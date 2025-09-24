Seedance AI là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Seedance AI [2025]

Năm 2025 chứng kiến một cuộc cách mạng thực sự trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, nơi trí tuệ nhân tạo không còn là công cụ hỗ trợ mà đã trở thành một người đồng sáng tạo đắc lực. Giữa vô vàn những cái tên mới xuất hiện, Seedance AI nổi lên như một hiện tượng, khuấy đảo cộng đồng marketer, nhà làm phim và content creator toàn cầu. Vậy Seedance AI là gì? Vì sao công cụ này lại tạo ra một làn sóng mạnh mẽ đến vậy?

Tổng quan về Seedance AI

Seedance AI là gì?

Seedance AI (hay Seedance 1.0) là một mô hình trí tuệ nhân tạo tạo video tiên tiến do ByteDance – công ty mẹ của TikTok – phát triển và chính thức ra mắt vào năm 2025. Đây là nền tảng Text-to-Video và Image-to-Video thế hệ mới, cho phép người dùng tạo ra video nhiều cảnh (multi-shot) từ văn bản hoặc hình ảnh với chất lượng hình ảnh mượt mà, độ nhất quán cao và khả năng đọc hiểu prompt chính xác.

Seedance AI được xem là bước tiến quan trọng trong việc kết hợp giữa khả năng sáng tạo hình ảnh và công nghệ kể chuyện bằng video, giúp người sáng tạo, doanh nghiệp và nhà sản xuất nội dung tiếp cận một công cụ mạnh mẽ để biến ý tưởng thành video trực quan chỉ trong vài phút.

Điểm đột phá của Seedance AI

Triết lý “Kể chuyện đa cảnh” (Multi-shot Storytelling)

Đây chính là điểm khác biệt mang tính cách mạng nhất của Seedance AI so với các đối thủ như Sora hay Luma Dream Machine. Trong khi hầu hết các AI khác tập trung tạo ra một cảnh quay (shot) duy nhất, liền mạch và ấn tượng, Seedance được thiết kế để hiểu và thực thi các kịch bản bao gồm nhiều cảnh quay nối tiếp nhau.

Người dùng có thể viết một prompt duy nhất mô tả một chuỗi hành động, ví dụ: “Một phi hành gia bước đi trên Sao Hỏa, sau đó cúi xuống nhặt một hòn đá, và nhìn về phía Trái Đất ở phía xa.” Seedance AI sẽ phân tích và tạo ra một video gồm ba cảnh riêng biệt tương ứng với ba hành động đó, duy trì sự nhất quán về nhân vật (phi hành gia) và bối cảnh (Sao Hỏa) xuyên suốt.

Triết lý này biến Seedance từ một công cụ tạo “clip” đơn thuần thành một công cụ hỗ trợ “dựng phim” sơ khởi, giúp người dùng kể một câu chuyện có cấu trúc đầu-thân-kết một cách trực quan hơn.

Kiến trúc mô hình hợp nhất (Unified Model Architecture)

Sự khác biệt của Seedance còn đến từ kiến trúc kỹ thuật bên trong. Nó được xây dựng trên một mô hình hợp nhất có khả năng xử lý đồng thời nhiều loại đầu vào (văn bản, hình ảnh) và tạo ra đầu ra video một cách linh hoạt. Điều này mang lại hai lợi thế lớn:

Sự linh hoạt và kiểm soát: Thay vì phải có các mô hình riêng biệt cho text-to-video và image-to-video, kiến trúc hợp nhất của Seedance giúp nó hiểu mối liên hệ giữa hình ảnh tham chiếu và mô tả văn bản một cách sâu sắc hơn. Người dùng có thể cung cấp một hình ảnh nhân vật và yêu cầu AI diễn hoạt nhân vật đó theo một kịch bản văn bản và AI sẽ duy trì được các đặc điểm nhận dạng của nhân vật tốt hơn.

Thay vì phải có các mô hình riêng biệt cho text-to-video và image-to-video, kiến trúc hợp nhất của Seedance giúp nó hiểu mối liên hệ giữa hình ảnh tham chiếu và mô tả văn bản một cách sâu sắc hơn. Người dùng có thể cung cấp một hình ảnh nhân vật và yêu cầu AI diễn hoạt nhân vật đó theo một kịch bản văn bản và AI sẽ duy trì được các đặc điểm nhận dạng của nhân vật tốt hơn. Hiệu quả và tốc độ: Bằng cách tối ưu hóa trên một nền tảng duy nhất, ByteDance có thể cải thiện tốc độ xử lý và hiệu quả tính toán, giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn với người dùng đại chúng thông qua các ứng dụng như CapCut mà không đòi hỏi tài nguyên khổng lồ.

Bằng cách tối ưu hóa trên một nền tảng duy nhất, ByteDance có thể cải thiện tốc độ xử lý và hiệu quả tính toán, giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn với người dùng đại chúng thông qua các ứng dụng như CapCut mà không đòi hỏi tài nguyên khổng lồ. Chiến lược tích hợp hệ sinh thái: Với “chống lưng” từ ByteDance, Seedance AI có tiềm năng gắn kết chặt chẽ với TikTok và các nền tảng nội dung khác, mở ra cơ hội ứng dụng thương mại rộng rãi.

Các tính năng nổi bật của Seedance AI

Tạo video từ văn bản và hình ảnh (Text-to-Video & Image-to-Video)

Người dùng có thể chỉ cần nhập một câu lệnh mô tả chi tiết (prompt) hoặc cung cấp một hình ảnh làm khung hình đầu tiên kèm theo prompt, AI sẽ tự động tạo ra một video clip hoàn chỉnh, diễn hoạt ý tưởng đó một cách sống động.

Kể chuyện đa cảnh (Native Multi-shot Storytelling)

Seedance cho phép tạo ra một video gồm nhiều cảnh quay nối tiếp nhau chỉ trong một lần thực thi. AI có khả năng hiểu và duy trì sự nhất quán về nhân vật, bối cảnh và phong cách xuyên suốt các cảnh cắt, giúp việc kể một câu chuyện ngắn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Kiểm soát chuyển động camera chuyên nghiệp

Người dùng có thể ra lệnh cho AI thực hiện các chuyển động máy quay phức tạp như pan (lia máy), zoom (phóng to/thu nhỏ), orbit (quay quanh đối tượng), aerial shot (quay từ trên cao)… Điều này mang lại cảm giác điện ảnh và chiều sâu cho video mà không cần đến kỹ năng quay dựng chuyên nghiệp.

Chất lượng video HD và đa dạng tỷ lệ khung hình

Seedance hỗ trợ xuất video với độ phân giải lên tới 1080p và tốc độ 24 khung hình/giây (FPS), mang lại chất lượng sắc nét, phù hợp cho các nền tảng chuyên nghiệp. Công cụ cũng hỗ trợ nhiều tỷ lệ khung hình phổ biến (16:9, 9:16, 1:1, 4:3…) để tương thích hoàn hảo với YouTube, TikTok, Instagram Reels và các mạng xã hội khác.

Phong cách hình ảnh đa dạng và nhất quán

Từ phong cách tả thực (photorealistic), cyberpunk, anime cho đến tranh sơn dầu hay đất sét, Seedance có thể diễn giải và áp dụng chính xác phong cách mà người dùng yêu cầu, giúp video mang đậm dấu ấn nghệ thuật cá nhân hoặc thương hiệu.

Một số điểm hạn chế của Seedance AI

Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, Seedance AI vẫn còn tồn tại một số hạn chế mà người dùng cần lưu ý:

Giới hạn thời lượng video: Đây là hạn chế lớn nhất hiện tại. Mỗi video do Seedance tạo ra chỉ có độ dài tối đa từ 5 đến 10 giây. Mặc dù tính năng kể chuyện đa cảnh giúp tạo ra một chuỗi video, người dùng vẫn phải tự ghép chúng lại trong một phần mềm chỉnh sửa bên ngoài để có được một video dài hơn.

Đây là hạn chế lớn nhất hiện tại. Mỗi video do Seedance tạo ra chỉ có độ dài tối đa từ 5 đến 10 giây. Mặc dù tính năng kể chuyện đa cảnh giúp tạo ra một chuỗi video, người dùng vẫn phải tự ghép chúng lại trong một phần mềm chỉnh sửa bên ngoài để có được một video dài hơn. Không tạo ra âm thanh: Seedance AI hoàn toàn tập trung vào phần hình ảnh và không có khả năng tạo ra âm thanh, nhạc nền hay hiệu ứng âm thanh đi kèm. Người dùng sẽ phải tự tìm kiếm và lồng tiếng, thêm nhạc cho video của mình, điều này làm tăng thêm một bước trong quy trình sản xuất.

Seedance AI hoàn toàn tập trung vào phần hình ảnh và không có khả năng tạo ra âm thanh, nhạc nền hay hiệu ứng âm thanh đi kèm. Người dùng sẽ phải tự tìm kiếm và lồng tiếng, thêm nhạc cho video của mình, điều này làm tăng thêm một bước trong quy trình sản xuất. Đôi khi hiểu sai các prompt phức tạp: Mặc dù rất mạnh mẽ, AI đôi khi vẫn gặp khó khăn trong việc diễn giải chính xác các câu lệnh quá phức tạp, chứa nhiều đối tượng hoặc hành động phi logic. Các chi tiết nhỏ như số ngón tay trên một bàn tay hoặc các tương tác vật lý phức tạp đôi khi vẫn còn thiếu tự nhiên.

Mặc dù rất mạnh mẽ, AI đôi khi vẫn gặp khó khăn trong việc diễn giải chính xác các câu lệnh quá phức tạp, chứa nhiều đối tượng hoặc hành động phi logic. Các chi tiết nhỏ như số ngón tay trên một bàn tay hoặc các tương tác vật lý phức tạp đôi khi vẫn còn thiếu tự nhiên. Watermark ở phiên bản miễn phí: Đối với người dùng trải nghiệm miễn phí hoặc trên một số nền tảng tích hợp, video đầu ra sẽ bị đóng dấu (watermark) của công cụ. Để loại bỏ watermark, người dùng cần nâng cấp lên các gói trả phí.

Chi phí sử dụng Seedance AI

Các gói đăng ký (Subscription Plans)

Người dùng có thể tiết kiệm 30% khi chọn thanh toán theo năm. Các gói này cung cấp một lượng tín dụng (credits) cố định hàng năm và đi kèm nhiều tính năng cao cấp.

Gói Starter: Giá: $19.9 / tháng Tín dụng: 36,000 tín dụng/năm. Quy đổi: Có thể tạo khoảng 276 video hoặc 7,200 hình ảnh mỗi năm. Tính năng: Truy cập tất cả mô hình AI, giấy phép thương mại, tín dụng không hết hạn và được cộng dồn.

Gói Premium: Giá: $34.9 / tháng Tín dụng: 66,000 tín dụng/năm. Quy đổi: Có thể tạo khoảng 516 video hoặc 13,596 hình ảnh mỗi năm. Tính năng: Bao gồm tất cả quyền lợi của gói Starter và loại bỏ quảng cáo.

Gói Advanced: Giá: $62.9 / tháng Tín dụng: 156,000 tín dụng/năm. Quy đổi: Có thể tạo khoảng 1,212 video hoặc 31,992 hình ảnh mỗi năm. Tính năng: Bao gồm tất cả quyền lợi của gói Premium.



Gói tín dụng mua một lần (One-time Payment)

Đây là lựa chọn linh hoạt cho những ai không có nhu cầu sử dụng thường xuyên và không muốn cam kết theo tháng.

$50 USD = 5,000 Tín dụng

= $100 USD = 14,000 Tín dụng

Chi phí tín dụng cho mỗi lần tạo video

Chi phí thực tế cho mỗi video sẽ phụ thuộc vào mô hình AI bạn chọn để tạo. Dưới đây là mức phí tham khảo cho một video dài 5 giây:

Wan2.1-turbo: 100 Tín dụng/video

100 Tín dụng/video SeedArt-turbo (Text-to-Video hoặc Image-to-Video): 130 Tín dụng/video

130 Tín dụng/video Video Effects: 120 Tín dụng/video

120 Tín dụng/video Wan2.1-plus: 200 Tín dụng/video

200 Tín dụng/video SeedArt-plus (Text-to-Video hoặc Image-to-Video): 300 Tín dụng/video

300 Tín dụng/video Wan VACE: 320 Tín dụng/video

Như vậy, với gói tín dụng thấp nhất ($50 cho 5,000 Tín dụng), bạn có thể tạo được khoảng 50 video nếu sử dụng mô hình Wan2.1-turbo, hoặc khoảng 15-16 video nếu sử dụng các mô hình cao cấp hơn như Wan VACE.

Xem chi tiết tại: https://www.seedance.ai/pricing

Seedance AI hỗ trợ API như thế nào?

Cơ chế hoạt động của API

API của Seedance hoạt động theo cơ chế bất đồng bộ (asynchronous). Điều này có nghĩa là quy trình gồm hai bước chính:

Tạo tác vụ (Create a task): Bạn gửi một yêu cầu API (POST request) để tạo một tác vụ sản xuất video, kèm theo tất cả các thông số cần thiết. Hệ thống sẽ trả về một ID định danh cho tác vụ đó (task ID). Truy vấn kết quả (Query the result): Vì việc tạo video mất thời gian, bạn sẽ cần dùng task ID đã nhận để gửi một yêu cầu khác (GET request) nhằm kiểm tra trạng thái của tác vụ. Khi tác vụ hoàn thành (status: “succeeded”), API sẽ trả về đường dẫn URL của video thành phẩm.

Các tham số (Parameters) chính khi gọi API

Khi tạo một tác vụ video, bạn cần cung cấp các tham số quan trọng trong phần body của request:

model: (Bắt buộc) ID của mô hình bạn muốn sử dụng. Có các phiên bản khác nhau như: seedance-1-0-pro-250528 (Bản Pro) seedance-1-0-lite-t2v-250428 (Bản Lite, chỉ text-to-video) seedance-1-0-lite-i2v-250428 (Bản Lite, chỉ image-to-video)

(Bắt buộc) ID của mô hình bạn muốn sử dụng. Có các phiên bản khác nhau như: prompt: (Bắt buộc) Đoạn văn bản mô tả nội dung video bạn muốn tạo.

(Bắt buộc) Đoạn văn bản mô tả nội dung video bạn muốn tạo. image_url: (Bắt buộc cho Image-to-Video) URL của hình ảnh bạn muốn dùng làm khung hình đầu tiên.

(Bắt buộc cho Image-to-Video) URL của hình ảnh bạn muốn dùng làm khung hình đầu tiên. resolution: (Tùy chọn) Độ phân giải của video. Các giá trị khả dụng: “1080p”, “720p”, “480p”.

(Tùy chọn) Độ phân giải của video. Các giá trị khả dụng: “1080p”, “720p”, “480p”. duration: (Tùy chọn) Thời lượng video tính bằng giây. Các giá trị khả dụng: 5, 10.

(Tùy chọn) Thời lượng video tính bằng giây. Các giá trị khả dụng: 5, 10. aspect_ratio: (Tùy chọn) Tỷ lệ khung hình. Các giá trị khả dụng: “16:9”, “9:16”, “1:1”, “4:3”, “3:4”, “21:9”.

(Tùy chọn) Tỷ lệ khung hình. Các giá trị khả dụng: “16:9”, “9:16”, “1:1”, “4:3”, “3:4”, “21:9”. camera_fixed: (Tùy chọn) Thiết lập camera cố định (true) hay để AI tự do di chuyển camera (false). Mặc định là false.

(Tùy chọn) Thiết lập camera cố định (true) hay để AI tự do di chuyển camera (false). Mặc định là false. seed: (Tùy chọn) Một số nguyên để kiểm soát tính ngẫu nhiên. Sử dụng cùng một seed cho cùng một yêu cầu sẽ tạo ra kết quả tương tự nhau.

(Tùy chọn) Một số nguyên để kiểm soát tính ngẫu nhiên. Sử dụng cùng một seed cho cùng một yêu cầu sẽ tạo ra kết quả tương tự nhau. watermark: (Tùy chọn) Bật/tắt watermark (true/false). Mặc định là false.

Giá cả (API Pricing)

Chi phí sử dụng API được tính dựa trên số lượng token tiêu thụ, tương tự như các mô hình AI khác. BytePlus cung cấp một công thức để tính toán lượng token:

Token ≈ (Width × Height × Frame Rate × Duration) / 1024

BytePlus cũng đưa ra bảng giá quy đổi sẵn để dễ tham khảo. Ví dụ với mô hình Seedance 1.0 Pro có giá $0.0025 USD / 1,000 token:

Video 5 giây, 480p (16:9): Khoảng 48,600 token, tương đương $0.122 USD .

Khoảng 48,600 token, tương đương . Video 5 giây, 1080p (16:9): Khoảng 244,800 token, tương đương $0.612 USD .

Khoảng 244,800 token, tương đương . Video 10 giây, 1080p (16:9): Khoảng 489,600 token, tương đương $1.224 USD.

Ưu đãi: Mỗi tài khoản BytePlus mới sẽ được cấp 2,000,000 token miễn phí để trải nghiệm API, đủ để tạo ra khoảng 8 video 1080p (5 giây) hoặc nhiều video hơn ở độ phân giải thấp hơn.

Xem chi tiết tại đây.

Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Seedance AI

Cách đăng ký tài khoản Seedance AI

Bước 1: Mở trình duyệt web và đi đến địa chỉ: https://www.seedance.ai/signin

Bước 2: Bạn có hai lựa chọn để tạo tài khoản:

Cách 1 (Nhanh nhất): Nhấn vào nút “Continue with Google” . Một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra yêu cầu bạn chọn tài khoản Google và cấp quyền đăng nhập.

Nhấn vào nút . Một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra yêu cầu bạn chọn tài khoản Google và cấp quyền đăng nhập. Cách 2 (Dùng Email): Nhập địa chỉ email của bạn vào ô “Enter your email” và nhấn “Send Magic Link”. Sau đó, hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn và nhấp vào liên kết được gửi tới để hoàn tất đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được đưa đến trang chủ của Seedance AI.

Tại đây, bạn hãy nhấn vào nút “Seedance Videos” để vào không gian làm việc chính.

Hướng dẫn sử dụng Seedance AI để tạo video

Tạo video từ văn bản (Text to Video)

Đây là tính năng cốt lõi giúp biến ý tưởng trong đầu bạn thành video.

Bước 1: Chọn chức năng: Trên thanh menu bên trái, đảm bảo bạn đang ở trong mục Video AI và đã chọn Text to Video.

Bước 2: Chọn mô hình AI: Nhấp vào ô Model Selection. Sẽ có nhiều mô hình khác nhau để lựa chọn (ví dụ: Seed Plus, Seed Turbo…). Mỗi mô hình có thể có thế mạnh và chi phí “credits” khác nhau.

Bước 3: Nhập câu lệnh (Prompt): Viết mô tả chi tiết về video bạn muốn tạo vào ô Prompt. Càng chi tiết về đối tượng, hành động, bối cảnh, ánh sáng, và phong cách, kết quả sẽ càng chính xác.

Bước 4: Chọn tỷ lệ khung hình (Aspect Ratio):

16:9: Dành cho YouTube, video trình chiếu ngang.

Dành cho YouTube, video trình chiếu ngang. 9:16: Dành cho TikTok, Instagram Reels, video dọc.

Dành cho TikTok, Instagram Reels, video dọc. 1:1: Dành cho các bài đăng trên Facebook, Instagram.

Bước 5: Tạo video: Nhấn nút “Generate Video” và chờ trong giây lát để AI xử lý và tạo ra video cho bạn.

Tạo video từ hình ảnh (Image to Video)

Tính năng này giúp “thổi hồn” vào các bức ảnh tĩnh của bạn.

Bước 1: Chọn chức năng: Trên thanh menu bên trái, chọn Image to Video .

Bước 2: Tải ảnh lên: Nhấp vào khu vực Image để tải lên một bức ảnh từ máy tính của bạn.

Bước 3: Nhập câu lệnh (Prompt): Viết mô tả về chuyển động bạn muốn AI thêm vào bức ảnh. Ví dụ: “The clouds move slowly across the sky, the stars twinkle brightly” (Mây bay chậm trên trời, các vì sao lấp lánh).

Bước 4: Chọn mô hình và tạo video: Tương tự như trên, chọn Model Selection phù hợp và nhấn “Generate Video”.

Các tính năng khác

Như trong menu, nền tảng này còn cung cấp các tính năng khác như AI Video Effects (thêm hiệu ứng vào video), AI Image Generator (tạo ảnh tĩnh từ văn bản) và truy cập vào các mô hình AI khác như Google Veo 3, Wan AI, Kling AI…

Tạo hình ảnh AI:

Kinh nghiệm “vàng” để sử dụng Seedance AI hiệu quả

1. Tư duy như một Đạo diễn, không phải Người ra lệnh

Thay vì viết prompt (câu lệnh) một cách chung chung, hãy hình dung bạn đang chỉ đạo một đoàn phim và AI chính là quay phim, diễn viên và đội ngũ hậu kỳ.

Sử dụng ngôn ngữ điện ảnh: Đừng chỉ viết “a man walking in the rain” (một người đàn ông đi trong mưa). Hãy chi tiết hóa nó:

Ví dụ: close-up shot of a man’s face, rain dripping down his forehead, neon lights of the city reflected in his eyes, cinematic, photorealistic, 4K (Cận cảnh khuôn mặt một người đàn ông, mưa nhỏ giọt trên trán anh ta, ánh đèn neon của thành phố phản chiếu trong mắt, phong cách điện ảnh, siêu thực, 4K)

Đừng chỉ viết “a man walking in the rain” (một người đàn ông đi trong mưa). Hãy chi tiết hóa nó: close-up shot of a man’s face, rain dripping down his forehead, neon lights of the city reflected in his eyes, cinematic, photorealistic, 4K (Cận cảnh khuôn mặt một người đàn ông, mưa nhỏ giọt trên trán anh ta, ánh đèn neon của thành phố phản chiếu trong mắt, phong cách điện ảnh, siêu thực, 4K) Ra lệnh về chuyển động camera: Tận dụng khả năng kiểm soát máy quay của Seedance. Các từ khóa bạn nên dùng bao gồm: pan left/right : Lia máy sang trái/phải. zoom in/out : Phóng to/thu nhỏ. crane shot / aerial view : Quay từ trên cao xuống. orbiting shot : Quay xung quanh đối tượng. dolly shot : Máy quay di chuyển tới hoặc lùi. dynamic movement : Yêu cầu chuyển động máy quay một cách linh hoạt, tạo cảm giác sống động.

Tận dụng khả năng kiểm soát máy quay của Seedance. Các từ khóa bạn nên dùng bao gồm:

2. “Khóa” sự nhất quán bằng Image-to-Video

Một trong những thách thức lớn nhất của AI là duy trì sự nhất quán của nhân vật qua nhiều cảnh. Tính năng Image-to-Video là chìa khóa để giải quyết vấn đề này.

Quy trình:

Dùng một AI tạo ảnh (như Midjourney, Stable Diffusion, hoặc ngay cả tính năng Image Generator của Seedance) để tạo ra hình ảnh nhân vật chính với phong cách bạn ưng ý.

Sử dụng hình ảnh này làm đầu vào cho tính năng Image-to-Video .

. Trong phần prompt, chỉ mô tả hành động và chuyển động bạn muốn nhân vật thực hiện, thay vì mô tả lại ngoại hình của họ.

bạn muốn nhân vật thực hiện, thay vì mô tả lại ngoại hình của họ. Ví dụ: Thay vì viết “một cô gái tóc vàng mặc váy đỏ đang cười”, bạn chỉ cần tải ảnh cô gái đó lên và viết prompt: “She smiles warmly at the camera, slight zoom in” (Cô ấy cười ấm áp với máy quay, zoom nhẹ vào).

3. Tận dụng sức mạnh của “Multi-Shot Storytelling”

Đây là thế mạnh độc đáo của Seedance. Hãy viết một kịch bản ngắn gọn ngay trong prompt bằng cách sử dụng dấu phẩy hoặc các từ nối để phân tách các cảnh.

Ví dụ: A young explorer discovers a glowing ancient ruin in the jungle, then she cautiously touches a mysterious symbol on the wall, and finally the symbol lights up, revealing a hidden passage. (Một nhà thám hiểm trẻ phát hiện ra một di tích cổ phát sáng trong rừng, sau đó cô ấy thận trọng chạm vào một biểu tượng bí ẩn trên tường, và cuối cùng biểu tượng sáng lên, để lộ một lối đi bí mật.)

AI sẽ cố gắng tạo ra một video gồm 3 cảnh nối tiếp nhau, duy trì tính logic của câu chuyện.

4. Lặp lại và tinh chỉnh

Đừng mong đợi có được kết quả hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên. Quy trình làm việc hiệu quả nhất với AI là lặp đi lặp lại.

Bắt đầu đơn giản: Viết một prompt ngắn gọn để có được ý tưởng cơ bản.

Viết một prompt ngắn gọn để có được ý tưởng cơ bản. Thêm chi tiết: Giữ lại những phần bạn thích và thêm các từ khóa về ánh sáng (ví dụ: cinematic lighting, golden hour), phong cách (anime style, cyberpunk, hyperrealistic), hoặc góc máy để tinh chỉnh kết quả.

Giữ lại những phần bạn thích và thêm các từ khóa về ánh sáng (ví dụ: cinematic lighting, golden hour), phong cách (anime style, cyberpunk, hyperrealistic), hoặc góc máy để tinh chỉnh kết quả. Sử dụng Seed: Nếu bạn tạo ra một video gần như hoàn hảo nhưng muốn thay đổi một chi tiết nhỏ, hãy sử dụng lại tham số seed (nếu có) của lần tạo trước đó. Điều này giúp AI giữ nguyên cấu trúc chung và chỉ thay đổi những phần bạn đã chỉnh sửa trong prompt.

5. Hiểu rõ chi phí “Credits” để tối ưu hóa

Các mô hình AI khác nhau (ví dụ: Seed Plus, Seed Turbo) có chi phí credits khác nhau.

Thử nghiệm với mô hình rẻ hơn: Khi đang trong giai đoạn tìm kiếm ý tưởng, hãy sử dụng các mô hình tiêu tốn ít credits hơn (như các bản Lite hoặc Turbo).

Khi đang trong giai đoạn tìm kiếm ý tưởng, hãy sử dụng các mô hình tiêu tốn ít credits hơn (như các bản Lite hoặc Turbo). Chốt ý tưởng rồi dùng mô hình chất lượng cao: Khi bạn đã có một prompt ưng ý, hãy chuyển sang các mô hình Pro hoặc Plus để tạo ra phiên bản cuối cùng với chất lượng cao nhất. Bằng cách này, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên.

Kết luận

Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ ByteDance, Seedance AI đã thành công trong việc xóa nhòa ranh giới giữa ý tưởng và hiện thực, cho phép bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà làm phim chỉ với vài dòng mô tả. Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất định về thời lượng video và sự cần thiết của âm thanh, nhưng với tốc độ phát triển của AI hiện nay, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng những phiên bản tiếp theo của Seedance sẽ còn mạnh mẽ và hoàn thiện hơn nữa.

Những câu hỏi thường gặp

Có thể sử dụng Seedance AI miễn phí không? Có. Bạn có thể trải nghiệm Seedance AI miễn phí thông qua các nền tảng tích hợp như CapCut hoặc các website cộng đồng AI. Tuy nhiên, các phiên bản miễn phí thường có giới hạn về số lượt tạo mỗi ngày, chất lượng video thấp hơn và video đầu ra sẽ bị dính logo (watermark).

Có thể sử dụng video từ Seedance AI cho mục đích thương mại không? Có, với điều kiện bạn sử dụng các gói đăng ký trả phí (Subscription Plans) hoặc mua tín dụng trên các nền tảng cung cấp dịch vụ. Các gói trả phí thường đi kèm với giấy phép thương mại (Commercial License), cho phép bạn sử dụng video cho các dự án quảng cáo, marketing và bán hàng.

Seedance AI có hỗ trợ tạo video theo chiều dọc cho TikTok/Reels không? Có. Seedance AI hỗ trợ nhiều tỷ lệ khung hình phổ biến, bao gồm 16:9 (ngang), 9:16 (dọc), 1:1 (vuông), và 4:3. Bạn có thể dễ dàng chọn tỷ lệ 9:16 để tạo video phù hợp hoàn hảo cho các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram Reels hay YouTube Shorts.