Hướng dẫn sửa lỗi Error Establishing A Database Connection trong WordPress [2025]

Trong quá trình sử dụng WordPress, không ít người dùng đã gặp phải lỗi “Error Establishing A Database Connection”. Đây là một trong những vấn đề phổ biến và gây khó chịu nhất đối với các quản trị viên website. Khi lỗi này xảy ra, trang web của bạn sẽ không thể truy cập được, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và hoạt động kinh doanh. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn chi tiết để sửa lỗi Error Establishing A Database Connection trong WordPress đơn giản, giúp bạn nhanh chóng khôi phục website của mình về trạng thái hoạt động.

Lỗi “Error Establishing A Database Connection” là gì?

Lỗi “Error Establishing a Database Connection” (hay còn gọi là Lỗi thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu) trong WordPress là một thông báo lỗi xuất hiện trên trình duyệt web khi website không thể kết nối và giao tiếp với cơ sở dữ liệu của mình.

Cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ tất cả nội dung, cài đặt, bài viết, trang, bình luận và các dữ liệu quan trọng khác của website WordPress. Khi lỗi này xảy ra, website sẽ không thể hiển thị bất kỳ nội dung nào. Thay vào đó, người dùng sẽ thấy thông báo “Error Establishing a Database Connection”. Điều này có nghĩa là máy chủ web không thể tìm thấy, truy cập hoặc xác thực với cơ sở dữ liệu được chỉ định trong cấu hình của WordPress. Do đó, toàn bộ website sẽ tạm thời không hoạt động cho đến khi kết nối được khôi phục.

Lỗi “Error Establishing A Database Connection” là gì?

Nguyên nhân gây ra lỗi “Error Establishing A Database Connection” trong WordPress

Thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu bị sai: Thông tin trong tệp wp-config.php (gồm tên database, username, mật khẩu, host) không chính xác do gõ nhầm, đổi mật khẩu nhưng quên cập nhật file cấu hình, hoặc lỗi cú pháp khi chỉnh sửa.

Thông tin trong tệp wp-config.php (gồm tên database, username, mật khẩu, host) không chính xác do gõ nhầm, đổi mật khẩu nhưng quên cập nhật file cấu hình, hoặc lỗi cú pháp khi chỉnh sửa. Máy chủ database quá tải hoặc gặp sự cố: Máy chủ lưu trữ (MySQL) bị “sập” do lượng truy cập tăng đột biến, lỗi phần cứng hoặc đang bảo trì. Lỗi này rất phổ biến trên các gói shared hosting khi tài nguyên bị chia sẻ quá mức.

Máy chủ lưu trữ (MySQL) bị “sập” do lượng truy cập tăng đột biến, lỗi phần cứng hoặc đang bảo trì. Lỗi này rất phổ biến trên các gói shared hosting khi tài nguyên bị chia sẻ quá mức. Cơ sở dữ liệu (database) bị hỏng: Bản thân dữ liệu bị lỗi cấu trúc do xung đột phần mềm (plugin/theme), lỗi ổ cứng máy chủ hoặc bị hacker tấn công, khiến WordPress không thể truy xuất dữ liệu.

Bản thân dữ liệu bị lỗi cấu trúc do xung đột phần mềm (plugin/theme), lỗi ổ cứng máy chủ hoặc bị hacker tấn công, khiến WordPress không thể truy xuất dữ liệu. Tệp wp-config.php bị hỏng hoặc thiếu: Tệp cấu hình quan trọng nhất này bị lỗi nội dung (do chỉnh sửa sai, nhiễm virus) hoặc bị xóa mất, làm mất cầu nối liên kết giữa mã nguồn và cơ sở dữ liệu.

Tệp cấu hình quan trọng nhất này bị lỗi nội dung (do chỉnh sửa sai, nhiễm virus) hoặc bị xóa mất, làm mất cầu nối liên kết giữa mã nguồn và cơ sở dữ liệu. Vấn đề từ phía máy chủ web: Do cấu hình sai trên server hoặc tường lửa chặn nhầm kết nối đến cơ sở dữ liệu, dù thông tin đăng nhập hoàn toàn đúng.

Nguyên nhân gây ra lỗi “Error Establishing A Database Connection” trong WordPress

Hướng dẫn cách sửa lỗi Error Establishing A Database Connection trong WordPress

Kiểm tra thông tin kết nối trong tệp wp-config.php

Đây là bước quan trọng nhất, vì lỗi này thường do thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu không chính xác.

Bước 1: Truy cập tệp wp-config.php. Tệp này nằm trong thư mục gốc của website WordPress. Bạn có thể truy cập bằng FTP (chẳng hạn như Filezilla) hoặc File Manager trong cPanel của hosting.

Kiểm tra thông tin kết nối trong tệp wp-config.php

Kiểm tra thông tin kết nối trong tệp wp-config.php

Bước 2: Kiểm tra các hằng số sau:

DB_NAME: Tên cơ sở dữ liệu.

Tên cơ sở dữ liệu. DB_USER: Tên người dùng cơ sở dữ liệu.

Tên người dùng cơ sở dữ liệu. DB_PASSWORD: Mật khẩu người dùng cơ sở dữ liệu.

Mật khẩu người dùng cơ sở dữ liệu. DB_HOST: Máy chủ cơ sở dữ liệu (thường là localhost, nhưng đôi khi có thể khác, ví dụ: 127.0.0.1 hoặc địa chỉ IP cụ thể).

Kiểm tra thông tin kết nối trong tệp wp-config.php

Bước 3: So sánh với thông tin trong cPanel.

Bạn đăng nhập vào cPanel của hosting, tìm đến mục “MySQL Databases” hoặc “phpMyAdmin“. Kiểm tra xem thông tin cơ sở dữ liệu trong cPanel có khớp với thông tin trong wp-config.php hay không.

Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào, hãy sửa lại cho chính xác trong wp-config.php.

Kiểm tra máy chủ cơ sở dữ liệu

Nếu thông tin trong wp-config.php chính xác, hãy kiểm tra xem máy chủ cơ sở dữ liệu có hoạt động bình thường không.

Kiểm tra trạng thái máy chủ: Liên hệ với nhà cung cấp hosting để kiểm tra xem máy chủ cơ sở dữ liệu (MySQL) có đang gặp sự cố gì không (ví dụ: quá tải, bảo trì).

Liên hệ với nhà cung cấp hosting để kiểm tra xem máy chủ cơ sở dữ liệu (MySQL) có đang gặp sự cố gì không (ví dụ: quá tải, bảo trì). Truy cập phpMyAdmin: Nếu bạn có thể truy cập phpMyAdmin trong cPanel, điều đó chứng tỏ máy chủ cơ sở dữ liệu đang hoạt động. Thử đăng nhập vào phpMyAdmin bằng thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu. Nếu bạn không thể đăng nhập vào phpMyAdmin, có thể có vấn đề với máy chủ cơ sở dữ liệu.

Sửa chữa cơ sở dữ liệu

Nếu thông tin xác thực là chính xác nhưng lỗi vẫn tiếp diễn, cơ sở dữ liệu có thể bị hỏng. WordPress bao gồm một tính năng sửa chữa tích hợp:

Thêm dòng sau vào tệp wp-config.php ngay trước dòng /* That's all, stop editing! Happy blogging. */ :

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Lưu lại thay đổi và truy cập vào http://yourdomain.com/wp-admin/maint/repair.php trong trình duyệt của bạn.

Làm theo hướng dẫn để sửa chữa và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu.

Sau khi hoàn tất sửa chữa, hãy xóa dòng bạn đã thêm vào wp-config.php để đảm bảo an toàn.

Khôi phục cài đặt mặc định của PHP

Một cách đơn giản nhưng hiệu quả để sửa lỗi “Error Establishing A Database Connection” trong WordPress là khôi phục cài đặt mặc định của PHP.

Cách thực hiên như sau:

Bước 1: Truy cập vào cPanel.

Bước 2: Chọn mục Selected PHP Version.

Khôi phục cài đặt mặc định của PHP

Bước 3: Chọn tab Extensions -> Chọn Reset to Default

Khôi phục cài đặt mặc định của PHP

Kết luận

Sau khi đã thực hiện theo những bước hướng dẫn trên, bạn sẽ có khả năng khắc phục lỗi “Error Establishing A Database Connection” một cách hiệu quả. Đừng quên kiểm tra lại các thông tin cấu hình và thiết lập cơ sở dữ liệu để đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy cân nhắc việc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng WordPress.

Những câu hỏi thường gặp

Lỗi này có xảy ra nếu website bị tấn công không? Có. Một số cuộc tấn công (như DDoS, cài mã độc) có thể làm gián đoạn kết nối cơ sở dữ liệu hoặc thay đổi thông tin kết nối trong tập tin cấu hình. Bạn nên: Kiểm tra và khôi phục thông tin wp-config.php nếu bị thay đổi.

Quét mã độc bằng các plugin bảo mật như Wordfence.

Có cách nào tránh lỗi này trong tương lai không? Sao lưu định kỳ cơ sở dữ liệu và tập tin website.

Sử dụng hosting chất lượng cao, ổn định.

Hạn chế xung đột plugin/theme bằng cách kiểm tra kỹ trước khi cài đặt.

Đảm bảo tài nguyên máy chủ đủ mạnh nếu website có lượng truy cập lớn.

Lỗi này có thể do hết tài nguyên máy chủ không? Có. Trên các share hosting, nếu tài nguyên như RAM, CPU hoặc băng thông bị vượt giới hạn, máy chủ cơ sở dữ liệu sẽ không thể xử lý yêu cầu. Trong trường hợp này, bạn cần: Nâng cấp lên gói hosting cao hơn nếu cần thiết.

Kiểm tra giới hạn tài nguyên của hosting.

Tôi cần liên hệ ai nếu không thể tự khắc phục lỗi này? Nếu bạn đã thử mọi cách mà vẫn không sửa được lỗi, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của nhà cung cấp hosting hoặc chuyên gia quản trị website để được trợ giúp.