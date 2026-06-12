AI Agent không chỉ cần mô hình ngôn ngữ mạnh. Để làm việc hiệu quả trong thực tế, các agent cần ghi nhớ người dùng, hiểu bối cảnh công việc, truy xuất tài liệu đúng lúc và học lại kinh nghiệm từ các phiên làm việc trước. Đây chính là lý do OpenViking trở thành một thành phần đáng chú ý trong hệ sinh thái AI Agent hiện đại. Vậy cụ thể OpenViking là gì? Tại sao Hermes Agent cần OpenViking? Cùng Tino tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về OpenViking

OpenViking là gì?

OpenViking là một context database mã nguồn mở dành cho AI Agent. Có thể hiểu đơn giản, đây là một hệ thống giúp AI Agent lưu trữ, sắp xếp và truy xuất bối cảnh làm việc một cách thông minh hơn.

Trong AI Agent, “context” không chỉ là vài dòng hội thoại gần nhất mà có thể bao gồm:

Thông tin người dùng từng cung cấp

Tài liệu dự án

Lịch sử tác vụ

Kết quả xử lý trước đây

Kỹ năng đã học được

Quy tắc vận hành

Tài nguyên phục vụ công việc

Ghi chú, tóm tắt, file tham chiếu

Nếu không có hệ thống quản lý context tốt, AI Agent rất dễ gặp các vấn đề như quên thông tin, truy xuất sai dữ liệu, tiêu tốn quá nhiều token hoặc xử lý thiếu nhất quán sau nhiều phiên làm việc.

OpenViking là gì?

OpenViking ra đời để giải quyết nhóm vấn đề này. Thay vì xem bộ nhớ AI Agent như một kho vector phẳng, OpenViking tổ chức context theo phong cách gần giống hệ thống file. Nhờ đó, dữ liệu có thể được chia tầng, phân cấp, tìm kiếm theo thư mục, kết hợp semantic search và tải vào prompt theo nhu cầu thực tế.

OpenViking giải quyết vấn đề gì trong AI Agent?

Khi triển khai AI Agent trong môi trường thực tế, thách thức lớn không nằm hoàn toàn ở mô hình AI. Vấn đề khó hơn thường là quản lý bối cảnh.

Ví dụ, một AI Agent hỗ trợ quản trị VPS, chăm sóc khách hàng hoặc viết nội dung SEO sẽ phải ghi nhớ rất nhiều thông tin:

Người dùng thích giọng văn nào

Dự án đang triển khai đến đâu

File nào là tài liệu gốc

Công việc nào đã hoàn thành

Quy trình nào nên dùng lại

Kết quả nào cần tránh lặp lại

Công cụ nào đã được tích hợp

Nếu mỗi phiên làm việc đều bắt đầu từ con số 0, AI Agent sẽ giống một trợ lý mới chưa hiểu gì về công việc. Nếu nhồi toàn bộ lịch sử vào prompt, chi phí token tăng nhanh và chất lượng phản hồi có thể giảm.

OpenViking giải quyết vấn đề gì trong AI Agent?

OpenViking giúp AI Agent có một lớp quản lý context riêng, từ đó hỗ trợ:

Lưu trí nhớ dài hạn

Tóm tắt phiên làm việc

Truy xuất tài liệu theo ngữ nghĩa

Tổ chức kỹ năng và tài nguyên theo cấu trúc

Giảm lượng context không cần thiết đưa vào prompt

Tăng khả năng quan sát và debug quá trình truy xuất dữ liệu

OpenViking khác gì so với vector database truyền thống?

Vector database truyền thống thường hoạt động theo cách: cắt tài liệu thành đoạn, tạo embedding, lưu vào cơ sở dữ liệu, sau đó truy xuất các đoạn gần nghĩa nhất khi cần.

Cách làm này hữu ích cho RAG, nhưng với AI Agent chạy lâu dài, vector database phẳng có thể phát sinh một số hạn chế:

Khó thấy tổng thể dữ liệu đang được tổ chức ra sao

Khó phân biệt memory, tài nguyên, kỹ năng và phiên làm việc

Dễ lấy đúng đoạn nhỏ nhưng thiếu bối cảnh lớn

Khó debug khi AI Agent truy xuất sai

Khó quản lý quá trình ghi nhớ và tự cải thiện



OpenViking tiếp cận khác hơn. Công cụ này dùng mô hình giống hệ thống file để quản lý context. Nghĩa là memory, resource và skill có thể được tổ chức theo thư mục, phân cấp và truy xuất có định hướng hơn.

Ví dụ dễ hiểu:

Vector database truyền thống giống một kho tài liệu lớn, tìm bằng từ khóa ngữ nghĩa.

OpenViking giống một thư viện có kệ, thư mục, chỉ mục, tóm tắt và cơ chế lấy tài liệu theo tầng.

Sự khác biệt này rất quan trọng với AI Agent, vì AI Agent không chỉ “hỏi – đáp” mà còn phải làm việc theo chuỗi nhiệm vụ dài.

Các thành phần chính của OpenViking

OpenViking có thể được hiểu qua 5 nhóm thành phần chính:

1. Memory – bộ nhớ dài hạn

Memory lưu lại những thông tin có giá trị lâu dài, chẳng hạn như sở thích người dùng, quy tắc dự án, thói quen làm việc hoặc kết quả quan trọng từ các phiên trước.

Với Hermes Agent, memory giúp trợ lý không phải hỏi lại cùng một thông tin nhiều lần.

2. Resources – tài nguyên tham chiếu

Resources có thể là tài liệu, file dự án, ghi chú kỹ thuật, nội dung website, API documentation hoặc bất kỳ dữ liệu nào AI Agent cần dùng để hoàn thành công việc.

OpenViking giúp AI Agent truy xuất đúng phần liên quan, thay vì đưa toàn bộ tài liệu vào prompt.

Các thành phần chính của OpenViking

3. Skills – kỹ năng có thể tái sử dụng

Skills là các quy trình, thao tác hoặc hướng dẫn mà AI Agent có thể dùng lại. Ví dụ:

Cách viết bài SEO theo giọng văn thương hiệu

Cách kiểm tra lỗi cấu hình VPS

Cách tạo workflow tự động

Cách phân tích log

Cách chuẩn bị phản hồi chăm sóc khách hàng

Khi skill được lưu có tổ chức, AI Agent làm việc ổn định hơn qua nhiều nhiệm vụ tương tự.

4. Tiered context loading – tải context theo tầng

OpenViking hỗ trợ cách tải context theo tầng. Thay vì đưa mọi dữ liệu vào prompt ngay từ đầu, hệ thống có thể chọn phần context phù hợp với từng tình huống.

Cách này giúp giảm token, hạn chế nhiễu thông tin và giúp AI Agent tập trung hơn vào nhiệm vụ hiện tại.

5. Retrieval trajectory – quan sát đường đi truy xuất

Một điểm đáng chú ý của OpenViking là khả năng giúp người dùng quan sát quá trình truy xuất context. Khi AI Agent lấy sai thông tin, đội kỹ thuật có thể kiểm tra đường đi retrieval để tối ưu lại cấu trúc dữ liệu.

Đây là yếu tố quan trọng khi triển khai AI Agent trong môi trường doanh nghiệp, nơi tính ổn định và khả năng kiểm soát luôn được ưu tiên.

Tại sao Hermes Agent cần OpenViking?

Bộ nhớ mặc định của Hermes Agent hoạt động ra sao?

Hermes Agent có cơ chế bộ nhớ mặc định để lưu thông tin cơ bản. Những file như MEMORY.md hoặc USER.md có thể giúp Hermes Agent ghi nhớ thông tin quan trọng về môi trường, người dùng hoặc quy tắc làm việc.

Tuy nhiên, bộ nhớ mặc định thường phù hợp với thông tin cốt lõi, ngắn gọn và dễ quản lý. Khi nhu cầu tăng lên, chẳng hạn như lưu nhiều phiên làm việc, nhiều tài liệu, nhiều dự án hoặc nhiều kỹ năng, Hermes Agent cần thêm một lớp bộ nhớ mở rộng.

Đó là lý do Hermes Agent hỗ trợ external memory provider và OpenViking là một trong các lựa chọn thuộc nhóm này.

OpenViking mang lại lợi ích gì cho Hermes Agent?

Hermes Agent vẫn có thể hoạt động khi không dùng OpenViking. Tuy nhiên, nếu muốn Hermes Agent làm việc nghiêm túc trong các tác vụ dài, nhiều tài liệu, nhiều phiên và cần ghi nhớ nhất quán, OpenViking mang lại nhiều lợi ích rõ rệt.

1. Ghi nhớ thông tin xuyên phiên làm việc

OpenViking giúp Hermes Agent lưu lại thông tin quan trọng sau mỗi phiên. Khi phiên mới bắt đầu, Hermes Agent có thể truy xuất lại những gì cần thiết để tiếp tục công việc.

Ví dụ:

Phiên trước, người dùng yêu cầu giọng văn chuyên nghiệp, dễ hiểu, không dùng thuật ngữ quá khó.

Phiên sau, Hermes Agent có thể tiếp tục viết theo phong cách này mà không cần người dùng nhắc lại.

Nếu đã từng xử lý một dự án VPS Hermes Agent, các thông tin liên quan có thể được truy xuất lại khi người dùng quay lại chủ đề tương tự.

Điều này giúp trải nghiệm làm việc tự nhiên hơn và tiết kiệm thời gian hơn.

2. Quản lý bối cảnh theo cấu trúc rõ ràng

OpenViking dùng mô hình giống hệ thống file để tổ chức context. Cách làm này giúp phân tách rõ:

Memory cá nhân

Tài liệu dự án

Skill xử lý công việc

Lịch sử phiên làm việc

Tóm tắt quan trọng

Resource phục vụ truy xuất

Với Hermes Agent, cấu trúc này giúp giảm nhầm lẫn giữa thông tin ngắn hạn và thông tin dài hạn. AI Agent có thể hiểu dữ liệu nào nên dùng ngay, dữ liệu nào chỉ nên tham khảo, dữ liệu nào cần lưu lại cho tương lai.

OpenViking mang lại lợi ích gì cho Hermes Agent?

3. Truy xuất dữ liệu đúng lúc, thay vì nhồi toàn bộ vào prompt

OpenViking giúp Hermes Agent lấy context theo nhu cầu. Khi người dùng hỏi về một dự án cụ thể, Hermes Agent chỉ cần truy xuất phần liên quan đến dự án đó.

Ví dụ, nếu người dùng hỏi: “Hãy viết tiếp phần ưu điểm của VPS Hermes Agent”, Hermes Agent không cần tải toàn bộ lịch sử hội thoại. Thay vào đó, OpenViking có thể giúp tìm đúng memory, skill hoặc tài liệu liên quan đến VPS Hermes Agent.

Kết quả là phản hồi gọn hơn, đúng trọng tâm hơn và tiết kiệm chi phí vận hành hơn.

4. Giảm chi phí token khi chạy AI Agent lâu dài

OpenViking hỗ trợ cách tổ chức và tải context theo tầng. Thông tin quan trọng có thể được tóm tắt, phân cấp và truy xuất theo nhu cầu. Hermes Agent vì vậy không cần mang toàn bộ “balo dữ liệu” vào mỗi lượt xử lý.

Điều này đặc biệt hữu ích khi:

Chạy Hermes Agent trên VPS

Dùng API tính phí theo token

Triển khai AI Agent cho nhiều người dùng

Xử lý dự án dài ngày

Kết nối Hermes Agent với công cụ automation hoặc nền tảng chat

Về bản chất, OpenViking giúp Hermes Agent dùng bộ nhớ thông minh hơn, thay vì dùng context window như một kho chứa tạm thời.

5. Hỗ trợ AI Agent tự cải thiện qua kinh nghiệm

Hermes Agent hướng đến khả năng tự cải thiện. Nhưng để tự cải thiện, AI Agent cần ghi nhận được kinh nghiệm trước đó.

OpenViking hỗ trợ lưu lại các phiên, tóm tắt, tài nguyên và kỹ năng. Nhờ vậy, Hermes Agent có thể rút ra những mẫu xử lý lặp lại và dùng lại trong tương lai.

Ví dụ:

Một lần xử lý lỗi cấu hình server thành công có thể được ghi lại thành kinh nghiệm.

Một quy trình viết bài SEO hiệu quả có thể trở thành skill.

Một phản hồi chăm sóc khách hàng tốt có thể được lưu làm mẫu tham khảo.

Một hướng dẫn kỹ thuật thường dùng có thể được biến thành resource có cấu trúc.

Khi dữ liệu này được quản lý tốt, Hermes Agent không chỉ “trả lời” mà còn dần trở thành trợ lý hiểu quy trình làm việc của người dùng.

6. Tăng khả năng kiểm soát và debug

OpenViking có định hướng hỗ trợ quan sát quá trình truy xuất. Điều này giúp đội kỹ thuật dễ kiểm tra:

AI Agent lấy dữ liệu từ đâu

Vì sao context này được chọn

Dữ liệu nào gây nhiễu

Cấu trúc thư mục nào cần tối ưu

Memory nào cần chỉnh sửa hoặc loại bỏ



Với Hermes Agent, khả năng quan sát này rất quan trọng khi triển khai trong doanh nghiệp hoặc dịch vụ có nhiều người dùng.

Tăng khả năng kiểm soát và debug

OpenViking lưu những loại dữ liệu nào cho Hermes Agent?

Tùy cách cấu hình, OpenViking có thể hỗ trợ nhiều nhóm dữ liệu khác nhau:

User memory: thông tin người dùng, sở thích, quy tắc cá nhân hóa.

thông tin người dùng, sở thích, quy tắc cá nhân hóa. Agent memory: kinh nghiệm làm việc, kết quả xử lý, tóm tắt phiên.

kinh nghiệm làm việc, kết quả xử lý, tóm tắt phiên. Resource: tài liệu, file hướng dẫn, nội dung dự án, tri thức nội bộ.

tài liệu, file hướng dẫn, nội dung dự án, tri thức nội bộ. Skill: quy trình có thể tái sử dụng cho các tác vụ lặp lại.

quy trình có thể tái sử dụng cho các tác vụ lặp lại. Session archive: lịch sử và tóm tắt các phiên làm việc.

lịch sử và tóm tắt các phiên làm việc. Context reference: phần dữ liệu được gọi lại khi cần xử lý tác vụ cụ thể.

Điểm quan trọng là OpenViking không chỉ lưu “đoạn chat”. Công cụ này hướng đến việc quản lý toàn bộ hệ sinh thái context mà AI Agent cần.

Tóm lại, Hermes Agent là nhân sự, OpenViking là kho tri thức

Có thể hình dung Hermes Agent giống một nhân sự AI có khả năng làm việc. Nhân sự này biết dùng công cụ, xử lý yêu cầu và học kỹ năng mới.

OpenViking giống kho tri thức, sổ tay quy trình và hệ thống lưu trữ kinh nghiệm cho nhân sự đó.

Nếu không có kho tri thức, Hermes Agent vẫn có thể làm việc, nhưng phải dựa nhiều vào thông tin người dùng cung cấp trong từng phiên. Khi có OpenViking, Hermes Agent có thể tra lại dữ liệu cũ, dùng lại kỹ năng đã học và hiểu bối cảnh công việc tốt hơn.

Nhờ vậy, Hermes Agent không chỉ phản hồi theo yêu cầu hiện tại mà còn tích lũy kinh nghiệm tốt hơn theo thời gian.

Khi nào nên bật OpenViking cho Hermes Agent?

Bạn nên cân nhắc dùng OpenViking với Hermes Agent trong các trường hợp sau:

Muốn Hermes Agent ghi nhớ thông tin qua nhiều phiên

Có nhiều tài liệu nội bộ cần AI Agent tham chiếu

Chạy Hermes Agent cho dự án dài hạn

Muốn giảm chi phí token khi dùng API

Cần quản lý skill và memory có cấu trúc

Muốn tự host hệ thống context database

Đang xây dựng AI Agent cho doanh nghiệp, đội nhóm hoặc dịch vụ khách hàng

Cần kiểm soát dữ liệu tốt hơn so với giải pháp cloud hoàn toàn

Ngược lại, nếu chỉ dùng Hermes Agent để hỏi đáp ngắn, thử nghiệm nhanh hoặc xử lý tác vụ đơn giản, bộ nhớ mặc định có thể đã đủ trong giai đoạn đầu.

Khi nào nên bật OpenViking cho Hermes Agent?

OpenViking có thay thế bộ nhớ mặc định của Hermes Agent không?

OpenViking không nên được hiểu là thành phần thay thế hoàn toàn bộ nhớ mặc định. Cách tiếp cận hợp lý hơn là xem OpenViking như một lớp mở rộng.

Bộ nhớ mặc định của Hermes Agent vẫn phù hợp để lưu các thông tin cốt lõi, ngắn gọn và luôn cần có. Trong khi đó, OpenViking phù hợp với dữ liệu lớn hơn, nhiều tầng hơn và cần truy xuất linh hoạt hơn.

Kết hợp cả hai sẽ tạo ra kiến trúc cân bằng:

Bộ nhớ mặc định giữ thông tin nền tảng.

OpenViking quản lý context mở rộng.

Hermes Agent dùng cả hai lớp để làm việc ổn định hơn.

Có nên dùng OpenViking ngay khi cài Hermes Agent?

Không bắt buộc phải dùng ngay. Lộ trình hợp lý có thể là:

Cài và sử dụng Hermes Agent với bộ nhớ mặc định. Xác định nhu cầu thực tế: có cần ghi nhớ nhiều phiên, nhiều tài liệu hoặc nhiều skill không? Nếu tác vụ bắt đầu phức tạp, bật external memory provider. Chọn OpenViking khi cần quản lý context có cấu trúc, tự host và tối ưu cho AI Agent. Theo dõi chất lượng truy xuất để tinh chỉnh dần.

Cách này giúp tránh triển khai quá phức tạp khi nhu cầu còn đơn giản.

Có nên dùng OpenViking ngay khi cài Hermes Agent?

Lưu ý khi triển khai OpenViking với Hermes Agent

Trước khi dùng OpenViking cho Hermes Agent, bạn nên chuẩn bị một số điểm sau:

Máy chủ có môi trường Python phù hợp

Cấu hình dependency cần thiết

Model embedding hoặc VLM theo nhu cầu

Quy hoạch thư mục context rõ ràng

Chính sách lưu trữ dữ liệu người dùng

Quy tắc bảo mật nếu dùng cho doanh nghiệp

Cơ chế backup memory và resource

Quy trình kiểm tra chất lượng retrieval

Khi triển khai trên VPS, nên đảm bảo tài nguyên CPU, RAM và ổ đĩa đủ ổn định. AI Agent chạy lâu dài cần hạ tầng bền vững hơn so với một chatbot thử nghiệm.

Hướng dẫn bật OpenViking cho Hermes Agent trên VPS Hermes Tino

Trên VPS Hermes của Tino, bạn có thể bật OpenViking trực tiếp trong giao diện quản lý mà không cần thao tác dòng lệnh.

Lưu ý trước khi bật OpenViking:

OpenViking chỉ nên cài trên gói Hermes Agent Basic trở lên, với RAM từ 4GB. Nếu VPS có RAM thấp, Hermes Agent có thể chạy chậm hoặc bị dừng do thiếu bộ nhớ. Nâng cấp ngay gói VPS Hermes tại: tino.vn/vps-hermes

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ VPS Hermes của Tino và mở tab Hermes Agent.

Tại menu bên trái, chọn mục Memory nâng cao.

Bước 2: Trong khu vực Memory nâng cao (OpenViking), nhấn nút Cài OpenViking.

Hướng dẫn bật OpenViking cho Hermes Agent trên VPS Hermes Tino

Hệ thống sẽ bắt đầu cài đặt ở chế độ nền.

Hướng dẫn bật OpenViking cho Hermes Agent trên VPS Hermes Tino

Bạn chỉ cần chờ hệ thống hoàn tất, không cần thao tác thêm.

Bước 3: Sau khi cài xong, kéo xuống phần Cấu hình embedding & VLM và điền các thông tin cần thiết:

API Key: nhập key OpenAI hoặc key từ nhà cung cấp tương thích OpenAI.



nhập key OpenAI hoặc key từ nhà cung cấp tương thích OpenAI. API Base: giữ mặc định https://api.openai.com/v1 nếu dùng OpenAI.



giữ mặc định https://api.openai.com/v1 nếu dùng OpenAI. Embedding model: có thể giữ mặc định text-embedding-3-small.



có thể giữ mặc định text-embedding-3-small. VLM model: nhập model tương ứng với provider.



Hướng dẫn bật OpenViking cho Hermes Agent trên VPS Hermes Tino

Sau khi nhập xong, nhấn Kiểm tra key để kiểm tra cấu hình.

Bước 4: Nếu key hợp lệ, nhấn Lưu cấu hình để lưu lại các thiết lập vừa nhập.

Nếu hệ thống báo lỗi, hãy kiểm tra lại API Key, API Base hoặc tên model.

Bước 5: Sau khi lưu cấu hình thành công, kéo xuống phần Điều khiển và nhấn Bật OpenViking.

Sau khi bật OpenViking, kiểm tra các trạng thái trên giao diện:

Đã cài

Đã cấu hình

Đang chạy

Healthy

Đã wire vào Hermes

Khi các trạng thái này hiển thị bình thường, OpenViking đã được bật và kết nối với Hermes Agent.

Hướng dẫn bật OpenViking cho Hermes Agent trên VPS Hermes Tino

Ngoài ra:

Để vô hiệu hóa OpenViking, bạn nhấn nút Tắt OpenViking .

. Nhấn nút Gỡ cài đặt để gỡ hoàn toàn bộ nhớ nâng cao khỏi Hermes Agent của bạn.

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Kết luận

Tóm lại, OpenViking giải quyết một trong những bài toán khó nhất của AI Agent đó là làm sao để agent nhớ đúng thứ, đúng lúc, đúng mức độ chi tiết mà không tốn quá nhiều chi phí và không trở thành hộp đen không thể kiểm soát.

Với Hermes Agent, OpenViking giúp mở rộng khả năng memory, giảm phụ thuộc vào prompt dài, hỗ trợ tác vụ nhiều phiên và tạo nền tảng tốt hơn cho quá trình tự cải thiện. Nếu bạn chỉ dùng Hermes Agent để thử nghiệm nhanh, bộ nhớ mặc định có thể đủ dùng. Nhưng nếu muốn xây dựng một AI Agent làm việc lâu dài, hiểu dự án và tích lũy kinh nghiệm theo thời gian, OpenViking là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Những câu hỏi thường gặp

OpenViking có miễn phí không? Có. OpenViking là mã nguồn mở, phát hành theo giấy phép AGPL-3.0. Bạn có thể tự triển khai trên máy chủ của mình hoàn toàn miễn phí. Chi phí duy nhất là tài nguyên máy chủ và (nếu có) phí của model embedding bạn chọn dùng.

OpenViking khác gì so với các vector database thông thường như Pinecone hay Chroma? Vector database thông thường lưu thông tin dưới dạng “phẳng”, nghĩa là tất cả đều ngang hàng nhau, không có cấu trúc. OpenViking tổ chức thông tin theo thứ bậc (thư mục và tệp), hỗ trợ tải ngữ cảnh 3 tầng (L0/L1/L2) và ghi lại lộ trình truy xuất để có thể kiểm tra. Đây không phải là vector database thay thế mà là một lớp quản lý ngữ cảnh hoàn chỉnh hơn.

Hermes Agent có bắt buộc phải dùng OpenViking không? Không bắt buộc. Hermes Agent hỗ trợ nhiều provider bộ nhớ ngoài khác nhau, trong đó OpenViking là một lựa chọn. Tuy nhiên, OpenViking được đánh giá phù hợp nhất cho các tác vụ đòi hỏi bộ nhớ có cấu trúc và truy xuất chính xác theo ngữ cảnh phức tạp.

OpenViking có giúp giảm chi phí khi dùng Hermes Agent không? Có thể. Khi context được truy xuất đúng lúc và đúng phần cần thiết, Hermes Agent không cần đưa quá nhiều dữ liệu vào prompt. Điều này giúp giảm lượng token đầu vào trong nhiều trường hợp.

Mất bao lâu để Hermes Agent "học được" từ OpenViking? Việc học diễn ra tự động sau mỗi phiên làm việc. OpenViking tự trích xuất thông tin quan trọng từ hội thoại và cập nhật vào bộ nhớ mà không cần người dùng làm gì thêm. Sau vài tuần sử dụng đều đặn, sự khác biệt trong chất lượng phản hồi của agent sẽ rõ rệt.