Veed AI là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Veed AI [2025]

Khi mạng xã hội thống trị cách chúng ta giao tiếp và quảng bá hình ảnh – video đã trở thành phương tiện chính để kể chuyện và kết nối với khán giả. Tuy nhiên, việc sản xuất video thường đòi hỏi kỹ năng, thời gian và chi phí không nhỏ. Đó là lý do vì sao các công cụ AI đang dần thay đổi cách chúng ta làm video. Trong bối cảnh đó, Veed AI nổi lên như một giải pháp giúp người sáng tạo nội dung, marketer và doanh nghiệp tạo ra video chuyên nghiệp dễ dàng hơn bao giờ hết. Vậy cụ thể Veed AI là gì?

Tổng quan về Veed AI

Veed AI là gì?

Veed AI là nền tảng chỉnh sửa và tạo video trực tuyến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), được phát triển bởi công ty Veed.io – startup công nghệ thành lập vào năm 2018 tại London bởi Sabba Keynejad và Timur Mamedov. Từ một công cụ đơn giản giúp người dùng thêm phụ đề tự động, Veed AI đã nhanh chóng phát triển thành một giải pháp toàn diện với hàng triệu người dùng toàn cầu.

Veed AI là gì?

Điểm nổi bật của Veed AI nằm ở khả năng giúp bất kỳ ai – dù không có kỹ năng chỉnh sửa video chuyên nghiệp – cũng có thể tạo ra video chất lượng cao nhờ các công cụ AI hữu ích. Đây là lý do Veed AI trở thành lựa chọn hàng đầu cho content creator, marketer, giáo viên và doanh nghiệp trong thời đại video-first ngày nay.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của Veed AI?

Điều thực sự tạo nên sự khác biệt cho Veed AI không nằm ở một tính năng riêng lẻ, mà là triết lý “tất cả trong một” (all-in-one) và sứ mệnh “dân chủ hóa” việc sáng tạo video.

Trong khi các đối thủ cạnh tranh thường tập trung chuyên sâu vào một vài mảng nhất định (như Descript mạnh về chỉnh sửa podcast, CapCut tối ưu cho video ngắn trên di động), Veed AI lại định vị mình là một trung tâm sáng tạo video toàn diện trên nền tảng web. Thay vì phải sử dụng 5-6 công cụ khác nhau để ghi màn hình, xóa tạp âm, tạo phụ đề, xóa nền rồi mới cắt ghép, Veed AI tích hợp toàn bộ quy trình đó vào một nơi duy nhất.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của Veed AI?

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở việc Veed AI không chỉ bán các công cụ AI, mà bán sự tiện lợi và tốc độ. Nền tảng này được xây dựng từ gốc cho những người không phải là chuyên gia biên tập video – các marketer, nhà sáng lập, đội ngũ kinh doanh, giáo viên. Họ không có thời gian để học các phần mềm phức tạp. Veed AI hiểu rõ “nỗi đau” đó và giải quyết nó bằng cách biến các tác vụ kỹ thuật phức tạp nhất (như xóa tạp âm hay điều chỉnh ánh mắt) thành những thao tác chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Tóm lại, Veed AI đã loại bỏ ma sát trong quy trình sáng tạo, giúp người dùng đi từ ý tưởng đến video thành phẩm một cách nhanh chóng và liền mạch nhất có thể.

Khám phá kho tính năng hấp dẫn của Veed AI

1. Nhóm tính năng AI thông minh & tự động hóa

Đây là nhóm tính năng tạo nên sự khác biệt lớn nhất của Veed AI, giúp tự động hóa các công việc tốn nhiều thời gian và công sức nhất.

Tự động tạo phụ đề & dịch thuật (Auto Subtitles & Translation): Chỉ với một cú nhấp, AI sẽ tự động phiên âm giọng nói trong video thành văn bản phụ đề với độ chính xác cao. Công cụ này còn hỗ trợ dịch phụ đề sang hàng trăm ngôn ngữ khác nhau, giúp video của bạn dễ dàng tiếp cận khán giả toàn cầu.

Chỉ với một cú nhấp, AI sẽ tự động phiên âm giọng nói trong video thành văn bản phụ đề với độ chính xác cao. Công cụ này còn hỗ trợ dịch phụ đề sang hàng trăm ngôn ngữ khác nhau, giúp video của bạn dễ dàng tiếp cận khán giả toàn cầu. Dọn dẹp âm thanh (AI Audio Cleaner): Tự động phát hiện và loại bỏ tiếng ồn nền, tạp âm (tiếng gió, tiếng quạt, tiếng lách cách) khỏi video, giúp âm thanh trở nên trong trẻo và chuyên nghiệp.

Tự động phát hiện và loại bỏ tiếng ồn nền, tạp âm (tiếng gió, tiếng quạt, tiếng lách cách) khỏi video, giúp âm thanh trở nên trong trẻo và chuyên nghiệp. Chỉnh sửa ánh mắt (Eye Contact Correction): Một tính năng đột phá giúp điều chỉnh ánh mắt của người nói luôn nhìn thẳng vào camera, ngay cả khi họ đang liếc nhìn kịch bản. Điều này tạo ra sự kết nối và tin tưởng mạnh mẽ hơn với người xem.

Một tính năng đột phá giúp điều chỉnh ánh mắt của người nói luôn nhìn thẳng vào camera, ngay cả khi họ đang liếc nhìn kịch bản. Điều này tạo ra sự kết nối và tin tưởng mạnh mẽ hơn với người xem. Xóa nền video (Video Background Remover): Xóa phông nền của video mà không cần đến phông xanh chuyên dụng, cho phép bạn dễ dàng thay thế bằng hình ảnh hoặc một video khác.

Xóa phông nền của video mà không cần đến phông xanh chuyên dụng, cho phép bạn dễ dàng thay thế bằng hình ảnh hoặc một video khác. Tạo video từ văn bản (Text-to-Video): Giống như Runway hay VEO 3, bạn chỉ cần nhập một đoạn mô tả ý tưởng (prompt), AI của Veed sẽ tự động tạo ra một video ngắn hoàn chỉnh bằng cách sử dụng kho video và hình ảnh có sẵn.

Giống như Runway hay VEO 3, bạn chỉ cần nhập một đoạn mô tả ý tưởng (prompt), AI của Veed sẽ tự động tạo ra một video ngắn hoàn chỉnh bằng cách sử dụng kho video và hình ảnh có sẵn. Nhân vật ảo & nhân bản giọng nói (AI Avatars & Voice Cloning): Cho phép bạn tạo ra các video thuyết trình mà không cần xuất hiện trước máy quay. Bạn có thể chọn từ thư viện nhân vật ảo có sẵn hoặc tạo ra phiên bản kỹ thuật số của chính mình, kết hợp với giọng nói được nhân bản từ một đoạn âm thanh mẫu.

Cho phép bạn tạo ra các video thuyết trình mà không cần xuất hiện trước máy quay. Bạn có thể chọn từ thư viện nhân vật ảo có sẵn hoặc tạo ra phiên bản kỹ thuật số của chính mình, kết hợp với giọng nói được nhân bản từ một đoạn âm thanh mẫu. Cắt ghép thông minh (Magic Cut / AI Clips): Tự động phân tích một video dài (như webinar, phỏng vấn) và cắt ra những đoạn highlight, những khoảnh khắc hấp dẫn nhất để tạo thành các video ngắn viral.

Khám phá kho tính năng hấp dẫn của Veed AI

2. Nhóm tính năng chỉnh sửa video tiêu chuẩn

Bên cạnh các công cụ AI, Veed AI vẫn cung cấp đầy đủ những tính năng của một trình chỉnh sửa video chuyên nghiệp.

Trình chỉnh sửa dạng dòng thời gian (Timeline Editor): Giao diện kéo-thả trực quan cho phép cắt, ghép, sắp xếp các clip, âm thanh và hiệu ứng một cách dễ dàng.

Giao diện kéo-thả trực quan cho phép cắt, ghép, sắp xếp các clip, âm thanh và hiệu ứng một cách dễ dàng. Thêm văn bản, hình ảnh và hiệu ứng: Chèn tiêu đề, chú thích, logo, hình ảnh và các sticker động vào video.

Chèn tiêu đề, chú thích, logo, hình ảnh và các sticker động vào video. Bộ lọc màu và hiệu ứng chuyển cảnh: Kho thư viện các bộ lọc màu và hiệu ứng chuyển cảnh đa dạng để video thêm phần sinh động.

Kho thư viện các bộ lọc màu và hiệu ứng chuyển cảnh đa dạng để video thêm phần sinh động. Kho tài nguyên miễn phí (Stock Library): Tích hợp sẵn kho video, hình ảnh và nhạc nền bản quyền để người dùng có thể sử dụng trực tiếp trong dự án của mình.

3. Nhóm tính năng hỗ trợ & tiện ích

Các công cụ này giúp hoàn thiện quy trình sản xuất video từ đầu đến cuối ngay trên cùng một nền tảng.

Trình ghi màn hình và webcam (Screen & Webcam Recorder): Ghi lại màn hình máy tính, webcam hoặc cả hai cùng lúc, rất lý tưởng để tạo video hướng dẫn, thuyết trình hoặc video reaction.

Ghi lại màn hình máy tính, webcam hoặc cả hai cùng lúc, rất lý tưởng để tạo video hướng dẫn, thuyết trình hoặc video reaction. Bộ nhận diện thương hiệu (Brand Kit): Cho phép bạn tải lên logo, bảng màu, và font chữ của thương hiệu để nhanh chóng áp dụng đồng bộ lên tất cả các video, đảm bảo tính nhất quán.

Cho phép bạn tải lên logo, bảng màu, và font chữ của thương hiệu để nhanh chóng áp dụng đồng bộ lên tất cả các video, đảm bảo tính nhất quán. Hợp tác theo nhóm (Collaboration Tools): Nhiều người có thể cùng làm việc trên một dự án video, để lại bình luận và phản hồi trực tiếp, giúp tăng hiệu suất làm việc nhóm.

Nhiều người có thể cùng làm việc trên một dự án video, để lại bình luận và phản hồi trực tiếp, giúp tăng hiệu suất làm việc nhóm. Tạo mẫu video (Templates): Cung cấp hàng ngàn mẫu video được thiết kế sẵn cho nhiều mục đích khác nhau (quảng cáo, mạng xã hội, giáo dục) giúp bạn bắt đầu một cách nhanh chóng.

Các công cụ giúp hoàn thiện quy trình sản xuất video liền mạch ngay trên cùng một nền tảng

Một số điểm còn hạn chế của Veed AI

Hạn chế của gói miễn phí (Free Plan)

Dính Watermark (logo): Tất cả video được xuất từ tài khoản miễn phí đều sẽ có logo của Veed.io, điều này không phù hợp cho các mục đích thương mại hoặc yêu cầu tính chuyên nghiệp cao.

Tất cả video được xuất từ tài khoản miễn phí đều sẽ có logo của Veed.io, điều này không phù hợp cho các mục đích thương mại hoặc yêu cầu tính chuyên nghiệp cao. Giới hạn chất lượng và thời lượng: Video chỉ có thể xuất ở độ phân giải 720p và bị giới hạn về thời lượng (thường là dưới 10 phút), không đủ cho các video cần độ nét cao hoặc nội dung dài.

Video chỉ có thể xuất ở độ phân giải 720p và bị giới hạn về thời lượng (thường là dưới 10 phút), không đủ cho các video cần độ nét cao hoặc nội dung dài. Giới hạn tính năng AI: Các tính năng AI cao cấp như dịch phụ đề tự động, nhân bản giọng nói, hay chỉnh sửa ánh mắt thường không khả dụng hoặc bị giới hạn số lần sử dụng.

Các tính năng AI cao cấp như dịch phụ đề tự động, nhân bản giọng nói, hay chỉnh sửa ánh mắt thường không khả dụng hoặc bị giới hạn số lần sử dụng. Chi phí tương đối cao: Để mở khóa toàn bộ sức mạnh của Veed AI, chi phí cho các gói trả phí (Pro, Business) có thể xem là khá cao so với một số đối thủ cạnh tranh, đặc biệt đối với người dùng cá nhân hoặc các freelancer mới bắt đầu.

Hiệu suất khi xử lý tệp lớn

Vì là một nền tảng hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt web, Veed AI có thể gặp khó khăn khi xử lý các dự án phức tạp.

Giật, Lag: Khi làm việc với các file video có độ phân giải 4K hoặc các dự án có nhiều lớp (layer), người dùng có thể gặp phải tình trạng giật, lag trong quá trình chỉnh sửa.

Khi làm việc với các file video có độ phân giải 4K hoặc các dự án có nhiều lớp (layer), người dùng có thể gặp phải tình trạng giật, lag trong quá trình chỉnh sửa. Thời gian tải lên và xử lý lâu: Việc tải lên các tệp video dung lượng lớn và thời gian chờ để xuất video (rendering) có thể lâu hơn đáng kể so với các phần mềm cài đặt trực tiếp trên máy tính. Điều này phụ thuộc nhiều vào tốc độ kết nối internet của bạn.

Một số điểm còn hạn chế của Veed AI

Thiếu các tính năng chỉnh sửa chuyên sâu

Veed AI được thiết kế để dễ sử dụng, điều này đồng nghĩa với việc nó phải hy sinh một số tính năng nâng cao mà các nhà biên tập video chuyên nghiệp có thể cần.

Tùy chỉnh hạn chế: Khả năng tùy chỉnh hiệu ứng, chuyển cảnh, và keyframe animation không linh hoạt bằng các phần mềm chuyên dụng như Adobe Premiere Pro hay DaVinci Resolve.

Khả năng tùy chỉnh hiệu ứng, chuyển cảnh, và keyframe animation không linh hoạt bằng các phần mềm chuyên dụng như Adobe Premiere Pro hay DaVinci Resolve. Kiểm soát màu sắc cơ bản: Các công cụ chỉnh màu (color grading) chỉ ở mức cơ bản, không đủ cho những ai cần can thiệp sâu vào màu sắc của video.

Chất lượng AI đôi khi chưa hoàn hảo

Mặc dù công nghệ AI rất ấn tượng, nó vẫn chưa đạt đến mức hoàn hảo 100%.

Phụ đề cần rà soát: Phụ đề tự động đôi khi có thể dịch sai các thuật ngữ chuyên ngành hoặc tên riêng, đòi hỏi người dùng phải đọc và chỉnh sửa lại.

Phụ đề tự động đôi khi có thể dịch sai các thuật ngữ chuyên ngành hoặc tên riêng, đòi hỏi người dùng phải đọc và chỉnh sửa lại. AI Avatar còn “robot”: Các nhân vật ảo (AI Avatar) đôi khi vẫn còn khá cứng, biểu cảm chưa thực sự tự nhiên và có thể trông không đáng tin cậy trong một số bối cảnh chuyên nghiệp.

Chi phí sử dụng Veed.io

Dưới đây là các gói Veed AI (mức giá có thể thay đổi một chút tùy theo tỷ giá và các chương trình khuyến mãi, giá thanh toán theo năm thường rẻ hơn khoảng 17-25% so với thanh toán hàng tháng).

Gói miễn phí (Free)

Chi phí: $0 / tháng

$0 / tháng Đối tượng: Người dùng cá nhân muốn trải nghiệm hoặc sử dụng cho các dự án nhỏ, không yêu cầu thương mại.

Người dùng cá nhân muốn trải nghiệm hoặc sử dụng cho các dự án nhỏ, không yêu cầu thương mại. Tính năng chính: Sử dụng các công cụ chỉnh sửa video cơ bản. Xuất video có gắn logo (watermark) của Veed.io. Chất lượng xuất video tối đa 720p. Giới hạn thời lượng video (thường là 10 phút). Giới hạn phụ đề tự động (khoảng 30 phút/tháng). Dung lượng lưu trữ giới hạn.



Gói Lite

Chi phí: Khoảng $19/tháng (hoặc $9/tháng nếu thanh toán theo năm).

Khoảng (hoặc nếu thanh toán theo năm). Đối tượng: Các nhà sáng tạo nội dung cá nhân (YouTuber, TikToker) hoặc freelancer muốn tạo video chuyên nghiệp hơn.

Các nhà sáng tạo nội dung cá nhân (YouTuber, TikToker) hoặc freelancer muốn tạo video chuyên nghiệp hơn. Tính năng chính (bao gồm các tính năng của gói Free và): Không còn logo (watermark) khi xuất video. Chất lượng xuất video Full HD 1080p . Tăng giới hạn phụ đề tự động (lên đến 12 giờ/năm). Không giới hạn thời lượng video. Truy cập vào kho tài nguyên stock (video, âm thanh).



Chi phí sử dụng Veed.io

Gói Pro

Chi phí: Khoảng $49/tháng (hoặc $24/tháng nếu thanh toán theo năm).

Khoảng (hoặc nếu thanh toán theo năm). Đối tượng: Các nhà tiếp thị (marketer), chuyên gia và các doanh nghiệp nhỏ cần sử dụng đầy đủ sức mạnh của công cụ AI.

Các nhà tiếp thị (marketer), chuyên gia và các doanh nghiệp nhỏ cần sử dụng đầy đủ sức mạnh của công cụ AI. Tính năng chính (bao gồm các tính năng của gói Lite và): Mở khóa toàn bộ công cụ AI: Dọn dẹp âm thanh, chỉnh sửa ánh mắt, dịch thuật tự động, v.v. Chất lượng xuất video lên đến 4K Ultra HD . Tăng mạnh giới hạn phụ đề và dịch thuật (lên đến 20 giờ/năm). Sử dụng tính năng nhân bản giọng nói (Voice Cloning) . Bộ nhận diện thương hiệu (Brand Kit) đầy đủ. Dung lượng lưu trữ đám mây lớn hơn.



Gói Business & Enterprise

Chi phí: Liên hệ để có giá (Tùy chỉnh theo nhu- cầu).

(Tùy chỉnh theo nhu- cầu). Đối tượng: Các đội nhóm, agency và doanh nghiệp lớn có nhu cầu cộng tác, bảo mật cao và các tính năng tùy chỉnh.

Các đội nhóm, agency và doanh nghiệp lớn có nhu cầu cộng tác, bảo mật cao và các tính năng tùy chỉnh. Tính năng chính (bao gồm các tính năng của gói Pro và): Công cụ cộng tác dành cho đội nhóm (nhiều người cùng chỉnh sửa). Mẫu video và bộ nhận diện thương hiệu tùy chỉnh. Hỗ trợ ưu tiên và quản lý tài khoản riêng. Các tính năng bảo mật nâng cao. Phân tích video (Video analytics). Khả năng tích hợp API (theo yêu cầu).



Xem chi tiết tại: https://www.veed.io/pricing

Veed AI hỗ trợ API như thế nào?

Veed AI không có API công khai

Tính đến thời điểm hiện tại, Veed AI không cung cấp một API công khai cho các nhà phát triển bên thứ ba có thể tự do đăng ký và tích hợp toàn bộ chức năng chỉnh sửa video vào ứng dụng của họ.

Điều này có nghĩa là bạn không thể tìm thấy một trang tài liệu API (API documentation) hay một bảng giá API tiêu chuẩn trên trang web của họ như đối với các gói dịch vụ thông thường.

Hỗ trợ trong gói doanh nghiệp

Mặc dù không có API công khai, Veed AI cung cấp quyền truy cập API như một giải pháp tùy chỉnh dành riêng cho các khách hàng thuộc gói Enterprise.

Các doanh nghiệp lớn có nhu cầu tích hợp công nghệ của Veed (ví dụ: tự động tạo phụ đề, dọn dẹp âm thanh, xử lý video hàng loạt) trực tiếp vào quy trình làm việc hoặc sản phẩm của họ có thể liên hệ với đội ngũ kinh doanh của Veed.

Đội ngũ của Veed sẽ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để hiểu rõ nhu cầu và cung cấp quyền truy cập vào các điểm cuối API (API endpoints) cụ thể, phù hợp với yêu cầu của dự án.

Để có báo giá chính xác, doanh nghiệp bắt buộc phải liên hệ trực tiếp với bộ phận kinh doanh của Veed AI.

Mặc khác, Veed cũng đã giới thiệu một số API chuyên dụng, ví dụ như Lipsync API, cho phép các nhà phát triển tích hợp công nghệ đồng bộ hóa khẩu hình miệng tiên tiến của họ. Điều này cho thấy Veed đang có xu hướng cung cấp các API cho những chức năng cụ thể thay vì một API chỉnh sửa video tổng quát.

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Veed.io cho người mới bắt đầu

Đăng ký tài khoản

Bước 1: Truy cập vào trang chủ của Veed.io tại: https://www.veed.io/signup. Tại đây, bạn có nhiều lựa chọn để đăng ký:

Đăng ký nhanh bằng tài khoản Google, Apple hoặc Microsoft.

Hoặc sử dụng địa chỉ email của bạn và nhấn “Sign up with work email”.

Đăng ký tài khoản

Bước 2: Sau khi đăng nhập, Veed sẽ hỏi tên của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm. Hãy điền tên của bạn vào ô và nhấn “Continue“.

Đăng ký tài khoản

Tiếp theo, bạn cần đặt tên cho “Workspace” của mình. Đây sẽ là không gian chung để quản lý các dự án và cộng tác với người khác nếu bạn làm việc nhóm.

Sau khi đặt tên, nhấn “Continue“.

Đăng ký tài khoản

Tiếp tục chọn các thông tin theo yêu cầu để Veed cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

Bước 3: Veed.io sẽ hiển thị các gói trả phí. Tuy nhiên, để bắt đầu, bạn hoàn toàn có thể sử dụng gói miễn phí. Nhấn vào nút “Continue with Free plan” để tiếp tục mà không cần thanh toán.

Đăng ký tài khoản

Dưới đây là giao diện chính của Veed AI:

Đăng ký tài khoản

Khám phá giao diện và cách sử dụng Veed AI

Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn sẽ được đưa đến giao diện điều khiển chính. Đây là trung tâm quản lý mọi hoạt động của bạn.

Cột bên trái: Menu điều hướng chính (Trang chủ, Mẫu, Bộ thương hiệu, Thùng rác).

Menu điều hướng chính (Trang chủ, Mẫu, Bộ thương hiệu, Thùng rác). Khu vực trung tâm: Hiển thị các ứng dụng AI nổi bật (Gen-AI Studio, AI Clips, AI Avatar…).

Hiển thị các ứng dụng AI nổi bật (Gen-AI Studio, AI Clips, AI Avatar…). Góc trên bên phải: Nút nâng cấp tài khoản, tính năng Invite và biểu tượng quản lý tài khoản.

Nút nâng cấp tài khoản, tính năng Invite và biểu tượng quản lý tài khoản. Nút “+ New project” màu xanh để bắt đầu tạo video.

Khám phá giao diện và cách sử dụng Veed AI

Bước 6: Để bắt đầu, hãy nhấn vào nút “+ New project“.

Khám phá giao diện và cách sử dụng Veed AI

Bạn sẽ được chuyển đến trình chỉnh sửa video chuyên nghiệp.

Cột công cụ bên trái: Nơi bạn thêm video, âm thanh, hình ảnh, phụ đề, văn bản…

Nơi bạn thêm video, âm thanh, hình ảnh, phụ đề, văn bản… Màn hình lớn ở giữa: Nơi xem trước video của bạn.

Nơi xem trước video của bạn. Dòng thời gian (Timeline) ở dưới cùng: Nơi bạn cắt, ghép và sắp xếp các clip.

Khám phá giao diện và cách sử dụng Veed AI

Từ đây, bạn đã sẵn sàng tải lên những thước phim đầu tiên của mình và bắt đầu hành trình sáng tạo với Veed AI!

Ngoài ra, đừng quên vào mục Create ở trang chủ để khám phá các ứng dụng AI nổi bật của Veed như: Gen-AI Studio, AI Clips, AI Avatar,…

Khám phá giao diện và cách sử dụng Veed AI

Kinh nghiệm “Xương máu” giúp bạn sử dụng Veed AI hiệu quả nhất

1. Tư duy “AI-First”: Hãy để AI làm việc nặng nhọc trước

Thay vì lao vào cắt ghép thủ công, hãy bắt đầu quy trình của bạn với các công cụ AI.

Với video dài (Webinar, Podcast, Phỏng vấn): Đừng ngồi xem lại toàn bộ. Hãy đưa thẳng video vào tính năng “AI Clips” . Nó sẽ tự động quét và cắt ra 5-10 đoạn highlight đắt giá nhất. Từ đó, bạn chỉ cần chọn lọc và chỉnh sửa lại, tiết kiệm đến 80% thời gian.

Đừng ngồi xem lại toàn bộ. Hãy đưa thẳng video vào tính năng . Nó sẽ tự động quét và cắt ra 5-10 đoạn highlight đắt giá nhất. Từ đó, bạn chỉ cần chọn lọc và chỉnh sửa lại, tiết kiệm đến 80% thời gian. Khi bí ý tưởng: Sử dụng “AI Script Generator” để tạo dàn ý kịch bản dựa trên từ khóa. Sau đó, đưa kịch bản đó vào “Text to Video” để AI tạo ra một video nháp với hình ảnh stock. Việc của bạn chỉ là thay thế một vài cảnh quay bằng video gốc của mình.

2. Thiết lập “Brand Kit” ngay từ đầu

Đây là thao tác chỉ tốn 5 phút nhưng sẽ tiết kiệm hàng giờ trong tương lai. Trước khi làm bất cứ dự án nào, hãy vào mục “Brand Kit” và tải lên:

Logo của bạn: (Bao gồm cả phiên bản sáng và tối màu).

(Bao gồm cả phiên bản sáng và tối màu). Bảng màu thương hiệu: (Mã màu HEX).

(Mã màu HEX). Font chữ thương hiệu.

Mỗi khi tạo video mới, bạn có thể áp dụng toàn bộ nhận diện thương hiệu này chỉ bằng một cú nhấp chuột, đảm bảo tất cả video đều đồng bộ và chuyên nghiệp.

Kinh nghiệm “Xương máu” giúp bạn sử dụng Veed AI hiệu quả nhất

3. Luôn “dọn dẹp âm thanh” đầu tiên

Chất lượng âm thanh chiếm 50% thành công của một video. Ngay sau khi tải video lên, thao tác đầu tiên nên làm là chọn clip âm thanh và nhấn vào nút “Clean Audio” (Dọn dẹp âm thanh). Công cụ AI này sẽ loại bỏ tiếng ồn nền, tiếng vang và tạp âm một cách kỳ diệu, giúp giọng nói trở nên rõ ràng và chuyên nghiệp hơn hẳn.

4. Tận dụng triệt để phụ đề để tăng tương tác

Hơn 85% người dùng Facebook xem video ở chế độ tắt tiếng.

Sử dụng “Auto Subtitles”: Luôn bật tính năng này để tạo phụ đề tự động.

Luôn bật tính năng này để tạo phụ đề tự động. Chọn Style nổi bật: Đừng để phụ đề mặc định. Hãy chọn các mẫu có sẵn (templates) hoặc tùy chỉnh màu nền và màu chữ của phụ đề để chúng thật sự nổi bật và dễ đọc trên mọi thiết bị, đặc biệt là điện thoại.

Đừng để phụ đề mặc định. Hãy chọn các mẫu có sẵn (templates) hoặc tùy chỉnh màu nền và màu chữ của phụ đề để chúng thật sự nổi bật và dễ đọc trên mọi thiết bị, đặc biệt là điện thoại. Dùng để điều hướng: Bạn có thể dùng phụ đề để nhấn mạnh những điểm quan trọng hoặc thêm vào các lời kêu gọi hành động (Call-to-action).

5. Quy trình cho video nói chuyện (Talking Head Video)

Đối với các video dạng chia sẻ kiến thức, review sản phẩm, hãy áp dụng quy trình 3 bước sau để tối ưu hiệu quả:

Ghi hình: Dùng tính năng “Record” của Veed để quay webcam. Đừng quá lo lắng nếu mắt bạn phải liếc nhìn kịch bản.

Dùng tính năng của Veed để quay webcam. Đừng quá lo lắng nếu mắt bạn phải liếc nhìn kịch bản. Chỉnh sửa ánh mắt: Ngay sau khi quay xong, áp dụng tính năng “Eye Contact Correction” . AI sẽ tự động điều chỉnh để mắt bạn luôn nhìn thẳng vào ống kính, tạo cảm giác kết nối chân thật với người xem.

Ngay sau khi quay xong, áp dụng tính năng . AI sẽ tự động điều chỉnh để mắt bạn luôn nhìn thẳng vào ống kính, tạo cảm giác kết nối chân thật với người xem. Dọn dẹp âm thanh & Thêm phụ đề: Áp dụng mẹo số 3 và 4.

6. Sử dụng “Templates” làm điểm xuất phát

Đừng bao giờ bắt đầu từ một trang giấy trắng trừ khi bạn có ý tưởng rất rõ ràng. Hãy vào mục “Templates” và tìm một mẫu video phù hợp với mục đích của bạn (ví dụ: quảng cáo, video mạng xã hội, giới thiệu…). Sử dụng mẫu có sẵn giúp bạn có sẵn bố cục, hiệu ứng chuyển cảnh và nhạc nền phù hợp. Việc của bạn chỉ là thay thế nội dung, tiết kiệm rất nhiều thời gian định dạng.

Kết luận

Với bộ công cụ AI thông minh, giao diện trực quan và các gói chi phí linh hoạt, Veed AI là một lựa chọn không thể bỏ qua cho các content creator, nhà tiếp thị, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dù vẫn còn một vài điểm cần cải thiện, nhưng những giá trị mà công cụ này mang lại trong việc tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí là vô cùng to lớn.

Nếu bạn đã sẵn sàng nâng tầm chất lượng video của mình và giải phóng tiềm năng sáng tạo, tại sao không bắt đầu trải nghiệm Veed AI với phiên bản miễn phí ngay hôm nay?

Những câu hỏi thường gặp

Veed AI có hỗ trợ Tiếng Việt cho tính năng tạo phụ đề tự động không? Có. Công cụ tạo phụ đề tự động của Veed AI hỗ trợ rất tốt Tiếng Việt, giúp phiên âm giọng nói trong video thành văn bản phụ đề với độ chính xác cao.

Tôi có cần cài đặt phần mềm nào để sử dụng Veed AI không? Không. Veed AI là một nền tảng hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt web. Bạn không cần tải về hay cài đặt bất kỳ phần mềm nào, chỉ cần có kết nối internet là có thể sử dụng được.

Chất lượng video tối đa mà tôi có thể xuất là bao nhiêu? Tùy thuộc vào gói bạn sử dụng. Gói Miễn phí giới hạn ở 720p, gói Lite hỗ trợ Full HD 1080p, và gói Pro/Business cho phép bạn xuất video với chất lượng lên đến 4K Ultra HD.

Sự khác biệt chính giữa Veed AI và các công cụ như CapCut là gì? Veed AI là một nền tảng “tất cả trong một” trên web, tập trung mạnh vào các công cụ AI tự động hóa dành cho marketer và nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Trong khi đó, CapCut mạnh hơn về chỉnh sửa trên di động, tập trung vào các hiệu ứng và mẫu (template) thịnh hành cho video ngắn trên mạng xã hội.