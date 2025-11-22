Top 10 plugin tạo Popup trong WordPress tốt nhất [2025]

Popup là một trong những công cụ mạnh mẽ giúp tăng chuyển đổi, thu hút khách hàng tiềm năng và quảng bá nội dung hiệu quả trên website WordPress. Tuy nhiên, không phải plugin nào cũng dễ sử dụng, tùy chỉnh linh hoạt và tối ưu hiệu suất. Vì thế, trong bài viết này, Tino sẽ giới thiệu đến bạn top 10 plugin tạo popup trong WordPress tốt nhất hiện nay — giúp bạn dễ dàng chọn được công cụ phù hợp nhất cho website của mình.

Popup là một dạng cửa sổ hoặc thông báo nhỏ xuất hiện đột ngột trên màn hình khi người dùng truy cập vào một trang web, ứng dụng hoặc phần mềm. Thành phần này thường được sử dụng để hiển thị thông tin quan trọng, quảng cáo, cảnh báo hoặc yêu cầu người dùng thực hiện một hành động cụ thể như điền form, đăng ký dịch vụ hoặc chấp nhận điều khoản sử dụng.

Định nghĩa Popup

Mặc dù popup có thể hữu ích trong việc thu hút sự chú ý và cung cấp thông tin nhanh chóng, nhưng nếu được sử dụng quá mức hoặc không đúng cách, chúng có thể gây khó chịu cho người dùng, làm gián đoạn trải nghiệm và thậm chí bị coi là spam.

Do đó, trong thiết kế web hiện đại, các nhà phát triển thường cố gắng tối ưu hóa việc sử dụng popup để đảm bảo tính thân thiện với người dùng, chẳng hạn như hiển thị chúng vào thời điểm phù hợp hoặc cung cấp tùy chọn đóng dễ dàng.

Tăng tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate): Popup giúp thu hút sự chú ý ngay lập tức bằng các ưu đãi hấp dẫn (mã giảm giá, ebook…), thôi thúc người dùng hành động thay vì chỉ lướt xem, từ đó gia tăng doanh số hiệu quả.

Popup giúp thu hút sự chú ý ngay lập tức bằng các ưu đãi hấp dẫn (mã giảm giá, ebook…), thôi thúc người dùng hành động thay vì chỉ lướt xem, từ đó gia tăng doanh số hiệu quả. Thu thập Email khách hàng (Lead Generation): Là công cụ đắc lực để xây dựng danh sách email marketing bền vững. Thay vì để khách thoát trang, bạn có thể đổi tài liệu giá trị lấy thông tin liên hệ của họ.

Là công cụ đắc lực để xây dựng danh sách email marketing bền vững. Thay vì để khách thoát trang, bạn có thể đổi tài liệu giá trị lấy thông tin liên hệ của họ. Giảm tỷ lệ thoát trang: Công nghệ Exit Intent (cảm biến thoát trang) giúp “níu chân” người dùng vào phút chót bằng những lời đề nghị hấp dẫn, kéo dài thời gian họ ở lại website.

Công nghệ (cảm biến thoát trang) giúp “níu chân” người dùng vào phút chót bằng những lời đề nghị hấp dẫn, kéo dài thời gian họ ở lại website. Quảng bá & Upsell hiệu quả: Tạo hiệu ứng khan hiếm (FOMO) cho các chương trình Flash Sale hoặc giới thiệu sản phẩm mới, kích thích khách hàng ra quyết định mua sắm nhanh hơn.

Tạo hiệu ứng khan hiếm (FOMO) cho các chương trình Flash Sale hoặc giới thiệu sản phẩm mới, kích thích khách hàng ra quyết định mua sắm nhanh hơn. Điều hướng hành vi người dùng: Dẫn dắt truy cập vào các trang đích quan trọng (Landing Page, trang đăng ký) một cách chủ động thay vì thụ động chờ khách tìm kiếm.

Dẫn dắt truy cập vào các trang đích quan trọng (Landing Page, trang đăng ký) một cách chủ động thay vì thụ động chờ khách tìm kiếm. Tăng tương tác: Hỗ trợ khảo sát ý kiến, thông báo sự kiện hoặc mời tham gia cộng đồng, giúp trải nghiệm người dùng thêm phong phú.

Lợi ích của Popup đối với Website

Giao diện kéo thả (Drag & Drop): Ưu tiên plugin có trình dựng trực quan (WYSIWYG), giúp bạn dễ dàng thiết kế popup chuyên nghiệp chỉ trong vài phút mà không cần biết code.

Ưu tiên plugin có trình dựng trực quan (WYSIWYG), giúp bạn dễ dàng thiết kế popup chuyên nghiệp chỉ trong vài phút mà không cần biết code. Khả năng tùy biến cao: Cho phép linh hoạt chỉnh sửa màu sắc, font chữ, kích thước và vị trí hiển thị để đảm bảo sự đồng bộ với nhận diện thương hiệu của website.

Cho phép linh hoạt chỉnh sửa màu sắc, font chữ, kích thước và vị trí hiển thị để đảm bảo sự đồng bộ với nhận diện thương hiệu của website. Tối ưu tốc độ tải trang: Plugin cần có mã nguồn nhẹ và hỗ trợ “lazy load” để không làm chậm website, đảm bảo trải nghiệm người dùng và thứ hạng SEO.

Plugin cần có mã nguồn nhẹ và hỗ trợ “lazy load” để không làm chậm website, đảm bảo trải nghiệm người dùng và thứ hạng SEO. Hỗ trợ hiển thị thông minh (Triggers): Bắt buộc phải có các tính năng như Exit Intent (khi định thoát), Time Delay (sau vài giây), hay Scroll Trigger (khi cuộn trang) để popup xuất hiện đúng lúc, tránh gây phiền toái.

Bắt buộc phải có các tính năng như (khi định thoát), (sau vài giây), hay (khi cuộn trang) để popup xuất hiện đúng lúc, tránh gây phiền toái. Tích hợp Marketing & CRM: Dễ dàng kết nối với các nền tảng thứ 3 (Mailchimp, HubSpot, GetResponse…) để tự động đồng bộ dữ liệu khách hàng tiềm năng.

Tiêu chí chọn plugin tạo popup tốt nhất

1. OptinMonster

Là giải pháp SaaS (phần mềm dịch vụ) hàng đầu hiện nay, OptinMonster không chỉ dành cho WordPress mà còn hoạt động trên nhiều nền tảng khác. Plugin này nổi tiếng với kho mẫu khổng lồ và các công nghệ độc quyền giúp tối ưu tỷ lệ chuyển đổi mạnh mẽ.

Các tính năng nổi bật:

Công nghệ Exit-Intent độc quyền (giữ chân người dùng khi định thoát trang).

độc quyền (giữ chân người dùng khi định thoát trang). Trình tạo kéo thả với hơn 700 mẫu chuyên nghiệp.

Tải không đồng bộ (Asynchronous) giúp không làm chậm website.

Hỗ trợ A/B testing và tích hợp sâu với hầu hết CRM/Email Marketing.

OptinMonster

Với hơn 700.000 lượt kích hoạt, đây là plugin tạo popup miễn phí phổ biến nhất trên WordPress. Popup Maker cực kỳ linh hoạt, cho phép bạn tạo từ thông báo đơn giản đến các form đăng ký phức tạp mà không tốn phí.

Các tính năng nổi bật:

Tạo đa dạng loại popup: Video, Opt-in form, thông báo slide-in.

Tích hợp tốt với WPForms, Ninja Forms và các dịch vụ email.

Hỗ trợ Click Trigger (hiện popup khi nhấp vào nút/link).

Phiên bản cao cấp hỗ trợ WooCommerce và phân tích chuyên sâu.

Popup Maker

3. Convert Pro

Được phát triển bởi đội ngũ tạo ra theme Astra, Convert Pro tập trung vào tốc độ và khả năng tùy biến thiết kế. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn quyền kiểm soát giao diện tuyệt đối nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất website.

Các tính năng nổi bật:

Trình chỉnh sửa kéo thả trực quan, tự do thiết kế 100%.

Tối ưu hóa mã nguồn siêu nhẹ, đảm bảo tốc độ tải trang.

Bộ kích hoạt hành vi đầy đủ: Exit Intent, Time Delay, Scroll.

Có gói thanh toán trọn đời (Lifetime) tiết kiệm chi phí dài hạn.

Convert Pro

4. Thrive Leads

Thrive Leads không chỉ là plugin popup mà là một giải pháp “xây dựng danh sách email” toàn diện. Nó được thiết kế dành riêng cho các marketer muốn tối ưu hóa từng điểm chạm để tăng tỷ lệ chuyển đổi cao nhất.

Các tính năng nổi bật:

Hệ thống A/B Testing mạnh mẽ có sẵn.

mạnh mẽ có sẵn. Đa dạng hình thức hiển thị: Popup, Ribbon, Inline forms, Slide-in.

SmartLinks: Hiển thị popup khác nhau cho người đã đăng ký và người mới.

Hiển thị popup khác nhau cho người đã đăng ký và người mới. Báo cáo phân tích hiệu quả cực kỳ chi tiết.

Thrive Leads

Nếu bạn đang dùng Elementor Pro để dựng web, đây là tính năng có sẵn cực kỳ mạnh mẽ mà không cần cài thêm plugin ngoài. Nó cho phép bạn thiết kế popup đồng bộ hoàn toàn với giao diện website.

Các tính năng nổi bật:

Sử dụng chính trình kéo thả của Elementor để thiết kế popup.

Không làm nặng web vì tích hợp sẵn trong nhân Elementor.

Kết nối với các công cụ Marketing qua Zapier hoặc Webhook.

Tùy chỉnh điều kiện hiển thị (Display Conditions) linh hoạt theo từng trang.

Elementor Popups (Elementor Pro)

6. Bloom (Elegant Themes)

Là sản phẩm của nhà phát triển theme Divi, Bloom thiên về tính thẩm mỹ với các mẫu thiết kế rất đẹp mắt. Đây là lựa chọn tốt nếu bạn đã tham gia hệ sinh thái của Elegant Themes.

Các tính năng nổi bật:

Hơn 100 mẫu template được thiết kế trau chuốt, hiện đại.

6 vị trí hiển thị khác nhau (bao gồm cả popup và inline).

Kích hoạt popup sau khi bình luận hoặc mua hàng.

Lưu ý: Hiện tại chưa hỗ trợ tính năng Exit-Intent.

Bloom (Elegant Themes)

7. Icegram Engage

Icegram là lựa chọn “Freemium” (miễn phí nhưng có tính năng cao cấp) tốt nhất cho người dùng thích sự đơn giản nhưng hiệu quả. Nó không quá màu mè về giao diện kéo thả nhưng rất mạnh về tính năng cốt lõi.

Các tính năng nổi bật:

Bản miễn phí đầy đủ tính năng cơ bản: Action bar, Toast notification.

Cho phép tùy chỉnh sâu bằng HTML/CSS/JS.

Không giới hạn số lượng popup và lượt hiển thị.

Bản trả phí có thêm Geo-targeting (nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý).

Icegram Engage

Đây là plugin bán chạy hàng đầu trên chợ CodeCanyon với mức giá rẻ và thanh toán một lần. Ninja Popups nổi bật nhờ khả năng hiển thị đẹp mắt và các hiệu ứng hoạt hình (animation) thu hút.

Các tính năng nổi bật:

Chi phí thấp, thanh toán 1 lần sở hữu trọn đời.

Hơn 70 hiệu ứng hình động khi xuất hiện popup.

Công nghệ chống Ad-blocker giúp popup vẫn hiển thị dù bị chặn quảng cáo.

giúp popup vẫn hiển thị dù bị chặn quảng cáo. Tích hợp sẵn Google Analytics để theo dõi sự kiện.

Ninja Popups

9. HubSpot WordPress Plugin

HubSpot cung cấp giải pháp “All-in-one” miễn phí. Khi cài đặt plugin này, bạn không chỉ có popup mà còn có cả CRM, Live Chat và Email Marketing tích hợp sẵn trong cùng một hệ thống.

Các tính năng nổi bật:

Tự động đồng bộ dữ liệu leads vào HubSpot CRM miễn phí.

Giao diện thiết kế đơn giản, dễ dùng cho người không chuyên.

Kết hợp cả Live Chat và Form trong cùng một plugin.

Phù hợp cho doanh nghiệp muốn quản lý khách hàng tập trung.

HubSpot WordPress Plugin

10. TrustPulse

Khác biệt với các plugin trên, TrustPulse tập trung vào hiệu ứng Social Proof (bằng chứng xã hội). Nó hiển thị các thông báo nhỏ ở góc màn hình về hành động thực tế của người dùng khác để tạo hiệu ứng FOMO.

Các tính năng nổi bật:

Hiển thị thông báo “Vừa có người mua…” hoặc “Vừa đăng ký…” theo thời gian thực.

Tính năng “On Fire” hiển thị số lượng người đang cùng xem trang.

Tăng độ uy tín và thôi thúc khách hàng hành động ngay lập tức.

Cài đặt dễ dàng, không cần biết code.

TrustPulse

Kết luận

Popup là vũ khí cực kỳ hữu ích trong việc thu hút khách hàng và tăng tỉ lệ chuyển đổi, nhưng việc chọn plugin phù hợp là chìa khóa để đạt hiệu quả cao nhất. Với danh sách top 10 plugin tạo popup trong WordPress trên, hy vọng bạn đã tìm được công cụ phù hợp nhất cho website của mình.

Những câu hỏi thường gặp

Có thể! Một số plugin nặng hoặc tối ưu kém sẽ làm website tải chậm. Để tránh tình trạng này, nên chọn những plugin nhẹ, hỗ trợ lazy load và được cập nhật thường xuyên.

Không cần! Phần lớn các plugin hiện nay đều hỗ trợ giao diện kéo thả (drag & drop) giúp người dùng dễ dàng thiết kế popup đẹp mắt mà không cần biết lập trình.

Một số plugin như OptinMonster và TrustPulse cung cấp công cụ phân tích tích hợp để theo dõi hiệu suất của popup. Bạn có thể xem số lần hiển thị, tỷ lệ nhấp chuột và các chỉ số khác để đánh giá hiệu quả của chiến dịch . Điều này giúp bạn tối ưu hóa nội dung và thiết kế của popup để đạt được kết quả tốt nhất.

Bạn có thể sử dụng các kích hoạt thông minh (như Time Delay, Scroll Trigger), cung cấp nút đóng rõ ràng và đảm bảo nội dung pop-up mang lại giá trị (ưu đãi, thông tin hữu ích) thay vì chỉ quảng cáo.

Tôi nên chọn plugin trả phí hay miễn phí? Nếu bạn cần tính năng cơ bản (thu thập email, thông báo), plugin miễn phí là đủ. Nhưng nếu muốn các công cụ nâng cao (Exit Intent, A/B testing, tích hợp CRM), plugin trả phí như OptinMonster hoặc Convert Plus sẽ phù hợp hơn.