránh gây rối mắt.

Chỉ sử dụng TOC cho các (1000-1500+ từ) có nhiều đề mục. Bài ngắn không cần thiết, tránh gây rối mắt. Ưu tiên tốc độ: Luôn chọn plugin nhẹ , được tối ưu hiệu suất để không làm chậm tốc độ tải trang của bạn.

Luôn chọn , được tối ưu hiệu suất để không làm chậm tốc độ tải trang của bạn. Đảm bảo nhất quán: Đồng bộ phong cách (màu sắc, font, kiểu dáng) của mục lục với giao diện website để duy trì vẻ chuyên nghiệp.

(màu sắc, font, kiểu dáng) của mục lục với giao diện website để duy trì vẻ chuyên nghiệp. Kiểm tra đa thiết bị: Luôn kiểm tra kỹ hiển thị TOC trên cả desktop và di động, đảm bảo hoạt động tốt và không che khuất nội dung.

Luôn TOC trên cả desktop và di động, đảm bảo hoạt động tốt và không che khuất nội dung. Sử dụng đúng Heading: Đây là yếu tố then chốt! TOC hoạt động dựa trên cấu trúc Heading (H1, H2, H3…) của bạn. Dùng sai cấp độ sẽ gây lỗi và ảnh hưởng xấu đến SEO.



Plugin tạo mục lục bài viết cho WordPress nào tốt nhất?

Không có plugin “tốt nhất” tuyệt đối, mà chỉ có plugin “phù hợp nhất” với mục tiêu của bạn. Dựa trên phân tích, Tino xin đưa ra một số lời khuyên cụ thể:

Hy vọng “Top 10 Plugin tạo mục lục bài viết cho WordPress” đã mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện và lựa chọn phù hợp. Sử dụng mục lục là bước đi thông minh để tăng cường UX, cải thiện SEO và giữ chân độc giả hiệu quả. Hãy cân nhắc các tiêu chí và chọn plugin đáp ứng tốt nhất mục tiêu của bạn.

Hãy chọn một plugin, cài đặt và trải nghiệm sự khác biệt. Bạn có plugin mục lục nào yêu thích không? Để lại bình luận và cho Tino biết ý kiến của bạn nhé!

Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tùy chỉnh giao diện mục lục? Hầu hết plugin cho phép tùy chỉnh trong phần cài đặt. Bạn có thể thay đổi tiêu đề, màu sắc, font, kích thước, kiểu dáng và vị trí hiển thị để phù hợp với website của mình.

Mục lục có tự động cập nhật khi tôi thay đổi bài viết không? Có, thường là tự động. Các plugin hiện đại sẽ tự động quét và cập nhật mục lục mỗi khi bạn thêm, sửa hoặc xóa các Heading (H1, H2, H3…) trong bài viết. Chỉ cần lưu bài viết là xong.

Plugin nào tương thích tốt nhất với Elementor? Các plugin có block/widget riêng cho Elementor hoặc hoạt động tốt với cấu trúc heading HTML chuẩn thường tương thích tốt. Ví dụ: LuckyWP Table of Contents hoặc các plugin cho phép chèn bằng shortcode. Luôn kiểm tra tài liệu plugin để xác nhận.

Nên sử dụng plugin mục lục miễn phí hay trả phí? Tùy nhu cầu. Plugin miễn phí như Easy Table of Contents đủ cho chức năng cơ bản. Plugin trả phí (hoặc Freemium) như LuckyWP Table of Contents mang lại tùy chỉnh sâu hơn, tính năng nâng cao và hỗ trợ tốt hơn, phù hợp website chuyên nghiệp.